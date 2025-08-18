Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, August 18
18 August 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1822.6269 pence per share:
Date of purchase:
15 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
23,967
Lowest price paid per share (GBp):
1812.0000
Highest price paid per share (GBp):
1836.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
1822.6269
Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,446,603. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,446,603. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
1825.0143
14,335
BATS Trading Europe
1819.0739
9,632
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
61
1836.00
08:29:36
00076662486TRLO0
XLON
2
1836.00
08:29:36
00076662485TRLO0
XLON
184
1836.00
08:29:36
00076662484TRLO0
XLON
218
1834.00
08:34:37
00076662708TRLO0
XLON
223
1832.00
08:51:55
00076663028TRLO0
XLON
203
1828.00
09:28:51
00076663916TRLO0
XLON
97
1828.00
09:28:51
00076663917TRLO0
XLON
83
1826.00
09:31:23
00076664007TRLO0
XLON
77
1826.00
09:31:23
00076664008TRLO0
XLON
219
1826.00
09:32:01
00076664039TRLO0
XLON
126
1824.00
09:32:02
00076664040TRLO0
XLON
255
1832.00
09:40:42
00076664308TRLO0
XLON
226
1830.00
09:45:50
00076664427TRLO0
XLON
253
1830.00
09:45:50
00076664428TRLO0
XLON
155
1824.00
10:07:57
00076664946TRLO0
BATE
216
1822.00
10:07:57
00076664948TRLO0
XLON
183
1822.00
10:07:57
00076664947TRLO0
BATE
261
1822.00
10:12:03
00076665097TRLO0
XLON
139
1822.00
10:12:03
00076665095TRLO0
BATE
24
1822.00
10:12:03
00076665096TRLO0
BATE
251
1820.00
10:17:41
00076665249TRLO0
XLON
60
1820.00
10:30:17
00076665457TRLO0
BATE
162
1818.00
10:30:22
00076665462TRLO0
XLON
86
1818.00
10:30:22
00076665463TRLO0
XLON
180
1818.00
10:30:22
00076665461TRLO0
BATE
144
1818.00
10:48:27
00076665766TRLO0
XLON
2
1818.00
10:48:27
00076665767TRLO0
XLON
15
1818.00
10:48:29
00076665768TRLO0
XLON
37
1820.00
10:59:24
00076666031TRLO0
BATE
16
1820.00
10:59:47
00076666045TRLO0
XLON
258
1820.00
10:59:47
00076666047TRLO0
XLON
127
1820.00
10:59:47
00076666044TRLO0
BATE
175
1820.00
10:59:47
00076666046TRLO0
BATE
1
1828.00
11:49:56
00076666968TRLO0
XLON
1
1828.00
12:14:52
00076667516TRLO0
XLON
4
1828.00
12:29:55
00076667650TRLO0
XLON
100
1828.00
12:29:55
00076667651TRLO0
XLON
4
1830.00
12:51:16
00076667831TRLO0
XLON
400
1830.00
12:58:49
00076667901TRLO0
XLON
216
1830.00
12:58:49
00076667902TRLO0
XLON
918
1830.00
12:58:49
00076667903TRLO0
XLON
248
1830.00
12:58:49
00076667904TRLO0
XLON
126
1830.00
12:58:49
00076667905TRLO0
XLON
82
1830.00
12:58:49
00076667906TRLO0
XLON
131
1830.00
12:58:49
00076667907TRLO0
XLON
75
1830.00
12:58:49
00076667908TRLO0
XLON
222
1834.00
13:23:25
00076668514TRLO0
XLON
255
1834.00
13:23:25
00076668515TRLO0
XLON
14
1834.00
13:23:25
00076668519TRLO0
XLON
41
