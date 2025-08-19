Anzeige
Mehr »
Dienstag, 19.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Neue E-Geld-Lizenz katapultiert diese Aktie in die Champions League
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450 | Ticker-Symbol: OX3
Frankfurt
19.08.25 | 08:04
21,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
1-Jahres-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
19.08.2025 08:06 Uhr
48 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 19

19 August 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1807.1422 pence per share:

Date of purchase:

18 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

20,000

Lowest price paid per share (GBp):

1804.0000

Highest price paid per share (GBp):

1816.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1807.1422

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,426,603. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,426,603. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1807.0332

12,000

BATS Trading Europe

1807.3058

8,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

52

1816.00

08:18:21

00076674655TRLO0

XLON

65

1810.00

08:19:24

00076674683TRLO0

XLON

194

1810.00

08:19:24

00076674684TRLO0

XLON

234

1806.00

08:38:43

00076675104TRLO0

XLON

233

1810.00

08:44:54

00076675233TRLO0

XLON

98

1808.00

09:02:14

00076675765TRLO0

XLON

43

1808.00

09:02:14

00076675766TRLO0

XLON

73

1808.00

09:02:14

00076675767TRLO0

XLON

217

1810.00

09:12:52

00076676061TRLO0

XLON

5

1814.00

09:36:02

00076676898TRLO0

XLON

19

1814.00

09:36:02

00076676899TRLO0

XLON

6

1814.00

09:36:02

00076676900TRLO0

XLON

247

1814.00

09:37:22

00076676922TRLO0

XLON

8

1804.00

10:02:00

00076677680TRLO0

XLON

8

1804.00

10:02:00

00076677681TRLO0

XLON

222

1804.00

10:02:08

00076677685TRLO0

XLON

11

1804.00

10:12:13

00076677928TRLO0

XLON

68

1804.00

10:12:13

00076677929TRLO0

XLON

7

1804.00

10:12:13

00076677930TRLO0

XLON

157

1804.00

10:13:22

00076677957TRLO0

XLON

4

1808.00

10:27:09

00076678391TRLO0

XLON

238

1808.00

10:27:09

00076678392TRLO0

XLON

10

1808.00

10:33:25

00076678649TRLO0

BATE

53

1808.00

10:33:25

00076678650TRLO0

BATE

28

1808.00

10:33:25

00076678651TRLO0

BATE

6

1808.00

10:51:25

00076679167TRLO0

BATE

12

1808.00

10:51:25

00076679168TRLO0

BATE

11

1806.00

10:52:39

00076679213TRLO0

XLON

2

1808.00

10:53:25

00076679234TRLO0

BATE

7

1808.00

10:53:25

00076679235TRLO0

BATE

8

1806.00

10:55:58

00076679359TRLO0

XLON

1

1808.00

10:55:58

00076679360TRLO0

BATE

5

1808.00

10:59:53

00076679448TRLO0

BATE

203

1806.00

11:00:06

00076679465TRLO0

XLON

239

1806.00

11:00:06

00076679466TRLO0

XLON

146

1806.00

11:00:06

00076679464TRLO0

BATE

100

1806.00

11:00:06

00076679467TRLO0

BATE

26

1808.00

11:06:35

00076679652TRLO0

BATE

7

1808.00

11:06:35

00076679653TRLO0

BATE

1

1808.00

11:06:35

00076679654TRLO0

BATE

159

1808.00

11:10:35

00076679694TRLO0

BATE

6

1806.00

11:15:50

00076679788TRLO0

XLON

11

1806.00

11:15:50

00076679789TRLO0

XLON

14

1806.00

11:15:50

00076679790TRLO0

XLON

9

1806.00

11:15:50

00076679791TRLO0

XLON

1

1806.00

11:15:58

00076679794TRLO0

BATE

185

1806.00

11:29:34

00076680122TRLO0

XLON

154

1806.00

11:29:34

00076680120TRLO0

BATE

57

1806.00

11:29:34

00076680121TRLO0

BATE

101

1806.00

11:29:34

00076680123TRLO0

BATE

39

1804.00

11:46:38

00076680487TRLO0

XLON

183

1804.00

11:47:57

00076680502TRLO0

XLON

18

1806.00

11:49:05

00076680513TRLO0

BATE

31

1806.00

11:52:01

00076680563TRLO0

BATE

45

1806.00

11:52:01

00076680564TRLO0

BATE

35

