WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
15.08.25 | 08:16
7,250 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,2007,55009:12
PR Newswire
15.08.2025 08:06 Uhr
71 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 15

Bodycotewww.bodycote.com

15 August 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

14 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

35,404

Highest price paid per share (pence per share):

633.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

629.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

631.10p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,911,362 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 399,042 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,544,810 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

15

632.5

14/08/2025 08:16:31

00482589710TRLO0.1.1

XLON

35

632.5

14/08/2025 08:16:31

00482589708TRLO0.1.1

XLON

74

632.5

14/08/2025 08:16:31

00482589709TRLO0.1.1

XLON

314

632.5

14/08/2025 08:16:31

00482589711TRLO0.1.1

XLON

64

631.5

14/08/2025 08:16:33

00482589715TRLO0.1.1

CHIX

116

631.5

14/08/2025 08:16:33

00482589714TRLO0.1.1

BATE

6

632.5

14/08/2025 08:17:02

00482589787TRLO0.1.1

TRQX

146

632

14/08/2025 08:19:07

00482589995TRLO0.1.1

XLON

11

632.5

14/08/2025 08:20:02

00482590136TRLO0.1.1

TRQX

15

632.5

14/08/2025 08:20:02

00482590135TRLO0.1.1

TRQX

14

632

14/08/2025 08:22:04

00482590584TRLO0.1.1

CHIX

18

632

14/08/2025 08:22:04

00482590583TRLO0.1.1

CHIX

146

632.5

14/08/2025 08:22:55

00482590676TRLO0.1.1

XLON

16

632.5

14/08/2025 08:23:00

00482590680TRLO0.1.1

TRQX

12

632.5

14/08/2025 08:27:04

00482591587TRLO0.1.1

XLON

134

632.5

14/08/2025 08:27:04

00482591588TRLO0.1.1

XLON

12

632.5

14/08/2025 08:28:32

00482591858TRLO0.1.1

TRQX

4

632.5

14/08/2025 08:29:01

00482591890TRLO0.1.1

TRQX

146

632.5

14/08/2025 08:31:42

00482592469TRLO0.1.1

XLON

16

632.5

14/08/2025 08:36:04

00482593163TRLO0.1.1

TRQX

32

632.5

14/08/2025 08:36:04

00482593162TRLO0.1.1

CHIX

60

632.5

14/08/2025 08:37:00

00482593284TRLO0.1.1

XLON

86

632.5

14/08/2025 08:37:00

00482593285TRLO0.1.1

XLON

9

632

14/08/2025 08:38:10

00482593412TRLO0.1.1

AQXE

10

632

14/08/2025 08:38:10

00482593415TRLO0.1.1

AQXE

11

632

14/08/2025 08:38:10

00482593414TRLO0.1.1

AQXE

20

632

14/08/2025 08:38:10

00482593413TRLO0.1.1

AQXE

32

632

14/08/2025 08:38:28

00482593452TRLO0.1.1

CHIX

58

632

14/08/2025 08:38:28

00482593453TRLO0.1.1

BATE

116

632

14/08/2025 08:38:28

00482593454TRLO0.1.1

BATE

14

632.5

14/08/2025 08:51:04

00482595170TRLO0.1.1

CHIX

18

632.5

14/08/2025 08:51:04

00482595172TRLO0.1.1

CHIX

58

632.5

14/08/2025 08:51:04

00482595171TRLO0.1.1

BATE

146

632.5

14/08/2025 08:51:04

00482595173TRLO0.1.1

XLON

16

632

14/08/2025 08:51:09

00482595182TRLO0.1.1

TRQX

10

632

14/08/2025 08:51:30

00482595225TRLO0.1.1

AQXE

292

632.5

14/08/2025 08:53:06

00482595397TRLO0.1.1

XLON

58

632

14/08/2025 08:53:07

00482595399TRLO0.1.1

BATE

32

632

14/08/2025 08:53:07

00482595400TRLO0.1.1

CHIX

10

632

14/08/2025 08:53:10

00482595405TRLO0.1.1

AQXE

16

632

14/08/2025 08:54:01

00482595525TRLO0.1.1

TRQX

146

632

14/08/2025 08:56:16

00482595895TRLO0.1.1

XLON

8

632

14/08/2025 08:59:17

00482596386TRLO0.1.1

TRQX

8

632

14/08/2025 09:00:00

00482596478TRLO0.1.1

TRQX

32

632.5

14/08/2025 09:00:51

00482596681TRLO0.1.1

CHIX

10

632

14/08/2025 09:01:03

00482596717TRLO0.1.1

AQXE

58

632

14/08/2025 09:01:18

00482596830TRLO0.1.1

BATE

146

632.5

14/08/2025 09:01:25

00482596942TRLO0.1.1

XLON

45

632.5

14/08/2025 09:07:18

00482597780TRLO0.1.1

XLON

101

632.5

14/08/2025 09:07:18

00482597781TRLO0.1.1

XLON

10

632

14/08/2025 09:10:18

00482598154TRLO0.1.1

AQXE

32

632.5

14/08/2025 09:10:21

00482598163TRLO0.1.1

CHIX

58

632

14/08/2025 09:10:51

00482598211TRLO0.1.1

BATE

146

632.5

14/08/2025 09:13:09

00482598593TRLO0.1.1

XLON

12

631.5

14/08/2025 09:16:21

00482599089TRLO0.1.1

TRQX

4

631.5

14/08/2025 09:16:21

00482599090TRLO0.1.1

TRQX

8

632.5

14/08/2025 09:19:47

00482599590TRLO0.1.1

CHIX

12

632.5

14/08/2025 09:19:47

00482599588TRLO0.1.1

CHIX

12

632.5

14/08/2025 09:19:47

00482599589TRLO0.1.1

CHIX

10

632

14/08/2025 09:19:49

00482599591TRLO0.1.1

AQXE

4

632

14/08/2025 09:20:26

00482599680TRLO0.1.1

BATE

8

632

14/08/2025 09:20:26

00482599679TRLO0.1.1

BATE

12

632

14/08/2025 09:20:26

00482599678TRLO0.1.1

BATE

32

632.5

14/08/2025 09:29:19

00482600721TRLO0.1.1

CHIX

10

632

14/08/2025 09:29:49

00482600755TRLO0.1.1

AQXE

34

632

14/08/2025 09:29:49

00482600756TRLO0.1.1

BATE

12

632

14/08/2025 09:31:54

00482601008TRLO0.1.1

BATE

12

632

14/08/2025 09:31:54

00482601009TRLO0.1.1

BATE

