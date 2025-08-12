Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, August 12
12 August 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
11 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
37,658
Highest price paid per share (pence per share):
631.0p
Lowest price paid per share (pence per share):
616.5p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
619.85p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 177,021,043 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 289,361 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,435,129 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
2
631
11/08/2025 08:07:40
00482006173TRLO0.1.1
CHIX
31
631
11/08/2025 08:07:40
00482006174TRLO0.1.1
CHIX
278
631
11/08/2025 08:07:40
00482006175TRLO0.1.1
XLON
100
629
11/08/2025 08:10:51
00482007099TRLO0.1.1
XLON
39
629
11/08/2025 08:10:51
00482007100TRLO0.1.1
XLON
11
628.5
11/08/2025 08:12:58
00482007680TRLO0.1.1
CHIX
58
630
11/08/2025 08:13:15
00482007758TRLO0.1.1
BATE
22
628.5
11/08/2025 08:14:19
00482008254TRLO0.1.1
CHIX
20
630
11/08/2025 08:14:28
00482008314TRLO0.1.1
XLON
119
630
11/08/2025 08:14:28
00482008313TRLO0.1.1
XLON
58
630
11/08/2025 08:15:28
00482008740TRLO0.1.1
BATE
139
630
11/08/2025 08:18:03
00482009959TRLO0.1.1
XLON
58
630
11/08/2025 08:19:52
00482010986TRLO0.1.1
BATE
139
630
11/08/2025 08:21:43
00482011838TRLO0.1.1
XLON
33
629
11/08/2025 08:21:44
00482011839TRLO0.1.1
CHIX
139
630
11/08/2025 08:25:18
00482013567TRLO0.1.1
XLON
33
629
11/08/2025 08:25:46
00482013706TRLO0.1.1
CHIX
58
629
11/08/2025 08:26:28
00482014057TRLO0.1.1
BATE
110
630
11/08/2025 08:28:57
00482015106TRLO0.1.1
XLON
29
630
11/08/2025 08:28:57
00482015107TRLO0.1.1
XLON
5
628.5
11/08/2025 08:29:54
00482015967TRLO0.1.1
AQXE
9
628.5
11/08/2025 08:29:54
00482015968TRLO0.1.1
AQXE
58
629
11/08/2025 08:41:09
00482020882TRLO0.1.1
BATE
139
629
11/08/2025 08:41:09
00482020883TRLO0.1.1
XLON
8
629
11/08/2025 08:45:03
00482022187TRLO0.1.1
BATE
50
629
11/08/2025 08:45:03
00482022188TRLO0.1.1
BATE
278
629
11/08/2025 08:45:03
00482022189TRLO0.1.1
XLON
3
628.5
11/08/2025 08:45:04
00482022195TRLO0.1.1
AQXE
13
628.5
11/08/2025 08:45:04
00482022194TRLO0.1.1
AQXE
33
628.5
11/08/2025 08:45:04
00482022193TRLO0.1.1
CHIX
6
628.5
11/08/2025 08:45:04
00482022196TRLO0.1.1
AQXE
2
628.5
11/08/2025 08:45:04
00482022197TRLO0.1.1
AQXE
139
628.5
11/08/2025 08:47:02
00482022876TRLO0.1.1
XLON
66
628.5
11/08/2025 08:51:04
00482024305TRLO0.1.1
CHIX
139
628.5
11/08/2025 08:51:04
00482024306TRLO0.1.1
XLON
2
628.5
11/08/2025 08:53:14
00482024815TRLO0.1.1
AQXE
7
628.5
11/08/2025 08:53:14
00482024816TRLO0.1.1
AQXE
11
628.5
11/08/2025 08:55:15
00482025417TRLO0.1.1
AQXE
14
628.5
11/08/2025 08:55:15
00482025416TRLO0.1.1
AQXE
9
628.5
11/08/2025 08:55:15
00482025419TRLO0.1.1
XLON
58
628.5
11/08/2025 08:55:15
00482025418TRLO0.1.1
BATE
130
628.5
11/08/2025 08:55:15
00482025420TRLO0.1.1
XLON
33
628.5
11/08/2025 08:55:26
00482025466TRLO0.1.1
CHIX
38
628.5
11/08/2025 08:56:55
00482026022TRLO0.1.1
BATE
12
628.5
11/08/2025 08:56:55
00482026023TRLO0.1.1
BATE
8
628.5
11/08/2025 08:56:55
00482026024TRLO0.1.1
BATE
4
628.5
11/08/2025 08:58:30
00482026560TRLO0.1.1
XLON
1
628.5
11/08/2025 08:58:30
00482026563TRLO0.1.1
XLON
25
628.5
11/08/2025 08:58:30
00482026562TRLO0.1.1
XLON
35
628.5
11/08/2025 08:58:30
00482026561TRLO0.1.1
XLON
74
628.5
11/08/2025 08:58:30
00482026564TRLO0.1.1
XLON
9
628.5
11/08/2025 08:59:01
00482026685TRLO0.1.1
AQXE
69
628
11/08/2025 09:03:14
00482028494TRLO0.1.1
XLON
70
628
11/08/2025 09:03:14
00482028495TRLO0.1.1
XLON
22
628
11/08/2025 09:03:38
00482028602TRLO0.1.1
CHIX
11
628.5
11/08/2025 09:03:38
00482028603TRLO0.1.1
CHIX
58
628.5
11/08/2025 09:05:39
00482029333TRLO0.1.1
BATE
9
627
11/08/2025 09:07:17
00482029853TRLO0.1.1
AQXE
139
626.5
11/08/2025 09:09:51
00482030523TRLO0.1.1
XLON
33
626.5
11/08/2025 09:12:41
00482031441TRLO0.1.1
CHIX
9
627
11/08/2025 09:15:44
00482032749TRLO0.1.1
AQXE
109
626
11/08/2025 09:15:57
00482032913TRLO0.1.1
XLON
58
626
11/08/2025 09:20:20
00482034500TRLO0.1.1
BATE
169
626
11/08/2025 09:20:20
00482034501TRLO0.1.1
XLON
33
626.5
11/08/2025 09:21:44
00482035411TRLO0.1.1
CHIX
139
626
11/08/2025 09:23:33
00482035968TRLO0.1.1
XLON
58
626
11/08/2025 09:24:08
00482036125TRLO0.1.1
BATE
9
626.5
11/08/2025 09:24:14
00482036136TRLO0.1.1
AQXE
139
625
11/08/2025 09:29:40
00482038185TRLO0.1.1
XLON
9
625.5
11/08/2025 09:32:29
00482039484TRLO0.1.1
AQXE
39
625
11/08/2025 09:39:37
00482042691TRLO0.1.1
BATE
242
625
11/08/2025 09:39:37
00482042690TRLO0.1.1
XLON
9
625.5
11/08/2025 09:39:53
00482042802TRLO0.1.1
AQXE
4
625
11/08/2025 09:40:03
00482042834TRLO0.1.1
BATE
15
625
11/08/2025 09:40:03
00482042835TRLO0.1.1
BATE
36
625
11/08/2025 09:42:06
00482043643TRLO0.1.1
XLON
58
625
11/08/2025 09:42:06
00482043642TRLO0.1.1
BATE
18
625
