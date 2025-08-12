Anzeige
Mehr »
Dienstag, 12.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Desert Gold: Zahlen untermauern das Potential
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
12.08.25 | 08:14
7,050 Euro
-1,40 % -0,100
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,0507,35008:50
PR Newswire
12.08.2025 08:06 Uhr
63 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 12

Bodycotewww.bodycote.com

12 August 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

11 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

37,658

Highest price paid per share (pence per share):

631.0p

Lowest price paid per share (pence per share):

616.5p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

619.85p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 177,021,043 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 289,361 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,435,129 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

2

631

11/08/2025 08:07:40

00482006173TRLO0.1.1

CHIX

31

631

11/08/2025 08:07:40

00482006174TRLO0.1.1

CHIX

278

631

11/08/2025 08:07:40

00482006175TRLO0.1.1

XLON

100

629

11/08/2025 08:10:51

00482007099TRLO0.1.1

XLON

39

629

11/08/2025 08:10:51

00482007100TRLO0.1.1

XLON

11

628.5

11/08/2025 08:12:58

00482007680TRLO0.1.1

CHIX

58

630

11/08/2025 08:13:15

00482007758TRLO0.1.1

BATE

22

628.5

11/08/2025 08:14:19

00482008254TRLO0.1.1

CHIX

20

630

11/08/2025 08:14:28

00482008314TRLO0.1.1

XLON

119

630

11/08/2025 08:14:28

00482008313TRLO0.1.1

XLON

58

630

11/08/2025 08:15:28

00482008740TRLO0.1.1

BATE

139

630

11/08/2025 08:18:03

00482009959TRLO0.1.1

XLON

58

630

11/08/2025 08:19:52

00482010986TRLO0.1.1

BATE

139

630

11/08/2025 08:21:43

00482011838TRLO0.1.1

XLON

33

629

11/08/2025 08:21:44

00482011839TRLO0.1.1

CHIX

139

630

11/08/2025 08:25:18

00482013567TRLO0.1.1

XLON

33

629

11/08/2025 08:25:46

00482013706TRLO0.1.1

CHIX

58

629

11/08/2025 08:26:28

00482014057TRLO0.1.1

BATE

110

630

11/08/2025 08:28:57

00482015106TRLO0.1.1

XLON

29

630

11/08/2025 08:28:57

00482015107TRLO0.1.1

XLON

5

628.5

11/08/2025 08:29:54

00482015967TRLO0.1.1

AQXE

9

628.5

11/08/2025 08:29:54

00482015968TRLO0.1.1

AQXE

58

629

11/08/2025 08:41:09

00482020882TRLO0.1.1

BATE

139

629

11/08/2025 08:41:09

00482020883TRLO0.1.1

XLON

8

629

11/08/2025 08:45:03

00482022187TRLO0.1.1

BATE

50

629

11/08/2025 08:45:03

00482022188TRLO0.1.1

BATE

278

629

11/08/2025 08:45:03

00482022189TRLO0.1.1

XLON

3

628.5

11/08/2025 08:45:04

00482022195TRLO0.1.1

AQXE

13

628.5

11/08/2025 08:45:04

00482022194TRLO0.1.1

AQXE

33

628.5

11/08/2025 08:45:04

00482022193TRLO0.1.1

CHIX

6

628.5

11/08/2025 08:45:04

00482022196TRLO0.1.1

AQXE

2

628.5

11/08/2025 08:45:04

00482022197TRLO0.1.1

AQXE

139

628.5

11/08/2025 08:47:02

00482022876TRLO0.1.1

XLON

66

628.5

11/08/2025 08:51:04

00482024305TRLO0.1.1

CHIX

139

628.5

11/08/2025 08:51:04

00482024306TRLO0.1.1

XLON

2

628.5

11/08/2025 08:53:14

00482024815TRLO0.1.1

AQXE

7

628.5

11/08/2025 08:53:14

00482024816TRLO0.1.1

AQXE

11

628.5

11/08/2025 08:55:15

00482025417TRLO0.1.1

AQXE

14

628.5

11/08/2025 08:55:15

00482025416TRLO0.1.1

AQXE

9

628.5

11/08/2025 08:55:15

00482025419TRLO0.1.1

XLON

58

628.5

11/08/2025 08:55:15

00482025418TRLO0.1.1

BATE

130

628.5

11/08/2025 08:55:15

00482025420TRLO0.1.1

XLON

33

628.5

11/08/2025 08:55:26

00482025466TRLO0.1.1

CHIX

38

628.5

11/08/2025 08:56:55

00482026022TRLO0.1.1

BATE

12

628.5

11/08/2025 08:56:55

00482026023TRLO0.1.1

BATE

8

628.5

11/08/2025 08:56:55

00482026024TRLO0.1.1

BATE

4

628.5

11/08/2025 08:58:30

00482026560TRLO0.1.1

XLON

1

628.5

11/08/2025 08:58:30

00482026563TRLO0.1.1

XLON

25

628.5

11/08/2025 08:58:30

00482026562TRLO0.1.1

XLON

35

628.5

11/08/2025 08:58:30

00482026561TRLO0.1.1

XLON

74

628.5

11/08/2025 08:58:30

00482026564TRLO0.1.1

XLON

9

628.5

11/08/2025 08:59:01

00482026685TRLO0.1.1

AQXE

69

628

11/08/2025 09:03:14

00482028494TRLO0.1.1

XLON

70

628

11/08/2025 09:03:14

00482028495TRLO0.1.1

XLON

22

628

11/08/2025 09:03:38

00482028602TRLO0.1.1

CHIX

11

628.5

11/08/2025 09:03:38

00482028603TRLO0.1.1

CHIX

58

628.5

11/08/2025 09:05:39

00482029333TRLO0.1.1

BATE

9

627

11/08/2025 09:07:17

00482029853TRLO0.1.1

AQXE

139

626.5

11/08/2025 09:09:51

00482030523TRLO0.1.1

XLON

33

626.5

11/08/2025 09:12:41

00482031441TRLO0.1.1

CHIX

9

627

11/08/2025 09:15:44

00482032749TRLO0.1.1

AQXE

109

626

11/08/2025 09:15:57

00482032913TRLO0.1.1

XLON

58

626

11/08/2025 09:20:20

00482034500TRLO0.1.1

BATE

169

626

11/08/2025 09:20:20

00482034501TRLO0.1.1

XLON

33

626.5

11/08/2025 09:21:44

00482035411TRLO0.1.1

CHIX

139

626

11/08/2025 09:23:33

00482035968TRLO0.1.1

XLON

58

626

11/08/2025 09:24:08

00482036125TRLO0.1.1

BATE

9

626.5

11/08/2025 09:24:14

00482036136TRLO0.1.1

AQXE

139

625

11/08/2025 09:29:40

00482038185TRLO0.1.1

XLON

9

625.5

11/08/2025 09:32:29

00482039484TRLO0.1.1

AQXE

39

625

11/08/2025 09:39:37

00482042691TRLO0.1.1

BATE

242

625

11/08/2025 09:39:37

00482042690TRLO0.1.1

XLON

9

625.5

11/08/2025 09:39:53

00482042802TRLO0.1.1

