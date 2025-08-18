Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, August 18
18 August 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
15 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
37,000
Highest price paid per share (pence per share):
635.0p
Lowest price paid per share (pence per share):
625.0p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
629.51p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,874,362 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 436,042 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,581,810 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
42
630
15/08/2025 09:15:47
00482742663TRLO0.1.1
XLON
250
630
15/08/2025 09:15:47
00482742662TRLO0.1.1
XLON
292
631.5
15/08/2025 09:26:38
00482743565TRLO0.1.1
XLON
12
631
15/08/2025 09:31:11
00482743919TRLO0.1.1
AQXE
37
631
15/08/2025 09:31:11
00482743918TRLO0.1.1
CHIX
69
631
15/08/2025 09:31:11
00482743917TRLO0.1.1
BATE
146
631
15/08/2025 09:31:31
00482744032TRLO0.1.1
XLON
69
631
15/08/2025 09:35:21
00482744346TRLO0.1.1
BATE
17
631.5
15/08/2025 09:35:57
00482744382TRLO0.1.1
XLON
34
631.5
15/08/2025 09:35:57
00482744381TRLO0.1.1
XLON
46
631.5
15/08/2025 09:35:57
00482744383TRLO0.1.1
XLON
49
631.5
15/08/2025 09:35:57
00482744384TRLO0.1.1
XLON
37
631.5
15/08/2025 09:36:57
00482744469TRLO0.1.1
CHIX
12
631
15/08/2025 09:37:27
00482744508TRLO0.1.1
AQXE
19
631.5
15/08/2025 09:40:22
00482744868TRLO0.1.1
XLON
57
631.5
15/08/2025 09:40:22
00482744869TRLO0.1.1
XLON
70
631.5
15/08/2025 09:40:22
00482744870TRLO0.1.1
XLON
37
631.5
15/08/2025 09:43:42
00482745163TRLO0.1.1
CHIX
69
631
15/08/2025 09:43:51
00482745174TRLO0.1.1
BATE
12
631
15/08/2025 09:44:20
00482745212TRLO0.1.1
AQXE
18
631.5
15/08/2025 09:44:44
00482745253TRLO0.1.1
XLON
128
631.5
15/08/2025 09:44:44
00482745254TRLO0.1.1
XLON
46
631.5
15/08/2025 09:49:14
00482745945TRLO0.1.1
XLON
19
631.5
15/08/2025 09:49:14
00482745948TRLO0.1.1
XLON
24
631.5
15/08/2025 09:49:14
00482745946TRLO0.1.1
XLON
57
631.5
15/08/2025 09:49:14
00482745947TRLO0.1.1
XLON
37
631.5
15/08/2025 09:52:11
00482746339TRLO0.1.1
CHIX
69
631.5
15/08/2025 09:52:21
00482746356TRLO0.1.1
BATE
12
631
15/08/2025 09:52:49
00482746416TRLO0.1.1
AQXE
146
630.5
15/08/2025 09:53:34
00482746488TRLO0.1.1
XLON
19
630.5
15/08/2025 09:53:38
00482746503TRLO0.1.1
TRQX
57
630.5
15/08/2025 09:53:38
00482746502TRLO0.1.1
TRQX
146
630.5
15/08/2025 09:57:57
00482747124TRLO0.1.1
XLON
19
630.5
15/08/2025 10:00:20
00482747495TRLO0.1.1
TRQX
37
630.5
15/08/2025 10:00:49
00482747524TRLO0.1.1
CHIX
12
631
15/08/2025 10:01:49
00482747609TRLO0.1.1
AQXE
69
630.5
15/08/2025 10:02:14
00482747661TRLO0.1.1
BATE
146
630.5
15/08/2025 10:03:06
00482747788TRLO0.1.1
XLON
20
631
15/08/2025 10:10:34
00482748736TRLO0.1.1
XLON
69
632
15/08/2025 10:18:27
00482750152TRLO0.1.1
BATE
129
631.5
15/08/2025 10:18:27
00482750153TRLO0.1.1
XLON
143
631.5
15/08/2025 10:18:27
00482750154TRLO0.1.1
XLON
11
632.5
15/08/2025 10:20:42
00482750418TRLO0.1.1
XLON
135
632.5
15/08/2025 10:20:42
00482750419TRLO0.1.1
XLON
37
632
15/08/2025 10:21:11
00482750503TRLO0.1.1
CHIX
12
632
15/08/2025 10:21:11
00482750504TRLO0.1.1
AQXE
19
632
15/08/2025 10:21:11
00482750505TRLO0.1.1
TRQX
69
632
15/08/2025 10:22:59
00482750727TRLO0.1.1
BATE
19
632
15/08/2025 10:23:02
00482750731TRLO0.1.1
TRQX
12
632
15/08/2025 10:23:55
00482750831TRLO0.1.1
AQXE
146
632
15/08/2025 10:25:45
00482751117TRLO0.1.1
XLON
12
632.5
15/08/2025 10:32:10
00482751931TRLO0.1.1
XLON
53
632.5
15/08/2025 10:32:10
00482751932TRLO0.1.1
XLON
81
632.5
15/08/2025 10:32:10
00482751933TRLO0.1.1
XLON
69
632.5
15/08/2025 10:35:47
00482752314TRLO0.1.1
BATE
146
632.5
15/08/2025 10:40:40
00482752970TRLO0.1.1
XLON
37
632
15/08/2025 10:46:32
00482753888TRLO0.1.1
CHIX
37
632
15/08/2025 10:46:32
00482753889TRLO0.1.1
CHIX
