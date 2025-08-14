Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 14

Bodycotewww.bodycote.com

14 August 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

13 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

37,337

Highest price paid per share (pence per share):

637.0p

Lowest price paid per share (pence per share):

631.0p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

633.70p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,946,766 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 363,638 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,509,406 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

118

637

13/08/2025 08:04:14

00482416320TRLO0.1.1

XLON

27

637

13/08/2025 08:04:14

00482416321TRLO0.1.1

XLON

28

637

13/08/2025 08:08:27

00482417084TRLO0.1.1

XLON

117

637

13/08/2025 08:08:27

00482417083TRLO0.1.1

XLON

145

633.5

13/08/2025 08:12:43

00482417740TRLO0.1.1

XLON

60

631

13/08/2025 08:12:43

00482417741TRLO0.1.1

BATE

145

632

13/08/2025 08:19:00

00482418544TRLO0.1.1

XLON

145

632

13/08/2025 08:25:31

00482419123TRLO0.1.1

XLON

145

632

13/08/2025 08:29:38

00482419540TRLO0.1.1

XLON

61

631

13/08/2025 08:30:45

00482419689TRLO0.1.1

BATE

145

631.5

13/08/2025 08:34:10

00482420019TRLO0.1.1

XLON

34

632

13/08/2025 08:35:26

00482420265TRLO0.1.1

CHIX

34

633.5

13/08/2025 08:39:52

00482420652TRLO0.1.1

CHIX

145

633

13/08/2025 08:39:52

00482420653TRLO0.1.1

XLON

61

634.5

13/08/2025 08:40:03

00482420670TRLO0.1.1

BATE

145

636

13/08/2025 08:43:12

00482420931TRLO0.1.1

XLON

6

636

13/08/2025 08:47:46

00482421463TRLO0.1.1

XLON

139

636

13/08/2025 08:47:46

00482421464TRLO0.1.1

XLON

7

636

13/08/2025 08:50:47

00482421800TRLO0.1.1

CHIX

27

636

13/08/2025 08:50:47

00482421801TRLO0.1.1

CHIX

7

636

13/08/2025 08:53:56

00482422096TRLO0.1.1

CHIX

27

636

13/08/2025 08:58:03

00482422451TRLO0.1.1

CHIX

34

636

13/08/2025 08:58:03

00482422453TRLO0.1.1

TRQX

290

636

13/08/2025 08:58:03

00482422452TRLO0.1.1

XLON

34

636

13/08/2025 08:58:03

00482422454TRLO0.1.1

TRQX

7

636

13/08/2025 09:00:20

00482422664TRLO0.1.1

TRQX

10

636

13/08/2025 09:00:20

00482422665TRLO0.1.1

TRQX

34

636

13/08/2025 09:00:55

00482422739TRLO0.1.1

CHIX

145

636

13/08/2025 09:01:45

00482422814TRLO0.1.1

XLON

145

636.5

13/08/2025 09:07:00

00482423465TRLO0.1.1

XLON

10

636

13/08/2025 09:07:38

00482423518TRLO0.1.1

AQXE

20

636

13/08/2025 09:07:38

00482423520TRLO0.1.1

AQXE

30

636

13/08/2025 09:07:38

00482423519TRLO0.1.1

AQXE

17

636.5

13/08/2025 09:09:26

00482423898TRLO0.1.1

TRQX

5

636

13/08/2025 09:10:13

00482424002TRLO0.1.1

CHIX

29

636

13/08/2025 09:14:17

00482424463TRLO0.1.1

CHIX

145

636

13/08/2025 09:14:17

00482424464TRLO0.1.1

XLON

10

636

13/08/2025 09:15:46

00482424580TRLO0.1.1

AQXE

145

635

13/08/2025 09:17:50

00482424819TRLO0.1.1

XLON

122

634.5

13/08/2025 09:18:23

00482424915TRLO0.1.1

BATE

61

634.5

13/08/2025 09:18:23

00482424916TRLO0.1.1

BATE

61

634.5

13/08/2025 09:18:23

00482424917TRLO0.1.1

BATE

5

634.5

13/08/2025 09:18:47

00482424956TRLO0.1.1

TRQX

5

635

13/08/2025 09:18:47

00482424957TRLO0.1.1

TRQX

7

635

13/08/2025 09:18:47

00482424958TRLO0.1.1

TRQX

34

635

13/08/2025 09:19:48

00482425062TRLO0.1.1

CHIX

14

635

13/08/2025 09:23:17

00482425365TRLO0.1.1

XLON

131

635

13/08/2025 09:23:17

00482425366TRLO0.1.1

XLON

4

635

13/08/2025 09:24:46

00482425449TRLO0.1.1

AQXE

6

636

13/08/2025 09:24:46

00482425450TRLO0.1.1

AQXE

5

635

13/08/2025 09:28:09

00482425755TRLO0.1.1

TRQX

12

635

13/08/2025 09:28:09

00482425754TRLO0.1.1

TRQX

57

635

13/08/2025 09:28:41

00482425810TRLO0.1.1

XLON

88

635

13/08/2025 09:28:41

00482425811TRLO0.1.1

XLON

34

635

13/08/2025 09:29:25

00482425854TRLO0.1.1

CHIX

61

634.5

13/08/2025 09:29:57

00482425884TRLO0.1.1

BATE

61

634.5

13/08/2025 09:29:57

00482425885TRLO0.1.1

BATE

10

635

13/08/2025 09:33:13

00482426500TRLO0.1.1

AQXE

100

635.5

13/08/2025 09:33:33

00482426546TRLO0.1.1

XLON

18

635.5

13/08/2025 09:33:33

00482426547TRLO0.1.1

XLON

27

635.5

13/08/2025 09:33:33

00482426548TRLO0.1.1

XLON

17

635

13/08/2025 09:36:23

00482427027TRLO0.1.1

TRQX

61

635

13/08/2025 09:37:28

00482427311TRLO0.1.1

BATE

34

635

13/08/2025 09:37:37

00482427434TRLO0.1.1

CHIX

145

635

13/08/2025 09:38:05

00482427612TRLO0.1.1

XLON

10

635

13/08/2025 09:40:41

00482427886TRLO0.1.1

AQXE

9

634

13/08/2025 09:44:22

00482428241TRLO0.1.1

TRQX

8

634

13/08/2025 09:44:22

00482428242TRLO0.1.1

TRQX

61

635

13/08/2025 09:45:32

00482428356TRLO0.1.1

BATE

117

634

13/08/2025 09:45:41

00482428371TRLO0.1.1

