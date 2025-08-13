Anzeige
date 2025-08-13

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99
13.08.25
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 13

Bodycotewww.bodycote.com

13 August 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

12 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

36,940

Highest price paid per share (pence per share):

633.0p

Lowest price paid per share (pence per share):

620.0p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

627.26p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,984,103 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 326,301 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,472,069 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

47

621.5

12/08/2025 08:04:14

00482222119TRLO0.1.1

XLON

94

622

12/08/2025 08:04:14

00482222120TRLO0.1.1

XLON

141

622

12/08/2025 08:27:24

00482226440TRLO0.1.1

XLON

59

621.5

12/08/2025 08:29:48

00482226913TRLO0.1.1

BATE

141

622

12/08/2025 08:30:29

00482227347TRLO0.1.1

XLON

141

622

12/08/2025 08:34:54

00482228372TRLO0.1.1

XLON

34

622

12/08/2025 08:39:20

00482229110TRLO0.1.1

CHIX

34

622

12/08/2025 08:39:20

00482229111TRLO0.1.1

CHIX

141

622.5

12/08/2025 08:39:20

00482229112TRLO0.1.1

XLON

10

622.5

12/08/2025 08:42:15

00482229691TRLO0.1.1

AQXE

10

622.5

12/08/2025 08:42:15

00482229692TRLO0.1.1

AQXE

5

624.5

12/08/2025 08:46:37

00482230417TRLO0.1.1

XLON

119

624.5

12/08/2025 08:46:37

00482230416TRLO0.1.1

XLON

6

624.5

12/08/2025 08:46:37

00482230418TRLO0.1.1

XLON

11

624.5

12/08/2025 08:46:37

00482230419TRLO0.1.1

XLON

141

623

12/08/2025 08:51:22

00482231816TRLO0.1.1

XLON

35

622

12/08/2025 08:55:06

00482232597TRLO0.1.1

CHIX

8

622.5

12/08/2025 08:55:45

00482232727TRLO0.1.1

XLON

133

622.5

12/08/2025 08:55:45

00482232728TRLO0.1.1

XLON

10

621.5

12/08/2025 09:00:04

00482233943TRLO0.1.1

AQXE

61

621.5

12/08/2025 09:00:04

00482233944TRLO0.1.1

BATE

33

622.5

12/08/2025 09:00:09

00482233981TRLO0.1.1

XLON

108

622.5

12/08/2025 09:00:09

00482233980TRLO0.1.1

XLON

10

621

12/08/2025 09:03:40

00482235119TRLO0.1.1

AQXE

11

624

12/08/2025 09:05:06

00482235413TRLO0.1.1

CHIX

24

624

12/08/2025 09:05:08

00482235414TRLO0.1.1

CHIX

61

623.5

12/08/2025 09:05:15

00482235440TRLO0.1.1

BATE

141

623.5

12/08/2025 09:05:32

00482235529TRLO0.1.1

XLON

141

622.5

12/08/2025 09:10:47

00482236644TRLO0.1.1

XLON

8

623

12/08/2025 09:14:07

00482237448TRLO0.1.1

CHIX

61

623

12/08/2025 09:14:07

00482237447TRLO0.1.1

BATE

27

623

12/08/2025 09:14:25

00482237537TRLO0.1.1

CHIX

141

622.5

12/08/2025 09:24:00

00482239274TRLO0.1.1

XLON

63

622

12/08/2025 09:30:04

00482240277TRLO0.1.1

BATE

11

622

12/08/2025 09:30:04

00482240279TRLO0.1.1

CHIX

141

622

12/08/2025 09:30:04

00482240278TRLO0.1.1

XLON

1

622

12/08/2025 09:30:04

00482240280TRLO0.1.1

CHIX

1

622

12/08/2025 09:30:04

00482240282TRLO0.1.1

CHIX

11

622

12/08/2025 09:30:04

00482240281TRLO0.1.1

CHIX

12

622

12/08/2025 09:30:06

00482240287TRLO0.1.1

CHIX

10

622

12/08/2025 09:30:06

00482240288TRLO0.1.1

AQXE

7

622

12/08/2025 09:40:11

00482241881TRLO0.1.1

AQXE

63

622

12/08/2025 09:40:11

00482241882TRLO0.1.1

BATE

12

622

12/08/2025 09:40:12

00482241890TRLO0.1.1

CHIX

24

622

12/08/2025 09:41:54

00482242255TRLO0.1.1

CHIX

423

622

12/08/2025 09:41:54