80
632.5
15/08/2025 10:49:14
00482754280TRLO0.1.1
XLON
66
632.5
15/08/2025 10:49:14
00482754281TRLO0.1.1
XLON
37
633
15/08/2025 10:51:41
00482754686TRLO0.1.1
CHIX
69
632.5
15/08/2025 10:52:16
00482754773TRLO0.1.1
BATE
14
631.5
15/08/2025 10:53:01
00482754889TRLO0.1.1
TRQX
146
631.5
15/08/2025 10:57:57
00482755894TRLO0.1.1
XLON
5
631.5
15/08/2025 10:59:50
00482756347TRLO0.1.1
TRQX
7
631.5
15/08/2025 10:59:50
00482756348TRLO0.1.1
TRQX
12
631.5
15/08/2025 10:59:50
00482756349TRLO0.1.1
TRQX
12
631.5
15/08/2025 10:59:50
00482756350TRLO0.1.1
AQXE
12
631.5
15/08/2025 10:59:50
00482756351TRLO0.1.1
AQXE
19
631
15/08/2025 11:02:31
00482756785TRLO0.1.1
TRQX
37
630.5
15/08/2025 11:03:22
00482756878TRLO0.1.1
CHIX
69
631
15/08/2025 11:03:22
00482756877TRLO0.1.1
BATE
12
631
15/08/2025 11:04:08
00482756942TRLO0.1.1
AQXE
146
630.5
15/08/2025 11:05:05
00482757026TRLO0.1.1
XLON
19
631
15/08/2025 11:08:47
00482757460TRLO0.1.1
TRQX
146
630.5
15/08/2025 11:08:47
00482757461TRLO0.1.1
XLON
69
631
15/08/2025 11:09:41
00482757537TRLO0.1.1
BATE
12
631
15/08/2025 11:10:31
00482757616TRLO0.1.1
AQXE
7
631
15/08/2025 11:11:39
00482757727TRLO0.1.1
CHIX
12
631
15/08/2025 11:15:15
00482758068TRLO0.1.1
CHIX
69
631
15/08/2025 11:15:58
00482758108TRLO0.1.1
BATE
292
632
15/08/2025 11:21:01
00482758670TRLO0.1.1
XLON
79
631.5
15/08/2025 11:21:01
00482758671TRLO0.1.1
XLON
19
632
15/08/2025 11:21:08
00482758700TRLO0.1.1
TRQX
213
631.5
15/08/2025 11:21:10
00482758701TRLO0.1.1
XLON
37
632
15/08/2025 11:21:12
00482758702TRLO0.1.1
CHIX
69
631
15/08/2025 11:22:14
00482758824TRLO0.1.1
BATE
19
631.5
15/08/2025 11:23:25
00482758900TRLO0.1.1
TRQX
146
631.5
15/08/2025 11:23:33
00482758918TRLO0.1.1
XLON
37
631
15/08/2025 11:25:15
00482759044TRLO0.1.1
CHIX
146
631.5
15/08/2025 11:25:15
00482759045TRLO0.1.1
XLON
7
631.5
15/08/2025 11:27:24
00482759363TRLO0.1.1
TRQX
12
631.5
15/08/2025 11:27:24
00482759362TRLO0.1.1
TRQX
12
631
15/08/2025 11:27:24
00482759364TRLO0.1.1
AQXE
12
631
15/08/2025 11:27:24
00482759365TRLO0.1.1
AQXE
37
631
15/08/2025 11:28:08
00482759451TRLO0.1.1
CHIX
69
631
15/08/2025 11:28:35
00482759477TRLO0.1.1
BATE
66
631.5
15/08/2025 11:28:36
00482759481TRLO0.1.1
XLON
80
631.5
15/08/2025 11:28:36
00482759480TRLO0.1.1
XLON
12
631
15/08/2025 11:31:30
00482759798TRLO0.1.1
AQXE
146
631.5
15/08/2025 11:32:25
00482759891TRLO0.1.1
XLON
12
631
15/08/2025 11:34:46
00482760099TRLO0.1.1
TRQX
7
631
15/08/2025 11:35:17
00482760134TRLO0.1.1
TRQX
37
631
15/08/2025 11:35:56
00482760192TRLO0.1.1
CHIX
69
631
15/08/2025 11:36:29
00482760267TRLO0.1.1
BATE
112
630.5
15/08/2025 11:36:48
00482760325TRLO0.1.1
XLON
12
631
15/08/2025 11:37:53
00482760406TRLO0.1.1
AQXE
180
630.5
15/08/2025 11:41:11
00482760675TRLO0.1.1
XLON
19
632
15/08/2025 11:44:05
00482760991TRLO0.1.1
TRQX
37
631.5
15/08/2025 11:44:33
00482761018TRLO0.1.1
CHIX
69
631.5
15/08/2025 11:44:48
00482761040TRLO0.1.1
BATE
146
631.5
15/08/2025 11:45:28
00482761077TRLO0.1.1
XLON
57
632
15/08/2025 11:49:48
00482761412TRLO0.1.1
XLON
62
632
15/08/2025 11:49:48
00482761413TRLO0.1.1
XLON
12
632
15/08/2025 11:49:48
00482761414TRLO0.1.1
XLON
15
632
15/08/2025 11:49:48
00482761415TRLO0.1.1
XLON
12
632
15/08/2025 11:51:20
00482761566TRLO0.1.1
TRQX
69
632
15/08/2025 11:53:11
00482761714TRLO0.1.1
BATE
7
632
15/08/2025 11:53:11
00482761715TRLO0.1.1
TRQX
146
632
15/08/2025 11:54:09
00482761794TRLO0.1.1
XLON
4
632
15/08/2025 11:58:32
00482762258TRLO0.1.1
XLON
142
632
15/08/2025 11:58:32
00482762259TRLO0.1.1
XLON
12
632
15/08/2025 11:59:35
00482762352TRLO0.1.1
TRQX
49
632
15/08/2025 12:00:49
00482762479TRLO0.1.1
BATE
2
632
15/08/2025 12:01:30
00482762559TRLO0.1.1
BATE
146
632
15/08/2025 12:01:30
00482762558TRLO0.1.1
XLON
132
632
15/08/2025 12:03:49
00482762736TRLO0.1.1
XLON
64
632.5
15/08/2025 12:19:35
00482764088TRLO0.1.1
XLON
15
632.5
15/08/2025 12:19:35
00482764089TRLO0.1.1
XLON
213
632.5
15/08/2025 12:19:35
