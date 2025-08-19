Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 19
www.bodycote.com
19 August 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
18 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
36,928
Highest price paid per share (pence per share):
632.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
625.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
628.94p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,837,434 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 472,970 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,618,738 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
174
632.5
18/08/2025 08:07:10
00482853105TRLO0.1.1
XLON
62
632.5
18/08/2025 08:18:12
00482853734TRLO0.1.1
CHIX
174
632.5
18/08/2025 08:18:12
00482853735TRLO0.1.1
XLON
32
631.5
18/08/2025 08:18:20
00482853766TRLO0.1.1
TRQX
130
631
18/08/2025 08:18:21
00482853767TRLO0.1.1
BATE
174
632
18/08/2025 08:19:58
00482853872TRLO0.1.1
XLON
16
631.5
18/08/2025 08:21:09
00482853963TRLO0.1.1
TRQX
14
631.5
18/08/2025 08:21:44
00482854035TRLO0.1.1
CHIX
17
631.5
18/08/2025 08:21:44
00482854034TRLO0.1.1
CHIX
65
631
18/08/2025 08:21:51
00482854046TRLO0.1.1
BATE
174
631.5
18/08/2025 08:22:01
00482854077TRLO0.1.1
XLON
21
631.5
18/08/2025 08:26:32
00482854442TRLO0.1.1
XLON
106
631.5
18/08/2025 08:26:32
00482854441TRLO0.1.1
XLON
47
631.5
18/08/2025 08:26:32
00482854443TRLO0.1.1
XLON
2
631.5
18/08/2025 08:27:58
00482854587TRLO0.1.1
AQXE
16
631.5
18/08/2025 08:27:58
00482854588TRLO0.1.1
AQXE
18
631.5
18/08/2025 08:27:58
00482854589TRLO0.1.1
AQXE
16
631.5
18/08/2025 08:28:09
00482854604TRLO0.1.1
TRQX
14
631.5
18/08/2025 08:28:57
00482854635TRLO0.1.1
CHIX
17
631.5
18/08/2025 08:28:57
00482854636TRLO0.1.1
CHIX
65
631
18/08/2025 08:29:02
00482854640TRLO0.1.1
BATE
79
630
18/08/2025 08:32:00
00482854932TRLO0.1.1
XLON
95
630
18/08/2025 08:32:00
00482854933TRLO0.1.1
XLON
9
630.5
18/08/2025 08:33:24
00482855033TRLO0.1.1
AQXE
1
630.5
18/08/2025 08:35:40
00482855268TRLO0.1.1
TRQX
11
631
18/08/2025 08:35:40
00482855269TRLO0.1.1
TRQX
4
631.5
18/08/2025 08:35:40
00482855270TRLO0.1.1
TRQX
31
630.5
18/08/2025 08:36:39
00482855334TRLO0.1.1
CHIX
65
631
18/08/2025 08:36:51
00482855341TRLO0.1.1
BATE
37
630.5
18/08/2025 08:37:50
00482855493TRLO0.1.1
XLON
137
630.5
18/08/2025 08:37:50
00482855494TRLO0.1.1
XLON
9
630.5
18/08/2025 08:40:31
00482855699TRLO0.1.1
AQXE
16
630.5
18/08/2025 08:43:17
00482855885TRLO0.1.1
TRQX
174
630.5
18/08/2025 08:43:34
00482855907TRLO0.1.1
XLON
31
630.5
18/08/2025 08:44:30
00482855963TRLO0.1.1
CHIX
65
631
18/08/2025 08:44:48
00482855991TRLO0.1.1
BATE
9
630.5
18/08/2025 08:47:43
00482856286TRLO0.1.1
AQXE
174
630
18/08/2025 08:49:23
00482856409TRLO0.1.1
XLON
4
631
18/08/2025 08:52:41
00482856713TRLO0.1.1
BATE
61
631
18/08/2025 08:52:41
00482856712TRLO0.1.1
BATE
16
631
18/08/2025 08:52:58
00482856731TRLO0.1.1
TRQX
31
631
18/08/2025 08:52:58
00482856730TRLO0.1.1
CHIX
3
631
18/08/2025 08:55:12
00482856954TRLO0.1.1
XLON
13
631
18/08/2025 08:55:12
00482856952TRLO0.1.1
XLON
23
631
18/08/2025 08:55:12
00482856953TRLO0.1.1
XLON
1
631
18/08/2025 08:55:14
00482856959TRLO0.1.1
XLON
134
631
18/08/2025 08:55:24
00482856974TRLO0.1.1
XLON
9
630.5
18/08/2025 08:56:03
00482857022TRLO0.1.1
AQXE
1
631
18/08/2025 08:58:31
00482857336TRLO0.1.1
TRQX
15
631
18/08/2025 08:58:31
00482857335TRLO0.1.1
TRQX
3
631
18/08/2025 09:00:18
00482857625TRLO0.1.1
CHIX
28
631
18/08/2025 09:00:18
00482857626TRLO0.1.1
CHIX
65
631
18/08/2025 09:00:40
00482857715TRLO0.1.1
BATE
174
631
18/08/2025 09:01:05
00482857790TRLO0.1.1
XLON
9
630.5
18/08/2025 09:02:35
00482857958TRLO0.1.1
AQXE
2
631
18/08/2025 09:07:25
00482858496TRLO0.1.1
TRQX
14
631
18/08/2025 09:07:25
00482858495TRLO0.1.1
TRQX
18
631
18/08/2025 09:09:47
00482858674TRLO0.1.1
CHIX
13
631
18/08/2025 09:09:47
00482858675TRLO0.1.1
CHIX
65
631
18/08/2025 09:10:10
00482858697TRLO0.1.1
BATE
35
629.5
18/08/2025 09:10:10
00482858698TRLO0.1.1
XLON
65
629.5
18/08/2025 09:10:10
00482858699TRLO0.1.1
XLON
74
629.5
18/08/2025 09:10:10
00482858700TRLO0.1.1
XLON
9
630.5
18/08/2025 09:11:14
00482858807TRLO0.1.1
AQXE
31
631
18/08/2025 09:19:08
00482859574TRLO0.1.1
CHIX
71
630
18/08/2025 09:19:26
00482859607TRLO0.1.1
XLON
12
630
18/08/2025 09:19:26
00482859608TRLO0.1.1
XLON
65
631
18/08/2025 09:19:41
00482859647TRLO0.1.1
BATE
9
630.5
18/08/2025 09:19:52
00482859658TRLO0.1.1
AQXE
16
630.5
18/08/2025 09:20:34
00482859733TRLO0.1.1
TRQX
101
630.5
18/08/2025 09:21:53
00482859904TRLO0.1.1
XLON
164
630.5
18/08/2025 09:21:53
00482859905TRLO0.1.1
XLON
16
630.5
18/08/2025 09:25:42
00482860294TRLO0.1.1
TRQX
9
630.5
18/08/2025 09:28:24
00482860567TRLO0.1.1
AQXE
53
631
18/08/2025 09:28:52
00482860607TRLO0.1.1
XLON
25
631
18/08/2025 09:28:52
