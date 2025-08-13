Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, August 13
13 August 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
12 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
36,940
Highest price paid per share (pence per share):
633.0p
Lowest price paid per share (pence per share):
620.0p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
627.26p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,984,103 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 326,301 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,472,069 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
47
621.5
12/08/2025 08:04:14
00482222119TRLO0.1.1
XLON
94
622
12/08/2025 08:04:14
00482222120TRLO0.1.1
XLON
141
622
12/08/2025 08:27:24
00482226440TRLO0.1.1
XLON
59
621.5
12/08/2025 08:29:48
00482226913TRLO0.1.1
BATE
141
622
12/08/2025 08:30:29
00482227347TRLO0.1.1
XLON
141
622
12/08/2025 08:34:54
00482228372TRLO0.1.1
XLON
34
622
12/08/2025 08:39:20
00482229110TRLO0.1.1
CHIX
34
622
12/08/2025 08:39:20
00482229111TRLO0.1.1
CHIX
141
622.5
12/08/2025 08:39:20
00482229112TRLO0.1.1
XLON
10
622.5
12/08/2025 08:42:15
00482229691TRLO0.1.1
AQXE
10
622.5
12/08/2025 08:42:15
00482229692TRLO0.1.1
AQXE
5
624.5
12/08/2025 08:46:37
00482230417TRLO0.1.1
XLON
119
624.5
12/08/2025 08:46:37
00482230416TRLO0.1.1
XLON
6
624.5
12/08/2025 08:46:37
00482230418TRLO0.1.1
XLON
11
624.5
12/08/2025 08:46:37
00482230419TRLO0.1.1
XLON
141
623
12/08/2025 08:51:22
00482231816TRLO0.1.1
XLON
35
622
12/08/2025 08:55:06
00482232597TRLO0.1.1
CHIX
8
622.5
12/08/2025 08:55:45
00482232727TRLO0.1.1
XLON
133
622.5
12/08/2025 08:55:45
00482232728TRLO0.1.1
XLON
10
621.5
12/08/2025 09:00:04
00482233943TRLO0.1.1
AQXE
61
621.5
12/08/2025 09:00:04
00482233944TRLO0.1.1
BATE
33
622.5
12/08/2025 09:00:09
00482233981TRLO0.1.1
XLON
108
622.5
12/08/2025 09:00:09
00482233980TRLO0.1.1
XLON
10
621
12/08/2025 09:03:40
00482235119TRLO0.1.1
AQXE
11
624
12/08/2025 09:05:06
00482235413TRLO0.1.1
CHIX
24
624
12/08/2025 09:05:08
00482235414TRLO0.1.1
CHIX
61
623.5
12/08/2025 09:05:15
00482235440TRLO0.1.1
BATE
141
623.5
12/08/2025 09:05:32
00482235529TRLO0.1.1
XLON
141
622.5
12/08/2025 09:10:47
00482236644TRLO0.1.1
XLON
8
623
12/08/2025 09:14:07
00482237448TRLO0.1.1
CHIX
61
623
12/08/2025 09:14:07
00482237447TRLO0.1.1
BATE
27
623
12/08/2025 09:14:25
00482237537TRLO0.1.1
CHIX
141
622.5
12/08/2025 09:24:00
00482239274TRLO0.1.1
XLON
63
622
12/08/2025 09:30:04
00482240277TRLO0.1.1
BATE
11
622
12/08/2025 09:30:04
00482240279TRLO0.1.1
CHIX
141
622
12/08/2025 09:30:04
00482240278TRLO0.1.1
XLON
1
622
12/08/2025 09:30:04
00482240280TRLO0.1.1
CHIX
1
622
12/08/2025 09:30:04
00482240282TRLO0.1.1
CHIX
11
622
12/08/2025 09:30:04
00482240281TRLO0.1.1
CHIX
12
622
12/08/2025 09:30:06
00482240287TRLO0.1.1
CHIX
10
622
12/08/2025 09:30:06
00482240288TRLO0.1.1
AQXE
7
622
12/08/2025 09:40:11
00482241881TRLO0.1.1
AQXE
63
622
12/08/2025 09:40:11
00482241882TRLO0.1.1
BATE
12
622
12/08/2025 09:40:12
00482241890TRLO0.1.1
CHIX
24
622
12/08/2025 09:41:54
00482242255TRLO0.1.1
CHIX
423
622
12/08/2025 09:41:54
00482242256TRLO0.1.1
XLON
3
622
12/08/2025 09:41:54