00482764090TRLO0.1.1
XLON
175
632.5
15/08/2025 12:19:41
00482764102TRLO0.1.1
XLON
277
632.5
15/08/2025 12:19:41
00482764103TRLO0.1.1
XLON
146
632.5
15/08/2025 12:21:30
00482764231TRLO0.1.1
XLON
292
632.5
15/08/2025 12:23:24
00482764409TRLO0.1.1
XLON
65
632.5
15/08/2025 12:25:22
00482764579TRLO0.1.1
XLON
31
632.5
15/08/2025 12:25:22
00482764581TRLO0.1.1
XLON
49
632.5
15/08/2025 12:25:22
00482764580TRLO0.1.1
XLON
1
632.5
15/08/2025 12:26:01
00482764662TRLO0.1.1
XLON
146
632.5
15/08/2025 12:28:15
00482764882TRLO0.1.1
XLON
19
634.5
15/08/2025 12:48:39
00482767133TRLO0.1.1
TRQX
37
634
15/08/2025 12:48:44
00482767137TRLO0.1.1
CHIX
292
634
15/08/2025 12:48:44
00482767141TRLO0.1.1
XLON
308
634
15/08/2025 12:48:44
00482767140TRLO0.1.1
XLON
351
634
15/08/2025 12:48:44
00482767138TRLO0.1.1
CHIX
140
634.5
15/08/2025 12:48:44
00482767139TRLO0.1.1
TRQX
130
634
15/08/2025 12:48:44
00482767142TRLO0.1.1
XLON
7
634.5
15/08/2025 12:50:47
00482767355TRLO0.1.1
TRQX
12
634.5
15/08/2025 12:50:47
00482767354TRLO0.1.1
TRQX
37
634
15/08/2025 12:51:19
00482767410TRLO0.1.1
CHIX
12
633.5
15/08/2025 12:51:26
00482767426TRLO0.1.1
AQXE
120
633.5
15/08/2025 12:51:26
00482767427TRLO0.1.1
AQXE
140
634
15/08/2025 12:54:05
00482767746TRLO0.1.1
XLON
570
635
15/08/2025 12:54:10
00482767754TRLO0.1.1
BATE
69
635
15/08/2025 12:56:09
00482767896TRLO0.1.1
BATE
152
634.5
15/08/2025 13:00:30
00482768295TRLO0.1.1
XLON
24
635
15/08/2025 13:00:57
00482768342TRLO0.1.1
CHIX
13
635
15/08/2025 13:00:57
00482768343TRLO0.1.1
CHIX
69
634.5
15/08/2025 13:02:57
00482768611TRLO0.1.1
BATE
146
634.5
15/08/2025 13:03:14
00482768626TRLO0.1.1
XLON
146
634.5
15/08/2025 13:05:41
00482768897TRLO0.1.1
XLON
37
635
15/08/2025 13:08:22
00482769109TRLO0.1.1
CHIX
69
634.5
15/08/2025 13:09:17
00482769262TRLO0.1.1
BATE
146
634.5
15/08/2025 13:11:14
00482769443TRLO0.1.1
XLON
19
634.5
15/08/2025 13:11:14
00482769444TRLO0.1.1
TRQX
19
634.5
15/08/2025 13:11:14
00482769445TRLO0.1.1
TRQX
1
634
15/08/2025 13:12:56
00482769629TRLO0.1.1
AQXE
146
634.5
15/08/2025 13:13:28
00482769768TRLO0.1.1
XLON
2
634.5
15/08/2025 13:13:42
00482769797TRLO0.1.1
TRQX
17
634.5
15/08/2025 13:13:42
00482769796TRLO0.1.1
TRQX
69
634.5
15/08/2025 13:16:41
00482770038TRLO0.1.1
BATE
146
634.5
15/08/2025 13:17:27
00482770133TRLO0.1.1
XLON
12
634.5
15/08/2025 13:21:00
00482770528TRLO0.1.1
TRQX
7
634.5
15/08/2025 13:21:00
00482770529TRLO0.1.1
TRQX
11
634
15/08/2025 13:21:00
00482770530TRLO0.1.1
AQXE
12
634
15/08/2025 13:21:00
00482770531TRLO0.1.1
AQXE
37
634
15/08/2025 13:21:00
00482770532TRLO0.1.1
CHIX
12
634
15/08/2025 13:21:00
00482770533TRLO0.1.1
AQXE
12
634
15/08/2025 13:21:00
00482770534TRLO0.1.1
AQXE
23
634.5
15/08/2025 13:21:16
00482770580TRLO0.1.1
XLON
123
634.5
15/08/2025 13:21:16
00482770579TRLO0.1.1
XLON
12
634
15/08/2025 13:23:25
00482770859TRLO0.1.1
CHIX
25
634
15/08/2025 13:23:25
00482770861TRLO0.1.1
CHIX
69
634
15/08/2025 13:24:11
00482771033TRLO0.1.1
BATE
146
634.5
15/08/2025 13:25:12
00482771138TRLO0.1.1
XLON
12
634
15/08/2025 13:26:50
00482771392TRLO0.1.1
AQXE
12
634.5
15/08/2025 13:28:25
00482771563TRLO0.1.1
TRQX
7
634.5
15/08/2025 13:28:25
00482771564TRLO0.1.1
TRQX
52
634.5
15/08/2025 13:29:05
00482771615TRLO0.1.1
XLON
94
634.5
15/08/2025 13:29:05
00482771616TRLO0.1.1
XLON
37
634
15/08/2025 13:30:30
00482771818TRLO0.1.1
CHIX
69
634
15/08/2025 13:30:58
00482771861TRLO0.1.1
BATE
146
634
15/08/2025 13:31:41
00482771927TRLO0.1.1
XLON
12
634
15/08/2025 13:32:29
00482772018TRLO0.1.1
AQXE
19
633.5
15/08/2025 13:33:30
00482772141TRLO0.1.1
TRQX
12
634
15/08/2025 13:36:43
00482772471TRLO0.1.1
AQXE
12
633.5
15/08/2025 13:38:16
00482772611TRLO0.1.1
TRQX
12
634
15/08/2025 13:41:02
00482772849TRLO0.1.1
AQXE
37
633
15/08/2025 13:41:02
00482772850TRLO0.1.1
CHIX
37
633
15/08/2025 13:41:02
00482772851TRLO0.1.1
CHIX
69
633
15/08/2025 13:41:12
00482772860TRLO0.1.1
BATE
69
633
15/08/2025 13:41:12