AQXE

4

625

11/08/2025 09:40:03

00482042834TRLO0.1.1

BATE

15

625

11/08/2025 09:40:03

00482042835TRLO0.1.1

BATE

36

625

11/08/2025 09:42:06

00482043643TRLO0.1.1

XLON

58

625

11/08/2025 09:42:06

00482043642TRLO0.1.1

BATE

18

625

11/08/2025 09:44:12

00482044530TRLO0.1.1

XLON

12

625

11/08/2025 09:44:12

00482044531TRLO0.1.1

XLON

22

625

11/08/2025 09:44:12

00482044532TRLO0.1.1

XLON

87

625

11/08/2025 09:44:12

00482044533TRLO0.1.1

XLON

139

625

11/08/2025 09:46:34

00482045460TRLO0.1.1

XLON

9

625.5

11/08/2025 09:47:23

00482045719TRLO0.1.1

AQXE

24

625

11/08/2025 09:49:12

00482046293TRLO0.1.1

BATE

34

625

11/08/2025 09:49:12

00482046294TRLO0.1.1

BATE

19

624.5

11/08/2025 09:51:00

00482047072TRLO0.1.1

CHIX

47

624.5

11/08/2025 09:51:00

00482047073TRLO0.1.1

CHIX

33

624.5

11/08/2025 09:51:00

00482047074TRLO0.1.1

CHIX

20

625

11/08/2025 09:51:02

00482047093TRLO0.1.1

XLON

119

625

11/08/2025 09:51:02

00482047092TRLO0.1.1

XLON

9

624.5

11/08/2025 09:54:47

00482048473TRLO0.1.1

AQXE

139

624

11/08/2025 09:56:21

00482049024TRLO0.1.1

XLON

10

624.5

11/08/2025 09:57:17

00482049295TRLO0.1.1

BATE

48

624.5

11/08/2025 09:57:17

00482049294TRLO0.1.1

BATE

139

624

11/08/2025 09:59:55

00482050192TRLO0.1.1

XLON

33

623.5

11/08/2025 09:59:55

00482050193TRLO0.1.1

CHIX

9

624.5

11/08/2025 10:02:52

00482051437TRLO0.1.1

AQXE

16

622.5

11/08/2025 10:02:55

00482051453TRLO0.1.1

TRQX

21

622.5

11/08/2025 10:02:55

00482051454TRLO0.1.1

TRQX

203

622.5

11/08/2025 10:02:55

00482051455TRLO0.1.1

TRQX

33

622.5

11/08/2025 10:03:07

00482051654TRLO0.1.1

CHIX

139

622.5

11/08/2025 10:05:39

00482052569TRLO0.1.1

XLON

12

622.5

11/08/2025 10:05:39

00482052571TRLO0.1.1

TRQX

32

623

11/08/2025 10:07:00

00482053184TRLO0.1.1

BATE

26

623

11/08/2025 10:07:02

00482053218TRLO0.1.1

BATE

4

622.5

11/08/2025 10:07:11

00482053373TRLO0.1.1

TRQX

139

622.5

11/08/2025 10:11:21

00482054919TRLO0.1.1

XLON

9

622.5

11/08/2025 10:13:08

00482055554TRLO0.1.1

AQXE

9

622.5

11/08/2025 10:15:03

00482056263TRLO0.1.1

CHIX

8

623

11/08/2025 10:17:29

00482057166TRLO0.1.1

BATE

12

623

11/08/2025 10:17:36

00482057188TRLO0.1.1

BATE

9

623

11/08/2025 10:18:17

00482057439TRLO0.1.1

BATE

9

623

11/08/2025 10:19:26

00482057888TRLO0.1.1

BATE

20

623

11/08/2025 10:20:28

00482058424TRLO0.1.1

BATE

139

623

11/08/2025 10:20:34

00482058452TRLO0.1.1

XLON

139

623

11/08/2025 10:22:54

00482059672TRLO0.1.1

XLON

16

622.5

11/08/2025 10:23:36

00482059992TRLO0.1.1

TRQX

16

623

11/08/2025 10:23:37

00482060021TRLO0.1.1

CHIX

12

623

11/08/2025 10:23:37

00482060022TRLO0.1.1

CHIX

13

623

11/08/2025 10:23:37

00482060023TRLO0.1.1

CHIX

16

623

11/08/2025 10:23:37

00482060024TRLO0.1.1

CHIX

9

622.5

11/08/2025 10:24:01

00482060172TRLO0.1.1

AQXE

4

622.5

11/08/2025 10:26:39

00482061115TRLO0.1.1

TRQX

12

622.5

11/08/2025 10:26:39

00482061114TRLO0.1.1

TRQX

58

622.5

11/08/2025 10:28:00

00482061689TRLO0.1.1

BATE

139

622.5

11/08/2025 10:28:33

00482062020TRLO0.1.1

XLON

9

622.5

11/08/2025 10:32:14

00482065331TRLO0.1.1

AQXE

33

622.5

11/08/2025 10:34:51

00482066882TRLO0.1.1

CHIX

139

622

11/08/2025 10:35:23

00482067214TRLO0.1.1

XLON

16

622.5

11/08/2025 10:35:41

00482067428TRLO0.1.1

TRQX

12

622.5

11/08/2025 10:40:37

00482070816TRLO0.1.1

BATE

12

622.5

11/08/2025 10:40:37

00482070817TRLO0.1.1

BATE

34

622.5

11/08/2025 10:40:37

00482070818TRLO0.1.1

BATE

3

622.5

11/08/2025 10:44:21

00482073866TRLO0.1.1

AQXE

3

622.5

11/08/2025 10:44:21

00482073867TRLO0.1.1

AQXE

3

622.5

11/08/2025 10:44:21

00482073868TRLO0.1.1

AQXE

12

622

11/08/2025 10:46:41

00482075532TRLO0.1.1

XLON

14

622

11/08/2025 10:46:41

00482075533TRLO0.1.1

XLON

6

622

11/08/2025 10:46:41

00482075534TRLO0.1.1

XLON

107

622

11/08/2025 10:47:11

00482075962TRLO0.1.1

XLON

16

622

11/08/2025 10:48:32

00482077016TRLO0.1.1

TRQX

2

622

11/08/2025 10:53:43

00482080838TRLO0.1.1

BATE

13

622

11/08/2025 10:53:43

00482080839TRLO0.1.1

BATE

43

622

11/08/2025 10:53:43

00482080840TRLO0.1.1

BATE

19

622

11/08/2025 10:53:57

00482080922TRLO0.1.1

XLON

3

622

11/08/2025 10:53:57

00482080923TRLO0.1.1

XLON

9

622.5

11/08/2025 10:56:18

00482082668TRLO0.1.1

AQXE

8

622

11/08/2025 10:58:20

00482083606TRLO0.1.1

CHIX

25

622

11/08/2025 10:58:20

00482083607TRLO0.1.1

CHIX

117

622

11/08/2025 10:58:20

00482083608TRLO0.1.1

XLON

139

622

11/08/2025 11:00:13

00482084700TRLO0.1.1

XLON

33

621.5

11/08/2025 11:00:37

00482084772TRLO0.1.1

CHIX

16

621.5

11/08/2025 11:00:49

00482084792TRLO0.1.1

TRQX

139

621

11/08/2025 11:02:32

00482085072TRLO0.1.1

XLON

2

621.5

11/08/2025 11:03:50

00482085291TRLO0.1.1

BATE

56

621.5

11/08/2025 11:03:50

00482085292TRLO0.1.1

BATE

9

621.5

11/08/2025 11:04:41

00482085430TRLO0.1.1

AQXE

33

621

11/08/2025 11:07:24

00482085880TRLO0.1.1

CHIX

16

621

11/08/2025 11:07:59

00482085975TRLO0.1.1

TRQX

5

621.5

11/08/2025 11:11:16

00482086784TRLO0.1.1

BATE

20

621.5

11/08/2025 11:11:16

00482086783TRLO0.1.1

BATE

33

621.5

11/08/2025 11:11:16

00482086782TRLO0.1.1

BATE

139

620

11/08/2025 11:11:16

00482086785TRLO0.1.1

XLON

9

620

11/08/2025 11:11:30

00482086806TRLO0.1.1

AQXE

