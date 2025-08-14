BREAKING NEWS: Setup für DOGE & LTC Mining läuft an - und diese Aktie steht in der ersten Reihe

Anzeige / Werbung

Hyper Bit Technologies (ISIN: CA44916F1071 | WKN: A415NT) meldete soeben den finalen Schritt zur Inbetriebnahme seiner Dogecoin- und Litecoin-Miner - und geht gleichzeitig mit einem strategischen Finanzierungs-Move in die Offensive.

Was das heißt?

Der Standort steht. Die Hardware ist bezahlt. Und die nächsten 100 High-End-Miner sind schon auf dem Weg.

Mining-Offensive in Québec gestartet

Soeben wurde bekannt gegeben:



Hyper Bit hat die letzte Tranche zur Hosting-Einrichtung in der 11-Megawatt-Anlage in Kanada überwiesen. Dort werden in Kürze die ersten ElphaPex DG1+ Miner aufgebaut - und es wird noch größer:

?? Über eine wandelbare Anleihe sichert sich das Unternehmen jetzt die Option auf bis zu 100 der brandneuen ElphaPex DG2 Miner.

?? Die Auslieferung soll schon im 4. Quartal beginnen.

Dallas La Porta, Präsident, CEO und Direktor von Hyper Bit Technologies Ltd., erklärte:

Wir freuen uns über die Lieferung unserer ersten Bestellungen von DG1+-Minern. Diese Zahlung für die Colocation ist der letzte Schritt zur Vorbereitung der Lieferung und Einrichtung unserer ersten Bestellung von Rigs, und wir gehen davon aus, dass wir in Kürze mit dem Mining beginnen können. Wir haben nun Mittel für die für das vierte Quartal erwartete Lieferung unserer ElphaPex DG2-Miner der nächsten Generation bereitgestellt und sind auf dem besten Weg, unser am 21. Juli angekündigtes Ziel zu erreichen, innerhalb von 60 Tagen 100 Miner zu bestellen.

ElphaPex DG2 Mining-Rig für Dogecoin und Litecoin, Quelle: Unternehmensnews vom 14. August 2025

Warum diese DG2-Miner den Unterschied machen

Hashrate: 18 GH/s

Stromverbrauch: nur 3960W

Dual-Mining: Dogecoin & Litecoin gleichzeitig

Effizienz: 0,22j/Mh - das ist Top-Tier-Level

Diese Kombination sucht aktuell ihresgleichen - wer also im Mining-Markt nach echten ROI-Treibern sucht, wird hier fündig.

Ein echter Technologievorsprung, der dem Unternehmen beim Scrypt-Mining von DOGE und LTC einen klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen dürfte.

Mineable Coins. Quelle: Unternehmensnews vom 14. August 2025

Das Finanzierungskonzept? Clever.

Hyper Bit Technologies (ISIN: CA44916F1071 | WKN: A415NT) wandelt bereits angekündigte Kredite in 90-Tage-Wandelanleihen um - mit attraktiven Wandlungspreisen und Warrants. Das Kapital? Fließt direkt in die Expansion. Die Strategie? Aggressives Wachstum ohne Verwässerung durch Zwischenhändler.

Warum das Timing so entscheidend ist?

?? Weil der nächste Krypto-Zyklus nicht irgendwann startet. Sondern jetzt.

?? Und während viele noch am Rand stehen, geht Hyper Bit direkt in den Markt.

Wer sich heute positioniert, tut es bevor der breite Markt es tut.

Und das war - wie man weiß - immer der Unterschied zwischen Zuschauen und Mitverdienen.

Merken Sie sich den Namen: Hyper Bit Technologies (ISIN: CA44916F1071 | WKN: A415NT)

Denn wenn Mining wieder zur Story wird - wollen alle dabei sein. Aber nur wenige sind früh genug. Nehmen Sie sich jetzt 5 Minuten Zeit, um mehr, über die nächste Krypto-Chance am Aktienmarkt zu erfahren!

Und der Aktienkurs? Der zeigt in den letzten vier Wochen deutlich nach oben!

4-Wochenchart von Hyper Bit Technologies an der CSE (WKN: A415NT). Quelle: wallstreet-online.de



Könnte diese Kombination aus strategischer Treasury-Expansion und operativem Wachstum der Beginn einer nachhaltigen Neubewertung sein?

