Anzeige
Mehr »
Dienstag, 19.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
6,35-Mrd. vs. 30-Mio.-€ - Die Bewertungslücke im Kohlesektor, die kein Investor ignorieren kann
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
19.08.25 | 08:18
7,150 Euro
-0,69 % -0,050
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,1507,45008:42
PR Newswire
19.08.2025 08:06 Uhr
89 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 19

Bodycotewww.bodycote.com

19 August 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

18 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

36,928

Highest price paid per share (pence per share):

632.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

625.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

628.94p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,837,434 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 472,970 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,618,738 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

174

632.5

18/08/2025 08:07:10

00482853105TRLO0.1.1

XLON

62

632.5

18/08/2025 08:18:12

00482853734TRLO0.1.1

CHIX

174

632.5

18/08/2025 08:18:12

00482853735TRLO0.1.1

XLON

32

631.5

18/08/2025 08:18:20

00482853766TRLO0.1.1

TRQX

130

631

18/08/2025 08:18:21

00482853767TRLO0.1.1

BATE

174

632

18/08/2025 08:19:58

00482853872TRLO0.1.1

XLON

16

631.5

18/08/2025 08:21:09

00482853963TRLO0.1.1

TRQX

14

631.5

18/08/2025 08:21:44

00482854035TRLO0.1.1

CHIX

17

631.5

18/08/2025 08:21:44

00482854034TRLO0.1.1

CHIX

65

631

18/08/2025 08:21:51

00482854046TRLO0.1.1

BATE

174

631.5

18/08/2025 08:22:01

00482854077TRLO0.1.1

XLON

21

631.5

18/08/2025 08:26:32

00482854442TRLO0.1.1

XLON

106

631.5

18/08/2025 08:26:32

00482854441TRLO0.1.1

XLON

47

631.5

18/08/2025 08:26:32

00482854443TRLO0.1.1

XLON

2

631.5

18/08/2025 08:27:58

00482854587TRLO0.1.1

AQXE

16

631.5

18/08/2025 08:27:58

00482854588TRLO0.1.1

AQXE

18

631.5

18/08/2025 08:27:58

00482854589TRLO0.1.1

AQXE

16

631.5

18/08/2025 08:28:09

00482854604TRLO0.1.1

TRQX

14

631.5

18/08/2025 08:28:57

00482854635TRLO0.1.1

CHIX

17

631.5

18/08/2025 08:28:57

00482854636TRLO0.1.1

CHIX

65

631

18/08/2025 08:29:02

00482854640TRLO0.1.1

BATE

79

630

18/08/2025 08:32:00

00482854932TRLO0.1.1

XLON

95

630

18/08/2025 08:32:00

00482854933TRLO0.1.1

XLON

9

630.5

18/08/2025 08:33:24

00482855033TRLO0.1.1

AQXE

1

630.5

18/08/2025 08:35:40

00482855268TRLO0.1.1

TRQX

11

631

18/08/2025 08:35:40

00482855269TRLO0.1.1

TRQX

4

631.5

18/08/2025 08:35:40

00482855270TRLO0.1.1

TRQX

31

630.5

18/08/2025 08:36:39

00482855334TRLO0.1.1

CHIX

65

631

18/08/2025 08:36:51

00482855341TRLO0.1.1

BATE

37

630.5

18/08/2025 08:37:50

00482855493TRLO0.1.1

XLON

137

630.5

18/08/2025 08:37:50

00482855494TRLO0.1.1

XLON

9

630.5

18/08/2025 08:40:31

00482855699TRLO0.1.1

AQXE

16

630.5

18/08/2025 08:43:17

00482855885TRLO0.1.1

TRQX

174

630.5

18/08/2025 08:43:34

00482855907TRLO0.1.1

XLON

31

630.5

18/08/2025 08:44:30

00482855963TRLO0.1.1

CHIX

65

631

18/08/2025 08:44:48

00482855991TRLO0.1.1

BATE

9

630.5

18/08/2025 08:47:43

00482856286TRLO0.1.1

AQXE

174

630

18/08/2025 08:49:23

00482856409TRLO0.1.1

XLON

4

631

18/08/2025 08:52:41

00482856713TRLO0.1.1

BATE

61

631

18/08/2025 08:52:41

00482856712TRLO0.1.1

BATE

16

631

18/08/2025 08:52:58

00482856731TRLO0.1.1

TRQX

31

631

18/08/2025 08:52:58

00482856730TRLO0.1.1

CHIX

3

631

18/08/2025 08:55:12

00482856954TRLO0.1.1

XLON

13

631

18/08/2025 08:55:12

00482856952TRLO0.1.1

XLON

23

631

18/08/2025 08:55:12

00482856953TRLO0.1.1

XLON

1

631

18/08/2025 08:55:14

00482856959TRLO0.1.1

XLON

134

631

18/08/2025 08:55:24

00482856974TRLO0.1.1

XLON

9

630.5

18/08/2025 08:56:03

00482857022TRLO0.1.1

AQXE

1

631

18/08/2025 08:58:31

00482857336TRLO0.1.1

TRQX

15

631

18/08/2025 08:58:31

00482857335TRLO0.1.1

TRQX

3

631

18/08/2025 09:00:18

00482857625TRLO0.1.1

CHIX

28

631

18/08/2025 09:00:18

00482857626TRLO0.1.1

CHIX

65

631

18/08/2025 09:00:40

00482857715TRLO0.1.1

BATE

174

631

18/08/2025 09:01:05

00482857790TRLO0.1.1

XLON

9

630.5

18/08/2025 09:02:35

00482857958TRLO0.1.1

AQXE

2

631

18/08/2025 09:07:25

00482858496TRLO0.1.1

TRQX

14

631

18/08/2025 09:07:25

00482858495TRLO0.1.1

TRQX

18

631

18/08/2025 09:09:47

00482858674TRLO0.1.1

CHIX

13

631

18/08/2025 09:09:47

00482858675TRLO0.1.1

CHIX

65

631

18/08/2025 09:10:10

00482858697TRLO0.1.1

BATE

35

629.5

18/08/2025 09:10:10

00482858698TRLO0.1.1

XLON

65

629.5

18/08/2025 09:10:10

00482858699TRLO0.1.1

XLON

74

629.5

18/08/2025 09:10:10

00482858700TRLO0.1.1

XLON

9

630.5

18/08/2025 09:11:14

00482858807TRLO0.1.1

AQXE

31

631

18/08/2025 09:19:08

00482859574TRLO0.1.1

CHIX

71

630

18/08/2025 09:19:26

00482859607TRLO0.1.1

XLON

12

630

18/08/2025 09:19:26

00482859608TRLO0.1.1

XLON

65

631

18/08/2025 09:19:41

00482859647TRLO0.1.1

BATE

9

630.5

18/08/2025 09:19:52

00482859658TRLO0.1.1

AQXE

16

630.5

18/08/2025 09:20:34

00482859733TRLO0.1.1

TRQX

101

630.5

18/08/2025 09:21:53

00482859904TRLO0.1.1

XLON

164

630.5

18/08/2025 09:21:53

00482859905TRLO0.1.1

XLON

16

630.5

