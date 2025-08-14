Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 14
www.bodycote.com
14 August 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
13 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
37,337
Highest price paid per share (pence per share):
637.0p
Lowest price paid per share (pence per share):
631.0p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
633.70p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,946,766 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 363,638 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,509,406 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
118
637
13/08/2025 08:04:14
00482416320TRLO0.1.1
XLON
27
637
13/08/2025 08:04:14
00482416321TRLO0.1.1
XLON
28
637
13/08/2025 08:08:27
00482417084TRLO0.1.1
XLON
117
637
13/08/2025 08:08:27
00482417083TRLO0.1.1
XLON
145
633.5
13/08/2025 08:12:43
00482417740TRLO0.1.1
XLON
60
631
13/08/2025 08:12:43
00482417741TRLO0.1.1
BATE
145
632
13/08/2025 08:19:00
00482418544TRLO0.1.1
XLON
145
632
13/08/2025 08:25:31
00482419123TRLO0.1.1
XLON
145
632
13/08/2025 08:29:38
00482419540TRLO0.1.1
XLON
61
631
13/08/2025 08:30:45
00482419689TRLO0.1.1
BATE
145
631.5
13/08/2025 08:34:10
00482420019TRLO0.1.1
XLON
34
632
13/08/2025 08:35:26
00482420265TRLO0.1.1
CHIX
34
633.5
13/08/2025 08:39:52
00482420652TRLO0.1.1
CHIX
145
633
13/08/2025 08:39:52
00482420653TRLO0.1.1
XLON
61
634.5
13/08/2025 08:40:03
00482420670TRLO0.1.1
BATE
145
636
13/08/2025 08:43:12
00482420931TRLO0.1.1
XLON
6
636
13/08/2025 08:47:46
00482421463TRLO0.1.1
XLON
139
636
13/08/2025 08:47:46
00482421464TRLO0.1.1
XLON
7
636
13/08/2025 08:50:47
00482421800TRLO0.1.1
CHIX
27
636
13/08/2025 08:50:47
00482421801TRLO0.1.1
CHIX
7
636
13/08/2025 08:53:56
00482422096TRLO0.1.1
CHIX
27
636
13/08/2025 08:58:03
00482422451TRLO0.1.1
CHIX
34
636
13/08/2025 08:58:03
00482422453TRLO0.1.1
TRQX
290
636
13/08/2025 08:58:03
00482422452TRLO0.1.1
XLON
34
636
13/08/2025 08:58:03
00482422454TRLO0.1.1
TRQX
7
636
13/08/2025 09:00:20
00482422664TRLO0.1.1
TRQX
10
636
13/08/2025 09:00:20
00482422665TRLO0.1.1
TRQX
34
636
13/08/2025 09:00:55
00482422739TRLO0.1.1
CHIX
145
636
13/08/2025 09:01:45
00482422814TRLO0.1.1
XLON
145
636.5
13/08/2025 09:07:00
00482423465TRLO0.1.1
XLON
10
636
13/08/2025 09:07:38
00482423518TRLO0.1.1
AQXE
20
636
13/08/2025 09:07:38
00482423520TRLO0.1.1
AQXE
30
636
13/08/2025 09:07:38
00482423519TRLO0.1.1
AQXE
17
636.5
13/08/2025 09:09:26
00482423898TRLO0.1.1
TRQX
5
636
13/08/2025 09:10:13
00482424002TRLO0.1.1
CHIX
29
636
13/08/2025 09:14:17
00482424463TRLO0.1.1
CHIX
145
636
13/08/2025 09:14:17
00482424464TRLO0.1.1
XLON
10
636
13/08/2025 09:15:46
00482424580TRLO0.1.1
AQXE
145
635
13/08/2025 09:17:50
00482424819TRLO0.1.1
XLON
122
634.5
13/08/2025 09:18:23
00482424915TRLO0.1.1
BATE
61
634.5
13/08/2025 09:18:23
00482424916TRLO0.1.1
BATE
61
634.5
13/08/2025 09:18:23
00482424917TRLO0.1.1
BATE
5
634.5
13/08/2025 09:18:47
00482424956TRLO0.1.1
TRQX
5
635
13/08/2025 09:18:47
00482424957TRLO0.1.1
TRQX
7
635
13/08/2025 09:18:47
00482424958TRLO0.1.1
TRQX
34
635
13/08/2025 09:19:48
00482425062TRLO0.1.1
CHIX
14
635
13/08/2025 09:23:17
00482425365TRLO0.1.1
XLON
131
635
13/08/2025 09:23:17
00482425366TRLO0.1.1
XLON
4
635
13/08/2025 09:24:46
00482425449TRLO0.1.1
AQXE
6
636
13/08/2025 09:24:46
00482425450TRLO0.1.1
AQXE
5
635
13/08/2025 09:28:09
00482425755TRLO0.1.1
TRQX
12
635
13/08/2025 09:28:09
00482425754TRLO0.1.1
TRQX
57
635
13/08/2025 09:28:41
00482425810TRLO0.1.1
XLON
88
635
13/08/2025 09:28:41
00482425811TRLO0.1.1
XLON
34
635
13/08/2025 09:29:25
00482425854TRLO0.1.1
CHIX
61
634.5
13/08/2025 09:29:57
00482425884TRLO0.1.1
BATE
61
634.5
13/08/2025 09:29:57
00482425885TRLO0.1.1
BATE
10
635
13/08/2025 09:33:13
00482426500TRLO0.1.1
AQXE
100
635.5
13/08/2025 09:33:33
00482426546TRLO0.1.1
XLON
18
635.5
13/08/2025 09:33:33
00482426547TRLO0.1.1
XLON
27
635.5
13/08/2025 09:33:33
00482426548TRLO0.1.1
XLON
17
635
13/08/2025 09:36:23
00482427027TRLO0.1.1
TRQX
61
635
13/08/2025 09:37:28
00482427311TRLO0.1.1
BATE
34
635
13/08/2025 09:37:37
00482427434TRLO0.1.1
CHIX
145
635
13/08/2025 09:38:05
00482427612TRLO0.1.1
XLON
10
635
13/08/2025 09:40:41
00482427886TRLO0.1.1
AQXE
9
634
13/08/2025 09:44:22
00482428241TRLO0.1.1
TRQX
8
634
13/08/2025 09:44:22
00482428242TRLO0.1.1
TRQX
61
635
13/08/2025 09:45:32
00482428356TRLO0.1.1
BATE
117