00482242257TRLO0.1.1
AQXE
6
621.5
12/08/2025 09:42:54
00482242408TRLO0.1.1
TRQX
63
622
12/08/2025 09:43:46
00482242669TRLO0.1.1
BATE
141
622
12/08/2025 09:44:35
00482242778TRLO0.1.1
XLON
6
622
12/08/2025 09:46:00
00482243000TRLO0.1.1
AQXE
4
622
12/08/2025 09:46:00
00482243001TRLO0.1.1
AQXE
28
621.5
12/08/2025 09:46:20
00482243060TRLO0.1.1
CHIX
4
622
12/08/2025 09:49:03
00482243567TRLO0.1.1
XLON
48
622
12/08/2025 09:49:03
00482243568TRLO0.1.1
XLON
89
622
12/08/2025 09:49:03
00482243566TRLO0.1.1
XLON
36
622
12/08/2025 09:54:22
00482244628TRLO0.1.1
CHIX
63
622
12/08/2025 09:54:22
00482244627TRLO0.1.1
BATE
141
622
12/08/2025 09:54:22
00482244629TRLO0.1.1
XLON
18
621.5
12/08/2025 09:55:00
00482244784TRLO0.1.1
TRQX
12
621.5
12/08/2025 09:55:00
00482244785TRLO0.1.1
TRQX
18
621.5
12/08/2025 09:55:00
00482244786TRLO0.1.1
TRQX
18
621.5
12/08/2025 09:55:00
00482244787TRLO0.1.1
TRQX
4
621.5
12/08/2025 09:55:00
00482244788TRLO0.1.1
AQXE
6
621.5
12/08/2025 09:55:00
00482244789TRLO0.1.1
AQXE
10
621.5
12/08/2025 09:57:42
00482245374TRLO0.1.1
AQXE
141
621.5
12/08/2025 09:57:49
00482245387TRLO0.1.1
XLON
36
622
12/08/2025 10:00:08
00482245924TRLO0.1.1
CHIX
4
621.5
12/08/2025 10:00:45
00482246041TRLO0.1.1
TRQX
14
621.5
12/08/2025 10:00:45
00482246042TRLO0.1.1
TRQX
63
621.5
12/08/2025 10:01:04
00482246132TRLO0.1.1
BATE
141
621.5
12/08/2025 10:02:52
00482246415TRLO0.1.1
XLON
10
621.5
12/08/2025 10:07:07
00482247094TRLO0.1.1
AQXE
141
621.5
12/08/2025 10:08:40
00482247314TRLO0.1.1
XLON
36
622
12/08/2025 10:10:59
00482247590TRLO0.1.1
CHIX
141
621
12/08/2025 10:14:17
00482248142TRLO0.1.1
XLON
63
620.5
12/08/2025 10:16:21
00482248472TRLO0.1.1
BATE
282
621.5
12/08/2025 10:30:15
00482250614TRLO0.1.1
XLON
8
621.5
12/08/2025 10:30:17
00482250621TRLO0.1.1
BATE
55
621.5
12/08/2025 10:30:17
00482250622TRLO0.1.1
BATE
36
621.5
12/08/2025 10:31:07
00482250759TRLO0.1.1
CHIX
141
621.5
12/08/2025 10:31:58
00482250913TRLO0.1.1
XLON
36
621.5
12/08/2025 10:33:53
00482251130TRLO0.1.1
CHIX
2
621
12/08/2025 10:35:17
00482251544TRLO0.1.1
AQXE
18
621
12/08/2025 10:35:17
00482251541TRLO0.1.1
TRQX
18
621
12/08/2025 10:35:17
00482251542TRLO0.1.1
TRQX
18
621
12/08/2025 10:35:17
00482251543TRLO0.1.1
TRQX
10
621
12/08/2025 10:35:17
00482251545TRLO0.1.1
AQXE
8
621
12/08/2025 10:35:17
00482251546TRLO0.1.1
AQXE
63
621.5
12/08/2025 10:36:15
00482251696TRLO0.1.1
BATE
141
620
12/08/2025 10:40:35
00482252358TRLO0.1.1
XLON
10
620
12/08/2025 10:43:13
00482252748TRLO0.1.1
AQXE
63
620
12/08/2025 10:55:15
00482255178TRLO0.1.1
BATE
18
620
12/08/2025 10:55:15
00482255179TRLO0.1.1
TRQX
141
620
12/08/2025 10:55:15
00482255180TRLO0.1.1
XLON
13
620
12/08/2025 10:55:54
00482255328TRLO0.1.1
CHIX
23
620
12/08/2025 10:55:54
00482255330TRLO0.1.1
CHIX
4
621
12/08/2025 11:00:12
00482256233TRLO0.1.1
XLON
137
621
12/08/2025 11:00:12
00482256234TRLO0.1.1
XLON
141
621
12/08/2025 11:02:27
00482256607TRLO0.1.1
XLON
120
621
12/08/2025 11:06:12
00482257147TRLO0.1.1
XLON
21
621
12/08/2025 11:06:12
00482257148TRLO0.1.1
XLON
5
621
12/08/2025 11:09:27
00482257582TRLO0.1.1
XLON
12
621
12/08/2025 11:09:27
00482257583TRLO0.1.1
XLON
124
621
12/08/2025 11:09:27
00482257584TRLO0.1.1
XLON
21
621
12/08/2025 11:11:03
00482257902TRLO0.1.1