34

632

14/08/2025 09:31:54

00482601010TRLO0.1.1

BATE

8

632.5

14/08/2025 09:37:26

00482601622TRLO0.1.1

CHIX

24

632.5

14/08/2025 09:37:26

00482601623TRLO0.1.1

CHIX

10

632

14/08/2025 09:37:26

00482601625TRLO0.1.1

AQXE

16

631.5

14/08/2025 09:37:26

00482601628TRLO0.1.1

TRQX

146

631.5

14/08/2025 09:37:26

00482601627TRLO0.1.1

XLON

438

631.5

14/08/2025 09:37:26

00482601626TRLO0.1.1

XLON

32

631.5

14/08/2025 09:37:26

00482601629TRLO0.1.1

TRQX

7

631.5

14/08/2025 09:40:40

00482602160TRLO0.1.1

XLON

139

631.5

14/08/2025 09:40:40

00482602159TRLO0.1.1

XLON

12

631.5

14/08/2025 09:43:08

00482602399TRLO0.1.1

TRQX

4

631.5

14/08/2025 09:43:08

00482602400TRLO0.1.1

TRQX

10

632

14/08/2025 09:45:26

00482602647TRLO0.1.1

AQXE

32

632.5

14/08/2025 09:45:28

00482602651TRLO0.1.1

CHIX

12

631.5

14/08/2025 09:45:37

00482602667TRLO0.1.1

XLON

77

631.5

14/08/2025 09:45:37

00482602666TRLO0.1.1

XLON

1

631.5

14/08/2025 09:45:37

00482602668TRLO0.1.1

XLON

56

631.5

14/08/2025 09:49:05

00482603121TRLO0.1.1

XLON

10

632

14/08/2025 09:53:21

00482603906TRLO0.1.1

AQXE

15

632

14/08/2025 09:56:45

00482604470TRLO0.1.1

CHIX

17

632

14/08/2025 09:56:45

00482604469TRLO0.1.1

CHIX

9

632

14/08/2025 10:01:43

00482605082TRLO0.1.1

AQXE

438

632.5

14/08/2025 10:16:12

00482607591TRLO0.1.1

XLON

116

632.5

14/08/2025 10:18:34

00482607968TRLO0.1.1

XLON

176

632.5

14/08/2025 10:18:34

00482607969TRLO0.1.1

XLON

146

632.5

14/08/2025 10:21:00

00482608474TRLO0.1.1

XLON

32

633

14/08/2025 10:21:06

00482608477TRLO0.1.1

TRQX

215

632.5

14/08/2025 10:21:12

00482608481TRLO0.1.1

BATE

5

632.5

14/08/2025 10:21:12

00482608483TRLO0.1.1

BATE

12

632.5

14/08/2025 10:21:12

00482608482TRLO0.1.1

BATE

58

632.5

14/08/2025 10:21:12

00482608484TRLO0.1.1

BATE

15

633

14/08/2025 10:23:09

00482609022TRLO0.1.1

TRQX

17

633

14/08/2025 10:23:09

00482609023TRLO0.1.1

TRQX

47

632.5

14/08/2025 10:23:49

00482609332TRLO0.1.1

BATE

11

632.5

14/08/2025 10:24:02

00482609372TRLO0.1.1

BATE

146

632.5

14/08/2025 10:26:23

00482609775TRLO0.1.1

XLON

16

633

14/08/2025 10:28:47

00482610076TRLO0.1.1

TRQX

9

632

14/08/2025 10:28:51

00482610082TRLO0.1.1

AQXE

10

632

14/08/2025 10:28:51

00482610083TRLO0.1.1

AQXE

64

632.5

14/08/2025 10:29:17

00482610115TRLO0.1.1

CHIX

17

633

14/08/2025 10:34:09

00482610674TRLO0.1.1

XLON

48

633

14/08/2025 10:34:09

00482610673TRLO0.1.1

XLON

65

633

14/08/2025 10:34:09

00482610672TRLO0.1.1

XLON

16

633

14/08/2025 10:34:09

00482610675TRLO0.1.1

XLON

12

632.5

14/08/2025 10:40:18

00482611438TRLO0.1.1

AQXE

58

632.5

14/08/2025 10:40:18

00482611436TRLO0.1.1

BATE

64

632.5

14/08/2025 10:40:18

00482611437TRLO0.1.1

CHIX

16

632.5

14/08/2025 10:43:20

00482611781TRLO0.1.1

TRQX

20

632

14/08/2025 10:43:55

00482611818TRLO0.1.1

XLON

126

632

14/08/2025 10:43:55

00482611819TRLO0.1.1

XLON

10

632.5

14/08/2025 10:49:39

00482612609TRLO0.1.1

AQXE

32

632.5

14/08/2025 10:49:59

00482612638TRLO0.1.1

CHIX

16

632.5

14/08/2025 10:51:51

00482613036TRLO0.1.1

BATE

12

632.5

14/08/2025 10:51:51

00482613037TRLO0.1.1

BATE

30

632.5

14/08/2025 10:51:51

00482613038TRLO0.1.1

BATE

12

632.5

14/08/2025 10:58:33

00482613988TRLO0.1.1

TRQX

4

632.5

14/08/2025 10:58:33

00482613989TRLO0.1.1

TRQX

146

632

14/08/2025 10:58:38

00482613996TRLO0.1.1

XLON

10

632

14/08/2025 11:02:00

00482614423TRLO0.1.1

AQXE

58

631.5

14/08/2025 11:02:00

00482614424TRLO0.1.1

XLON

88

631.5

14/08/2025 11:02:00

00482614425TRLO0.1.1

XLON

32

631.5

14/08/2025 11:02:28

00482614466TRLO0.1.1

CHIX

58

631.5

14/08/2025 11:03:01

00482614518TRLO0.1.1

BATE

146

631.5

14/08/2025 11:04:54

00482614706TRLO0.1.1

XLON

16

631.5

14/08/2025 11:05:27

00482614756TRLO0.1.1

TRQX

3

632

14/08/2025 11:07:55

00482615147TRLO0.1.1

AQXE

7

632

14/08/2025 11:07:55

00482615146TRLO0.1.1

AQXE

58

631.5

14/08/2025 11:11:43

00482615801TRLO0.1.1

BATE

12

631.5

14/08/2025 11:11:43

00482615804TRLO0.1.1

TRQX

32

631.5

14/08/2025 11:11:43

00482615802TRLO0.1.1

CHIX

146

631.5

14/08/2025 11:11:43

00482615803TRLO0.1.1

XLON

1

631.5

14/08/2025 11:11:43

00482615805TRLO0.1.1

TRQX

10

632

14/08/2025 11:13:55

00482616083TRLO0.1.1

AQXE

7

632

14/08/2025 11:19:38

00482616900TRLO0.1.1

TRQX

12

632

14/08/2025 11:19:38

00482616899TRLO0.1.1

TRQX

66

632

14/08/2025 11:19:39

00482616903TRLO0.1.1

XLON

226

632

14/08/2025 11:19:39

00482616904TRLO0.1.1

XLON

10

632

14/08/2025 11:19:46

00482616917TRLO0.1.1

AQXE

12

632

14/08/2025 11:22:41

00482617280TRLO0.1.1

TRQX

4

632

14/08/2025 11:22:41

00482617281TRLO0.1.1

TRQX

10

632

14/08/2025 11:25:40

00482617744TRLO0.1.1

AQXE

16

632

14/08/2025 11:28:31

