Aktien Montag im Sturm? Trump will mit Strafzöllen die Europäer "weichkochen" - geht um Grönland. Und wie ein kleines Kind, macht der alte Mann im "Goldenen Haus" alles, was er will. Hauptsache Ziel erreicht. Ob sich die Europäer, derzeit betroffen sind:Deutschland, Grossbritannien, Norwegen, Dänemark, Frankreich und 2 weitere Standhafte, wieder erpressen lassen, wird sich zeigen. Durch Trumps neuen Zollkampf gerät auch das bereits fast "runde" Zollabkommen zwischen EU und USA mit 15% Zöllen zu Lasten der US-Verbraucher und 0% Zöllen für US-Exporte plus "landwirtschaftliche" Goodies wieder in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