TRQX
141
621.5
12/08/2025 11:12:42
00482258262TRLO0.1.1
XLON
141
621.5
12/08/2025 11:15:56
00482259038TRLO0.1.1
XLON
4
621
12/08/2025 11:22:00
00482260004TRLO0.1.1
XLON
21
621
12/08/2025 11:23:05
00482260206TRLO0.1.1
TRQX
21
622
12/08/2025 11:25:33
00482260559TRLO0.1.1
TRQX
137
621
12/08/2025 11:28:33
00482260925TRLO0.1.1
XLON
419
621
12/08/2025 11:28:33
00482260924TRLO0.1.1
XLON
39
620.5
12/08/2025 11:28:33
00482260926TRLO0.1.1
BATE
42
620.5
12/08/2025 11:29:03
00482260984TRLO0.1.1
CHIX
43
620.5
12/08/2025 11:29:03
00482260983TRLO0.1.1
CHIX
43
620.5
12/08/2025 11:29:03
00482260985TRLO0.1.1
CHIX
4
620.5
12/08/2025 11:29:33
00482261038TRLO0.1.1
BATE
21
621.5
12/08/2025 11:33:00
00482261694TRLO0.1.1
TRQX
94
622
12/08/2025 11:33:41
00482261761TRLO0.1.1
XLON
51
622
12/08/2025 11:33:41
00482261762TRLO0.1.1
XLON
3
621.5
12/08/2025 11:37:20
00482262430TRLO0.1.1
XLON
80
622
12/08/2025 11:37:20
00482262431TRLO0.1.1
XLON
12
622
12/08/2025 11:37:20
00482262433TRLO0.1.1
XLON
18
622
12/08/2025 11:37:20
00482262432TRLO0.1.1
XLON
3
623.5
12/08/2025 11:37:26
00482262448TRLO0.1.1
CHIX
1
623.5
12/08/2025 11:39:32
00482262797TRLO0.1.1
BATE
141
625.5
12/08/2025 11:48:02
00482264160TRLO0.1.1
XLON
141
625.5
12/08/2025 11:52:00
00482264720TRLO0.1.1
XLON
47
626.5
12/08/2025 11:54:04
00482265050TRLO0.1.1
CHIX
23
626.5
12/08/2025 11:54:04
00482265051TRLO0.1.1
TRQX
141
627
12/08/2025 11:56:10
00482265399TRLO0.1.1
XLON
141
628
12/08/2025 12:00:13
00482266122TRLO0.1.1
XLON
141
628
12/08/2025 12:05:05
00482267121TRLO0.1.1
XLON
12
627.5
12/08/2025 12:10:21
00482267883TRLO0.1.1
TRQX
49
627.5
12/08/2025 12:10:21
00482267882TRLO0.1.1
CHIX
85
627.5
12/08/2025 12:10:21
00482267881TRLO0.1.1
BATE
12
627.5
12/08/2025 12:10:21
00482267885TRLO0.1.1
TRQX
141
627.5
12/08/2025 12:10:21
00482267884TRLO0.1.1
XLON
49
627.5
12/08/2025 12:14:15
00482268840TRLO0.1.1
CHIX
12
627.5
12/08/2025 12:14:15
00482268842TRLO0.1.1
TRQX
141
627.5
12/08/2025 12:14:15
00482268841TRLO0.1.1
XLON
3
627.5
12/08/2025 12:14:15
00482268843TRLO0.1.1
TRQX
9
627.5
12/08/2025 12:14:15
00482268844TRLO0.1.1
TRQX
85
627.5
12/08/2025 12:14:17
00482268846TRLO0.1.1
BATE
282
627.5
12/08/2025 12:16:12
00482269155TRLO0.1.1
XLON
282
627.5
12/08/2025 12:18:42
00482269509TRLO0.1.1
XLON
14
627.5
12/08/2025 12:19:36
00482269628TRLO0.1.1
CHIX
35
627.5
12/08/2025 12:19:36
00482269629TRLO0.1.1
CHIX
12
627.5
12/08/2025 12:19:37
00482269637TRLO0.1.1
TRQX
12
627.5
12/08/2025 12:19:37
00482269638TRLO0.1.1
TRQX
85
627.5
12/08/2025 12:19:51
00482269668TRLO0.1.1
BATE
12
627.5
12/08/2025 12:20:50
00482269779TRLO0.1.1
XLON
129
627.5
12/08/2025 12:20:50
00482269780TRLO0.1.1
XLON
69
631
12/08/2025 12:22:31
00482270005TRLO0.1.1
XLON
72
631
12/08/2025 12:22:31
00482270006TRLO0.1.1
XLON
14
630
12/08/2025 12:23:34
00482270127TRLO0.1.1
AQXE
28
630
12/08/2025 12:23:34
00482270128TRLO0.1.1
AQXE
129
630.5
12/08/2025 12:24:23
00482270224TRLO0.1.1
XLON
12
630.5
12/08/2025 12:24:23
00482270225TRLO0.1.1
XLON
141
630
12/08/2025 12:28:05
00482270686TRLO0.1.1
XLON
141
630
12/08/2025 12:30:32
00482271078TRLO0.1.1
XLON
141
630.5
12/08/2025 12:39:29
00482272486TRLO0.1.1
XLON
141
630.5
12/08/2025 12:44:23
00482273128TRLO0.1.1
XLON
51
629.5
12/08/2025 12:47:40