00482772861TRLO0.1.1
BATE
146
633
15/08/2025 13:41:12
00482772863TRLO0.1.1
XLON
146
633
15/08/2025 13:41:12
00482772864TRLO0.1.1
XLON
146
633
15/08/2025 13:41:12
00482772865TRLO0.1.1
XLON
7
633.5
15/08/2025 13:41:12
00482772862TRLO0.1.1
TRQX
17
633
15/08/2025 13:43:05
00482773187TRLO0.1.1
CHIX
5
633
15/08/2025 13:43:05
00482773189TRLO0.1.1
CHIX
15
633
15/08/2025 13:43:05
00482773188TRLO0.1.1
CHIX
292
633
15/08/2025 13:43:08
00482773190TRLO0.1.1
XLON
19
633.5
15/08/2025 13:43:15
00482773196TRLO0.1.1
TRQX
69
633
15/08/2025 13:43:34
00482773245TRLO0.1.1
BATE
146
633
15/08/2025 13:44:49
00482773354TRLO0.1.1
XLON
12
633
15/08/2025 13:45:11
00482773458TRLO0.1.1
AQXE
19
633
15/08/2025 13:45:45
00482773507TRLO0.1.1
TRQX
37
633
15/08/2025 13:47:12
00482773676TRLO0.1.1
CHIX
69
633
15/08/2025 13:47:45
00482773711TRLO0.1.1
BATE
12
633
15/08/2025 13:49:27
00482773874TRLO0.1.1
AQXE
19
633
15/08/2025 13:49:52
00482773936TRLO0.1.1
TRQX
37
633
15/08/2025 13:51:28
00482774172TRLO0.1.1
CHIX
69
633
15/08/2025 13:51:59
00482774222TRLO0.1.1
BATE
146
632.5
15/08/2025 13:52:00
00482774223TRLO0.1.1
XLON
12
633
15/08/2025 13:53:44
00482774414TRLO0.1.1
AQXE
58
632.5
15/08/2025 13:54:01
00482774460TRLO0.1.1
XLON
150
632.5
15/08/2025 13:54:01
00482774461TRLO0.1.1
XLON
84
632.5
15/08/2025 13:54:01
00482774462TRLO0.1.1
XLON
19
632.5
15/08/2025 13:54:04
00482774477TRLO0.1.1
TRQX
146
631.5
15/08/2025 13:55:11
00482774740TRLO0.1.1
XLON
125
631.5
15/08/2025 13:56:01
00482774809TRLO0.1.1
XLON
21
631.5
15/08/2025 13:56:03
00482774811TRLO0.1.1
XLON
37
631.5
15/08/2025 13:56:03
00482774810TRLO0.1.1
CHIX
69
632
15/08/2025 13:56:15
00482774829TRLO0.1.1
BATE
112
631.5
15/08/2025 13:57:55
00482775028TRLO0.1.1
XLON
12
633
15/08/2025 13:58:00
00482775034TRLO0.1.1
AQXE
34
631.5
15/08/2025 13:58:00
00482775035TRLO0.1.1
XLON
19
632
15/08/2025 13:58:11
00482775049TRLO0.1.1
TRQX
37
631.5
15/08/2025 13:59:49
00482775187TRLO0.1.1
CHIX
69
631.5
15/08/2025 14:00:32
00482775321TRLO0.1.1
BATE
57
631
15/08/2025 14:00:33
00482775322TRLO0.1.1
XLON
89
631
15/08/2025 14:00:33
00482775323TRLO0.1.1
XLON
146
631
15/08/2025 14:03:14
00482775663TRLO0.1.1
XLON
12
631.5
15/08/2025 14:03:14
00482775664TRLO0.1.1
AQXE
19
631.5
15/08/2025 14:03:21
00482775687TRLO0.1.1
TRQX
37
631.5
15/08/2025 14:05:43
00482775964TRLO0.1.1
CHIX
146
631
15/08/2025 14:06:18
00482776029TRLO0.1.1
XLON
15
631.5
15/08/2025 14:06:38
00482776081TRLO0.1.1
BATE
54
631.5
15/08/2025 14:06:38
00482776080TRLO0.1.1
BATE
19
631.5
15/08/2025 14:09:17
00482776747TRLO0.1.1
TRQX
12
631.5
15/08/2025 14:09:18
00482776748TRLO0.1.1
AQXE
146
631
15/08/2025 14:09:29
00482776771TRLO0.1.1
XLON
37
631.5
15/08/2025 14:11:43
00482777080TRLO0.1.1
CHIX
146
631
15/08/2025 14:12:34
00482777178TRLO0.1.1
XLON
69
631.5
15/08/2025 14:12:36
00482777189TRLO0.1.1
BATE
12
631.5
15/08/2025 14:15:15
00482777601TRLO0.1.1
TRQX
7
631.5
15/08/2025 14:15:15
00482777602TRLO0.1.1
TRQX
12
631
15/08/2025 14:15:24
00482777617TRLO0.1.1
AQXE
146
630.5
15/08/2025 14:15:43
00482777691TRLO0.1.1
XLON
37
630.5
15/08/2025 14:17:45
00482777888TRLO0.1.1
CHIX
63
630.5
15/08/2025 14:18:41
00482778049TRLO0.1.1
BATE
6
630.5
15/08/2025 14:18:41
00482778050TRLO0.1.1
BATE
12
630.5
15/08/2025 14:21:16
00482778295TRLO0.1.1
TRQX
3
630.5
15/08/2025 14:21:16
00482778296TRLO0.1.1
TRQX
4
630.5
15/08/2025 14:21:16
00482778297TRLO0.1.1
TRQX
12
631
15/08/2025 14:21:32
00482778319TRLO0.1.1
AQXE
12
630
15/08/2025 14:23:16
00482778530TRLO0.1.1
XLON
62
630
15/08/2025 14:23:16
00482778531TRLO0.1.1
XLON
72
630
15/08/2025 14:23:16
00482778529TRLO0.1.1
XLON
51
630
15/08/2025 14:23:16
00482778533TRLO0.1.1
XLON
95
630
15/08/2025 14:23:16
00482778532TRLO0.1.1
XLON
37
630.5
15/08/2025 14:23:46
00482778604TRLO0.1.1
CHIX
42
630.5
15/08/2025 14:24:41
00482778690TRLO0.1.1
BATE
27
630.5
15/08/2025 14:24:41
00482778691TRLO0.1.1
BATE
146
630
15/08/2025 14:25:11
00482778750TRLO0.1.1