00482242256TRLO0.1.1

XLON

3

622

12/08/2025 09:41:54

00482242257TRLO0.1.1

AQXE

6

621.5

12/08/2025 09:42:54

00482242408TRLO0.1.1

TRQX

63

622

12/08/2025 09:43:46

00482242669TRLO0.1.1

BATE

141

622

12/08/2025 09:44:35

00482242778TRLO0.1.1

XLON

6

622

12/08/2025 09:46:00

00482243000TRLO0.1.1

AQXE

4

622

12/08/2025 09:46:00

00482243001TRLO0.1.1

AQXE

28

621.5

12/08/2025 09:46:20

00482243060TRLO0.1.1

CHIX

4

622

12/08/2025 09:49:03

00482243567TRLO0.1.1

XLON

48

622

12/08/2025 09:49:03

00482243568TRLO0.1.1

XLON

89

622

12/08/2025 09:49:03

00482243566TRLO0.1.1

XLON

36

622

12/08/2025 09:54:22

00482244628TRLO0.1.1

CHIX

63

622

12/08/2025 09:54:22

00482244627TRLO0.1.1

BATE

141

622

12/08/2025 09:54:22

00482244629TRLO0.1.1

XLON

18

621.5

12/08/2025 09:55:00

00482244784TRLO0.1.1

TRQX

12

621.5

12/08/2025 09:55:00

00482244785TRLO0.1.1

TRQX

18

621.5

12/08/2025 09:55:00

00482244786TRLO0.1.1

TRQX

18

621.5

12/08/2025 09:55:00

00482244787TRLO0.1.1

TRQX

4

621.5

12/08/2025 09:55:00

00482244788TRLO0.1.1

AQXE

6

621.5

12/08/2025 09:55:00

00482244789TRLO0.1.1

AQXE

10

621.5

12/08/2025 09:57:42

00482245374TRLO0.1.1

AQXE

141

621.5

12/08/2025 09:57:49

00482245387TRLO0.1.1

XLON

36

622

12/08/2025 10:00:08

00482245924TRLO0.1.1

CHIX

4

621.5

12/08/2025 10:00:45

00482246041TRLO0.1.1

TRQX

14

621.5

12/08/2025 10:00:45

00482246042TRLO0.1.1

TRQX

63

621.5

12/08/2025 10:01:04

00482246132TRLO0.1.1

BATE

141

621.5

12/08/2025 10:02:52

00482246415TRLO0.1.1

XLON

10

621.5

12/08/2025 10:07:07

00482247094TRLO0.1.1

AQXE

141

621.5

12/08/2025 10:08:40

00482247314TRLO0.1.1

XLON

36

622

12/08/2025 10:10:59

00482247590TRLO0.1.1

CHIX

141

621

12/08/2025 10:14:17

00482248142TRLO0.1.1

XLON

63

620.5

12/08/2025 10:16:21

00482248472TRLO0.1.1

BATE

282

621.5

12/08/2025 10:30:15

00482250614TRLO0.1.1

XLON

8

621.5

12/08/2025 10:30:17

00482250621TRLO0.1.1

BATE

55

621.5

12/08/2025 10:30:17

00482250622TRLO0.1.1

BATE

36

621.5

12/08/2025 10:31:07

00482250759TRLO0.1.1

CHIX

141

621.5

12/08/2025 10:31:58

00482250913TRLO0.1.1

XLON

36

621.5

12/08/2025 10:33:53

00482251130TRLO0.1.1

CHIX

2

621

12/08/2025 10:35:17

00482251544TRLO0.1.1

AQXE

18

621

12/08/2025 10:35:17

00482251541TRLO0.1.1

TRQX

18

621

12/08/2025 10:35:17

00482251542TRLO0.1.1

TRQX

18

621

12/08/2025 10:35:17

00482251543TRLO0.1.1

TRQX

10

621

12/08/2025 10:35:17

00482251545TRLO0.1.1

AQXE

8

621

12/08/2025 10:35:17

00482251546TRLO0.1.1

AQXE

63

621.5

12/08/2025 10:36:15

00482251696TRLO0.1.1

BATE

141

620

12/08/2025 10:40:35

00482252358TRLO0.1.1

XLON

10

620

12/08/2025 10:43:13

00482252748TRLO0.1.1

AQXE

63

620

12/08/2025 10:55:15

00482255178TRLO0.1.1

BATE

18

620

12/08/2025 10:55:15

00482255179TRLO0.1.1

TRQX

141

620

12/08/2025 10:55:15

00482255180TRLO0.1.1

XLON

13

620

12/08/2025 10:55:54

00482255328TRLO0.1.1

CHIX

23

620

12/08/2025 10:55:54

00482255330TRLO0.1.1

CHIX

4

621

12/08/2025 11:00:12

00482256233TRLO0.1.1

XLON

137

621

12/08/2025 11:00:12

00482256234TRLO0.1.1

XLON

141

621

12/08/2025 11:02:27

00482256607TRLO0.1.1

XLON

120

621

12/08/2025 11:06:12

00482257147TRLO0.1.1

XLON

21

621

12/08/2025 11:06:12

00482257148TRLO0.1.1

XLON

5

621

12/08/2025 11:09:27

00482257582TRLO0.1.1

XLON

12

621

12/08/2025 11:09:27

00482257583TRLO0.1.1

XLON

124

621

12/08/2025 11:09:27

00482257584TRLO0.1.1

XLON

21

621

