EQS-Ad-hoc: VIDINEXT AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

VIDINEXT AG: tmc Content Group AG: Gewinnwarnung für das 1. Halbjahr 2025



15.08.2025 / 09:36 CET/CEST

Die tmc Content Group AG hat bei der Erstellung des Halbjahresberichts 2025 zusammen mit der Revisionsstelle festgestellt, dass sie für das 1. Halbjahr einen Verlust von ca. EUR 0,6 Mio. ausweisen muss, dies als Folge eines Rückgangs der Einnahmen aus traditionellen Medienkanälen infolge einer Marktschrumpfung und veränderter Verbraucherpräferenzen, verstärkt durch Restrukturierungskosten.



Kontakt:

E-mail: info@contentgroup.ch

tmc Content Group AG

Poststrasse 24

P.O. Box 1546

CH-6300 Zug

Switzerland

Tel: +41 41 766 25 30



