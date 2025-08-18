CHAPTERS Group hat die erste Tranche ihrer 32 Mio. EUR-Inhaberanleihe platziert und sich damit zusätzliche Flexibilität zur Finanzierung der Wachstumsstrategie gesichert. Aufbauend auf den Erkenntnissen des jüngsten Capital Markets Day nehmen wir die Story erneut in den Blick und heben das geschärfte Profil sowie die klarer definierten Wachstumsambitionen hervor. CHAPTERS erwirbt vertikale Softwareunternehmen mit starker Marktposition, wiederkehrenden Cashflows und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und konzentriert sich dabei auf erprobte Chancen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Public, Enterprise sowie dem neu etablierten Fintech-Segment tätig und nutzt die "Manuscript Method", um innerhalb eines dezentralen Modells organisches Wachstum zu fördern. Mit einem erwarteten Gewinnwachstum je Aktie (EPS CAGR) von rund 20 % ab 2027, einer disziplinierten Verschuldungspolitik sowie neuen Initiativen in den Bereichen KI und Cybersicherheit bietet CHAPTERS langfristig wachstumsstarken Mehrwert für Aktionäre. Wir bestätigen unser Kursziel von 49,00 EUR und behalten unsere Kaufempfehlung bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/chapters-group-ag





© 2025 AlsterResearch