00482860610TRLO0.1.1
XLON
37
631
18/08/2025 09:28:52
00482860608TRLO0.1.1
XLON
59
631
18/08/2025 09:28:52
00482860609TRLO0.1.1
XLON
31
630.5
18/08/2025 09:30:57
00482860868TRLO0.1.1
CHIX
65
630.5
18/08/2025 09:30:57
00482860869TRLO0.1.1
BATE
16
631
18/08/2025 09:34:06
00482861140TRLO0.1.1
TRQX
9
630.5
18/08/2025 09:36:00
00482861350TRLO0.1.1
AQXE
31
630.5
18/08/2025 09:36:50
00482861425TRLO0.1.1
CHIX
65
630.5
18/08/2025 09:37:17
00482861443TRLO0.1.1
BATE
173
630
18/08/2025 09:38:49
00482861575TRLO0.1.1
XLON
1
630
18/08/2025 09:38:59
00482861598TRLO0.1.1
XLON
56
630
18/08/2025 09:41:02
00482861786TRLO0.1.1
XLON
3
630
18/08/2025 09:41:02
00482861787TRLO0.1.1
XLON
16
630.5
18/08/2025 09:41:52
00482861877TRLO0.1.1
TRQX
3
630.5
18/08/2025 09:43:16
00482861959TRLO0.1.1
AQXE
6
630.5
18/08/2025 09:43:16
00482861958TRLO0.1.1
AQXE
31
630.5
18/08/2025 09:44:49
00482862108TRLO0.1.1
CHIX
45
630
18/08/2025 09:44:53
00482862115TRLO0.1.1
XLON
70
630
18/08/2025 09:44:53
00482862114TRLO0.1.1
XLON
65
630.5
18/08/2025 09:45:15
00482862152TRLO0.1.1
BATE
174
630
18/08/2025 09:46:57
00482862285TRLO0.1.1
XLON
16
629.5
18/08/2025 09:50:05
00482862487TRLO0.1.1
TRQX
9
630
18/08/2025 09:50:31
00482862524TRLO0.1.1
AQXE
174
629.5
18/08/2025 09:52:24
00482862695TRLO0.1.1
XLON
31
630
18/08/2025 09:52:40
00482862719TRLO0.1.1
CHIX
2
630
18/08/2025 09:53:20
00482862790TRLO0.1.1
BATE
16
630.5
18/08/2025 09:53:20
00482862791TRLO0.1.1
BATE
17
630.5
18/08/2025 09:53:20
00482862792TRLO0.1.1
BATE
24
630.5
18/08/2025 09:53:20
00482862793TRLO0.1.1
BATE
1
630.5
18/08/2025 09:53:20
00482862794TRLO0.1.1
BATE
5
630.5
18/08/2025 09:53:20
00482862795TRLO0.1.1
BATE
16
629.5
18/08/2025 09:57:55
00482863085TRLO0.1.1
TRQX
2
630
18/08/2025 09:57:55
00482863083TRLO0.1.1
AQXE
7
630
18/08/2025 09:57:55
00482863084TRLO0.1.1
AQXE
174
629.5
18/08/2025 09:59:18
00482863195TRLO0.1.1
XLON
31
630
18/08/2025 10:00:52
00482863344TRLO0.1.1
CHIX
2
630
18/08/2025 10:01:39
00482863439TRLO0.1.1
BATE
63
630.5
18/08/2025 10:01:39
00482863440TRLO0.1.1
BATE
4
630
18/08/2025 10:05:21
00482863798TRLO0.1.1
XLON
170
630
18/08/2025 10:05:21
00482863799TRLO0.1.1
XLON
2
630
18/08/2025 10:06:35
00482863929TRLO0.1.1
TRQX
14
630
18/08/2025 10:06:35
00482863930TRLO0.1.1
TRQX
9
629.5
18/08/2025 10:06:59
00482863950TRLO0.1.1
AQXE
4
629.5
18/08/2025 10:11:10
00482864309TRLO0.1.1
CHIX
9
630
18/08/2025 10:11:10
00482864311TRLO0.1.1
CHIX
18
630
18/08/2025 10:11:10
00482864310TRLO0.1.1
CHIX
31
630.5
18/08/2025 10:12:00
00482864365TRLO0.1.1
BATE
34
630.5
18/08/2025 10:12:00
00482864364TRLO0.1.1
BATE
73
629
18/08/2025 10:12:55
00482864424TRLO0.1.1
XLON
101
629
18/08/2025 10:12:55
00482864423TRLO0.1.1
XLON
9
629.5
18/08/2025 10:15:57
00482864666TRLO0.1.1
AQXE
16
629.5
18/08/2025 10:16:32
00482864700TRLO0.1.1
TRQX
80
629
18/08/2025 10:20:27
00482865280TRLO0.1.1
XLON
85
629
18/08/2025 10:20:27
00482865281TRLO0.1.1
XLON
9
629
18/08/2025 10:20:27
00482865282TRLO0.1.1
XLON
14
630
18/08/2025 10:21:26
00482865412TRLO0.1.1
CHIX
17
630
18/08/2025 10:21:26
00482865413TRLO0.1.1
CHIX
24
630.5
18/08/2025 10:22:14
00482865601TRLO0.1.1
BATE
41
630.5
18/08/2025 10:22:14
00482865602TRLO0.1.1
BATE
9
627.5
18/08/2025 10:25:18
00482865963TRLO0.1.1
AQXE
16
627
18/08/2025 10:26:32
00482866241TRLO0.1.1
TRQX
174
627
18/08/2025 10:27:58
00482866507TRLO0.1.1
XLON
31
627
18/08/2025 10:32:30
00482866903TRLO0.1.1
CHIX
4
627.5
18/08/2025 10:33:56
00482867079TRLO0.1.1
BATE
17
628
18/08/2025 10:33:56
00482867080TRLO0.1.1
BATE
19
628
18/08/2025 10:33:56
00482867081TRLO0.1.1
BATE
25
628
18/08/2025 10:33:56
00482867082TRLO0.1.1
BATE
9
627
18/08/2025 10:37:06
00482867382TRLO0.1.1
AQXE
31
626
18/08/2025 10:38:15
00482867459TRLO0.1.1
XLON
2
626
18/08/2025 10:38:15
00482867460TRLO0.1.1
XLON
4
626
18/08/2025 10:38:15
00482867462TRLO0.1.1
XLON
37
626
18/08/2025 10:38:15
00482867461TRLO0.1.1
XLON
2
626
18/08/2025 10:39:23
00482867576TRLO0.1.1
XLON
12
626
18/08/2025 10:39:23
00482867575TRLO0.1.1
XLON
86
626
18/08/2025 10:39:23
00482867577TRLO0.1.1
XLON
16
626
18/08/2025 10:39:47
00482867616TRLO0.1.1
TRQX
31
626
18/08/2025 10:47:55
00482869328TRLO0.1.1
CHIX
31
626
18/08/2025 10:49:24
00482869760TRLO0.1.1
BATE
34
626
18/08/2025 10:49:24
00482869759TRLO0.1.1
BATE
1
626
18/08/2025 10:49:44
00482869837TRLO0.1.1
XLON
61
626
18/08/2025 10:49:44
00482869838TRLO0.1.1
XLON
52
626.5
18/08/2025 10:49:44
00482869840TRLO0.1.1
XLON
60
626.5
18/08/2025 10:49:44
00482869839TRLO0.1.1
XLON
16
626
18/08/2025 10:54:48
00482870726TRLO0.1.1
TRQX
9
625
18/08/2025 10:57:06
00482871018TRLO0.1.1
AQXE
42
625
18/08/2025 11:00:25
00482871340TRLO0.1.1
XLON
132
625
18/08/2025 11:00:25
00482871341TRLO0.1.1
XLON
12
625
18/08/2025 11:01:18
00482871461TRLO0.1.1
CHIX
19
625
18/08/2025 11:01:18
00482871462TRLO0.1.1
CHIX
2
625.5
18/08/2025 11:01:56
00482871550TRLO0.1.1