12/08/2025 11:11:03

00482257902TRLO0.1.1

TRQX

141

621.5

12/08/2025 11:12:42

00482258262TRLO0.1.1

XLON

141

621.5

12/08/2025 11:15:56

00482259038TRLO0.1.1

XLON

4

621

12/08/2025 11:22:00

00482260004TRLO0.1.1

XLON

21

621

12/08/2025 11:23:05

00482260206TRLO0.1.1

TRQX

21

622

12/08/2025 11:25:33

00482260559TRLO0.1.1

TRQX

137

621

12/08/2025 11:28:33

00482260925TRLO0.1.1

XLON

419

621

12/08/2025 11:28:33

00482260924TRLO0.1.1

XLON

39

620.5

12/08/2025 11:28:33

00482260926TRLO0.1.1

BATE

42

620.5

12/08/2025 11:29:03

00482260984TRLO0.1.1

CHIX

43

620.5

12/08/2025 11:29:03

00482260983TRLO0.1.1

CHIX

43

620.5

12/08/2025 11:29:03

00482260985TRLO0.1.1

CHIX

4

620.5

12/08/2025 11:29:33

00482261038TRLO0.1.1

BATE

21

621.5

12/08/2025 11:33:00

00482261694TRLO0.1.1

TRQX

94

622

12/08/2025 11:33:41

00482261761TRLO0.1.1

XLON

51

622

12/08/2025 11:33:41

00482261762TRLO0.1.1

XLON

3

621.5

12/08/2025 11:37:20

00482262430TRLO0.1.1

XLON

80

622

12/08/2025 11:37:20

00482262431TRLO0.1.1

XLON

12

622

12/08/2025 11:37:20

00482262433TRLO0.1.1

XLON

18

622

12/08/2025 11:37:20

00482262432TRLO0.1.1

XLON

3

623.5

12/08/2025 11:37:26

00482262448TRLO0.1.1

CHIX

1

623.5

12/08/2025 11:39:32

00482262797TRLO0.1.1

BATE

141

625.5

12/08/2025 11:48:02

00482264160TRLO0.1.1

XLON

141

625.5

12/08/2025 11:52:00

00482264720TRLO0.1.1

XLON

47

626.5

12/08/2025 11:54:04

00482265050TRLO0.1.1

CHIX

23

626.5

12/08/2025 11:54:04

00482265051TRLO0.1.1

TRQX

141

627

12/08/2025 11:56:10

00482265399TRLO0.1.1

XLON

141

628

12/08/2025 12:00:13

00482266122TRLO0.1.1

XLON

141

628

12/08/2025 12:05:05

00482267121TRLO0.1.1

XLON

12

627.5

12/08/2025 12:10:21

00482267883TRLO0.1.1

TRQX

49

627.5

12/08/2025 12:10:21

00482267882TRLO0.1.1

CHIX

85

627.5

12/08/2025 12:10:21

00482267881TRLO0.1.1

BATE

12

627.5

12/08/2025 12:10:21

00482267885TRLO0.1.1

TRQX

141

627.5

12/08/2025 12:10:21

00482267884TRLO0.1.1

XLON

49

627.5

12/08/2025 12:14:15

00482268840TRLO0.1.1

CHIX

12

627.5

12/08/2025 12:14:15

00482268842TRLO0.1.1

TRQX

141

627.5

12/08/2025 12:14:15

00482268841TRLO0.1.1

XLON

3

627.5

12/08/2025 12:14:15

00482268843TRLO0.1.1

TRQX

9

627.5

12/08/2025 12:14:15

00482268844TRLO0.1.1

TRQX

85

627.5

12/08/2025 12:14:17

00482268846TRLO0.1.1

BATE

282

627.5

12/08/2025 12:16:12

00482269155TRLO0.1.1

XLON

282

627.5

12/08/2025 12:18:42

00482269509TRLO0.1.1

XLON

14

627.5

12/08/2025 12:19:36

00482269628TRLO0.1.1

CHIX

35

627.5

12/08/2025 12:19:36

00482269629TRLO0.1.1

CHIX

12

627.5

12/08/2025 12:19:37

00482269637TRLO0.1.1

TRQX

12

627.5

12/08/2025 12:19:37

00482269638TRLO0.1.1

TRQX

85

627.5

12/08/2025 12:19:51

00482269668TRLO0.1.1

BATE

12

627.5

12/08/2025 12:20:50

00482269779TRLO0.1.1

XLON

129

627.5

12/08/2025 12:20:50

00482269780TRLO0.1.1

XLON

69

631

12/08/2025 12:22:31

00482270005TRLO0.1.1

XLON

72

631

12/08/2025 12:22:31

00482270006TRLO0.1.1

XLON

14

630

12/08/2025 12:23:34

00482270127TRLO0.1.1

AQXE

28

630

12/08/2025 12:23:34

00482270128TRLO0.1.1

AQXE

129

630.5

12/08/2025 12:24:23

00482270224TRLO0.1.1

XLON

12

630.5

12/08/2025 12:24:23

00482270225TRLO0.1.1

XLON

141

630

12/08/2025 12:28:05

00482270686TRLO0.1.1

XLON

141

630

12/08/2025 12:30:32

00482271078TRLO0.1.1

XLON

141

630.5

12/08/2025 12:39:29

00482272486TRLO0.1.1

XLON

141

630.5

12/08/2025 12:44:23

00482273128TRLO0.1.1

XLON

51

629.5