00482273687TRLO0.1.1
CHIX
25
630.5
12/08/2025 12:47:43
00482273694TRLO0.1.1
TRQX
12
630
12/08/2025 12:50:47
00482274106TRLO0.1.1
XLON
129
630
12/08/2025 12:50:47
00482274107TRLO0.1.1
XLON
15
630
12/08/2025 12:50:47
00482274108TRLO0.1.1
AQXE
89
628.5
12/08/2025 12:58:45
00482275285TRLO0.1.1
BATE
282
628.5
12/08/2025 12:58:48
00482275297TRLO0.1.1
XLON
25
627.5
12/08/2025 13:00:24
00482275654TRLO0.1.1
TRQX
51
627.5
12/08/2025 13:00:29
00482275682TRLO0.1.1
CHIX
15
628
12/08/2025 13:00:30
00482275695TRLO0.1.1
AQXE
89
627
12/08/2025 13:01:24
00482275845TRLO0.1.1
BATE
141
626.5
12/08/2025 13:06:06
00482276720TRLO0.1.1
XLON
141
626.5
12/08/2025 13:07:53
00482277021TRLO0.1.1
XLON
25
627
12/08/2025 13:10:05
00482277389TRLO0.1.1
TRQX
141
627
12/08/2025 13:10:10
00482277408TRLO0.1.1
XLON
141
627
12/08/2025 13:13:38
00482277924TRLO0.1.1
XLON
89
626.5
12/08/2025 13:15:22
00482278210TRLO0.1.1
BATE
51
626
12/08/2025 13:15:25
00482278230TRLO0.1.1
CHIX
141
626.5
12/08/2025 13:17:17
00482278542TRLO0.1.1
XLON
15
626
12/08/2025 13:18:48
00482278830TRLO0.1.1
AQXE
25
627
12/08/2025 13:19:52
00482278997TRLO0.1.1
TRQX
141
626.5
12/08/2025 13:20:59
00482279179TRLO0.1.1
XLON
12
626
12/08/2025 13:24:13
00482279966TRLO0.1.1
BATE
2
626
12/08/2025 13:24:13
00482279969TRLO0.1.1
AQXE
51
626
12/08/2025 13:24:13
00482279967TRLO0.1.1
CHIX
77
626
12/08/2025 13:24:13
00482279968TRLO0.1.1
BATE
1
626
12/08/2025 13:24:13
00482279971TRLO0.1.1
AQXE
11
626
12/08/2025 13:24:13
00482279970TRLO0.1.1
AQXE
1
626
12/08/2025 13:24:13
00482279972TRLO0.1.1
AQXE
29
626
12/08/2025 13:25:00
00482280161TRLO0.1.1
XLON
112
626
12/08/2025 13:25:00
00482280162TRLO0.1.1
XLON
141
626
12/08/2025 13:28:24
00482280781TRLO0.1.1
XLON
25
626.5
12/08/2025 13:29:29
00482280966TRLO0.1.1
TRQX
2
626
12/08/2025 13:29:39
00482281018TRLO0.1.1
AQXE
13
626
12/08/2025 13:29:39
00482281017TRLO0.1.1
AQXE
3
626
12/08/2025 13:29:55
00482281089TRLO0.1.1
CHIX
141
628
12/08/2025 13:37:24
00482283669TRLO0.1.1
XLON
85
628
12/08/2025 13:38:25
00482283849TRLO0.1.1
BATE
20
628
12/08/2025 13:38:26
00482283851TRLO0.1.1
BATE
61
628
12/08/2025 13:38:35
00482283877TRLO0.1.1
CHIX
282
628
12/08/2025 13:39:42
00482284049TRLO0.1.1
XLON
282
628
12/08/2025 13:41:41
00482284457TRLO0.1.1
XLON
141
628
12/08/2025 13:43:34
00482284810TRLO0.1.1
XLON
282
629
12/08/2025 13:49:09
00482285890TRLO0.1.1
XLON
282
630
12/08/2025 13:54:52
00482286988TRLO0.1.1
XLON
61
629.5
12/08/2025 13:56:39
00482287390TRLO0.1.1
CHIX
61
629.5
12/08/2025 13:56:39
00482287391TRLO0.1.1
CHIX
282
630
12/08/2025 13:57:06
00482287479TRLO0.1.1
XLON
12
630
12/08/2025 13:59:00
00482287834TRLO0.1.1
XLON
129
630
12/08/2025 13:59:00
00482287835TRLO0.1.1
XLON
141
630
12/08/2025 14:01:01
00482288295TRLO0.1.1
XLON
23
631
12/08/2025 14:01:20
00482288370TRLO0.1.1
AQXE
23
631
12/08/2025 14:01:20
00482288371TRLO0.1.1
AQXE
8
631
12/08/2025 14:01:20
00482288372TRLO0.1.1
AQXE
6
631
12/08/2025 14:01:26
00482288403TRLO0.1.1
CHIX
55
631
12/08/2025 14:01:26
00482288404TRLO0.1.1
CHIX
12
631
12/08/2025 14:03:25
00482288781TRLO0.1.1
AQXE
6
631
12/08/2025 14:03:25
00482288782TRLO0.1.1
AQXE
141
630.5
12/08/2025 14:03:45
00482288834TRLO0.1.1
XLON
61
631
12/08/2025 14:04:53
00482289058TRLO0.1.1
CHIX
12
631
12/08/2025 14:05:50