00482618151TRLO0.1.1

TRQX

10

632

14/08/2025 11:32:11

00482618662TRLO0.1.1

AQXE

64

631.5

14/08/2025 11:33:01

00482618713TRLO0.1.1

CHIX

32

631.5

14/08/2025 11:33:01

00482618714TRLO0.1.1

CHIX

58

631.5

14/08/2025 11:33:01

00482618716TRLO0.1.1

BATE

116

631.5

14/08/2025 11:33:01

00482618715TRLO0.1.1

BATE

32

631.5

14/08/2025 11:33:01

00482618718TRLO0.1.1

CHIX

58

631.5

14/08/2025 11:33:01

00482618717TRLO0.1.1

BATE

146

631.5

14/08/2025 11:33:01

00482618719TRLO0.1.1

XLON

146

631.5

14/08/2025 11:33:01

00482618720TRLO0.1.1

XLON

146

631.5

14/08/2025 11:33:01

00482618721TRLO0.1.1

XLON

44

631.5

14/08/2025 11:35:31

00482619076TRLO0.1.1

XLON

27

631.5

14/08/2025 11:35:31

00482619077TRLO0.1.1

XLON

75

631.5

14/08/2025 11:35:31

00482619078TRLO0.1.1

XLON

12

631.5

14/08/2025 11:35:46

00482619123TRLO0.1.1

TRQX

1

632

14/08/2025 11:35:46

00482619125TRLO0.1.1

TRQX

3

632

14/08/2025 11:35:46

00482619124TRLO0.1.1

TRQX

40

631.5

14/08/2025 11:37:36

00482619283TRLO0.1.1

XLON

106

631.5

14/08/2025 11:37:36

00482619284TRLO0.1.1

XLON

10

631.5

14/08/2025 11:40:07

00482619670TRLO0.1.1

AQXE

6

631.5

14/08/2025 11:40:22

00482619696TRLO0.1.1

CHIX

10

631.5

14/08/2025 11:40:22

00482619695TRLO0.1.1

CHIX

146

631.5

14/08/2025 11:42:14

00482619902TRLO0.1.1

XLON

16

632

14/08/2025 11:43:29

00482620020TRLO0.1.1

TRQX

16

631.5

14/08/2025 11:45:42

00482620274TRLO0.1.1

CHIX

58

631.5

14/08/2025 11:45:42

00482620275TRLO0.1.1

BATE

146

631.5

14/08/2025 11:45:42

00482620276TRLO0.1.1

XLON

10

631.5

14/08/2025 11:48:03

00482620585TRLO0.1.1

AQXE

32

631.5

14/08/2025 11:48:20

00482620681TRLO0.1.1

CHIX

58

631.5

14/08/2025 11:49:42

00482620837TRLO0.1.1

BATE

146

631.5

14/08/2025 11:50:37

00482621002TRLO0.1.1

XLON

16

632

14/08/2025 11:51:13

00482621050TRLO0.1.1

TRQX

10

631.5

14/08/2025 11:55:55

00482621597TRLO0.1.1

AQXE

146

631.5

14/08/2025 11:55:55

00482621598TRLO0.1.1

XLON

32

631.5

14/08/2025 11:56:13

00482621629TRLO0.1.1

CHIX

6

632

14/08/2025 11:59:01

00482622016TRLO0.1.1

TRQX

10

632

14/08/2025 11:59:01

00482622017TRLO0.1.1

TRQX

58

631

14/08/2025 12:00:18

00482622218TRLO0.1.1

BATE

146

631.5

14/08/2025 12:00:18

00482622219TRLO0.1.1

XLON

10

631.5

14/08/2025 12:02:01

00482622435TRLO0.1.1

AQXE

17

631

14/08/2025 12:02:12

00482622455TRLO0.1.1

CHIX

3

631.5

14/08/2025 12:02:12

00482622457TRLO0.1.1

CHIX

12

631.5

14/08/2025 12:02:12

00482622456TRLO0.1.1

CHIX

146

630.5

14/08/2025 12:02:47

00482622734TRLO0.1.1

XLON

58

630.5

14/08/2025 12:02:52

00482622750TRLO0.1.1

BATE

6

631

14/08/2025 12:03:30

00482622846TRLO0.1.1

TRQX

10

631

14/08/2025 12:03:30

00482622847TRLO0.1.1

TRQX

51

630.5

14/08/2025 12:05:19

00482623025TRLO0.1.1

XLON

95

630.5

14/08/2025 12:05:19

00482623026TRLO0.1.1

XLON

10

631

14/08/2025 12:06:08

00482623107TRLO0.1.1

AQXE

8

631

14/08/2025 12:06:14

00482623114TRLO0.1.1

CHIX

24

631

14/08/2025 12:06:14

00482623115TRLO0.1.1

CHIX

11

630.5

14/08/2025 12:06:59

00482623163TRLO0.1.1

BATE

16

630.5

14/08/2025 12:06:59

00482623162TRLO0.1.1

BATE

1

630.5

14/08/2025 12:06:59

00482623164TRLO0.1.1

BATE

30

630.5

14/08/2025 12:07:00

00482623166TRLO0.1.1

BATE

12

631

14/08/2025 12:07:28

00482623229TRLO0.1.1

TRQX

4

631

14/08/2025 12:07:28

00482623230TRLO0.1.1

TRQX

146

630.5

14/08/2025 12:07:50

00482623264TRLO0.1.1

XLON

10

631

14/08/2025 12:10:08

00482623549TRLO0.1.1

AQXE

32

631

14/08/2025 12:10:21

00482623574TRLO0.1.1

CHIX

146

630.5

14/08/2025 12:10:22

00482623582TRLO0.1.1

XLON

39

630.5

14/08/2025 12:11:10

00482623688TRLO0.1.1

BATE

4

630.5

14/08/2025 12:11:10

00482623689TRLO0.1.1

BATE

8

630.5

14/08/2025 12:11:10

00482623690TRLO0.1.1

BATE

4

631

14/08/2025 12:11:29

00482623714TRLO0.1.1

TRQX

12

631

14/08/2025 12:11:29

00482623713TRLO0.1.1

TRQX

7

630.5

14/08/2025 12:12:02

00482623778TRLO0.1.1

BATE

12

630.5

14/08/2025 12:12:55

00482623860TRLO0.1.1

XLON

10

631

14/08/2025 12:14:16

00482624067TRLO0.1.1

AQXE

32

631

14/08/2025 12:14:25

00482624083TRLO0.1.1

CHIX

59

631

14/08/2025 12:15:22

00482624173TRLO0.1.1

XLON

73

631

14/08/2025 12:15:22

00482624174TRLO0.1.1

XLON

2

631

14/08/2025 12:15:22

00482624175TRLO0.1.1

XLON

4

631

14/08/2025 12:15:30

00482624188TRLO0.1.1

TRQX

146

631

14/08/2025 12:18:17

00482624628TRLO0.1.1

XLON

32

631

14/08/2025 12:18:30

00482624663TRLO0.1.1

CHIX

4

631.5

14/08/2025 12:24:56

00482625433TRLO0.1.1

TRQX

5

631.5

14/08/2025 12:24:56

00482625434TRLO0.1.1

TRQX

7

631.5

14/08/2025 12:29:17

00482625942TRLO0.1.1

TRQX

28

631.5

14/08/2025 12:29:17

00482625943TRLO0.1.1

TRQX

146

631

14/08/2025 12:29:17

00482625946TRLO0.1.1

XLON

292

631

