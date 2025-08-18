Anzeige
Mehr »
Montag, 18.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Glencores 6,35-Mrd.-€-Deal zeigt, warum dieses 30-Mio.-€-Energie-Junior stark unterbewertet ist!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
18.08.25 | 08:18
7,200 Euro
-0,69 % -0,050
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,2507,50009:30
PR Newswire
18.08.2025 08:06 Uhr
74 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 18

Bodycotewww.bodycote.com

18 August 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

15 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

37,000

Highest price paid per share (pence per share):

635.0p

Lowest price paid per share (pence per share):

625.0p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

629.51p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,874,362 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 436,042 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,581,810 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

42

630

15/08/2025 09:15:47

00482742663TRLO0.1.1

XLON

250

630

15/08/2025 09:15:47

00482742662TRLO0.1.1

XLON

292

631.5

15/08/2025 09:26:38

00482743565TRLO0.1.1

XLON

12

631

15/08/2025 09:31:11

00482743919TRLO0.1.1

AQXE

37

631

15/08/2025 09:31:11

00482743918TRLO0.1.1

CHIX

69

631

15/08/2025 09:31:11

00482743917TRLO0.1.1

BATE

146

631

15/08/2025 09:31:31

00482744032TRLO0.1.1

XLON

69

631

15/08/2025 09:35:21

00482744346TRLO0.1.1

BATE

17

631.5

15/08/2025 09:35:57

00482744382TRLO0.1.1

XLON

34

631.5

15/08/2025 09:35:57

00482744381TRLO0.1.1

XLON

46

631.5

15/08/2025 09:35:57

00482744383TRLO0.1.1

XLON

49

631.5

15/08/2025 09:35:57

00482744384TRLO0.1.1

XLON

37

631.5

15/08/2025 09:36:57

00482744469TRLO0.1.1

CHIX

12

631

15/08/2025 09:37:27

00482744508TRLO0.1.1

AQXE

19

631.5

15/08/2025 09:40:22

00482744868TRLO0.1.1

XLON

57

631.5

15/08/2025 09:40:22

00482744869TRLO0.1.1

XLON

70

631.5

15/08/2025 09:40:22

00482744870TRLO0.1.1

XLON

37

631.5

15/08/2025 09:43:42

00482745163TRLO0.1.1

CHIX

69

631

15/08/2025 09:43:51

00482745174TRLO0.1.1

BATE

12

631

15/08/2025 09:44:20

00482745212TRLO0.1.1

AQXE

18

631.5

15/08/2025 09:44:44

00482745253TRLO0.1.1

XLON

128

631.5

15/08/2025 09:44:44

00482745254TRLO0.1.1

XLON

46

631.5

15/08/2025 09:49:14

00482745945TRLO0.1.1

XLON

19

631.5

15/08/2025 09:49:14

00482745948TRLO0.1.1

XLON

24

631.5

15/08/2025 09:49:14

00482745946TRLO0.1.1

XLON

57

631.5

15/08/2025 09:49:14

00482745947TRLO0.1.1

XLON

37

631.5

15/08/2025 09:52:11

00482746339TRLO0.1.1

CHIX

69

631.5

15/08/2025 09:52:21

00482746356TRLO0.1.1

BATE

12

631

15/08/2025 09:52:49

00482746416TRLO0.1.1

AQXE

146

630.5

15/08/2025 09:53:34

00482746488TRLO0.1.1

XLON

19

630.5

15/08/2025 09:53:38

00482746503TRLO0.1.1

TRQX

57

630.5

15/08/2025 09:53:38

00482746502TRLO0.1.1

TRQX

146

630.5

15/08/2025 09:57:57

00482747124TRLO0.1.1

XLON

19

630.5

15/08/2025 10:00:20

00482747495TRLO0.1.1

TRQX

37

630.5

15/08/2025 10:00:49

00482747524TRLO0.1.1

CHIX

12

631

15/08/2025 10:01:49

00482747609TRLO0.1.1

AQXE

69

630.5

15/08/2025 10:02:14

00482747661TRLO0.1.1

BATE

146

630.5

15/08/2025 10:03:06

00482747788TRLO0.1.1

XLON

20

631

15/08/2025 10:10:34

00482748736TRLO0.1.1

XLON

69

632

15/08/2025 10:18:27

00482750152TRLO0.1.1

BATE

129

631.5

15/08/2025 10:18:27

00482750153TRLO0.1.1

XLON

143

631.5

15/08/2025 10:18:27

00482750154TRLO0.1.1

XLON

11

632.5

15/08/2025 10:20:42

00482750418TRLO0.1.1

XLON

135

632.5

15/08/2025 10:20:42

00482750419TRLO0.1.1

XLON

37

632

15/08/2025 10:21:11

00482750503TRLO0.1.1

CHIX

12

632

15/08/2025 10:21:11

00482750504TRLO0.1.1

AQXE

19

632

15/08/2025 10:21:11

00482750505TRLO0.1.1

TRQX

69

632

15/08/2025 10:22:59

00482750727TRLO0.1.1

BATE

19

632

15/08/2025 10:23:02

00482750731TRLO0.1.1

TRQX

12

632

15/08/2025 10:23:55

00482750831TRLO0.1.1

AQXE

146

632

15/08/2025 10:25:45

00482751117TRLO0.1.1

XLON

12

632.5

15/08/2025 10:32:10

00482751931TRLO0.1.1

XLON

53

632.5

15/08/2025 10:32:10

00482751932TRLO0.1.1

XLON

81

632.5