11/08/2025 09:44:12
00482044530TRLO0.1.1
XLON
12
625
11/08/2025 09:44:12
00482044531TRLO0.1.1
XLON
22
625
11/08/2025 09:44:12
00482044532TRLO0.1.1
XLON
87
625
11/08/2025 09:44:12
00482044533TRLO0.1.1
XLON
139
625
11/08/2025 09:46:34
00482045460TRLO0.1.1
XLON
9
625.5
11/08/2025 09:47:23
00482045719TRLO0.1.1
AQXE
24
625
11/08/2025 09:49:12
00482046293TRLO0.1.1
BATE
34
625
11/08/2025 09:49:12
00482046294TRLO0.1.1
BATE
19
624.5
11/08/2025 09:51:00
00482047072TRLO0.1.1
CHIX
47
624.5
11/08/2025 09:51:00
00482047073TRLO0.1.1
CHIX
33
624.5
11/08/2025 09:51:00
00482047074TRLO0.1.1
CHIX
20
625
11/08/2025 09:51:02
00482047093TRLO0.1.1
XLON
119
625
11/08/2025 09:51:02
00482047092TRLO0.1.1
XLON
9
624.5
11/08/2025 09:54:47
00482048473TRLO0.1.1
AQXE
139
624
11/08/2025 09:56:21
00482049024TRLO0.1.1
XLON
10
624.5
11/08/2025 09:57:17
00482049295TRLO0.1.1
BATE
48
624.5
11/08/2025 09:57:17
00482049294TRLO0.1.1
BATE
139
624
11/08/2025 09:59:55
00482050192TRLO0.1.1
XLON
33
623.5
11/08/2025 09:59:55
00482050193TRLO0.1.1
CHIX
9
624.5
11/08/2025 10:02:52
00482051437TRLO0.1.1
AQXE
16
622.5
11/08/2025 10:02:55
00482051453TRLO0.1.1
TRQX
21
622.5
11/08/2025 10:02:55
00482051454TRLO0.1.1
TRQX
203
622.5
11/08/2025 10:02:55
00482051455TRLO0.1.1
TRQX
33
622.5
11/08/2025 10:03:07
00482051654TRLO0.1.1
CHIX
139
622.5
11/08/2025 10:05:39
00482052569TRLO0.1.1
XLON
12
622.5
11/08/2025 10:05:39
00482052571TRLO0.1.1
TRQX
32
623
11/08/2025 10:07:00
00482053184TRLO0.1.1
BATE
26
623
11/08/2025 10:07:02
00482053218TRLO0.1.1
BATE
4
622.5
11/08/2025 10:07:11
00482053373TRLO0.1.1
TRQX
139
622.5
11/08/2025 10:11:21
00482054919TRLO0.1.1
XLON
9
622.5
11/08/2025 10:13:08
00482055554TRLO0.1.1
AQXE
9
622.5
11/08/2025 10:15:03
00482056263TRLO0.1.1
CHIX
8
623
11/08/2025 10:17:29
00482057166TRLO0.1.1
BATE
12
623
11/08/2025 10:17:36
00482057188TRLO0.1.1
BATE
9
623
11/08/2025 10:18:17
00482057439TRLO0.1.1
BATE
9
623
11/08/2025 10:19:26
00482057888TRLO0.1.1
BATE
20
623
11/08/2025 10:20:28
00482058424TRLO0.1.1
BATE
139
623
11/08/2025 10:20:34
00482058452TRLO0.1.1
XLON
139
623
11/08/2025 10:22:54
00482059672TRLO0.1.1
XLON
16
622.5
11/08/2025 10:23:36
00482059992TRLO0.1.1
TRQX
16
623
11/08/2025 10:23:37
00482060021TRLO0.1.1
CHIX
12
623
11/08/2025 10:23:37
00482060022TRLO0.1.1
CHIX
13
623
11/08/2025 10:23:37
00482060023TRLO0.1.1
CHIX
16
623
11/08/2025 10:23:37
00482060024TRLO0.1.1
CHIX
9
622.5
11/08/2025 10:24:01
00482060172TRLO0.1.1
AQXE
4
622.5
11/08/2025 10:26:39
00482061115TRLO0.1.1
TRQX
12
622.5
11/08/2025 10:26:39
00482061114TRLO0.1.1
TRQX
58
622.5
11/08/2025 10:28:00
00482061689TRLO0.1.1
BATE
139
622.5
11/08/2025 10:28:33
00482062020TRLO0.1.1
XLON
9
622.5
11/08/2025 10:32:14
00482065331TRLO0.1.1
AQXE
33
622.5
11/08/2025 10:34:51
00482066882TRLO0.1.1
CHIX
139
622
11/08/2025 10:35:23
00482067214TRLO0.1.1
XLON
16
622.5
11/08/2025 10:35:41
00482067428TRLO0.1.1
TRQX
12
622.5
11/08/2025 10:40:37
00482070816TRLO0.1.1
BATE
12
622.5
11/08/2025 10:40:37
00482070817TRLO0.1.1
BATE
34
622.5
11/08/2025 10:40:37
00482070818TRLO0.1.1
BATE
3
622.5
11/08/2025 10:44:21
00482073866TRLO0.1.1
AQXE
3
622.5
11/08/2025 10:44:21
00482073867TRLO0.1.1
AQXE
3
622.5
11/08/2025 10:44:21
00482073868TRLO0.1.1
AQXE
12
622
11/08/2025 10:46:41
00482075532TRLO0.1.1
XLON
14
622
11/08/2025 10:46:41
00482075533TRLO0.1.1
XLON
6
622
11/08/2025 10:46:41
00482075534TRLO0.1.1
XLON
107
622
11/08/2025 10:47:11
00482075962TRLO0.1.1
XLON
16
622
11/08/2025 10:48:32
00482077016TRLO0.1.1
TRQX
2
622
11/08/2025 10:53:43
00482080838TRLO0.1.1
BATE
13
622
11/08/2025 10:53:43
00482080839TRLO0.1.1
BATE
43
622
11/08/2025 10:53:43
00482080840TRLO0.1.1
BATE
19
622
11/08/2025 10:53:57
00482080922TRLO0.1.1
XLON
3
622
11/08/2025 10:53:57
00482080923TRLO0.1.1
XLON
9
622.5
11/08/2025 10:56:18
00482082668TRLO0.1.1
AQXE
8
622
11/08/2025 10:58:20
00482083606TRLO0.1.1
CHIX
25
622
11/08/2025 10:58:20
00482083607TRLO0.1.1
CHIX
117
622
11/08/2025 10:58:20
00482083608TRLO0.1.1
XLON
139
622
11/08/2025 11:00:13
00482084700TRLO0.1.1
XLON
33
621.5
11/08/2025 11:00:37
00482084772TRLO0.1.1
CHIX
16
621.5
11/08/2025 11:00:49
00482084792TRLO0.1.1
TRQX
139
621
11/08/2025 11:02:32
00482085072TRLO0.1.1
XLON
2
621.5
11/08/2025 11:03:50
00482085291TRLO0.1.1
BATE
56
621.5
11/08/2025 11:03:50
00482085292TRLO0.1.1
BATE
9
621.5
11/08/2025 11:04:41
00482085430TRLO0.1.1
AQXE
33
621
11/08/2025 11:07:24
00482085880TRLO0.1.1
CHIX
16
621
11/08/2025 11:07:59
00482085975TRLO0.1.1
TRQX
5
621.5
11/08/2025 11:11:16
00482086784TRLO0.1.1
BATE
20
621.5
11/08/2025 11:11:16
00482086783TRLO0.1.1
BATE
33
621.5
11/08/2025 11:11:16
00482086782TRLO0.1.1
BATE
139
620
11/08/2025 11:11:16
00482086785TRLO0.1.1
XLON
9
620
11/08/2025 11:11:30
00482086806TRLO0.1.1
AQXE
3
620
11/08/2025 11:14:36
00482087419TRLO0.1.1
CHIX
30
620
11/08/2025 11:14:36
00482087420TRLO0.1.1
CHIX
16
620
11/08/2025 11:15:10
00482087514TRLO0.1.1
TRQX
9
620
11/08/2025 11:18:13
00482088060TRLO0.1.1
