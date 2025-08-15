PTA-News: HausVorteil AG: HausVorteil AG bekräftigt Engagement im Equity Release Markt: Verlässlicher Partner in Zeiten der Konsolidierung

Anzeige
HausVorteil AG: HausVorteil AG bekräftigt Engagement im Equity Release Markt: Verlässlicher Partner in Zeiten der Konsolidierung

Hamburg (pta000/15.08.2025/15:05 UTC+2)

Hamburg, 15. August 2025 - Die HausVorteil AG, Spezialist für die Rekapitalisierung von Immobilienvermögen, nimmt Stellung zur aktuellen Konsolidierung im Markt für Equity Release in Deutschland. Nachdem die EV LiquidHome GmbH kürzlich angekündigt hat, ihr Ankaufgeschäft einzustellen, bekräftigen wir unser Engagement, Immobilieneigentümer weiterhin mit passenden und nachhaltigen Lösungen zu unterstützen.

Das Ausscheiden eines weiteren großen Marktteilnehmers unterstreicht, wie anspruchsvoll das Umfeld für Equity Release Anbieter derzeit ist. Zugleich zeigt es, wie wichtig verlässliche, innovative und langfristig tragfähige Angebote sind - sowohl für Eigentümer als auch für Partner im Finanzierungsbereich.

Die HausVorteil AG ist überzeugt, dass Equity Release ein zentrales Instrument für die Altersvorsorge darstellt. Als Multiproduktunternehmen bieten wir neben dem bewährten Teilverkauf auch alternative Modelle an - darunter beispielsweise den Grundstücksverkauf mit Erbbaurecht, ein modernes Konzept auf Basis eines erstrangig abgesicherten Erbbaurechts im Grundbuch (ab 200.000 EUR Grundstückswert). Diese Lösung eröffnet Eigentümern neue Möglichkeiten, ihr gebundenes Immobilienvermögen liquiditätswirksam zu nutzen - flexibel, fair und rechtssicher.

Mit dem für Oktober 2025 geplanten Börsenlisting positionieren wir uns zusätzlich als leistungsstarker und zukunftsorientierter Partner - sowohl für unsere Kunden und Mitarbeiter als auch für Investoren und Refinanzierungspartner.

Sören Ploschke, Vorstand der HausVorteil AG, kommentiert:

"Der Bedarf an flexiblen und fairen Lösungen zur Freisetzung von Immobilienvermögen ist ungebrochen. Wir sehen in dieser Marktveränderung nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance, unsere Position als verlässlicher und innovativer Anbieter weiter zu stärken. Für Eigentümer, die ihr Immobilienvermögen liquiditätswirksam nutzen möchten, und für Kapitalgeber, die in ein stabiles, wachstumsstarkes Segment investieren wollen, sind wir der richtige Ansprechpartner."

Interessierte Eigenkapitalgeber, Banken, Vertriebspartner sowie strategische Mitgestalter sind herzlich eingeladen, mit uns in Kontakt zu treten.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 000 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über die HausVorteil AG: Die HausVorteil AG, gegründet im Februar 2021, ist ein bestandshaltendes Immobilienunternehmen und bietet Rekapitalisierungsprodukte und Maklerservices an. Mit klarem Fokus auf das B2B-Geschäft ermöglicht HausVorteil Vertriebspartnern aus der Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft eine Portfolioerweiterung mit attraktiven Konditionen. Die flexibel anpassbaren Produkte sind sowohl für die wachsende Kundengruppe im Alterssegment 50 plus als auch für jüngere Zielgruppen und Familien interessant.

Aussender:      HausVorteil AG 
           Am Sandtorkai 71 
           20457 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sören Ploschke 
Tel.:         +49 40 237 244 001 
E-Mail:        invest@hausvorteil.de 
Website:       www.hausvorteil.de 
ISIN(s):       - (Sonstige) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