15/08/2025 10:32:10

00482751933TRLO0.1.1

XLON

69

632.5

15/08/2025 10:35:47

00482752314TRLO0.1.1

BATE

146

632.5

15/08/2025 10:40:40

00482752970TRLO0.1.1

XLON

37

632

15/08/2025 10:46:32

00482753888TRLO0.1.1

CHIX

37

632

15/08/2025 10:46:32

00482753889TRLO0.1.1

CHIX

80

632.5

15/08/2025 10:49:14

00482754280TRLO0.1.1

XLON

66

632.5

15/08/2025 10:49:14

00482754281TRLO0.1.1

XLON

37

633

15/08/2025 10:51:41

00482754686TRLO0.1.1

CHIX

69

632.5

15/08/2025 10:52:16

00482754773TRLO0.1.1

BATE

14

631.5

15/08/2025 10:53:01

00482754889TRLO0.1.1

TRQX

146

631.5

15/08/2025 10:57:57

00482755894TRLO0.1.1

XLON

5

631.5

15/08/2025 10:59:50

00482756347TRLO0.1.1

TRQX

7

631.5

15/08/2025 10:59:50

00482756348TRLO0.1.1

TRQX

12

631.5

15/08/2025 10:59:50

00482756349TRLO0.1.1

TRQX

12

631.5

15/08/2025 10:59:50

00482756350TRLO0.1.1

AQXE

12

631.5

15/08/2025 10:59:50

00482756351TRLO0.1.1

AQXE

19

631

15/08/2025 11:02:31

00482756785TRLO0.1.1

TRQX

37

630.5

15/08/2025 11:03:22

00482756878TRLO0.1.1

CHIX

69

631

15/08/2025 11:03:22

00482756877TRLO0.1.1

BATE

12

631

15/08/2025 11:04:08

00482756942TRLO0.1.1

AQXE

146

630.5

15/08/2025 11:05:05

00482757026TRLO0.1.1

XLON

19

631

15/08/2025 11:08:47

00482757460TRLO0.1.1

TRQX

146

630.5

15/08/2025 11:08:47

00482757461TRLO0.1.1

XLON

69

631

15/08/2025 11:09:41

00482757537TRLO0.1.1

BATE

12

631

15/08/2025 11:10:31

00482757616TRLO0.1.1

AQXE

7

631

15/08/2025 11:11:39

00482757727TRLO0.1.1

CHIX

12

631

15/08/2025 11:15:15

00482758068TRLO0.1.1

CHIX

69

631

15/08/2025 11:15:58

00482758108TRLO0.1.1

BATE

292

632

15/08/2025 11:21:01

00482758670TRLO0.1.1

XLON

79

631.5

15/08/2025 11:21:01

00482758671TRLO0.1.1

XLON

19

632

15/08/2025 11:21:08

00482758700TRLO0.1.1

TRQX

213

631.5

15/08/2025 11:21:10

00482758701TRLO0.1.1

XLON

37

632

15/08/2025 11:21:12

00482758702TRLO0.1.1

CHIX

69

631

15/08/2025 11:22:14

00482758824TRLO0.1.1

BATE

19

631.5

15/08/2025 11:23:25

00482758900TRLO0.1.1

TRQX

146

631.5

15/08/2025 11:23:33

00482758918TRLO0.1.1

XLON

37

631

15/08/2025 11:25:15

00482759044TRLO0.1.1

CHIX

146

631.5

15/08/2025 11:25:15

00482759045TRLO0.1.1

XLON

7

631.5

15/08/2025 11:27:24

00482759363TRLO0.1.1

TRQX

12

631.5

15/08/2025 11:27:24

00482759362TRLO0.1.1

TRQX

12

631

15/08/2025 11:27:24

00482759364TRLO0.1.1

AQXE

12

631

15/08/2025 11:27:24

00482759365TRLO0.1.1

AQXE

37

631

15/08/2025 11:28:08

00482759451TRLO0.1.1

CHIX

69

631

15/08/2025 11:28:35

00482759477TRLO0.1.1

BATE

66

631.5

15/08/2025 11:28:36

00482759481TRLO0.1.1

XLON

80

631.5

15/08/2025 11:28:36

00482759480TRLO0.1.1

XLON

12

631

15/08/2025 11:31:30

00482759798TRLO0.1.1

AQXE

146

631.5

15/08/2025 11:32:25

00482759891TRLO0.1.1

XLON

12

631

15/08/2025 11:34:46

00482760099TRLO0.1.1

TRQX

7

631

15/08/2025 11:35:17

00482760134TRLO0.1.1

TRQX

37

631

15/08/2025 11:35:56

00482760192TRLO0.1.1

CHIX

69

631

15/08/2025 11:36:29

00482760267TRLO0.1.1

BATE

112

630.5

15/08/2025 11:36:48

00482760325TRLO0.1.1

XLON

12

631

15/08/2025 11:37:53

00482760406TRLO0.1.1

AQXE

180

630.5

15/08/2025 11:41:11

00482760675TRLO0.1.1

XLON

19

632

15/08/2025 11:44:05

00482760991TRLO0.1.1

TRQX

37

631.5

15/08/2025 11:44:33

00482761018TRLO0.1.1

CHIX

69

631.5

15/08/2025 11:44:48

00482761040TRLO0.1.1

BATE

146

631.5

15/08/2025 11:45:28

00482761077TRLO0.1.1

XLON

57

632

15/08/2025 11:49:48

00482761412TRLO0.1.1

XLON

62

632

15/08/2025 11:49:48

00482761413TRLO0.1.1

XLON

12

632

15/08/2025 11:49:48

00482761414TRLO0.1.1

XLON

15

632

15/08/2025 11:49:48

00482761415TRLO0.1.1

XLON

12

632

15/08/2025 11:51:20

00482761566TRLO0.1.1

TRQX

69

632

15/08/2025 11:53:11

00482761714TRLO0.1.1

BATE

7

632

15/08/2025 11:53:11

00482761715TRLO0.1.1

TRQX

146

632

15/08/2025 11:54:09

00482761794TRLO0.1.1

XLON

4

632

15/08/2025 11:58:32

00482762258TRLO0.1.1

XLON

142

632

15/08/2025 11:58:32

00482762259TRLO0.1.1

XLON

12

632

15/08/2025 11:59:35

00482762352TRLO0.1.1

TRQX

49

632

15/08/2025 12:00:49

00482762479TRLO0.1.1

BATE

2

632

15/08/2025 12:01:30

00482762559TRLO0.1.1

BATE

146

632

15/08/2025 12:01:30