12/08/2025 12:47:40

00482273687TRLO0.1.1

CHIX

25

630.5

12/08/2025 12:47:43

00482273694TRLO0.1.1

TRQX

12

630

12/08/2025 12:50:47

00482274106TRLO0.1.1

XLON

129

630

12/08/2025 12:50:47

00482274107TRLO0.1.1

XLON

15

630

12/08/2025 12:50:47

00482274108TRLO0.1.1

AQXE

89

628.5

12/08/2025 12:58:45

00482275285TRLO0.1.1

BATE

282

628.5

12/08/2025 12:58:48

00482275297TRLO0.1.1

XLON

25

627.5

12/08/2025 13:00:24

00482275654TRLO0.1.1

TRQX

51

627.5

12/08/2025 13:00:29

00482275682TRLO0.1.1

CHIX

15

628

12/08/2025 13:00:30

00482275695TRLO0.1.1

AQXE

89

627

12/08/2025 13:01:24

00482275845TRLO0.1.1

BATE

141

626.5

12/08/2025 13:06:06

00482276720TRLO0.1.1

XLON

141

626.5

12/08/2025 13:07:53

00482277021TRLO0.1.1

XLON

25

627

12/08/2025 13:10:05

00482277389TRLO0.1.1

TRQX

141

627

12/08/2025 13:10:10

00482277408TRLO0.1.1

XLON

141

627

12/08/2025 13:13:38

00482277924TRLO0.1.1

XLON

89

626.5

12/08/2025 13:15:22

00482278210TRLO0.1.1

BATE

51

626

12/08/2025 13:15:25

00482278230TRLO0.1.1

CHIX

141

626.5

12/08/2025 13:17:17

00482278542TRLO0.1.1

XLON

15

626

12/08/2025 13:18:48

00482278830TRLO0.1.1

AQXE

25

627

12/08/2025 13:19:52

00482278997TRLO0.1.1

TRQX

141

626.5

12/08/2025 13:20:59

00482279179TRLO0.1.1

XLON

12

626

12/08/2025 13:24:13

00482279966TRLO0.1.1

BATE

2

626

12/08/2025 13:24:13

00482279969TRLO0.1.1

AQXE

51

626

12/08/2025 13:24:13

00482279967TRLO0.1.1

CHIX

77

626

12/08/2025 13:24:13

00482279968TRLO0.1.1

BATE

1

626

12/08/2025 13:24:13

00482279971TRLO0.1.1

AQXE

11

626

12/08/2025 13:24:13

00482279970TRLO0.1.1

AQXE

1

626

12/08/2025 13:24:13

00482279972TRLO0.1.1

AQXE

29

626

12/08/2025 13:25:00

00482280161TRLO0.1.1

XLON

112

626

12/08/2025 13:25:00

00482280162TRLO0.1.1

XLON

141

626

12/08/2025 13:28:24

00482280781TRLO0.1.1

XLON

25

626.5

12/08/2025 13:29:29

00482280966TRLO0.1.1

TRQX

2

626

12/08/2025 13:29:39

00482281018TRLO0.1.1

AQXE

13

626

12/08/2025 13:29:39

00482281017TRLO0.1.1

AQXE

3

626

12/08/2025 13:29:55

00482281089TRLO0.1.1

CHIX

141

628

12/08/2025 13:37:24

00482283669TRLO0.1.1

XLON

85

628

12/08/2025 13:38:25

00482283849TRLO0.1.1

BATE

20

628

12/08/2025 13:38:26

00482283851TRLO0.1.1

BATE

61

628

12/08/2025 13:38:35

00482283877TRLO0.1.1

CHIX

282

628

12/08/2025 13:39:42

00482284049TRLO0.1.1

XLON

282

628

12/08/2025 13:41:41

00482284457TRLO0.1.1

XLON

141

628

12/08/2025 13:43:34

00482284810TRLO0.1.1

XLON

282

629

12/08/2025 13:49:09

00482285890TRLO0.1.1

XLON

282

630

12/08/2025 13:54:52

00482286988TRLO0.1.1

XLON

61

629.5

12/08/2025 13:56:39

00482287390TRLO0.1.1

CHIX

61

629.5

12/08/2025 13:56:39

00482287391TRLO0.1.1

CHIX

282

630

12/08/2025 13:57:06

00482287479TRLO0.1.1

XLON

12

630

12/08/2025 13:59:00

00482287834TRLO0.1.1

XLON

129

630

12/08/2025 13:59:00

00482287835TRLO0.1.1

XLON

141

630

12/08/2025 14:01:01

00482288295TRLO0.1.1

XLON

23

631

12/08/2025 14:01:20

00482288370TRLO0.1.1

AQXE

23

631

12/08/2025 14:01:20

00482288371TRLO0.1.1

AQXE

8

631

12/08/2025 14:01:20

00482288372TRLO0.1.1

AQXE

6

631

12/08/2025 14:01:26

00482288403TRLO0.1.1

CHIX

55

631

12/08/2025 14:01:26

00482288404TRLO0.1.1

CHIX

12

631

12/08/2025 14:03:25

00482288781TRLO0.1.1

AQXE

6

631

12/08/2025 14:03:25

00482288782TRLO0.1.1

AQXE

141

630.5

12/08/2025 14:03:45

00482288834TRLO0.1.1

XLON

61

631

12/08/2025 14:04:53

00482289058TRLO0.1.1