18/08/2025 09:25:42

00482860294TRLO0.1.1

TRQX

9

630.5

18/08/2025 09:28:24

00482860567TRLO0.1.1

AQXE

53

631

18/08/2025 09:28:52

00482860607TRLO0.1.1

XLON

25

631

18/08/2025 09:28:52

00482860610TRLO0.1.1

XLON

37

631

18/08/2025 09:28:52

00482860608TRLO0.1.1

XLON

59

631

18/08/2025 09:28:52

00482860609TRLO0.1.1

XLON

31

630.5

18/08/2025 09:30:57

00482860868TRLO0.1.1

CHIX

65

630.5

18/08/2025 09:30:57

00482860869TRLO0.1.1

BATE

16

631

18/08/2025 09:34:06

00482861140TRLO0.1.1

TRQX

9

630.5

18/08/2025 09:36:00

00482861350TRLO0.1.1

AQXE

31

630.5

18/08/2025 09:36:50

00482861425TRLO0.1.1

CHIX

65

630.5

18/08/2025 09:37:17

00482861443TRLO0.1.1

BATE

173

630

18/08/2025 09:38:49

00482861575TRLO0.1.1

XLON

1

630

18/08/2025 09:38:59

00482861598TRLO0.1.1

XLON

56

630

18/08/2025 09:41:02

00482861786TRLO0.1.1

XLON

3

630

18/08/2025 09:41:02

00482861787TRLO0.1.1

XLON

16

630.5

18/08/2025 09:41:52

00482861877TRLO0.1.1

TRQX

3

630.5

18/08/2025 09:43:16

00482861959TRLO0.1.1

AQXE

6

630.5

18/08/2025 09:43:16

00482861958TRLO0.1.1

AQXE

31

630.5

18/08/2025 09:44:49

00482862108TRLO0.1.1

CHIX

45

630

18/08/2025 09:44:53

00482862115TRLO0.1.1

XLON

70

630

18/08/2025 09:44:53

00482862114TRLO0.1.1

XLON

65

630.5

18/08/2025 09:45:15

00482862152TRLO0.1.1

BATE

174

630

18/08/2025 09:46:57

00482862285TRLO0.1.1

XLON

16

629.5

18/08/2025 09:50:05

00482862487TRLO0.1.1

TRQX

9

630

18/08/2025 09:50:31

00482862524TRLO0.1.1

AQXE

174

629.5

18/08/2025 09:52:24

00482862695TRLO0.1.1

XLON

31

630

18/08/2025 09:52:40

00482862719TRLO0.1.1

CHIX

2

630

18/08/2025 09:53:20

00482862790TRLO0.1.1

BATE

16

630.5

18/08/2025 09:53:20

00482862791TRLO0.1.1

BATE

17

630.5

18/08/2025 09:53:20

00482862792TRLO0.1.1

BATE

24

630.5

18/08/2025 09:53:20

00482862793TRLO0.1.1

BATE

1

630.5

18/08/2025 09:53:20

00482862794TRLO0.1.1

BATE

5

630.5

18/08/2025 09:53:20

00482862795TRLO0.1.1

BATE

16

629.5

18/08/2025 09:57:55

00482863085TRLO0.1.1

TRQX

2

630

18/08/2025 09:57:55

00482863083TRLO0.1.1

AQXE

7

630

18/08/2025 09:57:55

00482863084TRLO0.1.1

AQXE

174

629.5

18/08/2025 09:59:18

00482863195TRLO0.1.1

XLON

31

630

18/08/2025 10:00:52

00482863344TRLO0.1.1

CHIX

2

630

18/08/2025 10:01:39

00482863439TRLO0.1.1

BATE

63

630.5

18/08/2025 10:01:39

00482863440TRLO0.1.1

BATE

4

630

18/08/2025 10:05:21

00482863798TRLO0.1.1

XLON

170

630

18/08/2025 10:05:21

00482863799TRLO0.1.1

XLON

2

630

18/08/2025 10:06:35

00482863929TRLO0.1.1

TRQX

14

630

18/08/2025 10:06:35

00482863930TRLO0.1.1

TRQX

9

629.5

18/08/2025 10:06:59

00482863950TRLO0.1.1

AQXE

4

629.5

18/08/2025 10:11:10

00482864309TRLO0.1.1

CHIX

9

630

18/08/2025 10:11:10

00482864311TRLO0.1.1

CHIX

18

630

18/08/2025 10:11:10

00482864310TRLO0.1.1

CHIX

31

630.5

18/08/2025 10:12:00

00482864365TRLO0.1.1

BATE

34

630.5

18/08/2025 10:12:00

00482864364TRLO0.1.1

BATE

73

629

18/08/2025 10:12:55

00482864424TRLO0.1.1

XLON

101

629

18/08/2025 10:12:55

00482864423TRLO0.1.1

XLON

9

629.5

18/08/2025 10:15:57

00482864666TRLO0.1.1

AQXE

16

629.5

18/08/2025 10:16:32

00482864700TRLO0.1.1

TRQX

80

629

18/08/2025 10:20:27

00482865280TRLO0.1.1

XLON

85

629

18/08/2025 10:20:27

00482865281TRLO0.1.1

XLON

9

629

18/08/2025 10:20:27

00482865282TRLO0.1.1

XLON

14

630

18/08/2025 10:21:26

00482865412TRLO0.1.1

CHIX

17

630

18/08/2025 10:21:26

00482865413TRLO0.1.1

CHIX

24

630.5

18/08/2025 10:22:14

00482865601TRLO0.1.1

BATE

41

630.5

18/08/2025 10:22:14

00482865602TRLO0.1.1

BATE

9

627.5

18/08/2025 10:25:18

00482865963TRLO0.1.1

AQXE

16

627

18/08/2025 10:26:32

00482866241TRLO0.1.1

TRQX

174

627

18/08/2025 10:27:58

00482866507TRLO0.1.1

XLON

31

627

18/08/2025 10:32:30

00482866903TRLO0.1.1

CHIX

4

627.5

18/08/2025 10:33:56

00482867079TRLO0.1.1

BATE

17

628

18/08/2025 10:33:56

00482867080TRLO0.1.1

BATE

19

628

18/08/2025 10:33:56

00482867081TRLO0.1.1

BATE

25

628

18/08/2025 10:33:56

00482867082TRLO0.1.1

BATE

9

627

18/08/2025 10:37:06

00482867382TRLO0.1.1

AQXE

31

626

18/08/2025 10:38:15

00482867459TRLO0.1.1

XLON

2

626

18/08/2025 10:38:15

00482867460TRLO0.1.1

XLON

4

626

18/08/2025 10:38:15

00482867462TRLO0.1.1

XLON

37

626

18/08/2025 10:38:15

00482867461TRLO0.1.1

XLON

2

626

18/08/2025 10:39:23

00482867576TRLO0.1.1

XLON

12

626

18/08/2025 10:39:23

00482867575TRLO0.1.1

XLON

86

626

18/08/2025 10:39:23

00482867577TRLO0.1.1

XLON

16

626

18/08/2025 10:39:47

00482867616TRLO0.1.1

TRQX

31

626

18/08/2025 10:47:55

00482869328TRLO0.1.1

CHIX

31

626

18/08/2025 10:49:24

00482869760TRLO0.1.1

BATE

34

626

18/08/2025 10:49:24

00482869759TRLO0.1.1

BATE

1

626

18/08/2025 10:49:44

00482869837TRLO0.1.1

XLON

61

626

18/08/2025 10:49:44

00482869838TRLO0.1.1

XLON

52

626.5

18/08/2025 10:49:44

00482869840TRLO0.1.1

XLON

60

626.5

18/08/2025 10:49:44

00482869839TRLO0.1.1

XLON

16

626

18/08/2025 10:54:48

00482870726TRLO0.1.1

TRQX

9

625

18/08/2025 10:57:06

00482871018TRLO0.1.1

AQXE

42

625

18/08/2025 11:00:25

00482871340TRLO0.1.1

XLON

132

625

18/08/2025 11:00:25

00482871341TRLO0.1.1

XLON

12

625