XLON
19
630.5
15/08/2025 14:27:08
00482778950TRLO0.1.1
TRQX
12
630.5
15/08/2025 14:27:39
00482779175TRLO0.1.1
AQXE
146
630
15/08/2025 14:28:13
00482779386TRLO0.1.1
XLON
37
630
15/08/2025 14:29:45
00482779720TRLO0.1.1
CHIX
69
630
15/08/2025 14:30:26
00482780147TRLO0.1.1
BATE
12
629
15/08/2025 14:30:50
00482780365TRLO0.1.1
XLON
110
629
15/08/2025 14:30:50
00482780363TRLO0.1.1
XLON
24
629
15/08/2025 14:30:50
00482780366TRLO0.1.1
XLON
19
628
15/08/2025 14:31:54
00482781188TRLO0.1.1
TRQX
12
629
15/08/2025 14:32:13
00482781362TRLO0.1.1
AQXE
12
629
15/08/2025 14:36:03
00482783350TRLO0.1.1
AQXE
19
628.5
15/08/2025 14:36:23
00482783485TRLO0.1.1
TRQX
37
628.5
15/08/2025 14:36:23
00482783484TRLO0.1.1
CHIX
146
628.5
15/08/2025 14:36:24
00482783486TRLO0.1.1
XLON
12
628.5
15/08/2025 14:38:14
00482784225TRLO0.1.1
CHIX
25
628.5
15/08/2025 14:38:43
00482784350TRLO0.1.1
CHIX
86
628.5
15/08/2025 14:38:43
00482784351TRLO0.1.1
XLON
206
628.5
15/08/2025 14:38:43
00482784352TRLO0.1.1
XLON
69
628
15/08/2025 14:38:47
00482784379TRLO0.1.1
BATE
69
628
15/08/2025 14:38:47
00482784380TRLO0.1.1
BATE
19
628.5
15/08/2025 14:39:11
00482784563TRLO0.1.1
TRQX
12
628.5
15/08/2025 14:39:44
00482784758TRLO0.1.1
AQXE
1
628.5
15/08/2025 14:41:31
00482785558TRLO0.1.1
BATE
146
629
15/08/2025 14:41:35
00482785578TRLO0.1.1
XLON
129
629
15/08/2025 14:43:36
00482786248TRLO0.1.1
XLON
17
629
15/08/2025 14:43:36
00482786249TRLO0.1.1
XLON
146
629
15/08/2025 14:45:36
00482787385TRLO0.1.1
XLON
37
628
15/08/2025 14:45:46
00482787488TRLO0.1.1
CHIX
68
628.5
15/08/2025 14:45:46
00482787489TRLO0.1.1
BATE
8
628.5
15/08/2025 14:45:46
00482787491TRLO0.1.1
AQXE
69
628.5
15/08/2025 14:45:46
00482787490TRLO0.1.1
BATE
2
628.5
15/08/2025 14:45:46
00482787492TRLO0.1.1
AQXE
2
628.5
15/08/2025 14:45:46
00482787493TRLO0.1.1
AQXE
19
628.5
15/08/2025 14:45:46
00482787494TRLO0.1.1
TRQX
37
628
15/08/2025 14:45:49
00482787523TRLO0.1.1
CHIX
23
628.5
15/08/2025 14:47:29
00482788168TRLO0.1.1
XLON
123
628.5
15/08/2025 14:47:29
00482788169TRLO0.1.1
XLON
12
628.5
15/08/2025 14:47:31
00482788199TRLO0.1.1
AQXE
19
628.5
15/08/2025 14:48:13
00482788501TRLO0.1.1
TRQX
69
628.5
15/08/2025 14:48:57
00482788811TRLO0.1.1
BATE
37
628
15/08/2025 14:49:19
00482788973TRLO0.1.1
CHIX
146
628
15/08/2025 14:49:49
00482789182TRLO0.1.1
XLON
2
628.5
15/08/2025 14:50:19
00482789402TRLO0.1.1
TRQX
17
628.5
15/08/2025 14:50:19
00482789401TRLO0.1.1
TRQX
12
628.5
15/08/2025 14:50:56
00482789597TRLO0.1.1
AQXE
69
628.5
15/08/2025 14:52:35
00482790138TRLO0.1.1
BATE
12
628
15/08/2025 14:53:08
00482790314TRLO0.1.1
CHIX
12
628
15/08/2025 14:53:08
00482790316TRLO0.1.1
CHIX
13
628
15/08/2025 14:53:08
00482790317TRLO0.1.1
CHIX
292
628
15/08/2025 14:53:08
00482790319TRLO0.1.1
XLON
146
628
15/08/2025 14:53:08
00482790320TRLO0.1.1
XLON
146
628
15/08/2025 14:53:08
00482790321TRLO0.1.1
XLON
19
628.5
15/08/2025 14:53:56
00482790706TRLO0.1.1
TRQX
12
628.5
15/08/2025 14:54:36
00482791039TRLO0.1.1
AQXE
37
628
15/08/2025 14:55:44
00482791391TRLO0.1.1
CHIX
146
628.5
15/08/2025 14:55:51
00482791429TRLO0.1.1
XLON
69
628.5
15/08/2025 14:56:20
00482791584TRLO0.1.1
BATE
3
628.5
15/08/2025 14:57:27
00482791968TRLO0.1.1
TRQX
16
628.5
15/08/2025 14:57:27
00482791967TRLO0.1.1
TRQX
12
628.5
15/08/2025 14:58:23
00482792368TRLO0.1.1
AQXE
14
628
15/08/2025 14:59:19
00482792950TRLO0.1.1
CHIX
23
628
15/08/2025 14:59:19
00482792949TRLO0.1.1
CHIX
69
628.5
15/08/2025 14:59:59
00482793273TRLO0.1.1
BATE
19
628.5
15/08/2025 15:00:57
00482793776TRLO0.1.1
TRQX
12
628.5
15/08/2025 15:02:01
00482794182TRLO0.1.1
AQXE
12
628
15/08/2025 15:02:44
00482794501TRLO0.1.1
CHIX
12
628
15/08/2025 15:02:44
00482794502TRLO0.1.1
CHIX
13
628
15/08/2025 15:03:01
00482794600TRLO0.1.1
CHIX
23
628.5
15/08/2025 15:03:28
00482794751TRLO0.1.1
BATE
46
628.5
15/08/2025 15:03:28
00482794752TRLO0.1.1
BATE
19
628.5
15/08/2025 15:04:20
00482795117TRLO0.1.1