CHIX

12

631

12/08/2025 14:05:50

00482289332TRLO0.1.1

AQXE

6

631

12/08/2025 14:05:50

00482289333TRLO0.1.1

AQXE

141

630.5

12/08/2025 14:06:11

00482289446TRLO0.1.1

XLON

30

630

12/08/2025 14:08:18

00482289912TRLO0.1.1

TRQX

30

630

12/08/2025 14:08:18

00482289914TRLO0.1.1

TRQX

90

630

12/08/2025 14:08:18

00482289913TRLO0.1.1

TRQX

141

630

12/08/2025 14:08:48

00482290002TRLO0.1.1

XLON

5

629.5

12/08/2025 14:11:15

00482290671TRLO0.1.1

XLON

12

630

12/08/2025 14:14:00

00482291476TRLO0.1.1

TRQX

12

630

12/08/2025 14:14:00

00482291477TRLO0.1.1

TRQX

6

630

12/08/2025 14:14:00

00482291478TRLO0.1.1

TRQX

277

629.5

12/08/2025 14:14:00

00482291479TRLO0.1.1

XLON

18

631

12/08/2025 14:14:18

00482291552TRLO0.1.1

AQXE

61

630

12/08/2025 14:14:34

00482291598TRLO0.1.1

CHIX

141

630

12/08/2025 14:16:22

00482291965TRLO0.1.1

XLON

141

630

12/08/2025 14:18:54

00482292674TRLO0.1.1

XLON

141

629.5

12/08/2025 14:21:56

00482293380TRLO0.1.1

XLON

25

630

12/08/2025 14:23:12

00482293630TRLO0.1.1

TRQX

5

630

12/08/2025 14:23:12

00482293631TRLO0.1.1

TRQX

12

631

12/08/2025 14:23:35

00482293758TRLO0.1.1

AQXE

6

631

12/08/2025 14:23:35

00482293759TRLO0.1.1

AQXE

61

629.5

12/08/2025 14:23:35

00482293760TRLO0.1.1

CHIX

105

629

12/08/2025 14:24:17

00482293908TRLO0.1.1

BATE

105

629

12/08/2025 14:24:17

00482293909TRLO0.1.1

BATE

105

629

12/08/2025 14:24:17

00482293910TRLO0.1.1

BATE

105

629

12/08/2025 14:24:18

00482293911TRLO0.1.1

BATE

105

629

12/08/2025 14:24:18

00482293912TRLO0.1.1

BATE

105

629

12/08/2025 14:24:18

00482293913TRLO0.1.1

BATE

4

629

12/08/2025 14:30:05

00482297510TRLO0.1.1

XLON

4

629

12/08/2025 14:30:05

00482297517TRLO0.1.1

XLON

141

629

12/08/2025 14:30:41

00482298722TRLO0.1.1

XLON

274

629

12/08/2025 14:30:41

00482298719TRLO0.1.1

XLON

9

629

12/08/2025 14:31:33

00482299892TRLO0.1.1

TRQX

21

629

12/08/2025 14:31:33

00482299891TRLO0.1.1

TRQX

13

630

12/08/2025 14:31:44

00482300097TRLO0.1.1

AQXE

5

631

12/08/2025 14:31:44

00482300098TRLO0.1.1

AQXE

105

629

12/08/2025 14:31:50

00482300193TRLO0.1.1

BATE

4

628.5

12/08/2025 14:31:58

00482300332TRLO0.1.1

CHIX

10

628.5

12/08/2025 14:32:09

00482300598TRLO0.1.1

CHIX

47

628.5

12/08/2025 14:32:15

00482300796TRLO0.1.1

CHIX

141

629

12/08/2025 14:32:27

00482301090TRLO0.1.1

XLON

21

628

12/08/2025 14:33:56

00482302626TRLO0.1.1

XLON

4

628.5

12/08/2025 14:37:08

00482306576TRLO0.1.1

TRQX

26

628.5

12/08/2025 14:37:08

00482306577TRLO0.1.1

TRQX

12

631

12/08/2025 14:37:25

00482306853TRLO0.1.1

AQXE

6

631

12/08/2025 14:37:25

00482306854TRLO0.1.1

AQXE

120

628.5

12/08/2025 14:37:28

00482306914TRLO0.1.1

XLON

105

628

12/08/2025 14:37:31

00482306963TRLO0.1.1

BATE

61

628

12/08/2025 14:39:02

00482308576TRLO0.1.1

CHIX

141

627.5

12/08/2025 14:40:05

00482310009TRLO0.1.1

XLON

141

626.5

12/08/2025 14:41:09

00482311540TRLO0.1.1

XLON

141

626.5

12/08/2025 14:41:09

00482311541TRLO0.1.1

XLON

11

627

12/08/2025 14:42:52

00482313596TRLO0.1.1

TRQX

19

627

12/08/2025 14:42:52

00482313595TRLO0.1.1

TRQX

61

627

12/08/2025 14:43:07

00482313884TRLO0.1.1

CHIX

18

627

12/08/2025 14:43:09

00482313906TRLO0.1.1

AQXE

4

627.5

12/08/2025 14:43:13

00482313959TRLO0.1.1

BATE

101

627.5

12/08/2025 14:43:13

00482313960TRLO0.1.1

BATE

282

626

12/08/2025 14:44:37

00482316038TRLO0.1.1

XLON

141

626

12/08/2025 14:44:37