14/08/2025 12:29:17

00482625945TRLO0.1.1

XLON

16

631.5

14/08/2025 12:29:17

00482625944TRLO0.1.1

TRQX

146

631

14/08/2025 12:29:17

00482625947TRLO0.1.1

XLON

146

631

14/08/2025 12:29:17

00482625948TRLO0.1.1

XLON

58

631.5

14/08/2025 12:29:29

00482625979TRLO0.1.1

BATE

116

631.5

14/08/2025 12:31:15

00482626185TRLO0.1.1

BATE

58

631.5

14/08/2025 12:31:15

00482626186TRLO0.1.1

BATE

32

631

14/08/2025 12:33:05

00482626409TRLO0.1.1

CHIX

64

631

14/08/2025 12:33:05

00482626408TRLO0.1.1

CHIX

146

631

14/08/2025 12:33:05

00482626410TRLO0.1.1

XLON

15

631.5

14/08/2025 12:33:16

00482626419TRLO0.1.1

TRQX

1

631.5

14/08/2025 12:33:16

00482626420TRLO0.1.1

TRQX

58

631.5

14/08/2025 12:33:49

00482626454TRLO0.1.1

BATE

10

631

14/08/2025 12:34:21

00482626500TRLO0.1.1

AQXE

10

631

14/08/2025 12:34:21

00482626501TRLO0.1.1

AQXE

10

631

14/08/2025 12:34:21

00482626502TRLO0.1.1

AQXE

20

631

14/08/2025 12:34:21

00482626499TRLO0.1.1

AQXE

146

631

14/08/2025 12:37:14

00482626901TRLO0.1.1

XLON

28

631

14/08/2025 12:41:06

00482627315TRLO0.1.1

CHIX

4

631

14/08/2025 12:41:06

00482627316TRLO0.1.1

CHIX

10

631

14/08/2025 12:42:21

00482627442TRLO0.1.1

TRQX

6

631.5

14/08/2025 12:42:21

00482627443TRLO0.1.1

TRQX

146

631

14/08/2025 12:43:04

00482627516TRLO0.1.1

XLON

28

631

14/08/2025 12:43:13

00482627527TRLO0.1.1

BATE

26

631.5

14/08/2025 12:43:13

00482627528TRLO0.1.1

BATE

4

631.5

14/08/2025 12:43:13

00482627529TRLO0.1.1

BATE

10

631

14/08/2025 12:49:55

00482628405TRLO0.1.1

AQXE

8

631

14/08/2025 12:50:27

00482628499TRLO0.1.1

CHIX

24

631

14/08/2025 12:50:27

00482628498TRLO0.1.1

CHIX

16

631

14/08/2025 12:51:36

00482628743TRLO0.1.1

TRQX

58

631

14/08/2025 12:52:39

00482628915TRLO0.1.1

BATE

146

630

14/08/2025 12:55:01

00482629360TRLO0.1.1

XLON

18

631

14/08/2025 12:59:46

00482630052TRLO0.1.1

CHIX

14

631

14/08/2025 12:59:46

00482630053TRLO0.1.1

CHIX

58

630.5

14/08/2025 13:03:49

00482630804TRLO0.1.1

BATE

32

631

14/08/2025 13:06:58

00482631323TRLO0.1.1

CHIX

146

630

14/08/2025 13:07:28

00482631413TRLO0.1.1

XLON

146

630

14/08/2025 13:07:28

00482631414TRLO0.1.1

XLON

146

630

14/08/2025 13:07:28

00482631415TRLO0.1.1

XLON

12

630.5

14/08/2025 13:07:31

00482631424TRLO0.1.1

TRQX

20

630.5

14/08/2025 13:07:31

00482631425TRLO0.1.1

TRQX

58

630.5

14/08/2025 13:08:42

00482631586TRLO0.1.1

BATE

12

631

14/08/2025 13:14:02

00482632285TRLO0.1.1

CHIX

20

631

14/08/2025 13:15:17

00482632479TRLO0.1.1

CHIX

16

630.5

14/08/2025 13:15:23

00482632493TRLO0.1.1

TRQX

64

631

14/08/2025 13:15:27

00482632503TRLO0.1.1

XLON

117

631

14/08/2025 13:15:27

00482632504TRLO0.1.1

XLON

12

631.5

14/08/2025 13:21:56

00482633663TRLO0.1.1

XLON

10

631.5

14/08/2025 13:22:24

00482633714TRLO0.1.1

AQXE

20

631.5

14/08/2025 13:22:24

00482633713TRLO0.1.1

AQXE

10

631.5

14/08/2025 13:22:24

00482633716TRLO0.1.1

AQXE

58

631.5

14/08/2025 13:22:24

00482633715TRLO0.1.1

BATE

99

631.5

14/08/2025 13:22:24

00482633717TRLO0.1.1

XLON

24

631.5

14/08/2025 13:22:24

00482633719TRLO0.1.1

CHIX

111

631.5

14/08/2025 13:22:24

00482633718TRLO0.1.1

XLON

8

631.5

14/08/2025 13:22:24

00482633720TRLO0.1.1

CHIX

16

632.5

14/08/2025 13:24:35

00482634132TRLO0.1.1

TRQX

146

632.5

14/08/2025 13:24:42

00482634167TRLO0.1.1

XLON

181

632.5

14/08/2025 13:26:58

00482634714TRLO0.1.1

XLON

10

632.5

14/08/2025 13:27:44

00482634837TRLO0.1.1

AQXE

32

632.5

14/08/2025 13:28:12

00482634913TRLO0.1.1

CHIX

16

632.5

14/08/2025 13:30:13

00482635402TRLO0.1.1

TRQX

146

632

14/08/2025 13:31:01

00482636074TRLO0.1.1

XLON

10

632

14/08/2025 13:32:50

00482636559TRLO0.1.1

AQXE

16

632.5

14/08/2025 13:32:55

00482636595TRLO0.1.1

TRQX

32

632.5

14/08/2025 13:32:58

00482636606TRLO0.1.1

CHIX

6

632.5

14/08/2025 13:33:06

00482636655TRLO0.1.1

XLON

140

632.5

14/08/2025 13:33:06

00482636656TRLO0.1.1

XLON

145

632.5

14/08/2025 13:35:34

00482637411TRLO0.1.1

XLON

1

632.5

14/08/2025 13:35:34

00482637412TRLO0.1.1

XLON

10

632

14/08/2025 13:36:43

00482637717TRLO0.1.1

AQXE

16

632.5

14/08/2025 13:36:48

00482637740TRLO0.1.1

TRQX

32

632.5

14/08/2025 13:36:58

00482637804TRLO0.1.1

CHIX

29

632.5

14/08/2025 13:38:01

00482638050TRLO0.1.1

XLON

117

632.5

14/08/2025 13:38:01

00482638049TRLO0.1.1

XLON

28

632.5

14/08/2025 13:40:32

00482638620TRLO0.1.1

XLON

118

632.5

14/08/2025 13:40:32

00482638621TRLO0.1.1

XLON

10

632

14/08/2025 13:40:37

00482638632TRLO0.1.1

AQXE

4

632.5

14/08/2025 13:40:40

00482638636TRLO0.1.1

TRQX

12

632.5

14/08/2025 13:40:40

00482638635TRLO0.1.1

TRQX

32

632.5

14/08/2025 13:40:56

00482638769TRLO0.1.1

CHIX

129

632.5

14/08/2025 13:42:59