3

620

11/08/2025 11:14:36

00482087419TRLO0.1.1

CHIX

30

620

11/08/2025 11:14:36

00482087420TRLO0.1.1

CHIX

16

620

11/08/2025 11:15:10

00482087514TRLO0.1.1

TRQX

9

620

11/08/2025 11:18:13

00482088060TRLO0.1.1

AQXE

16

620

11/08/2025 11:18:30

00482088235TRLO0.1.1

BATE

7

620

11/08/2025 11:18:30

00482088236TRLO0.1.1

BATE

24

620

11/08/2025 11:18:30

00482088237TRLO0.1.1

BATE

11

620

11/08/2025 11:18:30

00482088238TRLO0.1.1

BATE

33

620

11/08/2025 11:21:44

00482088970TRLO0.1.1

CHIX

16

620

11/08/2025 11:22:24

00482089087TRLO0.1.1

TRQX

9

620

11/08/2025 11:24:54

00482089539TRLO0.1.1

AQXE

12

620

11/08/2025 11:25:52

00482089721TRLO0.1.1

BATE

12

620

11/08/2025 11:25:52

00482089722TRLO0.1.1

BATE

13

620

11/08/2025 11:25:52

00482089724TRLO0.1.1

BATE

21

620

11/08/2025 11:25:52

00482089723TRLO0.1.1

BATE

33

620

11/08/2025 11:28:57

00482090214TRLO0.1.1

CHIX

16

620

11/08/2025 11:29:34

00482090330TRLO0.1.1

TRQX

9

620

11/08/2025 11:31:37

00482090800TRLO0.1.1

AQXE

12

620

11/08/2025 11:33:05

00482091021TRLO0.1.1

BATE

4

620

11/08/2025 11:33:05

00482091024TRLO0.1.1

BATE

8

620

11/08/2025 11:33:05

00482091023TRLO0.1.1

BATE

12

620

11/08/2025 11:33:05

00482091022TRLO0.1.1

BATE

22

620

11/08/2025 11:33:05

00482091025TRLO0.1.1

BATE

33

620

11/08/2025 11:35:55

00482091467TRLO0.1.1

CHIX

16

620

11/08/2025 11:36:31

00482091563TRLO0.1.1

TRQX

86

619.5

11/08/2025 11:37:08

00482091676TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 11:37:08

00482091674TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 11:37:08

00482091675TRLO0.1.1

XLON

53

619.5

11/08/2025 11:37:08

00482091677TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 11:37:08

00482091678TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 11:37:08

00482091679TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 11:37:08

00482091680TRLO0.1.1

XLON

9

619.5

11/08/2025 11:38:01

00482091808TRLO0.1.1

AQXE

278

619.5

11/08/2025 11:39:06

00482091993TRLO0.1.1

XLON

41

620

11/08/2025 11:40:09

00482092278TRLO0.1.1

BATE

17

620

11/08/2025 11:40:09

00482092279TRLO0.1.1

BATE

10

620

11/08/2025 11:42:01

00482092703TRLO0.1.1

XLON

129

620

11/08/2025 11:42:01

00482092704TRLO0.1.1

XLON

33

620

11/08/2025 11:42:46

00482092853TRLO0.1.1

CHIX

16

620

11/08/2025 11:43:29

00482092992TRLO0.1.1

TRQX

139

620

11/08/2025 11:45:52

00482093393TRLO0.1.1

XLON

9

619

11/08/2025 11:47:03

00482093571TRLO0.1.1

AQXE

58

619

11/08/2025 11:49:00

00482093933TRLO0.1.1

BATE

16

619.5

11/08/2025 11:50:19

00482094203TRLO0.1.1

TRQX

3

619.5

11/08/2025 11:57:09

00482095316TRLO0.1.1

CHIX

43

619.5

11/08/2025 11:57:09

00482095315TRLO0.1.1

CHIX

20

619.5

11/08/2025 11:57:09

00482095317TRLO0.1.1

CHIX

3

619.5

11/08/2025 11:57:11

00482095320TRLO0.1.1

TRQX

13

619.5

11/08/2025 11:57:11

00482095321TRLO0.1.1

TRQX

28

619.5

11/08/2025 12:02:08

00482096293TRLO0.1.1

CHIX

5

619.5

11/08/2025 12:02:08

00482096294TRLO0.1.1

CHIX

16

619.5

11/08/2025 12:02:36

00482096452TRLO0.1.1

TRQX

139

619.5

11/08/2025 12:03:02

00482096549TRLO0.1.1

XLON

6

619.5

11/08/2025 12:03:11

00482096568TRLO0.1.1

AQXE

12

619.5

11/08/2025 12:03:11

00482096567TRLO0.1.1

AQXE

7

619.5

11/08/2025 12:05:03

00482096882TRLO0.1.1

AQXE

2

619.5

11/08/2025 12:05:03

00482096883TRLO0.1.1

AQXE

139

619.5

11/08/2025 12:05:13

00482096945TRLO0.1.1

XLON

58

619

11/08/2025 12:05:13

00482096948TRLO0.1.1

BATE

116

619

11/08/2025 12:05:13

00482096947TRLO0.1.1

BATE

4

619

11/08/2025 12:06:33

00482097132TRLO0.1.1

CHIX

29

619

11/08/2025 12:06:33

00482097131TRLO0.1.1

CHIX

16

619

11/08/2025 12:07:00

00482097241TRLO0.1.1

TRQX

6

619

11/08/2025 12:07:08

00482097294TRLO0.1.1

AQXE

59

619

11/08/2025 12:07:26

00482097381TRLO0.1.1

XLON

26

619.5

11/08/2025 12:29:35

00482101834TRLO0.1.1

XLON

41

619.5

11/08/2025 12:30:27

00482102036TRLO0.1.1

XLON

1542

619.5

11/08/2025 12:30:27

00482102037TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 12:30:27

00482102038TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 12:32:13

00482102414TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 12:35:13

00482103014TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 12:40:02

00482103862TRLO0.1.1

XLON

102

619

11/08/2025 12:42:14

00482104218TRLO0.1.1

BATE

16

619

11/08/2025 12:44:02

00482104601TRLO0.1.1

TRQX

12

619

11/08/2025 12:44:02

00482104602TRLO0.1.1

TRQX

139

619.5

11/08/2025 12:44:35

00482104701TRLO0.1.1

XLON

4

619

11/08/2025 12:49:00

00482105656TRLO0.1.1

TRQX

8

619

11/08/2025 12:49:00

00482105655TRLO0.1.1

TRQX

7

619

11/08/2025 12:49:00

00482105660TRLO0.1.1

TRQX

8

619

11/08/2025 12:49:00

00482105657TRLO0.1.1

TRQX

8

619

11/08/2025 12:49:00

00482105659TRLO0.1.1

TRQX

9

619

11/08/2025 12:49:00

00482105658TRLO0.1.1

TRQX

12

619

11/08/2025 12:49:01

00482105664TRLO0.1.1

AQXE

14

619

11/08/2025 12:49:01

00482105665TRLO0.1.1

BATE

58

619

11/08/2025 12:49:01

00482105666TRLO0.1.1

BATE

9

619

11/08/2025 12:49:01

00482105667TRLO0.1.1

AQXE

9

619

11/08/2025 12:49:01

00482105668TRLO0.1.1

AQXE

9

619

11/08/2025 12:49:01

00482105669TRLO0.1.1

AQXE

9

619

11/08/2025 12:49:01

00482105670TRLO0.1.1

AQXE

33

619