1834.00
13:23:25
00076668528TRLO0
XLON
276
1832.00
13:29:59
00076668632TRLO0
XLON
97
1836.00
13:41:12
00076668833TRLO0
XLON
4
1836.00
13:41:12
00076668834TRLO0
XLON
108
1836.00
13:41:12
00076668835TRLO0
XLON
242
1836.00
13:41:12
00076668836TRLO0
XLON
247
1834.00
13:41:50
00076668846TRLO0
XLON
4
1830.00
13:48:02
00076668885TRLO0
XLON
128
1830.00
13:48:02
00076668886TRLO0
XLON
114
1830.00
13:48:02
00076668887TRLO0
XLON
107
1832.00
13:48:02
00076668888TRLO0
XLON
75
1832.00
13:48:02
00076668889TRLO0
XLON
43
1832.00
13:48:02
00076668890TRLO0
XLON
227
1826.00
14:12:29
00076669304TRLO0
XLON
242
1826.00
14:12:29
00076669305TRLO0
XLON
181
1824.00
14:34:29
00076669658TRLO0
XLON
57
1824.00
14:34:29
00076669659TRLO0
XLON
35
1826.00
14:40:36
00076669837TRLO0
XLON
47
1826.00
14:40:36
00076669838TRLO0
XLON
223
1826.00
14:41:36
00076669861TRLO0
XLON
153
1824.00
14:45:45
00076669977TRLO0
XLON
210
1824.00
14:45:45
00076669975TRLO0
XLON
13
1824.00
14:45:45
00076669976TRLO0
XLON
70
1824.00
14:45:45
00076669978TRLO0
XLON
104
1822.00
15:07:27
00076670437TRLO0
XLON
133
1822.00
15:07:28
00076670439TRLO0
XLON
10
1822.00
15:07:28
00076670440TRLO0
XLON
126
1822.00
15:07:28
00076670441TRLO0
XLON
88
1822.00
15:14:00
00076670615TRLO0
XLON
217
1822.00
15:14:00
00076670616TRLO0
XLON
212
1822.00
15:14:00
00076670617TRLO0
XLON
80
1822.00
15:14:00
00076670618TRLO0
XLON
14
1822.00
15:14:00
00076670619TRLO0
XLON
51
1822.00
15:14:00
00076670620TRLO0
XLON
19
1822.00
15:23:00
00076670984TRLO0
XLON
8
1822.00
15:23:00
00076670985TRLO0
XLON
84
1822.00
15:23:00
00076670986TRLO0
XLON
4
1822.00
15:23:00
00076670987TRLO0
XLON
131
1822.00
15:23:00
00076670988TRLO0
XLON
36
1822.00
15:23:00
00076670989TRLO0
XLON
35
1820.00
15:24:59
00076671104TRLO0
XLON
4
1820.00
15:24:59
00076671105TRLO0
XLON
12
1820.00
15:24:59
00076671106TRLO0
XLON
4
1820.00
15:24:59
00076671107TRLO0
XLON
36
1820.00
15:24:59
00076671108TRLO0
XLON
4
1820.00
15:24:59
00076671109TRLO0
XLON
143
1820.00
15:24:59
00076671112TRLO0
XLON
221
1820.00
15:24:59
00076671113TRLO0
XLON
203
1820.00
15:24:59
00076671110TRLO0
BATE
161
1820.00
15:24:59
00076671111TRLO0
BATE
1
1820.00
15:24:59
00076671114TRLO0
BATE
11
1820.00
15:24:59
00076671115TRLO0
BATE
115
1820.00
15:25:00
00076671118TRLO0
BATE
48
1820.00
15:25:00
00076671119TRLO0
BATE
67
1820.00
15:25:00
00076671120TRLO0
BATE
24
1820.00
15:25:00
00076671121TRLO0
BATE
37
1820.00
15:34:01
00076671436TRLO0
XLON
4
1820.00
15:34:01
00076671437TRLO0
XLON
4
1820.00
15:44:29
00076671723TRLO0
XLON
4
1820.00
15:44:29
00076671724TRLO0
XLON
178
1820.00
15:44:29
00076671725TRLO0
XLON
62
1820.00
15:44:29
00076671726TRLO0
XLON
11
1820.00
15:44:29
00076671727TRLO0
XLON
8
1820.00
15:44:29
00076671728TRLO0
XLON
87
1820.00
15:44:29
00076671729TRLO0
XLON
3
1820.00
15:44:29
00076671730TRLO0
XLON
1
1820.00
15:44:29
00076671731TRLO0
XLON
28
1820.00
15:44:29
00076671732TRLO0
XLON
3