Diese Frage stellt sich immer mehr Investoren, die nach börsennotierten Beteiligungsmöglichkeiten im Krypto-Sektor suchen - aber ohne selbst Wallets, Hardware und Sicherheitsfragen managen zu müssen.

Hyper Bit öffnet genau diesen Zugang:

öffnet genau diesen Zugang: Beteiligung am Mining profitabler Altcoins

Nachhaltiger Betrieb durch grüne Energie

Direkter Zugang zu Krypto-Assets durch Treasury-Käufe

Gezielte Kommunikation mit der Community

Ein Unternehmen also, das nicht nur produziert, sondern auch strategisch hält und handelt. Das erinnert an die Erfolgsmodelle klassischer Rohstoffproduzenten - nur mit digitalem Fokus. Wer diese Entwicklung früh erkennt, könnte von einem Unternehmen profitieren, das nicht auf kurzfristige Hypes setzt, sondern auf substanzielles, wachstumsorientiertes Krypto-Engagement.

Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Zahlungsmittel, die mithilfe von Kryptografie gesichert werden und auf dezentralen Blockchain-Netzwerken basieren. Eine zentrale Rolle in diesem System spielt das Krypto-Mining: Es sorgt für die Sicherheit der Blockchain und bestätigt Transaktionen durch aufwendige Rechenprozesse.

Wie erwartet greift der Krypto- und Blockchain-Boom weltweit immer stärker um sich. Angetrieben von spektakulären Kursgewinnen bei Bitcoin und zahlreichen Altcoins ist die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen innerhalb weniger Monate auf über 4 Billionen?USD gestiegen. Das ist in etwa so viel wie das deutsche Bruttoinlandsprodukt in 2024, welches bei rund 4,31 Billionen Euro angegeben wurde.

Sie sehen: Kryptowährungen sind kein Kinderkram und auch kein spekulativer Nonsens und sollten sehr ernst genommen werden. Viele Kryptobörsen sehen sich aktuell einem so massiven Kundenansturm gegenüber, dass sie zeitweise keine neuen Handelskonten mehr eröffnen können.

Dieser Trend erfasst inzwischen auch die klassischen Aktienmärkte: Immer mehr vielversprechende Geschäftsmodelle und innovative Unternehmen aus dem Blockchain-Sektor wagen den Schritt an die Börse. Besonders im Fokus stehen sogenannte Krypto- oder Data-Miner, deren Geschäftsmodell darin besteht, neue Coins zu erzeugen und Transaktionen in den jeweiligen Blockchains zu verarbeiten - ein entscheidender technischer Grundpfeiler des gesamten Systems.

Ein Unternehmen, das in diesem Bereich zunehmend Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Hyper Bit Technologies (ISIN: CA44916F1071 | WKN: A415NT). Diese kanadische Firma fokussiert sich auf das energieeffiziente Mining von Kryptowährungen wie Litecoin und Dogecoin und verfolgt zugleich eine strategische Krypto-Investitionsstrategie über eine firmeneigene Treasury. Mit dem geplantem agressiven Ausbau seiner Mining-Kapazitäten und der gezielten Ansammlung von digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum positioniert sich Hyper Bit als zukunftsorientierter Akteur in einem weiterhin hochprofitablen Marktumfeld.

In einem Markt, der von technologischem Wandel und wachsender Adaption getrieben wird, zählt Hyper Bit Technologies (ISIN: CA44916F1071 | WKN: A415NT). zu den spannendsten börsennotierten Unternehmen, die vom globalen Krypto-Trend langfristig profitieren könnten.

Dogecoin und Litecoin - Mehr als nur Meme-Coins

Hyper Bit setzt gezielt auf Kryptowährungen mit großer Nutzerbasis und echter Akzeptanz:

Dogecoin : Einer der bekanntesten Tokens weltweit mit einer riesigen Community und realer Anwendung, sogar von US-amerikanischen Elektropionier Tesla als Zahlungsmittel akzeptiert.

Dogecoin wurde 2013 ursprünglich als Scherz und Satire auf den Kryptowährungs-Hype ins Leben gerufen und nutzt dabei das Bild eines Shiba Inu Hundes als Maskottchen. Trotz seiner humorvollen Anfänge hat Dogecoin eine riesige und aktive Community aufgebaut. Der Hauptnutzen von Dogecoin liegt in seiner Anwendung als Trinkgeldwährung für Online-Inhalte und für schnelle, kostengünstige Transaktionen, oft auch für kleinere Beträge.