XLON

28

634

13/08/2025 09:45:41

00482428372TRLO0.1.1

XLON

34

634

13/08/2025 09:45:44

00482428379TRLO0.1.1

CHIX

122

634

13/08/2025 09:47:20

00482428531TRLO0.1.1

XLON

23

634

13/08/2025 09:47:20

00482428532TRLO0.1.1

XLON

10

635

13/08/2025 09:48:18

00482428598TRLO0.1.1

AQXE

10

635

13/08/2025 09:55:52

00482429331TRLO0.1.1

AQXE

34

635

13/08/2025 10:11:46

00482431155TRLO0.1.1

CHIX

34

635

13/08/2025 10:11:46

00482431156TRLO0.1.1

CHIX

10

635

13/08/2025 10:11:46

00482431157TRLO0.1.1

AQXE

290

635

13/08/2025 10:11:46

00482431158TRLO0.1.1

XLON

145

635

13/08/2025 10:11:46

00482431159TRLO0.1.1

XLON

145

635

13/08/2025 10:11:46

00482431160TRLO0.1.1

XLON

20

635

13/08/2025 10:13:53

00482431501TRLO0.1.1

CHIX

14

635

13/08/2025 10:13:53

00482431502TRLO0.1.1

CHIX

8

634.5

13/08/2025 10:14:03

00482431520TRLO0.1.1

XLON

137

634.5

13/08/2025 10:14:03

00482431519TRLO0.1.1

XLON

3

635

13/08/2025 10:14:08

00482431536TRLO0.1.1

AQXE

7

635

13/08/2025 10:14:08

00482431535TRLO0.1.1

AQXE

2

634

13/08/2025 10:15:11

00482431651TRLO0.1.1

BATE

2

634

13/08/2025 10:15:39

00482431692TRLO0.1.1

BATE

57

634

13/08/2025 10:15:39

00482431693TRLO0.1.1

BATE

61

634

13/08/2025 10:15:39

00482431694TRLO0.1.1

BATE

61

634

13/08/2025 10:15:39

00482431695TRLO0.1.1

BATE

17

634

13/08/2025 10:16:47

00482431862TRLO0.1.1

TRQX

34

634

13/08/2025 10:16:47

00482431861TRLO0.1.1

TRQX

145

634

13/08/2025 10:19:47

00482432236TRLO0.1.1

XLON

17

634

13/08/2025 10:20:48

00482432462TRLO0.1.1

TRQX

61

634

13/08/2025 10:22:56

00482432756TRLO0.1.1

BATE

34

634.5

13/08/2025 10:23:24

00482432867TRLO0.1.1

CHIX

10

635

13/08/2025 10:23:51

00482433277TRLO0.1.1

AQXE

145

634

13/08/2025 10:25:04

00482433502TRLO0.1.1

XLON

145

634

13/08/2025 10:31:21

00482434399TRLO0.1.1

XLON

5

634

13/08/2025 10:31:34

00482434418TRLO0.1.1

TRQX

12

634

13/08/2025 10:31:34

00482434419TRLO0.1.1

TRQX

61

634

13/08/2025 10:35:06

00482435064TRLO0.1.1

BATE

4

633.5

13/08/2025 10:35:40

00482435191TRLO0.1.1

CHIX

30

633.5

13/08/2025 10:36:26

00482435312TRLO0.1.1

CHIX

145

633.5

13/08/2025 10:40:14

00482436202TRLO0.1.1

XLON

10

633

13/08/2025 10:46:47

00482437007TRLO0.1.1

AQXE

4

634

13/08/2025 10:47:00

00482437044TRLO0.1.1

TRQX

13

634

13/08/2025 10:47:00

00482437043TRLO0.1.1

TRQX

145

633.5

13/08/2025 10:49:13

00482437396TRLO0.1.1

XLON

10

633

13/08/2025 10:50:15

00482437575TRLO0.1.1

AQXE

61

634

13/08/2025 10:50:46

00482437656TRLO0.1.1

BATE

21

632.5

13/08/2025 10:54:01

00482438161TRLO0.1.1

CHIX

65

633.5

13/08/2025 10:58:04

00482438592TRLO0.1.1

XLON

80

633.5

13/08/2025 10:58:04

00482438591TRLO0.1.1

XLON

13

632.5

13/08/2025 11:00:52

00482439059TRLO0.1.1

CHIX

8

633

13/08/2025 11:00:58

00482439074TRLO0.1.1

TRQX

9

633.5

13/08/2025 11:00:58

00482439075TRLO0.1.1

TRQX

10

633

13/08/2025 11:01:52

00482439200TRLO0.1.1

AQXE

31

632.5

13/08/2025 11:03:54

00482439423TRLO0.1.1

CHIX

145

632.5

13/08/2025 11:03:54

00482439424TRLO0.1.1

XLON

3

632.5

13/08/2025 11:05:03

00482439584TRLO0.1.1

CHIX

13

633

13/08/2025 11:06:54

00482439741TRLO0.1.1

TRQX

4

633.5

13/08/2025 11:06:54

00482439742TRLO0.1.1

TRQX

61

632.5

13/08/2025 11:06:59

00482439773TRLO0.1.1

BATE

10

633

13/08/2025 11:07:27

00482439845TRLO0.1.1

AQXE

12

632.5

13/08/2025 11:09:50

00482440190TRLO0.1.1

BATE

12

632.5

13/08/2025 11:10:01

00482440210TRLO0.1.1

BATE

18

632.5

13/08/2025 11:10:01

00482440211TRLO0.1.1

BATE

13

633.5

13/08/2025 11:12:42

00482440511TRLO0.1.1

TRQX

4

633.5

13/08/2025 11:12:42

00482440512TRLO0.1.1

TRQX

145

633.5

13/08/2025 11:13:04

00482440557TRLO0.1.1

XLON

290

633.5

13/08/2025 11:14:59

00482440813TRLO0.1.1

XLON

6

633.5

13/08/2025 11:17:14

00482441184TRLO0.1.1

XLON

139

633.5

13/08/2025 11:17:14

00482441183TRLO0.1.1

XLON

12

633.5

13/08/2025 11:18:39

00482441361TRLO0.1.1

TRQX

5

633.5

13/08/2025 11:18:39

00482441362TRLO0.1.1

TRQX

12

633.5

13/08/2025 11:19:45

00482441493TRLO0.1.1

XLON

133

633.5

13/08/2025 11:19:45

00482441494TRLO0.1.1

XLON

10

633

13/08/2025 11:22:46

00482441898TRLO0.1.1

CHIX

145

633.5

13/08/2025 11:23:06

00482441945TRLO0.1.1

XLON

14

633.5

13/08/2025 11:25:01

00482442157TRLO0.1.1

TRQX

3

633.5

13/08/2025 11:25:01

00482442158TRLO0.1.1

TRQX

145

633.5

13/08/2025 11:26:27

00482442305TRLO0.1.1

XLON

14

633.5

13/08/2025 11:29:53

00482442727TRLO0.1.1

XLON

131

633.5

13/08/2025 11:29:53

00482442728TRLO0.1.1

XLON

17

633.5

13/08/2025 11:30:28

00482442856TRLO0.1.1

TRQX

24

633

13/08/2025 11:31:53

00482443020TRLO0.1.1

CHIX

27

633

13/08/2025 11:31:53

00482443021TRLO0.1.1

CHIX

12

633.5

13/08/2025 11:34:27