AQXE
16
620
11/08/2025 11:18:30
00482088235TRLO0.1.1
BATE
7
620
11/08/2025 11:18:30
00482088236TRLO0.1.1
BATE
24
620
11/08/2025 11:18:30
00482088237TRLO0.1.1
BATE
11
620
11/08/2025 11:18:30
00482088238TRLO0.1.1
BATE
33
620
11/08/2025 11:21:44
00482088970TRLO0.1.1
CHIX
16
620
11/08/2025 11:22:24
00482089087TRLO0.1.1
TRQX
9
620
11/08/2025 11:24:54
00482089539TRLO0.1.1
AQXE
12
620
11/08/2025 11:25:52
00482089721TRLO0.1.1
BATE
12
620
11/08/2025 11:25:52
00482089722TRLO0.1.1
BATE
13
620
11/08/2025 11:25:52
00482089724TRLO0.1.1
BATE
21
620
11/08/2025 11:25:52
00482089723TRLO0.1.1
BATE
33
620
11/08/2025 11:28:57
00482090214TRLO0.1.1
CHIX
16
620
11/08/2025 11:29:34
00482090330TRLO0.1.1
TRQX
9
620
11/08/2025 11:31:37
00482090800TRLO0.1.1
AQXE
12
620
11/08/2025 11:33:05
00482091021TRLO0.1.1
BATE
4
620
11/08/2025 11:33:05
00482091024TRLO0.1.1
BATE
8
620
11/08/2025 11:33:05
00482091023TRLO0.1.1
BATE
12
620
11/08/2025 11:33:05
00482091022TRLO0.1.1
BATE
22
620
11/08/2025 11:33:05
00482091025TRLO0.1.1
BATE
33
620
11/08/2025 11:35:55
00482091467TRLO0.1.1
CHIX
16
620
11/08/2025 11:36:31
00482091563TRLO0.1.1
TRQX
86
619.5
11/08/2025 11:37:08
00482091676TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 11:37:08
00482091674TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 11:37:08
00482091675TRLO0.1.1
XLON
53
619.5
11/08/2025 11:37:08
00482091677TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 11:37:08
00482091678TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 11:37:08
00482091679TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 11:37:08
00482091680TRLO0.1.1
XLON
9
619.5
11/08/2025 11:38:01
00482091808TRLO0.1.1
AQXE
278
619.5
11/08/2025 11:39:06
00482091993TRLO0.1.1
XLON
41
620
11/08/2025 11:40:09
00482092278TRLO0.1.1
BATE
17
620
11/08/2025 11:40:09
00482092279TRLO0.1.1
BATE
10
620
11/08/2025 11:42:01
00482092703TRLO0.1.1
|
XLON
129
620
11/08/2025 11:42:01
00482092704TRLO0.1.1
XLON
33
620
11/08/2025 11:42:46
00482092853TRLO0.1.1
CHIX
16
620
11/08/2025 11:43:29
00482092992TRLO0.1.1
TRQX
139
620
11/08/2025 11:45:52
00482093393TRLO0.1.1
XLON
9
619
11/08/2025 11:47:03
00482093571TRLO0.1.1
AQXE
58
619
11/08/2025 11:49:00
00482093933TRLO0.1.1
BATE
16
619.5
11/08/2025 11:50:19
00482094203TRLO0.1.1
TRQX
3
619.5
11/08/2025 11:57:09
00482095316TRLO0.1.1
CHIX
43
619.5
11/08/2025 11:57:09
00482095315TRLO0.1.1
CHIX
20
619.5
11/08/2025 11:57:09
00482095317TRLO0.1.1
CHIX
3
619.5
11/08/2025 11:57:11
00482095320TRLO0.1.1
TRQX
13
619.5
11/08/2025 11:57:11
00482095321TRLO0.1.1
TRQX
28
619.5
11/08/2025 12:02:08
00482096293TRLO0.1.1
CHIX
5
619.5
11/08/2025 12:02:08
00482096294TRLO0.1.1
CHIX
16
619.5
11/08/2025 12:02:36
00482096452TRLO0.1.1
TRQX
139
619.5
11/08/2025 12:03:02
00482096549TRLO0.1.1
XLON
6
619.5
11/08/2025 12:03:11
00482096568TRLO0.1.1
AQXE
12
619.5
11/08/2025 12:03:11
00482096567TRLO0.1.1
AQXE
7
619.5
11/08/2025 12:05:03
00482096882TRLO0.1.1
AQXE
2
619.5
11/08/2025 12:05:03
00482096883TRLO0.1.1
AQXE
139
619.5
11/08/2025 12:05:13
00482096945TRLO0.1.1
XLON
58
619
11/08/2025 12:05:13
00482096948TRLO0.1.1
BATE
116
619
11/08/2025 12:05:13
00482096947TRLO0.1.1
BATE
4
619
11/08/2025 12:06:33
00482097132TRLO0.1.1
CHIX
29
619
11/08/2025 12:06:33
00482097131TRLO0.1.1
CHIX
16
619
11/08/2025 12:07:00
00482097241TRLO0.1.1
TRQX
6
619
11/08/2025 12:07:08
00482097294TRLO0.1.1
AQXE
59
619
11/08/2025 12:07:26
00482097381TRLO0.1.1
XLON
26
619.5
11/08/2025 12:29:35
00482101834TRLO0.1.1
XLON
41
619.5
11/08/2025 12:30:27
00482102036TRLO0.1.1
|
XLON
1542
619.5
11/08/2025 12:30:27
00482102037TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 12:30:27
00482102038TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 12:32:13
00482102414TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 12:35:13
00482103014TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 12:40:02
00482103862TRLO0.1.1
XLON
102
619
11/08/2025 12:42:14
00482104218TRLO0.1.1
BATE
16
619
11/08/2025 12:44:02
00482104601TRLO0.1.1
TRQX
12
619
11/08/2025 12:44:02
00482104602TRLO0.1.1
TRQX
139
619.5
11/08/2025 12:44:35
00482104701TRLO0.1.1
XLON
4
619
11/08/2025 12:49:00
00482105656TRLO0.1.1
TRQX
8
619
11/08/2025 12:49:00
00482105655TRLO0.1.1
TRQX
7
619
11/08/2025 12:49:00
00482105660TRLO0.1.1
TRQX
8
619
11/08/2025 12:49:00
00482105657TRLO0.1.1
TRQX
8
619
11/08/2025 12:49:00
00482105659TRLO0.1.1
TRQX
9
619
11/08/2025 12:49:00
00482105658TRLO0.1.1
TRQX
12
619
11/08/2025 12:49:01
00482105664TRLO0.1.1
AQXE
14
619
11/08/2025 12:49:01
00482105665TRLO0.1.1
BATE
58
619
11/08/2025 12:49:01
00482105666TRLO0.1.1
BATE
9
619
11/08/2025 12:49:01
00482105667TRLO0.1.1
AQXE
9
619
11/08/2025 12:49:01
00482105668TRLO0.1.1
AQXE
9
619
11/08/2025 12:49:01
00482105669TRLO0.1.1
AQXE
9
619
11/08/2025 12:49:01
00482105670TRLO0.1.1
AQXE
33
619
11/08/2025 12:49:01
00482105671TRLO0.1.1
CHIX
33
619
11/08/2025 12:49:01
00482105673TRLO0.1.1
CHIX
66
619
11/08/2025 12:49:01