11/08/2025 12:49:01

00482105671TRLO0.1.1

CHIX

33

619

11/08/2025 12:49:01

00482105673TRLO0.1.1

CHIX

66

619

11/08/2025 12:49:01

00482105672TRLO0.1.1

CHIX

33

619

11/08/2025 12:49:01

00482105674TRLO0.1.1

CHIX

58

619

11/08/2025 12:49:01

00482105675TRLO0.1.1

BATE

58

619

11/08/2025 12:49:01

00482105676TRLO0.1.1

BATE

9

619

11/08/2025 12:49:01

00482105679TRLO0.1.1

AQXE

9

619

11/08/2025 12:49:01

00482105680TRLO0.1.1

AQXE

58

619

11/08/2025 12:49:01

00482105677TRLO0.1.1

BATE

58

619

11/08/2025 12:49:01

00482105678TRLO0.1.1

BATE

33

619

11/08/2025 12:49:01

00482105681TRLO0.1.1

CHIX

33

619

11/08/2025 12:49:01

00482105682TRLO0.1.1

CHIX

33

619

11/08/2025 12:49:01

00482105683TRLO0.1.1

CHIX

8

619

11/08/2025 12:49:01

00482105684TRLO0.1.1

TRQX

16

619

11/08/2025 12:49:01

00482105685TRLO0.1.1

TRQX

16

619

11/08/2025 12:49:01

00482105686TRLO0.1.1

TRQX

139

618

11/08/2025 12:49:17

00482105714TRLO0.1.1

XLON

9

619

11/08/2025 12:51:12

00482106051TRLO0.1.1

AQXE

58

618.5

11/08/2025 12:51:21

00482106076TRLO0.1.1

BATE

9

619

11/08/2025 12:56:03

00482108092TRLO0.1.1

AQXE

139

618

11/08/2025 12:59:23

00482108842TRLO0.1.1

XLON

16

618

11/08/2025 12:59:23

00482108843TRLO0.1.1

TRQX

58

618

11/08/2025 12:59:58

00482108976TRLO0.1.1

BATE

33

618

11/08/2025 13:00:26

00482109163TRLO0.1.1

CHIX

16

618

11/08/2025 13:01:24

00482109522TRLO0.1.1

TRQX

9

618

11/08/2025 13:02:50

00482109760TRLO0.1.1

AQXE

58

618

11/08/2025 13:06:14

00482110424TRLO0.1.1

BATE

33

618

11/08/2025 13:06:34

00482110470TRLO0.1.1

CHIX

16

618

11/08/2025 13:07:23

00482110638TRLO0.1.1

TRQX

9

618

11/08/2025 13:08:42

00482110849TRLO0.1.1

AQXE

58

618

11/08/2025 13:12:34

00482111670TRLO0.1.1

BATE

33

618

11/08/2025 13:12:42

00482111687TRLO0.1.1

CHIX

16

618

11/08/2025 13:13:37

00482111928TRLO0.1.1

TRQX

9

618

11/08/2025 13:14:27

00482112130TRLO0.1.1

AQXE

33

618

11/08/2025 13:18:53

00482112903TRLO0.1.1

CHIX

58

618

11/08/2025 13:18:54

00482112908TRLO0.1.1

BATE

79

617

11/08/2025 13:19:02

00482112918TRLO0.1.1

XLON

139

617

11/08/2025 13:19:02

00482112917TRLO0.1.1

XLON

338

617

11/08/2025 13:19:02

00482112919TRLO0.1.1

XLON

139

617

11/08/2025 13:19:02

00482112920TRLO0.1.1

XLON

139

617

11/08/2025 13:19:02

00482112921TRLO0.1.1

XLON

16

617

11/08/2025 13:19:49

00482113057TRLO0.1.1

TRQX

9

617

11/08/2025 13:20:18

00482113189TRLO0.1.1

AQXE

6

616.5

11/08/2025 13:25:51

00482114301TRLO0.1.1

CHIX

3

617

11/08/2025 13:25:59

00482114333TRLO0.1.1

TRQX

12

617

11/08/2025 13:25:59

00482114332TRLO0.1.1

TRQX

1

617

11/08/2025 13:25:59

00482114334TRLO0.1.1

TRQX

9

617

11/08/2025 13:26:03

00482114350TRLO0.1.1

AQXE

58

616.5

11/08/2025 13:30:54

00482115397TRLO0.1.1

BATE

60

616.5

11/08/2025 13:30:54

00482115398TRLO0.1.1

CHIX

139

616.5

11/08/2025 13:30:54

00482115399TRLO0.1.1

XLON

139

616.5

11/08/2025 13:30:54

00482115400TRLO0.1.1

XLON

139

616.5

11/08/2025 13:30:54

00482115401TRLO0.1.1

XLON

9

617

11/08/2025 13:31:21

00482115501TRLO0.1.1

AQXE

139

616.5

11/08/2025 13:31:27

00482115543TRLO0.1.1

XLON

16

617

11/08/2025 13:31:29

00482115549TRLO0.1.1

TRQX

58

617

11/08/2025 13:33:08

00482115903TRLO0.1.1

BATE

58

617

11/08/2025 13:35:10

00482116367TRLO0.1.1

BATE

16

617

11/08/2025 13:35:16

00482116392TRLO0.1.1

XLON

51

617

11/08/2025 13:35:16

00482116393TRLO0.1.1

XLON

159

617

11/08/2025 13:35:16

00482116394TRLO0.1.1

XLON

4

617

11/08/2025 13:35:16

00482116395TRLO0.1.1

XLON

173

618

11/08/2025 13:39:25

00482117243TRLO0.1.1

XLON

105

618

11/08/2025 13:39:25

00482117244TRLO0.1.1

XLON

16

619.5

11/08/2025 13:40:57

00482117693TRLO0.1.1

TRQX

187

619.5

11/08/2025 13:41:29

00482117862TRLO0.1.1

XLON

16

619.5

11/08/2025 13:42:55

00482118130TRLO0.1.1

TRQX

139

619.5

11/08/2025 13:43:50

00482118325TRLO0.1.1

XLON

12

619.5

11/08/2025 13:44:40

00482118503TRLO0.1.1

TRQX

1

619.5

11/08/2025 13:46:01

00482118772TRLO0.1.1

TRQX

3

619.5

11/08/2025 13:46:13

00482118819TRLO0.1.1

TRQX

139

619.5

11/08/2025 13:46:13

00482118818TRLO0.1.1

XLON

16

619.5

11/08/2025 13:48:34

00482119332TRLO0.1.1

TRQX

139

619.5

11/08/2025 13:48:39

00482119358TRLO0.1.1

XLON

58

619.5

11/08/2025 13:50:26

00482119716TRLO0.1.1

BATE

139

619.5

11/08/2025 13:50:49

00482119790TRLO0.1.1

XLON

12

619.5

11/08/2025 13:51:55

00482119980TRLO0.1.1

TRQX

58

619.5

11/08/2025 13:52:53

00482120135TRLO0.1.1

BATE

4

619.5

11/08/2025 13:52:53

00482120136TRLO0.1.1

TRQX

139

619.5

11/08/2025 13:52:58

00482120149TRLO0.1.1

XLON

99

619

11/08/2025 13:53:54

00482120370TRLO0.1.1

CHIX

33

619

11/08/2025 13:53:54

00482120373TRLO0.1.1

CHIX

58

619

11/08/2025 13:53:54

00482120371TRLO0.1.1

BATE

116

619

11/08/2025 13:53:54

00482120372TRLO0.1.1

BATE

18

619

11/08/2025 13:53:54

00482120375TRLO0.1.1

AQXE

33

619

11/08/2025 13:53:54

00482120374TRLO0.1.1

CHIX

9

619

11/08/2025 13:53:54

00482120376TRLO0.1.1

AQXE

9

619

11/08/2025 13:53:54

00482120377TRLO0.1.1

AQXE

9

619

11/08/2025 13:53:54

00482120378TRLO0.1.1

AQXE

39

619

11/08/2025 13:55:14

00482120661TRLO0.1.1

XLON

100

619

11/08/2025 13:55:14

00482120660TRLO0.1.1

XLON

2

619

11/08/2025 13:55:52

00482120759TRLO0.1.1