18/08/2025 11:01:18

00482871461TRLO0.1.1

CHIX

19

625

18/08/2025 11:01:18

00482871462TRLO0.1.1

CHIX

2

625.5

18/08/2025 11:01:56

00482871550TRLO0.1.1

BATE

16

626

18/08/2025 11:01:56

00482871551TRLO0.1.1

BATE

20

626

18/08/2025 11:01:56

00482871552TRLO0.1.1

BATE

27

626

18/08/2025 11:01:56

00482871553TRLO0.1.1

BATE

12

626

18/08/2025 11:07:52

00482872121TRLO0.1.1

BATE

9

626

18/08/2025 11:07:52

00482872122TRLO0.1.1

BATE

44

626

18/08/2025 11:07:52

00482872123TRLO0.1.1

BATE

12

626

18/08/2025 11:13:44

00482872610TRLO0.1.1

BATE

6

626

18/08/2025 11:13:44

00482872614TRLO0.1.1

BATE

12

626

18/08/2025 11:13:44

00482872611TRLO0.1.1

BATE

12

626

18/08/2025 11:13:44

00482872612TRLO0.1.1

BATE

23

626

18/08/2025 11:13:44

00482872613TRLO0.1.1

BATE

11

626

18/08/2025 11:19:40

00482873177TRLO0.1.1

BATE

54

626

18/08/2025 11:19:40

00482873178TRLO0.1.1

BATE

18

626.5

18/08/2025 11:20:00

00482873193TRLO0.1.1

AQXE

31

626.5

18/08/2025 11:20:01

00482873194TRLO0.1.1

CHIX

500

626

18/08/2025 11:20:02

00482873195TRLO0.1.1

XLON

22

626

18/08/2025 11:20:02

00482873196TRLO0.1.1

XLON

16

626

18/08/2025 11:20:05

00482873204TRLO0.1.1

TRQX

29

626

18/08/2025 11:21:48

00482873415TRLO0.1.1

CHIX

33

626

18/08/2025 11:21:48

00482873414TRLO0.1.1

CHIX

3

626

18/08/2025 11:21:53

00482873418TRLO0.1.1

TRQX

13

626

18/08/2025 11:21:53

00482873419TRLO0.1.1

TRQX

1

626

18/08/2025 11:21:57

00482873428TRLO0.1.1

XLON

173

626

18/08/2025 11:21:57

00482873429TRLO0.1.1

XLON

5

626

18/08/2025 11:21:57

00482873431TRLO0.1.1

AQXE

9

626

18/08/2025 11:21:57

00482873430TRLO0.1.1

AQXE

4

626

18/08/2025 11:21:57

00482873432TRLO0.1.1

AQXE

1

626

18/08/2025 11:24:20

00482873586TRLO0.1.1

XLON

54

626

18/08/2025 11:24:20

00482873585TRLO0.1.1

XLON

12

626

18/08/2025 11:24:20

00482873588TRLO0.1.1

XLON

22

626

18/08/2025 11:24:20

00482873589TRLO0.1.1

XLON

85

626

18/08/2025 11:24:20

00482873587TRLO0.1.1

XLON

9

626

18/08/2025 11:24:21

00482873591TRLO0.1.1

AQXE

12

626

18/08/2025 11:24:54

00482873658TRLO0.1.1

CHIX

19

626

18/08/2025 11:24:54

00482873657TRLO0.1.1

CHIX

65

626

18/08/2025 11:25:35

00482873743TRLO0.1.1

BATE

75

625.5

18/08/2025 11:26:25

00482873795TRLO0.1.1

XLON

16

626

18/08/2025 11:26:30

00482873807TRLO0.1.1

TRQX

16

626

18/08/2025 11:26:30

00482873808TRLO0.1.1

TRQX

16

626

18/08/2025 11:28:40

00482873998TRLO0.1.1

TRQX

9

626

18/08/2025 11:29:06

00482874026TRLO0.1.1

AQXE

95

626

18/08/2025 11:31:03

00482874289TRLO0.1.1

XLON

23

626

18/08/2025 11:31:03

00482874292TRLO0.1.1

XLON

64

626

18/08/2025 11:31:03

00482874290TRLO0.1.1

XLON

91

626

18/08/2025 11:31:03

00482874291TRLO0.1.1

XLON

2

626

18/08/2025 11:31:04

00482874294TRLO0.1.1

CHIX

29

626

18/08/2025 11:31:04

00482874295TRLO0.1.1

CHIX

31

628

18/08/2025 11:38:55

00482875270TRLO0.1.1

CHIX

12

628

18/08/2025 11:39:08

00482875288TRLO0.1.1

XLON

12

628

18/08/2025 11:39:08

00482875289TRLO0.1.1

XLON

12

628

18/08/2025 11:48:12

00482876365TRLO0.1.1

XLON

12

628

18/08/2025 11:48:12

00482876366TRLO0.1.1

XLON

31

628

18/08/2025 11:48:12

00482876367TRLO0.1.1

CHIX

219

628

18/08/2025 11:48:12

00482876368TRLO0.1.1

XLON

81

628

18/08/2025 11:48:12

00482876369TRLO0.1.1

XLON

150

628

18/08/2025 11:48:12

00482876370TRLO0.1.1

XLON

3

628.5

18/08/2025 11:48:25

00482876415TRLO0.1.1

AQXE

6

628.5

18/08/2025 11:48:25

00482876414TRLO0.1.1

AQXE

32

628.5

18/08/2025 11:48:32

00482876428TRLO0.1.1

TRQX

16

628.5

18/08/2025 11:50:54

00482876611TRLO0.1.1

TRQX

18

628.5

18/08/2025 11:50:58

00482876612TRLO0.1.1

AQXE

198

628.5

18/08/2025 11:54:13

00482876988TRLO0.1.1

XLON

31

628.5

18/08/2025 11:54:41

00482877057TRLO0.1.1

CHIX

16

628.5

18/08/2025 11:56:42

00482877244TRLO0.1.1

TRQX

70

629

18/08/2025 12:00:17

00482877763TRLO0.1.1

XLON

104

629

18/08/2025 12:00:17

00482877764TRLO0.1.1

XLON

31

629

18/08/2025 12:01:21

00482877876TRLO0.1.1

CHIX

174

630

18/08/2025 12:03:35

00482878160TRLO0.1.1

XLON

32

630.5

18/08/2025 12:13:12

00482879927TRLO0.1.1

TRQX

42

630.5

18/08/2025 12:13:14

00482879932TRLO0.1.1

BATE

69

630.5

18/08/2025 12:13:14

00482879930TRLO0.1.1

BATE

279

630.5

18/08/2025 12:13:14

00482879931TRLO0.1.1

BATE

174

630.5

18/08/2025 12:13:22

00482879952TRLO0.1.1

XLON

348

630.5

18/08/2025 12:15:09

00482880185TRLO0.1.1

XLON

16

630.5

18/08/2025 12:15:20

00482880205TRLO0.1.1

TRQX

16

630.5

18/08/2025 12:15:20

00482880206TRLO0.1.1

TRQX

130

630.5

18/08/2025 12:15:38

00482880268TRLO0.1.1

BATE

9

630

18/08/2025 12:15:47

00482880284TRLO0.1.1

AQXE

174

630.5

18/08/2025 12:17:33

00482880430TRLO0.1.1

XLON

18

630

18/08/2025 12:17:45

00482880446TRLO0.1.1

AQXE

4

630.5

18/08/2025 12:17:49

00482880451TRLO0.1.1

TRQX

12

630.5

18/08/2025 12:17:49

00482880450TRLO0.1.1

TRQX

65

630.5

18/08/2025 12:18:16

00482880489TRLO0.1.1

BATE

81

630.5

18/08/2025 12:19:37

00482880721TRLO0.1.1

XLON

1

630.5

18/08/2025 12:19:37

00482880722TRLO0.1.1

XLON

92

630.5

18/08/2025 12:19:37

00482880723TRLO0.1.1

XLON

9

630

18/08/2025 12:19:59

00482880763TRLO0.1.1

AQXE

16