00482105672TRLO0.1.1
CHIX
33
619
11/08/2025 12:49:01
00482105674TRLO0.1.1
CHIX
58
619
11/08/2025 12:49:01
00482105675TRLO0.1.1
BATE
58
619
11/08/2025 12:49:01
00482105676TRLO0.1.1
BATE
9
619
11/08/2025 12:49:01
00482105679TRLO0.1.1
AQXE
9
619
11/08/2025 12:49:01
00482105680TRLO0.1.1
AQXE
58
619
11/08/2025 12:49:01
00482105677TRLO0.1.1
BATE
58
619
11/08/2025 12:49:01
00482105678TRLO0.1.1
BATE
33
619
11/08/2025 12:49:01
00482105681TRLO0.1.1
CHIX
33
619
11/08/2025 12:49:01
00482105682TRLO0.1.1
CHIX
33
619
11/08/2025 12:49:01
00482105683TRLO0.1.1
CHIX
8
619
11/08/2025 12:49:01
00482105684TRLO0.1.1
TRQX
16
619
11/08/2025 12:49:01
00482105685TRLO0.1.1
TRQX
16
619
11/08/2025 12:49:01
00482105686TRLO0.1.1
TRQX
139
618
11/08/2025 12:49:17
00482105714TRLO0.1.1
XLON
9
619
11/08/2025 12:51:12
00482106051TRLO0.1.1
AQXE
58
618.5
11/08/2025 12:51:21
00482106076TRLO0.1.1
BATE
9
619
11/08/2025 12:56:03
00482108092TRLO0.1.1
AQXE
139
618
11/08/2025 12:59:23
00482108842TRLO0.1.1
XLON
16
618
11/08/2025 12:59:23
00482108843TRLO0.1.1
TRQX
58
618
11/08/2025 12:59:58
00482108976TRLO0.1.1
BATE
33
618
11/08/2025 13:00:26
00482109163TRLO0.1.1
CHIX
16
618
11/08/2025 13:01:24
00482109522TRLO0.1.1
TRQX
9
618
11/08/2025 13:02:50
00482109760TRLO0.1.1
AQXE
58
618
11/08/2025 13:06:14
00482110424TRLO0.1.1
BATE
33
618
11/08/2025 13:06:34
00482110470TRLO0.1.1
CHIX
16
618
11/08/2025 13:07:23
00482110638TRLO0.1.1
TRQX
9
618
11/08/2025 13:08:42
00482110849TRLO0.1.1
AQXE
58
618
11/08/2025 13:12:34
00482111670TRLO0.1.1
BATE
33
618
11/08/2025 13:12:42
00482111687TRLO0.1.1
CHIX
16
618
11/08/2025 13:13:37
00482111928TRLO0.1.1
TRQX
9
618
11/08/2025 13:14:27
00482112130TRLO0.1.1
AQXE
33
618
11/08/2025 13:18:53
00482112903TRLO0.1.1
CHIX
58
618
11/08/2025 13:18:54
00482112908TRLO0.1.1
BATE
79
617
11/08/2025 13:19:02
00482112918TRLO0.1.1
XLON
139
617
11/08/2025 13:19:02
00482112917TRLO0.1.1
XLON
338
617
11/08/2025 13:19:02
00482112919TRLO0.1.1
XLON
139
617
11/08/2025 13:19:02
00482112920TRLO0.1.1
XLON
139
617
11/08/2025 13:19:02
00482112921TRLO0.1.1
XLON
16
617
11/08/2025 13:19:49
00482113057TRLO0.1.1
TRQX
9
617
11/08/2025 13:20:18
00482113189TRLO0.1.1
AQXE
6
616.5
11/08/2025 13:25:51
00482114301TRLO0.1.1
CHIX
3
617
11/08/2025 13:25:59
00482114333TRLO0.1.1
TRQX
12
617
11/08/2025 13:25:59
00482114332TRLO0.1.1
TRQX
1
617
11/08/2025 13:25:59
00482114334TRLO0.1.1
TRQX
9
617
11/08/2025 13:26:03
00482114350TRLO0.1.1
AQXE
58
616.5
11/08/2025 13:30:54
00482115397TRLO0.1.1
BATE
60
616.5
11/08/2025 13:30:54
00482115398TRLO0.1.1
CHIX
139
616.5
11/08/2025 13:30:54
00482115399TRLO0.1.1
XLON
139
616.5
11/08/2025 13:30:54
00482115400TRLO0.1.1
XLON
139
616.5
11/08/2025 13:30:54
00482115401TRLO0.1.1
XLON
9
617
11/08/2025 13:31:21
00482115501TRLO0.1.1
AQXE
139
616.5
11/08/2025 13:31:27
00482115543TRLO0.1.1
XLON
16
617
11/08/2025 13:31:29
00482115549TRLO0.1.1
TRQX
58
617
11/08/2025 13:33:08
00482115903TRLO0.1.1
BATE
58
617
11/08/2025 13:35:10
00482116367TRLO0.1.1
BATE
16
617
11/08/2025 13:35:16
00482116392TRLO0.1.1
XLON
51
617
11/08/2025 13:35:16
00482116393TRLO0.1.1
XLON
159
617
11/08/2025 13:35:16
00482116394TRLO0.1.1
XLON
4
617
11/08/2025 13:35:16
00482116395TRLO0.1.1
XLON
173
618
11/08/2025 13:39:25
00482117243TRLO0.1.1
XLON
105
618
11/08/2025 13:39:25
00482117244TRLO0.1.1
XLON
16
619.5
11/08/2025 13:40:57
00482117693TRLO0.1.1
TRQX
187
619.5
11/08/2025 13:41:29
00482117862TRLO0.1.1
XLON
16
619.5
11/08/2025 13:42:55
00482118130TRLO0.1.1
TRQX
139
619.5
11/08/2025 13:43:50
00482118325TRLO0.1.1
XLON
12
619.5
11/08/2025 13:44:40
00482118503TRLO0.1.1
TRQX
1
619.5
11/08/2025 13:46:01
00482118772TRLO0.1.1
TRQX
3
619.5
11/08/2025 13:46:13
00482118819TRLO0.1.1
TRQX
139
619.5
11/08/2025 13:46:13
00482118818TRLO0.1.1
XLON
16
619.5
11/08/2025 13:48:34
00482119332TRLO0.1.1
TRQX
139
619.5
11/08/2025 13:48:39
00482119358TRLO0.1.1
XLON
58
619.5
11/08/2025 13:50:26
00482119716TRLO0.1.1
BATE
139
619.5
11/08/2025 13:50:49
00482119790TRLO0.1.1
XLON
12
619.5
11/08/2025 13:51:55
00482119980TRLO0.1.1
TRQX
58
619.5
11/08/2025 13:52:53
00482120135TRLO0.1.1
BATE
4
619.5
11/08/2025 13:52:53
00482120136TRLO0.1.1
TRQX
139
619.5
11/08/2025 13:52:58
00482120149TRLO0.1.1
XLON
99
619
11/08/2025 13:53:54
00482120370TRLO0.1.1
CHIX
33
619
11/08/2025 13:53:54
00482120373TRLO0.1.1
CHIX
58
619
11/08/2025 13:53:54
00482120371TRLO0.1.1
BATE
116
619
11/08/2025 13:53:54
00482120372TRLO0.1.1
BATE
18
619
11/08/2025 13:53:54
00482120375TRLO0.1.1
AQXE
33
619
11/08/2025 13:53:54
00482120374TRLO0.1.1
CHIX
9
619
11/08/2025 13:53:54
00482120376TRLO0.1.1
AQXE
9
619
11/08/2025 13:53:54
00482120377TRLO0.1.1
AQXE
9
619
11/08/2025 13:53:54
00482120378TRLO0.1.1
AQXE
39
619
11/08/2025 13:55:14
00482120661TRLO0.1.1
XLON
100
619
11/08/2025 13:55:14
00482120660TRLO0.1.1
XLON
2
619
11/08/2025 13:55:52
00482120759TRLO0.1.1
CHIX
26
619
11/08/2025 13:55:52
00482120760TRLO0.1.1
CHIX
5
619
11/08/2025 13:55:59
