Anzeige
Mehr »
Montag, 18.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Glencores 6,35-Mrd.-€-Deal zeigt, warum dieses 30-Mio.-€-Energie-Junior stark unterbewertet ist!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450 | Ticker-Symbol: OX3
Frankfurt
18.08.25 | 08:06
21,000 Euro
-1,87 % -0,400
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
1-Jahres-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
18.08.2025 08:06 Uhr
43 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 18

18 August 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1822.6269 pence per share:

Date of purchase:

15 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

23,967

Lowest price paid per share (GBp):

1812.0000

Highest price paid per share (GBp):

1836.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1822.6269

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,446,603. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,446,603. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1825.0143

14,335

BATS Trading Europe

1819.0739

9,632

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

61

1836.00

08:29:36

00076662486TRLO0

XLON

2

1836.00

08:29:36

00076662485TRLO0

XLON

184

1836.00

08:29:36

00076662484TRLO0

XLON

218

1834.00

08:34:37

00076662708TRLO0

XLON

223

1832.00

08:51:55

00076663028TRLO0

XLON

203

1828.00

09:28:51

00076663916TRLO0

XLON

97

1828.00

09:28:51

00076663917TRLO0

XLON

83

1826.00

09:31:23

00076664007TRLO0

XLON

77

1826.00

09:31:23

00076664008TRLO0

XLON

219

1826.00

09:32:01

00076664039TRLO0

XLON

126

1824.00

09:32:02

00076664040TRLO0

XLON

255

1832.00

09:40:42

00076664308TRLO0

XLON

226

1830.00

09:45:50

00076664427TRLO0

XLON

253

1830.00

09:45:50

00076664428TRLO0

XLON

155

1824.00

10:07:57

00076664946TRLO0

BATE

216

1822.00

10:07:57

00076664948TRLO0

XLON

183

1822.00

10:07:57

00076664947TRLO0

BATE

261

1822.00

10:12:03

00076665097TRLO0

XLON

139

1822.00

10:12:03

00076665095TRLO0

BATE

24

1822.00

10:12:03

00076665096TRLO0

BATE

251

1820.00

10:17:41

00076665249TRLO0

XLON

60

1820.00

10:30:17

00076665457TRLO0

BATE

162

1818.00

10:30:22

00076665462TRLO0

XLON

86

1818.00

10:30:22

00076665463TRLO0

XLON

180

1818.00

10:30:22

00076665461TRLO0

BATE

144

1818.00

10:48:27

00076665766TRLO0

XLON

2

1818.00

10:48:27

00076665767TRLO0

XLON

15

1818.00

10:48:29

00076665768TRLO0

XLON

37

1820.00

10:59:24

00076666031TRLO0

BATE

16

1820.00

10:59:47

00076666045TRLO0

XLON

258

1820.00

10:59:47

00076666047TRLO0

XLON

127

1820.00

10:59:47

00076666044TRLO0

BATE

175

1820.00

10:59:47

00076666046TRLO0

BATE

1

1828.00

11:49:56

00076666968TRLO0

XLON

1

1828.00

12:14:52

00076667516TRLO0

XLON

4

1828.00

12:29:55

00076667650TRLO0

XLON

100

1828.00

12:29:55

00076667651TRLO0

XLON

4

1830.00

12:51:16

00076667831TRLO0

XLON

400

1830.00

12:58:49

00076667901TRLO0

XLON

216

1830.00

12:58:49

00076667902TRLO0

XLON

918

1830.00

12:58:49

00076667903TRLO0

XLON

248

1830.00

12:58:49

00076667904TRLO0

XLON

126

1830.00

12:58:49

00076667905TRLO0

XLON

82

1830.00

12:58:49

00076667906TRLO0

XLON

131

1830.00

12:58:49

00076667907TRLO0

XLON

75

1830.00

12:58:49