TRQX
12
628.5
15/08/2025 15:05:27
00482795520TRLO0.1.1
AQXE
76
628
15/08/2025 15:05:27
00482795524TRLO0.1.1
XLON
231
628
15/08/2025 15:05:27
00482795523TRLO0.1.1
XLON
277
628
15/08/2025 15:05:27
00482795522TRLO0.1.1
XLON
37
628
15/08/2025 15:06:10
00482795751TRLO0.1.1
CHIX
146
627.5
15/08/2025 15:06:39
00482795927TRLO0.1.1
XLON
1
628.5
15/08/2025 15:06:50
00482795964TRLO0.1.1
BATE
68
628.5
15/08/2025 15:06:50
00482795965TRLO0.1.1
BATE
19
628.5
15/08/2025 15:07:39
00482796279TRLO0.1.1
TRQX
12
628.5
15/08/2025 15:08:50
00482796738TRLO0.1.1
AQXE
146
627.5
15/08/2025 15:08:53
00482796754TRLO0.1.1
XLON
37
627.5
15/08/2025 15:09:35
00482796992TRLO0.1.1
CHIX
69
627.5
15/08/2025 15:10:12
00482797346TRLO0.1.1
BATE
19
628
15/08/2025 15:11:00
00482797659TRLO0.1.1
TRQX
12
628
15/08/2025 15:12:16
00482798200TRLO0.1.1
AQXE
37
627.5
15/08/2025 15:12:54
00482798508TRLO0.1.1
CHIX
69
627.5
15/08/2025 15:13:37
00482798799TRLO0.1.1
BATE
1
628
15/08/2025 15:14:21
00482799046TRLO0.1.1
TRQX
18
628
15/08/2025 15:14:21
00482799045TRLO0.1.1
TRQX
12
628
15/08/2025 15:15:42
00482799531TRLO0.1.1
AQXE
37
627.5
15/08/2025 15:16:18
00482799703TRLO0.1.1
CHIX
69
|
627.5
15/08/2025 15:17:01
00482800012TRLO0.1.1
BATE
12
628
15/08/2025 15:17:48
00482800349TRLO0.1.1
TRQX
7
628
15/08/2025 15:17:48
00482800350TRLO0.1.1
TRQX
146
627
15/08/2025 15:17:59
00482800453TRLO0.1.1
XLON
146
627
15/08/2025 15:17:59
00482800454TRLO0.1.1
XLON
146
627
15/08/2025 15:17:59
00482800455TRLO0.1.1
XLON
146
627
15/08/2025 15:17:59
00482800456TRLO0.1.1
XLON
146
627
15/08/2025 15:17:59
00482800457TRLO0.1.1
XLON
146
627
15/08/2025 15:17:59
00482800458TRLO0.1.1
XLON
12
627
15/08/2025 15:19:06
00482800924TRLO0.1.1
AQXE
37
626.5
15/08/2025 15:19:42
00482801112TRLO0.1.1
CHIX
11
627
15/08/2025 15:20:23
00482801359TRLO0.1.1
BATE
9
627
15/08/2025 15:20:23
00482801361TRLO0.1.1
BATE
49
627
15/08/2025 15:20:23
00482801360TRLO0.1.1
BATE
102
626.5
15/08/2025 15:20:37
00482801428TRLO0.1.1
XLON
44
626.5
15/08/2025 15:20:45
00482801466TRLO0.1.1
XLON
19
627
15/08/2025 15:21:06
00482801615TRLO0.1.1
TRQX
146
626
15/08/2025 15:21:46
00482801933TRLO0.1.1
XLON
12
626.5
15/08/2025 15:22:38
00482802305TRLO0.1.1
AQXE
37
627
15/08/2025 15:23:44
00482802740TRLO0.1.1
CHIX
146
627
15/08/2025 15:23:44
00482802741TRLO0.1.1
XLON
69
627
15/08/2025 15:23:48
00482802751TRLO0.1.1
BATE
19
627
15/08/2025 15:24:26
00482802972TRLO0.1.1
TRQX
12
626.5
15/08/2025 15:25:59
00482803705TRLO0.1.1
AQXE
146
627
15/08/2025 15:26:02
00482803910TRLO0.1.1
XLON
37
627
15/08/2025 15:26:28
00482804131TRLO0.1.1
CHIX
88
626.5
15/08/2025 15:27:04
00482804330TRLO0.1.1
XLON
69
627
15/08/2025 15:27:11
00482804415TRLO0.1.1
BATE
19
627
15/08/2025 15:27:46
00482804664TRLO0.1.1
TRQX
37
627
15/08/2025 15:29:51
00482805671TRLO0.1.1
CHIX
69
627
15/08/2025 15:30:33
00482805938TRLO0.1.1
BATE
19
627
15/08/2025 15:31:03
00482806114TRLO0.1.1
TRQX
12
627
15/08/2025 15:33:13
00482806644TRLO0.1.1
CHIX
12
627
15/08/2025 15:33:13
00482806645TRLO0.1.1
CHIX
13
627
15/08/2025 15:33:13
00482806646TRLO0.1.1
CHIX
496
627
15/08/2025 15:33:16
00482806652TRLO0.1.1
XLON
69
627
15/08/2025 15:33:37
00482806725TRLO0.1.1
BATE
19
627
15/08/2025 15:34:05
00482806907TRLO0.1.1
TRQX
146
627
15/08/2025 15:35:09
00482807179TRLO0.1.1
XLON
37
627
15/08/2025 15:36:04
00482807758TRLO0.1.1
CHIX
69
627
15/08/2025 15:36:45
00482807914TRLO0.1.1
BATE
1
627
15/08/2025 15:37:10
00482808072TRLO0.1.1
TRQX
18
627
15/08/2025 15:37:10
00482808071TRLO0.1.1
TRQX
12
626.5
15/08/2025 15:37:10
00482808073TRLO0.1.1
AQXE
12
626.5
15/08/2025 15:37:10
00482808074TRLO0.1.1
AQXE
12
626.5
15/08/2025 15:37:10
00482808075TRLO0.1.1
AQXE
146
626
15/08/2025 15:37:11
00482808081TRLO0.1.1
XLON
37
627
15/08/2025 15:39:09
00482808524TRLO0.1.1
CHIX
69
627
15/08/2025 15:39:49
00482808738TRLO0.1.1
BATE
12
627
15/08/2025 15:40:12
00482808837TRLO0.1.1
TRQX
7
627
15/08/2025 15:40:12