00482443370TRLO0.1.1

XLON

14

633.5

13/08/2025 11:34:27

00482443369TRLO0.1.1

XLON

27

633.5

13/08/2025 11:34:27

00482443371TRLO0.1.1

XLON

46

633.5

13/08/2025 11:34:27

00482443372TRLO0.1.1

XLON

46

633.5

13/08/2025 11:36:50

00482443833TRLO0.1.1

XLON

17

633.5

13/08/2025 11:38:27

00482443993TRLO0.1.1

TRQX

12

633.5

13/08/2025 11:39:25

00482444126TRLO0.1.1

XLON

66

633.5

13/08/2025 11:39:25

00482444127TRLO0.1.1

XLON

12

633.5

13/08/2025 11:45:07

00482444842TRLO0.1.1

XLON

20

633.5

13/08/2025 11:45:07

00482444841TRLO0.1.1

XLON

9

634

13/08/2025 11:45:36

00482444903TRLO0.1.1

CHIX

25

634

13/08/2025 11:45:36

00482444904TRLO0.1.1

CHIX

17

634

13/08/2025 11:46:11

00482444947TRLO0.1.1

TRQX

3

634

13/08/2025 11:47:16

00482445065TRLO0.1.1

XLON

177

634

13/08/2025 11:47:16

00482445066TRLO0.1.1

XLON

34

634

13/08/2025 11:48:00

00482445141TRLO0.1.1

CHIX

1

634

13/08/2025 11:49:28

00482445260TRLO0.1.1

XLON

144

634

13/08/2025 11:49:28

00482445261TRLO0.1.1

XLON

1

634

13/08/2025 11:52:33

00482445655TRLO0.1.1

XLON

23

634

13/08/2025 11:52:33

00482445656TRLO0.1.1

XLON

37

634

13/08/2025 11:52:33

00482445657TRLO0.1.1

XLON

18

634

13/08/2025 11:52:33

00482445659TRLO0.1.1

XLON

34

634

13/08/2025 11:52:33

00482445658TRLO0.1.1

XLON

33

634.5

13/08/2025 12:03:04

00482447255TRLO0.1.1

CHIX

1

634.5

13/08/2025 12:03:04

00482447256TRLO0.1.1

CHIX

2

634.5

13/08/2025 12:04:59

00482447522TRLO0.1.1

CHIX

34

634.5

13/08/2025 12:05:51

00482447630TRLO0.1.1

CHIX

107

634.5

13/08/2025 12:05:51

00482447629TRLO0.1.1

CHIX

34

634.5

13/08/2025 12:08:37

00482447976TRLO0.1.1

CHIX

16

634

13/08/2025 12:08:37

00482447977TRLO0.1.1

XLON

281

635

13/08/2025 12:20:12

00482449097TRLO0.1.1

BATE

34

635

13/08/2025 12:20:12

00482449098TRLO0.1.1

CHIX

34

635

13/08/2025 12:20:12

00482449099TRLO0.1.1

CHIX

34

635

13/08/2025 12:20:12

00482449100TRLO0.1.1

CHIX

61

635

13/08/2025 12:20:12

00482449101TRLO0.1.1

BATE

287

635

13/08/2025 12:20:12

00482449102TRLO0.1.1

BATE

12

635

13/08/2025 12:20:12

00482449105TRLO0.1.1

XLON

61

635

13/08/2025 12:20:12

00482449103TRLO0.1.1

BATE

61

635

13/08/2025 12:20:12

00482449104TRLO0.1.1

BATE

278

635

13/08/2025 12:20:12

00482449106TRLO0.1.1

XLON

20

634.5

13/08/2025 12:20:12

00482449109TRLO0.1.1

AQXE

90

634.5

13/08/2025 12:20:12

00482449108TRLO0.1.1

AQXE

322

635

13/08/2025 12:20:12

00482449107TRLO0.1.1

XLON

10

634.5

13/08/2025 12:20:12

00482449110TRLO0.1.1

AQXE

10

634.5

13/08/2025 12:20:12

00482449112TRLO0.1.1

AQXE

419

635

13/08/2025 12:20:12

00482449111TRLO0.1.1

XLON

51

635

13/08/2025 12:20:12

00482449116TRLO0.1.1

TRQX

145

635

13/08/2025 12:20:12

00482449113TRLO0.1.1

XLON

145

635

13/08/2025 12:20:12

00482449114TRLO0.1.1

XLON

145

635

13/08/2025 12:20:12

00482449115TRLO0.1.1

XLON

17

635

13/08/2025 12:20:12

00482449118TRLO0.1.1

TRQX

17

635

13/08/2025 12:20:12

00482449119TRLO0.1.1

TRQX

34

635

13/08/2025 12:20:12

00482449117TRLO0.1.1

TRQX

10

634.5

13/08/2025 12:23:04

00482449381TRLO0.1.1

AQXE

6

633.5

13/08/2025 12:23:08

00482449387TRLO0.1.1

BATE

55

635

13/08/2025 12:23:08

00482449388TRLO0.1.1

BATE

12

635

13/08/2025 12:25:18

00482449589TRLO0.1.1

TRQX

5

635

13/08/2025 12:25:18

00482449590TRLO0.1.1

TRQX

290

634

13/08/2025 12:25:23

00482449593TRLO0.1.1

XLON

10

634.5

13/08/2025 12:26:58

00482449743TRLO0.1.1

AQXE

12

635

13/08/2025 12:27:17

00482449775TRLO0.1.1

BATE

49

635

13/08/2025 12:27:17

00482449776TRLO0.1.1

BATE

6

634

13/08/2025 12:27:31

00482449789TRLO0.1.1

XLON

139

634

13/08/2025 12:27:31

00482449790TRLO0.1.1

XLON

6

634

13/08/2025 12:29:42

00482450081TRLO0.1.1

XLON

139

634

13/08/2025 12:29:42

00482450082TRLO0.1.1

XLON

10

634.5

13/08/2025 12:31:43

00482450312TRLO0.1.1

AQXE

145

634

13/08/2025 12:32:45

00482450388TRLO0.1.1

XLON

12

635

13/08/2025 12:33:08

00482450410TRLO0.1.1

BATE

34

635

13/08/2025 12:33:08

00482450411TRLO0.1.1

BATE

15

635

13/08/2025 12:33:08

00482450412TRLO0.1.1

BATE

17

633.5

13/08/2025 12:37:00

00482450863TRLO0.1.1

TRQX

145

633.5

13/08/2025 12:38:06

00482450968TRLO0.1.1

XLON

10

634.5

13/08/2025 12:40:31

00482451218TRLO0.1.1

AQXE

12

635

13/08/2025 12:42:35

00482451437TRLO0.1.1

BATE

49

635

13/08/2025 12:42:35

00482451438TRLO0.1.1

BATE

17

634

13/08/2025 12:42:42

00482451449TRLO0.1.1

TRQX

12

633.5

13/08/2025 12:43:30

00482451566TRLO0.1.1

XLON

104

633.5

13/08/2025 12:43:30

00482451565TRLO0.1.1

XLON

1

633.5

13/08/2025 12:43:30

00482451567TRLO0.1.1

XLON

4

634

13/08/2025 12:46:59

00482451924TRLO0.1.1

TRQX

12

634

13/08/2025 12:46:59

00482451923TRLO0.1.1

TRQX

1

634