BATE
16
626
18/08/2025 11:01:56
00482871551TRLO0.1.1
BATE
20
626
18/08/2025 11:01:56
00482871552TRLO0.1.1
BATE
27
626
18/08/2025 11:01:56
00482871553TRLO0.1.1
BATE
12
626
18/08/2025 11:07:52
00482872121TRLO0.1.1
BATE
9
626
18/08/2025 11:07:52
00482872122TRLO0.1.1
BATE
44
626
18/08/2025 11:07:52
00482872123TRLO0.1.1
BATE
12
626
18/08/2025 11:13:44
00482872610TRLO0.1.1
BATE
6
626
18/08/2025 11:13:44
00482872614TRLO0.1.1
BATE
12
626
18/08/2025 11:13:44
00482872611TRLO0.1.1
BATE
12
626
18/08/2025 11:13:44
00482872612TRLO0.1.1
BATE
23
626
18/08/2025 11:13:44
00482872613TRLO0.1.1
BATE
11
626
18/08/2025 11:19:40
00482873177TRLO0.1.1
BATE
54
626
18/08/2025 11:19:40
00482873178TRLO0.1.1
BATE
18
626.5
18/08/2025 11:20:00
00482873193TRLO0.1.1
AQXE
31
626.5
18/08/2025 11:20:01
00482873194TRLO0.1.1
CHIX
500
626
18/08/2025 11:20:02
00482873195TRLO0.1.1
XLON
22
626
18/08/2025 11:20:02
00482873196TRLO0.1.1
XLON
16
626
18/08/2025 11:20:05
00482873204TRLO0.1.1
TRQX
29
626
18/08/2025 11:21:48
00482873415TRLO0.1.1
CHIX
33
626
18/08/2025 11:21:48
00482873414TRLO0.1.1
CHIX
3
626
18/08/2025 11:21:53
00482873418TRLO0.1.1
TRQX
13
626
18/08/2025 11:21:53
00482873419TRLO0.1.1
TRQX
1
626
18/08/2025 11:21:57
00482873428TRLO0.1.1
XLON
173
626
18/08/2025 11:21:57
00482873429TRLO0.1.1
XLON
5
626
18/08/2025 11:21:57
00482873431TRLO0.1.1
AQXE
9
626
18/08/2025 11:21:57
00482873430TRLO0.1.1
AQXE
4
626
18/08/2025 11:21:57
00482873432TRLO0.1.1
AQXE
1
626
18/08/2025 11:24:20
00482873586TRLO0.1.1
XLON
54
626
18/08/2025 11:24:20
00482873585TRLO0.1.1
XLON
12
626
18/08/2025 11:24:20
00482873588TRLO0.1.1
XLON
22
626
18/08/2025 11:24:20
00482873589TRLO0.1.1
XLON
85
626
18/08/2025 11:24:20
00482873587TRLO0.1.1
XLON
9
626
18/08/2025 11:24:21
00482873591TRLO0.1.1
AQXE
12
626
18/08/2025 11:24:54
00482873658TRLO0.1.1
CHIX
19
626
18/08/2025 11:24:54
00482873657TRLO0.1.1
CHIX
65
626
18/08/2025 11:25:35
00482873743TRLO0.1.1
BATE
75
625.5
18/08/2025 11:26:25
00482873795TRLO0.1.1
XLON
16
626
18/08/2025 11:26:30
00482873807TRLO0.1.1
TRQX
16
626
18/08/2025 11:26:30
00482873808TRLO0.1.1
TRQX
16
626
18/08/2025 11:28:40
00482873998TRLO0.1.1
TRQX
9
626
18/08/2025 11:29:06
00482874026TRLO0.1.1
AQXE
95
626
18/08/2025 11:31:03
00482874289TRLO0.1.1
XLON
23
626
18/08/2025 11:31:03
00482874292TRLO0.1.1
XLON
64
626
18/08/2025 11:31:03
00482874290TRLO0.1.1
XLON
91
626
18/08/2025 11:31:03
00482874291TRLO0.1.1
XLON
2
626
18/08/2025 11:31:04
00482874294TRLO0.1.1
CHIX
29
626
18/08/2025 11:31:04
00482874295TRLO0.1.1
CHIX
31
628
18/08/2025 11:38:55
00482875270TRLO0.1.1
CHIX
12
628
18/08/2025 11:39:08
00482875288TRLO0.1.1
XLON
12
628
18/08/2025 11:39:08
00482875289TRLO0.1.1
XLON
12
628
18/08/2025 11:48:12
00482876365TRLO0.1.1
XLON
12
628
18/08/2025 11:48:12
00482876366TRLO0.1.1
XLON
31
628
18/08/2025 11:48:12
00482876367TRLO0.1.1
CHIX
219
628
18/08/2025 11:48:12
00482876368TRLO0.1.1
XLON
81
628
18/08/2025 11:48:12
00482876369TRLO0.1.1
XLON
150
628
18/08/2025 11:48:12
00482876370TRLO0.1.1
XLON
3
628.5
18/08/2025 11:48:25
00482876415TRLO0.1.1
AQXE
6
628.5
18/08/2025 11:48:25
00482876414TRLO0.1.1
AQXE
32
628.5
18/08/2025 11:48:32
00482876428TRLO0.1.1
TRQX
16
628.5
18/08/2025 11:50:54
00482876611TRLO0.1.1
TRQX
18
628.5
18/08/2025 11:50:58
00482876612TRLO0.1.1
AQXE
198
628.5
18/08/2025 11:54:13
00482876988TRLO0.1.1
XLON
31
628.5
18/08/2025 11:54:41
00482877057TRLO0.1.1
CHIX
16
628.5
18/08/2025 11:56:42
00482877244TRLO0.1.1
TRQX
70
629
18/08/2025 12:00:17
00482877763TRLO0.1.1
XLON
104
629
18/08/2025 12:00:17
00482877764TRLO0.1.1
XLON
31
629
18/08/2025 12:01:21
00482877876TRLO0.1.1
CHIX
174
630
18/08/2025 12:03:35
00482878160TRLO0.1.1
XLON
32
630.5
18/08/2025 12:13:12
00482879927TRLO0.1.1
TRQX
42
630.5
18/08/2025 12:13:14
00482879932TRLO0.1.1
BATE
69
630.5
18/08/2025 12:13:14
00482879930TRLO0.1.1
BATE
279
630.5
18/08/2025 12:13:14
00482879931TRLO0.1.1
BATE
174
630.5
18/08/2025 12:13:22
00482879952TRLO0.1.1
XLON
348
630.5
18/08/2025 12:15:09
00482880185TRLO0.1.1
XLON
16
630.5
18/08/2025 12:15:20
00482880205TRLO0.1.1
TRQX
16
630.5
18/08/2025 12:15:20
00482880206TRLO0.1.1
TRQX
130
630.5
18/08/2025 12:15:38
00482880268TRLO0.1.1
BATE
9
630
18/08/2025 12:15:47
00482880284TRLO0.1.1
AQXE
174
630.5
18/08/2025 12:17:33
00482880430TRLO0.1.1
XLON
18
630
18/08/2025 12:17:45
00482880446TRLO0.1.1
AQXE
4
630.5
18/08/2025 12:17:49
00482880451TRLO0.1.1
TRQX
12
630.5
18/08/2025 12:17:49
00482880450TRLO0.1.1
TRQX
65
630.5
18/08/2025 12:18:16
00482880489TRLO0.1.1
BATE
81
630.5
18/08/2025 12:19:37
00482880721TRLO0.1.1
XLON
1
630.5
18/08/2025 12:19:37
00482880722TRLO0.1.1
XLON
92
630.5
18/08/2025 12:19:37
00482880723TRLO0.1.1
XLON
9
630
18/08/2025 12:19:59
00482880763TRLO0.1.1
AQXE
16
630.5
18/08/2025 12:21:41
00482881325TRLO0.1.1
TRQX
26
631
18/08/2025 12:35:23
00482883048TRLO0.1.1
XLON
31
