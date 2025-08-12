Die NORMA Group hat im zweiten Quartal 2025 in einem schwierigen Marktumfeld ihre Profitabilität stabilisiert und sich gegenüber dem schwachen Jahresauftakt deutlich verbessert. Zwar gingen Umsatz und Ergebnis im Vorjahresvergleich zurück, doch das bereinigte EBIT lag mit 23,4 Mio. Euro wieder klar im Zielkorridor - und die EBIT-Marge stieg sequenziell von 3,6 % (Q1) auf 8,1 %. Der Konzernumsatz sank im Quartal um 5,2 % auf 290,4 Mio. Euro, belastet durch einen schwachen US-Dollar (-3,0 Prozentpunkte) und verhaltene Nachfrage aus Schlüsselindustrien wie Automobil, Bau und Maschinenbau. Der operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