00482762558TRLO0.1.1

XLON

132

632

15/08/2025 12:03:49

00482762736TRLO0.1.1

XLON

64

632.5

15/08/2025 12:19:35

00482764088TRLO0.1.1

XLON

15

632.5

15/08/2025 12:19:35

00482764089TRLO0.1.1

XLON

213

632.5

15/08/2025 12:19:35

00482764090TRLO0.1.1

XLON

175

632.5

15/08/2025 12:19:41

00482764102TRLO0.1.1

XLON

277

632.5

15/08/2025 12:19:41

00482764103TRLO0.1.1

XLON

146

632.5

15/08/2025 12:21:30

00482764231TRLO0.1.1

XLON

292

632.5

15/08/2025 12:23:24

00482764409TRLO0.1.1

XLON

65

632.5

15/08/2025 12:25:22

00482764579TRLO0.1.1

XLON

31

632.5

15/08/2025 12:25:22

00482764581TRLO0.1.1

XLON

49

632.5

15/08/2025 12:25:22

00482764580TRLO0.1.1

XLON

1

632.5

15/08/2025 12:26:01

00482764662TRLO0.1.1

XLON

146

632.5

15/08/2025 12:28:15

00482764882TRLO0.1.1

XLON

19

634.5

15/08/2025 12:48:39

00482767133TRLO0.1.1

TRQX

37

634

15/08/2025 12:48:44

00482767137TRLO0.1.1

CHIX

292

634

15/08/2025 12:48:44

00482767141TRLO0.1.1

XLON

308

634

15/08/2025 12:48:44

00482767140TRLO0.1.1

XLON

351

634

15/08/2025 12:48:44

00482767138TRLO0.1.1

CHIX

140

634.5

15/08/2025 12:48:44

00482767139TRLO0.1.1

TRQX

130

634

15/08/2025 12:48:44

00482767142TRLO0.1.1

XLON

7

634.5

15/08/2025 12:50:47

00482767355TRLO0.1.1

TRQX

12

634.5

15/08/2025 12:50:47

00482767354TRLO0.1.1

TRQX

37

634

15/08/2025 12:51:19

00482767410TRLO0.1.1

CHIX

12

633.5

15/08/2025 12:51:26

00482767426TRLO0.1.1

AQXE

120

633.5

15/08/2025 12:51:26

00482767427TRLO0.1.1

AQXE

140

634

15/08/2025 12:54:05

00482767746TRLO0.1.1

XLON

570

635

15/08/2025 12:54:10

00482767754TRLO0.1.1

BATE

69

635

15/08/2025 12:56:09

00482767896TRLO0.1.1

BATE

152

634.5

15/08/2025 13:00:30

00482768295TRLO0.1.1

XLON

24

635

15/08/2025 13:00:57

00482768342TRLO0.1.1

CHIX

13

635

15/08/2025 13:00:57

00482768343TRLO0.1.1

CHIX

69

634.5

15/08/2025 13:02:57

00482768611TRLO0.1.1

BATE

146

634.5

15/08/2025 13:03:14

00482768626TRLO0.1.1

XLON

146

634.5

15/08/2025 13:05:41

00482768897TRLO0.1.1

XLON

37

635

15/08/2025 13:08:22

00482769109TRLO0.1.1

CHIX

69

634.5

15/08/2025 13:09:17

00482769262TRLO0.1.1

BATE

146

634.5

15/08/2025 13:11:14

00482769443TRLO0.1.1

XLON

19

634.5

15/08/2025 13:11:14

00482769444TRLO0.1.1

TRQX

19

634.5

15/08/2025 13:11:14

00482769445TRLO0.1.1

TRQX

1

634

15/08/2025 13:12:56

00482769629TRLO0.1.1

AQXE

146

634.5

15/08/2025 13:13:28

00482769768TRLO0.1.1

XLON

2

634.5

15/08/2025 13:13:42

00482769797TRLO0.1.1

TRQX

17

634.5

15/08/2025 13:13:42

00482769796TRLO0.1.1

TRQX

69

634.5

15/08/2025 13:16:41

00482770038TRLO0.1.1

BATE

146

634.5

15/08/2025 13:17:27

00482770133TRLO0.1.1

XLON

12

634.5

15/08/2025 13:21:00

00482770528TRLO0.1.1

TRQX

7

634.5

15/08/2025 13:21:00

00482770529TRLO0.1.1

TRQX

11

634

15/08/2025 13:21:00

00482770530TRLO0.1.1

AQXE

12

634

15/08/2025 13:21:00

00482770531TRLO0.1.1

AQXE

37

634

15/08/2025 13:21:00

00482770532TRLO0.1.1

CHIX

12

634

15/08/2025 13:21:00

00482770533TRLO0.1.1

AQXE

12

634

15/08/2025 13:21:00

00482770534TRLO0.1.1

AQXE

23

634.5

15/08/2025 13:21:16

00482770580TRLO0.1.1

XLON

123

634.5

15/08/2025 13:21:16

00482770579TRLO0.1.1

XLON

12

634

15/08/2025 13:23:25

00482770859TRLO0.1.1

CHIX

25

634

15/08/2025 13:23:25

00482770861TRLO0.1.1

CHIX

69

634

15/08/2025 13:24:11

00482771033TRLO0.1.1

BATE

146

634.5

15/08/2025 13:25:12

00482771138TRLO0.1.1

XLON

12

634

15/08/2025 13:26:50

00482771392TRLO0.1.1

AQXE

12

634.5

15/08/2025 13:28:25

00482771563TRLO0.1.1

TRQX

7

634.5

15/08/2025 13:28:25

00482771564TRLO0.1.1

TRQX

52

634.5

15/08/2025 13:29:05

00482771615TRLO0.1.1

XLON

94

634.5

15/08/2025 13:29:05

00482771616TRLO0.1.1

XLON

37

634

15/08/2025 13:30:30

00482771818TRLO0.1.1

CHIX

69

634

15/08/2025 13:30:58

00482771861TRLO0.1.1

BATE

146

634

15/08/2025 13:31:41

00482771927TRLO0.1.1

XLON

12

634

15/08/2025 13:32:29

00482772018TRLO0.1.1

AQXE

19

633.5

15/08/2025 13:33:30

00482772141TRLO0.1.1

TRQX

12

634

15/08/2025 13:36:43

00482772471TRLO0.1.1

AQXE

12

633.5

15/08/2025 13:38:16

00482772611TRLO0.1.1

TRQX

12

634

15/08/2025 13:41:02

00482772849TRLO0.1.1

AQXE

37

633

15/08/2025 13:41:02