13/08/2025 12:46:59

00482451925TRLO0.1.1

TRQX

10

634.5

13/08/2025 12:49:26

00482452288TRLO0.1.1

AQXE

61

635

13/08/2025 12:51:59

00482452860TRLO0.1.1

BATE

5

634

13/08/2025 12:56:15

00482453583TRLO0.1.1

TRQX

12

634

13/08/2025 12:56:15

00482453582TRLO0.1.1

TRQX

10

634.5

13/08/2025 12:58:12

00482453817TRLO0.1.1

AQXE

28

633.5

13/08/2025 13:00:57

00482454091TRLO0.1.1

XLON

262

633.5

13/08/2025 13:00:57

00482454092TRLO0.1.1

XLON

34

633

13/08/2025 13:00:57

00482454094TRLO0.1.1

CHIX

173

633.5

13/08/2025 13:00:57

00482454093TRLO0.1.1

XLON

34

633

13/08/2025 13:00:57

00482454095TRLO0.1.1

CHIX

34

633

13/08/2025 13:00:57

00482454096TRLO0.1.1

CHIX

34

633

13/08/2025 13:00:57

00482454097TRLO0.1.1

CHIX

34

633

13/08/2025 13:00:57

00482454098TRLO0.1.1

CHIX

61

634.5

13/08/2025 13:01:04

00482454142TRLO0.1.1

BATE

34

633.5

13/08/2025 13:03:00

00482454367TRLO0.1.1

CHIX

145

633.5

13/08/2025 13:03:44

00482454425TRLO0.1.1

XLON

17

633.5

13/08/2025 13:04:09

00482454486TRLO0.1.1

TRQX

10

633.5

13/08/2025 13:05:24

00482454671TRLO0.1.1

AQXE

10

634

13/08/2025 13:12:00

00482455543TRLO0.1.1

AQXE

10

634

13/08/2025 13:18:45

00482456494TRLO0.1.1

AQXE

10

634

13/08/2025 13:25:27

00482457612TRLO0.1.1

AQXE

26

634

13/08/2025 13:27:57

00482458147TRLO0.1.1

XLON

117

634

13/08/2025 13:27:57

00482458148TRLO0.1.1

XLON

150

634

13/08/2025 13:27:57

00482458149TRLO0.1.1

XLON

46

634

13/08/2025 13:27:57

00482458151TRLO0.1.1

XLON

145

634

13/08/2025 13:27:57

00482458150TRLO0.1.1

XLON

150

634

13/08/2025 13:27:57

00482458152TRLO0.1.1

XLON

2

634

13/08/2025 13:27:57

00482458153TRLO0.1.1

XLON

89

634

13/08/2025 13:27:57

00482458154TRLO0.1.1

XLON

68

633.5

13/08/2025 13:27:57

00482458155TRLO0.1.1

CHIX

61

633.5

13/08/2025 13:28:03

00482458162TRLO0.1.1

BATE

17

633

13/08/2025 13:28:57

00482458236TRLO0.1.1

TRQX

145

633

13/08/2025 13:28:57

00482458235TRLO0.1.1

XLON

17

633

13/08/2025 13:28:57

00482458238TRLO0.1.1

TRQX

34

633

13/08/2025 13:28:57

00482458237TRLO0.1.1

TRQX

47

633.5

13/08/2025 13:29:34

00482458324TRLO0.1.1

BATE

14

633.5

13/08/2025 13:29:34

00482458325TRLO0.1.1

BATE

10

634

13/08/2025 13:31:08

00482458649TRLO0.1.1

AQXE

10

634

13/08/2025 13:36:35

00482459439TRLO0.1.1

AQXE

10

634

13/08/2025 13:40:00

00482459942TRLO0.1.1

AQXE

61

633.5

13/08/2025 13:40:00

00482459943TRLO0.1.1

BATE

61

633.5

13/08/2025 13:40:00

00482459944TRLO0.1.1

BATE

34

633.5

13/08/2025 13:40:00

00482459947TRLO0.1.1

CHIX

34

633.5

13/08/2025 13:40:00

00482459948TRLO0.1.1

CHIX

61

633.5

13/08/2025 13:40:00

00482459945TRLO0.1.1

BATE

61

633.5

13/08/2025 13:40:00

00482459946TRLO0.1.1

BATE

34

633.5

13/08/2025 13:40:00

00482459949TRLO0.1.1

CHIX

34

633.5

13/08/2025 13:40:00

00482459950TRLO0.1.1

CHIX

145

633.5

13/08/2025 13:40:00

00482459952TRLO0.1.1

XLON

290

633.5

13/08/2025 13:40:00

00482459951TRLO0.1.1

XLON

34

633.5

13/08/2025 13:40:00

00482459955TRLO0.1.1

TRQX

145

633.5

13/08/2025 13:40:00

00482459953TRLO0.1.1

XLON

145

633.5

13/08/2025 13:40:00

00482459954TRLO0.1.1

XLON

2

633.5

13/08/2025 13:42:04

00482460442TRLO0.1.1

BATE

59

633.5

13/08/2025 13:42:04

00482460443TRLO0.1.1

BATE

34

633.5

13/08/2025 13:42:19

00482460474TRLO0.1.1

CHIX

10

634

13/08/2025 13:42:27

00482460500TRLO0.1.1

AQXE

11

633.5

13/08/2025 13:42:31

00482460514TRLO0.1.1

XLON

60

633.5

13/08/2025 13:42:31

00482460515TRLO0.1.1

XLON

74

633.5

13/08/2025 13:42:31

00482460516TRLO0.1.1

XLON

17

633.5

13/08/2025 13:43:09

00482460610TRLO0.1.1

TRQX

61

633.5

13/08/2025 13:44:49

00482460843TRLO0.1.1

XLON

84

633.5

13/08/2025 13:44:49

00482460842TRLO0.1.1

XLON

61

633.5

13/08/2025 13:45:49

00482460968TRLO0.1.1

BATE

10

634

13/08/2025 13:46:14

00482461046TRLO0.1.1

AQXE

34

633.5

13/08/2025 13:46:20

00482461049TRLO0.1.1

CHIX

17

633.5

13/08/2025 13:47:01

00482461119TRLO0.1.1

TRQX

12

633

13/08/2025 13:47:09

00482461141TRLO0.1.1

XLON

18

633

13/08/2025 13:47:09

00482461142TRLO0.1.1

XLON

115

633

13/08/2025 13:47:09

00482461143TRLO0.1.1

XLON

145

633

13/08/2025 13:49:34

00482461455TRLO0.1.1

XLON

61

633.5

13/08/2025 13:49:45

00482461477TRLO0.1.1

BATE

10

632.5

13/08/2025 13:50:03

00482461510TRLO0.1.1

AQXE

6

632.5

13/08/2025 13:50:21

00482461549TRLO0.1.1

CHIX

5

633.5

13/08/2025 13:55:03

00482462308TRLO0.1.1

XLON

430

634.5

13/08/2025 13:59:31

00482463508TRLO0.1.1

XLON

61

634

13/08/2025 13:59:31

00482463509TRLO0.1.1

BATE

62

634

13/08/2025 13:59:31

00482463510TRLO0.1.1

CHIX

17

634

13/08/2025 13:59:31

00482463511TRLO0.1.1

TRQX

34

634.5

13/08/2025 14:02:37

00482463970TRLO0.1.1

CHIX

17

634.5

13/08/2025 14:02:37