1820.00
15:44:29
00076671733TRLO0
XLON
1
1820.00
15:44:29
00076671734TRLO0
XLON
3
1820.00
15:44:29
00076671735TRLO0
XLON
20
1820.00
15:55:43
00076672026TRLO0
XLON
223
1820.00
15:55:43
00076672028TRLO0
XLON
230
1820.00
15:55:43
00076672030TRLO0
XLON
218
1820.00
15:55:43
00076672032TRLO0
XLON
282
1820.00
15:55:43
00076672034TRLO0
XLON
86
1820.00
15:55:43
00076672022TRLO0
BATE
153
1820.00
15:55:43
00076672023TRLO0
BATE
870
1820.00
15:55:43
00076672024TRLO0
BATE
173
1820.00
15:55:43
00076672025TRLO0
BATE
159
1820.00
15:55:43
00076672027TRLO0
BATE
151
1820.00
15:55:43
00076672029TRLO0
BATE
172
1820.00
15:55:43
00076672031TRLO0
BATE
175
1820.00
15:55:43
00076672033TRLO0
BATE
161
1820.00
15:55:43
00076672035TRLO0
BATE
163
1820.00
15:55:43
00076672036TRLO0
BATE
167
1820.00
15:55:43
00076672037TRLO0
BATE
149
1820.00
15:55:43
00076672038TRLO0
BATE
174
1820.00
15:55:43
00076672039TRLO0
BATE
154
1820.00
15:55:43
00076672040TRLO0
BATE
167
1820.00
15:55:43
00076672041TRLO0
BATE
111
1820.00
15:55:43
00076672042TRLO0
BATE
1499
1820.00
15:55:43
00076672043TRLO0
BATE
165
1820.00
15:55:43
00076672044TRLO0
BATE
149
1820.00
15:55:43
00076672045TRLO0
BATE
114
1818.00
15:55:44
00076672046TRLO0
BATE
81
1818.00
15:55:44
00076672047TRLO0
BATE
84
1820.00
15:55:44
00076672048TRLO0
BATE
456
1820.00
15:55:44
00076672049TRLO0
BATE
31
1818.00
15:55:44
00076672050TRLO0
BATE
33
1818.00
15:55:44
00076672051TRLO0
BATE
33
1818.00
15:55:44
00076672052TRLO0
BATE
75
1818.00
15:55:44
00076672053TRLO0
BATE
72
1818.00
15:55:44
00076672054TRLO0
BATE
34
1818.00
15:55:44
00076672055TRLO0
BATE
34
1818.00
15:55:44
00076672056TRLO0
BATE
455
1818.00
15:55:44
00076672057TRLO0
BATE
217
1814.00
15:55:46
00076672060TRLO0
XLON
94
1814.00
15:55:47
00076672061TRLO0
XLON
83
1814.00
15:58:00
00076672125TRLO0
BATE
31
1814.00
16:00:06
00076672244TRLO0
XLON
212
1814.00
16:00:06
00076672246TRLO0
XLON
64
1814.00
16:00:06
00076672245TRLO0
BATE
102
1814.00
16:00:06
00076672247TRLO0
BATE
168
1814.00
16:00:06
00076672248TRLO0
BATE
57
1812.00
16:06:25
00076672609TRLO0
BATE
178
1814.00
16:07:57
00076672654TRLO0
XLON
18
1814.00
16:07:57
00076672655TRLO0
XLON
9
1814.00
16:07:57
00076672656TRLO0
XLON
247
1814.00
16:07:57
00076672657TRLO0
BATE
173
1814.00
16:07:57
00076672658TRLO0
BATE
227
1812.00
16:08:36
00076672705TRLO0
XLON
90
1812.00
16:08:36
00076672706TRLO0
XLON
166
1816.00
16:12:07
00076672822TRLO0
BATE
148
1816.00
16:13:07
00076672855TRLO0
BATE
16
1816.00
16:13:17
00076672857TRLO0
BATE
19
1816.00
16:13:40
00076672873TRLO0
BATE
72
1816.00
16:13:40
00076672874TRLO0
XLON
108
1816.00
16:13:40
00076672875TRLO0
XLON
24
1816.00
16:13:40
00076672876TRLO0
XLON
72
1816.00
16:13:40
00076672877TRLO0
XLON
271
1814.00
16:15:26
00076673019TRLO0
XLON
179
1814.00
16:15:26
00076673018TRLO0
BATE
150
1816.00
16:18:12
00076673089TRLO0
XLON
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916