00076667908TRLO0

XLON

222

1834.00

13:23:25

00076668514TRLO0

XLON

255

1834.00

13:23:25

00076668515TRLO0

XLON

14

1834.00

13:23:25

00076668519TRLO0

XLON

41

1834.00

13:23:25

00076668528TRLO0

XLON

276

1832.00

13:29:59

00076668632TRLO0

XLON

97

1836.00

13:41:12

00076668833TRLO0

XLON

4

1836.00

13:41:12

00076668834TRLO0

XLON

108

1836.00

13:41:12

00076668835TRLO0

XLON

242

1836.00

13:41:12

00076668836TRLO0

XLON

247

1834.00

13:41:50

00076668846TRLO0

XLON

4

1830.00

13:48:02

00076668885TRLO0

XLON

128

1830.00

13:48:02

00076668886TRLO0

XLON

114

1830.00

13:48:02

00076668887TRLO0

XLON

107

1832.00

13:48:02

00076668888TRLO0

XLON

75

1832.00

13:48:02

00076668889TRLO0

XLON

43

1832.00

13:48:02

00076668890TRLO0

XLON

227

1826.00

14:12:29

00076669304TRLO0

XLON

242

1826.00

14:12:29

00076669305TRLO0

XLON

181

1824.00

14:34:29

00076669658TRLO0

XLON

57

1824.00

14:34:29

00076669659TRLO0

XLON

35

1826.00

14:40:36

00076669837TRLO0

XLON

47

1826.00

14:40:36

00076669838TRLO0

XLON

223

1826.00

14:41:36

00076669861TRLO0

XLON

153

1824.00

14:45:45

00076669977TRLO0

XLON

210

1824.00

14:45:45

00076669975TRLO0

XLON

13

1824.00

14:45:45

00076669976TRLO0

XLON

70

1824.00

14:45:45

00076669978TRLO0

XLON

104

1822.00

15:07:27

00076670437TRLO0

XLON

133

1822.00

15:07:28

00076670439TRLO0

XLON

10

1822.00

15:07:28

00076670440TRLO0

XLON

126

1822.00

15:07:28

00076670441TRLO0

XLON

88

1822.00

15:14:00

00076670615TRLO0

XLON

217

1822.00

15:14:00

00076670616TRLO0

XLON

212

1822.00

15:14:00

00076670617TRLO0

XLON

80

1822.00

15:14:00

00076670618TRLO0

XLON

14

1822.00

15:14:00

00076670619TRLO0

XLON

51

1822.00

15:14:00

00076670620TRLO0

XLON

19

1822.00

15:23:00

00076670984TRLO0

XLON

8

1822.00

15:23:00

00076670985TRLO0

XLON

84

1822.00

15:23:00

00076670986TRLO0

XLON

4

1822.00

15:23:00

00076670987TRLO0

XLON

131

1822.00

15:23:00

00076670988TRLO0

XLON

36

1822.00

15:23:00

00076670989TRLO0

XLON

35

1820.00

15:24:59

00076671104TRLO0

XLON

4

1820.00

15:24:59

00076671105TRLO0

XLON

12

1820.00

15:24:59

00076671106TRLO0

XLON

4

1820.00

15:24:59

00076671107TRLO0

XLON

36

1820.00

15:24:59

00076671108TRLO0

XLON

4

1820.00

15:24:59

00076671109TRLO0

XLON

143

1820.00

15:24:59

00076671112TRLO0

XLON

221

1820.00

15:24:59

00076671113TRLO0

XLON

203

1820.00

15:24:59

00076671110TRLO0

BATE

161

1820.00

15:24:59

00076671111TRLO0

BATE

1

1820.00

15:24:59

00076671114TRLO0

BATE

11

1820.00

15:24:59

00076671115TRLO0

BATE

115

1820.00

15:25:00

00076671118TRLO0

BATE

48

1820.00

15:25:00

00076671119TRLO0

BATE

67

1820.00

15:25:00

00076671120TRLO0

BATE

24

1820.00

15:25:00

00076671121TRLO0

BATE

37

1820.00

15:34:01

00076671436TRLO0

XLON

4

1820.00

15:34:01

00076671437TRLO0

XLON

4

1820.00

15:44:29

00076671723TRLO0

XLON

4

1820.00

15:44:29

00076671724TRLO0

XLON

178

1820.00

15:44:29

00076671725TRLO0

XLON

62

1820.00

15:44:29

00076671726TRLO0

XLON

11

1820.00

15:44:29

00076671727TRLO0

XLON

8

1820.00

15:44:29

00076671728TRLO0

XLON

87

1820.00

15:44:29

00076671729TRLO0

XLON

3

1820.00

15:44:29

00076671730TRLO0

XLON