00482120778TRLO0.1.1
CHIX
3
619
11/08/2025 13:56:01
00482120786TRLO0.1.1
TRQX
13
619
11/08/2025 13:56:01
00482120787TRLO0.1.1
TRQX
139
619
11/08/2025 13:57:47
00482121099TRLO0.1.1
XLON
12
619
11/08/2025 13:59:26
00482121468TRLO0.1.1
CHIX
8
619
11/08/2025 13:59:26
00482121469TRLO0.1.1
CHIX
139
619
11/08/2025 14:00:00
00482121585TRLO0.1.1
XLON
9
618.5
11/08/2025 14:00:00
00482121587TRLO0.1.1
AQXE
18
618.5
11/08/2025 14:00:00
00482121586TRLO0.1.1
AQXE
13
619
11/08/2025 14:00:00
00482121588TRLO0.1.1
CHIX
4
619
11/08/2025 14:01:28
00482121919TRLO0.1.1
TRQX
12
619
11/08/2025 14:01:28
00482121918TRLO0.1.1
TRQX
58
618.5
11/08/2025 14:02:20
00482122134TRLO0.1.1
BATE
121
619
11/08/2025 14:02:48
00482122228TRLO0.1.1
XLON
18
619
11/08/2025 14:02:48
00482122229TRLO0.1.1
XLON
33
619
11/08/2025 14:04:34
00482122587TRLO0.1.1
CHIX
12
619
11/08/2025 14:05:36
00482122829TRLO0.1.1
TRQX
121
619
11/08/2025 14:05:53
00482122884TRLO0.1.1
XLON
12
619
11/08/2025 14:05:53
00482122885TRLO0.1.1
XLON
4
619
11/08/2025 14:05:53
00482122887TRLO0.1.1
TRQX
6
619
11/08/2025 14:05:53
00482122886TRLO0.1.1
XLON
58
618.5
11/08/2025 14:05:54
00482122888TRLO0.1.1
BATE
8
618.5
11/08/2025 14:08:00
00482123282TRLO0.1.1
AQXE
1
618.5
11/08/2025 14:08:01
00482123289TRLO0.1.1
AQXE
12
619
11/08/2025 14:08:57
00482123471TRLO0.1.1
XLON
127
619
11/08/2025 14:08:57
00482123472TRLO0.1.1
XLON
33
619
11/08/2025 14:10:01
00482123682TRLO0.1.1
CHIX
12
619
11/08/2025 14:11:06
00482123984TRLO0.1.1
TRQX
7
619
11/08/2025 14:13:01
00482124513TRLO0.1.1
AQXE
2
619
11/08/2025 14:13:40
00482124665TRLO0.1.1
AQXE
139
619
11/08/2025 14:13:40
00482124666TRLO0.1.1
XLON
4
619
11/08/2025 14:13:40
00482124667TRLO0.1.1
TRQX
33
619
11/08/2025 14:15:29
00482125063TRLO0.1.1
CHIX
58
618.5
11/08/2025 14:15:29
00482125064TRLO0.1.1
BATE
139
618.5
11/08/2025 14:15:29
00482125065TRLO0.1.1
XLON
12
619
11/08/2025 14:16:31
00482125321TRLO0.1.1
TRQX
4
619
11/08/2025 14:16:31
00482125322TRLO0.1.1
TRQX
34
618.5
11/08/2025 14:17:27
00482125556TRLO0.1.1
BATE
12
618.5
11/08/2025 14:17:27
00482125557TRLO0.1.1
BATE
9
619
11/08/2025 14:17:49
00482125631TRLO0.1.1
AQXE
12
618.5
11/08/2025 14:18:00
00482125662TRLO0.1.1
BATE
65
618.5
11/08/2025 14:18:00
00482125663TRLO0.1.1
XLON
74
618.5
11/08/2025 14:18:00
00482125664TRLO0.1.1
XLON
33
618.5
11/08/2025 14:20:53
00482126503TRLO0.1.1
CHIX
2
619
11/08/2025 14:21:55
00482126863TRLO0.1.1
TRQX
14
619
11/08/2025 14:21:55
00482126864TRLO0.1.1
TRQX
12
618.5
11/08/2025 14:22:34
00482127059TRLO0.1.1
BATE
46
618.5
11/08/2025 14:22:34
00482127058TRLO0.1.1
BATE
9
618
11/08/2025 14:23:55
00482127414TRLO0.1.1
AQXE
110
617.5
11/08/2025 14:24:05
00482127474TRLO0.1.1
XLON
3
618.5
11/08/2025 14:27:24
00482128528TRLO0.1.1
TRQX
13
619
11/08/2025 14:27:24
00482128529TRLO0.1.1
TRQX
4
619
11/08/2025 14:27:40
00482128601TRLO0.1.1
XLON
41
619
11/08/2025 14:27:40
00482128602TRLO0.1.1
XLON
33
620
11/08/2025 14:28:16
00482128787TRLO0.1.1
CHIX
58
620
11/08/2025 14:29:10
00482129026TRLO0.1.1
BATE
123
620
11/08/2025 14:29:10
00482129027TRLO0.1.1
XLON
139
620
11/08/2025 14:29:10
00482129028TRLO0.1.1
XLON
9
620
11/08/2025 14:29:20
00482129090TRLO0.1.1
AQXE
33
620
11/08/2025 14:31:05
00482130261TRLO0.1.1
CHIX
16
620.5
11/08/2025 14:31:48
00482130649TRLO0.1.1
TRQX
139
620.5
11/08/2025 14:34:19
00482131982TRLO0.1.1
XLON
278
620.5
11/08/2025 14:34:19
00482131981TRLO0.1.1
XLON
14
620.5
11/08/2025 14:35:22
00482132508TRLO0.1.1
TRQX
2
620.5
11/08/2025 14:36:01
00482132816TRLO0.1.1
TRQX
139
620.5
11/08/2025 14:36:26
00482132994TRLO0.1.1
XLON
58
620
11/08/2025 14:38:00
00482133741TRLO0.1.1
BATE
116
620
11/08/2025 14:38:00
00482133740TRLO0.1.1
BATE
4
620
11/08/2025 14:38:00
00482133744TRLO0.1.1
AQXE
18
620
11/08/2025 14:38:00
00482133743TRLO0.1.1
AQXE
33
620
11/08/2025 14:38:00
00482133742TRLO0.1.1
CHIX
73
620.5
11/08/2025 14:39:03
00482134271TRLO0.1.1
XLON
59
620.5
11/08/2025 14:39:03
00482134272TRLO0.1.1
XLON
16
620.5
11/08/2025 14:39:58
00482134625TRLO0.1.1
TRQX
5
620
11/08/2025 14:39:58
00482134627TRLO0.1.1
AQXE
5
620
11/08/2025 14:40:18
00482134788TRLO0.1.1
CHIX
28
620
11/08/2025 14:40:18
00482134789TRLO0.1.1
CHIX
139
620.5
11/08/2025 14:41:22
00482135270TRLO0.1.1
XLON
13
620.5
11/08/2025 14:42:18
00482135770TRLO0.1.1
TRQX
3
620.5
11/08/2025 14:42:18
00482135771TRLO0.1.1
TRQX
9
620
11/08/2025 14:42:37
00482135938TRLO0.1.1
AQXE
33
620
11/08/2025 14:42:37
00482135937TRLO0.1.1
CHIX
18
620
11/08/2025 14:43:07
00482136281TRLO0.1.1
BATE
40
620
11/08/2025 14:43:07
00482136282TRLO0.1.1
BATE
105
620
11/08/2025 14:43:56
00482136656TRLO0.1.1
XLON
173
620
11/08/2025 14:43:56
00482136655TRLO0.1.1
XLON
9
620
11/08/2025 14:45:07
00482137272TRLO0.1.1
AQXE
33
619.5
11/08/2025 14:45:17
00482137348TRLO0.1.1
CHIX
146
619.5
11/08/2025 14:45:43
00482137530TRLO0.1.1
XLON
16
620
11/08/2025 14:45:47
00482137556TRLO0.1.1
TRQX
52
619.5
11/08/2025 14:46:39
00482138125TRLO0.1.1
BATE
6
620
11/08/2025 14:46:39