00482316039TRLO0.1.1

XLON

141

626.5

12/08/2025 14:47:00

00482319004TRLO0.1.1

XLON

15

626.5

12/08/2025 14:48:44

00482320494TRLO0.1.1

TRQX

15

626.5

12/08/2025 14:49:01

00482320744TRLO0.1.1

TRQX

141

626.5

12/08/2025 14:49:18

00482320995TRLO0.1.1

XLON

105

626.5

12/08/2025 14:49:56

00482321549TRLO0.1.1

BATE

141

626.5

12/08/2025 14:51:25

00482323494TRLO0.1.1

XLON

13

626.5

12/08/2025 14:53:17

00482325442TRLO0.1.1

AQXE

5

626.5

12/08/2025 14:53:17

00482325443TRLO0.1.1

AQXE

282

626.5

12/08/2025 14:53:54

00482325958TRLO0.1.1

XLON

2

626.5

12/08/2025 14:54:09

00482326218TRLO0.1.1

TRQX

28

626.5

12/08/2025 14:54:13

00482326284TRLO0.1.1

TRQX

105

626.5

12/08/2025 14:54:38

00482326632TRLO0.1.1

BATE

18

626.5

12/08/2025 14:55:45

00482327448TRLO0.1.1

AQXE

141

626.5

12/08/2025 14:56:27

00482327842TRLO0.1.1

XLON

61

626

12/08/2025 14:58:00

00482329144TRLO0.1.1

CHIX

61

626

12/08/2025 14:58:00

00482329145TRLO0.1.1

CHIX

141

626

12/08/2025 14:58:00

00482329146TRLO0.1.1

XLON

12

626.5

12/08/2025 14:59:49

00482330386TRLO0.1.1

TRQX

15

626.5

12/08/2025 14:59:49

00482330385TRLO0.1.1

TRQX

3

626.5

12/08/2025 14:59:49

00482330387TRLO0.1.1

TRQX

2

626.5

12/08/2025 15:00:30

00482331065TRLO0.1.1

AQXE

4

627

12/08/2025 15:05:44

00482334572TRLO0.1.1

XLON

278

627

12/08/2025 15:05:44

00482334573TRLO0.1.1

XLON

423

627

12/08/2025 15:05:44

00482334574TRLO0.1.1

XLON

61

627

12/08/2025 15:05:44

00482334576TRLO0.1.1

CHIX

56

626.5

12/08/2025 15:05:44

00482334577TRLO0.1.1

BATE

2

626.5

12/08/2025 15:06:33

00482335087TRLO0.1.1

AQXE

7

626.5

12/08/2025 15:07:38

00482335772TRLO0.1.1

AQXE

49

626.5

12/08/2025 15:07:38

00482335773TRLO0.1.1

BATE

105

626.5

12/08/2025 15:07:38

00482335774TRLO0.1.1

BATE

3

626.5

12/08/2025 15:07:55

00482335944TRLO0.1.1

AQXE

4

627

12/08/2025 15:07:57

00482335972TRLO0.1.1

XLON

137

627

12/08/2025 15:07:57

00482335973TRLO0.1.1

XLON

4

626.5

12/08/2025 15:07:57

00482335975TRLO0.1.1

AQXE

18

626.5

12/08/2025 15:07:57

00482335974TRLO0.1.1

AQXE

30

626.5

12/08/2025 15:07:57

00482335976TRLO0.1.1

TRQX

61

626

12/08/2025 15:07:58

00482335982TRLO0.1.1

CHIX

141

626.5

12/08/2025 15:10:06

00482337356TRLO0.1.1

XLON

18

626.5

12/08/2025 15:10:37

00482337675TRLO0.1.1

AQXE

105

626.5

12/08/2025 15:10:54

00482337790TRLO0.1.1

BATE

141

626.5

12/08/2025 15:12:25

00482338798TRLO0.1.1

XLON

141

626.5

12/08/2025 15:14:34

00482339970TRLO0.1.1

XLON

18

626.5

12/08/2025 15:15:50

00482340689TRLO0.1.1

AQXE

105

626.5

12/08/2025 15:16:15

00482340988TRLO0.1.1

BATE

282

626.5

12/08/2025 15:16:59

00482341402TRLO0.1.1

XLON

141

626.5

12/08/2025 15:19:11

00482342528TRLO0.1.1

XLON

30

628

12/08/2025 15:19:35

00482342766TRLO0.1.1

TRQX

61

628

12/08/2025 15:19:38

00482342786TRLO0.1.1

CHIX

18

628

12/08/2025 15:21:03

00482343631TRLO0.1.1

AQXE

141

628

12/08/2025 15:21:10

00482343677TRLO0.1.1

XLON

105

628

12/08/2025 15:21:20

00482343782TRLO0.1.1

BATE

61

628

12/08/2025 15:21:36

00482343941TRLO0.1.1

CHIX

103

627.5

12/08/2025 15:21:54

00482344080TRLO0.1.1

XLON

38

627.5

12/08/2025 15:21:54

00482344081TRLO0.1.1

XLON

30

628

12/08/2025 15:21:59

00482344125TRLO0.1.1

TRQX

6

628

12/08/2025 15:24:07

00482345316TRLO0.1.1

TRQX

13

628

12/08/2025 15:24:17

00482345379TRLO0.1.1

TRQX

11

628

12/08/2025 15:24:17

00482345380TRLO0.1.1

TRQX

30

627.5

12/08/2025 15:25:53