Litecoin: Litecoin ist eine dezentrale Kryptowährung, die 2011 als "Silber zu Bitcoins Gold" eingeführt wurde und schnelle, kostengünstige Transaktionen ermöglicht. Sein Hauptnutzen liegt in der Etablierung als zuverlässiges und liquides Zahlungsmittel mit kürzeren Blockzeiten im Vergleich zu Bitcoin, was es für alltägliche Transaktionen effizienter macht. Es ist ein bewährter Coin mit hoher Liquidität und stabiler Marktpräsenz.

Diese Kombination macht Hyper Bit Technologies (ISIN: CA44916F1071 | WKN: A415NT) zu einem der ersten öffentlichen Unternehmen, das sich auf das Mining dieser Assets in großem Maßstab konzentriert - ein strategischer Vorteil in einem Markt, der sich gerade wieder aufheizt.

Was macht Hyper Bit Technologies so besonders?

Hyper Bit Technologies (ISIN: CA44916F1071 | WKN: A415NT) ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das sich auf das Mining von Kryptowährungen spezialisiert hat. Dabei setzen sie nicht nur auf die Produktion von Bitcoin, sondern vor allem auf Coins wie Dogecoin und Litecoin - zwei digitale Assets, die längst über das Meme-Image hinausgewachsen sind.

Mining als Kerngeschäft: Hyper Bit betreibt eine Portfolio modernster Mining-Rigs, die speziell für die effiziente Produktion von Dogecoin, Litecoin und weiteren Coins wie Sia Coin und Aleio optimiert sind.

Nachhaltigkeit und Effizienz: Das Unternehmen nutzt vorwiegend hydroelektrische Energie, um die Kosten niedrig und den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten - ein entscheidender Vorteil in einer Branche, die oft für hohen Stromverbrauch kritisiert wird.

Skalierung und Wachstum: Hyper Bit expandiert schnell, kauft Mining-Hardware zu günstigeren Preisen nach dem Preisverfall der Geräte und profitiert von direktem Zugang zu Herstellern, was Kosten und Lieferzeiten optimiert.

Erst gestern sorgte diese Meldung auf den Tickerdiensten für Aufmerksamkeit:

Hyper Bit stellt Mittel für den Ankauf von zehn weiteren ElphaPex DG1+-Krypto-Minern bereit

Hyper Bit Technologies Ltd. freut sich, eine weitere wichtige Expansion seiner Mining-Infrastruktur bekanntzugeben: Das Unternehmen hat der DogeCoin Mining Technologies Corp. erfolgreich Mittel zur Verfügung gestellt, um zehn zusätzliche Hochleistungs-Miner des Typs ElphaPex DG1+ zu erwerben. Diese leistungsstarken Geräte sind auf das effiziente Mining von Dogecoin und Litecoin ausgelegt - zwei der etabliertesten und technologisch bewährten Altcoins am Markt.

Quelle: Pressemitteilung des Unternehmens

Mit dieser Investition steigt die Gesamtzahl der bislang beschafften DG1+ Mining-Einheiten auf nunmehr zwanzig - ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zum operativen Hochlauf. Installiert werden die neuen Miner in einer nachhaltig betriebenen 11-Megawatt-Anlage in Quebec, Kanada, die vollständig mit erneuerbarer Energie versorgt wird und unter professioneller Leitung eines spezialisierten Infrastrukturpartners steht.

"Wir haben nun die erforderlichen Mittel überwiesen, um unsere erste Bestellung von zwanzig DG1+-Minern abzuschließen, und sehen der Installation dieser Mining-Rigs in der zweckbestimmten und professionell verwalteten mit erneuerbarer Energie betriebenen 11-Megawatt-Anlage in Quebec (Kanada) entgegen. Diese hocheffizienten ASIC-Mining-Rigs werden eingesetzt und optimiert, um den Dogecoin- und Litecoin-Mining-Betrieb aufzunehmen"

,Dallas La Porta, Präsident, CEO und Direktor von Hyper Bit Technologies

Diese Maßnahme unterstreicht den strategischen Anspruch von Hyper Bit Technologies, sich als zukunftsorientierter Akteur im digitalen Asset-Sektor zu positionieren - mit Fokus auf skalierbare Mining-Kapazitäten, ESG-konforme Lösungen und die konsequente Erschließung wertschöpfender Blockchain-Anwendungen.