1806.00

11:52:01

00076680565TRLO0

BATE

209

1806.00

12:19:02

00076680989TRLO0

XLON

67

1806.00

12:19:02

00076680987TRLO0

BATE

124

1806.00

12:19:02

00076680988TRLO0

BATE

22

1806.00

12:19:02

00076680990TRLO0

BATE

161

1806.00

12:19:02

00076680991TRLO0

BATE

175

1806.00

12:19:02

00076680992TRLO0

BATE

8

1808.00

12:52:01

00076681660TRLO0

BATE

35

1810.00

12:52:04

00076681661TRLO0

BATE

219

1810.00

12:52:04

00076681662TRLO0

BATE

35

1808.00

12:53:01

00076681673TRLO0

XLON

4

1808.00

12:53:01

00076681674TRLO0

XLON

76

1810.00

12:53:01

00076681675TRLO0

BATE

120

1808.00

12:53:01

00076681676TRLO0

XLON

167

1810.00

12:54:55

00076681708TRLO0

BATE

23

1810.00

12:54:55

00076681709TRLO0

BATE

14

1810.00

12:54:55

00076681710TRLO0

BATE

5

1810.00

12:54:59

00076681712TRLO0

BATE

17

1808.00

12:55:06

00076681716TRLO0

XLON

4

1808.00

12:55:06

00076681717TRLO0

XLON

4

1808.00

12:55:55

00076681738TRLO0

XLON

243

1808.00

12:55:55

00076681740TRLO0

XLON

74

1808.00

12:55:55

00076681742TRLO0

XLON

15

1808.00

12:55:55

00076681739TRLO0

BATE

11

1808.00

12:55:55

00076681741TRLO0

BATE

152

1808.00

12:55:55

00076681743TRLO0

BATE

40

1806.00

13:01:30

00076681855TRLO0

XLON

9

1806.00

13:01:30

00076681856TRLO0

XLON

14

1808.00

13:01:30

00076681857TRLO0

BATE

253

1806.00

13:04:43

00076681916TRLO0

XLON

159

1808.00

13:22:30

00076682347TRLO0

BATE

17

1808.00

13:22:30

00076682348TRLO0

BATE

30

1808.00

13:22:30

00076682349TRLO0

BATE

19

1808.00

13:22:30

00076682350TRLO0

BATE

10

1808.00

13:22:30

00076682351TRLO0

BATE

12

1808.00

13:22:35

00076682353TRLO0

BATE

17

1808.00

13:23:15

00076682364TRLO0

BATE

116

1806.00

13:24:02

00076682393TRLO0

XLON

29

1806.00

13:24:02

00076682394TRLO0

XLON

28

1806.00

13:24:02

00076682395TRLO0

XLON

15

1806.00

13:25:00

00076682450TRLO0

XLON

4

1806.00

13:25:00

00076682451TRLO0

XLON

2

1806.00

13:25:00

00076682452TRLO0

XLON

2

1806.00

13:25:00

00076682453TRLO0

XLON

47

1806.00

13:31:05

00076682596TRLO0

XLON

216

1806.00

13:31:05

00076682597TRLO0

XLON

26

1806.00

13:31:05

00076682594TRLO0

BATE

138

1806.00

13:31:05

00076682595TRLO0

BATE

51

1806.00

13:52:39

00076683072TRLO0

BATE

35

1806.00

13:52:39

00076683073TRLO0

BATE

1

1806.00

13:52:39

00076683074TRLO0

BATE

13

1806.00

13:52:39

00076683075TRLO0

BATE

45

1806.00

13:52:39

00076683076TRLO0

BATE

1

1806.00

13:52:39

00076683077TRLO0

BATE

9

1806.00

13:52:44

00076683078TRLO0

BATE

13

1808.00

14:04:58

00076683401TRLO0

XLON

160

1808.00

14:04:58

00076683402TRLO0

XLON

70

1808.00

14:04:58

00076683403TRLO0

XLON

240

1808.00

14:04:58

00076683404TRLO0

XLON

53

1806.00

14:06:21

00076683426TRLO0

XLON

57

1806.00

14:06:21

00076683427TRLO0

XLON

15

1806.00

14:06:21

00076683428TRLO0

XLON

46

1808.00

14:06:25

00076683429TRLO0

BATE

158

1808.00

14:06:25

00076683430TRLO0

BATE

155

1806.00

14:07:38

00076683478TRLO0

XLON

33

1808.00

14:07:45

00076683498TRLO0

BATE

13

1808.00

14:07:45

00076683499TRLO0

BATE

158

1808.00

14:10:45

00076683611TRLO0

BATE

4

1808.00

14:16:25

00076683834TRLO0

BATE

39

1808.00

14:16:25

00076683835TRLO0

BATE

29

1808.00

14:16:25

00076683836TRLO0

BATE

13

1808.00

14:16:25

00076683837TRLO0

BATE

20

1808.00

14:16:25

00076683838TRLO0

BATE

87

1808.00

14:16:30

00076683845TRLO0

BATE

20

1808.00

14:17:30

00076683851TRLO0

BATE

41

1806.00

14:18:56

00076683877TRLO0

BATE

114

1806.00

14:26:31

00076684056TRLO0

XLON

18

1806.00

14:26:31

00076684058TRLO0

XLON

117

1806.00

14:26:31

00076684061TRLO0

XLON

233

1806.00

14:26:31

00076684062TRLO0