00482808838TRLO0.1.1
TRQX
12
626.5
15/08/2025 15:40:12
00482808839TRLO0.1.1
AQXE
37
627
15/08/2025 15:42:14
00482809381TRLO0.1.1
CHIX
438
627
15/08/2025 15:42:18
00482809390TRLO0.1.1
XLON
69
627
15/08/2025 15:42:54
00482809549TRLO0.1.1
BATE
19
627
15/08/2025 15:43:49
00482810078TRLO0.1.1
TRQX
146
627
15/08/2025 15:44:50
00482810362TRLO0.1.1
XLON
12
626.5
15/08/2025 15:45:09
00482810421TRLO0.1.1
AQXE
37
626.5
15/08/2025 15:45:59
00482810851TRLO0.1.1
CHIX
69
627
15/08/2025 15:45:59
00482810850TRLO0.1.1
BATE
19
627
15/08/2025 15:46:20
00482810966TRLO0.1.1
TRQX
60
627
15/08/2025 15:46:55
00482811079TRLO0.1.1
XLON
86
627
15/08/2025 15:46:55
00482811078TRLO0.1.1
XLON
12
626.5
15/08/2025 15:47:43
00482811337TRLO0.1.1
AQXE
12
626.5
15/08/2025 15:48:53
00482811680TRLO0.1.1
CHIX
25
626.5
15/08/2025 15:48:53
00482811681TRLO0.1.1
CHIX
146
626
15/08/2025 15:48:53
00482811682TRLO0.1.1
XLON
146
626
15/08/2025 15:48:53
00482811683TRLO0.1.1
XLON
4
626
15/08/2025 15:48:53
00482811684TRLO0.1.1
XLON
68
626.5
15/08/2025 15:49:06
00482811735TRLO0.1.1
BATE
1
627
15/08/2025 15:49:06
00482811736TRLO0.1.1
BATE
19
626.5
15/08/2025 15:49:25
00482811780TRLO0.1.1
TRQX
12
626.5
15/08/2025 15:49:52
00482811904TRLO0.1.1
AQXE
37
626.5
15/08/2025 15:51:31
00482812355TRLO0.1.1
CHIX
12
626.5
15/08/2025 15:52:08
00482812564TRLO0.1.1
AQXE
49
626.5
15/08/2025 15:52:10
00482812565TRLO0.1.1
BATE
20
627
15/08/2025 15:52:10
00482812566TRLO0.1.1
BATE
7
626.5
15/08/2025 15:52:24
00482812627TRLO0.1.1
TRQX
12
626.5
15/08/2025 15:52:24
00482812628TRLO0.1.1
TRQX
142
626
15/08/2025 15:54:22
00482813174TRLO0.1.1
XLON
38
626
15/08/2025 15:54:22
00482813176TRLO0.1.1
XLON
108
626
15/08/2025 15:54:22
00482813175TRLO0.1.1
XLON
12
626
15/08/2025 15:54:22
00482813179TRLO0.1.1
XLON
68
626
15/08/2025 15:54:22
00482813178TRLO0.1.1
XLON
146
626
15/08/2025 15:54:22
00482813177TRLO0.1.1
XLON
66
626
15/08/2025 15:54:22
00482813180TRLO0.1.1
XLON
146
626
15/08/2025 15:54:22
00482813181TRLO0.1.1
XLON
37
626.5
15/08/2025 15:54:32
00482813248TRLO0.1.1
CHIX
12
626.5
15/08/2025 15:54:59
00482813429TRLO0.1.1
AQXE
69
626.5
15/08/2025 15:55:16
00482813487TRLO0.1.1
BATE
14
626.5
15/08/2025 15:55:25
00482813589TRLO0.1.1
TRQX
5
626.5
15/08/2025 15:55:25
00482813590TRLO0.1.1
TRQX
37
626.5
15/08/2025 15:57:36
00482814232TRLO0.1.1
CHIX
12
626.5
15/08/2025 15:57:37
00482814239TRLO0.1.1
AQXE
60
626.5
15/08/2025 15:58:24
00482814461TRLO0.1.1
BATE
9
626.5
15/08/2025 15:58:24
00482814462TRLO0.1.1
BATE
146
626.5
15/08/2025 15:58:26
00482814468TRLO0.1.1
XLON
19
626.5
15/08/2025 15:58:31
00482814480TRLO0.1.1
TRQX
12
626.5
15/08/2025 16:00:26
00482815394TRLO0.1.1
AQXE
37
626.5
15/08/2025 16:00:28
00482815407TRLO0.1.1
CHIX
14
626.5
15/08/2025 16:00:38
00482815454TRLO0.1.1
XLON
14
626.5
15/08/2025 16:00:38
00482815456TRLO0.1.1
XLON
118
626.5
15/08/2025 16:00:38
00482815455TRLO0.1.1
XLON
69
626.5
15/08/2025 16:00:50
00482815524TRLO0.1.1
BATE
19
626.5
15/08/2025 16:00:52
00482815543TRLO0.1.1
TRQX
37
626.5
15/08/2025 16:02:11
00482815919TRLO0.1.1
CHIX
12
626.5
15/08/2025 16:02:30
00482816080TRLO0.1.1
AQXE
69
626.5
15/08/2025 16:03:07
00482816262TRLO0.1.1
BATE
19
626.5
15/08/2025 16:03:25
00482816322TRLO0.1.1
TRQX
59
626.5
15/08/2025 16:04:00
00482816479TRLO0.1.1
XLON
87
626.5
15/08/2025 16:04:00
00482816478TRLO0.1.1
XLON
12
626
15/08/2025 16:04:02
00482816504TRLO0.1.1
AQXE
103
626
15/08/2025 16:04:04
00482816530TRLO0.1.1
XLON
12
626
15/08/2025 16:04:04
00482816531TRLO0.1.1
XLON
37
626.5
15/08/2025 16:04:35
00482816674TRLO0.1.1
CHIX
15
626.5
15/08/2025 16:06:39
00482817451TRLO0.1.1
CHIX
19
627
15/08/2025 16:06:51
00482817506TRLO0.1.1
TRQX
37
626
15/08/2025 16:07:48
00482817818TRLO0.1.1
CHIX
12
626
15/08/2025 16:07:48
00482817821TRLO0.1.1
AQXE
69
626
15/08/2025 16:07:48
00482817819TRLO0.1.1
BATE
69
626
15/08/2025 16:07:48
00482817820TRLO0.1.1
BATE
12
626
15/08/2025 16:07:48
00482817822TRLO0.1.1