CHIX

26

619

11/08/2025 13:55:52

00482120760TRLO0.1.1

CHIX

5

619

11/08/2025 13:55:59

00482120778TRLO0.1.1

CHIX

3

619

11/08/2025 13:56:01

00482120786TRLO0.1.1

TRQX

13

619

11/08/2025 13:56:01

00482120787TRLO0.1.1

TRQX

139

619

11/08/2025 13:57:47

00482121099TRLO0.1.1

XLON

12

619

11/08/2025 13:59:26

00482121468TRLO0.1.1

CHIX

8

619

11/08/2025 13:59:26

00482121469TRLO0.1.1

CHIX

139

619

11/08/2025 14:00:00

00482121585TRLO0.1.1

XLON

9

618.5

11/08/2025 14:00:00

00482121587TRLO0.1.1

AQXE

18

618.5

11/08/2025 14:00:00

00482121586TRLO0.1.1

AQXE

13

619

11/08/2025 14:00:00

00482121588TRLO0.1.1

CHIX

4

619

11/08/2025 14:01:28

00482121919TRLO0.1.1

TRQX

12

619

11/08/2025 14:01:28

00482121918TRLO0.1.1

TRQX

58

618.5

11/08/2025 14:02:20

00482122134TRLO0.1.1

BATE

121

619

11/08/2025 14:02:48

00482122228TRLO0.1.1

XLON

18

619

11/08/2025 14:02:48

00482122229TRLO0.1.1

XLON

33

619

11/08/2025 14:04:34

00482122587TRLO0.1.1

CHIX

12

619

11/08/2025 14:05:36

00482122829TRLO0.1.1

TRQX

121

619

11/08/2025 14:05:53

00482122884TRLO0.1.1

XLON

12

619

11/08/2025 14:05:53

00482122885TRLO0.1.1

XLON

4

619

11/08/2025 14:05:53

00482122887TRLO0.1.1

TRQX

6

619

11/08/2025 14:05:53

00482122886TRLO0.1.1

XLON

58

618.5

11/08/2025 14:05:54

00482122888TRLO0.1.1

BATE

8

618.5

11/08/2025 14:08:00

00482123282TRLO0.1.1

AQXE

1

618.5

11/08/2025 14:08:01

00482123289TRLO0.1.1

AQXE

12

619

11/08/2025 14:08:57

00482123471TRLO0.1.1

XLON

127

619

11/08/2025 14:08:57

00482123472TRLO0.1.1

XLON

33

619

11/08/2025 14:10:01

00482123682TRLO0.1.1

CHIX

12

619

11/08/2025 14:11:06

00482123984TRLO0.1.1

TRQX

7

619

11/08/2025 14:13:01

00482124513TRLO0.1.1

AQXE

2

619

11/08/2025 14:13:40

00482124665TRLO0.1.1

AQXE

139

619

11/08/2025 14:13:40

00482124666TRLO0.1.1

XLON

4

619

11/08/2025 14:13:40

00482124667TRLO0.1.1

TRQX

33

619

11/08/2025 14:15:29

00482125063TRLO0.1.1

CHIX

58

618.5

11/08/2025 14:15:29

00482125064TRLO0.1.1

BATE

139

618.5

11/08/2025 14:15:29

00482125065TRLO0.1.1

XLON

12

619

11/08/2025 14:16:31

00482125321TRLO0.1.1

TRQX

4

619

11/08/2025 14:16:31

00482125322TRLO0.1.1

TRQX

34

618.5

11/08/2025 14:17:27

00482125556TRLO0.1.1

BATE

12

618.5

11/08/2025 14:17:27

00482125557TRLO0.1.1

BATE

9

619

11/08/2025 14:17:49

00482125631TRLO0.1.1

AQXE

12

618.5

11/08/2025 14:18:00

00482125662TRLO0.1.1

BATE

65

618.5

11/08/2025 14:18:00

00482125663TRLO0.1.1

XLON

74

618.5

11/08/2025 14:18:00

00482125664TRLO0.1.1

XLON

33

618.5

11/08/2025 14:20:53

00482126503TRLO0.1.1

CHIX

2

619

11/08/2025 14:21:55

00482126863TRLO0.1.1

TRQX

14

619

11/08/2025 14:21:55

00482126864TRLO0.1.1

TRQX

12

618.5

11/08/2025 14:22:34

00482127059TRLO0.1.1

BATE

46

618.5

11/08/2025 14:22:34

00482127058TRLO0.1.1

BATE

9

618

11/08/2025 14:23:55

00482127414TRLO0.1.1

AQXE

110

617.5

11/08/2025 14:24:05

00482127474TRLO0.1.1

XLON

3

618.5

11/08/2025 14:27:24

00482128528TRLO0.1.1

TRQX

13

619

11/08/2025 14:27:24

00482128529TRLO0.1.1

TRQX

4

619

11/08/2025 14:27:40

00482128601TRLO0.1.1

XLON

41

619

11/08/2025 14:27:40

00482128602TRLO0.1.1

XLON

33

620

11/08/2025 14:28:16

00482128787TRLO0.1.1

CHIX

58

620

11/08/2025 14:29:10

00482129026TRLO0.1.1

BATE

123

620

11/08/2025 14:29:10

00482129027TRLO0.1.1

XLON

139

620

11/08/2025 14:29:10

00482129028TRLO0.1.1

XLON

9

620

11/08/2025 14:29:20

00482129090TRLO0.1.1

AQXE

33

620

11/08/2025 14:31:05

00482130261TRLO0.1.1

CHIX

16

620.5

11/08/2025 14:31:48

00482130649TRLO0.1.1

TRQX

139

620.5

11/08/2025 14:34:19

00482131982TRLO0.1.1

XLON

278

620.5

11/08/2025 14:34:19

00482131981TRLO0.1.1

XLON

14

620.5

11/08/2025 14:35:22

00482132508TRLO0.1.1

TRQX

2

620.5

11/08/2025 14:36:01

00482132816TRLO0.1.1

TRQX

139

620.5

11/08/2025 14:36:26

00482132994TRLO0.1.1

XLON

58

620

11/08/2025 14:38:00

00482133741TRLO0.1.1

BATE

116

620

11/08/2025 14:38:00

00482133740TRLO0.1.1

BATE

4

620

11/08/2025 14:38:00

00482133744TRLO0.1.1

AQXE

18

620

11/08/2025 14:38:00

00482133743TRLO0.1.1

AQXE

33

620

11/08/2025 14:38:00

00482133742TRLO0.1.1

CHIX

73

620.5

11/08/2025 14:39:03

00482134271TRLO0.1.1

XLON

59

620.5

11/08/2025 14:39:03

00482134272TRLO0.1.1

XLON

16

620.5

11/08/2025 14:39:58

00482134625TRLO0.1.1

TRQX

5

620

11/08/2025 14:39:58

00482134627TRLO0.1.1

AQXE

5

620

11/08/2025 14:40:18

00482134788TRLO0.1.1

CHIX

28

620

11/08/2025 14:40:18

00482134789TRLO0.1.1

CHIX

139

620.5

11/08/2025 14:41:22

00482135270TRLO0.1.1

XLON

13

620.5

11/08/2025 14:42:18

00482135770TRLO0.1.1

TRQX

3

620.5

11/08/2025 14:42:18

00482135771TRLO0.1.1

TRQX

9

620

11/08/2025 14:42:37

00482135938TRLO0.1.1

AQXE

33

620

11/08/2025 14:42:37

00482135937TRLO0.1.1

CHIX

18

620

11/08/2025 14:43:07

00482136281TRLO0.1.1

BATE

40

620

11/08/2025 14:43:07

00482136282TRLO0.1.1

BATE

105

620

11/08/2025 14:43:56

00482136656TRLO0.1.1

XLON

173

620

11/08/2025 14:43:56

00482136655TRLO0.1.1

XLON

9

620

11/08/2025 14:45:07

00482137272TRLO0.1.1

AQXE

33

619.5

11/08/2025 14:45:17

00482137348TRLO0.1.1

CHIX

146

619.5

11/08/2025 14:45:43

00482137530TRLO0.1.1

XLON

16

620

11/08/2025 14:45:47

00482137556TRLO0.1.1

TRQX

52

619.5