630.5

18/08/2025 12:21:41

00482881325TRLO0.1.1

TRQX

26

631

18/08/2025 12:35:23

00482883048TRLO0.1.1

XLON

31

631

18/08/2025 12:35:23

00482883047TRLO0.1.1

CHIX

186

631

18/08/2025 12:35:23

00482883046TRLO0.1.1

CHIX

65

631

18/08/2025 12:35:23

00482883050TRLO0.1.1

BATE

65

631

18/08/2025 12:35:23

00482883051TRLO0.1.1

BATE

148

631

18/08/2025 12:35:23

00482883049TRLO0.1.1

XLON

5

631

18/08/2025 12:35:23

00482883052TRLO0.1.1

AQXE

23

631

18/08/2025 12:35:23

00482883054TRLO0.1.1

XLON

65

631

18/08/2025 12:35:23

00482883053TRLO0.1.1

BATE

3

631

18/08/2025 12:35:23

00482883058TRLO0.1.1

AQXE

9

631

18/08/2025 12:35:23

00482883057TRLO0.1.1

AQXE

11

631

18/08/2025 12:35:23

00482883055TRLO0.1.1

XLON

28

631

18/08/2025 12:35:23

00482883056TRLO0.1.1

AQXE

89

631

18/08/2025 12:35:23

00482883062TRLO0.1.1

XLON

140

631

18/08/2025 12:35:23

00482883059TRLO0.1.1

XLON

174

631

18/08/2025 12:35:23

00482883060TRLO0.1.1

XLON

5

630.5

18/08/2025 12:35:23

00482883065TRLO0.1.1

TRQX

27

630.5

18/08/2025 12:35:23

00482883064TRLO0.1.1

TRQX

85

631

18/08/2025 12:35:23

00482883063TRLO0.1.1

XLON

7

630.5

18/08/2025 12:35:23

00482883066TRLO0.1.1

TRQX

9

630.5

18/08/2025 12:35:23

00482883067TRLO0.1.1

TRQX

31

631

18/08/2025 12:38:38

00482883339TRLO0.1.1

CHIX

8

631

18/08/2025 12:38:44

00482883347TRLO0.1.1

XLON

10

631

18/08/2025 12:38:44

00482883346TRLO0.1.1

XLON

156

631

18/08/2025 12:38:44

00482883348TRLO0.1.1

XLON

5

631

18/08/2025 12:40:21

00482883562TRLO0.1.1

BATE

60

631

18/08/2025 12:40:21

00482883564TRLO0.1.1

BATE

10

631

18/08/2025 12:43:12

00482883869TRLO0.1.1

XLON

2

631

18/08/2025 12:43:12

00482883870TRLO0.1.1

XLON

1

631

18/08/2025 12:52:38

00482884795TRLO0.1.1

CHIX

37

631

18/08/2025 12:55:14

00482885032TRLO0.1.1

BATE

16

631

18/08/2025 12:55:14

00482885033TRLO0.1.1

TRQX

111

631

18/08/2025 12:55:14

00482885034TRLO0.1.1

XLON

22

631

18/08/2025 12:56:02

00482885117TRLO0.1.1

XLON

28

631

18/08/2025 12:56:02

00482885119TRLO0.1.1

BATE

203

631

18/08/2025 12:56:02

00482885118TRLO0.1.1

XLON

11

631

18/08/2025 12:56:02

00482885120TRLO0.1.1

CHIX

162

631

18/08/2025 12:56:02

00482885121TRLO0.1.1

XLON

19

631

18/08/2025 12:56:02

00482885122TRLO0.1.1

CHIX

16

631

18/08/2025 12:57:19

00482885244TRLO0.1.1

TRQX

31

631

18/08/2025 12:58:36

00482885366TRLO0.1.1

CHIX

65

631

18/08/2025 12:59:04

00482885424TRLO0.1.1

BATE

9

630.5

18/08/2025 12:59:04

00482885425TRLO0.1.1

AQXE

9

630.5

18/08/2025 12:59:04

00482885426TRLO0.1.1

AQXE

9

630.5

18/08/2025 12:59:04

00482885427TRLO0.1.1

AQXE

186

631

18/08/2025 13:02:52

00482885816TRLO0.1.1

XLON

16

631

18/08/2025 13:03:58

00482885951TRLO0.1.1

TRQX

31

631

18/08/2025 13:05:00

00482886022TRLO0.1.1

CHIX

65

631

18/08/2025 13:06:20

00482886157TRLO0.1.1

BATE

38

631

18/08/2025 13:08:01

00482886275TRLO0.1.1

XLON

136

631

18/08/2025 13:08:01

00482886276TRLO0.1.1

XLON

16

631

18/08/2025 13:10:47

00482886537TRLO0.1.1

TRQX

29

631

18/08/2025 13:11:58

00482886644TRLO0.1.1

CHIX

2

631

18/08/2025 13:11:58

00482886645TRLO0.1.1

CHIX

9

631

18/08/2025 13:12:15

00482886660TRLO0.1.1

AQXE

46

631.5

18/08/2025 13:17:07

00482887080TRLO0.1.1

XLON

16

632

18/08/2025 13:18:56

00482887246TRLO0.1.1

TRQX

65

632

18/08/2025 13:18:59

00482887252TRLO0.1.1

BATE

31

632

18/08/2025 13:19:00

00482887254TRLO0.1.1

CHIX

302

632

18/08/2025 13:19:09

00482887284TRLO0.1.1

XLON

65

632

18/08/2025 13:21:27

00482887505TRLO0.1.1

BATE

9

631.5

18/08/2025 13:22:57

00482887703TRLO0.1.1

AQXE

9

631.5

18/08/2025 13:22:57

00482887704TRLO0.1.1

AQXE

174

631.5

18/08/2025 13:23:30

00482887783TRLO0.1.1

XLON

4

631.5

18/08/2025 13:24:28

00482887890TRLO0.1.1

TRQX

12

631.5

18/08/2025 13:24:28

00482887889TRLO0.1.1

TRQX

9

631.5

18/08/2025 13:25:07

00482887960TRLO0.1.1

AQXE

31

631.5

18/08/2025 13:26:00

00482888046TRLO0.1.1

CHIX

9

631.5

18/08/2025 13:27:27

00482888225TRLO0.1.1

AQXE

16

632

18/08/2025 13:27:35

00482888246TRLO0.1.1

BATE

49

632

18/08/2025 13:27:35

00482888247TRLO0.1.1

BATE

174

631

18/08/2025 13:30:07

00482888559TRLO0.1.1

XLON

16

631

18/08/2025 13:30:46

00482889500TRLO0.1.1

TRQX

1

631.5

18/08/2025 13:31:23

00482889666TRLO0.1.1

AQXE

8

631.5

18/08/2025 13:31:23

00482889667TRLO0.1.1

AQXE

8

631

18/08/2025 13:32:35

00482889837TRLO0.1.1

BATE

57

631

18/08/2025 13:32:35

00482889838TRLO0.1.1

BATE

1

631.5

18/08/2025 13:35:04

00482890088TRLO0.1.1

AQXE

8

631.5

18/08/2025 13:35:04

00482890089TRLO0.1.1

AQXE

12

631

18/08/2025 13:36:39

00482890222TRLO0.1.1

BATE

10

631

18/08/2025 13:37:33

00482890383TRLO0.1.1

BATE

43

631

18/08/2025 13:37:33

00482890382TRLO0.1.1

BATE

9

631

18/08/2025 13:38:35

00482890457TRLO0.1.1

AQXE

9

631

18/08/2025 13:43:20

00482891217TRLO0.1.1

AQXE

31

631

18/08/2025 13:43:20

00482891216TRLO0.1.1

CHIX

62

631

18/08/2025 13:43:20

00482891215TRLO0.1.1

CHIX

65

631

18/08/2025 13:43:20

00482891214TRLO0.1.1

BATE

174

631

18/08/2025 13:43:20

00482891219TRLO0.1.1

XLON

174

631

18/08/2025 13:43:20

00482891220TRLO0.1.1

XLON

348

631

18/08/2025 13:43:20