634
13/08/2025 09:45:41
00482428371TRLO0.1.1
XLON
28
634
13/08/2025 09:45:41
00482428372TRLO0.1.1
XLON
34
634
13/08/2025 09:45:44
00482428379TRLO0.1.1
CHIX
122
634
13/08/2025 09:47:20
00482428531TRLO0.1.1
XLON
23
634
13/08/2025 09:47:20
00482428532TRLO0.1.1
XLON
10
635
13/08/2025 09:48:18
00482428598TRLO0.1.1
AQXE
10
635
13/08/2025 09:55:52
00482429331TRLO0.1.1
AQXE
34
635
13/08/2025 10:11:46
00482431155TRLO0.1.1
CHIX
34
635
13/08/2025 10:11:46
00482431156TRLO0.1.1
CHIX
10
635
13/08/2025 10:11:46
00482431157TRLO0.1.1
AQXE
290
635
13/08/2025 10:11:46
00482431158TRLO0.1.1
XLON
145
635
13/08/2025 10:11:46
00482431159TRLO0.1.1
XLON
145
635
13/08/2025 10:11:46
00482431160TRLO0.1.1
XLON
20
635
13/08/2025 10:13:53
00482431501TRLO0.1.1
CHIX
14
635
13/08/2025 10:13:53
00482431502TRLO0.1.1
CHIX
8
634.5
13/08/2025 10:14:03
00482431520TRLO0.1.1
XLON
137
634.5
13/08/2025 10:14:03
00482431519TRLO0.1.1
XLON
3
635
13/08/2025 10:14:08
00482431536TRLO0.1.1
AQXE
7
635
13/08/2025 10:14:08
00482431535TRLO0.1.1
AQXE
2
634
13/08/2025 10:15:11
00482431651TRLO0.1.1
BATE
2
634
13/08/2025 10:15:39
00482431692TRLO0.1.1
BATE
57
634
13/08/2025 10:15:39
00482431693TRLO0.1.1
BATE
61
634
13/08/2025 10:15:39
00482431694TRLO0.1.1
BATE
61
634
13/08/2025 10:15:39
00482431695TRLO0.1.1
BATE
17
634
13/08/2025 10:16:47
00482431862TRLO0.1.1
TRQX
34
634
13/08/2025 10:16:47
00482431861TRLO0.1.1
TRQX
145
634
13/08/2025 10:19:47
00482432236TRLO0.1.1
XLON
17
634
13/08/2025 10:20:48
00482432462TRLO0.1.1
TRQX
61
634
13/08/2025 10:22:56
00482432756TRLO0.1.1
BATE
34
634.5
13/08/2025 10:23:24
00482432867TRLO0.1.1
CHIX
10
635
13/08/2025 10:23:51
00482433277TRLO0.1.1
AQXE
145
634
13/08/2025 10:25:04
00482433502TRLO0.1.1
XLON
145
634
13/08/2025 10:31:21
00482434399TRLO0.1.1
XLON
5
634
13/08/2025 10:31:34
00482434418TRLO0.1.1
TRQX
12
634
13/08/2025 10:31:34
00482434419TRLO0.1.1
TRQX
61
634
13/08/2025 10:35:06
00482435064TRLO0.1.1
BATE
4
633.5
13/08/2025 10:35:40
00482435191TRLO0.1.1
CHIX
30
633.5
13/08/2025 10:36:26
00482435312TRLO0.1.1
CHIX
145
633.5
13/08/2025 10:40:14
00482436202TRLO0.1.1
XLON
10
633
13/08/2025 10:46:47
00482437007TRLO0.1.1
AQXE
4
634
13/08/2025 10:47:00
00482437044TRLO0.1.1
TRQX
13
634
13/08/2025 10:47:00
00482437043TRLO0.1.1
TRQX
145
633.5
13/08/2025 10:49:13
00482437396TRLO0.1.1
XLON
10
633
13/08/2025 10:50:15
00482437575TRLO0.1.1
AQXE
61
634
13/08/2025 10:50:46
00482437656TRLO0.1.1
BATE
21
632.5
13/08/2025 10:54:01
00482438161TRLO0.1.1
CHIX
65
633.5
13/08/2025 10:58:04
00482438592TRLO0.1.1
XLON
80
633.5
13/08/2025 10:58:04
00482438591TRLO0.1.1
XLON
13
632.5
13/08/2025 11:00:52
00482439059TRLO0.1.1
CHIX
8
633
13/08/2025 11:00:58
00482439074TRLO0.1.1
TRQX
9
633.5
13/08/2025 11:00:58
00482439075TRLO0.1.1
TRQX
10
633
13/08/2025 11:01:52
00482439200TRLO0.1.1
AQXE
31
632.5
13/08/2025 11:03:54
00482439423TRLO0.1.1
CHIX
145
632.5
13/08/2025 11:03:54
00482439424TRLO0.1.1
XLON
3
632.5
13/08/2025 11:05:03
00482439584TRLO0.1.1
CHIX
13
633
13/08/2025 11:06:54
00482439741TRLO0.1.1
TRQX
4
633.5
13/08/2025 11:06:54
00482439742TRLO0.1.1
TRQX
61
632.5
13/08/2025 11:06:59
00482439773TRLO0.1.1
BATE
10
633
13/08/2025 11:07:27
00482439845TRLO0.1.1
AQXE
12
632.5
13/08/2025 11:09:50
00482440190TRLO0.1.1
BATE
12
632.5
13/08/2025 11:10:01
00482440210TRLO0.1.1
BATE
18
632.5
13/08/2025 11:10:01
00482440211TRLO0.1.1
BATE
13
633.5
13/08/2025 11:12:42
00482440511TRLO0.1.1
TRQX
4
633.5
13/08/2025 11:12:42
00482440512TRLO0.1.1
TRQX
145
633.5
13/08/2025 11:13:04
00482440557TRLO0.1.1
XLON
290
633.5
13/08/2025 11:14:59
00482440813TRLO0.1.1
XLON
6
633.5
13/08/2025 11:17:14
00482441184TRLO0.1.1
XLON
139
633.5
13/08/2025 11:17:14
00482441183TRLO0.1.1
XLON
12
633.5
13/08/2025 11:18:39
00482441361TRLO0.1.1
TRQX
5
633.5
13/08/2025 11:18:39
00482441362TRLO0.1.1
TRQX
12
633.5
13/08/2025 11:19:45
00482441493TRLO0.1.1
XLON
133
633.5
13/08/2025 11:19:45
00482441494TRLO0.1.1
XLON
10
633
13/08/2025 11:22:46
00482441898TRLO0.1.1
CHIX
145
633.5
13/08/2025 11:23:06
00482441945TRLO0.1.1
XLON
14
633.5
13/08/2025 11:25:01
00482442157TRLO0.1.1
TRQX
3
633.5
13/08/2025 11:25:01
00482442158TRLO0.1.1
TRQX
145
633.5
13/08/2025 11:26:27
00482442305TRLO0.1.1
XLON
14
633.5
13/08/2025 11:29:53
00482442727TRLO0.1.1
XLON
131
633.5
13/08/2025 11:29:53
00482442728TRLO0.1.1
XLON
17
633.5
13/08/2025 11:30:28
00482442856TRLO0.1.1
TRQX
24
633
13/08/2025 11:31:53
00482443020TRLO0.1.1
CHIX
27
633
13/08/2025 11:31:53
00482443021TRLO0.1.1