631
18/08/2025 12:35:23
00482883047TRLO0.1.1
CHIX
186
631
18/08/2025 12:35:23
00482883046TRLO0.1.1
CHIX
65
631
18/08/2025 12:35:23
00482883050TRLO0.1.1
BATE
65
631
18/08/2025 12:35:23
00482883051TRLO0.1.1
BATE
148
631
18/08/2025 12:35:23
00482883049TRLO0.1.1
XLON
5
631
18/08/2025 12:35:23
00482883052TRLO0.1.1
AQXE
23
631
18/08/2025 12:35:23
00482883054TRLO0.1.1
XLON
65
631
18/08/2025 12:35:23
00482883053TRLO0.1.1
BATE
3
631
18/08/2025 12:35:23
00482883058TRLO0.1.1
AQXE
9
631
18/08/2025 12:35:23
00482883057TRLO0.1.1
AQXE
11
631
18/08/2025 12:35:23
00482883055TRLO0.1.1
XLON
28
631
18/08/2025 12:35:23
00482883056TRLO0.1.1
AQXE
89
631
18/08/2025 12:35:23
00482883062TRLO0.1.1
XLON
140
631
18/08/2025 12:35:23
00482883059TRLO0.1.1
XLON
174
631
18/08/2025 12:35:23
00482883060TRLO0.1.1
XLON
5
630.5
18/08/2025 12:35:23
00482883065TRLO0.1.1
TRQX
27
630.5
18/08/2025 12:35:23
00482883064TRLO0.1.1
TRQX
85
631
18/08/2025 12:35:23
00482883063TRLO0.1.1
XLON
7
630.5
18/08/2025 12:35:23
00482883066TRLO0.1.1
TRQX
9
630.5
18/08/2025 12:35:23
00482883067TRLO0.1.1
TRQX
31
631
18/08/2025 12:38:38
00482883339TRLO0.1.1
CHIX
8
631
18/08/2025 12:38:44
00482883347TRLO0.1.1
XLON
10
631
18/08/2025 12:38:44
00482883346TRLO0.1.1
XLON
156
631
18/08/2025 12:38:44
00482883348TRLO0.1.1
XLON
5
631
18/08/2025 12:40:21
00482883562TRLO0.1.1
BATE
60
631
18/08/2025 12:40:21
00482883564TRLO0.1.1
BATE
10
631
18/08/2025 12:43:12
00482883869TRLO0.1.1
XLON
2
631
18/08/2025 12:43:12
00482883870TRLO0.1.1
XLON
1
631
18/08/2025 12:52:38
00482884795TRLO0.1.1
CHIX
37
631
18/08/2025 12:55:14
00482885032TRLO0.1.1
BATE
16
631
18/08/2025 12:55:14
00482885033TRLO0.1.1
TRQX
111
631
18/08/2025 12:55:14
00482885034TRLO0.1.1
XLON
22
631
18/08/2025 12:56:02
00482885117TRLO0.1.1
XLON
28
631
18/08/2025 12:56:02
00482885119TRLO0.1.1
BATE
203
631
18/08/2025 12:56:02
00482885118TRLO0.1.1
XLON
11
631
18/08/2025 12:56:02
00482885120TRLO0.1.1
CHIX
162
631
18/08/2025 12:56:02
00482885121TRLO0.1.1
XLON
19
631
18/08/2025 12:56:02
00482885122TRLO0.1.1
CHIX
16
631
18/08/2025 12:57:19
00482885244TRLO0.1.1
TRQX
31
631
18/08/2025 12:58:36
00482885366TRLO0.1.1
CHIX
65
631
18/08/2025 12:59:04
00482885424TRLO0.1.1
BATE
9
630.5
18/08/2025 12:59:04
00482885425TRLO0.1.1
AQXE
9
630.5
18/08/2025 12:59:04
00482885426TRLO0.1.1
AQXE
9
630.5
18/08/2025 12:59:04
00482885427TRLO0.1.1
AQXE
186
631
18/08/2025 13:02:52
00482885816TRLO0.1.1
XLON
16
631
18/08/2025 13:03:58
00482885951TRLO0.1.1
TRQX
31
631
18/08/2025 13:05:00
00482886022TRLO0.1.1
CHIX
65
631
18/08/2025 13:06:20
00482886157TRLO0.1.1
BATE
38
631
18/08/2025 13:08:01
00482886275TRLO0.1.1
XLON
136
631
18/08/2025 13:08:01
00482886276TRLO0.1.1
XLON
16
631
18/08/2025 13:10:47
00482886537TRLO0.1.1
TRQX
29
631
18/08/2025 13:11:58
00482886644TRLO0.1.1
CHIX
2
631
18/08/2025 13:11:58
00482886645TRLO0.1.1
CHIX
9
631
18/08/2025 13:12:15
00482886660TRLO0.1.1
AQXE
46
631.5
18/08/2025 13:17:07
00482887080TRLO0.1.1
XLON
16
632
18/08/2025 13:18:56
00482887246TRLO0.1.1
TRQX
65
632
18/08/2025 13:18:59
00482887252TRLO0.1.1
BATE
31
632
18/08/2025 13:19:00
00482887254TRLO0.1.1
CHIX
302
632
18/08/2025 13:19:09
00482887284TRLO0.1.1
XLON
65
632
18/08/2025 13:21:27
00482887505TRLO0.1.1
BATE
9
631.5
18/08/2025 13:22:57
00482887703TRLO0.1.1
AQXE
9
631.5
18/08/2025 13:22:57
00482887704TRLO0.1.1
AQXE
174
631.5
18/08/2025 13:23:30
00482887783TRLO0.1.1
XLON
4
631.5
18/08/2025 13:24:28
00482887890TRLO0.1.1
TRQX
12
631.5
18/08/2025 13:24:28
00482887889TRLO0.1.1
TRQX
9
631.5
18/08/2025 13:25:07
00482887960TRLO0.1.1
AQXE
31
631.5
18/08/2025 13:26:00
00482888046TRLO0.1.1
CHIX
9
631.5
18/08/2025 13:27:27
00482888225TRLO0.1.1
AQXE
16
632
18/08/2025 13:27:35
00482888246TRLO0.1.1
BATE
49
632
18/08/2025 13:27:35
00482888247TRLO0.1.1
BATE
174
631
18/08/2025 13:30:07
00482888559TRLO0.1.1
XLON
16
631
18/08/2025 13:30:46
00482889500TRLO0.1.1
TRQX
1
631.5
18/08/2025 13:31:23
00482889666TRLO0.1.1
AQXE
8
631.5
18/08/2025 13:31:23
00482889667TRLO0.1.1
AQXE
8
631
18/08/2025 13:32:35
00482889837TRLO0.1.1
BATE
57
631
18/08/2025 13:32:35
00482889838TRLO0.1.1
BATE
1
631.5
18/08/2025 13:35:04
00482890088TRLO0.1.1
AQXE
8
631.5
18/08/2025 13:35:04
00482890089TRLO0.1.1
AQXE
12
631
18/08/2025 13:36:39
00482890222TRLO0.1.1
BATE
10
631
18/08/2025 13:37:33
00482890383TRLO0.1.1
BATE
43
631
18/08/2025 13:37:33
00482890382TRLO0.1.1
BATE
9
631
18/08/2025 13:38:35
00482890457TRLO0.1.1
AQXE
9
631
18/08/2025 13:43:20
00482891217TRLO0.1.1
AQXE
31
631
18/08/2025 13:43:20
00482891216TRLO0.1.1
CHIX
62
631
18/08/2025 13:43:20
00482891215TRLO0.1.1
CHIX
65
631
18/08/2025 13:43:20
00482891214TRLO0.1.1
BATE
174
631
18/08/2025 13:43:20
00482891219TRLO0.1.1
XLON
174
631
18/08/2025 13:43:20
00482891220TRLO0.1.1
XLON
348
631
18/08/2025 13:43:20
00482891218TRLO0.1.1
XLON
7
631
18/08/2025 13:45:17
00482891511TRLO0.1.1