00482772850TRLO0.1.1

CHIX

37

633

15/08/2025 13:41:02

00482772851TRLO0.1.1

CHIX

69

633

15/08/2025 13:41:12

00482772860TRLO0.1.1

BATE

69

633

15/08/2025 13:41:12

00482772861TRLO0.1.1

BATE

146

633

15/08/2025 13:41:12

00482772863TRLO0.1.1

XLON

146

633

15/08/2025 13:41:12

00482772864TRLO0.1.1

XLON

146

633

15/08/2025 13:41:12

00482772865TRLO0.1.1

XLON

7

633.5

15/08/2025 13:41:12

00482772862TRLO0.1.1

TRQX

17

633

15/08/2025 13:43:05

00482773187TRLO0.1.1

CHIX

5

633

15/08/2025 13:43:05

00482773189TRLO0.1.1

CHIX

15

633

15/08/2025 13:43:05

00482773188TRLO0.1.1

CHIX

292

633

15/08/2025 13:43:08

00482773190TRLO0.1.1

XLON

19

633.5

15/08/2025 13:43:15

00482773196TRLO0.1.1

TRQX

69

633

15/08/2025 13:43:34

00482773245TRLO0.1.1

BATE

146

633

15/08/2025 13:44:49

00482773354TRLO0.1.1

XLON

12

633

15/08/2025 13:45:11

00482773458TRLO0.1.1

AQXE

19

633

15/08/2025 13:45:45

00482773507TRLO0.1.1

TRQX

37

633

15/08/2025 13:47:12

00482773676TRLO0.1.1

CHIX

69

633

15/08/2025 13:47:45

00482773711TRLO0.1.1

BATE

12

633

15/08/2025 13:49:27

00482773874TRLO0.1.1

AQXE

19

633

15/08/2025 13:49:52

00482773936TRLO0.1.1

TRQX

37

633

15/08/2025 13:51:28

00482774172TRLO0.1.1

CHIX

69

633

15/08/2025 13:51:59

00482774222TRLO0.1.1

BATE

146

632.5

15/08/2025 13:52:00

00482774223TRLO0.1.1

XLON

12

633

15/08/2025 13:53:44

00482774414TRLO0.1.1

AQXE

58

632.5

15/08/2025 13:54:01

00482774460TRLO0.1.1

XLON

150

632.5

15/08/2025 13:54:01

00482774461TRLO0.1.1

XLON

84

632.5

15/08/2025 13:54:01

00482774462TRLO0.1.1

XLON

19

632.5

15/08/2025 13:54:04

00482774477TRLO0.1.1

TRQX

146

631.5

15/08/2025 13:55:11

00482774740TRLO0.1.1

XLON

125

631.5

15/08/2025 13:56:01

00482774809TRLO0.1.1

XLON

21

631.5

15/08/2025 13:56:03

00482774811TRLO0.1.1

XLON

37

631.5

15/08/2025 13:56:03

00482774810TRLO0.1.1

CHIX

69

632

15/08/2025 13:56:15

00482774829TRLO0.1.1

BATE

112

631.5

15/08/2025 13:57:55

00482775028TRLO0.1.1

XLON

12

633

15/08/2025 13:58:00

00482775034TRLO0.1.1

AQXE

34

631.5

15/08/2025 13:58:00

00482775035TRLO0.1.1

XLON

19

632

15/08/2025 13:58:11

00482775049TRLO0.1.1

TRQX

37

631.5

15/08/2025 13:59:49

00482775187TRLO0.1.1

CHIX

69

631.5

15/08/2025 14:00:32

00482775321TRLO0.1.1

BATE

57

631

15/08/2025 14:00:33

00482775322TRLO0.1.1

XLON

89

631

15/08/2025 14:00:33

00482775323TRLO0.1.1

XLON

146

631

15/08/2025 14:03:14

00482775663TRLO0.1.1

XLON

12

631.5

15/08/2025 14:03:14

00482775664TRLO0.1.1

AQXE

19

631.5

15/08/2025 14:03:21

00482775687TRLO0.1.1

TRQX

37

631.5

15/08/2025 14:05:43

00482775964TRLO0.1.1

CHIX

146

631

15/08/2025 14:06:18

00482776029TRLO0.1.1

XLON

15

631.5

15/08/2025 14:06:38

00482776081TRLO0.1.1

BATE

54

631.5

15/08/2025 14:06:38

00482776080TRLO0.1.1

BATE

19

631.5

15/08/2025 14:09:17

00482776747TRLO0.1.1

TRQX

12

631.5

15/08/2025 14:09:18

00482776748TRLO0.1.1

AQXE

146

631

15/08/2025 14:09:29

00482776771TRLO0.1.1

XLON

37

631.5

15/08/2025 14:11:43

00482777080TRLO0.1.1

CHIX

146

631

15/08/2025 14:12:34

00482777178TRLO0.1.1

XLON

69

631.5

15/08/2025 14:12:36

00482777189TRLO0.1.1

BATE

12

631.5

15/08/2025 14:15:15

00482777601TRLO0.1.1

TRQX

7

631.5

15/08/2025 14:15:15

00482777602TRLO0.1.1

TRQX

12

631

15/08/2025 14:15:24

00482777617TRLO0.1.1

AQXE

146

630.5

15/08/2025 14:15:43

00482777691TRLO0.1.1

XLON

37

630.5

15/08/2025 14:17:45

00482777888TRLO0.1.1

CHIX

63

630.5

15/08/2025 14:18:41

00482778049TRLO0.1.1

BATE

6

630.5

15/08/2025 14:18:41

00482778050TRLO0.1.1

BATE

12

630.5

15/08/2025 14:21:16

00482778295TRLO0.1.1

TRQX

3

630.5

15/08/2025 14:21:16

00482778296TRLO0.1.1

TRQX

4

630.5

15/08/2025 14:21:16

00482778297TRLO0.1.1

TRQX

12

631

15/08/2025 14:21:32

00482778319TRLO0.1.1

AQXE

12

630

15/08/2025 14:23:16

00482778530TRLO0.1.1

XLON

62

630

15/08/2025 14:23:16

00482778531TRLO0.1.1

XLON

72

630

15/08/2025 14:23:16

00482778529TRLO0.1.1

XLON

51

630

15/08/2025 14:23:16

00482778533TRLO0.1.1

XLON

95

630

15/08/2025 14:23:16

00482778532TRLO0.1.1

XLON

37

630.5

15/08/2025 14:23:46

00482778604TRLO0.1.1

CHIX

42

630.5

15/08/2025 14:24:41