CHIX
12
633.5
13/08/2025 11:34:27
00482443370TRLO0.1.1
XLON
14
633.5
13/08/2025 11:34:27
00482443369TRLO0.1.1
XLON
27
633.5
13/08/2025 11:34:27
00482443371TRLO0.1.1
XLON
46
633.5
13/08/2025 11:34:27
00482443372TRLO0.1.1
XLON
46
633.5
13/08/2025 11:36:50
00482443833TRLO0.1.1
XLON
17
633.5
13/08/2025 11:38:27
00482443993TRLO0.1.1
TRQX
12
633.5
13/08/2025 11:39:25
00482444126TRLO0.1.1
XLON
66
633.5
13/08/2025 11:39:25
00482444127TRLO0.1.1
XLON
12
633.5
13/08/2025 11:45:07
00482444842TRLO0.1.1
XLON
20
633.5
13/08/2025 11:45:07
00482444841TRLO0.1.1
XLON
9
634
13/08/2025 11:45:36
00482444903TRLO0.1.1
CHIX
25
634
13/08/2025 11:45:36
00482444904TRLO0.1.1
CHIX
17
634
13/08/2025 11:46:11
00482444947TRLO0.1.1
TRQX
3
634
13/08/2025 11:47:16
00482445065TRLO0.1.1
XLON
177
634
13/08/2025 11:47:16
00482445066TRLO0.1.1
XLON
34
634
13/08/2025 11:48:00
00482445141TRLO0.1.1
CHIX
1
634
13/08/2025 11:49:28
00482445260TRLO0.1.1
XLON
144
634
13/08/2025 11:49:28
00482445261TRLO0.1.1
XLON
1
634
13/08/2025 11:52:33
00482445655TRLO0.1.1
XLON
23
634
13/08/2025 11:52:33
00482445656TRLO0.1.1
XLON
37
634
13/08/2025 11:52:33
00482445657TRLO0.1.1
XLON
18
634
13/08/2025 11:52:33
00482445659TRLO0.1.1
XLON
34
634
13/08/2025 11:52:33
00482445658TRLO0.1.1
XLON
33
634.5
13/08/2025 12:03:04
00482447255TRLO0.1.1
CHIX
1
634.5
13/08/2025 12:03:04
00482447256TRLO0.1.1
CHIX
2
634.5
13/08/2025 12:04:59
00482447522TRLO0.1.1
CHIX
34
634.5
13/08/2025 12:05:51
00482447630TRLO0.1.1
CHIX
107
634.5
13/08/2025 12:05:51
00482447629TRLO0.1.1
CHIX
34
634.5
13/08/2025 12:08:37
00482447976TRLO0.1.1
CHIX
16
634
13/08/2025 12:08:37
00482447977TRLO0.1.1
XLON
281
635
13/08/2025 12:20:12
00482449097TRLO0.1.1
BATE
34
635
13/08/2025 12:20:12
00482449098TRLO0.1.1
CHIX
34
635
13/08/2025 12:20:12
00482449099TRLO0.1.1
CHIX
34
635
13/08/2025 12:20:12
00482449100TRLO0.1.1
CHIX
61
635
13/08/2025 12:20:12
00482449101TRLO0.1.1
BATE
287
635
13/08/2025 12:20:12
00482449102TRLO0.1.1
BATE
12
635
13/08/2025 12:20:12
00482449105TRLO0.1.1
XLON
61
635
13/08/2025 12:20:12
00482449103TRLO0.1.1
BATE
61
635
13/08/2025 12:20:12
00482449104TRLO0.1.1
BATE
278
635
13/08/2025 12:20:12
00482449106TRLO0.1.1
XLON
20
634.5
13/08/2025 12:20:12
00482449109TRLO0.1.1
AQXE
90
634.5
13/08/2025 12:20:12
00482449108TRLO0.1.1
AQXE
322
635
13/08/2025 12:20:12
00482449107TRLO0.1.1
XLON
10
634.5
13/08/2025 12:20:12
00482449110TRLO0.1.1
AQXE
10
634.5
13/08/2025 12:20:12
00482449112TRLO0.1.1
AQXE
419
635
13/08/2025 12:20:12
00482449111TRLO0.1.1
XLON
51
635
13/08/2025 12:20:12
00482449116TRLO0.1.1
TRQX
145
635
13/08/2025 12:20:12
00482449113TRLO0.1.1
XLON
145
635
13/08/2025 12:20:12
00482449114TRLO0.1.1
XLON
145
635
13/08/2025 12:20:12
00482449115TRLO0.1.1
XLON
17
635
13/08/2025 12:20:12
00482449118TRLO0.1.1
TRQX
17
635
13/08/2025 12:20:12
00482449119TRLO0.1.1
TRQX
34
635
13/08/2025 12:20:12
00482449117TRLO0.1.1
TRQX
10
634.5
13/08/2025 12:23:04
00482449381TRLO0.1.1
AQXE
6
633.5
13/08/2025 12:23:08
00482449387TRLO0.1.1
BATE
55
635
13/08/2025 12:23:08
00482449388TRLO0.1.1
BATE
12
635
13/08/2025 12:25:18
00482449589TRLO0.1.1
TRQX
5
635
13/08/2025 12:25:18
00482449590TRLO0.1.1
TRQX
290
634
13/08/2025 12:25:23
00482449593TRLO0.1.1
XLON
10
634.5
13/08/2025 12:26:58
00482449743TRLO0.1.1
AQXE
12
635
13/08/2025 12:27:17
00482449775TRLO0.1.1
BATE
49
635
13/08/2025 12:27:17
00482449776TRLO0.1.1
BATE
6
634
13/08/2025 12:27:31
00482449789TRLO0.1.1
XLON
139
634
13/08/2025 12:27:31
00482449790TRLO0.1.1
XLON
6
634
13/08/2025 12:29:42
00482450081TRLO0.1.1
XLON
139
634
13/08/2025 12:29:42
00482450082TRLO0.1.1
XLON
10
634.5
13/08/2025 12:31:43
00482450312TRLO0.1.1
AQXE
145
634
13/08/2025 12:32:45
00482450388TRLO0.1.1
XLON
12
635
13/08/2025 12:33:08
00482450410TRLO0.1.1
BATE
34
635
13/08/2025 12:33:08
00482450411TRLO0.1.1
BATE
15
635
13/08/2025 12:33:08
00482450412TRLO0.1.1
BATE
17
633.5
13/08/2025 12:37:00
00482450863TRLO0.1.1
TRQX
145
633.5
13/08/2025 12:38:06
00482450968TRLO0.1.1
XLON
10
634.5
13/08/2025 12:40:31
00482451218TRLO0.1.1
AQXE
12
635
13/08/2025 12:42:35
00482451437TRLO0.1.1
BATE
49
635
13/08/2025 12:42:35
00482451438TRLO0.1.1
BATE
17
634
13/08/2025 12:42:42
00482451449TRLO0.1.1
TRQX
12
633.5
13/08/2025 12:43:30
00482451566TRLO0.1.1
XLON
104
633.5
13/08/2025 12:43:30
00482451565TRLO0.1.1
XLON
1
633.5
13/08/2025 12:43:30
00482451567TRLO0.1.1
XLON
4
634
13/08/2025 12:46:59
00482451924TRLO0.1.1
TRQX
12
634
13/08/2025 12:46:59
00482451923TRLO0.1.1