Ein weiterer Meilenstein für Hyper Bit Technologies (ISIN: CA44916F1071 |

WKN: A415NT) ist die Vereinbarung einer Kreditlinie über eine Million kanadische Dollar mit BitRoyalty.

Strategische Treasury-Strategie: Millionen Kredit für Krypto-Assets

Ziel ist es, Bitcoin, Dogecoin und weitere Kryptowährungen strategisch zu erwerben und so die öffentliche Marktposition in direkte Krypto-Exposition umzuwandeln.

Equity to Crypto Arbitrage: Hyper Bit wandelt öffentliche Marktwerte in Krypto-Assets um, um von der steigenden Nachfrage nach Krypto-Beteiligungen bei börsennotierten Unternehmen zu profitieren.

Risiko- und Renditeabwägung: Die Auswahl der Kryptowährungen basiert auf Marktreaktionen und dem Potenzial, Shareholder-Value nachhaltig zu steigern

Diese Strategie bietet Investoren eine attraktive Möglichkeit, direkt vom Wachstum und der Akzeptanz digitaler Währungen zu profitieren

Warum ist das relevant für Investoren?

Die meisten privaten Investoren scheuen den technischen Aufwand und die Risiken, die mit der Einrichtung eines eigenen Mining-Betriebs verbunden sind - darunter Hardware Management und Wallet-Sicherheit. Hyper Bit Technologies (ISIN: CA44916F1071 | WKN: A415NT) bietet hier eine elegante Lösung: Als reguliertes, börsennotiertes Unternehmen ermöglicht es Anlegern, an der Produktion digitaler Assets teilzuhaben, ohne selbst in Technik- oder Sicherheit-Infrastruktur investieren zu müssen.

Das bedeutet:

Direkte Beteiligung am Mining und Erwerb von Kryptowährungen

Professionelles Management mit Erfahrung aus Finanz- und Kryptobranche

mit Erfahrung aus Finanz- und Kryptobranche Flexibilität, die produzierten Coins zu halten, zu reinvestieren oder für weiteres Wachstum zu nutzen

Ein weiteres großes Plus in der Strategie von Hyper Bit ist die innovative Produktentwicklung:

Innovative Produktentwicklung: Tangem Powered Cold Storage Wallets

Hyper Bit Technologies (ISIN: CA44916F1071 | WKN: A415NT) setzt mit der Einführung der Tangem-basierten Hardware-Produkte neue Maßstäbe in der Krypto-Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.

Quelle: Hyper Bit Technologies

Im Gegensatz zu komplexen Hardware-Wallets zielt Hyper Bit auf die 99% der Nutzer ab, die Sicherheit wollen, aber keine Technik-Experten sind.

Die Tangem-Technologie verwendet Sicherheitschips auf Zentralbankniveau, verpackt in eine handliche Ring- oder Kartenform, die einfach mit dem Smartphone zu bedienen ist. Diese Innovation eröffnet neue Märkte und macht den Zugang zu sicherer Krypto-Aufbewahrung für breite Nutzergruppen möglich.

Die Tangem-Technologie verwendet Sicherheitschips auf Zentralbankniveau, verpackt in eine handliche Ring- oder Kartenform, die einfach mit dem Smartphone zu bedienen ist.

Hyper Bit Technologies (ISIN: CA44916F1071 | WKN: A415NT) ist eines der wenigen börsennotierten Unternehmen, das sich auf Altcoins-fokussiertes Mining spezialisiert hat und Mitglied der Blockchain Association of Canada (ABCA) ist. Die nächsten 12 bis 18 Monate versprechen entscheidende Meilensteine:

360-Grad-Krypto-Exposure: Mining, Treasury, Hardware-Produkte - Hyper Bit bietet ein umfassendes Paket für Investoren.

Mining, Treasury, Hardware-Produkte - Hyper Bit bietet ein umfassendes Paket für Investoren. Effizienz und Standortvorteil: Günstige, erneuerbare Energie und erfahrenes Management sichern langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Günstige, erneuerbare Energie und erfahrenes Management sichern langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Regulierte Zugangsmöglichkeiten: Für institutionelle Anleger, die sichere und regulierte Krypto-Investments suchen.

Das Unternehmen positioniert sich somit klar als Top-Kandidat für Investoren, die von der nächsten Wachstumsphase der Kryptoindustrie profitieren wollen.