00482138126TRLO0.1.1
BATE
9
620
11/08/2025 14:48:22
00482139132TRLO0.1.1
AQXE
12
620
11/08/2025 14:49:15
00482139676TRLO0.1.1
TRQX
4
620
11/08/2025 14:49:15
00482139677TRLO0.1.1
TRQX
58
620
11/08/2025 14:50:09
00482140226TRLO0.1.1
BATE
74
619.5
11/08/2025 14:50:30
00482140509TRLO0.1.1
XLON
65
619.5
11/08/2025 14:50:30
00482140510TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 14:50:30
00482140511TRLO0.1.1
XLON
9
619
11/08/2025 14:52:12
00482141439TRLO0.1.1
AQXE
66
619
11/08/2025 14:52:12
00482141440TRLO0.1.1
CHIX
139
619
11/08/2025 14:52:12
00482141441TRLO0.1.1
XLON
16
619.5
11/08/2025 14:52:48
00482141911TRLO0.1.1
TRQX
11
619
11/08/2025 14:54:05
00482142669TRLO0.1.1
BATE
33
619
11/08/2025 14:55:31
00482143547TRLO0.1.1
CHIX
47
619
11/08/2025 14:55:31
00482143546TRLO0.1.1
BATE
278
619
11/08/2025 14:55:31
00482143548TRLO0.1.1
XLON
7
619.5
11/08/2025 14:56:15
00482143943TRLO0.1.1
TRQX
9
619.5
11/08/2025 14:56:15
00482143942TRLO0.1.1
TRQX
139
619
11/08/2025 14:57:22
00482144557TRLO0.1.1
XLON
58
619
11/08/2025 14:57:50
00482144781TRLO0.1.1
BATE
25
619
11/08/2025 14:59:24
00482145656TRLO0.1.1
XLON
114
619
11/08/2025 14:59:24
00482145657TRLO0.1.1
XLON
18
618.5
11/08/2025 15:00:07
00482146334TRLO0.1.1
AQXE
9
618.5
11/08/2025 15:00:07
00482146335TRLO0.1.1
AQXE
14
618.5
11/08/2025 15:00:07
00482146336TRLO0.1.1
CHIX
16
618.5
11/08/2025 15:00:07
00482146338TRLO0.1.1
TRQX
19
618.5
11/08/2025 15:00:07
00482146337TRLO0.1.1
CHIX
58
619
11/08/2025 15:00:57
00482146800TRLO0.1.1
BATE
139
618.5
11/08/2025 15:01:47
00482147210TRLO0.1.1
XLON
33
619
11/08/2025 15:03:55
00482148486TRLO0.1.1
CHIX
139
619
11/08/2025 15:04:34
00482148862TRLO0.1.1
XLON
8
619
11/08/2025 15:05:08
00482149289TRLO0.1.1
BATE
16
619
11/08/2025 15:05:08
00482149290TRLO0.1.1
TRQX
50
619
11/08/2025 15:05:08
00482149288TRLO0.1.1
BATE
9
618.5
11/08/2025 15:05:19
00482149389TRLO0.1.1
AQXE
4
618.5
11/08/2025 15:06:16
00482150072TRLO0.1.1
CHIX
139
618
11/08/2025 15:06:22
00482150122TRLO0.1.1
XLON
29
618.5
11/08/2025 15:06:22
00482150121TRLO0.1.1
CHIX
16
619.5
11/08/2025 15:08:52
00482151517TRLO0.1.1
TRQX
58
619.5
11/08/2025 15:08:52
00482151515TRLO0.1.1
BATE
139
619.5
11/08/2025 15:08:52
00482151516TRLO0.1.1
XLON
139
620.5
11/08/2025 15:11:15
00482152782TRLO0.1.1
XLON
79
620
11/08/2025 15:12:24
00482153368TRLO0.1.1
XLON
33
620
11/08/2025 15:15:27
00482155008TRLO0.1.1
CHIX
66
620
11/08/2025 15:15:27
00482155007TRLO0.1.1
CHIX
4
620
11/08/2025 15:15:27
00482155010TRLO0.1.1
TRQX
12
620
11/08/2025 15:15:27
00482155009TRLO0.1.1
TRQX
16
620
11/08/2025 15:15:27
00482155011TRLO0.1.1
TRQX
139
620
11/08/2025 15:15:31
00482155071TRLO0.1.1
XLON
116
619.5
11/08/2025 15:16:44
00482155624TRLO0.1.1
BATE
58
619.5
11/08/2025 15:16:44
00482155625TRLO0.1.1
BATE
199
619.5
11/08/2025 15:16:44
00482155626TRLO0.1.1
XLON
9
619.5
11/08/2025 15:16:44
00482155627TRLO0.1.1
AQXE
9
619.5
11/08/2025 15:16:44
00482155628TRLO0.1.1
AQXE
9
619.5
11/08/2025 15:16:44
00482155629TRLO0.1.1
AQXE
16
619.5
11/08/2025 15:18:20
00482156568TRLO0.1.1
TRQX
9
619.5
11/08/2025 15:19:00
00482156926TRLO0.1.1
AQXE
101
619.5
11/08/2025 15:19:05
00482156968TRLO0.1.1
XLON
22
619.5
11/08/2025 15:19:05
00482156972TRLO0.1.1
XLON
2
619.5
11/08/2025 15:19:05
00482156973TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 15:21:18
00482158008TRLO0.1.1
XLON
15
619.5
11/08/2025 15:22:04
00482158467TRLO0.1.1
CHIX
9
622.5
11/08/2025 15:22:48
00482158767TRLO0.1.1
AQXE
139
622
11/08/2025 15:23:33
00482159156TRLO0.1.1
XLON
16
622
11/08/2025 15:23:33
00482159157TRLO0.1.1
TRQX
58
622.5
11/08/2025 15:23:43
00482159228TRLO0.1.1
BATE
153
621.5
11/08/2025 15:24:16
00482159450TRLO0.1.1
XLON
16
621
11/08/2025 15:25:53
00482160561TRLO0.1.1
TRQX
9
621
11/08/2025 15:25:53
00482160564TRLO0.1.1
AQXE
139
621
11/08/2025 15:26:18
00482160783TRLO0.1.1
XLON
33
621
11/08/2025 15:26:51
00482161003TRLO0.1.1
CHIX
139
621
11/08/2025 15:28:22
00482161797TRLO0.1.1
XLON
5
621
11/08/2025 15:29:01
00482162067TRLO0.1.1
CHIX
17
621
11/08/2025 15:29:01
00482162068TRLO0.1.1
CHIX
11
621
11/08/2025 15:29:01
00482162069TRLO0.1.1
CHIX
9
621
11/08/2025 15:29:29
00482162271TRLO0.1.1
AQXE
4
621
11/08/2025 15:29:31
00482162282TRLO0.1.1
TRQX
12
621
11/08/2025 15:29:40
00482162358TRLO0.1.1
TRQX
58
620.5
11/08/2025 15:30:19
00482162713TRLO0.1.1
BATE
139
620
11/08/2025 15:30:27
00482162789TRLO0.1.1
XLON
51
620
11/08/2025 15:31:44
00482163395TRLO0.1.1
CHIX
9
620.5
11/08/2025 15:32:14
00482163555TRLO0.1.1
AQXE
4
620
11/08/2025 15:32:24
00482163619TRLO0.1.1
TRQX
12
620
11/08/2025 15:32:24
00482163620TRLO0.1.1
TRQX
139
620
11/08/2025 15:32:28
00482163630TRLO0.1.1
XLON
58
620.5
11/08/2025 15:32:31
00482163645TRLO0.1.1
BATE
139
620
11/08/2025 15:34:40
00482164405TRLO0.1.1
XLON
9
620.5
11/08/2025 15:34:47
00482164436TRLO0.1.1
AQXE
58
620
11/08/2025 15:35:38
00482164825TRLO0.1.1
BATE
16
620
11/08/2025 15:35:38
00482164827TRLO0.1.1
TRQX
139
620
11/08/2025 15:35:38