TRQX
1
634
13/08/2025 12:46:59
00482451925TRLO0.1.1
TRQX
10
634.5
13/08/2025 12:49:26
00482452288TRLO0.1.1
AQXE
61
635
13/08/2025 12:51:59
00482452860TRLO0.1.1
BATE
5
634
13/08/2025 12:56:15
00482453583TRLO0.1.1
TRQX
12
634
13/08/2025 12:56:15
00482453582TRLO0.1.1
TRQX
10
634.5
13/08/2025 12:58:12
00482453817TRLO0.1.1
AQXE
28
633.5
13/08/2025 13:00:57
00482454091TRLO0.1.1
XLON
262
633.5
13/08/2025 13:00:57
00482454092TRLO0.1.1
XLON
34
633
13/08/2025 13:00:57
00482454094TRLO0.1.1
CHIX
173
633.5
13/08/2025 13:00:57
00482454093TRLO0.1.1
XLON
34
633
13/08/2025 13:00:57
00482454095TRLO0.1.1
CHIX
34
633
13/08/2025 13:00:57
00482454096TRLO0.1.1
CHIX
34
633
13/08/2025 13:00:57
00482454097TRLO0.1.1
CHIX
34
633
13/08/2025 13:00:57
00482454098TRLO0.1.1
CHIX
61
634.5
13/08/2025 13:01:04
00482454142TRLO0.1.1
BATE
34
633.5
13/08/2025 13:03:00
00482454367TRLO0.1.1
CHIX
145
633.5
13/08/2025 13:03:44
00482454425TRLO0.1.1
XLON
17
633.5
13/08/2025 13:04:09
00482454486TRLO0.1.1
TRQX
10
633.5
13/08/2025 13:05:24
00482454671TRLO0.1.1
AQXE
10
634
13/08/2025 13:12:00
00482455543TRLO0.1.1
AQXE
10
634
13/08/2025 13:18:45
00482456494TRLO0.1.1
AQXE
10
634
13/08/2025 13:25:27
00482457612TRLO0.1.1
AQXE
26
634
13/08/2025 13:27:57
00482458147TRLO0.1.1
XLON
117
634
13/08/2025 13:27:57
00482458148TRLO0.1.1
XLON
150
634
13/08/2025 13:27:57
00482458149TRLO0.1.1
XLON
46
634
13/08/2025 13:27:57
00482458151TRLO0.1.1
XLON
145
634
13/08/2025 13:27:57
00482458150TRLO0.1.1
XLON
150
634
13/08/2025 13:27:57
00482458152TRLO0.1.1
XLON
2
634
13/08/2025 13:27:57
00482458153TRLO0.1.1
XLON
89
634
13/08/2025 13:27:57
00482458154TRLO0.1.1
XLON
68
633.5
13/08/2025 13:27:57
00482458155TRLO0.1.1
CHIX
61
633.5
13/08/2025 13:28:03
00482458162TRLO0.1.1
BATE
17
633
13/08/2025 13:28:57
00482458236TRLO0.1.1
TRQX
145
633
13/08/2025 13:28:57
00482458235TRLO0.1.1
XLON
17
633
13/08/2025 13:28:57
00482458238TRLO0.1.1
TRQX
34
633
13/08/2025 13:28:57
00482458237TRLO0.1.1
TRQX
47
633.5
13/08/2025 13:29:34
00482458324TRLO0.1.1
BATE
14
633.5
13/08/2025 13:29:34
00482458325TRLO0.1.1
BATE
10
634
13/08/2025 13:31:08
00482458649TRLO0.1.1
AQXE
10
634
13/08/2025 13:36:35
00482459439TRLO0.1.1
AQXE
10
634
13/08/2025 13:40:00
00482459942TRLO0.1.1
AQXE
61
633.5
13/08/2025 13:40:00
00482459943TRLO0.1.1
BATE
61
633.5
13/08/2025 13:40:00
00482459944TRLO0.1.1
BATE
34
633.5
13/08/2025 13:40:00
00482459947TRLO0.1.1
CHIX
34
633.5
13/08/2025 13:40:00
00482459948TRLO0.1.1
CHIX
61
633.5
13/08/2025 13:40:00
00482459945TRLO0.1.1
BATE
61
633.5
13/08/2025 13:40:00
00482459946TRLO0.1.1
BATE
34
633.5
13/08/2025 13:40:00
00482459949TRLO0.1.1
CHIX
34
633.5
13/08/2025 13:40:00
00482459950TRLO0.1.1
CHIX
145
633.5
13/08/2025 13:40:00
00482459952TRLO0.1.1
XLON
290
633.5
13/08/2025 13:40:00
00482459951TRLO0.1.1
XLON
34
633.5
13/08/2025 13:40:00
00482459955TRLO0.1.1
TRQX
145
633.5
13/08/2025 13:40:00
00482459953TRLO0.1.1
XLON
145
633.5
13/08/2025 13:40:00
00482459954TRLO0.1.1
XLON
2
633.5
13/08/2025 13:42:04
00482460442TRLO0.1.1
BATE
59
633.5
13/08/2025 13:42:04
00482460443TRLO0.1.1
BATE
34
633.5
13/08/2025 13:42:19
00482460474TRLO0.1.1
CHIX
10
634
13/08/2025 13:42:27
00482460500TRLO0.1.1
AQXE
11
633.5
13/08/2025 13:42:31
00482460514TRLO0.1.1
XLON
60
633.5
13/08/2025 13:42:31
00482460515TRLO0.1.1
XLON
74
633.5
13/08/2025 13:42:31
00482460516TRLO0.1.1
XLON
17
633.5
13/08/2025 13:43:09
00482460610TRLO0.1.1
TRQX
61
633.5
13/08/2025 13:44:49
00482460843TRLO0.1.1
XLON
84
633.5
13/08/2025 13:44:49
00482460842TRLO0.1.1
XLON
61
633.5
13/08/2025 13:45:49
00482460968TRLO0.1.1
BATE
10
634
13/08/2025 13:46:14
00482461046TRLO0.1.1
AQXE
34
633.5
13/08/2025 13:46:20
00482461049TRLO0.1.1
CHIX
17
633.5
13/08/2025 13:47:01
00482461119TRLO0.1.1
TRQX
12
633
13/08/2025 13:47:09
00482461141TRLO0.1.1
XLON
18
633
13/08/2025 13:47:09
00482461142TRLO0.1.1
XLON
115
633
13/08/2025 13:47:09
00482461143TRLO0.1.1
XLON
145
633
13/08/2025 13:49:34
00482461455TRLO0.1.1
XLON
61
633.5
13/08/2025 13:49:45
00482461477TRLO0.1.1
BATE
10
632.5
13/08/2025 13:50:03
00482461510TRLO0.1.1
AQXE
6
632.5
13/08/2025 13:50:21
00482461549TRLO0.1.1
CHIX
5
633.5
13/08/2025 13:55:03
00482462308TRLO0.1.1
XLON
430
634.5
13/08/2025 13:59:31
00482463508TRLO0.1.1
XLON
61
634
13/08/2025 13:59:31
00482463509TRLO0.1.1
BATE
62
634
13/08/2025 13:59:31
00482463510TRLO0.1.1
CHIX
17
634
13/08/2025 13:59:31
00482463511TRLO0.1.1
TRQX
34
634.5
13/08/2025 14:02:37
00482463970TRLO0.1.1
CHIX
17
634.5