00482289332TRLO0.1.1
AQXE
6
631
12/08/2025 14:05:50
00482289333TRLO0.1.1
AQXE
141
630.5
12/08/2025 14:06:11
00482289446TRLO0.1.1
XLON
30
630
12/08/2025 14:08:18
00482289912TRLO0.1.1
TRQX
30
630
12/08/2025 14:08:18
00482289914TRLO0.1.1
TRQX
90
630
12/08/2025 14:08:18
00482289913TRLO0.1.1
TRQX
141
630
12/08/2025 14:08:48
00482290002TRLO0.1.1
XLON
5
629.5
12/08/2025 14:11:15
00482290671TRLO0.1.1
XLON
12
630
12/08/2025 14:14:00
00482291476TRLO0.1.1
TRQX
12
630
12/08/2025 14:14:00
00482291477TRLO0.1.1
TRQX
6
630
12/08/2025 14:14:00
00482291478TRLO0.1.1
TRQX
277
629.5
12/08/2025 14:14:00
00482291479TRLO0.1.1
XLON
18
631
12/08/2025 14:14:18
00482291552TRLO0.1.1
AQXE
61
630
12/08/2025 14:14:34
00482291598TRLO0.1.1
CHIX
141
630
12/08/2025 14:16:22
00482291965TRLO0.1.1
XLON
141
630
12/08/2025 14:18:54
00482292674TRLO0.1.1
XLON
141
629.5
12/08/2025 14:21:56
00482293380TRLO0.1.1
XLON
25
630
12/08/2025 14:23:12
00482293630TRLO0.1.1
TRQX
5
630
12/08/2025 14:23:12
00482293631TRLO0.1.1
TRQX
12
631
12/08/2025 14:23:35
00482293758TRLO0.1.1
AQXE
6
631
12/08/2025 14:23:35
00482293759TRLO0.1.1
AQXE
61
629.5
12/08/2025 14:23:35
00482293760TRLO0.1.1
CHIX
105
629
12/08/2025 14:24:17
00482293908TRLO0.1.1
BATE
105
629
12/08/2025 14:24:17
00482293909TRLO0.1.1
BATE
105
629
12/08/2025 14:24:17
00482293910TRLO0.1.1
BATE
105
629
12/08/2025 14:24:18
00482293911TRLO0.1.1
BATE
105
629
12/08/2025 14:24:18
00482293912TRLO0.1.1
BATE
105
629
12/08/2025 14:24:18
00482293913TRLO0.1.1
BATE
4
629
12/08/2025 14:30:05
00482297510TRLO0.1.1
XLON
4
629
12/08/2025 14:30:05
00482297517TRLO0.1.1
XLON
141
629
12/08/2025 14:30:41
00482298722TRLO0.1.1
XLON
274
629
12/08/2025 14:30:41
00482298719TRLO0.1.1
XLON
9
629
12/08/2025 14:31:33
00482299892TRLO0.1.1
TRQX
21
629
12/08/2025 14:31:33
00482299891TRLO0.1.1
TRQX
13
630
12/08/2025 14:31:44
00482300097TRLO0.1.1
AQXE
5
631
12/08/2025 14:31:44
00482300098TRLO0.1.1
AQXE
105
629
12/08/2025 14:31:50
00482300193TRLO0.1.1
BATE
4
628.5
12/08/2025 14:31:58
00482300332TRLO0.1.1
CHIX
10
628.5
12/08/2025 14:32:09
00482300598TRLO0.1.1
CHIX
47
628.5
12/08/2025 14:32:15
00482300796TRLO0.1.1
CHIX
141
629
12/08/2025 14:32:27
00482301090TRLO0.1.1
XLON
21
628
12/08/2025 14:33:56
00482302626TRLO0.1.1
XLON
4
628.5
12/08/2025 14:37:08
00482306576TRLO0.1.1
TRQX
26
628.5
12/08/2025 14:37:08
00482306577TRLO0.1.1
TRQX
12
631
12/08/2025 14:37:25
00482306853TRLO0.1.1
AQXE
6
631
12/08/2025 14:37:25
00482306854TRLO0.1.1
AQXE
120
628.5
12/08/2025 14:37:28
00482306914TRLO0.1.1
XLON
105
628
12/08/2025 14:37:31
00482306963TRLO0.1.1
BATE
61
628
12/08/2025 14:39:02
00482308576TRLO0.1.1
CHIX
141
627.5
12/08/2025 14:40:05
00482310009TRLO0.1.1
XLON
141
626.5
12/08/2025 14:41:09
00482311540TRLO0.1.1
XLON
141
626.5
12/08/2025 14:41:09
00482311541TRLO0.1.1
XLON
11
627
12/08/2025 14:42:52
00482313596TRLO0.1.1
TRQX
19
627
12/08/2025 14:42:52
00482313595TRLO0.1.1
TRQX
61
627
12/08/2025 14:43:07
00482313884TRLO0.1.1
CHIX
18
627
12/08/2025 14:43:09
00482313906TRLO0.1.1
AQXE
4
627.5
12/08/2025 14:43:13
00482313959TRLO0.1.1
BATE
101
627.5
12/08/2025 14:43:13
00482313960TRLO0.1.1
BATE
282
626
12/08/2025 14:44:37
00482316038TRLO0.1.1
XLON
141
626
12/08/2025 14:44:37
00482316039TRLO0.1.1
XLON