00482164826TRLO0.1.1
XLON
9
620.5
11/08/2025 15:37:27
00482165518TRLO0.1.1
AQXE
139
620
11/08/2025 15:37:37
00482165565TRLO0.1.1
XLON
33
619.5
11/08/2025 15:37:45
00482165617TRLO0.1.1
CHIX
33
619.5
11/08/2025 15:37:45
00482165618TRLO0.1.1
CHIX
11
619
11/08/2025 15:38:02
00482165744TRLO0.1.1
TRQX
58
619.5
11/08/2025 15:39:52
00482166364TRLO0.1.1
BATE
58
619.5
11/08/2025 15:39:52
00482166365TRLO0.1.1
BATE
139
619.5
11/08/2025 15:39:52
00482166366TRLO0.1.1
XLON
9
619.5
11/08/2025 15:40:31
00482166584TRLO0.1.1
AQXE
1
619.5
11/08/2025 15:40:31
00482166586TRLO0.1.1
CHIX
32
619.5
11/08/2025 15:40:31
00482166585TRLO0.1.1
CHIX
139
619.5
11/08/2025 15:42:11
00482167160TRLO0.1.1
XLON
1
619.5
11/08/2025 15:42:11
00482167162TRLO0.1.1
TRQX
20
619.5
11/08/2025 15:42:11
00482167161TRLO0.1.1
TRQX
6
619.5
11/08/2025 15:42:27
00482167295TRLO0.1.1
BATE
52
619.5
11/08/2025 15:42:27
00482167294TRLO0.1.1
BATE
9
619.5
11/08/2025 15:42:44
00482167404TRLO0.1.1
AQXE
33
619.5
11/08/2025 15:42:52
00482167430TRLO0.1.1
CHIX
4
619.5
11/08/2025 15:44:15
00482167941TRLO0.1.1
TRQX
12
619.5
11/08/2025 15:44:15
00482167942TRLO0.1.1
TRQX
47
619.5
11/08/2025 15:44:21
00482167972TRLO0.1.1
XLON
92
619.5
11/08/2025 15:44:21
00482167973TRLO0.1.1
XLON
9
619.5
11/08/2025 15:45:24
00482168452TRLO0.1.1
AQXE
41
620
11/08/2025 15:46:27
00482168895TRLO0.1.1
XLON
98
620
11/08/2025 15:46:27
00482168894TRLO0.1.1
XLON
33
619.5
11/08/2025 15:46:30
00482168909TRLO0.1.1
CHIX
11
620
11/08/2025 15:46:43
00482169083TRLO0.1.1
TRQX
5
620
11/08/2025 15:46:43
00482169084TRLO0.1.1
TRQX
33
619.5
11/08/2025 15:48:41
00482169847TRLO0.1.1
CHIX
139
619.5
11/08/2025 15:48:41
00482169848TRLO0.1.1
XLON
16
620
11/08/2025 15:49:15
00482170079TRLO0.1.1
TRQX
5
619.5
11/08/2025 15:49:25
00482170173TRLO0.1.1
AQXE
16
620
11/08/2025 15:52:10
00482171174TRLO0.1.1
TRQX
116
619.5
11/08/2025 15:54:07
00482172018TRLO0.1.1
BATE
9
619.5
11/08/2025 15:54:07
00482172021TRLO0.1.1
AQXE
36
619.5
11/08/2025 15:54:07
00482172020TRLO0.1.1
BATE
58
619.5
11/08/2025 15:54:07
00482172019TRLO0.1.1
BATE
13
619.5
11/08/2025 15:54:07
00482172022TRLO0.1.1
AQXE
22
619.5
11/08/2025 15:54:07
00482172023TRLO0.1.1
BATE
33
619.5
11/08/2025 15:54:07
00482172024TRLO0.1.1
CHIX
139
619.5
11/08/2025 15:54:07
00482172025TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 15:54:07
00482172026TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 15:54:07
00482172027TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 15:54:07
00482172028TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 15:54:07
00482172029TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 15:54:07
00482172030TRLO0.1.1
XLON
16
619.5
11/08/2025 15:54:51
00482172366TRLO0.1.1
TRQX
9
619.5
11/08/2025 15:55:52
00482172714TRLO0.1.1
AQXE
139
619.5
11/08/2025 15:56:04
00482172767TRLO0.1.1
XLON
33
619.5
11/08/2025 15:56:08
00482172795TRLO0.1.1
CHIX
58
619.5
11/08/2025 15:56:45
00482173050TRLO0.1.1
BATE
10
619.5
11/08/2025 15:57:39
00482173435TRLO0.1.1
TRQX
6
619.5
11/08/2025 15:57:39
00482173436TRLO0.1.1
TRQX
33
619.5
11/08/2025 15:57:56
00482173517TRLO0.1.1
CHIX
38
619.5
11/08/2025 15:58:17
00482173700TRLO0.1.1
XLON
101
619.5
11/08/2025 15:58:17
00482173699TRLO0.1.1
XLON
9
619.5
11/08/2025 15:58:34
00482173857TRLO0.1.1
AQXE
24
619.5
11/08/2025 15:59:37
00482174329TRLO0.1.1
BATE
34
619.5
11/08/2025 15:59:37
00482174330TRLO0.1.1
BATE
33
619.5
11/08/2025 15:59:43
00482174466TRLO0.1.1
CHIX
1
619.5
11/08/2025 16:00:37
00482175065TRLO0.1.1
AQXE
8
619.5
11/08/2025 16:00:37
00482175066TRLO0.1.1
AQXE
11
619.5
11/08/2025 16:01:47
00482175618TRLO0.1.1
XLON
54
619.5
11/08/2025 16:01:47
00482175617TRLO0.1.1
XLON
1
619.5
11/08/2025 16:01:47
00482175619TRLO0.1.1
XLON
212
619.5
11/08/2025 16:01:47
00482175620TRLO0.1.1
XLON
25
619.5
11/08/2025 16:02:09
00482175816TRLO0.1.1
CHIX
8
619.5
11/08/2025 16:02:11
00482175828TRLO0.1.1
CHIX
9
619.5
11/08/2025 16:03:31
00482176266TRLO0.1.1
AQXE
139
619.5
11/08/2025 16:03:59
00482176456TRLO0.1.1
XLON
33
619.5
11/08/2025 16:04:32
00482176690TRLO0.1.1
CHIX
9
619.5
11/08/2025 16:04:32
00482176691TRLO0.1.1
CHIX
24
619.5
11/08/2025 16:04:46
00482176776TRLO0.1.1
CHIX
139
619.5
11/08/2025 16:05:21
00482177022TRLO0.1.1
XLON
139
619.5
11/08/2025 16:05:21
00482177023TRLO0.1.1
XLON
9
619.5
11/08/2025 16:05:43
00482177183TRLO0.1.1
AQXE
278
619
11/08/2025 16:05:51
00482177245TRLO0.1.1
XLON
16
619
11/08/2025 16:05:51
00482177247TRLO0.1.1
TRQX
16
619
11/08/2025 16:05:51
00482177248TRLO0.1.1
TRQX
139
619
11/08/2025 16:05:51
00482177246TRLO0.1.1
XLON
5
619
11/08/2025 16:05:51
00482177249TRLO0.1.1
TRQX
10
619
11/08/2025 16:06:10
00482177375TRLO0.1.1
BATE
33
619.5
11/08/2025 16:06:41
00482177561TRLO0.1.1
CHIX
9
619.5
11/08/2025 16:07:42
00482177992TRLO0.1.1
AQXE
28
619
11/08/2025 16:08:56
00482178609TRLO0.1.1
BATE
48
619
11/08/2025 16:08:56
00482178608TRLO0.1.1
BATE
33
619.5
11/08/2025 16:09:05
00482178644TRLO0.1.1
CHIX