00482639163TRLO0.1.1

XLON

2

632.5

14/08/2025 13:42:59

00482639164TRLO0.1.1

XLON

15

632.5

14/08/2025 13:42:59

00482639165TRLO0.1.1

XLON

5

632.5

14/08/2025 13:44:32

00482639524TRLO0.1.1

TRQX

11

632.5

14/08/2025 13:44:32

00482639525TRLO0.1.1

TRQX

10

632

14/08/2025 13:44:42

00482639553TRLO0.1.1

AQXE

12

632.5

14/08/2025 13:44:54

00482639594TRLO0.1.1

CHIX

18

632.5

14/08/2025 13:44:54

00482639593TRLO0.1.1

CHIX

2

632.5

14/08/2025 13:44:54

00482639595TRLO0.1.1

CHIX

51

632.5

14/08/2025 13:45:25

00482639692TRLO0.1.1

XLON

95

632.5

14/08/2025 13:45:25

00482639691TRLO0.1.1

XLON

146

632.5

14/08/2025 13:47:59

00482640134TRLO0.1.1

XLON

16

632.5

14/08/2025 13:48:30

00482640224TRLO0.1.1

TRQX

10

632

14/08/2025 13:48:50

00482640260TRLO0.1.1

AQXE

12

632.5

14/08/2025 13:52:21

00482641408TRLO0.1.1

TRQX

4

632.5

14/08/2025 13:52:21

00482641409TRLO0.1.1

TRQX

12

632.5

14/08/2025 13:56:11

00482642403TRLO0.1.1

TRQX

4

632.5

14/08/2025 13:56:11

00482642404TRLO0.1.1

TRQX

16

632.5

14/08/2025 14:00:11

00482643443TRLO0.1.1

TRQX

4

632.5

14/08/2025 14:05:42

00482644904TRLO0.1.1

TRQX

12

632.5

14/08/2025 14:05:42

00482644903TRLO0.1.1

TRQX

4

632.5

14/08/2025 14:11:15

00482646172TRLO0.1.1

TRQX

12

632.5

14/08/2025 14:11:15

00482646171TRLO0.1.1

TRQX

290

632

14/08/2025 14:12:05

00482646322TRLO0.1.1

BATE

58

632

14/08/2025 14:12:05

00482646323TRLO0.1.1

BATE

58

632

14/08/2025 14:12:05

00482646324TRLO0.1.1

BATE

58

632

14/08/2025 14:12:05

00482646327TRLO0.1.1

BATE

116

632

14/08/2025 14:12:05

00482646326TRLO0.1.1

BATE

146

632

14/08/2025 14:12:05

00482646325TRLO0.1.1

XLON

58

632

14/08/2025 14:12:05

00482646328TRLO0.1.1

BATE

58

632

14/08/2025 14:12:05

00482646329TRLO0.1.1

BATE

146

632

14/08/2025 14:12:05

00482646330TRLO0.1.1

XLON

9

632

14/08/2025 14:12:05

00482646331TRLO0.1.1

XLON

137

632

14/08/2025 14:12:05

00482646332TRLO0.1.1

XLON

146

632

14/08/2025 14:12:05

00482646333TRLO0.1.1

XLON

146

632

14/08/2025 14:12:05

00482646334TRLO0.1.1

XLON

146

632

14/08/2025 14:12:05

00482646335TRLO0.1.1

XLON

146

632

14/08/2025 14:12:05

00482646336TRLO0.1.1

XLON

3

633

14/08/2025 14:12:07

00482646342TRLO0.1.1

CHIX

11

633

14/08/2025 14:12:07

00482646343TRLO0.1.1

CHIX

18

633

14/08/2025 14:12:07

00482646344TRLO0.1.1

CHIX

20

632.5

14/08/2025 14:12:13

00482646371TRLO0.1.1

AQXE

15

633

14/08/2025 14:12:44

00482646551TRLO0.1.1

CHIX

17

633

14/08/2025 14:12:44

00482646552TRLO0.1.1

CHIX

10

632.5

14/08/2025 14:14:23

00482647118TRLO0.1.1

AQXE

32

633

14/08/2025 14:14:56

00482647281TRLO0.1.1

CHIX

16

632.5

14/08/2025 14:16:55

00482648000TRLO0.1.1

TRQX

10

632.5

14/08/2025 14:17:00

00482648038TRLO0.1.1

AQXE

2

633

14/08/2025 14:18:12

00482648311TRLO0.1.1

CHIX

30

633

14/08/2025 14:18:12

00482648312TRLO0.1.1

CHIX

10

632.5

14/08/2025 14:19:28

00482648577TRLO0.1.1

AQXE

58

632.5

14/08/2025 14:20:11

00482648754TRLO0.1.1

BATE

96

632

14/08/2025 14:20:33

00482648890TRLO0.1.1

CHIX

146

632

14/08/2025 14:20:33

00482648891TRLO0.1.1

XLON

146

632

14/08/2025 14:20:33

00482648892TRLO0.1.1

XLON

146

632

14/08/2025 14:20:33

00482648893TRLO0.1.1

XLON

10

632.5

14/08/2025 14:21:25

00482649089TRLO0.1.1

AQXE

16

632.5

14/08/2025 14:22:25

00482649374TRLO0.1.1

TRQX

95

632.5

14/08/2025 14:22:40

00482649455TRLO0.1.1

XLON

6

632.5

14/08/2025 14:22:40

00482649457TRLO0.1.1

XLON

23

632.5

14/08/2025 14:22:40

00482649456TRLO0.1.1

XLON

19

632.5

14/08/2025 14:22:51

00482649498TRLO0.1.1

XLON

3

632.5

14/08/2025 14:23:11

00482649598TRLO0.1.1

XLON

10

632.5

14/08/2025 14:23:42

00482649757TRLO0.1.1

AQXE

54

632

14/08/2025 14:25:48

00482650340TRLO0.1.1

XLON

32

632

14/08/2025 14:25:48

00482650342TRLO0.1.1

CHIX

92

632

14/08/2025 14:25:48

00482650341TRLO0.1.1

XLON

58

632.5

14/08/2025 14:25:51

00482650351TRLO0.1.1

BATE

16

632.5

14/08/2025 14:28:00

00482650796TRLO0.1.1

TRQX

10

632.5

14/08/2025 14:29:12

00482651143TRLO0.1.1

AQXE

32

632

14/08/2025 14:29:36

00482651234TRLO0.1.1

CHIX

146

631.5

14/08/2025 14:30:14

00482651862TRLO0.1.1

XLON

58

632

14/08/2025 14:31:01

00482652496TRLO0.1.1

BATE

45

631

14/08/2025 14:31:50

00482653100TRLO0.1.1

XLON

101

631

14/08/2025 14:31:50

00482653101TRLO0.1.1

XLON

16

631.5

14/08/2025 14:32:10

00482653384TRLO0.1.1

TRQX

10

631

14/08/2025 14:33:01

00482653953TRLO0.1.1

AQXE

32

631

14/08/2025 14:33:18

00482654112TRLO0.1.1

CHIX

1

631

14/08/2025 14:34:13

00482654599TRLO0.1.1

XLON

50

631

14/08/2025 14:34:13

00482654600TRLO0.1.1

XLON

95

631

14/08/2025 14:34:13

00482654601TRLO0.1.1

XLON

2

631.5

14/08/2025 14:35:35

00482655464TRLO0.1.1

TRQX

14

631.5

14/08/2025 14:35:35