BATE
58
631
18/08/2025 13:45:17
00482891512TRLO0.1.1
BATE
20
631
18/08/2025 13:45:25
00482891523TRLO0.1.1
XLON
60
631
18/08/2025 13:45:25
00482891522TRLO0.1.1
XLON
94
631
18/08/2025 13:45:25
00482891521TRLO0.1.1
XLON
9
631
18/08/2025 13:45:53
00482891588TRLO0.1.1
AQXE
1
631
18/08/2025 13:45:58
00482891594TRLO0.1.1
CHIX
30
631
18/08/2025 13:45:58
00482891595TRLO0.1.1
CHIX
32
630.5
18/08/2025 13:46:13
00482891619TRLO0.1.1
TRQX
16
630.5
18/08/2025 13:46:13
00482891620TRLO0.1.1
TRQX
16
630.5
18/08/2025 13:46:13
00482891621TRLO0.1.1
TRQX
174
631
18/08/2025 13:47:35
00482891747TRLO0.1.1
XLON
31
631
18/08/2025 13:48:19
00482891817TRLO0.1.1
CHIX
65
631
18/08/2025 13:48:33
00482891866TRLO0.1.1
BATE
9
631
18/08/2025 13:49:30
00482891953TRLO0.1.1
AQXE
174
631
18/08/2025 13:49:38
00482891960TRLO0.1.1
XLON
16
631
18/08/2025 13:49:54
00482892020TRLO0.1.1
TRQX
31
630.5
18/08/2025 13:51:34
00482892263TRLO0.1.1
CHIX
54
631
18/08/2025 13:52:27
00482892508TRLO0.1.1
BATE
11
631
18/08/2025 13:52:27
00482892509TRLO0.1.1
BATE
85
631
18/08/2025 13:52:30
00482892513TRLO0.1.1
XLON
89
631
18/08/2025 13:52:30
00482892512TRLO0.1.1
XLON
9
630.5
18/08/2025 13:53:03
00482892588TRLO0.1.1
AQXE
16
631
18/08/2025 13:53:47
00482892674TRLO0.1.1
TRQX
31
630.5
18/08/2025 13:55:35
00482892896TRLO0.1.1
XLON
31
630.5
18/08/2025 13:55:35
00482892897TRLO0.1.1
CHIX
143
630.5
18/08/2025 13:55:35
00482892898TRLO0.1.1
XLON
12
631
18/08/2025 13:56:27
00482893214TRLO0.1.1
BATE
53
631
18/08/2025 13:56:27
00482893215TRLO0.1.1
BATE
9
630.5
18/08/2025 13:56:40
00482893261TRLO0.1.1
AQXE
16
631
18/08/2025 13:57:35
00482893346TRLO0.1.1
TRQX
12
630.5
18/08/2025 13:58:16
00482893457TRLO0.1.1
XLON
22
630.5
18/08/2025 13:58:16
00482893456TRLO0.1.1
XLON
21
630.5
18/08/2025 13:59:02
00482893542TRLO0.1.1
XLON
40
630.5
18/08/2025 13:59:02
00482893540TRLO0.1.1
XLON
79
630.5
18/08/2025 13:59:02
00482893541TRLO0.1.1
XLON
31
630.5
18/08/2025 13:59:22
00482893585TRLO0.1.1
CHIX
1
631
18/08/2025 14:00:32
00482893795TRLO0.1.1
BATE
64
631
18/08/2025 14:00:32
00482893796TRLO0.1.1
BATE
9
630.5
18/08/2025 14:00:32
00482893797TRLO0.1.1
AQXE
63
630.5
18/08/2025 14:01:40
00482894021TRLO0.1.1
XLON
111
630.5
18/08/2025 14:01:40
00482894022TRLO0.1.1
XLON
16
631
18/08/2025 14:02:04
00482894107TRLO0.1.1
TRQX
31
630.5
18/08/2025 14:04:48
00482894554TRLO0.1.1
CHIX
2
630.5
18/08/2025 14:05:31
00482894638TRLO0.1.1
AQXE
7
630.5
18/08/2025 14:05:31
00482894639TRLO0.1.1
AQXE
174
630
18/08/2025 14:05:53
00482894672TRLO0.1.1
XLON
11
630
18/08/2025 14:06:12
00482894713TRLO0.1.1
BATE
54
630
18/08/2025 14:06:12
00482894714TRLO0.1.1
BATE
16
630
18/08/2025 14:07:33
00482894878TRLO0.1.1
TRQX
13
630
18/08/2025 14:10:24
00482895175TRLO0.1.1
CHIX
18
630
18/08/2025 14:10:24
00482895174TRLO0.1.1
CHIX
9
630
18/08/2025 14:10:44
00482895220TRLO0.1.1
AQXE
16
630
18/08/2025 14:11:56
00482895381TRLO0.1.1
BATE
16
630
18/08/2025 14:11:56
00482895383TRLO0.1.1
BATE
33
630
18/08/2025 14:11:56
00482895384TRLO0.1.1
BATE
16
630
18/08/2025 14:13:02
00482895637TRLO0.1.1
TRQX
174
631
18/08/2025 14:17:51
00482896415TRLO0.1.1
XLON
31
630.5
18/08/2025 14:17:59
00482896443TRLO0.1.1
CHIX
9
631
18/08/2025 14:18:00
00482896447TRLO0.1.1
AQXE
23
631
18/08/2025 14:18:02
00482896449TRLO0.1.1
BATE
42
631
18/08/2025 14:18:02
00482896450TRLO0.1.1
BATE
16
630.5
18/08/2025 14:18:32
00482896490TRLO0.1.1
TRQX
1
631
18/08/2025 14:20:08
00482896735TRLO0.1.1
XLON
38
631
18/08/2025 14:20:08
00482896734TRLO0.1.1
XLON
85
631
18/08/2025 14:20:08
00482896736TRLO0.1.1
XLON
50
631
18/08/2025 14:20:08
00482896737TRLO0.1.1
XLON
1
631
18/08/2025 14:21:07
00482896876TRLO0.1.1
AQXE
8
631
18/08/2025 14:21:07
00482896877TRLO0.1.1
AQXE
31
630.5
18/08/2025 14:21:45
00482896935TRLO0.1.1
CHIX
174
630.5
18/08/2025 14:22:25
00482897090TRLO0.1.1
XLON
1
631
18/08/2025 14:23:24
00482897278TRLO0.1.1
BATE
64
631
18/08/2025 14:23:24
00482897279TRLO0.1.1
BATE
16
630.5
18/08/2025 14:24:04
00482897369TRLO0.1.1
TRQX
174
630.5
18/08/2025 14:24:36
00482897411TRLO0.1.1
XLON
9
631
18/08/2025 14:26:22
00482897671TRLO0.1.1
AQXE
174
630.5
18/08/2025 14:26:37
00482897690TRLO0.1.1
XLON
31
630.5
18/08/2025 14:27:22
00482897799TRLO0.1.1
CHIX
65
631
18/08/2025 14:29:01
00482898105TRLO0.1.1
BATE
12
630.5
18/08/2025 14:29:37
00482898241TRLO0.1.1
TRQX
4
630.5
18/08/2025 14:29:37
00482898242TRLO0.1.1
TRQX
174
629
18/08/2025 14:30:31
00482899157TRLO0.1.1
XLON
9
629.5
18/08/2025 14:30:57
00482899311TRLO0.1.1
AQXE
31
629
18/08/2025 14:31:55
00482899834TRLO0.1.1
CHIX
65
629.5
18/08/2025 14:32:53
00482900322TRLO0.1.1
BATE
16
629
18/08/2025 14:34:01
00482901098TRLO0.1.1
TRQX
1
629.5
18/08/2025 14:34:06
00482901167TRLO0.1.1
AQXE
8
629.5
18/08/2025 14:34:06
00482901168TRLO0.1.1
AQXE
31
629
18/08/2025 14:35:20
00482901718TRLO0.1.1
CHIX
16
629
18/08/2025 14:36:27
00482902410TRLO0.1.1