33
619.5
11/08/2025 16:09:05
00482178645TRLO0.1.1
CHIX
3
619.5
11/08/2025 16:10:04
00482179037TRLO0.1.1
AQXE
6
619.5
11/08/2025 16:10:04
00482179038TRLO0.1.1
AQXE
33
619.5
11/08/2025 16:11:44
00482179789TRLO0.1.1
CHIX
6
619.5
11/08/2025 16:11:49
00482179827TRLO0.1.1
AQXE
9
619.5
11/08/2025 16:11:49
00482179828TRLO0.1.1
AQXE
12
619.5
11/08/2025 16:11:49
00482179829TRLO0.1.1
AQXE
73
619
11/08/2025 16:12:01
00482179903TRLO0.1.1
XLON
27
619
11/08/2025 16:12:01
00482179905TRLO0.1.1
XLON
66
619
11/08/2025 16:12:01
00482179904TRLO0.1.1
XLON
30
619
11/08/2025 16:12:01
00482179906TRLO0.1.1
BATE
58
619
11/08/2025 16:12:01
00482179907TRLO0.1.1
BATE
48
619
11/08/2025 16:12:01
00482179910TRLO0.1.1
BATE
58
619
11/08/2025 16:12:01
00482179909TRLO0.1.1
BATE
58
619
11/08/2025 16:12:01
00482179911TRLO0.1.1
BATE
251
619
11/08/2025 16:12:01
00482179908TRLO0.1.1
XLON
15
619
11/08/2025 16:12:01
00482179913TRLO0.1.1
BATE
53
619
11/08/2025 16:12:01
00482179912TRLO0.1.1
BATE
139
619
11/08/2025 16:12:01
00482179914TRLO0.1.1
XLON
139
619
11/08/2025 16:12:01
00482179915TRLO0.1.1
XLON
139
619
11/08/2025 16:12:01
00482179916TRLO0.1.1
XLON
11
619
11/08/2025 16:12:01
00482179919TRLO0.1.1
TRQX
16
619
11/08/2025 16:12:01
00482179920TRLO0.1.1
TRQX
139
619
11/08/2025 16:12:01
00482179917TRLO0.1.1
XLON
139
619
11/08/2025 16:12:01
00482179918TRLO0.1.1
XLON
16
619
11/08/2025 16:12:01
00482179921TRLO0.1.1
TRQX
16
619
11/08/2025 16:12:01
00482179922TRLO0.1.1
TRQX
16
619
11/08/2025 16:12:01
00482179923TRLO0.1.1
TRQX
16
619
11/08/2025 16:12:01
00482179924TRLO0.1.1
TRQX
58
618.5
11/08/2025 16:12:38
00482180260TRLO0.1.1
BATE
26
619
11/08/2025 16:15:06
00482181348TRLO0.1.1
CHIX
7
619
11/08/2025 16:15:06
00482181350TRLO0.1.1
CHIX
231
619
11/08/2025 16:15:06
00482181349TRLO0.1.1
BATE
33
619
11/08/2025 16:15:06
00482181351TRLO0.1.1
CHIX
104
619
11/08/2025 16:15:06
00482181352TRLO0.1.1
CHIX
139
619
11/08/2025 16:15:06
00482181353TRLO0.1.1
XLON
139
619
11/08/2025 16:15:06
00482181355TRLO0.1.1
XLON
509
619
11/08/2025 16:15:06
00482181354TRLO0.1.1
XLON
16
619
11/08/2025 16:15:06
00482181357TRLO0.1.1
TRQX
16
619
11/08/2025 16:15:06
00482181358TRLO0.1.1
TRQX
139
619
11/08/2025 16:15:06
00482181356TRLO0.1.1
XLON
46
619
11/08/2025 16:15:06
00482181359TRLO0.1.1
TRQX
68
619
11/08/2025 16:15:57
00482181686TRLO0.1.1
XLON
2
619
11/08/2025 16:15:58
00482181705TRLO0.1.1
XLON
2
619
11/08/2025 16:16:30
00482182001TRLO0.1.1
AQXE
20
619.5
11/08/2025 16:17:04
00482182226TRLO0.1.1
TRQX
340
619.5
11/08/2025 16:17:46
00482182503TRLO0.1.1
XLON
36
619.5
11/08/2025 16:17:46
00482182504TRLO0.1.1
XLON
35
619.5
11/08/2025 16:17:53
00482182566TRLO0.1.1
BATE
63
619.5
11/08/2025 16:17:53
00482182567TRLO0.1.1
BATE
2
619.5
11/08/2025 16:17:53
00482182568TRLO0.1.1
BATE
6
619.5
11/08/2025 16:19:02
00482183090TRLO0.1.1
TRQX
15
619.5
11/08/2025 16:19:02
00482183091TRLO0.1.1
TRQX
7
619
11/08/2025 16:20:05
00482183595TRLO0.1.1
AQXE
9
619
11/08/2025 16:20:05
00482183597TRLO0.1.1
AQXE
16
619
11/08/2025 16:20:05
00482183596TRLO0.1.1
AQXE
101
619.5
11/08/2025 16:20:33
00482183856TRLO0.1.1
BATE
4
619
11/08/2025 16:20:35
00482183862TRLO0.1.1
AQXE
2
619.5
11/08/2025 16:21:21
00482184241TRLO0.1.1
TRQX
21
619.5
11/08/2025 16:21:21
00482184242TRLO0.1.1
TRQX
75
619.5
11/08/2025 16:22:36
00482184838TRLO0.1.1
BATE
19
619
11/08/2025 16:23:01
00482185072TRLO0.1.1
AQXE
2
619
11/08/2025 16:23:01
00482185073TRLO0.1.1
AQXE
7
619
11/08/2025 16:23:01
00482185074TRLO0.1.1
AQXE
3
619
11/08/2025 16:23:01
00482185076TRLO0.1.1
AQXE
4
619
11/08/2025 16:23:01
00482185075TRLO0.1.1
AQXE
9
619
11/08/2025 16:23:01
00482185077TRLO0.1.1
AQXE
28
619
11/08/2025 16:23:21
00482185223TRLO0.1.1
CHIX
33
619
11/08/2025 16:23:21
00482185222TRLO0.1.1
CHIX
109
619
11/08/2025 16:23:21
00482185221TRLO0.1.1
CHIX
578
619
11/08/2025 16:23:21
00482185224TRLO0.1.1
XLON
157
619
11/08/2025 16:23:21
00482185225TRLO0.1.1
XLON
8
619
11/08/2025 16:23:21
00482185232TRLO0.1.1
AQXE
23
619.5
11/08/2025 16:23:29
00482185323TRLO0.1.1
TRQX
3
619
11/08/2025 16:23:53
00482185495TRLO0.1.1
AQXE
47
618.5
11/08/2025 16:24:17
00482185713TRLO0.1.1
BATE
6
619
11/08/2025 16:24:17
00482185712TRLO0.1.1
AQXE
215
618.5
11/08/2025 16:24:17
00482185714TRLO0.1.1
XLON
2
619
11/08/2025 16:25:22
00482186173TRLO0.1.1
TRQX
7
619
11/08/2025 16:25:22
00482186174TRLO0.1.1
TRQX
10
619.5
11/08/2025 16:25:22
00482186175TRLO0.1.1
TRQX
20
619
11/08/2025 16:25:31
00482186255TRLO0.1.1
CHIX
1
619
11/08/2025 16:25:31
00482186257TRLO0.1.1
CHIX
18
619
11/08/2025 16:25:31
00482186256TRLO0.1.1
CHIX
16
619
11/08/2025 16:25:31
00482186258TRLO0.1.1
CHIX
214
618.5
11/08/2025 16:26:07
00482186513TRLO0.1.1
XLON
12
618.5
11/08/2025 16:27:00
00482187016TRLO0.1.1
AQXE
9
618.5
11/08/2025 16:27:00
00482187018TRLO0.1.1
AQXE
94
618.5
11/08/2025 16:27:00
00482187017TRLO0.1.1
BATE
12
618.5
11/08/2025 16:27:05
00482187075TRLO0.1.1
TRQX
21
618.5
11/08/2025 16:27:07
00482187095TRLO0.1.1
CHIX