00482891218TRLO0.1.1

XLON

7

631

18/08/2025 13:45:17

00482891511TRLO0.1.1

BATE

58

631

18/08/2025 13:45:17

00482891512TRLO0.1.1

BATE

20

631

18/08/2025 13:45:25

00482891523TRLO0.1.1

XLON

60

631

18/08/2025 13:45:25

00482891522TRLO0.1.1

XLON

94

631

18/08/2025 13:45:25

00482891521TRLO0.1.1

XLON

9

631

18/08/2025 13:45:53

00482891588TRLO0.1.1

AQXE

1

631

18/08/2025 13:45:58

00482891594TRLO0.1.1

CHIX

30

631

18/08/2025 13:45:58

00482891595TRLO0.1.1

CHIX

32

630.5

18/08/2025 13:46:13

00482891619TRLO0.1.1

TRQX

16

630.5

18/08/2025 13:46:13

00482891620TRLO0.1.1

TRQX

16

630.5

18/08/2025 13:46:13

00482891621TRLO0.1.1

TRQX

174

631

18/08/2025 13:47:35

00482891747TRLO0.1.1

XLON

31

631

18/08/2025 13:48:19

00482891817TRLO0.1.1

CHIX

65

631

18/08/2025 13:48:33

00482891866TRLO0.1.1

BATE

9

631

18/08/2025 13:49:30

00482891953TRLO0.1.1

AQXE

174

631

18/08/2025 13:49:38

00482891960TRLO0.1.1

XLON

16

631

18/08/2025 13:49:54

00482892020TRLO0.1.1

TRQX

31

630.5

18/08/2025 13:51:34

00482892263TRLO0.1.1

CHIX

54

631

18/08/2025 13:52:27

00482892508TRLO0.1.1

BATE

11

631

18/08/2025 13:52:27

00482892509TRLO0.1.1

BATE

85

631

18/08/2025 13:52:30

00482892513TRLO0.1.1

XLON

89

631

18/08/2025 13:52:30

00482892512TRLO0.1.1

XLON

9

630.5

18/08/2025 13:53:03

00482892588TRLO0.1.1

AQXE

16

631

18/08/2025 13:53:47

00482892674TRLO0.1.1

TRQX

31

630.5

18/08/2025 13:55:35

00482892896TRLO0.1.1

XLON

31

630.5

18/08/2025 13:55:35

00482892897TRLO0.1.1

CHIX

143

630.5

18/08/2025 13:55:35

00482892898TRLO0.1.1

XLON

12

631

18/08/2025 13:56:27

00482893214TRLO0.1.1

BATE

53

631

18/08/2025 13:56:27

00482893215TRLO0.1.1

BATE

9

630.5

18/08/2025 13:56:40

00482893261TRLO0.1.1

AQXE

16

631

18/08/2025 13:57:35

00482893346TRLO0.1.1

TRQX

12

630.5

18/08/2025 13:58:16

00482893457TRLO0.1.1

XLON

22

630.5

18/08/2025 13:58:16

00482893456TRLO0.1.1

XLON

21

630.5

18/08/2025 13:59:02

00482893542TRLO0.1.1

XLON

40

630.5

18/08/2025 13:59:02

00482893540TRLO0.1.1

XLON

79

630.5

18/08/2025 13:59:02

00482893541TRLO0.1.1

XLON

31

630.5

18/08/2025 13:59:22

00482893585TRLO0.1.1

CHIX

1

631

18/08/2025 14:00:32

00482893795TRLO0.1.1

BATE

64

631

18/08/2025 14:00:32

00482893796TRLO0.1.1

BATE

9

630.5

18/08/2025 14:00:32

00482893797TRLO0.1.1

AQXE

63

630.5

18/08/2025 14:01:40

00482894021TRLO0.1.1

XLON

111

630.5

18/08/2025 14:01:40

00482894022TRLO0.1.1

XLON

16

631

18/08/2025 14:02:04

00482894107TRLO0.1.1

TRQX

31

630.5

18/08/2025 14:04:48

00482894554TRLO0.1.1

CHIX

2

630.5

18/08/2025 14:05:31

00482894638TRLO0.1.1

AQXE

7

630.5

18/08/2025 14:05:31

00482894639TRLO0.1.1

AQXE

174

630

18/08/2025 14:05:53

00482894672TRLO0.1.1

XLON

11

630

18/08/2025 14:06:12

00482894713TRLO0.1.1

BATE

54

630

18/08/2025 14:06:12

00482894714TRLO0.1.1

BATE

16

630

18/08/2025 14:07:33

00482894878TRLO0.1.1

TRQX

13

630

18/08/2025 14:10:24

00482895175TRLO0.1.1

CHIX

18

630

18/08/2025 14:10:24

00482895174TRLO0.1.1

CHIX

9

630

18/08/2025 14:10:44

00482895220TRLO0.1.1

AQXE

16

630

18/08/2025 14:11:56

00482895381TRLO0.1.1

BATE

16

630

18/08/2025 14:11:56

00482895383TRLO0.1.1

BATE

33

630

18/08/2025 14:11:56

00482895384TRLO0.1.1

BATE

16

630

18/08/2025 14:13:02

00482895637TRLO0.1.1

TRQX

174

631

18/08/2025 14:17:51

00482896415TRLO0.1.1

XLON

31

630.5

18/08/2025 14:17:59

00482896443TRLO0.1.1

CHIX

9

631

18/08/2025 14:18:00

00482896447TRLO0.1.1

AQXE

23

631

18/08/2025 14:18:02

00482896449TRLO0.1.1

BATE

42

631

18/08/2025 14:18:02

00482896450TRLO0.1.1

BATE

16

630.5

18/08/2025 14:18:32

00482896490TRLO0.1.1

TRQX

1

631

18/08/2025 14:20:08

00482896735TRLO0.1.1

XLON

38

631

18/08/2025 14:20:08

00482896734TRLO0.1.1

XLON

85

631

18/08/2025 14:20:08

00482896736TRLO0.1.1

XLON

50

631

18/08/2025 14:20:08

00482896737TRLO0.1.1

XLON

1

631

18/08/2025 14:21:07

00482896876TRLO0.1.1

AQXE

8

631

18/08/2025 14:21:07

00482896877TRLO0.1.1

AQXE

31

630.5

18/08/2025 14:21:45

00482896935TRLO0.1.1

CHIX

174

630.5

18/08/2025 14:22:25

00482897090TRLO0.1.1

XLON

1

631

18/08/2025 14:23:24

00482897278TRLO0.1.1

BATE

64

631

18/08/2025 14:23:24

00482897279TRLO0.1.1

BATE

16

630.5

18/08/2025 14:24:04

00482897369TRLO0.1.1

TRQX

174

630.5

18/08/2025 14:24:36

00482897411TRLO0.1.1

XLON

9

631

18/08/2025 14:26:22

00482897671TRLO0.1.1

AQXE

174

630.5

18/08/2025 14:26:37

00482897690TRLO0.1.1

XLON

31

630.5

18/08/2025 14:27:22

00482897799TRLO0.1.1

CHIX

65

631

18/08/2025 14:29:01

00482898105TRLO0.1.1

BATE

12

630.5

18/08/2025 14:29:37

00482898241TRLO0.1.1

TRQX

4

630.5

18/08/2025 14:29:37

00482898242TRLO0.1.1

TRQX

174

629

18/08/2025 14:30:31

00482899157TRLO0.1.1

XLON

9

629.5

18/08/2025 14:30:57

00482899311TRLO0.1.1

AQXE

31

629

18/08/2025 14:31:55

00482899834TRLO0.1.1

CHIX

65

629.5

18/08/2025 14:32:53

00482900322TRLO0.1.1

BATE

16

629

18/08/2025 14:34:01

00482901098TRLO0.1.1

TRQX

1

629.5

18/08/2025 14:34:06

00482901167TRLO0.1.1

AQXE

8

629.5

18/08/2025 14:34:06

00482901168TRLO0.1.1

AQXE

31

629

18/08/2025 14:35:20

00482901718TRLO0.1.1

CHIX

16

629