TRQX
9
629.5
18/08/2025 14:37:16
00482902780TRLO0.1.1
AQXE
31
629
18/08/2025 14:38:48
00482903408TRLO0.1.1
CHIX
65
629
18/08/2025 14:38:57
00482903483TRLO0.1.1
BATE
54
628.5
18/08/2025 14:38:57
00482903485TRLO0.1.1
XLON
174
628.5
18/08/2025 14:38:57
00482903486TRLO0.1.1
XLON
348
628.5
18/08/2025 14:38:57
00482903484TRLO0.1.1
XLON
120
628.5
18/08/2025 14:38:57
00482903487TRLO0.1.1
XLON
16
629
18/08/2025 14:39:53
00482903920TRLO0.1.1
TRQX
2
629
18/08/2025 14:40:23
00482904200TRLO0.1.1
AQXE
7
629.5
18/08/2025 14:40:23
00482904201TRLO0.1.1
AQXE
65
629
18/08/2025 14:40:47
00482904349TRLO0.1.1
BATE
31
629
18/08/2025 14:42:15
00482904986TRLO0.1.1
CHIX
16
629
18/08/2025 14:43:13
00482905377TRLO0.1.1
TRQX
9
629.5
18/08/2025 14:43:32
00482905478TRLO0.1.1
AQXE
9
629.5
18/08/2025 14:46:43
00482906421TRLO0.1.1
AQXE
35
629.5
18/08/2025 14:47:16
00482906590TRLO0.1.1
XLON
100
629.5
18/08/2025 14:47:16
00482906589TRLO0.1.1
XLON
3
629.5
18/08/2025 14:47:16
00482906592TRLO0.1.1
XLON
36
629.5
18/08/2025 14:47:16
00482906594TRLO0.1.1
XLON
1
629.5
18/08/2025 14:49:17
00482907262TRLO0.1.1
XLON
13
629.5
18/08/2025 14:49:17
00482907261TRLO0.1.1
XLON
1
629.5
18/08/2025 14:49:17
00482907265TRLO0.1.1
XLON
11
629.5
18/08/2025 14:49:17
00482907263TRLO0.1.1
XLON
65
629.5
18/08/2025 14:49:17
00482907264TRLO0.1.1
XLON
5
629.5
18/08/2025 14:49:17
00482907266TRLO0.1.1
XLON
78
629.5
18/08/2025 14:49:17
00482907267TRLO0.1.1
XLON
9
629.5
18/08/2025 14:50:01
00482907437TRLO0.1.1
AQXE
12
629.5
18/08/2025 14:51:16
00482907796TRLO0.1.1
XLON
44
629.5
18/08/2025 14:51:16
00482907795TRLO0.1.1
XLON
118
629.5
18/08/2025 14:51:16
00482907797TRLO0.1.1
XLON
9
629.5
18/08/2025 14:53:05
00482908693TRLO0.1.1
AQXE
12
629.5
18/08/2025 14:53:26
00482908819TRLO0.1.1
XLON
336
629.5
18/08/2025 14:53:26
00482908820TRLO0.1.1
XLON
174
629.5
18/08/2025 14:56:01
00482910282TRLO0.1.1
XLON
9
629.5
18/08/2025 14:56:18
00482910395TRLO0.1.1
AQXE
31
629.5
18/08/2025 14:56:43
00482910587TRLO0.1.1
CHIX
12
629.5
18/08/2025 14:58:32
00482911531TRLO0.1.1
XLON
27
629.5
18/08/2025 14:58:32
00482911530TRLO0.1.1
XLON
1
629.5
18/08/2025 14:58:32
00482911533TRLO0.1.1
XLON
46
629.5
18/08/2025 14:58:32
00482911532TRLO0.1.1
XLON
3
629.5
18/08/2025 14:58:32
00482911534TRLO0.1.1
XLON
85
629.5
18/08/2025 14:58:32
00482911535TRLO0.1.1
XLON
9
629.5
18/08/2025 14:59:23
00482911933TRLO0.1.1
AQXE
31
629.5
18/08/2025 14:59:35
00482912005TRLO0.1.1
CHIX
1
629.5
18/08/2025 15:00:58
00482912745TRLO0.1.1
XLON
30
629.5
18/08/2025 15:00:58
00482912747TRLO0.1.1
|
XLON
52
629.5
18/08/2025 15:00:58
00482912746TRLO0.1.1
XLON
91
629.5
18/08/2025 15:00:58
00482912744TRLO0.1.1
XLON
9
629.5
18/08/2025 15:02:22
00482913308TRLO0.1.1
AQXE
16
629.5
18/08/2025 15:02:28
00482913357TRLO0.1.1
TRQX
20
629.5
18/08/2025 15:04:08
00482913935TRLO0.1.1
CHIX
31
629.5
18/08/2025 15:04:08
00482913938TRLO0.1.1
CHIX
42
629.5
18/08/2025 15:04:08
00482913936TRLO0.1.1
CHIX
62
629.5
18/08/2025 15:04:08
00482913937TRLO0.1.1
CHIX
16
629.5
18/08/2025 15:04:08
00482913940TRLO0.1.1
TRQX
16
629.5
18/08/2025 15:04:08
00482913941TRLO0.1.1
TRQX
174
629.5
18/08/2025 15:04:08
00482913939TRLO0.1.1
XLON
48
629.5
18/08/2025 15:04:08
00482913943TRLO0.1.1
TRQX
65
630
18/08/2025 15:05:58
00482914608TRLO0.1.1
BATE
311
630
18/08/2025 15:05:58
00482914609TRLO0.1.1
BATE
29
630
18/08/2025 15:05:58
00482914610TRLO0.1.1
BATE
50
630
18/08/2025 15:05:58
00482914611TRLO0.1.1
BATE
86
630
18/08/2025 15:05:58
00482914612TRLO0.1.1
XLON
88
630
18/08/2025 15:05:58
00482914613TRLO0.1.1
XLON
16
630
18/08/2025 15:06:15
00482914712TRLO0.1.1
TRQX
8
630
18/08/2025 15:08:05
00482915391TRLO0.1.1
BATE
57
630
18/08/2025 15:08:05
00482915392TRLO0.1.1
BATE
31
630
18/08/2025 15:09:14
00482915779TRLO0.1.1
CHIX
16
630
18/08/2025 15:09:25
00482915845TRLO0.1.1
TRQX
24
630
18/08/2025 15:10:19
00482916112TRLO0.1.1
BATE
37
630
18/08/2025 15:10:19
00482916111TRLO0.1.1
BATE
4
630
18/08/2025 15:10:19
00482916113TRLO0.1.1
BATE
3
630
18/08/2025 15:12:25
00482916650TRLO0.1.1
CHIX
28
630
18/08/2025 15:12:25
00482916651TRLO0.1.1
CHIX
16
630
18/08/2025 15:12:27
00482916659TRLO0.1.1
TRQX
65
630
18/08/2025 15:15:03
00482917328TRLO0.1.1
BATE
31
630
18/08/2025 15:15:56
00482917573TRLO0.1.1
CHIX
16
630
18/08/2025 15:15:56
00482917575TRLO0.1.1
TRQX
522
630
18/08/2025 15:15:56
00482917574TRLO0.1.1
XLON
9
630
18/08/2025 15:16:06
00482917604TRLO0.1.1
AQXE
21
630
18/08/2025 15:17:12
00482917864TRLO0.1.1
BATE
44
630
18/08/2025 15:17:12
00482917863TRLO0.1.1
BATE
99
629.5
18/08/2025 15:17:13
00482917865TRLO0.1.1
XLON
75
629.5
18/08/2025 15:17:13
00482917866TRLO0.1.1
XLON
16
629.5
18/08/2025 15:18:40
00482918305TRLO0.1.1
TRQX
9
630
18/08/2025 15:18:49
00482918345TRLO0.1.1
AQXE
59
629.5
18/08/2025 15:19:52
00482918625TRLO0.1.1
XLON
60
629.5
18/08/2025 15:19:52
00482918626TRLO0.1.1
XLON
118
629.5