00482655463TRLO0.1.1

TRQX

58

631

14/08/2025 14:36:10

00482655783TRLO0.1.1

BATE

146

631

14/08/2025 14:36:10

00482655784TRLO0.1.1

XLON

10

631

14/08/2025 14:36:25

00482655897TRLO0.1.1

AQXE

32

631

14/08/2025 14:36:46

00482656085TRLO0.1.1

CHIX

58

631

14/08/2025 14:38:17

00482656733TRLO0.1.1

BATE

146

631

14/08/2025 14:38:25

00482656825TRLO0.1.1

XLON

16

630.5

14/08/2025 14:39:01

00482657216TRLO0.1.1

TRQX

10

631

14/08/2025 14:39:56

00482657672TRLO0.1.1

AQXE

14

631

14/08/2025 14:40:16

00482657903TRLO0.1.1

CHIX

18

631

14/08/2025 14:40:16

00482657904TRLO0.1.1

CHIX

146

630.5

14/08/2025 14:40:56

00482658330TRLO0.1.1

XLON

58

630

14/08/2025 14:41:31

00482658644TRLO0.1.1

BATE

16

630.5

14/08/2025 14:42:27

00482659118TRLO0.1.1

TRQX

146

630

14/08/2025 14:42:49

00482659265TRLO0.1.1

XLON

10

630.5

14/08/2025 14:43:27

00482659473TRLO0.1.1

AQXE

4

630.5

14/08/2025 14:43:44

00482659591TRLO0.1.1

CHIX

28

630.5

14/08/2025 14:43:44

00482659590TRLO0.1.1

CHIX

58

630

14/08/2025 14:45:02

00482660110TRLO0.1.1

BATE

12

630.5

14/08/2025 14:45:50

00482660436TRLO0.1.1

TRQX

4

630.5

14/08/2025 14:45:50

00482660437TRLO0.1.1

TRQX

146

630

14/08/2025 14:45:56

00482660489TRLO0.1.1

XLON

4

630.5

14/08/2025 14:46:53

00482660822TRLO0.1.1

AQXE

2

630.5

14/08/2025 14:46:53

00482660823TRLO0.1.1

AQXE

4

630.5

14/08/2025 14:46:53

00482660824TRLO0.1.1

AQXE

146

630

14/08/2025 14:47:00

00482660879TRLO0.1.1

XLON

4

629.5

14/08/2025 14:47:14

00482660951TRLO0.1.1

CHIX

28

629.5

14/08/2025 14:47:14

00482660950TRLO0.1.1

CHIX

58

629.5

14/08/2025 14:50:10

00482662246TRLO0.1.1

BATE

146

629.5

14/08/2025 14:50:10

00482662247TRLO0.1.1

XLON

16

629.5

14/08/2025 14:50:10

00482662248TRLO0.1.1

TRQX

10

630

14/08/2025 14:50:24

00482662363TRLO0.1.1

AQXE

58

629.5

14/08/2025 14:53:06

00482663478TRLO0.1.1

BATE

292

629.5

14/08/2025 14:53:06

00482663479TRLO0.1.1

XLON

16

629.5

14/08/2025 14:53:06

00482663480TRLO0.1.1

TRQX

32

629.5

14/08/2025 14:53:10

00482663500TRLO0.1.1

CHIX

10

630

14/08/2025 14:53:54

00482663861TRLO0.1.1

AQXE

6

629.5

14/08/2025 14:55:28

00482664349TRLO0.1.1

CHIX

26

629.5

14/08/2025 14:55:28

00482664348TRLO0.1.1

CHIX

146

629.5

14/08/2025 14:55:28

00482664350TRLO0.1.1

XLON

16

629.5

14/08/2025 14:56:22

00482664654TRLO0.1.1

TRQX

58

629.5

14/08/2025 14:56:22

00482664653TRLO0.1.1

BATE

10

630

14/08/2025 14:57:21

00482665031TRLO0.1.1

AQXE

146

629.5

14/08/2025 14:57:50

00482665186TRLO0.1.1

XLON

58

629.5

14/08/2025 15:00:37

00482666095TRLO0.1.1

BATE

16

629.5

14/08/2025 15:00:37

00482666097TRLO0.1.1

TRQX

32

629.5

14/08/2025 15:00:37

00482666096TRLO0.1.1

CHIX

39

629.5

14/08/2025 15:00:37

00482666098TRLO0.1.1

XLON

107

629.5

14/08/2025 15:00:37

00482666099TRLO0.1.1

XLON

10

630

14/08/2025 15:00:50

00482666147TRLO0.1.1

AQXE

32

631

14/08/2025 15:07:48

00482668985TRLO0.1.1

CHIX

146

631

14/08/2025 15:07:50

00482669001TRLO0.1.1

XLON

58

631

14/08/2025 15:07:54

00482669016TRLO0.1.1

BATE

58

631

14/08/2025 15:07:54

00482669017TRLO0.1.1

BATE

32

631

14/08/2025 15:07:54

00482669021TRLO0.1.1

CHIX

32

631

14/08/2025 15:07:54

00482669022TRLO0.1.1

CHIX

1

631

14/08/2025 15:09:41

00482669608TRLO0.1.1

TRQX

10

631

14/08/2025 15:10:40

00482669904TRLO0.1.1

AQXE

10

631

14/08/2025 15:10:40

00482669905TRLO0.1.1

AQXE

58

631

14/08/2025 15:10:40

00482669906TRLO0.1.1

BATE

146

631

14/08/2025 15:10:40

00482669907TRLO0.1.1

XLON

15

631

14/08/2025 15:10:40

00482669910TRLO0.1.1

TRQX

146

631

14/08/2025 15:10:40

00482669908TRLO0.1.1

XLON

292

631

14/08/2025 15:10:40

00482669909TRLO0.1.1

XLON

16

631

14/08/2025 15:10:40

00482669911TRLO0.1.1

TRQX

16

631

14/08/2025 15:10:40

00482669912TRLO0.1.1

TRQX

32

631

14/08/2025 15:10:44

00482669926TRLO0.1.1

CHIX

4

631

14/08/2025 15:12:34

00482670608TRLO0.1.1

BATE

54

631

14/08/2025 15:12:34

00482670607TRLO0.1.1

BATE

146

630.5

14/08/2025 15:13:01

00482670852TRLO0.1.1

XLON

10

630

14/08/2025 15:13:02

00482670877TRLO0.1.1

AQXE

16

630

14/08/2025 15:13:06

00482670900TRLO0.1.1

TRQX

64

630

14/08/2025 15:15:01

00482671807TRLO0.1.1

XLON

82

630

14/08/2025 15:15:01

00482671806TRLO0.1.1

XLON

9

630

14/08/2025 15:15:18

00482671955TRLO0.1.1

TRQX

7

630

14/08/2025 15:15:18

00482671957TRLO0.1.1

TRQX

10

630

14/08/2025 15:15:30

00482672017TRLO0.1.1

AQXE

7

630

14/08/2025 15:17:53

00482673148TRLO0.1.1

AQXE

3

630

14/08/2025 15:17:53

00482673149TRLO0.1.1

AQXE

5

630

14/08/2025 15:18:19

00482673364TRLO0.1.1

TRQX

11

630

14/08/2025 15:18:19

00482673365TRLO0.1.1

TRQX

10

630

14/08/2025 15:20:22

00482674524TRLO0.1.1

AQXE

8

630

14/08/2025 15:21:30

00482674965TRLO0.1.1