18/08/2025 14:36:27

00482902410TRLO0.1.1

TRQX

9

629.5

18/08/2025 14:37:16

00482902780TRLO0.1.1

AQXE

31

629

18/08/2025 14:38:48

00482903408TRLO0.1.1

CHIX

65

629

18/08/2025 14:38:57

00482903483TRLO0.1.1

BATE

54

628.5

18/08/2025 14:38:57

00482903485TRLO0.1.1

XLON

174

628.5

18/08/2025 14:38:57

00482903486TRLO0.1.1

XLON

348

628.5

18/08/2025 14:38:57

00482903484TRLO0.1.1

XLON

120

628.5

18/08/2025 14:38:57

00482903487TRLO0.1.1

XLON

16

629

18/08/2025 14:39:53

00482903920TRLO0.1.1

TRQX

2

629

18/08/2025 14:40:23

00482904200TRLO0.1.1

AQXE

7

629.5

18/08/2025 14:40:23

00482904201TRLO0.1.1

AQXE

65

629

18/08/2025 14:40:47

00482904349TRLO0.1.1

BATE

31

629

18/08/2025 14:42:15

00482904986TRLO0.1.1

CHIX

16

629

18/08/2025 14:43:13

00482905377TRLO0.1.1

TRQX

9

629.5

18/08/2025 14:43:32

00482905478TRLO0.1.1

AQXE

9

629.5

18/08/2025 14:46:43

00482906421TRLO0.1.1

AQXE

35

629.5

18/08/2025 14:47:16

00482906590TRLO0.1.1

XLON

100

629.5

18/08/2025 14:47:16

00482906589TRLO0.1.1

XLON

3

629.5

18/08/2025 14:47:16

00482906592TRLO0.1.1

XLON

36

629.5

18/08/2025 14:47:16

00482906594TRLO0.1.1

XLON

1

629.5

18/08/2025 14:49:17

00482907262TRLO0.1.1

XLON

13

629.5

18/08/2025 14:49:17

00482907261TRLO0.1.1

XLON

1

629.5

18/08/2025 14:49:17

00482907265TRLO0.1.1

XLON

11

629.5

18/08/2025 14:49:17

00482907263TRLO0.1.1

XLON

65

629.5

18/08/2025 14:49:17

00482907264TRLO0.1.1

XLON

5

629.5

18/08/2025 14:49:17

00482907266TRLO0.1.1

XLON

78

629.5

18/08/2025 14:49:17

00482907267TRLO0.1.1

XLON

9

629.5

18/08/2025 14:50:01

00482907437TRLO0.1.1

AQXE

12

629.5

18/08/2025 14:51:16

00482907796TRLO0.1.1

XLON

44

629.5

18/08/2025 14:51:16

00482907795TRLO0.1.1

XLON

118

629.5

18/08/2025 14:51:16

00482907797TRLO0.1.1

XLON

9

629.5

18/08/2025 14:53:05

00482908693TRLO0.1.1

AQXE

12

629.5

18/08/2025 14:53:26

00482908819TRLO0.1.1

XLON

336

629.5

18/08/2025 14:53:26

00482908820TRLO0.1.1

XLON

174

629.5

18/08/2025 14:56:01

00482910282TRLO0.1.1

XLON

9

629.5

18/08/2025 14:56:18

00482910395TRLO0.1.1

AQXE

31

629.5

18/08/2025 14:56:43

00482910587TRLO0.1.1

CHIX

12

629.5

18/08/2025 14:58:32

00482911531TRLO0.1.1

XLON

27

629.5

18/08/2025 14:58:32

00482911530TRLO0.1.1

XLON

1

629.5

18/08/2025 14:58:32

00482911533TRLO0.1.1

XLON

46

629.5

18/08/2025 14:58:32

00482911532TRLO0.1.1

XLON

3

629.5

18/08/2025 14:58:32

00482911534TRLO0.1.1

XLON

85

629.5

18/08/2025 14:58:32

00482911535TRLO0.1.1

XLON

9

629.5

18/08/2025 14:59:23

00482911933TRLO0.1.1

AQXE

31

629.5

18/08/2025 14:59:35

00482912005TRLO0.1.1

CHIX

1

629.5

18/08/2025 15:00:58

00482912745TRLO0.1.1

XLON

30

629.5

18/08/2025 15:00:58

00482912747TRLO0.1.1

XLON

52

629.5

18/08/2025 15:00:58

00482912746TRLO0.1.1

XLON

91

629.5

18/08/2025 15:00:58

00482912744TRLO0.1.1

XLON

9

629.5

18/08/2025 15:02:22

00482913308TRLO0.1.1

AQXE

16

629.5

18/08/2025 15:02:28

00482913357TRLO0.1.1

TRQX

20

629.5

18/08/2025 15:04:08

00482913935TRLO0.1.1

CHIX

31

629.5

18/08/2025 15:04:08

00482913938TRLO0.1.1

CHIX

42

629.5

18/08/2025 15:04:08

00482913936TRLO0.1.1

CHIX

62

629.5

18/08/2025 15:04:08

00482913937TRLO0.1.1

CHIX

16

629.5

18/08/2025 15:04:08

00482913940TRLO0.1.1

TRQX

16

629.5

18/08/2025 15:04:08

00482913941TRLO0.1.1

TRQX

174

629.5

18/08/2025 15:04:08

00482913939TRLO0.1.1

XLON

48

629.5

18/08/2025 15:04:08

00482913943TRLO0.1.1

TRQX

65

630

18/08/2025 15:05:58

00482914608TRLO0.1.1

BATE

311

630

18/08/2025 15:05:58

00482914609TRLO0.1.1

BATE

29

630

18/08/2025 15:05:58

00482914610TRLO0.1.1

BATE

50

630

18/08/2025 15:05:58

00482914611TRLO0.1.1

BATE

86

630

18/08/2025 15:05:58

00482914612TRLO0.1.1

XLON

88

630

18/08/2025 15:05:58

00482914613TRLO0.1.1

XLON

16

630

18/08/2025 15:06:15

00482914712TRLO0.1.1

TRQX

8

630

18/08/2025 15:08:05

00482915391TRLO0.1.1

BATE

57

630

18/08/2025 15:08:05

00482915392TRLO0.1.1

BATE

31

630

18/08/2025 15:09:14

00482915779TRLO0.1.1

CHIX

16

630

18/08/2025 15:09:25

00482915845TRLO0.1.1

TRQX

24

630

18/08/2025 15:10:19

00482916112TRLO0.1.1

BATE

37

630

18/08/2025 15:10:19

00482916111TRLO0.1.1

BATE

4

630

18/08/2025 15:10:19

00482916113TRLO0.1.1

BATE

3

630

18/08/2025 15:12:25

00482916650TRLO0.1.1

CHIX

28

630

18/08/2025 15:12:25

00482916651TRLO0.1.1

CHIX

16

630

18/08/2025 15:12:27

00482916659TRLO0.1.1

TRQX

65

630

18/08/2025 15:15:03

00482917328TRLO0.1.1

BATE

31

630

18/08/2025 15:15:56

00482917573TRLO0.1.1

CHIX

16

630

18/08/2025 15:15:56

00482917575TRLO0.1.1

TRQX

522

630

18/08/2025 15:15:56

00482917574TRLO0.1.1

XLON

9

630

18/08/2025 15:16:06

00482917604TRLO0.1.1

AQXE

21

630

18/08/2025 15:17:12

00482917864TRLO0.1.1

BATE

44

630

18/08/2025 15:17:12

00482917863TRLO0.1.1

BATE

99

629.5

18/08/2025 15:17:13

00482917865TRLO0.1.1

XLON

75

629.5

18/08/2025 15:17:13

00482917866TRLO0.1.1

XLON

16

629.5

18/08/2025 15:18:40

00482918305TRLO0.1.1

TRQX

9

630

18/08/2025 15:18:49

00482918345TRLO0.1.1

AQXE

59

629.5

18/08/2025 15:19:52

00482918625TRLO0.1.1

XLON

60

629.5

18/08/2025 15:19:52

00482918626TRLO0.1.1

XLON

118

629.5