13/08/2025 14:02:37
00482463971TRLO0.1.1
TRQX
12
634.5
13/08/2025 14:04:37
00482464348TRLO0.1.1
TRQX
12
634.5
13/08/2025 14:04:37
00482464349TRLO0.1.1
TRQX
2
634.5
13/08/2025 14:07:01
00482464859TRLO0.1.1
CHIX
32
634.5
13/08/2025 14:07:01
00482464860TRLO0.1.1
CHIX
10
634.5
13/08/2025 14:07:01
00482464861TRLO0.1.1
TRQX
6
634.5
13/08/2025 14:09:14
00482465228TRLO0.1.1
CHIX
12
634.5
13/08/2025 14:09:14
00482465229TRLO0.1.1
CHIX
29
634
13/08/2025 14:10:04
00482465331TRLO0.1.1
XLON
16
634.5
13/08/2025 14:10:04
00482465330TRLO0.1.1
CHIX
17
634.5
13/08/2025 14:10:04
00482465332TRLO0.1.1
TRQX
11
634.5
13/08/2025 14:14:57
00482466164TRLO0.1.1
CHIX
23
634.5
13/08/2025 14:14:57
00482466165TRLO0.1.1
CHIX
5
634.5
13/08/2025 14:15:37
00482466279TRLO0.1.1
TRQX
12
634.5
13/08/2025 14:15:37
00482466278TRLO0.1.1
TRQX
10
634
13/08/2025 14:15:44
00482466285TRLO0.1.1
AQXE
10
634
13/08/2025 14:15:44
00482466288TRLO0.1.1
AQXE
20
634
13/08/2025 14:15:44
00482466286TRLO0.1.1
AQXE
22
634
13/08/2025 14:15:44
00482466287TRLO0.1.1
BATE
10
634
13/08/2025 14:15:44
00482466289TRLO0.1.1
AQXE
10
634
13/08/2025 14:15:44
00482466290TRLO0.1.1
AQXE
39
634
13/08/2025 14:15:44
00482466291TRLO0.1.1
BATE
61
634
13/08/2025 14:15:44
00482466292TRLO0.1.1
BATE
61
634
13/08/2025 14:15:44
00482466293TRLO0.1.1
BATE
61
634
13/08/2025 14:15:44
00482466294TRLO0.1.1
BATE
116
634
13/08/2025 14:15:44
00482466298TRLO0.1.1
XLON
145
634
13/08/2025 14:15:44
00482466295TRLO0.1.1
XLON
145
634
13/08/2025 14:15:44
00482466296TRLO0.1.1
XLON
145
634
13/08/2025 14:15:44
00482466297TRLO0.1.1
XLON
145
634
13/08/2025 14:15:44
00482466299TRLO0.1.1
XLON
84
634.5
13/08/2025 14:17:37
00482466629TRLO0.1.1
XLON
206
634.5
13/08/2025 14:17:37
00482466630TRLO0.1.1
XLON
12
634.5
13/08/2025 14:20:36
00482467115TRLO0.1.1
XLON
100
634.5
13/08/2025 14:20:36
00482467114TRLO0.1.1
XLON
33
634.5
13/08/2025 14:20:36
00482467116TRLO0.1.1
XLON
2
634.5
13/08/2025 14:20:56
00482467159TRLO0.1.1
TRQX
5
634.5
13/08/2025 14:20:56
00482467160TRLO0.1.1
TRQX
10
634.5
13/08/2025 14:20:56
00482467161TRLO0.1.1
TRQX
6
634.5
13/08/2025 14:21:09
00482467203TRLO0.1.1
CHIX
21
634.5
13/08/2025 14:21:09
00482467204TRLO0.1.1
CHIX
7
634.5
13/08/2025 14:21:09
00482467205TRLO0.1.1
CHIX
145
634.5
13/08/2025 14:23:56
00482467751TRLO0.1.1
XLON
10
634
13/08/2025 14:24:15
00482467781TRLO0.1.1
AQXE
61
634
13/08/2025 14:24:15
00482467780TRLO0.1.1
BATE
61
634
13/08/2025 14:26:19
00482468338TRLO0.1.1
BATE
10
634.5
13/08/2025 14:26:27
00482468362TRLO0.1.1
CHIX
12
634.5
13/08/2025 14:26:27
00482468360TRLO0.1.1
CHIX
12
634.5
13/08/2025 14:26:27
00482468361TRLO0.1.1
CHIX
17
634
13/08/2025 14:26:34
00482468398TRLO0.1.1
TRQX
60
634
13/08/2025 14:27:11
00482468524TRLO0.1.1
XLON
85
634
13/08/2025 14:27:11
00482468525TRLO0.1.1
XLON
10
634
13/08/2025 14:28:34
00482468828TRLO0.1.1
AQXE
145
633.5
13/08/2025 14:30:20
00482469937TRLO0.1.1
XLON
61
633.5
13/08/2025 14:30:46
00482470278TRLO0.1.1
BATE
17
633.5
13/08/2025 14:31:24
00482470783TRLO0.1.1
TRQX
10
633.5
13/08/2025 14:31:26
00482470804TRLO0.1.1
CHIX
24
633.5
13/08/2025 14:31:26
00482470805TRLO0.1.1
CHIX
117
633.5
13/08/2025 14:32:22
00482472179TRLO0.1.1
XLON
28
633.5
13/08/2025 14:32:22
00482472180TRLO0.1.1
XLON
10
633.5
13/08/2025 14:32:25
00482472313TRLO0.1.1
AQXE
61
633.5
13/08/2025 14:34:16
00482474868TRLO0.1.1
BATE
17
633.5
13/08/2025 14:34:52
00482475491TRLO0.1.1
TRQX
2
633.5
13/08/2025 14:34:58
00482475578TRLO0.1.1
CHIX
32
633.5
13/08/2025 14:34:58
00482475579TRLO0.1.1
CHIX
10
633.5
13/08/2025 14:35:48
00482476566TRLO0.1.1
AQXE
61
633.5
13/08/2025 14:37:49
00482479413TRLO0.1.1
BATE
17
633.5
13/08/2025 14:38:18
00482479933TRLO0.1.1
TRQX
2
633.5
13/08/2025 14:38:30
00482480060TRLO0.1.1
CHIX
8
633.5
13/08/2025 14:38:30
00482480063TRLO0.1.1
CHIX
12
633.5
13/08/2025 14:38:30
00482480061TRLO0.1.1
CHIX
12
633.5
13/08/2025 14:38:30
00482480062TRLO0.1.1
CHIX
10
633.5
13/08/2025 14:39:06
00482481554TRLO0.1.1
AQXE
61
633.5
13/08/2025 14:41:18
00482483721TRLO0.1.1
BATE
435
633
13/08/2025 14:41:28
00482483967TRLO0.1.1
XLON
17
633.5
13/08/2025 14:41:46
00482484308TRLO0.1.1
TRQX
10
633
13/08/2025 14:42:22
00482484763TRLO0.1.1
AQXE
145
633
13/08/2025 14:43:40
00482485934TRLO0.1.1
XLON
11
633.5
13/08/2025 14:44:48
00482487231TRLO0.1.1
BATE
50
633.5
13/08/2025 14:44:48
00482487232TRLO0.1.1
BATE
4
633.5
13/08/2025 14:45:10
00482487690TRLO0.1.1
TRQX
13
633.5
13/08/2025 14:45:10
00482487691TRLO0.1.1
TRQX
10
633
13/08/2025 14:45:37