1

1820.00

15:44:29

00076671731TRLO0

XLON

28

1820.00

15:44:29

00076671732TRLO0

XLON

3

1820.00

15:44:29

00076671733TRLO0

XLON

1

1820.00

15:44:29

00076671734TRLO0

XLON

3

1820.00

15:44:29

00076671735TRLO0

XLON

20

1820.00

15:55:43

00076672026TRLO0

XLON

223

1820.00

15:55:43

00076672028TRLO0

XLON

230

1820.00

15:55:43

00076672030TRLO0

XLON

218

1820.00

15:55:43

00076672032TRLO0

XLON

282

1820.00

15:55:43

00076672034TRLO0

XLON

86

1820.00

15:55:43

00076672022TRLO0

BATE

153

1820.00

15:55:43

00076672023TRLO0

BATE

870

1820.00

15:55:43

00076672024TRLO0

BATE

173

1820.00

15:55:43

00076672025TRLO0

BATE

159

1820.00

15:55:43

00076672027TRLO0

BATE

151

1820.00

15:55:43

00076672029TRLO0

BATE

172

1820.00

15:55:43

00076672031TRLO0

BATE

175

1820.00

15:55:43

00076672033TRLO0

BATE

161

1820.00

15:55:43

00076672035TRLO0

BATE

163

1820.00

15:55:43

00076672036TRLO0

BATE

167

1820.00

15:55:43

00076672037TRLO0

BATE

149

1820.00

15:55:43

00076672038TRLO0

BATE

174

1820.00

15:55:43

00076672039TRLO0

BATE

154

1820.00

15:55:43

00076672040TRLO0

BATE

167

1820.00

15:55:43

00076672041TRLO0

BATE

111

1820.00

15:55:43

00076672042TRLO0

BATE

1499

1820.00

15:55:43

00076672043TRLO0

BATE

165

1820.00

15:55:43

00076672044TRLO0

BATE

149

1820.00

15:55:43

00076672045TRLO0

BATE

114

1818.00

15:55:44

00076672046TRLO0

BATE

81

1818.00

15:55:44

00076672047TRLO0

BATE

84

1820.00

15:55:44

00076672048TRLO0

BATE

456

1820.00

15:55:44

00076672049TRLO0

BATE

31

1818.00

15:55:44

00076672050TRLO0

BATE

33

1818.00

15:55:44

00076672051TRLO0

BATE

33

1818.00

15:55:44

00076672052TRLO0

BATE

75

1818.00

15:55:44

00076672053TRLO0

BATE

72

1818.00

15:55:44

00076672054TRLO0

BATE

34

1818.00

15:55:44

00076672055TRLO0

BATE

34

1818.00

15:55:44

00076672056TRLO0

BATE

455

1818.00

15:55:44

00076672057TRLO0

BATE

217

1814.00

15:55:46

00076672060TRLO0

XLON

94

1814.00

15:55:47

00076672061TRLO0

XLON

83

1814.00

15:58:00

00076672125TRLO0

BATE

31

1814.00

16:00:06

00076672244TRLO0

XLON

212

1814.00

16:00:06

00076672246TRLO0

XLON

64

1814.00

16:00:06

00076672245TRLO0

BATE

102

1814.00

16:00:06

00076672247TRLO0

BATE

168

1814.00

16:00:06

00076672248TRLO0

BATE

57

1812.00

16:06:25

00076672609TRLO0

BATE

178

1814.00

16:07:57

00076672654TRLO0

XLON

18

1814.00

16:07:57

00076672655TRLO0

XLON

9

1814.00

16:07:57

00076672656TRLO0

XLON

247

1814.00

16:07:57

00076672657TRLO0

BATE

173

1814.00

16:07:57

00076672658TRLO0

BATE

227

1812.00

16:08:36

00076672705TRLO0

XLON

90

1812.00

16:08:36

00076672706TRLO0

XLON

166

1816.00

16:12:07

00076672822TRLO0

BATE

148

1816.00

16:13:07

00076672855TRLO0

BATE

16

1816.00

16:13:17

00076672857TRLO0

BATE

19

1816.00

16:13:40

00076672873TRLO0

BATE

72

1816.00

16:13:40

00076672874TRLO0

XLON

108

1816.00

16:13:40

00076672875TRLO0

XLON

24

1816.00

16:13:40

00076672876TRLO0

XLON

72

1816.00

16:13:40

00076672877TRLO0

XLON

271

1814.00

16:15:26

00076673019TRLO0

XLON

179

1814.00

16:15:26

00076673018TRLO0

BATE

150

1816.00

16:18:12

00076673089TRLO0

XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.