18/08/2025 15:19:52

00482918627TRLO0.1.1

XLON

111

629.5

18/08/2025 15:19:52

00482918628TRLO0.1.1

XLON

20

630

18/08/2025 15:19:57

00482918667TRLO0.1.1

BATE

18

630

18/08/2025 15:19:57

00482918668TRLO0.1.1

BATE

27

630

18/08/2025 15:19:57

00482918669TRLO0.1.1

BATE

31

629

18/08/2025 15:20:10

00482918813TRLO0.1.1

CHIX

3

629

18/08/2025 15:20:12

00482918819TRLO0.1.1

AQXE

18

629

18/08/2025 15:20:12

00482918818TRLO0.1.1

AQXE

16

629.5

18/08/2025 15:21:45

00482919289TRLO0.1.1

TRQX

2

629.5

18/08/2025 15:22:22

00482919472TRLO0.1.1

XLON

172

629.5

18/08/2025 15:22:22

00482919473TRLO0.1.1

XLON

31

629.5

18/08/2025 15:22:27

00482919492TRLO0.1.1

CHIX

20

630

18/08/2025 15:23:07

00482919643TRLO0.1.1

BATE

20

630

18/08/2025 15:23:07

00482919644TRLO0.1.1

BATE

25

630

18/08/2025 15:23:07

00482919645TRLO0.1.1

BATE

16

629.5

18/08/2025 15:24:50

00482920340TRLO0.1.1

TRQX

31

629.5

18/08/2025 15:25:07

00482920481TRLO0.1.1

CHIX

54

629.5

18/08/2025 15:26:18

00482920890TRLO0.1.1

BATE

11

630

18/08/2025 15:26:18

00482920891TRLO0.1.1

BATE

16

629.5

18/08/2025 15:27:56

00482921282TRLO0.1.1

TRQX

6

629

18/08/2025 15:27:57

00482921290TRLO0.1.1

AQXE

9

629

18/08/2025 15:27:57

00482921289TRLO0.1.1

AQXE

9

629

18/08/2025 15:27:57

00482921291TRLO0.1.1

AQXE

9

629

18/08/2025 15:27:57

00482921292TRLO0.1.1

AQXE

174

629

18/08/2025 15:27:57

00482921293TRLO0.1.1

XLON

174

629

18/08/2025 15:27:57

00482921294TRLO0.1.1

XLON

21

629

18/08/2025 15:28:18

00482921378TRLO0.1.1

CHIX

10

629

18/08/2025 15:28:18

00482921379TRLO0.1.1

CHIX

27

628.5

18/08/2025 15:29:31

00482921904TRLO0.1.1

BATE

38

628.5

18/08/2025 15:29:31

00482921903TRLO0.1.1

BATE

174

628

18/08/2025 15:29:57

00482921981TRLO0.1.1

XLON

9

628.5

18/08/2025 15:30:23

00482922142TRLO0.1.1

AQXE

16

628.5

18/08/2025 15:31:00

00482922266TRLO0.1.1

TRQX

106

628

18/08/2025 15:32:05

00482922602TRLO0.1.1

XLON

68

628

18/08/2025 15:32:05

00482922603TRLO0.1.1

XLON

31

628

18/08/2025 15:32:21

00482922721TRLO0.1.1

CHIX

65

628.5

18/08/2025 15:32:28

00482922748TRLO0.1.1

BATE

9

628

18/08/2025 15:32:44

00482922810TRLO0.1.1

AQXE

16

628.5

18/08/2025 15:33:44

00482923019TRLO0.1.1

TRQX

31

628

18/08/2025 15:34:18

00482923124TRLO0.1.1

CHIX

9

628

18/08/2025 15:34:48

00482923282TRLO0.1.1

AQXE

11

628.5

18/08/2025 15:35:25

00482923482TRLO0.1.1

BATE

54

628.5

18/08/2025 15:35:25

00482923483TRLO0.1.1

BATE

16

628.5

18/08/2025 15:36:38

00482923739TRLO0.1.1

TRQX

9

628

18/08/2025 15:36:46

00482923774TRLO0.1.1

AQXE

31

628

18/08/2025 15:37:11

00482923866TRLO0.1.1

CHIX

65

628.5

18/08/2025 15:38:20

00482924099TRLO0.1.1

BATE

20

627.5

18/08/2025 15:39:00

00482924304TRLO0.1.1

XLON

174

627.5

18/08/2025 15:39:00

00482924303TRLO0.1.1

XLON

29

627.5

18/08/2025 15:39:00

00482924306TRLO0.1.1

XLON

42

627.5

18/08/2025 15:39:00

00482924307TRLO0.1.1

XLON

154

627.5

18/08/2025 15:39:00

00482924305TRLO0.1.1

XLON

103

627.5

18/08/2025 15:39:00

00482924309TRLO0.1.1

XLON

16

628

18/08/2025 15:40:01

00482924688TRLO0.1.1

TRQX

31

628

18/08/2025 15:40:08

00482924745TRLO0.1.1

CHIX

65

628

18/08/2025 15:41:15

00482925016TRLO0.1.1

BATE

16

628

18/08/2025 15:42:31

00482925258TRLO0.1.1

TRQX

9

627.5

18/08/2025 15:42:34

00482925262TRLO0.1.1

AQXE

9

627.5

18/08/2025 15:42:34

00482925263TRLO0.1.1

AQXE

174

627.5

18/08/2025 15:42:34

00482925264TRLO0.1.1

XLON

174

627.5

18/08/2025 15:42:34

00482925265TRLO0.1.1

XLON

31

628

18/08/2025 15:43:00

00482925356TRLO0.1.1

CHIX

65

628

18/08/2025 15:44:08

00482925657TRLO0.1.1

BATE

9

627.5

18/08/2025 15:44:43

00482925787TRLO0.1.1

AQXE

16

628

18/08/2025 15:45:05

00482925854TRLO0.1.1

TRQX

31

628

18/08/2025 15:45:56

00482926023TRLO0.1.1

CHIX

9

627.5

18/08/2025 15:47:20

00482926402TRLO0.1.1

AQXE

65

627

18/08/2025 15:47:49

00482926642TRLO0.1.1

BATE

10

627

18/08/2025 15:47:49

00482926643TRLO0.1.1

XLON

164

627

18/08/2025 15:47:49

00482926644TRLO0.1.1

XLON

174

627

18/08/2025 15:47:49

00482926645TRLO0.1.1

XLON

16

627.5

18/08/2025 15:47:55

00482926686TRLO0.1.1

TRQX

4

627

18/08/2025 15:48:47

00482926841TRLO0.1.1

CHIX

27

627

18/08/2025 15:48:47

00482926840TRLO0.1.1

CHIX

65

627

18/08/2025 15:49:59

00482927052TRLO0.1.1

BATE

3

627.5

18/08/2025 15:50:00

00482927054TRLO0.1.1

AQXE

6

627.5

18/08/2025 15:50:00

00482927056TRLO0.1.1

AQXE

16

627.5

18/08/2025 15:50:42

00482927223TRLO0.1.1

TRQX

18

627

18/08/2025 15:51:41

00482927394TRLO0.1.1

CHIX

3

627

18/08/2025 15:51:41

00482927396TRLO0.1.1

CHIX

9

627

18/08/2025 15:51:41

00482927395TRLO0.1.1

CHIX

13

626.5

18/08/2025 15:51:41

00482927398TRLO0.1.1

XLON

1

627

18/08/2025 15:51:41

00482927397TRLO0.1.1

CHIX

9

627.5

18/08/2025 15:52:43

00482927550TRLO0.1.1

AQXE

65

627

18/08/2025 15:52:54

00482927599TRLO0.1.1

BATE

16

627.5

18/08/2025 15:53:29

00482927723TRLO0.1.1

TRQX

12

627

18/08/2025 15:54:37

00482928026TRLO0.1.1

CHIX

19

627

18/08/2025 15:54:37

00482928025TRLO0.1.1

CHIX

161

626.5

18/08/2025 15:54:37

00482928027TRLO0.1.1

XLON

1

626.5

18/08/2025 15:54:37

00482928029TRLO0.1.1