00482488018TRLO0.1.1
AQXE
145
633
13/08/2025 14:46:03
00482488234TRLO0.1.1
XLON
8
633.5
13/08/2025 14:48:19
00482489562TRLO0.1.1
BATE
53
633.5
13/08/2025 14:48:19
00482489563TRLO0.1.1
BATE
145
633
13/08/2025 14:48:21
00482489585TRLO0.1.1
XLON
17
633.5
13/08/2025 14:48:37
00482489828TRLO0.1.1
TRQX
10
633
13/08/2025 14:48:59
00482490111TRLO0.1.1
AQXE
12
633
13/08/2025 14:50:44
00482491366TRLO0.1.1
XLON
133
633
13/08/2025 14:50:44
00482491367TRLO0.1.1
XLON
8
633.5
13/08/2025 14:51:49
00482491980TRLO0.1.1
BATE
53
633.5
13/08/2025 14:51:49
00482491982TRLO0.1.1
BATE
34
633
13/08/2025 14:51:57
00482492082TRLO0.1.1
CHIX
17
633
13/08/2025 14:52:08
00482492169TRLO0.1.1
TRQX
10
633
13/08/2025 14:52:13
00482492215TRLO0.1.1
AQXE
33
633
13/08/2025 14:53:05
00482492632TRLO0.1.1
XLON
74
633
13/08/2025 14:53:05
00482492633TRLO0.1.1
XLON
8
633
13/08/2025 14:53:05
00482492634TRLO0.1.1
XLON
10
633
13/08/2025 14:53:05
00482492635TRLO0.1.1
XLON
61
633
13/08/2025 14:55:51
00482494587TRLO0.1.1
BATE
68
633
13/08/2025 14:55:51
00482494586TRLO0.1.1
CHIX
17
633
13/08/2025 14:55:51
00482494589TRLO0.1.1
TRQX
34
633
13/08/2025 14:55:51
00482494588TRLO0.1.1
CHIX
20
633
13/08/2025 14:55:51
00482494590TRLO0.1.1
XLON
165
633
13/08/2025 14:55:51
00482494591TRLO0.1.1
XLON
49
633
13/08/2025 14:55:51
00482494592TRLO0.1.1
XLON
270
633
13/08/2025 14:55:51
00482494593TRLO0.1.1
XLON
10
633
13/08/2025 14:55:51
00482494594TRLO0.1.1
AQXE
96
633
13/08/2025 14:55:51
00482494595TRLO0.1.1
XLON
117
633.5
13/08/2025 14:58:12
00482495904TRLO0.1.1
XLON
28
633.5
13/08/2025 14:58:12
00482495905TRLO0.1.1
XLON
34
633
13/08/2025 14:58:49
00482496184TRLO0.1.1
CHIX
17
633.5
13/08/2025 14:59:03
00482496313TRLO0.1.1
TRQX
145
633.5
13/08/2025 15:00:13
00482496981TRLO0.1.1
XLON
34
633
13/08/2025 15:01:51
00482498171TRLO0.1.1
CHIX
61
633
13/08/2025 15:01:51
00482498170TRLO0.1.1
BATE
10
633
13/08/2025 15:01:51
00482498172TRLO0.1.1
AQXE
145
633
13/08/2025 15:02:07
00482498311TRLO0.1.1
XLON
17
633.5
13/08/2025 15:02:18
00482498374TRLO0.1.1
TRQX
9
633.5
13/08/2025 15:03:45
00482499265TRLO0.1.1
CHIX
4
633.5
13/08/2025 15:03:45
00482499266TRLO0.1.1
CHIX
34
634.5
13/08/2025 15:21:21
00482508830TRLO0.1.1
CHIX
34
634.5
13/08/2025 15:21:21
00482508832TRLO0.1.1
CHIX
123
634.5
13/08/2025 15:21:21
00482508831TRLO0.1.1
CHIX
247
634.5
13/08/2025 15:21:21
00482508833TRLO0.1.1
BATE
58
634.5
13/08/2025 15:21:21
00482508835TRLO0.1.1
BATE
61
634.5
13/08/2025 15:21:21
00482508834TRLO0.1.1
BATE
844
634.5
13/08/2025 15:21:21
00482508836TRLO0.1.1
XLON
145
634.5
13/08/2025 15:21:21
00482508838TRLO0.1.1
XLON
145
634.5
13/08/2025 15:21:21
00482508839TRLO0.1.1
XLON
145
634.5
13/08/2025 15:21:21
00482508840TRLO0.1.1
XLON
171
634.5
13/08/2025 15:21:21
00482508837TRLO0.1.1
XLON
34
634.5
13/08/2025 15:21:31
00482508899TRLO0.1.1
TRQX
34
634
13/08/2025 15:23:33
00482509615TRLO0.1.1
CHIX
145
634
13/08/2025 15:23:33
00482509616TRLO0.1.1
XLON
17
634.5
13/08/2025 15:26:04
00482510631TRLO0.1.1
TRQX
2
634.5
13/08/2025 15:26:08
00482510644TRLO0.1.1
XLON
288
634.5
13/08/2025 15:26:08
00482510643TRLO0.1.1
XLON
12
634.5
13/08/2025 15:27:49
00482511260TRLO0.1.1
XLON
12
634.5
13/08/2025 15:27:49
00482511261TRLO0.1.1
XLON
121
634.5
13/08/2025 15:27:49
00482511262TRLO0.1.1
XLON
17
634.5
13/08/2025 15:27:58
00482511310TRLO0.1.1
TRQX
8
634.5
13/08/2025 15:30:12
00482512262TRLO0.1.1
XLON
47
634.5
13/08/2025 15:30:12
00482512263TRLO0.1.1
XLON
90
634.5
13/08/2025 15:30:12
00482512264TRLO0.1.1
XLON
8
634.5
13/08/2025 15:30:51
00482512643TRLO0.1.1
TRQX
9
634.5
13/08/2025 15:30:51
00482512644TRLO0.1.1
TRQX
15
634.5
13/08/2025 15:32:45
00482513411TRLO0.1.1
XLON
12
634.5
13/08/2025 15:32:45
00482513414TRLO0.1.1
XLON
17
634.5
13/08/2025 15:32:45
00482513413TRLO0.1.1
XLON
83
634.5
13/08/2025 15:32:45
00482513412TRLO0.1.1
XLON
18
634.5
13/08/2025 15:32:45
00482513415TRLO0.1.1
XLON
6
634.5
13/08/2025 15:33:44
00482513784TRLO0.1.1
TRQX
11
634.5
13/08/2025 15:33:44
00482513785TRLO0.1.1
TRQX
9
634.5
13/08/2025 15:34:45
00482514192TRLO0.1.1
XLON
96
634.5
13/08/2025 15:34:45
00482514193TRLO0.1.1
XLON
185
634.5
13/08/2025 15:34:45
00482514197TRLO0.1.1
XLON
17
634.5
13/08/2025 15:36:09
00482514810TRLO0.1.1
TRQX
12
634.5
13/08/2025 15:37:36
00482515473TRLO0.1.1
XLON
77
634.5
13/08/2025 15:37:36
00482515474TRLO0.1.1
XLON
1
634.5
13/08/2025 15:37:36
00482515476TRLO0.1.1
XLON
12
634.5
13/08/2025 15:37:36
00482515475TRLO0.1.1
XLON
3
634.5
13/08/2025 15:37:36