18/08/2025 15:19:52
00482918627TRLO0.1.1
XLON
111
629.5
18/08/2025 15:19:52
00482918628TRLO0.1.1
XLON
20
630
18/08/2025 15:19:57
00482918667TRLO0.1.1
BATE
18
630
18/08/2025 15:19:57
00482918668TRLO0.1.1
BATE
27
630
18/08/2025 15:19:57
00482918669TRLO0.1.1
BATE
31
629
18/08/2025 15:20:10
00482918813TRLO0.1.1
CHIX
3
629
18/08/2025 15:20:12
00482918819TRLO0.1.1
AQXE
18
629
18/08/2025 15:20:12
00482918818TRLO0.1.1
AQXE
16
629.5
18/08/2025 15:21:45
00482919289TRLO0.1.1
TRQX
2
629.5
18/08/2025 15:22:22
00482919472TRLO0.1.1
XLON
172
629.5
18/08/2025 15:22:22
00482919473TRLO0.1.1
XLON
31
629.5
18/08/2025 15:22:27
00482919492TRLO0.1.1
CHIX
20
630
18/08/2025 15:23:07
00482919643TRLO0.1.1
BATE
20
630
18/08/2025 15:23:07
00482919644TRLO0.1.1
BATE
25
630
18/08/2025 15:23:07
00482919645TRLO0.1.1
BATE
16
629.5
18/08/2025 15:24:50
00482920340TRLO0.1.1
TRQX
31
629.5
18/08/2025 15:25:07
00482920481TRLO0.1.1
CHIX
54
629.5
18/08/2025 15:26:18
00482920890TRLO0.1.1
BATE
11
630
18/08/2025 15:26:18
00482920891TRLO0.1.1
BATE
16
629.5
18/08/2025 15:27:56
00482921282TRLO0.1.1
TRQX
6
629
18/08/2025 15:27:57
00482921290TRLO0.1.1
AQXE
9
629
18/08/2025 15:27:57
00482921289TRLO0.1.1
AQXE
9
629
18/08/2025 15:27:57
00482921291TRLO0.1.1
AQXE
9
629
18/08/2025 15:27:57
00482921292TRLO0.1.1
AQXE
174
629
18/08/2025 15:27:57
00482921293TRLO0.1.1
XLON
174
629
18/08/2025 15:27:57
00482921294TRLO0.1.1
XLON
21
629
18/08/2025 15:28:18
00482921378TRLO0.1.1
CHIX
10
629
18/08/2025 15:28:18
00482921379TRLO0.1.1
CHIX
27
628.5
18/08/2025 15:29:31
00482921904TRLO0.1.1
BATE
38
628.5
18/08/2025 15:29:31
00482921903TRLO0.1.1
BATE
174
628
18/08/2025 15:29:57
00482921981TRLO0.1.1
XLON
9
628.5
18/08/2025 15:30:23
00482922142TRLO0.1.1
AQXE
16
628.5
18/08/2025 15:31:00
00482922266TRLO0.1.1
TRQX
106
628
18/08/2025 15:32:05
00482922602TRLO0.1.1
XLON
68
628
18/08/2025 15:32:05
00482922603TRLO0.1.1
XLON
31
628
18/08/2025 15:32:21
00482922721TRLO0.1.1
CHIX
65
628.5
18/08/2025 15:32:28
00482922748TRLO0.1.1
BATE
9
628
18/08/2025 15:32:44
00482922810TRLO0.1.1
AQXE
16
628.5
18/08/2025 15:33:44
00482923019TRLO0.1.1
TRQX
31
628
18/08/2025 15:34:18
00482923124TRLO0.1.1
CHIX
9
628
18/08/2025 15:34:48
00482923282TRLO0.1.1
AQXE
11
628.5
18/08/2025 15:35:25
00482923482TRLO0.1.1
BATE
54
628.5
18/08/2025 15:35:25
00482923483TRLO0.1.1
BATE
16
628.5
18/08/2025 15:36:38
00482923739TRLO0.1.1
TRQX
9
628
18/08/2025 15:36:46
00482923774TRLO0.1.1
AQXE
31
628
18/08/2025 15:37:11
00482923866TRLO0.1.1
CHIX
65
628.5
18/08/2025 15:38:20
00482924099TRLO0.1.1
BATE
20
627.5
18/08/2025 15:39:00
00482924304TRLO0.1.1
XLON
174
627.5
18/08/2025 15:39:00
00482924303TRLO0.1.1
XLON
29
627.5
18/08/2025 15:39:00
00482924306TRLO0.1.1
XLON
42
627.5
18/08/2025 15:39:00
00482924307TRLO0.1.1
XLON
154
627.5
18/08/2025 15:39:00
00482924305TRLO0.1.1
XLON
103
627.5
18/08/2025 15:39:00
00482924309TRLO0.1.1
XLON
16
628
18/08/2025 15:40:01
00482924688TRLO0.1.1
TRQX
31
628
18/08/2025 15:40:08
00482924745TRLO0.1.1
CHIX
65
628
18/08/2025 15:41:15
00482925016TRLO0.1.1
BATE
16
628
18/08/2025 15:42:31
00482925258TRLO0.1.1
TRQX
9
627.5
18/08/2025 15:42:34
00482925262TRLO0.1.1
AQXE
9
627.5
18/08/2025 15:42:34
00482925263TRLO0.1.1
AQXE
174
627.5
18/08/2025 15:42:34
00482925264TRLO0.1.1
XLON
174
627.5
18/08/2025 15:42:34
00482925265TRLO0.1.1
XLON
31
628
18/08/2025 15:43:00
00482925356TRLO0.1.1
CHIX
65
628
18/08/2025 15:44:08
00482925657TRLO0.1.1
BATE
9
627.5
18/08/2025 15:44:43
00482925787TRLO0.1.1
AQXE
16
628
18/08/2025 15:45:05
00482925854TRLO0.1.1
TRQX
31
628
18/08/2025 15:45:56
00482926023TRLO0.1.1
CHIX
9
627.5
18/08/2025 15:47:20
00482926402TRLO0.1.1
AQXE
65
627
18/08/2025 15:47:49
00482926642TRLO0.1.1
BATE
10
627
18/08/2025 15:47:49
00482926643TRLO0.1.1
XLON
164
627
18/08/2025 15:47:49
00482926644TRLO0.1.1
XLON
174
627
18/08/2025 15:47:49
00482926645TRLO0.1.1
XLON
16
627.5
18/08/2025 15:47:55
00482926686TRLO0.1.1
TRQX
4
627
18/08/2025 15:48:47
00482926841TRLO0.1.1
CHIX
27
627
18/08/2025 15:48:47
00482926840TRLO0.1.1
CHIX
65
627
18/08/2025 15:49:59
00482927052TRLO0.1.1
BATE
3
627.5
18/08/2025 15:50:00
00482927054TRLO0.1.1
AQXE
6
627.5
18/08/2025 15:50:00
00482927056TRLO0.1.1
AQXE
16
627.5
18/08/2025 15:50:42
00482927223TRLO0.1.1
TRQX
18
627
18/08/2025 15:51:41
00482927394TRLO0.1.1
CHIX
3
627
18/08/2025 15:51:41
00482927396TRLO0.1.1
CHIX
9
627
18/08/2025 15:51:41
00482927395TRLO0.1.1
CHIX
13
626.5
18/08/2025 15:51:41
00482927398TRLO0.1.1
XLON
1
627
18/08/2025 15:51:41
00482927397TRLO0.1.1
CHIX
9
627.5
18/08/2025 15:52:43
00482927550TRLO0.1.1
AQXE
65
627
18/08/2025 15:52:54
00482927599TRLO0.1.1
BATE
16
627.5
18/08/2025 15:53:29
00482927723TRLO0.1.1
TRQX
12
627
18/08/2025 15:54:37
00482928026TRLO0.1.1
CHIX
19
627
18/08/2025 15:54:37
00482928025TRLO0.1.1
CHIX
161
626.5
18/08/2025 15:54:37
00482928027TRLO0.1.1
XLON
1
626.5
