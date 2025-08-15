EQS-Ad-hoc: VIDINEXT AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
Die tmc Content Group AG hat bei der Erstellung des Halbjahresberichts 2025 zusammen mit der Revisionsstelle festgestellt, dass sie für das 1. Halbjahr einen Verlust von ca. EUR 0,6 Mio. ausweisen muss, dies als Folge eines Rückgangs der Einnahmen aus traditionellen Medienkanälen infolge einer Marktschrumpfung und veränderter Verbraucherpräferenzen, verstärkt durch Restrukturierungskosten.
Kontakt:
E-mail: info@contentgroup.ch
tmc Content Group AG
Poststrasse 24
P.O. Box 1546
CH-6300 Zug
Switzerland
Tel: +41 41 766 25 30