00482778690TRLO0.1.1

BATE

27

630.5

15/08/2025 14:24:41

00482778691TRLO0.1.1

BATE

146

630

15/08/2025 14:25:11

00482778750TRLO0.1.1

XLON

19

630.5

15/08/2025 14:27:08

00482778950TRLO0.1.1

TRQX

12

630.5

15/08/2025 14:27:39

00482779175TRLO0.1.1

AQXE

146

630

15/08/2025 14:28:13

00482779386TRLO0.1.1

XLON

37

630

15/08/2025 14:29:45

00482779720TRLO0.1.1

CHIX

69

630

15/08/2025 14:30:26

00482780147TRLO0.1.1

BATE

12

629

15/08/2025 14:30:50

00482780365TRLO0.1.1

XLON

110

629

15/08/2025 14:30:50

00482780363TRLO0.1.1

XLON

24

629

15/08/2025 14:30:50

00482780366TRLO0.1.1

XLON

19

628

15/08/2025 14:31:54

00482781188TRLO0.1.1

TRQX

12

629

15/08/2025 14:32:13

00482781362TRLO0.1.1

AQXE

12

629

15/08/2025 14:36:03

00482783350TRLO0.1.1

AQXE

19

628.5

15/08/2025 14:36:23

00482783485TRLO0.1.1

TRQX

37

628.5

15/08/2025 14:36:23

00482783484TRLO0.1.1

CHIX

146

628.5

15/08/2025 14:36:24

00482783486TRLO0.1.1

XLON

12

628.5

15/08/2025 14:38:14

00482784225TRLO0.1.1

CHIX

25

628.5

15/08/2025 14:38:43

00482784350TRLO0.1.1

CHIX

86

628.5

15/08/2025 14:38:43

00482784351TRLO0.1.1

XLON

206

628.5

15/08/2025 14:38:43

00482784352TRLO0.1.1

XLON

69

628

15/08/2025 14:38:47

00482784379TRLO0.1.1

BATE

69

628

15/08/2025 14:38:47

00482784380TRLO0.1.1

BATE

19

628.5

15/08/2025 14:39:11

00482784563TRLO0.1.1

TRQX

12

628.5

15/08/2025 14:39:44

00482784758TRLO0.1.1

AQXE

1

628.5

15/08/2025 14:41:31

00482785558TRLO0.1.1

BATE

146

629

15/08/2025 14:41:35

00482785578TRLO0.1.1

XLON

129

629

15/08/2025 14:43:36

00482786248TRLO0.1.1

XLON

17

629

15/08/2025 14:43:36

00482786249TRLO0.1.1

XLON

146

629

15/08/2025 14:45:36

00482787385TRLO0.1.1

XLON

37

628

15/08/2025 14:45:46

00482787488TRLO0.1.1

CHIX

68

628.5

15/08/2025 14:45:46

00482787489TRLO0.1.1

BATE

8

628.5

15/08/2025 14:45:46

00482787491TRLO0.1.1

AQXE

69

628.5

15/08/2025 14:45:46

00482787490TRLO0.1.1

BATE

2

628.5

15/08/2025 14:45:46

00482787492TRLO0.1.1

AQXE

2

628.5

15/08/2025 14:45:46

00482787493TRLO0.1.1

AQXE

19

628.5

15/08/2025 14:45:46

00482787494TRLO0.1.1

TRQX

37

628

15/08/2025 14:45:49

00482787523TRLO0.1.1

CHIX

23

628.5

15/08/2025 14:47:29

00482788168TRLO0.1.1

XLON

123

628.5

15/08/2025 14:47:29

00482788169TRLO0.1.1

XLON

12

628.5

15/08/2025 14:47:31

00482788199TRLO0.1.1

AQXE

19

628.5

15/08/2025 14:48:13

00482788501TRLO0.1.1

TRQX

69

628.5

15/08/2025 14:48:57

00482788811TRLO0.1.1

BATE

37

628

15/08/2025 14:49:19

00482788973TRLO0.1.1

CHIX

146

628

15/08/2025 14:49:49

00482789182TRLO0.1.1

XLON

2

628.5

15/08/2025 14:50:19

00482789402TRLO0.1.1

TRQX

17

628.5

15/08/2025 14:50:19

00482789401TRLO0.1.1

TRQX

12

628.5

15/08/2025 14:50:56

00482789597TRLO0.1.1

AQXE

69

628.5

15/08/2025 14:52:35

00482790138TRLO0.1.1

BATE

12

628

15/08/2025 14:53:08

00482790314TRLO0.1.1

CHIX

12

628

15/08/2025 14:53:08

00482790316TRLO0.1.1

CHIX

13

628

15/08/2025 14:53:08

00482790317TRLO0.1.1

CHIX

292

628

15/08/2025 14:53:08

00482790319TRLO0.1.1

XLON

146

628

15/08/2025 14:53:08

00482790320TRLO0.1.1

XLON

146

628

15/08/2025 14:53:08

00482790321TRLO0.1.1

XLON

19

628.5

15/08/2025 14:53:56

00482790706TRLO0.1.1

TRQX

12

628.5

15/08/2025 14:54:36

00482791039TRLO0.1.1

AQXE

37

628

15/08/2025 14:55:44

00482791391TRLO0.1.1

CHIX

146

628.5

15/08/2025 14:55:51

00482791429TRLO0.1.1

XLON

69

628.5

15/08/2025 14:56:20

00482791584TRLO0.1.1

BATE

3

628.5

15/08/2025 14:57:27

00482791968TRLO0.1.1

TRQX

16

628.5

15/08/2025 14:57:27

00482791967TRLO0.1.1

TRQX

12

628.5

15/08/2025 14:58:23

00482792368TRLO0.1.1

AQXE

14

628

15/08/2025 14:59:19

00482792950TRLO0.1.1

CHIX

23

628

15/08/2025 14:59:19

00482792949TRLO0.1.1

CHIX

69

628.5

15/08/2025 14:59:59

00482793273TRLO0.1.1

BATE

19

628.5

15/08/2025 15:00:57

00482793776TRLO0.1.1

TRQX

12

628.5

15/08/2025 15:02:01

00482794182TRLO0.1.1

AQXE

12

628

15/08/2025 15:02:44

00482794501TRLO0.1.1

CHIX

12

628

15/08/2025 15:02:44

00482794502TRLO0.1.1

CHIX

13

628

15/08/2025 15:03:01

00482794600TRLO0.1.1

CHIX

23

628.5

15/08/2025 15:03:28

00482794751TRLO0.1.1

BATE

46

628.5

15/08/2025 15:03:28