141
626.5
12/08/2025 14:47:00
00482319004TRLO0.1.1
XLON
15
626.5
12/08/2025 14:48:44
00482320494TRLO0.1.1
TRQX
15
626.5
12/08/2025 14:49:01
00482320744TRLO0.1.1
TRQX
141
626.5
12/08/2025 14:49:18
00482320995TRLO0.1.1
XLON
105
626.5
12/08/2025 14:49:56
00482321549TRLO0.1.1
BATE
141
626.5
12/08/2025 14:51:25
00482323494TRLO0.1.1
XLON
13
626.5
12/08/2025 14:53:17
00482325442TRLO0.1.1
AQXE
5
626.5
12/08/2025 14:53:17
00482325443TRLO0.1.1
AQXE
282
626.5
12/08/2025 14:53:54
00482325958TRLO0.1.1
XLON
2
626.5
12/08/2025 14:54:09
00482326218TRLO0.1.1
TRQX
28
626.5
12/08/2025 14:54:13
00482326284TRLO0.1.1
TRQX
105
626.5
12/08/2025 14:54:38
00482326632TRLO0.1.1
BATE
18
626.5
12/08/2025 14:55:45
00482327448TRLO0.1.1
AQXE
141
626.5
12/08/2025 14:56:27
00482327842TRLO0.1.1
XLON
61
626
12/08/2025 14:58:00
00482329144TRLO0.1.1
CHIX
61
626
12/08/2025 14:58:00
00482329145TRLO0.1.1
CHIX
141
626
12/08/2025 14:58:00
00482329146TRLO0.1.1
XLON
12
626.5
12/08/2025 14:59:49
00482330386TRLO0.1.1
TRQX
15
626.5
12/08/2025 14:59:49
00482330385TRLO0.1.1
TRQX
3
626.5
12/08/2025 14:59:49
00482330387TRLO0.1.1
TRQX
2
626.5
12/08/2025 15:00:30
00482331065TRLO0.1.1
AQXE
4
627
12/08/2025 15:05:44
00482334572TRLO0.1.1
XLON
278
627
12/08/2025 15:05:44
00482334573TRLO0.1.1
XLON
423
627
12/08/2025 15:05:44
00482334574TRLO0.1.1
XLON
61
627
12/08/2025 15:05:44
00482334576TRLO0.1.1
CHIX
56
626.5
12/08/2025 15:05:44
00482334577TRLO0.1.1
BATE
2
626.5
12/08/2025 15:06:33
00482335087TRLO0.1.1
AQXE
7
626.5
12/08/2025 15:07:38
00482335772TRLO0.1.1
AQXE
49
626.5
12/08/2025 15:07:38
00482335773TRLO0.1.1
BATE
105
626.5
12/08/2025 15:07:38
00482335774TRLO0.1.1
BATE
3
626.5
12/08/2025 15:07:55
00482335944TRLO0.1.1
AQXE
4
627
12/08/2025 15:07:57
00482335972TRLO0.1.1
XLON
137
627
12/08/2025 15:07:57
00482335973TRLO0.1.1
XLON
4
626.5
12/08/2025 15:07:57
00482335975TRLO0.1.1
AQXE
18
626.5
12/08/2025 15:07:57
00482335974TRLO0.1.1
AQXE
30
626.5
12/08/2025 15:07:57
00482335976TRLO0.1.1
TRQX
61
626
12/08/2025 15:07:58
00482335982TRLO0.1.1
CHIX
141
626.5
12/08/2025 15:10:06
00482337356TRLO0.1.1
XLON
18
626.5
12/08/2025 15:10:37
00482337675TRLO0.1.1
AQXE
105
626.5
12/08/2025 15:10:54
00482337790TRLO0.1.1
BATE
141
626.5
12/08/2025 15:12:25
00482338798TRLO0.1.1
XLON
141
626.5
12/08/2025 15:14:34
00482339970TRLO0.1.1
XLON
18
626.5
12/08/2025 15:15:50
00482340689TRLO0.1.1
AQXE
105
626.5
12/08/2025 15:16:15
00482340988TRLO0.1.1
BATE
282
626.5
12/08/2025 15:16:59
00482341402TRLO0.1.1
XLON
141
626.5
12/08/2025 15:19:11
00482342528TRLO0.1.1
XLON
30
628
12/08/2025 15:19:35
00482342766TRLO0.1.1
TRQX
61
628
12/08/2025 15:19:38
00482342786TRLO0.1.1
CHIX
18
628
12/08/2025 15:21:03
00482343631TRLO0.1.1
AQXE
141
628
12/08/2025 15:21:10
00482343677TRLO0.1.1
XLON
105
628
12/08/2025 15:21:20
00482343782TRLO0.1.1
BATE
61
628
12/08/2025 15:21:36
00482343941TRLO0.1.1
CHIX
103
627.5
12/08/2025 15:21:54
00482344080TRLO0.1.1
XLON
38
627.5
12/08/2025 15:21:54
00482344081TRLO0.1.1
XLON
30
628
12/08/2025 15:21:59
00482344125TRLO0.1.1
TRQX
6
628
12/08/2025 15:24:07
00482345316TRLO0.1.1
TRQX
13
628
12/08/2025 15:24:17
00482345379TRLO0.1.1
TRQX
11
628
12/08/2025 15:24:17
00482345380TRLO0.1.1
TRQX
30
627.5
12/08/2025 15:25:53
00482346518TRLO0.1.1