00482463971TRLO0.1.1

TRQX

12

634.5

13/08/2025 14:04:37

00482464348TRLO0.1.1

TRQX

12

634.5

13/08/2025 14:04:37

00482464349TRLO0.1.1

TRQX

2

634.5

13/08/2025 14:07:01

00482464859TRLO0.1.1

CHIX

32

634.5

13/08/2025 14:07:01

00482464860TRLO0.1.1

CHIX

10

634.5

13/08/2025 14:07:01

00482464861TRLO0.1.1

TRQX

6

634.5

13/08/2025 14:09:14

00482465228TRLO0.1.1

CHIX

12

634.5

13/08/2025 14:09:14

00482465229TRLO0.1.1

CHIX

29

634

13/08/2025 14:10:04

00482465331TRLO0.1.1

XLON

16

634.5

13/08/2025 14:10:04

00482465330TRLO0.1.1

CHIX

17

634.5

13/08/2025 14:10:04

00482465332TRLO0.1.1

TRQX

11

634.5

13/08/2025 14:14:57

00482466164TRLO0.1.1

CHIX

23

634.5

13/08/2025 14:14:57

00482466165TRLO0.1.1

CHIX

5

634.5

13/08/2025 14:15:37

00482466279TRLO0.1.1

TRQX

12

634.5

13/08/2025 14:15:37

00482466278TRLO0.1.1

TRQX

10

634

13/08/2025 14:15:44

00482466285TRLO0.1.1

AQXE

10

634

13/08/2025 14:15:44

00482466288TRLO0.1.1

AQXE

20

634

13/08/2025 14:15:44

00482466286TRLO0.1.1

AQXE

22

634

13/08/2025 14:15:44

00482466287TRLO0.1.1

BATE

10

634

13/08/2025 14:15:44

00482466289TRLO0.1.1

AQXE

10

634

13/08/2025 14:15:44

00482466290TRLO0.1.1

AQXE

39

634

13/08/2025 14:15:44

00482466291TRLO0.1.1

BATE

61

634

13/08/2025 14:15:44

00482466292TRLO0.1.1

BATE

61

634

13/08/2025 14:15:44

00482466293TRLO0.1.1

BATE

61

634

13/08/2025 14:15:44

00482466294TRLO0.1.1

BATE

116

634

13/08/2025 14:15:44

00482466298TRLO0.1.1

XLON

145

634

13/08/2025 14:15:44

00482466295TRLO0.1.1

XLON

145

634

13/08/2025 14:15:44

00482466296TRLO0.1.1

XLON

145

634

13/08/2025 14:15:44

00482466297TRLO0.1.1

XLON

145

634

13/08/2025 14:15:44

00482466299TRLO0.1.1

XLON

84

634.5

13/08/2025 14:17:37

00482466629TRLO0.1.1

XLON

206

634.5

13/08/2025 14:17:37

00482466630TRLO0.1.1

XLON

12

634.5

13/08/2025 14:20:36

00482467115TRLO0.1.1

XLON

100

634.5

13/08/2025 14:20:36

00482467114TRLO0.1.1

XLON

33

634.5

13/08/2025 14:20:36

00482467116TRLO0.1.1

XLON

2

634.5

13/08/2025 14:20:56

00482467159TRLO0.1.1

TRQX

5

634.5

13/08/2025 14:20:56

00482467160TRLO0.1.1

TRQX

10

634.5

13/08/2025 14:20:56

00482467161TRLO0.1.1

TRQX

6

634.5

13/08/2025 14:21:09

00482467203TRLO0.1.1

CHIX

21

634.5

13/08/2025 14:21:09

00482467204TRLO0.1.1

CHIX

7

634.5

13/08/2025 14:21:09

00482467205TRLO0.1.1

CHIX

145

634.5

13/08/2025 14:23:56

00482467751TRLO0.1.1

XLON

10

634

13/08/2025 14:24:15

00482467781TRLO0.1.1

AQXE

61

634

13/08/2025 14:24:15

00482467780TRLO0.1.1

BATE

61

634

13/08/2025 14:26:19

00482468338TRLO0.1.1

BATE

10

634.5

13/08/2025 14:26:27

00482468362TRLO0.1.1

CHIX

12

634.5

13/08/2025 14:26:27

00482468360TRLO0.1.1

CHIX

12

634.5

13/08/2025 14:26:27

00482468361TRLO0.1.1

CHIX

17

634

13/08/2025 14:26:34

00482468398TRLO0.1.1

TRQX

60

634

13/08/2025 14:27:11

00482468524TRLO0.1.1

XLON

85

634

13/08/2025 14:27:11

00482468525TRLO0.1.1

XLON

10

634

13/08/2025 14:28:34

00482468828TRLO0.1.1

AQXE

145

633.5

13/08/2025 14:30:20

00482469937TRLO0.1.1

XLON

61

633.5

13/08/2025 14:30:46

00482470278TRLO0.1.1

BATE

17

633.5

13/08/2025 14:31:24

00482470783TRLO0.1.1

TRQX

10

633.5

13/08/2025 14:31:26

00482470804TRLO0.1.1

CHIX

24

633.5

13/08/2025 14:31:26

00482470805TRLO0.1.1

CHIX

117

633.5

13/08/2025 14:32:22

00482472179TRLO0.1.1

XLON

28

633.5

13/08/2025 14:32:22

00482472180TRLO0.1.1

XLON

10

633.5

13/08/2025 14:32:25

00482472313TRLO0.1.1

AQXE

61

633.5

13/08/2025 14:34:16

00482474868TRLO0.1.1

BATE

17

633.5

13/08/2025 14:34:52

00482475491TRLO0.1.1

TRQX

2

633.5

13/08/2025 14:34:58

00482475578TRLO0.1.1

CHIX

32

633.5

13/08/2025 14:34:58

00482475579TRLO0.1.1

CHIX

10

633.5

13/08/2025 14:35:48

00482476566TRLO0.1.1

AQXE

61

633.5

13/08/2025 14:37:49

00482479413TRLO0.1.1

BATE

17

633.5

13/08/2025 14:38:18

00482479933TRLO0.1.1

TRQX

2

633.5

13/08/2025 14:38:30

00482480060TRLO0.1.1

CHIX

8

633.5

13/08/2025 14:38:30

00482480063TRLO0.1.1

CHIX

12

633.5

13/08/2025 14:38:30

00482480061TRLO0.1.1

CHIX

12

633.5

13/08/2025 14:38:30

00482480062TRLO0.1.1

CHIX

10

633.5

13/08/2025 14:39:06

00482481554TRLO0.1.1

AQXE

61

633.5

13/08/2025 14:41:18

00482483721TRLO0.1.1

BATE

435

633

13/08/2025 14:41:28

00482483967TRLO0.1.1

XLON

17

633.5

13/08/2025 14:41:46

00482484308TRLO0.1.1

TRQX

10

633

13/08/2025 14:42:22

00482484763TRLO0.1.1

AQXE

145

633

13/08/2025 14:43:40

00482485934TRLO0.1.1

XLON

11

633.5

13/08/2025 14:44:48

00482487231TRLO0.1.1

BATE

50

633.5

13/08/2025 14:44:48

00482487232TRLO0.1.1

BATE

4

633.5

13/08/2025 14:45:10

00482487690TRLO0.1.1

TRQX

13

633.5

13/08/2025 14:45:10

00482487691TRLO0.1.1

TRQX

10

633

13/08/2025 14:45:37