00482515478TRLO0.1.1
XLON
19
634.5
13/08/2025 15:37:36
00482515477TRLO0.1.1
XLON
9
634.5
13/08/2025 15:37:36
00482515479TRLO0.1.1
XLON
12
634.5
13/08/2025 15:37:36
00482515480TRLO0.1.1
XLON
6
634.5
13/08/2025 15:38:11
00482515749TRLO0.1.1
TRQX
6
634.5
13/08/2025 15:38:11
00482515750TRLO0.1.1
TRQX
2
634.5
13/08/2025 15:43:29
00482518046TRLO0.1.1
CHIX
136
634.5
13/08/2025 15:43:29
00482518047TRLO0.1.1
CHIX
31
634.5
13/08/2025 15:43:29
00482518051TRLO0.1.1
XLON
32
634.5
13/08/2025 15:43:29
00482518049TRLO0.1.1
CHIX
34
634.5
13/08/2025 15:43:29
00482518048TRLO0.1.1
CHIX
114
634.5
13/08/2025 15:43:29
00482518050TRLO0.1.1
XLON
145
634.5
13/08/2025 15:43:29
00482518052TRLO0.1.1
XLON
145
634.5
13/08/2025 15:43:29
00482518053TRLO0.1.1
XLON
145
634.5
13/08/2025 15:43:29
00482518054TRLO0.1.1
XLON
17
634.5
13/08/2025 15:43:29
00482518055TRLO0.1.1
TRQX
17
634.5
13/08/2025 15:43:29
00482518057TRLO0.1.1
TRQX
17
634.5
13/08/2025 15:43:29
00482518058TRLO0.1.1
TRQX
39
634.5
13/08/2025 15:43:29
00482518056TRLO0.1.1
TRQX
6
634.5
13/08/2025 15:43:29
00482518059TRLO0.1.1
BATE
421
634.5
13/08/2025 15:43:29
00482518060TRLO0.1.1
BATE
10
634
13/08/2025 15:43:31
00482518082TRLO0.1.1
AQXE
77
634
13/08/2025 15:43:31
00482518083TRLO0.1.1
AQXE
63
634
13/08/2025 15:43:48
00482518195TRLO0.1.1
AQXE
61
634
13/08/2025 15:43:48
00482518196TRLO0.1.1
BATE
17
634
13/08/2025 15:45:27
00482518953TRLO0.1.1
TRQX
10
634
13/08/2025 15:46:16
00482519288TRLO0.1.1
AQXE
61
633.5
13/08/2025 15:47:42
00482520215TRLO0.1.1
BATE
34
633.5
13/08/2025 15:47:42
00482520216TRLO0.1.1
CHIX
34
633.5
13/08/2025 15:47:42
00482520217TRLO0.1.1
CHIX
145
633.5
13/08/2025 15:47:42
00482520218TRLO0.1.1
XLON
145
633.5
13/08/2025 15:47:42
00482520219TRLO0.1.1
XLON
17
634
13/08/2025 15:48:12
00482520531TRLO0.1.1
TRQX
10
634
13/08/2025 15:48:32
00482520680TRLO0.1.1
AQXE
61
633.5
13/08/2025 15:49:36
00482521345TRLO0.1.1
BATE
290
633.5
13/08/2025 15:49:41
00482521398TRLO0.1.1
XLON
34
633.5
13/08/2025 15:49:54
00482521621TRLO0.1.1
CHIX
17
632.5
13/08/2025 15:51:08
00482522488TRLO0.1.1
TRQX
10
632.5
13/08/2025 15:51:22
00482522596TRLO0.1.1
AQXE
9
632.5
13/08/2025 15:51:47
00482522790TRLO0.1.1
XLON
86
633
13/08/2025 15:57:54
00482525407TRLO0.1.1
XLON
59
633
13/08/2025 15:57:54
00482525408TRLO0.1.1
XLON
34
632.5
13/08/2025 15:57:56
00482525419TRLO0.1.1
CHIX
11
632.5
13/08/2025 15:57:56
00482525420TRLO0.1.1
CHIX
17
633
13/08/2025 15:58:56
00482525787TRLO0.1.1
TRQX
145
633
13/08/2025 15:59:50
00482526135TRLO0.1.1
XLON
145
633
13/08/2025 15:59:50
00482526136TRLO0.1.1
XLON
164
632.5
13/08/2025 15:59:56
00482526199TRLO0.1.1
XLON
23
632.5
13/08/2025 16:00:27
00482526426TRLO0.1.1
CHIX
34
632.5
13/08/2025 16:00:27
00482526427TRLO0.1.1
CHIX
61
632.5
13/08/2025 16:00:27
00482526428TRLO0.1.1
BATE
61
632.5
13/08/2025 16:00:27
00482526429TRLO0.1.1
BATE
61
632.5
13/08/2025 16:00:27
00482526430TRLO0.1.1
BATE
61
632.5
13/08/2025 16:00:27
00482526431TRLO0.1.1
BATE
117
632.5
13/08/2025 16:00:27
00482526432TRLO0.1.1
XLON
145
632.5
13/08/2025 16:00:27
00482526433TRLO0.1.1
XLON
10
632.5
13/08/2025 16:00:27
00482526434TRLO0.1.1
AQXE
10
632.5
13/08/2025 16:00:27
00482526435TRLO0.1.1
AQXE
10
632.5
13/08/2025 16:00:27
00482526436TRLO0.1.1
AQXE
34
632
13/08/2025 16:01:07
00482526953TRLO0.1.1
CHIX
145
632
13/08/2025 16:01:07
00482526954TRLO0.1.1
XLON
17
632.5
13/08/2025 16:01:09
00482526963TRLO0.1.1
TRQX
17
631.5
13/08/2025 16:01:59
00482527314TRLO0.1.1
TRQX
17
631.5
13/08/2025 16:01:59
00482527315TRLO0.1.1
TRQX
61
632
13/08/2025 16:02:32
00482527572TRLO0.1.1
BATE
2
632
13/08/2025 16:02:47
00482527686TRLO0.1.1
AQXE
8
632.5
13/08/2025 16:02:47
00482527687TRLO0.1.1
AQXE
34
632
13/08/2025 16:03:19
00482527900TRLO0.1.1
CHIX
16
632
13/08/2025 16:03:24
00482527958TRLO0.1.1
XLON
129
632
13/08/2025 16:03:24
00482527959TRLO0.1.1
XLON
17
632
13/08/2025 16:04:05
00482528261TRLO0.1.1
TRQX
61
632
13/08/2025 16:04:42
00482528525TRLO0.1.1
BATE
4
632
13/08/2025 16:04:51
00482528653TRLO0.1.1
AQXE
6
632
13/08/2025 16:04:51
00482528654TRLO0.1.1
AQXE
102
631
13/08/2025 16:04:56
00482528681TRLO0.1.1
XLON
34
632
13/08/2025 16:05:19
00482528834TRLO0.1.1
CHIX
17
632
13/08/2025 16:06:22
00482529379TRLO0.1.1
TRQX
3
632
13/08/2025 16:06:50
00482529576TRLO0.1.1
BATE
12
632
13/08/2025 16:06:50
00482529577TRLO0.1.1
BATE
46
632
13/08/2025 16:06:50
00482529578TRLO0.1.1
BATE
10
632
13/08/2025 16:07:15
00482529790TRLO0.1.1
AQXE
478
631.5
13/08/2025 16:07:27
00482529879TRLO0.1.1