AQXE
19
626
15/08/2025 16:07:48
00482817823TRLO0.1.1
TRQX
19
626
15/08/2025 16:07:48
00482817824TRLO0.1.1
TRQX
146
626
15/08/2025 16:07:48
00482817826TRLO0.1.1
XLON
146
626
15/08/2025 16:07:48
00482817827TRLO0.1.1
XLON
907
626
15/08/2025 16:07:48
00482817825TRLO0.1.1
XLON
79
626
15/08/2025 16:09:32
00482818410TRLO0.1.1
XLON
67
626
15/08/2025 16:09:32
00482818411TRLO0.1.1
XLON
4
626
15/08/2025 16:09:51
00482818476TRLO0.1.1
CHIX
33
626
15/08/2025 16:09:51
00482818477TRLO0.1.1
CHIX
69
626
15/08/2025 16:09:53
00482818487TRLO0.1.1
BATE
19
626
15/08/2025 16:10:07
00482818644TRLO0.1.1
TRQX
12
626
15/08/2025 16:10:10
00482818706TRLO0.1.1
AQXE
115
625
15/08/2025 16:11:18
00482819092TRLO0.1.1
XLON
146
625
15/08/2025 16:11:18
00482819093TRLO0.1.1
XLON
69
625.5
15/08/2025 16:11:57
00482819535TRLO0.1.1
BATE
4
626
15/08/2025 16:12:14
00482819590TRLO0.1.1
AQXE
8
626
15/08/2025 16:12:14
00482819591TRLO0.1.1
AQXE
37
625.5
15/08/2025 16:12:15
00482819594TRLO0.1.1
CHIX
19
625.5
15/08/2025 16:12:19
00482819619TRLO0.1.1
TRQX
50
626
15/08/2025 16:13:21
00482819980TRLO0.1.1
XLON
96
626
15/08/2025 16:13:21
00482819981TRLO0.1.1
XLON
56
625.5
15/08/2025 16:13:43
00482820084TRLO0.1.1
BATE
13
625.5
15/08/2025 16:13:43
00482820086TRLO0.1.1
BATE
19
625.5
15/08/2025 16:14:09
00482820196TRLO0.1.1
TRQX
69
625
15/08/2025 16:14:30
00482820317TRLO0.1.1
BATE
93
625
15/08/2025 16:14:30
00482820318TRLO0.1.1
XLON
84
625
15/08/2025 16:14:30
00482820319TRLO0.1.1
XLON
146
625
15/08/2025 16:14:30
00482820320TRLO0.1.1
XLON
146
625
15/08/2025 16:14:30
00482820321TRLO0.1.1
XLON
12
625.5
15/08/2025 16:14:34
00482820326TRLO0.1.1
AQXE
12
625.5
15/08/2025 16:14:34
00482820327TRLO0.1.1
AQXE
37
625.5
15/08/2025 16:14:40
00482820338TRLO0.1.1
CHIX
62
625.5
15/08/2025 16:16:35
00482820897TRLO0.1.1
TRQX
6
625.5
15/08/2025 16:16:38
00482820913TRLO0.1.1
BATE
19
625.5
15/08/2025 16:16:38
00482820915TRLO0.1.1
BATE
201
625.5
15/08/2025 16:16:38
00482820914TRLO0.1.1
BATE
63
625.5
15/08/2025 16:16:38
00482820916TRLO0.1.1
BATE
97
625.5
15/08/2025 16:16:59
00482821029TRLO0.1.1
XLON
195
625.5
15/08/2025 16:16:59
00482821030TRLO0.1.1
XLON
673
625.5
15/08/2025 16:16:59
00482821031TRLO0.1.1
XLON
59
625.5
15/08/2025 16:17:13
00482821165TRLO0.1.1
CHIX
13
625.5
15/08/2025 16:17:17
00482821217TRLO0.1.1
AQXE
30
625.5
15/08/2025 16:17:17
00482821218TRLO0.1.1
AQXE
333
626
15/08/2025 16:19:07
00482821969TRLO0.1.1
XLON
4
626
15/08/2025 16:19:07
00482821970TRLO0.1.1
XLON
449
626
15/08/2025 16:21:45
00482822820TRLO0.1.1
XLON
146
626
15/08/2025 16:24:07
00482823846TRLO0.1.1
XLON
250
626
15/08/2025 16:24:07
00482823845TRLO0.1.1
XLON
37
625.5
15/08/2025 16:24:32
00482824014TRLO0.1.1
CHIX
82
625.5
15/08/2025 16:24:32
00482824012TRLO0.1.1
BATE
95
625.5
15/08/2025 16:24:32
00482824015TRLO0.1.1
CHIX
106
625.5
15/08/2025 16:24:32
00482824013TRLO0.1.1
BATE
37
625.5
15/08/2025 16:24:32
00482824017TRLO0.1.1
CHIX
54
625.5
15/08/2025 16:24:32
00482824018TRLO0.1.1
CHIX
56
625.5
15/08/2025 16:24:32
00482824016TRLO0.1.1
BATE
9
625.5
15/08/2025 16:24:32
00482824021TRLO0.1.1
AQXE
37
625.5
15/08/2025 16:24:32
00482824019TRLO0.1.1
CHIX
37
625.5
15/08/2025 16:24:32
00482824020TRLO0.1.1
CHIX
13
625.5
15/08/2025 16:24:32
00482824023TRLO0.1.1
AQXE
20
625.5
15/08/2025 16:24:32
00482824022TRLO0.1.1
AQXE
33
625.5
15/08/2025 16:24:32
00482824024TRLO0.1.1
TRQX
61
625.5
15/08/2025 16:24:32
00482824025TRLO0.1.1
TRQX
8
625
15/08/2025 16:25:26
00482824454TRLO0.1.1
CHIX
171
625
15/08/2025 16:25:26
00482824456TRLO0.1.1
XLON
32
625.5
15/08/2025 16:26:18
00482824758TRLO0.1.1
TRQX
133
625.5
15/08/2025 16:26:34
00482824834TRLO0.1.1
BATE
3
625.5
15/08/2025 16:26:34
00482824835TRLO0.1.1
BATE
13
625.5
15/08/2025 16:26:40
00482824873TRLO0.1.1
AQXE
7
625.5
15/08/2025 16:26:40
00482824874TRLO0.1.1
AQXE
28
625.5
15/08/2025 16:27:03
00482825026TRLO0.1.1
CHIX
307
625.5
15/08/2025 16:29:16
00482825825TRLO0.1.1
XLON