11/08/2025 14:46:39

00482138125TRLO0.1.1

BATE

6

620

11/08/2025 14:46:39

00482138126TRLO0.1.1

BATE

9

620

11/08/2025 14:48:22

00482139132TRLO0.1.1

AQXE

12

620

11/08/2025 14:49:15

00482139676TRLO0.1.1

TRQX

4

620

11/08/2025 14:49:15

00482139677TRLO0.1.1

TRQX

58

620

11/08/2025 14:50:09

00482140226TRLO0.1.1

BATE

74

619.5

11/08/2025 14:50:30

00482140509TRLO0.1.1

XLON

65

619.5

11/08/2025 14:50:30

00482140510TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 14:50:30

00482140511TRLO0.1.1

XLON

9

619

11/08/2025 14:52:12

00482141439TRLO0.1.1

AQXE

66

619

11/08/2025 14:52:12

00482141440TRLO0.1.1

CHIX

139

619

11/08/2025 14:52:12

00482141441TRLO0.1.1

XLON

16

619.5

11/08/2025 14:52:48

00482141911TRLO0.1.1

TRQX

11

619

11/08/2025 14:54:05

00482142669TRLO0.1.1

BATE

33

619

11/08/2025 14:55:31

00482143547TRLO0.1.1

CHIX

47

619

11/08/2025 14:55:31

00482143546TRLO0.1.1

BATE

278

619

11/08/2025 14:55:31

00482143548TRLO0.1.1

XLON

7

619.5

11/08/2025 14:56:15

00482143943TRLO0.1.1

TRQX

9

619.5

11/08/2025 14:56:15

00482143942TRLO0.1.1

TRQX

139

619

11/08/2025 14:57:22

00482144557TRLO0.1.1

XLON

58

619

11/08/2025 14:57:50

00482144781TRLO0.1.1

BATE

25

619

11/08/2025 14:59:24

00482145656TRLO0.1.1

XLON

114

619

11/08/2025 14:59:24

00482145657TRLO0.1.1

XLON

18

618.5

11/08/2025 15:00:07

00482146334TRLO0.1.1

AQXE

9

618.5

11/08/2025 15:00:07

00482146335TRLO0.1.1

AQXE

14

618.5

11/08/2025 15:00:07

00482146336TRLO0.1.1

CHIX

16

618.5

11/08/2025 15:00:07

00482146338TRLO0.1.1

TRQX

19

618.5

11/08/2025 15:00:07

00482146337TRLO0.1.1

CHIX

58

619

11/08/2025 15:00:57

00482146800TRLO0.1.1

BATE

139

618.5

11/08/2025 15:01:47

00482147210TRLO0.1.1

XLON

33

619

11/08/2025 15:03:55

00482148486TRLO0.1.1

CHIX

139

619

11/08/2025 15:04:34

00482148862TRLO0.1.1

XLON

8

619

11/08/2025 15:05:08

00482149289TRLO0.1.1

BATE

16

619

11/08/2025 15:05:08

00482149290TRLO0.1.1

TRQX

50

619

11/08/2025 15:05:08

00482149288TRLO0.1.1

BATE

9

618.5

11/08/2025 15:05:19

00482149389TRLO0.1.1

AQXE

4

618.5

11/08/2025 15:06:16

00482150072TRLO0.1.1

CHIX

139

618

11/08/2025 15:06:22

00482150122TRLO0.1.1

XLON

29

618.5

11/08/2025 15:06:22

00482150121TRLO0.1.1

CHIX

16

619.5

11/08/2025 15:08:52

00482151517TRLO0.1.1

TRQX

58

619.5

11/08/2025 15:08:52

00482151515TRLO0.1.1

BATE

139

619.5

11/08/2025 15:08:52

00482151516TRLO0.1.1

XLON

139

620.5

11/08/2025 15:11:15

00482152782TRLO0.1.1

XLON

79

620

11/08/2025 15:12:24

00482153368TRLO0.1.1

XLON

33

620

11/08/2025 15:15:27

00482155008TRLO0.1.1

CHIX

66

620

11/08/2025 15:15:27

00482155007TRLO0.1.1

CHIX

4

620

11/08/2025 15:15:27

00482155010TRLO0.1.1

TRQX

12

620

11/08/2025 15:15:27

00482155009TRLO0.1.1

TRQX

16

620

11/08/2025 15:15:27

00482155011TRLO0.1.1

TRQX

139

620

11/08/2025 15:15:31

00482155071TRLO0.1.1

XLON

116

619.5

11/08/2025 15:16:44

00482155624TRLO0.1.1

BATE

58

619.5

11/08/2025 15:16:44

00482155625TRLO0.1.1

BATE

199

619.5

11/08/2025 15:16:44

00482155626TRLO0.1.1

XLON

9

619.5

11/08/2025 15:16:44

00482155627TRLO0.1.1

AQXE

9

619.5

11/08/2025 15:16:44

00482155628TRLO0.1.1

AQXE

9

619.5

11/08/2025 15:16:44

00482155629TRLO0.1.1

AQXE

16

619.5

11/08/2025 15:18:20

00482156568TRLO0.1.1

TRQX

9

619.5

11/08/2025 15:19:00

00482156926TRLO0.1.1

AQXE

101

619.5

11/08/2025 15:19:05

00482156968TRLO0.1.1

XLON

22

619.5

11/08/2025 15:19:05

00482156972TRLO0.1.1

XLON

2

619.5

11/08/2025 15:19:05

00482156973TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 15:21:18

00482158008TRLO0.1.1

XLON

15

619.5

11/08/2025 15:22:04

00482158467TRLO0.1.1

CHIX

9

622.5

11/08/2025 15:22:48

00482158767TRLO0.1.1

AQXE

139

622

11/08/2025 15:23:33

00482159156TRLO0.1.1

XLON

16

622

11/08/2025 15:23:33

00482159157TRLO0.1.1

TRQX

58

622.5

11/08/2025 15:23:43

00482159228TRLO0.1.1

BATE

153

621.5

11/08/2025 15:24:16

00482159450TRLO0.1.1

XLON

16

621

11/08/2025 15:25:53

00482160561TRLO0.1.1

TRQX

9

621

11/08/2025 15:25:53

00482160564TRLO0.1.1

AQXE

139

621

11/08/2025 15:26:18

00482160783TRLO0.1.1

XLON

33

621

11/08/2025 15:26:51

00482161003TRLO0.1.1

CHIX

139

621

11/08/2025 15:28:22

00482161797TRLO0.1.1

XLON

5

621

11/08/2025 15:29:01

00482162067TRLO0.1.1

CHIX

17

621

11/08/2025 15:29:01

00482162068TRLO0.1.1

CHIX

11

621

11/08/2025 15:29:01

00482162069TRLO0.1.1

CHIX

9

621

11/08/2025 15:29:29

00482162271TRLO0.1.1

AQXE

4

621

11/08/2025 15:29:31

00482162282TRLO0.1.1

TRQX

12

621

11/08/2025 15:29:40

00482162358TRLO0.1.1

TRQX

58

620.5

11/08/2025 15:30:19

00482162713TRLO0.1.1

BATE

139

620

11/08/2025 15:30:27

00482162789TRLO0.1.1

XLON

51

620

11/08/2025 15:31:44

00482163395TRLO0.1.1

CHIX

9

620.5

11/08/2025 15:32:14

00482163555TRLO0.1.1

AQXE

4

620

11/08/2025 15:32:24

00482163619TRLO0.1.1

TRQX

12

620

11/08/2025 15:32:24

00482163620TRLO0.1.1

TRQX

139

620

11/08/2025 15:32:28

00482163630TRLO0.1.1

XLON

58

620.5

11/08/2025 15:32:31

00482163645TRLO0.1.1

BATE

139

620

11/08/2025 15:34:40

00482164405TRLO0.1.1

XLON

9

620.5

11/08/2025 15:34:47

00482164436TRLO0.1.1

AQXE

58

620

11/08/2025 15:35:38

00482164825TRLO0.1.1

BATE

16

620

11/08/2025 15:35:38

00482164827TRLO0.1.1

TRQX