00482346518TRLO0.1.1

TRQX

141

627.5

12/08/2025 15:25:53

00482346519TRLO0.1.1

XLON

141

627.5

12/08/2025 15:25:53

00482346520TRLO0.1.1

XLON

141

627.5

12/08/2025 15:25:53

00482346521TRLO0.1.1

XLON

61

628.5

12/08/2025 15:26:30

00482346761TRLO0.1.1

CHIX

61

629

12/08/2025 15:35:00

00482351478TRLO0.1.1

CHIX

105

629

12/08/2025 15:35:00

00482351477TRLO0.1.1

BATE

105

629

12/08/2025 15:35:00

00482351479TRLO0.1.1

BATE

30

629

12/08/2025 15:35:00

00482351481TRLO0.1.1

TRQX

61

629

12/08/2025 15:35:00

00482351480TRLO0.1.1

CHIX

21

629

12/08/2025 15:35:01

00482351482TRLO0.1.1

XLON

141

629

12/08/2025 15:35:01

00482351484TRLO0.1.1

XLON

261

629

12/08/2025 15:35:01

00482351483TRLO0.1.1

XLON

141

629

12/08/2025 15:35:01

00482351485TRLO0.1.1

XLON

141

629

12/08/2025 15:35:01

00482351486TRLO0.1.1

XLON

141

629

12/08/2025 15:35:01

00482351487TRLO0.1.1

XLON

141

629

12/08/2025 15:35:01

00482351488TRLO0.1.1

XLON

4

628.5

12/08/2025 15:36:01

00482351968TRLO0.1.1

AQXE

141

629

12/08/2025 15:38:42

00482353376TRLO0.1.1

XLON

141

628.5

12/08/2025 15:40:52

00482354511TRLO0.1.1

XLON

123

628.5

12/08/2025 15:42:51

00482355408TRLO0.1.1

XLON

120

628.5

12/08/2025 15:43:37

00482355843TRLO0.1.1

BATE

21

628.5

12/08/2025 15:43:37

00482355844TRLO0.1.1

BATE

6

628.5

12/08/2025 15:44:33

00482356186TRLO0.1.1

TRQX

22

629

12/08/2025 15:48:52

00482358355TRLO0.1.1

CHIX

282

629.5

12/08/2025 15:48:52

00482358357TRLO0.1.1

XLON

441

629.5

12/08/2025 15:48:52

00482358358TRLO0.1.1

XLON

141

629

12/08/2025 15:49:42

00482358811TRLO0.1.1

BATE

6

629

12/08/2025 15:50:33

00482359233TRLO0.1.1

CHIX

68

629

12/08/2025 15:51:10

00482359605TRLO0.1.1

CHIX

111

630

12/08/2025 15:51:17

00482359666TRLO0.1.1

XLON

96

631

12/08/2025 15:52:59

00482360357TRLO0.1.1

CHIX

282

631

12/08/2025 15:53:01

00482360367TRLO0.1.1

XLON

41

631

12/08/2025 15:55:25

00482361406TRLO0.1.1

TRQX

141

631

12/08/2025 15:55:55

00482361596TRLO0.1.1

XLON

25

631

12/08/2025 15:56:17

00482361724TRLO0.1.1

AQXE

171

631

12/08/2025 15:56:17

00482361725TRLO0.1.1

XLON

3

631

12/08/2025 15:57:25

00482362242TRLO0.1.1

AQXE

28

631

12/08/2025 15:57:25

00482362243TRLO0.1.1

AQXE

47

631

12/08/2025 15:57:25

00482362244TRLO0.1.1

TRQX

92

631

12/08/2025 15:57:25

00482362245TRLO0.1.1

XLON

49

631

12/08/2025 15:57:25

00482362246TRLO0.1.1

XLON

45

631

12/08/2025 16:00:12

00482364260TRLO0.1.1

TRQX

96

631

12/08/2025 16:00:12

00482364259TRLO0.1.1

CHIX

2

631

12/08/2025 16:00:12

00482364262TRLO0.1.1

TRQX

141

631

12/08/2025 16:00:12

00482364261TRLO0.1.1

XLON

1

631

12/08/2025 16:00:35

00482364497TRLO0.1.1

AQXE

2

631

12/08/2025 16:00:35

00482364503TRLO0.1.1

AQXE

22

631

12/08/2025 16:01:05

00482364936TRLO0.1.1

AQXE

141

632

12/08/2025 16:02:02

00482365458TRLO0.1.1

XLON

73

632

12/08/2025 16:02:02

00482365459TRLO0.1.1

XLON

68

632

12/08/2025 16:02:02

00482365460TRLO0.1.1

XLON

141

631.5

12/08/2025 16:02:02

00482365461TRLO0.1.1

BATE

28

632

12/08/2025 16:03:23

00482366265TRLO0.1.1

AQXE

9

632

12/08/2025 16:03:25

00482366291TRLO0.1.1

TRQX

38

632

12/08/2025 16:03:25

00482366292TRLO0.1.1

TRQX

92

631.5

12/08/2025 16:03:55

00482366561TRLO0.1.1

CHIX

4

631.5

12/08/2025 16:03:55

00482366562TRLO0.1.1

CHIX

137

632

12/08/2025 16:03:58

00482366581TRLO0.1.1

XLON

4

632

12/08/2025 16:03:58

00482366582TRLO0.1.1

XLON

33

632

12/08/2025 16:07:33