TRQX

8

630

14/08/2025 15:21:30

00482674966TRLO0.1.1

TRQX

10

630

14/08/2025 15:23:13

00482676030TRLO0.1.1

AQXE

3

630

14/08/2025 15:24:39

00482676943TRLO0.1.1

TRQX

5

630

14/08/2025 15:24:39

00482676945TRLO0.1.1

TRQX

8

630

14/08/2025 15:24:39

00482676944TRLO0.1.1

TRQX

146

629.5

14/08/2025 15:25:40

00482677498TRLO0.1.1

XLON

58

629.5

14/08/2025 15:25:40

00482677500TRLO0.1.1

BATE

116

629.5

14/08/2025 15:25:40

00482677499TRLO0.1.1

BATE

146

629.5

14/08/2025 15:25:40

00482677501TRLO0.1.1

XLON

58

629.5

14/08/2025 15:25:40

00482677504TRLO0.1.1

BATE

64

629.5

14/08/2025 15:25:40

00482677505TRLO0.1.1

CHIX

146

629.5

14/08/2025 15:25:40

00482677502TRLO0.1.1

XLON

146

629.5

14/08/2025 15:25:40

00482677503TRLO0.1.1

XLON

9

629.5

14/08/2025 15:25:40

00482677507TRLO0.1.1

BATE

32

629.5

14/08/2025 15:25:40

00482677506TRLO0.1.1

CHIX

49

629.5

14/08/2025 15:25:40

00482677508TRLO0.1.1

BATE

32

629.5

14/08/2025 15:25:40

00482677511TRLO0.1.1

CHIX

146

629.5

14/08/2025 15:25:40

00482677509TRLO0.1.1

XLON

146

629.5

14/08/2025 15:25:40

00482677510TRLO0.1.1

XLON

32

629.5

14/08/2025 15:25:40

00482677512TRLO0.1.1

CHIX

9

629.5

14/08/2025 15:26:32

00482677992TRLO0.1.1

AQXE

1

629.5

14/08/2025 15:26:32

00482677993TRLO0.1.1

AQXE

16

630

14/08/2025 15:27:50

00482678606TRLO0.1.1

TRQX

146

629.5

14/08/2025 15:29:00

00482679317TRLO0.1.1

XLON

32

629.5

14/08/2025 15:30:01

00482679659TRLO0.1.1

CHIX

10

629.5

14/08/2025 15:30:06

00482679689TRLO0.1.1

AQXE

16

630

14/08/2025 15:30:48

00482680005TRLO0.1.1

TRQX

292

629.5

14/08/2025 15:31:21

00482680297TRLO0.1.1

XLON

58

629.5

14/08/2025 15:31:46

00482680591TRLO0.1.1

BATE

16

630

14/08/2025 15:33:40

00482681386TRLO0.1.1

TRQX

9

630

14/08/2025 15:35:24

00482682240TRLO0.1.1

XLON

10

630

14/08/2025 15:35:24

00482682241TRLO0.1.1

XLON

127

630

14/08/2025 15:36:12

00482682620TRLO0.1.1

XLON

146

630

14/08/2025 15:36:12

00482682621TRLO0.1.1

XLON

10

630

14/08/2025 15:36:57

00482683021TRLO0.1.1

AQXE

10

630

14/08/2025 15:36:57

00482683022TRLO0.1.1

AQXE

53

630

14/08/2025 15:36:57

00482683023TRLO0.1.1

BATE

32

630

14/08/2025 15:36:57

00482683025TRLO0.1.1

CHIX

64

630

14/08/2025 15:36:57

00482683024TRLO0.1.1

CHIX

32

630.5

14/08/2025 15:42:26

00482685748TRLO0.1.1

CHIX

32

630.5

14/08/2025 15:44:37

00482686896TRLO0.1.1

CHIX

146

630.5

14/08/2025 15:45:57

00482687673TRLO0.1.1

XLON

146

630.5

14/08/2025 15:46:00

00482687707TRLO0.1.1

XLON

10

630.5

14/08/2025 15:47:09

00482688329TRLO0.1.1

AQXE

10

630.5

14/08/2025 15:47:09

00482688330TRLO0.1.1

AQXE

20

630.5

14/08/2025 15:47:09

00482688331TRLO0.1.1

AQXE

58

630.5

14/08/2025 15:47:09

00482688333TRLO0.1.1

BATE

121

630.5

14/08/2025 15:47:09

00482688332TRLO0.1.1

BATE

48

630.5

14/08/2025 15:47:09

00482688335TRLO0.1.1

TRQX

58

630.5

14/08/2025 15:47:09

00482688334TRLO0.1.1

BATE

16

630.5

14/08/2025 15:47:09

00482688337TRLO0.1.1

TRQX

584

630.5

14/08/2025 15:47:09

00482688336TRLO0.1.1

XLON

32

630.5

14/08/2025 15:47:31

00482688480TRLO0.1.1

CHIX

1

630.5

14/08/2025 15:49:17

00482689330TRLO0.1.1

TRQX

15

630.5

14/08/2025 15:49:17

00482689329TRLO0.1.1

TRQX

58

630.5

14/08/2025 15:49:24

00482689381TRLO0.1.1

BATE

10

630.5

14/08/2025 15:50:07

00482689835TRLO0.1.1

AQXE

17

630.5

14/08/2025 15:50:25

00482690068TRLO0.1.1

CHIX

15

630.5

14/08/2025 15:50:25

00482690069TRLO0.1.1

CHIX

7

630.5

14/08/2025 15:51:29

00482690586TRLO0.1.1

TRQX

9

630.5

14/08/2025 15:51:29

00482690585TRLO0.1.1

TRQX

58

630.5

14/08/2025 15:51:56

00482690751TRLO0.1.1

BATE

104

630

14/08/2025 15:52:02

00482690800TRLO0.1.1

XLON

146

630

14/08/2025 15:52:02

00482690801TRLO0.1.1

XLON

42

630

14/08/2025 15:52:02

00482690802TRLO0.1.1

XLON

146

630

14/08/2025 15:52:02

00482690803TRLO0.1.1

XLON

10

630.5

14/08/2025 15:53:02

00482691280TRLO0.1.1

AQXE

12

630.5

14/08/2025 15:53:24

00482691411TRLO0.1.1

CHIX

20

630.5

14/08/2025 15:53:24

00482691412TRLO0.1.1

CHIX

16

630.5

14/08/2025 15:53:39

00482691481TRLO0.1.1

TRQX

58

630.5

14/08/2025 15:54:52

00482691891TRLO0.1.1

BATE

10

630.5

14/08/2025 15:55:56

00482692365TRLO0.1.1

AQXE

32

630.5

14/08/2025 15:56:17

00482692473TRLO0.1.1

CHIX

16

630.5

14/08/2025 15:56:30

00482692547TRLO0.1.1

TRQX

146

630

14/08/2025 15:57:41

00482692945TRLO0.1.1

XLON

146

630

14/08/2025 15:57:41

00482692946TRLO0.1.1

XLON

146

630

14/08/2025 15:57:41

00482692947TRLO0.1.1

XLON

58

630

14/08/2025 15:57:48

00482692995TRLO0.1.1

BATE

32

630

14/08/2025 15:59:15

00482693701TRLO0.1.1

CHIX

4

630

14/08/2025 15:59:22

00482693768TRLO0.1.1

TRQX

12

630

14/08/2025 15:59:22

00482693767TRLO0.1.1

TRQX

58