TRQX
141
627.5
12/08/2025 15:25:53
00482346519TRLO0.1.1
XLON
141
627.5
12/08/2025 15:25:53
00482346520TRLO0.1.1
XLON
141
627.5
12/08/2025 15:25:53
00482346521TRLO0.1.1
XLON
61
628.5
12/08/2025 15:26:30
00482346761TRLO0.1.1
CHIX
61
629
12/08/2025 15:35:00
00482351478TRLO0.1.1
CHIX
105
629
12/08/2025 15:35:00
00482351477TRLO0.1.1
BATE
105
629
12/08/2025 15:35:00
00482351479TRLO0.1.1
BATE
30
629
12/08/2025 15:35:00
00482351481TRLO0.1.1
TRQX
61
629
12/08/2025 15:35:00
00482351480TRLO0.1.1
CHIX
21
629
12/08/2025 15:35:01
00482351482TRLO0.1.1
XLON
141
629
12/08/2025 15:35:01
00482351484TRLO0.1.1
XLON
261
629
12/08/2025 15:35:01
00482351483TRLO0.1.1
XLON
141
629
12/08/2025 15:35:01
00482351485TRLO0.1.1
XLON
141
629
12/08/2025 15:35:01
00482351486TRLO0.1.1
XLON
141
629
12/08/2025 15:35:01
00482351487TRLO0.1.1
XLON
141
629
12/08/2025 15:35:01
00482351488TRLO0.1.1
XLON
4
628.5
12/08/2025 15:36:01
00482351968TRLO0.1.1
AQXE
141
629
12/08/2025 15:38:42
00482353376TRLO0.1.1
XLON
141
628.5
12/08/2025 15:40:52
00482354511TRLO0.1.1
XLON
123
628.5
12/08/2025 15:42:51
00482355408TRLO0.1.1
XLON
120
628.5
12/08/2025 15:43:37
00482355843TRLO0.1.1
BATE
21
628.5
12/08/2025 15:43:37
00482355844TRLO0.1.1
BATE
6
628.5
12/08/2025 15:44:33
00482356186TRLO0.1.1
TRQX
22
629
12/08/2025 15:48:52
00482358355TRLO0.1.1
CHIX
282
629.5
12/08/2025 15:48:52
00482358357TRLO0.1.1
XLON
441
629.5
12/08/2025 15:48:52
00482358358TRLO0.1.1
XLON
141
629
12/08/2025 15:49:42
00482358811TRLO0.1.1
BATE
6
629
12/08/2025 15:50:33
00482359233TRLO0.1.1
CHIX
68
629
12/08/2025 15:51:10
00482359605TRLO0.1.1
CHIX
111
630
12/08/2025 15:51:17
00482359666TRLO0.1.1
XLON
96
631
12/08/2025 15:52:59
00482360357TRLO0.1.1
CHIX
282
631
12/08/2025 15:53:01
00482360367TRLO0.1.1
XLON
41
631
12/08/2025 15:55:25
00482361406TRLO0.1.1
TRQX
141
631
12/08/2025 15:55:55
00482361596TRLO0.1.1
XLON
25
631
12/08/2025 15:56:17
00482361724TRLO0.1.1
AQXE
171
631
12/08/2025 15:56:17
00482361725TRLO0.1.1
XLON
3
631
12/08/2025 15:57:25
00482362242TRLO0.1.1
AQXE
28
631
12/08/2025 15:57:25
00482362243TRLO0.1.1
AQXE
47
631
12/08/2025 15:57:25
00482362244TRLO0.1.1
TRQX
92
631
12/08/2025 15:57:25
00482362245TRLO0.1.1
XLON
49
631
12/08/2025 15:57:25
00482362246TRLO0.1.1
XLON
45
631
12/08/2025 16:00:12
00482364260TRLO0.1.1
TRQX
96
631
12/08/2025 16:00:12
00482364259TRLO0.1.1
CHIX
2
631
12/08/2025 16:00:12
00482364262TRLO0.1.1
TRQX
141
631
12/08/2025 16:00:12
00482364261TRLO0.1.1
XLON
1
631
12/08/2025 16:00:35
00482364497TRLO0.1.1
AQXE
2
631
12/08/2025 16:00:35
00482364503TRLO0.1.1
AQXE
22
631
12/08/2025 16:01:05
00482364936TRLO0.1.1
AQXE
141
632
12/08/2025 16:02:02
00482365458TRLO0.1.1
XLON
73
632
12/08/2025 16:02:02
00482365459TRLO0.1.1
XLON
68
632
12/08/2025 16:02:02
00482365460TRLO0.1.1
XLON
141
631.5
12/08/2025 16:02:02
00482365461TRLO0.1.1
BATE
28
632
12/08/2025 16:03:23
00482366265TRLO0.1.1
AQXE
9
632
12/08/2025 16:03:25
00482366291TRLO0.1.1
TRQX
38
632
12/08/2025 16:03:25
00482366292TRLO0.1.1
TRQX
92
631.5
12/08/2025 16:03:55
00482366561TRLO0.1.1
CHIX
4
631.5
12/08/2025 16:03:55
00482366562TRLO0.1.1
CHIX
137
632
12/08/2025 16:03:58
00482366581TRLO0.1.1
XLON
4
632
12/08/2025 16:03:58
00482366582TRLO0.1.1
XLON
33
632
12/08/2025 16:07:33