XLON

105

1806.00

14:26:31

00076684057TRLO0

BATE

146

1806.00

14:26:31

00076684059TRLO0

BATE

144

1806.00

14:26:31

00076684060TRLO0

BATE

4

1806.00

14:36:15

00076684483TRLO0

BATE

155

1808.00

14:37:15

00076684541TRLO0

BATE

162

1808.00

14:39:15

00076684664TRLO0

BATE

148

1808.00

14:45:15

00076685012TRLO0

BATE

41

1808.00

14:46:42

00076685055TRLO0

XLON

75

1808.00

14:46:42

00076685056TRLO0

XLON

110

1808.00

14:46:42

00076685057TRLO0

XLON

226

1808.00

14:46:42

00076685058TRLO0

XLON

213

1806.00

14:46:42

00076685061TRLO0

XLON

148

1806.00

14:46:42

00076685059TRLO0

BATE

161

1806.00

14:46:42

00076685060TRLO0

BATE

147

1806.00

14:56:22

00076685497TRLO0

XLON

83

1806.00

14:56:22

00076685498TRLO0

XLON

8

1806.00

14:56:22

00076685499TRLO0

XLON

23

1806.00

14:56:22

00076685500TRLO0

XLON

22

1806.00

14:56:22

00076685501TRLO0

XLON

43

1806.00

14:56:22

00076685502TRLO0

XLON

234

1804.00

14:56:23

00076685521TRLO0

XLON

230

1804.00

14:56:23

00076685522TRLO0

XLON

144

1806.00

15:13:36

00076686314TRLO0

BATE

4

1806.00

15:15:12

00076686413TRLO0

BATE

240

1806.00

15:21:21

00076686572TRLO0

XLON

13

1806.00

15:21:21

00076686574TRLO0

XLON

333

1806.00

15:21:21

00076686576TRLO0

XLON

239

1806.00

15:21:21

00076686578TRLO0

XLON

257

1806.00

15:21:21

00076686581TRLO0

XLON

255

1806.00

15:21:21

00076686582TRLO0

XLON

30

1806.00

15:21:21

00076686571TRLO0

BATE

168

1806.00

15:21:21

00076686573TRLO0

BATE

173

1806.00

15:21:21

00076686575TRLO0

BATE

158

1806.00

15:21:21

00076686577TRLO0

BATE

36

1806.00

15:21:21

00076686579TRLO0

BATE

158

1806.00

15:21:21

00076686580TRLO0

BATE

146

1804.00

15:27:21

00076686862TRLO0

XLON

27

1804.00

15:27:21

00076686863TRLO0

XLON

4

1804.00

15:27:21

00076686860TRLO0

BATE

151

1804.00

15:27:21

00076686861TRLO0

BATE

49

1804.00

15:27:21

00076686864TRLO0

XLON

24

1804.00

15:27:22

00076686866TRLO0

XLON

96

1804.00

15:28:43

00076686914TRLO0

BATE

41

1804.00

15:33:22

00076687059TRLO0

XLON

217

1804.00

15:33:22

00076687060TRLO0

XLON

556

1806.00

15:50:25

00076687574TRLO0

BATE

815

1806.00

15:50:25

00076687575TRLO0

XLON

3

1808.00

15:51:36

00076687596TRLO0

BATE

38

1808.00

15:51:36

00076687597TRLO0

BATE

109

1808.00

15:51:36

00076687598TRLO0

BATE

149

1808.00

15:54:25

00076687698TRLO0

BATE

159

1808.00

15:58:25

00076687857TRLO0

BATE

30

1806.00

15:58:25

00076687858TRLO0

XLON

6

1808.00

15:59:54

00076687913TRLO0

BATE

33

1808.00

16:00:10

00076687935TRLO0

BATE

30

1808.00

16:03:10

00076688044TRLO0

BATE

95

1808.00

16:03:10

00076688045TRLO0

BATE

27

1808.00

16:03:10

00076688046TRLO0

BATE

860

1808.00

16:05:05

00076688137TRLO0

XLON

152

1808.00

16:05:05

00076688138TRLO0

BATE

75

1808.00

16:05:05

00076688139TRLO0

BATE

172

1810.00

16:11:10

00076688364TRLO0

BATE

161

1810.00

16:11:10

00076688365TRLO0

BATE

311

1810.00

16:11:10

00076688366TRLO0

XLON

168

1810.00

16:11:10

00076688367TRLO0

XLON

75

1810.00

16:11:10

00076688368TRLO0

XLON

109

1810.00

16:15:52

00076688532TRLO0

XLON

21

1810.00

16:15:52

00076688533TRLO0

XLON

14

1810.00

16:15:52

00076688534TRLO0

XLON

11

1810.00

16:15:52

00076688535TRLO0

XLON

185

1810.00

16:17:52

00076688603TRLO0

XLON

30

1810.00

16:17:52

00076688604TRLO0

XLON

22

1810.00

16:18:28

00076688614TRLO0

BATE

127

1810.00

16:18:28

00076688615TRLO0

BATE

5

1810.00

16:18:28

00076688616TRLO0

BATE

182

1812.00

16:21:35

00076688710TRLO0

BATE

242

1810.00

16:21:37

00076688712TRLO0

XLON

67

1810.00

16:21:37

00076688711TRLO0

BATE

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.