00482488018TRLO0.1.1

AQXE

145

633

13/08/2025 14:46:03

00482488234TRLO0.1.1

XLON

8

633.5

13/08/2025 14:48:19

00482489562TRLO0.1.1

BATE

53

633.5

13/08/2025 14:48:19

00482489563TRLO0.1.1

BATE

145

633

13/08/2025 14:48:21

00482489585TRLO0.1.1

XLON

17

633.5

13/08/2025 14:48:37

00482489828TRLO0.1.1

TRQX

10

633

13/08/2025 14:48:59

00482490111TRLO0.1.1

AQXE

12

633

13/08/2025 14:50:44

00482491366TRLO0.1.1

XLON

133

633

13/08/2025 14:50:44

00482491367TRLO0.1.1

XLON

8

633.5

13/08/2025 14:51:49

00482491980TRLO0.1.1

BATE

53

633.5

13/08/2025 14:51:49

00482491982TRLO0.1.1

BATE

34

633

13/08/2025 14:51:57

00482492082TRLO0.1.1

CHIX

17

633

13/08/2025 14:52:08

00482492169TRLO0.1.1

TRQX

10

633

13/08/2025 14:52:13

00482492215TRLO0.1.1

AQXE

33

633

13/08/2025 14:53:05

00482492632TRLO0.1.1

XLON

74

633

13/08/2025 14:53:05

00482492633TRLO0.1.1

XLON

8

633

13/08/2025 14:53:05

00482492634TRLO0.1.1

XLON

10

633

13/08/2025 14:53:05

00482492635TRLO0.1.1

XLON

61

633

13/08/2025 14:55:51

00482494587TRLO0.1.1

BATE

68

633

13/08/2025 14:55:51

00482494586TRLO0.1.1

CHIX

17

633

13/08/2025 14:55:51

00482494589TRLO0.1.1

TRQX

34

633

13/08/2025 14:55:51

00482494588TRLO0.1.1

CHIX

20

633

13/08/2025 14:55:51

00482494590TRLO0.1.1

XLON

165

633

13/08/2025 14:55:51

00482494591TRLO0.1.1

XLON

49

633

13/08/2025 14:55:51

00482494592TRLO0.1.1

XLON

270

633

13/08/2025 14:55:51

00482494593TRLO0.1.1

XLON

10

633

13/08/2025 14:55:51

00482494594TRLO0.1.1

AQXE

96

633

13/08/2025 14:55:51

00482494595TRLO0.1.1

XLON

117

633.5

13/08/2025 14:58:12

00482495904TRLO0.1.1

XLON

28

633.5

13/08/2025 14:58:12

00482495905TRLO0.1.1

XLON

34

633

13/08/2025 14:58:49

00482496184TRLO0.1.1

CHIX

17

633.5

13/08/2025 14:59:03

00482496313TRLO0.1.1

TRQX

145

633.5

13/08/2025 15:00:13

00482496981TRLO0.1.1

XLON

34

633

13/08/2025 15:01:51

00482498171TRLO0.1.1

CHIX

61

633

13/08/2025 15:01:51

00482498170TRLO0.1.1

BATE

10

633

13/08/2025 15:01:51

00482498172TRLO0.1.1

AQXE

145

633

13/08/2025 15:02:07

00482498311TRLO0.1.1

XLON

17

633.5

13/08/2025 15:02:18

00482498374TRLO0.1.1

TRQX

9

633.5

13/08/2025 15:03:45

00482499265TRLO0.1.1

CHIX

4

633.5

13/08/2025 15:03:45

00482499266TRLO0.1.1

CHIX

34

634.5

13/08/2025 15:21:21

00482508830TRLO0.1.1

CHIX

34

634.5

13/08/2025 15:21:21

00482508832TRLO0.1.1

CHIX

123

634.5

13/08/2025 15:21:21

00482508831TRLO0.1.1

CHIX

247

634.5

13/08/2025 15:21:21

00482508833TRLO0.1.1

BATE

58

634.5

13/08/2025 15:21:21

00482508835TRLO0.1.1

BATE

61

634.5

13/08/2025 15:21:21

00482508834TRLO0.1.1

BATE

844

634.5

13/08/2025 15:21:21

00482508836TRLO0.1.1

XLON

145

634.5

13/08/2025 15:21:21

00482508838TRLO0.1.1

XLON

145

634.5

13/08/2025 15:21:21

00482508839TRLO0.1.1

XLON

145

634.5

13/08/2025 15:21:21

00482508840TRLO0.1.1

XLON

171

634.5

13/08/2025 15:21:21

00482508837TRLO0.1.1

XLON

34

634.5

13/08/2025 15:21:31

00482508899TRLO0.1.1

TRQX

34

634

13/08/2025 15:23:33

00482509615TRLO0.1.1

CHIX

145

634

13/08/2025 15:23:33

00482509616TRLO0.1.1

XLON

17

634.5

13/08/2025 15:26:04

00482510631TRLO0.1.1

TRQX

2

634.5

13/08/2025 15:26:08

00482510644TRLO0.1.1

XLON

288

634.5

13/08/2025 15:26:08

00482510643TRLO0.1.1

XLON

12

634.5

13/08/2025 15:27:49

00482511260TRLO0.1.1

XLON

12

634.5

13/08/2025 15:27:49

00482511261TRLO0.1.1

XLON

121

634.5

13/08/2025 15:27:49

00482511262TRLO0.1.1

XLON

17

634.5

13/08/2025 15:27:58

00482511310TRLO0.1.1

TRQX

8

634.5

13/08/2025 15:30:12

00482512262TRLO0.1.1

XLON

47

634.5

13/08/2025 15:30:12

00482512263TRLO0.1.1

XLON

90

634.5

13/08/2025 15:30:12

00482512264TRLO0.1.1

XLON

8

634.5

13/08/2025 15:30:51

00482512643TRLO0.1.1

TRQX

9

634.5

13/08/2025 15:30:51

00482512644TRLO0.1.1

TRQX

15

634.5

13/08/2025 15:32:45

00482513411TRLO0.1.1

XLON

12

634.5

13/08/2025 15:32:45

00482513414TRLO0.1.1

XLON

17

634.5

13/08/2025 15:32:45

00482513413TRLO0.1.1

XLON

83

634.5

13/08/2025 15:32:45

00482513412TRLO0.1.1

XLON

18

634.5

13/08/2025 15:32:45

00482513415TRLO0.1.1

XLON

6

634.5

13/08/2025 15:33:44

00482513784TRLO0.1.1

TRQX

11

634.5

13/08/2025 15:33:44

00482513785TRLO0.1.1

TRQX

9

634.5

13/08/2025 15:34:45

00482514192TRLO0.1.1

XLON

96

634.5

13/08/2025 15:34:45

00482514193TRLO0.1.1

XLON

185

634.5

13/08/2025 15:34:45

00482514197TRLO0.1.1

XLON

17

634.5

13/08/2025 15:36:09

00482514810TRLO0.1.1

TRQX

12

634.5

13/08/2025 15:37:36

00482515473TRLO0.1.1

XLON

77

634.5

13/08/2025 15:37:36

00482515474TRLO0.1.1

XLON

1

634.5

13/08/2025 15:37:36

00482515476TRLO0.1.1

XLON

12

634.5

13/08/2025 15:37:36

00482515475TRLO0.1.1

XLON

3

634.5

13/08/2025 15:37:36

00482515478TRLO0.1.1