Fallende Hardwarepreise als Wachstumshebel - Hyper Bit nutzt Marktphase konsequent für Expansion

Die Preise für Mining-Hardware fallen nach dem Boom deutlich, was Hyper Bit ermöglicht, günstig zu investieren und rasch zu expandieren. Durch den direkten Draht zu Herstellern kann Hyper Bit Verzögerungen umgehen und Kosten senken - entscheidende Faktoren, um im Wettbewerb bestehen zu können.

Für Investoren ergibt sich daraus eine seltene Gelegenheit:

Exponierung an digitalen Assets ohne technische Hürden

Zugang zu einem wachsenden Sektor mit nachhaltigem Geschäftsmodell

Teilnahme an einem Unternehmen mit erfahrenem Führungsteam und klarer Wachstumsstrategie

Hyper Bit auf Wachstumskurs - Vom Newcomer zum Vorreiter

Die Rallye in den Kryptomärkten ist im vollen Gange. Trotz massiver Kursgewinne in den vergangenen Monaten bleibt die Marktkapitalisierung im Vergleich zu traditionellen Anlageklassen noch immer relativ gering. Was wir derzeit erleben, ist das klassische Spannungsfeld aus rasant wachsender Nachfrage bei gleichzeitig begrenztem Angebot - ein Szenario, das historisch gesehen erfahrungsgemäß enormes Kurspotenzial entfalten kann.

Zudem beflügelt die zugrunde liegende Blockchain-Technologie die Fantasie der Anleger: Ihre disruptiven Eigenschaften eröffnen in nahezu allen Branchen neue Anwendungsszenarien. Besonders das Finanzwesen dürfte in den kommenden Jahren einem tiefgreifenden Wandel unterzogen werden - getrieben von dezentralen Systemen, die klassischen Institutionen zunehmend Konkurrenz machen. Zentralbanken und politische Entscheidungsträger werden es schwer haben, diese Entwicklung durch Regulierung oder Marktbeschränkungen wesentlich zu bremsen.

Zwar ist mittelfristig mit phasenweisen Übertreibungen, erhöhten Schwankungen und Korrekturen zu rechnen - doch das ist typisch für aufstrebende Zukunftsmärkte. Langfristig bleibt das Potenzial jedoch unverändert hoch.

Ein klarer Profiteur dieser strukturellen Umwälzung ist Hyper Bit Technologies (ISIN: CA44916F1071 | WKN: A415NT) Das Unternehmen kombiniert skalierbares Krypto-Mining mit nachhaltiger Energieversorgung und strategischen Technologiepartnerschaften - eine Positionierung, die in Nordamerika zunehmend als zukunftsweisend wahrgenommen wird.

Sie sehen: Hyper Bit Technologies (ISIN: CA44916F1071 | WKN: A415NT) ist kein gewöhnlicher Krypto-Investment-Case.

Statt passiv auf Kursgewinne zu setzen, stehen digitale Assets im Fokus - ein Modell, das langfristig Stabilität und Wachstum verspricht. Die Kombination aus nachhaltigem Mining, Fokus auf etablierte Coins mit realer Nutzung und einem erfahrenen Management macht Hyper Bit zu einer attraktiven Alternative für Anleger, die über den Tellerrand hinausblicken wollen.

Wer am Krypto-Boom teilhaben möchte, ohne sich mit Hardware, Wallets oder Sicherheitsfragen zu beschäftigen, sollte Hyper Bit Technologies (ISIN: CA44916F1071 | WKN: A415NT) genau beobachten. Die Aktie bietet eine spannende Möglichkeit, von der Infrastruktur hinter Kryptowährungen zu profitieren - ein Thema, das in Zukunft immer wichtiger wird.

Für Anleger, die in den Krypto-Sektor einsteigen oder ihre Position ausbauen wollen, ist Hyper Bit Technologies (ISIN: CA44916F1071 | WKN: A415NT) eine Aktie, die man jetzt auf dem Radar haben sollte. Die Kombination aus erfahrenem Management, nachhaltiger Energieversorgung und innovativen Produkten macht das Unternehmen zu einem klaren Gewinner im Krypto-Mining-Ökosystem.

Jetzt ist der richtige Moment, auf Hyper Bit zu setzen - für langfristiges Wachstum und attraktive Renditen im Krypto-Universum.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Hotstock Investor Redaktion

Mehr Informationen und Updates finden Sie direkt auf der Website von Hyper Bit: hyperbit.ca sowie bei sedarplus.ca