00482794752TRLO0.1.1

BATE

19

628.5

15/08/2025 15:04:20

00482795117TRLO0.1.1

TRQX

12

628.5

15/08/2025 15:05:27

00482795520TRLO0.1.1

AQXE

76

628

15/08/2025 15:05:27

00482795524TRLO0.1.1

XLON

231

628

15/08/2025 15:05:27

00482795523TRLO0.1.1

XLON

277

628

15/08/2025 15:05:27

00482795522TRLO0.1.1

XLON

37

628

15/08/2025 15:06:10

00482795751TRLO0.1.1

CHIX

146

627.5

15/08/2025 15:06:39

00482795927TRLO0.1.1

XLON

1

628.5

15/08/2025 15:06:50

00482795964TRLO0.1.1

BATE

68

628.5

15/08/2025 15:06:50

00482795965TRLO0.1.1

BATE

19

628.5

15/08/2025 15:07:39

00482796279TRLO0.1.1

TRQX

12

628.5

15/08/2025 15:08:50

00482796738TRLO0.1.1

AQXE

146

627.5

15/08/2025 15:08:53

00482796754TRLO0.1.1

XLON

37

627.5

15/08/2025 15:09:35

00482796992TRLO0.1.1

CHIX

69

627.5

15/08/2025 15:10:12

00482797346TRLO0.1.1

BATE

19

628

15/08/2025 15:11:00

00482797659TRLO0.1.1

TRQX

12

628

15/08/2025 15:12:16

00482798200TRLO0.1.1

AQXE

37

627.5

15/08/2025 15:12:54

00482798508TRLO0.1.1

CHIX

69

627.5

15/08/2025 15:13:37

00482798799TRLO0.1.1

BATE

1

628

15/08/2025 15:14:21

00482799046TRLO0.1.1

TRQX

18

628

15/08/2025 15:14:21

00482799045TRLO0.1.1

TRQX

12

628

15/08/2025 15:15:42

00482799531TRLO0.1.1

AQXE

37

627.5

15/08/2025 15:16:18

00482799703TRLO0.1.1

CHIX

69

627.5

15/08/2025 15:17:01

00482800012TRLO0.1.1

BATE

12

628

15/08/2025 15:17:48

00482800349TRLO0.1.1

TRQX

7

628

15/08/2025 15:17:48

00482800350TRLO0.1.1

TRQX

146

627

15/08/2025 15:17:59

00482800453TRLO0.1.1

XLON

146

627

15/08/2025 15:17:59

00482800454TRLO0.1.1

XLON

146

627

15/08/2025 15:17:59

00482800455TRLO0.1.1

XLON

146

627

15/08/2025 15:17:59

00482800456TRLO0.1.1

XLON

146

627

15/08/2025 15:17:59

00482800457TRLO0.1.1

XLON

146

627

15/08/2025 15:17:59

00482800458TRLO0.1.1

XLON

12

627

15/08/2025 15:19:06

00482800924TRLO0.1.1

AQXE

37

626.5

15/08/2025 15:19:42

00482801112TRLO0.1.1

CHIX

11

627

15/08/2025 15:20:23

00482801359TRLO0.1.1

BATE

9

627

15/08/2025 15:20:23

00482801361TRLO0.1.1

BATE

49

627

15/08/2025 15:20:23

00482801360TRLO0.1.1

BATE

102

626.5

15/08/2025 15:20:37

00482801428TRLO0.1.1

XLON

44

626.5

15/08/2025 15:20:45

00482801466TRLO0.1.1

XLON

19

627

15/08/2025 15:21:06

00482801615TRLO0.1.1

TRQX

146

626

15/08/2025 15:21:46

00482801933TRLO0.1.1

XLON

12

626.5

15/08/2025 15:22:38

00482802305TRLO0.1.1

AQXE

37

627

15/08/2025 15:23:44

00482802740TRLO0.1.1

CHIX

146

627

15/08/2025 15:23:44

00482802741TRLO0.1.1

XLON

69

627

15/08/2025 15:23:48

00482802751TRLO0.1.1

BATE

19

627

15/08/2025 15:24:26

00482802972TRLO0.1.1

TRQX

12

626.5

15/08/2025 15:25:59

00482803705TRLO0.1.1

AQXE

146

627

15/08/2025 15:26:02

00482803910TRLO0.1.1

XLON

37

627

15/08/2025 15:26:28

00482804131TRLO0.1.1

CHIX

88

626.5

15/08/2025 15:27:04

00482804330TRLO0.1.1

XLON

69

627

15/08/2025 15:27:11

00482804415TRLO0.1.1

BATE

19

627

15/08/2025 15:27:46

00482804664TRLO0.1.1

TRQX

37

627

15/08/2025 15:29:51

00482805671TRLO0.1.1

CHIX

69

627

15/08/2025 15:30:33

00482805938TRLO0.1.1

BATE

19

627

15/08/2025 15:31:03

00482806114TRLO0.1.1

TRQX

12

627

15/08/2025 15:33:13

00482806644TRLO0.1.1

CHIX

12

627

15/08/2025 15:33:13

00482806645TRLO0.1.1

CHIX

13

627

15/08/2025 15:33:13

00482806646TRLO0.1.1

CHIX

496

627

15/08/2025 15:33:16

00482806652TRLO0.1.1

XLON

69

627

15/08/2025 15:33:37

00482806725TRLO0.1.1

BATE

19

627

15/08/2025 15:34:05

00482806907TRLO0.1.1

TRQX

146

627

15/08/2025 15:35:09

00482807179TRLO0.1.1

XLON

37

627

15/08/2025 15:36:04

00482807758TRLO0.1.1

CHIX

69

627

15/08/2025 15:36:45

00482807914TRLO0.1.1

BATE

1

627

15/08/2025 15:37:10

00482808072TRLO0.1.1

TRQX

18

627

15/08/2025 15:37:10

00482808071TRLO0.1.1

TRQX

12

626.5

15/08/2025 15:37:10

00482808073TRLO0.1.1

AQXE

12

626.5

15/08/2025 15:37:10

00482808074TRLO0.1.1

AQXE

12

626.5

15/08/2025 15:37:10

00482808075TRLO0.1.1

AQXE

146

626

15/08/2025 15:37:11

00482808081TRLO0.1.1

XLON

37

627

15/08/2025 15:39:09

00482808524TRLO0.1.1

CHIX

69

627

15/08/2025 15:39:49

00482808738TRLO0.1.1

BATE

12

627

15/08/2025 15:40:12

00482808837TRLO0.1.1

TRQX

7

627

