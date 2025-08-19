© Foto: Fabian Sommer/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:55 Uhr, Deutschland: Stratec, Q2-Zahlen 07:00 Uhr, Niederlande: DocMorris, Halbjahreszahlen 08:00 Uhr, Deutschland: Verve Group, Q2-Zahlen 08:00 Uhr, Irland: Medtronic, Q1-Zahlen 12:00 Uhr, USA: Home Depot, Q2-Zahlen 14:00 Uhr, Deutschland: Baywa, Halbjahreszahlen 22:00 Uhr, Schweiz: Alcon, Q2-Zahlen Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads …Den vollständigen Artikel lesen ...