00482368423TRLO0.1.1

TRQX

282

632

12/08/2025 16:07:35

00482368544TRLO0.1.1

XLON

67

632

12/08/2025 16:07:49

00482368645TRLO0.1.1

CHIX

20

632

12/08/2025 16:07:49

00482368646TRLO0.1.1

AQXE

141

632

12/08/2025 16:09:37

00482369684TRLO0.1.1

XLON

41

632

12/08/2025 16:13:14

00482372138TRLO0.1.1

BATE

67

632

12/08/2025 16:13:14

00482372140TRLO0.1.1

CHIX

75

632

12/08/2025 16:13:14

00482372137TRLO0.1.1

BATE

116

632

12/08/2025 16:13:14

00482372139TRLO0.1.1

BATE

67

632

12/08/2025 16:13:14

00482372141TRLO0.1.1

CHIX

116

632

12/08/2025 16:13:14

00482372142TRLO0.1.1

BATE

282

632

12/08/2025 16:13:14

00482372143TRLO0.1.1

XLON

33

632

12/08/2025 16:13:14

00482372146TRLO0.1.1

TRQX

141

632

12/08/2025 16:13:14

00482372145TRLO0.1.1

XLON

423

632

12/08/2025 16:13:14

00482372144TRLO0.1.1

XLON

33

632

12/08/2025 16:13:14

00482372147TRLO0.1.1

TRQX

141

632

12/08/2025 16:13:14

00482372148TRLO0.1.1

XLON

141

632

12/08/2025 16:13:14

00482372149TRLO0.1.1

XLON

141

632

12/08/2025 16:13:14

00482372150TRLO0.1.1

XLON

20

632

12/08/2025 16:13:14

00482372151TRLO0.1.1

AQXE

20

632

12/08/2025 16:13:14

00482372152TRLO0.1.1

AQXE

116

631.5

12/08/2025 16:14:58

00482373261TRLO0.1.1

BATE

4

632

12/08/2025 16:15:14

00482373636TRLO0.1.1

AQXE

47

632

12/08/2025 16:15:14

00482373637TRLO0.1.1

AQXE

90

632

12/08/2025 16:16:04

00482374192TRLO0.1.1

XLON

39

632

12/08/2025 16:16:04

00482374193TRLO0.1.1

XLON

153

632

12/08/2025 16:16:04

00482374194TRLO0.1.1

XLON

106

631.5

12/08/2025 16:16:05

00482374213TRLO0.1.1

CHIX

99

632

12/08/2025 16:16:07

00482374218TRLO0.1.1

TRQX

268

631.5

12/08/2025 16:16:57

00482374774TRLO0.1.1

BATE

16

632

12/08/2025 16:17:13

00482375038TRLO0.1.1

AQXE

423

633

12/08/2025 16:18:11

00482375499TRLO0.1.1

XLON

733

632.5

12/08/2025 16:18:34

00482375710TRLO0.1.1

XLON

24

632.5

12/08/2025 16:20:05

00482376434TRLO0.1.1

CHIX

92

632.5

12/08/2025 16:20:05

00482376436TRLO0.1.1

BATE

149

632.5

12/08/2025 16:20:05

00482376435TRLO0.1.1

CHIX

52

632.5

12/08/2025 16:20:05

00482376437TRLO0.1.1

TRQX

7

632.5

12/08/2025 16:20:07

00482376460TRLO0.1.1

AQXE

15

632.5

12/08/2025 16:20:07

00482376463TRLO0.1.1

AQXE

107

633

12/08/2025 16:25:05

00482378990TRLO0.1.1

XLON

113

633

12/08/2025 16:25:05

00482378987TRLO0.1.1

XLON

693

633

12/08/2025 16:25:05

00482378989TRLO0.1.1

XLON

137

633

12/08/2025 16:25:10

00482379092TRLO0.1.1

BATE

11

633

12/08/2025 16:25:10

00482379094TRLO0.1.1

BATE

34

633

12/08/2025 16:25:11

00482379100TRLO0.1.1

XLON

141

633

12/08/2025 16:25:11

00482379102TRLO0.1.1

XLON

141

633

12/08/2025 16:25:11

00482379103TRLO0.1.1

XLON

141

633

12/08/2025 16:25:11

00482379104TRLO0.1.1

XLON

166

633

12/08/2025 16:25:12

00482379108TRLO0.1.1

CHIX

69

633

12/08/2025 16:25:13

00482379113TRLO0.1.1

TRQX

42

633

12/08/2025 16:25:17

00482379138TRLO0.1.1

AQXE

15

632

12/08/2025 16:26:56

00482380261TRLO0.1.1

TRQX

9

633

12/08/2025 16:27:06

00482380381TRLO0.1.1

AQXE

12

633

12/08/2025 16:27:10

00482380418TRLO0.1.1

BATE

178

633

12/08/2025 16:27:10

00482380419TRLO0.1.1

BATE

29

632.5

12/08/2025 16:27:19

00482380577TRLO0.1.1

CHIX

390

632.5

12/08/2025 16:27:19

00482380578TRLO0.1.1

XLON

75

632.5

12/08/2025 16:27:43

00482380858TRLO0.1.1

XLON

1

632

12/08/2025 16:28:08

00482381143TRLO0.1.1

XLON

4

632

12/08/2025 16:28:08

00482381144TRLO0.1.1

XLON