139

620

11/08/2025 15:35:38

00482164826TRLO0.1.1

XLON

9

620.5

11/08/2025 15:37:27

00482165518TRLO0.1.1

AQXE

139

620

11/08/2025 15:37:37

00482165565TRLO0.1.1

XLON

33

619.5

11/08/2025 15:37:45

00482165617TRLO0.1.1

CHIX

33

619.5

11/08/2025 15:37:45

00482165618TRLO0.1.1

CHIX

11

619

11/08/2025 15:38:02

00482165744TRLO0.1.1

TRQX

58

619.5

11/08/2025 15:39:52

00482166364TRLO0.1.1

BATE

58

619.5

11/08/2025 15:39:52

00482166365TRLO0.1.1

BATE

139

619.5

11/08/2025 15:39:52

00482166366TRLO0.1.1

XLON

9

619.5

11/08/2025 15:40:31

00482166584TRLO0.1.1

AQXE

1

619.5

11/08/2025 15:40:31

00482166586TRLO0.1.1

CHIX

32

619.5

11/08/2025 15:40:31

00482166585TRLO0.1.1

CHIX

139

619.5

11/08/2025 15:42:11

00482167160TRLO0.1.1

XLON

1

619.5

11/08/2025 15:42:11

00482167162TRLO0.1.1

TRQX

20

619.5

11/08/2025 15:42:11

00482167161TRLO0.1.1

TRQX

6

619.5

11/08/2025 15:42:27

00482167295TRLO0.1.1

BATE

52

619.5

11/08/2025 15:42:27

00482167294TRLO0.1.1

BATE

9

619.5

11/08/2025 15:42:44

00482167404TRLO0.1.1

AQXE

33

619.5

11/08/2025 15:42:52

00482167430TRLO0.1.1

CHIX

4

619.5

11/08/2025 15:44:15

00482167941TRLO0.1.1

TRQX

12

619.5

11/08/2025 15:44:15

00482167942TRLO0.1.1

TRQX

47

619.5

11/08/2025 15:44:21

00482167972TRLO0.1.1

XLON

92

619.5

11/08/2025 15:44:21

00482167973TRLO0.1.1

XLON

9

619.5

11/08/2025 15:45:24

00482168452TRLO0.1.1

AQXE

41

620

11/08/2025 15:46:27

00482168895TRLO0.1.1

XLON

98

620

11/08/2025 15:46:27

00482168894TRLO0.1.1

XLON

33

619.5

11/08/2025 15:46:30

00482168909TRLO0.1.1

CHIX

11

620

11/08/2025 15:46:43

00482169083TRLO0.1.1

TRQX

5

620

11/08/2025 15:46:43

00482169084TRLO0.1.1

TRQX

33

619.5

11/08/2025 15:48:41

00482169847TRLO0.1.1

CHIX

139

619.5

11/08/2025 15:48:41

00482169848TRLO0.1.1

XLON

16

620

11/08/2025 15:49:15

00482170079TRLO0.1.1

TRQX

5

619.5

11/08/2025 15:49:25

00482170173TRLO0.1.1

AQXE

16

620

11/08/2025 15:52:10

00482171174TRLO0.1.1

TRQX

116

619.5

11/08/2025 15:54:07

00482172018TRLO0.1.1

BATE

9

619.5

11/08/2025 15:54:07

00482172021TRLO0.1.1

AQXE

36

619.5

11/08/2025 15:54:07

00482172020TRLO0.1.1

BATE

58

619.5

11/08/2025 15:54:07

00482172019TRLO0.1.1

BATE

13

619.5

11/08/2025 15:54:07

00482172022TRLO0.1.1

AQXE

22

619.5

11/08/2025 15:54:07

00482172023TRLO0.1.1

BATE

33

619.5

11/08/2025 15:54:07

00482172024TRLO0.1.1

CHIX

139

619.5

11/08/2025 15:54:07

00482172025TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 15:54:07

00482172026TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 15:54:07

00482172027TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 15:54:07

00482172028TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 15:54:07

00482172029TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 15:54:07

00482172030TRLO0.1.1

XLON

16

619.5

11/08/2025 15:54:51

00482172366TRLO0.1.1

TRQX

9

619.5

11/08/2025 15:55:52

00482172714TRLO0.1.1

AQXE

139

619.5

11/08/2025 15:56:04

00482172767TRLO0.1.1

XLON

33

619.5

11/08/2025 15:56:08

00482172795TRLO0.1.1

CHIX

58

619.5

11/08/2025 15:56:45

00482173050TRLO0.1.1

BATE

10

619.5

11/08/2025 15:57:39

00482173435TRLO0.1.1

TRQX

6

619.5

11/08/2025 15:57:39

00482173436TRLO0.1.1

TRQX

33

619.5

11/08/2025 15:57:56

00482173517TRLO0.1.1

CHIX

38

619.5

11/08/2025 15:58:17

00482173700TRLO0.1.1

XLON

101

619.5

11/08/2025 15:58:17

00482173699TRLO0.1.1

XLON

9

619.5

11/08/2025 15:58:34

00482173857TRLO0.1.1

AQXE

24

619.5

11/08/2025 15:59:37

00482174329TRLO0.1.1

BATE

34

619.5

11/08/2025 15:59:37

00482174330TRLO0.1.1

BATE

33

619.5

11/08/2025 15:59:43

00482174466TRLO0.1.1

CHIX

1

619.5

11/08/2025 16:00:37

00482175065TRLO0.1.1

AQXE

8

619.5

11/08/2025 16:00:37

00482175066TRLO0.1.1

AQXE

11

619.5

11/08/2025 16:01:47

00482175618TRLO0.1.1

XLON

54

619.5

11/08/2025 16:01:47

00482175617TRLO0.1.1

XLON

1

619.5

11/08/2025 16:01:47

00482175619TRLO0.1.1

XLON

212

619.5

11/08/2025 16:01:47

00482175620TRLO0.1.1

XLON

25

619.5

11/08/2025 16:02:09

00482175816TRLO0.1.1

CHIX

8

619.5

11/08/2025 16:02:11

00482175828TRLO0.1.1

CHIX

9

619.5

11/08/2025 16:03:31

00482176266TRLO0.1.1

AQXE

139

619.5

11/08/2025 16:03:59

00482176456TRLO0.1.1

XLON

33

619.5

11/08/2025 16:04:32

00482176690TRLO0.1.1

CHIX

9

619.5

11/08/2025 16:04:32

00482176691TRLO0.1.1

CHIX

24

619.5

11/08/2025 16:04:46

00482176776TRLO0.1.1

CHIX

139

619.5

11/08/2025 16:05:21

00482177022TRLO0.1.1

XLON

139

619.5

11/08/2025 16:05:21

00482177023TRLO0.1.1

XLON

9

619.5

11/08/2025 16:05:43

00482177183TRLO0.1.1

AQXE

278

619

11/08/2025 16:05:51

00482177245TRLO0.1.1

XLON

16

619

11/08/2025 16:05:51

00482177247TRLO0.1.1

TRQX

16

619

11/08/2025 16:05:51

00482177248TRLO0.1.1

TRQX

139

619

11/08/2025 16:05:51

00482177246TRLO0.1.1

XLON

5

619

11/08/2025 16:05:51

00482177249TRLO0.1.1

TRQX

10

619

11/08/2025 16:06:10

00482177375TRLO0.1.1

BATE

33

619.5

11/08/2025 16:06:41

00482177561TRLO0.1.1

CHIX

9

619.5

11/08/2025 16:07:42

00482177992TRLO0.1.1

AQXE

28

619

11/08/2025 16:08:56

00482178609TRLO0.1.1

BATE

48

619

11/08/2025 16:08:56

00482178608TRLO0.1.1

BATE

33

619.5

11/08/2025 16:09:05

00482178644TRLO0.1.1

CHIX

33

619.5

11/08/2025 16:09:05