XLON

46

626.5

18/08/2025 15:54:37

00482928028TRLO0.1.1

XLON

127

626.5

18/08/2025 15:54:37

00482928030TRLO0.1.1

XLON

161

626.5

18/08/2025 15:54:37

00482928031TRLO0.1.1

XLON

9

627

18/08/2025 15:55:20

00482928189TRLO0.1.1

AQXE

11

626.5

18/08/2025 15:55:41

00482928269TRLO0.1.1

XLON

20

627

18/08/2025 15:55:52

00482928306TRLO0.1.1

BATE

45

627

18/08/2025 15:55:52

00482928307TRLO0.1.1

BATE

16

627

18/08/2025 15:56:21

00482928435TRLO0.1.1

TRQX

20

627

18/08/2025 15:57:30

00482928632TRLO0.1.1

CHIX

11

627

18/08/2025 15:57:30

00482928633TRLO0.1.1

CHIX

3

627

18/08/2025 15:57:57

00482928745TRLO0.1.1

AQXE

6

627

18/08/2025 15:57:57

00482928746TRLO0.1.1

AQXE

174

626.5

18/08/2025 15:57:59

00482928756TRLO0.1.1

XLON

65

627

18/08/2025 15:58:46

00482929040TRLO0.1.1

BATE

11

627

18/08/2025 15:59:09

00482929174TRLO0.1.1

TRQX

16

627.5

18/08/2025 16:10:31

00482932291TRLO0.1.1

TRQX

2

627.5

18/08/2025 16:10:31

00482932293TRLO0.1.1

XLON

172

627.5

18/08/2025 16:10:31

00482932292TRLO0.1.1

XLON

127

627.5

18/08/2025 16:10:31

00482932296TRLO0.1.1

XLON

330

627.5

18/08/2025 16:10:31

00482932295TRLO0.1.1

XLON

335

627.5

18/08/2025 16:10:31

00482932297TRLO0.1.1

XLON

776

627.5

18/08/2025 16:10:31

00482932298TRLO0.1.1

XLON

2

627.5

18/08/2025 16:10:31

00482932299TRLO0.1.1

AQXE

7

627.5

18/08/2025 16:10:31

00482932300TRLO0.1.1

AQXE

27

627.5

18/08/2025 16:10:31

00482932302TRLO0.1.1

TRQX

42

627.5

18/08/2025 16:10:31

00482932301TRLO0.1.1

TRQX

45

627.5

18/08/2025 16:10:32

00482932308TRLO0.1.1

AQXE

31

627.5

18/08/2025 16:11:41

00482932669TRLO0.1.1

CHIX

4

627.5

18/08/2025 16:11:52

00482932774TRLO0.1.1

BATE

13

627.5

18/08/2025 16:11:52

00482932775TRLO0.1.1

BATE

3

628

18/08/2025 16:15:10

00482933820TRLO0.1.1

XLON

171

628

18/08/2025 16:15:10

00482933821TRLO0.1.1

XLON

145

628

18/08/2025 16:15:10

00482933822TRLO0.1.1

BATE

6

628

18/08/2025 16:15:10

00482933823TRLO0.1.1

BATE

101

628

18/08/2025 16:15:10

00482933824TRLO0.1.1

BATE

65

628

18/08/2025 16:15:12

00482933831TRLO0.1.1

TRQX

25

628

18/08/2025 16:15:12

00482933834TRLO0.1.1

CHIX

78

628

18/08/2025 16:15:13

00482933839TRLO0.1.1

CHIX

19

628.5

18/08/2025 16:16:03

00482934170TRLO0.1.1

CHIX

6

628.5

18/08/2025 16:16:03

00482934172TRLO0.1.1

CHIX

18

628.5

18/08/2025 16:16:03

00482934171TRLO0.1.1

CHIX

76

628.5

18/08/2025 16:16:03

00482934173TRLO0.1.1

CHIX

381

629.5

18/08/2025 16:17:56

00482934840TRLO0.1.1

BATE

57

629

18/08/2025 16:18:06

00482934916TRLO0.1.1

CHIX

124

629

18/08/2025 16:18:06

00482934918TRLO0.1.1

CHIX

188

629

18/08/2025 16:18:06

00482934919TRLO0.1.1

XLON

234

629

18/08/2025 16:18:06

00482934917TRLO0.1.1

BATE

15

629

18/08/2025 16:18:06

00482934922TRLO0.1.1

TRQX

59

629

18/08/2025 16:18:06

00482934923TRLO0.1.1

TRQX

673

629

18/08/2025 16:18:06

00482934921TRLO0.1.1

XLON

682

629

18/08/2025 16:18:06

00482934920TRLO0.1.1

XLON

45

629

18/08/2025 16:18:06

00482934924TRLO0.1.1

AQXE

22

629

18/08/2025 16:20:14

00482935807TRLO0.1.1

XLON

330

629

18/08/2025 16:20:14

00482935806TRLO0.1.1

XLON

4

629

18/08/2025 16:20:28

00482935877TRLO0.1.1

TRQX

23

629

18/08/2025 16:20:28

00482935876TRLO0.1.1

TRQX

101

629

18/08/2025 16:20:36

00482935919TRLO0.1.1

BATE

42

628

18/08/2025 16:20:59

00482935986TRLO0.1.1

CHIX

103

628.5

18/08/2025 16:22:22

00482936468TRLO0.1.1

XLON

27

628.5

18/08/2025 16:22:22

00482936471TRLO0.1.1

XLON

40

628.5

18/08/2025 16:22:22

00482936472TRLO0.1.1

XLON

138

628.5

18/08/2025 16:22:22

00482936470TRLO0.1.1

XLON

9

628

18/08/2025 16:22:22

00482936473TRLO0.1.1

AQXE

9

628

18/08/2025 16:22:22

00482936474TRLO0.1.1

AQXE

35

628

18/08/2025 16:22:22

00482936475TRLO0.1.1

AQXE

21

628

18/08/2025 16:22:33

00482936511TRLO0.1.1

TRQX

83

628

18/08/2025 16:22:44

00482936586TRLO0.1.1

BATE

66

628

18/08/2025 16:23:41

00482936888TRLO0.1.1

CHIX

49

627.5

18/08/2025 16:23:52

00482936954TRLO0.1.1

XLON

83

627.5

18/08/2025 16:23:52

00482936955TRLO0.1.1

XLON

18

628

18/08/2025 16:24:21

00482937171TRLO0.1.1

TRQX

17

628

18/08/2025 16:24:33

00482937239TRLO0.1.1

BATE

19

628

18/08/2025 16:24:33

00482937238TRLO0.1.1

BATE

4

628

18/08/2025 16:24:33

00482937241TRLO0.1.1

BATE

12

628

18/08/2025 16:24:33

00482937242TRLO0.1.1

BATE

20

628

18/08/2025 16:24:33

00482937240TRLO0.1.1

BATE

24

628

18/08/2025 16:24:46

00482937339TRLO0.1.1

AQXE

4

628

18/08/2025 16:26:08

00482937894TRLO0.1.1

CHIX

20

628

18/08/2025 16:26:08

00482937893TRLO0.1.1

CHIX

23

628

18/08/2025 16:26:08

00482937892TRLO0.1.1

CHIX

21

628

18/08/2025 16:26:32

00482938051TRLO0.1.1

TRQX

5

627.5

18/08/2025 16:26:40

00482938078TRLO0.1.1

CHIX

41

628

18/08/2025 16:26:42

00482938099TRLO0.1.1

XLON

42

628

18/08/2025 16:26:42

00482938098TRLO0.1.1

XLON

5

628

18/08/2025 16:26:42

00482938100TRLO0.1.1

XLON

90

628.5

18/08/2025 16:27:08

00482938232TRLO0.1.1

XLON

328

628.5

18/08/2025 16:27:08

00482938234TRLO0.1.1

XLON

11

628.5

18/08/2025 16:27:35

00482938391TRLO0.1.1

AQXE


© 2025 PR Newswire
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.