XLON
145
631.5
13/08/2025 16:07:27
00482529880TRLO0.1.1
XLON
5
632
13/08/2025 16:07:27
00482529882TRLO0.1.1
CHIX
29
632
13/08/2025 16:07:27
00482529881TRLO0.1.1
CHIX
17
632
13/08/2025 16:08:43
00482530526TRLO0.1.1
TRQX
1
632
13/08/2025 16:09:10
00482530787TRLO0.1.1
BATE
1
632
13/08/2025 16:09:10
00482530788TRLO0.1.1
BATE
59
632
13/08/2025 16:09:10
00482530789TRLO0.1.1
BATE
10
632
13/08/2025 16:09:12
00482530806TRLO0.1.1
AQXE
20
632
13/08/2025 16:09:12
00482530807TRLO0.1.1
AQXE
34
632
13/08/2025 16:09:14
00482530815TRLO0.1.1
CHIX
10
632
13/08/2025 16:10:43
00482531566TRLO0.1.1
AQXE
145
632
13/08/2025 16:10:49
00482531605TRLO0.1.1
XLON
11
632
13/08/2025 16:11:02
00482531742TRLO0.1.1
BATE
38
632
13/08/2025 16:11:02
00482531743TRLO0.1.1
BATE
12
632
13/08/2025 16:11:02
00482531744TRLO0.1.1
BATE
12
632
13/08/2025 16:11:08
00482531783TRLO0.1.1
TRQX
5
632
13/08/2025 16:11:08
00482531784TRLO0.1.1
TRQX
34
632
13/08/2025 16:11:28
00482531931TRLO0.1.1
CHIX
17
632
13/08/2025 16:12:12
00482532373TRLO0.1.1
XLON
6
632
13/08/2025 16:12:12
00482532374TRLO0.1.1
XLON
122
632
13/08/2025 16:12:12
00482532375TRLO0.1.1
XLON
34
631.5
13/08/2025 16:12:12
00482532376TRLO0.1.1
CHIX
10
632
13/08/2025 16:13:05
00482532979TRLO0.1.1
AQXE
34
632
13/08/2025 16:13:09
00482533011TRLO0.1.1
TRQX
145
632
13/08/2025 16:13:09
00482533010TRLO0.1.1
XLON
145
632
13/08/2025 16:14:09
00482533555TRLO0.1.1
XLON
34
632
13/08/2025 16:14:12
00482533565TRLO0.1.1
CHIX
9
632
13/08/2025 16:14:56
00482533915TRLO0.1.1
TRQX
8
632
13/08/2025 16:14:56
00482533917TRLO0.1.1
TRQX
34
631.5
13/08/2025 16:14:57
00482533934TRLO0.1.1
CHIX
61
631.5
13/08/2025 16:14:57
00482533931TRLO0.1.1
BATE
61
631.5
13/08/2025 16:14:57
00482533932TRLO0.1.1
BATE
61
631.5
13/08/2025 16:14:57
00482533933TRLO0.1.1
BATE
26
631.5
13/08/2025 16:14:57
00482533936TRLO0.1.1
XLON
145
631.5
13/08/2025 16:14:57
00482533935TRLO0.1.1
XLON
409
631.5
13/08/2025 16:14:57
00482533937TRLO0.1.1
XLON
10
631.5
13/08/2025 16:15:00
00482533952TRLO0.1.1
AQXE
3
631.5
13/08/2025 16:16:44
00482534944TRLO0.1.1
CHIX
96
631.5
13/08/2025 16:16:44
00482534945TRLO0.1.1
CHIX
3
631.5
13/08/2025 16:16:59
00482535122TRLO0.1.1
BATE
705
632
13/08/2025 16:17:32
00482535383TRLO0.1.1
XLON
17
632
13/08/2025 16:17:35
00482535412TRLO0.1.1
TRQX
51
632
13/08/2025 16:17:35
00482535415TRLO0.1.1
TRQX
604
632
13/08/2025 16:19:43
00482536274TRLO0.1.1
XLON
26
631.5
13/08/2025 16:19:46
00482536291TRLO0.1.1
CHIX
10
632
13/08/2025 16:19:50
00482536323TRLO0.1.1
TRQX
31
632
13/08/2025 16:19:50
00482536324TRLO0.1.1
TRQX
58
632
13/08/2025 16:19:55
00482536357TRLO0.1.1
BATE
185
632
13/08/2025 16:19:55
00482536358TRLO0.1.1
BATE
11
631.5
13/08/2025 16:19:55
00482536361TRLO0.1.1
CHIX
51
631.5
13/08/2025 16:19:55
00482536362TRLO0.1.1
CHIX
10
631.5
13/08/2025 16:19:55
00482536363TRLO0.1.1
AQXE
10
631.5
13/08/2025 16:19:55
00482536364TRLO0.1.1
AQXE
37
631.5
13/08/2025 16:19:55
00482536365TRLO0.1.1
AQXE
109
631
13/08/2025 16:20:59
00482536950TRLO0.1.1
XLON
20
631.5
13/08/2025 16:21:47
00482537384TRLO0.1.1
TRQX
6
631.5
13/08/2025 16:22:05
00482537526TRLO0.1.1
BATE
193
632
13/08/2025 16:22:05
00482537528TRLO0.1.1
BATE
3
631.5
13/08/2025 16:22:18
00482537648TRLO0.1.1
AQXE
5
631.5
13/08/2025 16:22:18
00482537650TRLO0.1.1
AQXE
12
631.5
13/08/2025 16:22:18
00482537649TRLO0.1.1
AQXE
55
631
13/08/2025 16:22:21
00482537670TRLO0.1.1
CHIX
69
631
13/08/2025 16:22:56
00482537935TRLO0.1.1
XLON
2
631
13/08/2025 16:22:56
00482537937TRLO0.1.1
XLON
330
631
13/08/2025 16:22:56
00482537936TRLO0.1.1
XLON
19
631
13/08/2025 16:23:40
00482538349TRLO0.1.1
TRQX
19
631
13/08/2025 16:24:07
00482538556TRLO0.1.1
BATE
55
631.5
13/08/2025 16:24:07
00482538558TRLO0.1.1
BATE
2
631.5
13/08/2025 16:24:37
00482538760TRLO0.1.1
CHIX
5
631.5
13/08/2025 16:24:37
00482538761TRLO0.1.1
CHIX
39
631.5
13/08/2025 16:24:37
00482538762TRLO0.1.1
CHIX
7
631
13/08/2025 16:25:44
00482539287TRLO0.1.1
AQXE
4
631.5
13/08/2025 16:27:11
00482540082TRLO0.1.1
CHIX
32
631.5
13/08/2025 16:27:11
00482540083TRLO0.1.1
CHIX
83
631.5
13/08/2025 16:27:19
00482540159TRLO0.1.1
BATE
1
631
13/08/2025 16:28:07
00482540670TRLO0.1.1
AQXE
6
631
13/08/2025 16:28:07
00482540671TRLO0.1.1
AQXE
1
631
13/08/2025 16:28:22
00482540768TRLO0.1.1
AQXE
2
631
13/08/2025 16:28:22
00482540769TRLO0.1.1
AQXE
2
631
13/08/2025 16:29:00
00482541157TRLO0.1.1
AQXE
3
631
13/08/2025 16:29:00
00482541158TRLO0.1.1
AQXE
5
631
13/08/2025 16:29:33
00482541456TRLO0.1.1
AQXE