15/08/2025 15:40:12

00482808838TRLO0.1.1

TRQX

12

626.5

15/08/2025 15:40:12

00482808839TRLO0.1.1

AQXE

37

627

15/08/2025 15:42:14

00482809381TRLO0.1.1

CHIX

438

627

15/08/2025 15:42:18

00482809390TRLO0.1.1

XLON

69

627

15/08/2025 15:42:54

00482809549TRLO0.1.1

BATE

19

627

15/08/2025 15:43:49

00482810078TRLO0.1.1

TRQX

146

627

15/08/2025 15:44:50

00482810362TRLO0.1.1

XLON

12

626.5

15/08/2025 15:45:09

00482810421TRLO0.1.1

AQXE

37

626.5

15/08/2025 15:45:59

00482810851TRLO0.1.1

CHIX

69

627

15/08/2025 15:45:59

00482810850TRLO0.1.1

BATE

19

627

15/08/2025 15:46:20

00482810966TRLO0.1.1

TRQX

60

627

15/08/2025 15:46:55

00482811079TRLO0.1.1

XLON

86

627

15/08/2025 15:46:55

00482811078TRLO0.1.1

XLON

12

626.5

15/08/2025 15:47:43

00482811337TRLO0.1.1

AQXE

12

626.5

15/08/2025 15:48:53

00482811680TRLO0.1.1

CHIX

25

626.5

15/08/2025 15:48:53

00482811681TRLO0.1.1

CHIX

146

626

15/08/2025 15:48:53

00482811682TRLO0.1.1

XLON

146

626

15/08/2025 15:48:53

00482811683TRLO0.1.1

XLON

4

626

15/08/2025 15:48:53

00482811684TRLO0.1.1

XLON

68

626.5

15/08/2025 15:49:06

00482811735TRLO0.1.1

BATE

1

627

15/08/2025 15:49:06

00482811736TRLO0.1.1

BATE

19

626.5

15/08/2025 15:49:25

00482811780TRLO0.1.1

TRQX

12

626.5

15/08/2025 15:49:52

00482811904TRLO0.1.1

AQXE

37

626.5

15/08/2025 15:51:31

00482812355TRLO0.1.1

CHIX

12

626.5

15/08/2025 15:52:08

00482812564TRLO0.1.1

AQXE

49

626.5

15/08/2025 15:52:10

00482812565TRLO0.1.1

BATE

20

627

15/08/2025 15:52:10

00482812566TRLO0.1.1

BATE

7

626.5

15/08/2025 15:52:24

00482812627TRLO0.1.1

TRQX

12

626.5

15/08/2025 15:52:24

00482812628TRLO0.1.1

TRQX

142

626

15/08/2025 15:54:22

00482813174TRLO0.1.1

XLON

38

626

15/08/2025 15:54:22

00482813176TRLO0.1.1

XLON

108

626

15/08/2025 15:54:22

00482813175TRLO0.1.1

XLON

12

626

15/08/2025 15:54:22

00482813179TRLO0.1.1

XLON

68

626

15/08/2025 15:54:22

00482813178TRLO0.1.1

XLON

146

626

15/08/2025 15:54:22

00482813177TRLO0.1.1

XLON

66

626

15/08/2025 15:54:22

00482813180TRLO0.1.1

XLON

146

626

15/08/2025 15:54:22

00482813181TRLO0.1.1

XLON

37

626.5

15/08/2025 15:54:32

00482813248TRLO0.1.1

CHIX

12

626.5

15/08/2025 15:54:59

00482813429TRLO0.1.1

AQXE

69

626.5

15/08/2025 15:55:16

00482813487TRLO0.1.1

BATE

14

626.5

15/08/2025 15:55:25

00482813589TRLO0.1.1

TRQX

5

626.5

15/08/2025 15:55:25

00482813590TRLO0.1.1

TRQX

37

626.5

15/08/2025 15:57:36

00482814232TRLO0.1.1

CHIX

12

626.5

15/08/2025 15:57:37

00482814239TRLO0.1.1

AQXE

60

626.5

15/08/2025 15:58:24

00482814461TRLO0.1.1

BATE

9

626.5

15/08/2025 15:58:24

00482814462TRLO0.1.1

BATE

146

626.5

15/08/2025 15:58:26

00482814468TRLO0.1.1

XLON

19

626.5

15/08/2025 15:58:31

00482814480TRLO0.1.1

TRQX

12

626.5

15/08/2025 16:00:26

00482815394TRLO0.1.1

AQXE

37

626.5

15/08/2025 16:00:28

00482815407TRLO0.1.1

CHIX

14

626.5

15/08/2025 16:00:38

00482815454TRLO0.1.1

XLON

14

626.5

15/08/2025 16:00:38

00482815456TRLO0.1.1

XLON

118

626.5

15/08/2025 16:00:38

00482815455TRLO0.1.1

XLON

69

626.5

15/08/2025 16:00:50

00482815524TRLO0.1.1

BATE

19

626.5

15/08/2025 16:00:52

00482815543TRLO0.1.1

TRQX

37

626.5

15/08/2025 16:02:11

00482815919TRLO0.1.1

CHIX

12

626.5

15/08/2025 16:02:30

00482816080TRLO0.1.1

AQXE

69

626.5

15/08/2025 16:03:07

00482816262TRLO0.1.1

BATE

19

626.5

15/08/2025 16:03:25

00482816322TRLO0.1.1

TRQX

59

626.5

15/08/2025 16:04:00

00482816479TRLO0.1.1

XLON

87

626.5

15/08/2025 16:04:00

00482816478TRLO0.1.1

XLON

12

626

15/08/2025 16:04:02

00482816504TRLO0.1.1

AQXE

103

626

15/08/2025 16:04:04

00482816530TRLO0.1.1

XLON

12

626

15/08/2025 16:04:04

00482816531TRLO0.1.1

XLON

37

626.5

15/08/2025 16:04:35

00482816674TRLO0.1.1

CHIX

15

626.5

15/08/2025 16:06:39

00482817451TRLO0.1.1

CHIX

19

627

15/08/2025 16:06:51

00482817506TRLO0.1.1

TRQX

37

626

15/08/2025 16:07:48

00482817818TRLO0.1.1

CHIX

12

626

15/08/2025 16:07:48

00482817821TRLO0.1.1

AQXE

69

626

15/08/2025 16:07:48

00482817819TRLO0.1.1

BATE

69

626

15/08/2025 16:07:48

00482817820TRLO0.1.1

BATE

12

626

15/08/2025 16:07:48

00482817822TRLO0.1.1

AQXE

19

626