XLON

19

634.5

13/08/2025 15:37:36

00482515477TRLO0.1.1

XLON

9

634.5

13/08/2025 15:37:36

00482515479TRLO0.1.1

XLON

12

634.5

13/08/2025 15:37:36

00482515480TRLO0.1.1

XLON

6

634.5

13/08/2025 15:38:11

00482515749TRLO0.1.1

TRQX

6

634.5

13/08/2025 15:38:11

00482515750TRLO0.1.1

TRQX

2

634.5

13/08/2025 15:43:29

00482518046TRLO0.1.1

CHIX

136

634.5

13/08/2025 15:43:29

00482518047TRLO0.1.1

CHIX

31

634.5

13/08/2025 15:43:29

00482518051TRLO0.1.1

XLON

32

634.5

13/08/2025 15:43:29

00482518049TRLO0.1.1

CHIX

34

634.5

13/08/2025 15:43:29

00482518048TRLO0.1.1

CHIX

114

634.5

13/08/2025 15:43:29

00482518050TRLO0.1.1

XLON

145

634.5

13/08/2025 15:43:29

00482518052TRLO0.1.1

XLON

145

634.5

13/08/2025 15:43:29

00482518053TRLO0.1.1

XLON

145

634.5

13/08/2025 15:43:29

00482518054TRLO0.1.1

XLON

17

634.5

13/08/2025 15:43:29

00482518055TRLO0.1.1

TRQX

17

634.5

13/08/2025 15:43:29

00482518057TRLO0.1.1

TRQX

17

634.5

13/08/2025 15:43:29

00482518058TRLO0.1.1

TRQX

39

634.5

13/08/2025 15:43:29

00482518056TRLO0.1.1

TRQX

6

634.5

13/08/2025 15:43:29

00482518059TRLO0.1.1

BATE

421

634.5

13/08/2025 15:43:29

00482518060TRLO0.1.1

BATE

10

634

13/08/2025 15:43:31

00482518082TRLO0.1.1

AQXE

77

634

13/08/2025 15:43:31

00482518083TRLO0.1.1

AQXE

63

634

13/08/2025 15:43:48

00482518195TRLO0.1.1

AQXE

61

634

13/08/2025 15:43:48

00482518196TRLO0.1.1

BATE

17

634

13/08/2025 15:45:27

00482518953TRLO0.1.1

TRQX

10

634

13/08/2025 15:46:16

00482519288TRLO0.1.1

AQXE

61

633.5

13/08/2025 15:47:42

00482520215TRLO0.1.1

BATE

34

633.5

13/08/2025 15:47:42

00482520216TRLO0.1.1

CHIX

34

633.5

13/08/2025 15:47:42

00482520217TRLO0.1.1

CHIX

145

633.5

13/08/2025 15:47:42

00482520218TRLO0.1.1

XLON

145

633.5

13/08/2025 15:47:42

00482520219TRLO0.1.1

XLON

17

634

13/08/2025 15:48:12

00482520531TRLO0.1.1

TRQX

10

634

13/08/2025 15:48:32

00482520680TRLO0.1.1

AQXE

61

633.5

13/08/2025 15:49:36

00482521345TRLO0.1.1

BATE

290

633.5

13/08/2025 15:49:41

00482521398TRLO0.1.1

XLON

34

633.5

13/08/2025 15:49:54

00482521621TRLO0.1.1

CHIX

17

632.5

13/08/2025 15:51:08

00482522488TRLO0.1.1

TRQX

10

632.5

13/08/2025 15:51:22

00482522596TRLO0.1.1

AQXE

9

632.5

13/08/2025 15:51:47

00482522790TRLO0.1.1

XLON

86

633

13/08/2025 15:57:54

00482525407TRLO0.1.1

XLON

59

633

13/08/2025 15:57:54

00482525408TRLO0.1.1

XLON

34

632.5

13/08/2025 15:57:56

00482525419TRLO0.1.1

CHIX

11

632.5

13/08/2025 15:57:56

00482525420TRLO0.1.1

CHIX

17

633

13/08/2025 15:58:56

00482525787TRLO0.1.1

TRQX

145

633

13/08/2025 15:59:50

00482526135TRLO0.1.1

XLON

145

633

13/08/2025 15:59:50

00482526136TRLO0.1.1

XLON

164

632.5

13/08/2025 15:59:56

00482526199TRLO0.1.1

XLON

23

632.5

13/08/2025 16:00:27

00482526426TRLO0.1.1

CHIX

34

632.5

13/08/2025 16:00:27

00482526427TRLO0.1.1

CHIX

61

632.5

13/08/2025 16:00:27

00482526428TRLO0.1.1

BATE

61

632.5

13/08/2025 16:00:27

00482526429TRLO0.1.1

BATE

61

632.5

13/08/2025 16:00:27

00482526430TRLO0.1.1

BATE

61

632.5

13/08/2025 16:00:27

00482526431TRLO0.1.1

BATE

117

632.5

13/08/2025 16:00:27

00482526432TRLO0.1.1

XLON

145

632.5

13/08/2025 16:00:27

00482526433TRLO0.1.1

XLON

10

632.5

13/08/2025 16:00:27

00482526434TRLO0.1.1

AQXE

10

632.5

13/08/2025 16:00:27

00482526435TRLO0.1.1

AQXE

10

632.5

13/08/2025 16:00:27

00482526436TRLO0.1.1

AQXE

34

632

13/08/2025 16:01:07

00482526953TRLO0.1.1

CHIX

145

632

13/08/2025 16:01:07

00482526954TRLO0.1.1

XLON

17

632.5

13/08/2025 16:01:09

00482526963TRLO0.1.1

TRQX

17

631.5

13/08/2025 16:01:59

00482527314TRLO0.1.1

TRQX

17

631.5

13/08/2025 16:01:59

00482527315TRLO0.1.1

TRQX

61

632

13/08/2025 16:02:32

00482527572TRLO0.1.1

BATE

2

632

13/08/2025 16:02:47

00482527686TRLO0.1.1

AQXE

8

632.5

13/08/2025 16:02:47

00482527687TRLO0.1.1

AQXE

34

632

13/08/2025 16:03:19

00482527900TRLO0.1.1

CHIX

16

632

13/08/2025 16:03:24

00482527958TRLO0.1.1

XLON

129

632

13/08/2025 16:03:24

00482527959TRLO0.1.1

XLON

17

632

13/08/2025 16:04:05

00482528261TRLO0.1.1

TRQX

61

632

13/08/2025 16:04:42

00482528525TRLO0.1.1

BATE

4

632

13/08/2025 16:04:51

00482528653TRLO0.1.1

AQXE

6

632

13/08/2025 16:04:51

00482528654TRLO0.1.1

AQXE

102

631

13/08/2025 16:04:56

00482528681TRLO0.1.1

XLON

34

632

13/08/2025 16:05:19

00482528834TRLO0.1.1

CHIX

17

632

13/08/2025 16:06:22

00482529379TRLO0.1.1

TRQX

3

632

13/08/2025 16:06:50

00482529576TRLO0.1.1

BATE

12

632

13/08/2025 16:06:50

00482529577TRLO0.1.1

BATE

46

632

13/08/2025 16:06:50

00482529578TRLO0.1.1

BATE

10

632

13/08/2025 16:07:15

00482529790TRLO0.1.1

AQXE

478

631.5

13/08/2025 16:07:27

00482529879TRLO0.1.1