18/08/2025 15:54:37
00482928029TRLO0.1.1
XLON
46
626.5
18/08/2025 15:54:37
00482928028TRLO0.1.1
XLON
127
626.5
18/08/2025 15:54:37
00482928030TRLO0.1.1
XLON
161
626.5
18/08/2025 15:54:37
00482928031TRLO0.1.1
XLON
9
627
18/08/2025 15:55:20
00482928189TRLO0.1.1
AQXE
11
626.5
18/08/2025 15:55:41
00482928269TRLO0.1.1
XLON
20
627
18/08/2025 15:55:52
00482928306TRLO0.1.1
BATE
45
627
18/08/2025 15:55:52
00482928307TRLO0.1.1
BATE
16
627
18/08/2025 15:56:21
00482928435TRLO0.1.1
TRQX
20
627
18/08/2025 15:57:30
00482928632TRLO0.1.1
CHIX
11
627
18/08/2025 15:57:30
00482928633TRLO0.1.1
CHIX
3
627
18/08/2025 15:57:57
00482928745TRLO0.1.1
AQXE
6
627
18/08/2025 15:57:57
00482928746TRLO0.1.1
AQXE
174
626.5
18/08/2025 15:57:59
00482928756TRLO0.1.1
XLON
65
627
18/08/2025 15:58:46
00482929040TRLO0.1.1
BATE
11
627
18/08/2025 15:59:09
00482929174TRLO0.1.1
TRQX
16
627.5
18/08/2025 16:10:31
00482932291TRLO0.1.1
TRQX
2
627.5
18/08/2025 16:10:31
00482932293TRLO0.1.1
XLON
172
627.5
18/08/2025 16:10:31
00482932292TRLO0.1.1
XLON
127
627.5
18/08/2025 16:10:31
00482932296TRLO0.1.1
XLON
330
627.5
18/08/2025 16:10:31
00482932295TRLO0.1.1
XLON
335
627.5
18/08/2025 16:10:31
00482932297TRLO0.1.1
XLON
776
627.5
18/08/2025 16:10:31
00482932298TRLO0.1.1
XLON
2
627.5
18/08/2025 16:10:31
00482932299TRLO0.1.1
AQXE
7
627.5
18/08/2025 16:10:31
00482932300TRLO0.1.1
AQXE
27
627.5
18/08/2025 16:10:31
00482932302TRLO0.1.1
TRQX
42
627.5
18/08/2025 16:10:31
00482932301TRLO0.1.1
TRQX
45
627.5
18/08/2025 16:10:32
00482932308TRLO0.1.1
AQXE
31
627.5
18/08/2025 16:11:41
00482932669TRLO0.1.1
CHIX
4
627.5
18/08/2025 16:11:52
00482932774TRLO0.1.1
BATE
13
627.5
18/08/2025 16:11:52
00482932775TRLO0.1.1
BATE
3
628
18/08/2025 16:15:10
00482933820TRLO0.1.1
XLON
171
628
18/08/2025 16:15:10
00482933821TRLO0.1.1
XLON
145
628
18/08/2025 16:15:10
00482933822TRLO0.1.1
BATE
6
628
18/08/2025 16:15:10
00482933823TRLO0.1.1
BATE
101
628
18/08/2025 16:15:10
00482933824TRLO0.1.1
BATE
65
628
18/08/2025 16:15:12
00482933831TRLO0.1.1
TRQX
25
628
18/08/2025 16:15:12
00482933834TRLO0.1.1
CHIX
78
628
18/08/2025 16:15:13
00482933839TRLO0.1.1
CHIX
19
628.5
18/08/2025 16:16:03
00482934170TRLO0.1.1
CHIX
6
628.5
18/08/2025 16:16:03
00482934172TRLO0.1.1
CHIX
18
628.5
18/08/2025 16:16:03
00482934171TRLO0.1.1
CHIX
76
628.5
18/08/2025 16:16:03
00482934173TRLO0.1.1
CHIX
381
629.5
18/08/2025 16:17:56
00482934840TRLO0.1.1
BATE
57
629
18/08/2025 16:18:06
00482934916TRLO0.1.1
CHIX
124
629
18/08/2025 16:18:06
00482934918TRLO0.1.1
CHIX
188
629
18/08/2025 16:18:06
00482934919TRLO0.1.1
XLON
234
629
18/08/2025 16:18:06
00482934917TRLO0.1.1
BATE
15
629
18/08/2025 16:18:06
00482934922TRLO0.1.1
TRQX
59
629
18/08/2025 16:18:06
00482934923TRLO0.1.1
TRQX
673
629
18/08/2025 16:18:06
00482934921TRLO0.1.1
XLON
682
629
18/08/2025 16:18:06
00482934920TRLO0.1.1
XLON
45
629
18/08/2025 16:18:06
00482934924TRLO0.1.1
AQXE
22
629
18/08/2025 16:20:14
00482935807TRLO0.1.1
XLON
330
629
18/08/2025 16:20:14
00482935806TRLO0.1.1
XLON
4
629
18/08/2025 16:20:28
00482935877TRLO0.1.1
TRQX
23
629
18/08/2025 16:20:28
00482935876TRLO0.1.1
TRQX
101
629
18/08/2025 16:20:36
00482935919TRLO0.1.1
BATE
42
628
18/08/2025 16:20:59
00482935986TRLO0.1.1
CHIX
103
628.5
18/08/2025 16:22:22
00482936468TRLO0.1.1
XLON
27
628.5
18/08/2025 16:22:22
00482936471TRLO0.1.1
XLON
40
628.5
18/08/2025 16:22:22
00482936472TRLO0.1.1
XLON
138
628.5
18/08/2025 16:22:22
00482936470TRLO0.1.1
XLON
9
628
18/08/2025 16:22:22
00482936473TRLO0.1.1
AQXE
9
628
18/08/2025 16:22:22
00482936474TRLO0.1.1
AQXE
35
628
18/08/2025 16:22:22
00482936475TRLO0.1.1
AQXE
21
628
18/08/2025 16:22:33
00482936511TRLO0.1.1
TRQX
83
628
18/08/2025 16:22:44
00482936586TRLO0.1.1
BATE
66
628
18/08/2025 16:23:41
00482936888TRLO0.1.1
CHIX
49
627.5
18/08/2025 16:23:52
00482936954TRLO0.1.1
XLON
83
627.5
18/08/2025 16:23:52
00482936955TRLO0.1.1
XLON
18
628
18/08/2025 16:24:21
00482937171TRLO0.1.1
TRQX
17
628
18/08/2025 16:24:33
00482937239TRLO0.1.1
BATE
19
628
18/08/2025 16:24:33
00482937238TRLO0.1.1
BATE
4
628
18/08/2025 16:24:33
00482937241TRLO0.1.1
BATE
12
628
18/08/2025 16:24:33
00482937242TRLO0.1.1
BATE
20
628
18/08/2025 16:24:33
00482937240TRLO0.1.1
BATE
24
628
18/08/2025 16:24:46
00482937339TRLO0.1.1
AQXE
4
628
18/08/2025 16:26:08
00482937894TRLO0.1.1
CHIX
20
628
18/08/2025 16:26:08
00482937893TRLO0.1.1
CHIX
23
628
18/08/2025 16:26:08
00482937892TRLO0.1.1
CHIX
21
628
18/08/2025 16:26:32
00482938051TRLO0.1.1
TRQX
5
627.5
18/08/2025 16:26:40
00482938078TRLO0.1.1
CHIX
41
628
18/08/2025 16:26:42
00482938099TRLO0.1.1
XLON
42
628
18/08/2025 16:26:42
00482938098TRLO0.1.1
XLON
5
628
18/08/2025 16:26:42
00482938100TRLO0.1.1
XLON
90
628.5
18/08/2025 16:27:08
00482938232TRLO0.1.1
XLON
328
628.5
18/08/2025 16:27:08
00482938234TRLO0.1.1
XLON
11
628.5
18/08/2025 16:27:35
00482938391TRLO0.1.1
AQXE