00482368423TRLO0.1.1
TRQX
282
632
12/08/2025 16:07:35
00482368544TRLO0.1.1
XLON
67
632
12/08/2025 16:07:49
00482368645TRLO0.1.1
CHIX
20
632
12/08/2025 16:07:49
00482368646TRLO0.1.1
AQXE
141
632
12/08/2025 16:09:37
00482369684TRLO0.1.1
XLON
41
632
12/08/2025 16:13:14
00482372138TRLO0.1.1
BATE
67
632
12/08/2025 16:13:14
00482372140TRLO0.1.1
CHIX
75
632
12/08/2025 16:13:14
00482372137TRLO0.1.1
BATE
116
632
12/08/2025 16:13:14
00482372139TRLO0.1.1
BATE
67
632
12/08/2025 16:13:14
00482372141TRLO0.1.1
CHIX
116
632
12/08/2025 16:13:14
00482372142TRLO0.1.1
BATE
282
632
12/08/2025 16:13:14
00482372143TRLO0.1.1
XLON
33
632
12/08/2025 16:13:14
00482372146TRLO0.1.1
TRQX
141
632
12/08/2025 16:13:14
00482372145TRLO0.1.1
XLON
423
632
12/08/2025 16:13:14
00482372144TRLO0.1.1
XLON
33
632
12/08/2025 16:13:14
00482372147TRLO0.1.1
TRQX
141
632
12/08/2025 16:13:14
00482372148TRLO0.1.1
XLON
141
632
12/08/2025 16:13:14
00482372149TRLO0.1.1
XLON
141
632
12/08/2025 16:13:14
00482372150TRLO0.1.1
XLON
20
632
12/08/2025 16:13:14
00482372151TRLO0.1.1
AQXE
20
632
12/08/2025 16:13:14
00482372152TRLO0.1.1
AQXE
116
631.5
12/08/2025 16:14:58
00482373261TRLO0.1.1
BATE
4
632
12/08/2025 16:15:14
00482373636TRLO0.1.1
AQXE
47
632
12/08/2025 16:15:14
00482373637TRLO0.1.1
AQXE
90
632
12/08/2025 16:16:04
00482374192TRLO0.1.1
XLON
39
632
12/08/2025 16:16:04
00482374193TRLO0.1.1
XLON
153
632
12/08/2025 16:16:04
00482374194TRLO0.1.1
XLON
106
631.5
12/08/2025 16:16:05
00482374213TRLO0.1.1
CHIX
99
632
12/08/2025 16:16:07
00482374218TRLO0.1.1
TRQX
268
631.5
12/08/2025 16:16:57
00482374774TRLO0.1.1
BATE
16
632
12/08/2025 16:17:13
00482375038TRLO0.1.1
AQXE
423
633
12/08/2025 16:18:11
00482375499TRLO0.1.1
XLON
733
632.5
12/08/2025 16:18:34
00482375710TRLO0.1.1
XLON
24
632.5
12/08/2025 16:20:05
00482376434TRLO0.1.1
CHIX
92
632.5
12/08/2025 16:20:05
00482376436TRLO0.1.1
BATE
149
632.5
12/08/2025 16:20:05
00482376435TRLO0.1.1
CHIX
52
632.5
12/08/2025 16:20:05
00482376437TRLO0.1.1
TRQX
7
632.5
12/08/2025 16:20:07
00482376460TRLO0.1.1
AQXE
15
632.5
12/08/2025 16:20:07
00482376463TRLO0.1.1
AQXE
107
633
12/08/2025 16:25:05
00482378990TRLO0.1.1
XLON
113
633
12/08/2025 16:25:05
00482378987TRLO0.1.1
XLON
693
633
12/08/2025 16:25:05
00482378989TRLO0.1.1
XLON
137
633
12/08/2025 16:25:10
00482379092TRLO0.1.1
BATE
11
633
12/08/2025 16:25:10
00482379094TRLO0.1.1
BATE
34
633
12/08/2025 16:25:11
00482379100TRLO0.1.1
XLON
141
633
12/08/2025 16:25:11
00482379102TRLO0.1.1
XLON
141
633
12/08/2025 16:25:11
00482379103TRLO0.1.1
XLON
141
633
12/08/2025 16:25:11
00482379104TRLO0.1.1
XLON
166
633
12/08/2025 16:25:12
00482379108TRLO0.1.1
CHIX
69
633
12/08/2025 16:25:13
00482379113TRLO0.1.1
TRQX
42
633
12/08/2025 16:25:17
00482379138TRLO0.1.1
AQXE
15
632
12/08/2025 16:26:56
00482380261TRLO0.1.1
TRQX
9
633
12/08/2025 16:27:06
00482380381TRLO0.1.1
AQXE
12
633
12/08/2025 16:27:10
00482380418TRLO0.1.1
BATE
178
633
12/08/2025 16:27:10
00482380419TRLO0.1.1
BATE
29
632.5
12/08/2025 16:27:19
00482380577TRLO0.1.1
CHIX
390
632.5
12/08/2025 16:27:19
00482380578TRLO0.1.1
XLON
75
632.5
12/08/2025 16:27:43
00482380858TRLO0.1.1
XLON
1
632
12/08/2025 16:28:08
00482381143TRLO0.1.1
XLON
4
632
12/08/2025 16:28:08
00482381144TRLO0.1.1
XLON