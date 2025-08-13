The following instruments on XETRA do have their first trading 13.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.08.2025
Aktien
1 CA13711A1003 Canamera Energy Metals Corp.
2 CA7472695047 Q-Gold Resources Ltd.
3 TH0245010010 Thai Airways International PCL
4 TH0245010R19 Thai Airways International PCL NVDR
5 CA81111V2066 Scryb Inc.
Anleihen
1 XS3149166541 Bayer AG
2 XS3101509167 Danske Bank A/S
3 US98978VAW37 Zoetis Inc.
4 AU3CB0324754 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
5 AU3CB0324390 Dyno Nobel Ltd.
6 AU3CB0324820 Indonesien, Republik
7 AU3CB0324812 Indonesien, Republik
8 DE000BU0E329 Deutschland, Bundesrepublik
9 DE000DW6AKG1 DZ BANK AG
10 US98978VAX10 Zoetis Inc.
11 XS3152597897 DekaBank Deutsche Girozentrale
12 US29273VBG41 Energy Transfer L.P.
13 US29273VBH24 Energy Transfer L.P.
14 US695156AY58 Packaging Corp. of America
15 DE000HEL0LU7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
16 DE000HEL0KT1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL0KN4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL0J17 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