630

14/08/2025 16:00:29

00482694319TRLO0.1.1

BATE

5

630

14/08/2025 16:01:17

00482694736TRLO0.1.1

TRQX

11

630

14/08/2025 16:01:17

00482694735TRLO0.1.1

TRQX

146

630

14/08/2025 16:01:29

00482694782TRLO0.1.1

XLON

12

630

14/08/2025 16:01:45

00482694907TRLO0.1.1

CHIX

12

630

14/08/2025 16:01:45

00482694908TRLO0.1.1

CHIX

8

630

14/08/2025 16:01:45

00482694909TRLO0.1.1

CHIX

116

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698368TRLO0.1.1

BATE

32

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698370TRLO0.1.1

CHIX

58

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698371TRLO0.1.1

BATE

64

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698369TRLO0.1.1

CHIX

32

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698374TRLO0.1.1

CHIX

58

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698372TRLO0.1.1

BATE

58

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698373TRLO0.1.1

BATE

32

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698377TRLO0.1.1

TRQX

89

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698375TRLO0.1.1

XLON

146

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698376TRLO0.1.1

XLON

40

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698379TRLO0.1.1

AQXE

146

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698380TRLO0.1.1

XLON

787

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698378TRLO0.1.1

XLON

16

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698382TRLO0.1.1

TRQX

16

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698383TRLO0.1.1

TRQX

146

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698381TRLO0.1.1

XLON

10

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698384TRLO0.1.1

AQXE

10

630.5

14/08/2025 16:08:49

00482698385TRLO0.1.1

AQXE

58

630

14/08/2025 16:10:45

00482699263TRLO0.1.1

BATE

146

630

14/08/2025 16:10:45

00482699264TRLO0.1.1

XLON

16

630.5

14/08/2025 16:11:00

00482699357TRLO0.1.1

TRQX

10

630.5

14/08/2025 16:11:03

00482699398TRLO0.1.1

CHIX

22

630.5

14/08/2025 16:11:03

00482699397TRLO0.1.1

CHIX

10

630

14/08/2025 16:12:56

00482700154TRLO0.1.1

AQXE

58

630

14/08/2025 16:12:56

00482700153TRLO0.1.1

BATE

10

630

14/08/2025 16:12:56

00482700155TRLO0.1.1

AQXE

10

630

14/08/2025 16:12:56

00482700156TRLO0.1.1

AQXE

32

630.5

14/08/2025 16:13:11

00482700253TRLO0.1.1

CHIX

46

630.5

14/08/2025 16:13:14

00482700272TRLO0.1.1

XLON

246

630.5

14/08/2025 16:13:14

00482700271TRLO0.1.1

XLON

16

630.5

14/08/2025 16:13:19

00482700294TRLO0.1.1

TRQX

4

629.5

14/08/2025 16:14:54

00482700878TRLO0.1.1

TRQX

16

629.5

14/08/2025 16:14:54

00482700877TRLO0.1.1

TRQX

10

630

14/08/2025 16:14:54

00482700876TRLO0.1.1

AQXE

2

629.5

14/08/2025 16:14:54

00482700883TRLO0.1.1

XLON

58

629.5

14/08/2025 16:14:54

00482700882TRLO0.1.1

BATE

12

629.5

14/08/2025 16:14:54

00482700884TRLO0.1.1

TRQX

144

629.5

14/08/2025 16:14:54

00482700885TRLO0.1.1

XLON

146

629.5

14/08/2025 16:14:54

00482700886TRLO0.1.1

XLON

146

629.5

14/08/2025 16:14:54

00482700887TRLO0.1.1

XLON

24

630

14/08/2025 16:15:15

00482701029TRLO0.1.1

CHIX

94

630

14/08/2025 16:15:15

00482701030TRLO0.1.1

CHIX

61

630

14/08/2025 16:16:46

00482701749TRLO0.1.1

TRQX

5

630

14/08/2025 16:16:51

00482701789TRLO0.1.1

XLON

620

630

14/08/2025 16:16:51

00482701790TRLO0.1.1

XLON

4

630

14/08/2025 16:17:22

00482702153TRLO0.1.1

CHIX

8

630

14/08/2025 16:17:22

00482702154TRLO0.1.1

CHIX

4

630

14/08/2025 16:18:41

00482702612TRLO0.1.1

TRQX

14

630

14/08/2025 16:18:41

00482702613TRLO0.1.1

TRQX

5

630

14/08/2025 16:19:02

00482702784TRLO0.1.1

CHIX

6

630

14/08/2025 16:20:54

00482703821TRLO0.1.1

TRQX

37

630.5

14/08/2025 16:22:14

00482704544TRLO0.1.1

XLON

26

630.5

14/08/2025 16:22:14

00482704545TRLO0.1.1

XLON

251

630.5

14/08/2025 16:22:14

00482704547TRLO0.1.1

XLON

600

630.5

14/08/2025 16:22:14

00482704546TRLO0.1.1

XLON

4

630.5

14/08/2025 16:24:25

00482705566TRLO0.1.1

XLON

14

630.5

14/08/2025 16:24:25

00482705567TRLO0.1.1

XLON

10

630

14/08/2025 16:26:19

00482706721TRLO0.1.1

AQXE

134

630.5

14/08/2025 16:26:37

00482706839TRLO0.1.1

XLON

464

630.5

14/08/2025 16:26:37

00482706840TRLO0.1.1

XLON

59

630.5

14/08/2025 16:27:19

00482707212TRLO0.1.1

XLON

2

630

14/08/2025 16:28:10

00482707564TRLO0.1.1

AQXE

5

630

14/08/2025 16:28:10

00482707565TRLO0.1.1

AQXE

12

630

14/08/2025 16:28:15

00482707629TRLO0.1.1

TRQX

5

630

14/08/2025 16:28:17

00482707642TRLO0.1.1

AQXE

2

630

14/08/2025 16:28:36

00482707728TRLO0.1.1

AQXE

5

630

14/08/2025 16:28:36

00482707729TRLO0.1.1

AQXE

99

630

14/08/2025 16:29:41

00482708221TRLO0.1.1

BATE

232

630

14/08/2025 16:29:41

00482708222TRLO0.1.1

BATE