15/08/2025 16:07:48

00482817823TRLO0.1.1

TRQX

19

626

15/08/2025 16:07:48

00482817824TRLO0.1.1

TRQX

146

626

15/08/2025 16:07:48

00482817826TRLO0.1.1

XLON

146

626

15/08/2025 16:07:48

00482817827TRLO0.1.1

XLON

907

626

15/08/2025 16:07:48

00482817825TRLO0.1.1

XLON

79

626

15/08/2025 16:09:32

00482818410TRLO0.1.1

XLON

67

626

15/08/2025 16:09:32

00482818411TRLO0.1.1

XLON

4

626

15/08/2025 16:09:51

00482818476TRLO0.1.1

CHIX

33

626

15/08/2025 16:09:51

00482818477TRLO0.1.1

CHIX

69

626

15/08/2025 16:09:53

00482818487TRLO0.1.1

BATE

19

626

15/08/2025 16:10:07

00482818644TRLO0.1.1

TRQX

12

626

15/08/2025 16:10:10

00482818706TRLO0.1.1

AQXE

115

625

15/08/2025 16:11:18

00482819092TRLO0.1.1

XLON

146

625

15/08/2025 16:11:18

00482819093TRLO0.1.1

XLON

69

625.5

15/08/2025 16:11:57

00482819535TRLO0.1.1

BATE

4

626

15/08/2025 16:12:14

00482819590TRLO0.1.1

AQXE

8

626

15/08/2025 16:12:14

00482819591TRLO0.1.1

AQXE

37

625.5

15/08/2025 16:12:15

00482819594TRLO0.1.1

CHIX

19

625.5

15/08/2025 16:12:19

00482819619TRLO0.1.1

TRQX

50

626

15/08/2025 16:13:21

00482819980TRLO0.1.1

XLON

96

626

15/08/2025 16:13:21

00482819981TRLO0.1.1

XLON

56

625.5

15/08/2025 16:13:43

00482820084TRLO0.1.1

BATE

13

625.5

15/08/2025 16:13:43

00482820086TRLO0.1.1

BATE

19

625.5

15/08/2025 16:14:09

00482820196TRLO0.1.1

TRQX

69

625

15/08/2025 16:14:30

00482820317TRLO0.1.1

BATE

93

625

15/08/2025 16:14:30

00482820318TRLO0.1.1

XLON

84

625

15/08/2025 16:14:30

00482820319TRLO0.1.1

XLON

146

625

15/08/2025 16:14:30

00482820320TRLO0.1.1

XLON

146

625

15/08/2025 16:14:30

00482820321TRLO0.1.1

XLON

12

625.5

15/08/2025 16:14:34

00482820326TRLO0.1.1

AQXE

12

625.5

15/08/2025 16:14:34

00482820327TRLO0.1.1

AQXE

37

625.5

15/08/2025 16:14:40

00482820338TRLO0.1.1

CHIX

62

625.5

15/08/2025 16:16:35

00482820897TRLO0.1.1

TRQX

6

625.5

15/08/2025 16:16:38

00482820913TRLO0.1.1

BATE

19

625.5

15/08/2025 16:16:38

00482820915TRLO0.1.1

BATE

201

625.5

15/08/2025 16:16:38

00482820914TRLO0.1.1

BATE

63

625.5

15/08/2025 16:16:38

00482820916TRLO0.1.1

BATE

97

625.5

15/08/2025 16:16:59

00482821029TRLO0.1.1

XLON

195

625.5

15/08/2025 16:16:59

00482821030TRLO0.1.1

XLON

673

625.5

15/08/2025 16:16:59

00482821031TRLO0.1.1

XLON

59

625.5

15/08/2025 16:17:13

00482821165TRLO0.1.1

CHIX

13

625.5

15/08/2025 16:17:17

00482821217TRLO0.1.1

AQXE

30

625.5

15/08/2025 16:17:17

00482821218TRLO0.1.1

AQXE

333

626

15/08/2025 16:19:07

00482821969TRLO0.1.1

XLON

4

626

15/08/2025 16:19:07

00482821970TRLO0.1.1

XLON

449

626

15/08/2025 16:21:45

00482822820TRLO0.1.1

XLON

146

626

15/08/2025 16:24:07

00482823846TRLO0.1.1

XLON

250

626

15/08/2025 16:24:07

00482823845TRLO0.1.1

XLON

37

625.5

15/08/2025 16:24:32

00482824014TRLO0.1.1

CHIX

82

625.5

15/08/2025 16:24:32

00482824012TRLO0.1.1

BATE

95

625.5

15/08/2025 16:24:32

00482824015TRLO0.1.1

CHIX

106

625.5

15/08/2025 16:24:32

00482824013TRLO0.1.1

BATE

37

625.5

15/08/2025 16:24:32

00482824017TRLO0.1.1

CHIX

54

625.5

15/08/2025 16:24:32

00482824018TRLO0.1.1

CHIX

56

625.5

15/08/2025 16:24:32

00482824016TRLO0.1.1

BATE

9

625.5

15/08/2025 16:24:32

00482824021TRLO0.1.1

AQXE

37

625.5

15/08/2025 16:24:32

00482824019TRLO0.1.1

CHIX

37

625.5

15/08/2025 16:24:32

00482824020TRLO0.1.1

CHIX

13

625.5

15/08/2025 16:24:32

00482824023TRLO0.1.1

AQXE

20

625.5

15/08/2025 16:24:32

00482824022TRLO0.1.1

AQXE

33

625.5

15/08/2025 16:24:32

00482824024TRLO0.1.1

TRQX

61

625.5

15/08/2025 16:24:32

00482824025TRLO0.1.1

TRQX

8

625

15/08/2025 16:25:26

00482824454TRLO0.1.1

CHIX

171

625

15/08/2025 16:25:26

00482824456TRLO0.1.1

XLON

32

625.5

15/08/2025 16:26:18

00482824758TRLO0.1.1

TRQX

133

625.5

15/08/2025 16:26:34

00482824834TRLO0.1.1

BATE

3

625.5

15/08/2025 16:26:34

00482824835TRLO0.1.1

BATE

13

625.5

15/08/2025 16:26:40

00482824873TRLO0.1.1

AQXE

7

625.5

15/08/2025 16:26:40

00482824874TRLO0.1.1

AQXE

28

625.5

15/08/2025 16:27:03

00482825026TRLO0.1.1

CHIX

307

625.5

15/08/2025 16:29:16

00482825825TRLO0.1.1

XLON


© 2025 PR Newswire
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.