00482178645TRLO0.1.1

CHIX

3

619.5

11/08/2025 16:10:04

00482179037TRLO0.1.1

AQXE

6

619.5

11/08/2025 16:10:04

00482179038TRLO0.1.1

AQXE

33

619.5

11/08/2025 16:11:44

00482179789TRLO0.1.1

CHIX

6

619.5

11/08/2025 16:11:49

00482179827TRLO0.1.1

AQXE

9

619.5

11/08/2025 16:11:49

00482179828TRLO0.1.1

AQXE

12

619.5

11/08/2025 16:11:49

00482179829TRLO0.1.1

AQXE

73

619

11/08/2025 16:12:01

00482179903TRLO0.1.1

XLON

27

619

11/08/2025 16:12:01

00482179905TRLO0.1.1

XLON

66

619

11/08/2025 16:12:01

00482179904TRLO0.1.1

XLON

30

619

11/08/2025 16:12:01

00482179906TRLO0.1.1

BATE

58

619

11/08/2025 16:12:01

00482179907TRLO0.1.1

BATE

48

619

11/08/2025 16:12:01

00482179910TRLO0.1.1

BATE

58

619

11/08/2025 16:12:01

00482179909TRLO0.1.1

BATE

58

619

11/08/2025 16:12:01

00482179911TRLO0.1.1

BATE

251

619

11/08/2025 16:12:01

00482179908TRLO0.1.1

XLON

15

619

11/08/2025 16:12:01

00482179913TRLO0.1.1

BATE

53

619

11/08/2025 16:12:01

00482179912TRLO0.1.1

BATE

139

619

11/08/2025 16:12:01

00482179914TRLO0.1.1

XLON

139

619

11/08/2025 16:12:01

00482179915TRLO0.1.1

XLON

139

619

11/08/2025 16:12:01

00482179916TRLO0.1.1

XLON

11

619

11/08/2025 16:12:01

00482179919TRLO0.1.1

TRQX

16

619

11/08/2025 16:12:01

00482179920TRLO0.1.1

TRQX

139

619

11/08/2025 16:12:01

00482179917TRLO0.1.1

XLON

139

619

11/08/2025 16:12:01

00482179918TRLO0.1.1

XLON

16

619

11/08/2025 16:12:01

00482179921TRLO0.1.1

TRQX

16

619

11/08/2025 16:12:01

00482179922TRLO0.1.1

TRQX

16

619

11/08/2025 16:12:01

00482179923TRLO0.1.1

TRQX

16

619

11/08/2025 16:12:01

00482179924TRLO0.1.1

TRQX

58

618.5

11/08/2025 16:12:38

00482180260TRLO0.1.1

BATE

26

619

11/08/2025 16:15:06

00482181348TRLO0.1.1

CHIX

7

619

11/08/2025 16:15:06

00482181350TRLO0.1.1

CHIX

231

619

11/08/2025 16:15:06

00482181349TRLO0.1.1

BATE

33

619

11/08/2025 16:15:06

00482181351TRLO0.1.1

CHIX

104

619

11/08/2025 16:15:06

00482181352TRLO0.1.1

CHIX

139

619

11/08/2025 16:15:06

00482181353TRLO0.1.1

XLON

139

619

11/08/2025 16:15:06

00482181355TRLO0.1.1

XLON

509

619

11/08/2025 16:15:06

00482181354TRLO0.1.1

XLON

16

619

11/08/2025 16:15:06

00482181357TRLO0.1.1

TRQX

16

619

11/08/2025 16:15:06

00482181358TRLO0.1.1

TRQX

139

619

11/08/2025 16:15:06

00482181356TRLO0.1.1

XLON

46

619

11/08/2025 16:15:06

00482181359TRLO0.1.1

TRQX

68

619

11/08/2025 16:15:57

00482181686TRLO0.1.1

XLON

2

619

11/08/2025 16:15:58

00482181705TRLO0.1.1

XLON

2

619

11/08/2025 16:16:30

00482182001TRLO0.1.1

AQXE

20

619.5

11/08/2025 16:17:04

00482182226TRLO0.1.1

TRQX

340

619.5

11/08/2025 16:17:46

00482182503TRLO0.1.1

XLON

36

619.5

11/08/2025 16:17:46

00482182504TRLO0.1.1

XLON

35

619.5

11/08/2025 16:17:53

00482182566TRLO0.1.1

BATE

63

619.5

11/08/2025 16:17:53

00482182567TRLO0.1.1

BATE

2

619.5

11/08/2025 16:17:53

00482182568TRLO0.1.1

BATE

6

619.5

11/08/2025 16:19:02

00482183090TRLO0.1.1

TRQX

15

619.5

11/08/2025 16:19:02

00482183091TRLO0.1.1

TRQX

7

619

11/08/2025 16:20:05

00482183595TRLO0.1.1

AQXE

9

619

11/08/2025 16:20:05

00482183597TRLO0.1.1

AQXE

16

619

11/08/2025 16:20:05

00482183596TRLO0.1.1

AQXE

101

619.5

11/08/2025 16:20:33

00482183856TRLO0.1.1

BATE

4

619

11/08/2025 16:20:35

00482183862TRLO0.1.1

AQXE

2

619.5

11/08/2025 16:21:21

00482184241TRLO0.1.1

TRQX

21

619.5

11/08/2025 16:21:21

00482184242TRLO0.1.1

TRQX

75

619.5

11/08/2025 16:22:36

00482184838TRLO0.1.1

BATE

19

619

11/08/2025 16:23:01

00482185072TRLO0.1.1

AQXE

2

619

11/08/2025 16:23:01

00482185073TRLO0.1.1

AQXE

7

619

11/08/2025 16:23:01

00482185074TRLO0.1.1

AQXE

3

619

11/08/2025 16:23:01

00482185076TRLO0.1.1

AQXE

4

619

11/08/2025 16:23:01

00482185075TRLO0.1.1

AQXE

9

619

11/08/2025 16:23:01

00482185077TRLO0.1.1

AQXE

28

619

11/08/2025 16:23:21

00482185223TRLO0.1.1

CHIX

33

619

11/08/2025 16:23:21

00482185222TRLO0.1.1

CHIX

109

619

11/08/2025 16:23:21

00482185221TRLO0.1.1

CHIX

578

619

11/08/2025 16:23:21

00482185224TRLO0.1.1

XLON

157

619

11/08/2025 16:23:21

00482185225TRLO0.1.1

XLON

8

619

11/08/2025 16:23:21

00482185232TRLO0.1.1

AQXE

23

619.5

11/08/2025 16:23:29

00482185323TRLO0.1.1

TRQX

3

619

11/08/2025 16:23:53

00482185495TRLO0.1.1

AQXE

47

618.5

11/08/2025 16:24:17

00482185713TRLO0.1.1

BATE

6

619

11/08/2025 16:24:17

00482185712TRLO0.1.1

AQXE

215

618.5

11/08/2025 16:24:17

00482185714TRLO0.1.1

XLON

2

619

11/08/2025 16:25:22

00482186173TRLO0.1.1

TRQX

7

619

11/08/2025 16:25:22

00482186174TRLO0.1.1

TRQX

10

619.5

11/08/2025 16:25:22

00482186175TRLO0.1.1

TRQX

20

619

11/08/2025 16:25:31

00482186255TRLO0.1.1

CHIX

1

619

11/08/2025 16:25:31

00482186257TRLO0.1.1

CHIX

18

619

11/08/2025 16:25:31

00482186256TRLO0.1.1

CHIX

16

619

11/08/2025 16:25:31

00482186258TRLO0.1.1

CHIX

214

618.5

11/08/2025 16:26:07

00482186513TRLO0.1.1

XLON

12

618.5

11/08/2025 16:27:00

00482187016TRLO0.1.1

AQXE

9

618.5

11/08/2025 16:27:00

00482187018TRLO0.1.1

AQXE

94

618.5

11/08/2025 16:27:00

00482187017TRLO0.1.1

BATE

12

618.5

11/08/2025 16:27:05

00482187075TRLO0.1.1

TRQX

21

618.5

11/08/2025 16:27:07

00482187095TRLO0.1.1

CHIX


© 2025 PR Newswire
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.