XLON

145

631.5

13/08/2025 16:07:27

00482529880TRLO0.1.1

XLON

5

632

13/08/2025 16:07:27

00482529882TRLO0.1.1

CHIX

29

632

13/08/2025 16:07:27

00482529881TRLO0.1.1

CHIX

17

632

13/08/2025 16:08:43

00482530526TRLO0.1.1

TRQX

1

632

13/08/2025 16:09:10

00482530787TRLO0.1.1

BATE

1

632

13/08/2025 16:09:10

00482530788TRLO0.1.1

BATE

59

632

13/08/2025 16:09:10

00482530789TRLO0.1.1

BATE

10

632

13/08/2025 16:09:12

00482530806TRLO0.1.1

AQXE

20

632

13/08/2025 16:09:12

00482530807TRLO0.1.1

AQXE

34

632

13/08/2025 16:09:14

00482530815TRLO0.1.1

CHIX

10

632

13/08/2025 16:10:43

00482531566TRLO0.1.1

AQXE

145

632

13/08/2025 16:10:49

00482531605TRLO0.1.1

XLON

11

632

13/08/2025 16:11:02

00482531742TRLO0.1.1

BATE

38

632

13/08/2025 16:11:02

00482531743TRLO0.1.1

BATE

12

632

13/08/2025 16:11:02

00482531744TRLO0.1.1

BATE

12

632

13/08/2025 16:11:08

00482531783TRLO0.1.1

TRQX

5

632

13/08/2025 16:11:08

00482531784TRLO0.1.1

TRQX

34

632

13/08/2025 16:11:28

00482531931TRLO0.1.1

CHIX

17

632

13/08/2025 16:12:12

00482532373TRLO0.1.1

XLON

6

632

13/08/2025 16:12:12

00482532374TRLO0.1.1

XLON

122

632

13/08/2025 16:12:12

00482532375TRLO0.1.1

XLON

34

631.5

13/08/2025 16:12:12

00482532376TRLO0.1.1

CHIX

10

632

13/08/2025 16:13:05

00482532979TRLO0.1.1

AQXE

34

632

13/08/2025 16:13:09

00482533011TRLO0.1.1

TRQX

145

632

13/08/2025 16:13:09

00482533010TRLO0.1.1

XLON

145

632

13/08/2025 16:14:09

00482533555TRLO0.1.1

XLON

34

632

13/08/2025 16:14:12

00482533565TRLO0.1.1

CHIX

9

632

13/08/2025 16:14:56

00482533915TRLO0.1.1

TRQX

8

632

13/08/2025 16:14:56

00482533917TRLO0.1.1

TRQX

34

631.5

13/08/2025 16:14:57

00482533934TRLO0.1.1

CHIX

61

631.5

13/08/2025 16:14:57

00482533931TRLO0.1.1

BATE

61

631.5

13/08/2025 16:14:57

00482533932TRLO0.1.1

BATE

61

631.5

13/08/2025 16:14:57

00482533933TRLO0.1.1

BATE

26

631.5

13/08/2025 16:14:57

00482533936TRLO0.1.1

XLON

145

631.5

13/08/2025 16:14:57

00482533935TRLO0.1.1

XLON

409

631.5

13/08/2025 16:14:57

00482533937TRLO0.1.1

XLON

10

631.5

13/08/2025 16:15:00

00482533952TRLO0.1.1

AQXE

3

631.5

13/08/2025 16:16:44

00482534944TRLO0.1.1

CHIX

96

631.5

13/08/2025 16:16:44

00482534945TRLO0.1.1

CHIX

3

631.5

13/08/2025 16:16:59

00482535122TRLO0.1.1

BATE

705

632

13/08/2025 16:17:32

00482535383TRLO0.1.1

XLON

17

632

13/08/2025 16:17:35

00482535412TRLO0.1.1

TRQX

51

632

13/08/2025 16:17:35

00482535415TRLO0.1.1

TRQX

604

632

13/08/2025 16:19:43

00482536274TRLO0.1.1

XLON

26

631.5

13/08/2025 16:19:46

00482536291TRLO0.1.1

CHIX

10

632

13/08/2025 16:19:50

00482536323TRLO0.1.1

TRQX

31

632

13/08/2025 16:19:50

00482536324TRLO0.1.1

TRQX

58

632

13/08/2025 16:19:55

00482536357TRLO0.1.1

BATE

185

632

13/08/2025 16:19:55

00482536358TRLO0.1.1

BATE

11

631.5

13/08/2025 16:19:55

00482536361TRLO0.1.1

CHIX

51

631.5

13/08/2025 16:19:55

00482536362TRLO0.1.1

CHIX

10

631.5

13/08/2025 16:19:55

00482536363TRLO0.1.1

AQXE

10

631.5

13/08/2025 16:19:55

00482536364TRLO0.1.1

AQXE

37

631.5

13/08/2025 16:19:55

00482536365TRLO0.1.1

AQXE

109

631

13/08/2025 16:20:59

00482536950TRLO0.1.1

XLON

20

631.5

13/08/2025 16:21:47

00482537384TRLO0.1.1

TRQX

6

631.5

13/08/2025 16:22:05

00482537526TRLO0.1.1

BATE

193

632

13/08/2025 16:22:05

00482537528TRLO0.1.1

BATE

3

631.5

13/08/2025 16:22:18

00482537648TRLO0.1.1

AQXE

5

631.5

13/08/2025 16:22:18

00482537650TRLO0.1.1

AQXE

12

631.5

13/08/2025 16:22:18

00482537649TRLO0.1.1

AQXE

55

631

13/08/2025 16:22:21

00482537670TRLO0.1.1

CHIX

69

631

13/08/2025 16:22:56

00482537935TRLO0.1.1

XLON

2

631

13/08/2025 16:22:56

00482537937TRLO0.1.1

XLON

330

631

13/08/2025 16:22:56

00482537936TRLO0.1.1

XLON

19

631

13/08/2025 16:23:40

00482538349TRLO0.1.1

TRQX

19

631

13/08/2025 16:24:07

00482538556TRLO0.1.1

BATE

55

631.5

13/08/2025 16:24:07

00482538558TRLO0.1.1

BATE

2

631.5

13/08/2025 16:24:37

00482538760TRLO0.1.1

CHIX

5

631.5

13/08/2025 16:24:37

00482538761TRLO0.1.1

CHIX

39

631.5

13/08/2025 16:24:37

00482538762TRLO0.1.1

CHIX

7

631

13/08/2025 16:25:44

00482539287TRLO0.1.1

AQXE

4

631.5

13/08/2025 16:27:11

00482540082TRLO0.1.1

CHIX

32

631.5

13/08/2025 16:27:11

00482540083TRLO0.1.1

CHIX

83

631.5

13/08/2025 16:27:19

00482540159TRLO0.1.1

BATE

1

631

13/08/2025 16:28:07

00482540670TRLO0.1.1

AQXE

6

631

13/08/2025 16:28:07

00482540671TRLO0.1.1

AQXE

1

631

13/08/2025 16:28:22

00482540768TRLO0.1.1

AQXE

2

631

13/08/2025 16:28:22

00482540769TRLO0.1.1

AQXE

2

631

13/08/2025 16:29:00

00482541157TRLO0.1.1

AQXE

3

631

13/08/2025 16:29:00

00482541158TRLO0.1.1

AQXE

5

631

13/08/2025 16:29:33

00482541456TRLO0.1.1

AQXE


