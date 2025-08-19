Über 1,8 Millionen Gründe zu kaufen: Insider setzen alles auf Alset AI!

Anzeige / Werbung

Alset AI (WKN: A40M0J | SYM: 1R6) steht am Wendepunkt - und kaum jemand hat es bisher erkannt.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Es gibt seltene Momente an der Börse, in denen alles zusammenkommt: Infrastruktur-Rückenwind, Insider-Käufe, strategische Allianzen und ein klarer Rebranding-Schritt in einen High-Growth-Sektor.

Alset AI ist genau in dieser Phase.



Seit unserer ersten Berichterstattung hat sich die Aktie bereits verdoppelt - aber aus unserer Sicht steht der eigentliche Schub erst bevor. Die neuesten Entwicklungen könnten Alset AI zum ersten echten KI-Infrastruktur-Pure Play unter 1 Euro machen.

Die stille Goldgrube: KI-Infrastruktur statt Hype-Apps

Alle reden über KI-Apps. Aber die Smart Money-Investoren bauen die Rechenzentren, auf denen diese Apps laufen.

Alset AI besitzt 100% von Lyken.AI - einer neu positionierten Platform-as-a-Service (PaaS)-Lösung, die genau für die Anforderungen rechenintensiver KI-Anwendungen entwickelt wurde.

Laut Fortune Business Insights soll der Markt für KI-Infrastruktur von 46,15 Mrd. USD (2024) auf 356,14 Mrd. USD (2032) wachsen - das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 29,1%.

Lyken verkauft die Schaufeln im KI-Goldrausch.

Was sich in 90 Tagen alles getan hat

Hier ein kurzer Überblick über die jüngsten Meilensteine:

27. Mai : Cedarcross wird in Lyken.AI umbenannt - Start eines nordamerikanischen Full-Stack-KI-Infrastruktur-Anbieters.

: Cedarcross wird in umbenannt - Start eines nordamerikanischen Full-Stack-KI-Infrastruktur-Anbieters. 29. Mai : Partnerschaft mit Excel Computility , um Zugang zu Hochleistungs-GPUs und Rechenzentrums-Hardware zu erhalten.

: , um Zugang zu Hochleistungs-GPUs und Rechenzentrums-Hardware zu erhalten. 2. Juni : Start eines Incentive-Programms für frühe Optionsausübung.

: Start eines Incentive-Programms für frühe Optionsausübung. 24. Juli : Henon (eine Beteiligung von Alset) bringt HenonGPT auf den Markt - den weltweit ersten fehlerfreien KI-Agenten für Finanzdienstleister.

: (eine Beteiligung von Alset) bringt auf den Markt - den weltweit ersten fehlerfreien KI-Agenten für Finanzdienstleister. 5. August: Alset schließt den vollständigen Erwerb von Cedarcross (Lyken.AI) ab.

Ein Unternehmen in Bewegung. Kein ruhiger Nebenwert.

Sieht ganz so aus, als würden das Management und die Insider nicht nur große Worte machen - sondern ihre Vision mit 1,83 Millionen handfesten Gründen untermauern!

Insider Role Date Shares Acquired Price (CAD) Adam Ingrao CEO, Director Jul 29, 2025 83,750 $0.10 Jul 28, 2025 750,000 $0.09 Jun 04, 2025 250,000 $0.14 Zelong (Roger) He Chief Investment Strategist Jul 28, 2025 55,000 $0.09 Jul 28, 2025 500,000 $0.09



Das Netzwerk: NVIDIA ist Alsets Joker

Durch Lyken.AI ist Alset strategisch mit den richtigen Partnern verbunden:

Super Micro - einer der weltweit führenden Anbieter für KI-Server

- einer der weltweit führenden Anbieter für KI-Server Earthmade - nachhaltige Rechenzentrumsarchitektur

- nachhaltige Rechenzentrumsarchitektur Silver Birch - kommerzielle Skalierung und Vertrieb

- kommerzielle Skalierung und Vertrieb NVIDIA - über die Inception Alliance Teil eines elitären Partnerprogramms mit Zugang zu Training, Support und Technologie

Wer sich den kometenhaften Aufstieg von CoreWeave (NASDAQ: CRWV) angesehen hat, weiß: Diese Art von Partnerschaften katapultiert Start-ups an die Spitze.

Alset ist (noch) nicht CoreWeave. Aber die Bausteine sind ähnlich.

Alset besitzt das wertvollste Infrastruktur-Stück im KI-Stack

Das Alset-"Stack" sieht so aus:

Hardware-Ebene : GPU-Cluster von Excel Computility

: GPU-Cluster von Excel Computility Infrastruktur-Ebene : Lyken.AI als PaaS-Plattform

: Lyken.AI als PaaS-Plattform Anwendungsebene : HenonGPT & zukünftige KI-Agents

: HenonGPT & zukünftige KI-Agents Kommerzialisierung: Silver Birch + Machai Capital

Je tiefer dieser Stack, desto schwerer wird Alset ersetzbar.



Erinnerung: DEFI Technologies fing genau so an

Wir deckten DEFI Technologies (NASDAQ: DEFT) bei etwa 1,00 USD ab. Heute steht die Aktie bei über 3,80 USD, begleitet von einer Nasdaq-Notierung und starkem Handelsvolumen.

Alset könnte das nächste DEFI werden - im Bereich KI-Infrastruktur.

Unternehmen Fokus Vorteil DEFI (DEFT) Digitale Infrastruktur Krypto, Staking, Verwahrung CoreWeave (CRWV) KI-Cloud-Computing Supercomputer für generative KI Alset AI (1R6) PaaS-Infrastruktur für KI Full Stack, unter 0,07 Euro, wachsend



4 bevorstehende Kurskatalysatoren

1. Lyken-Kunden bringen reale Umsätze

Mit Excel Computility als Hardwarepartner ist Lyken bereit, erste institutionelle und staatliche Kunden an Bord zu holen.

2. Henon-KI treibt Nachfrage

HenonGPT bietet fehlerfreie KI für die Finanzwelt. Wer das einsetzt, braucht rechenintensive Infrastruktur.

3. Insider Alignment

Das Management hat über 1.800.000 Aktien am freien Markt gekauft - ein starkes Signal an Investoren für echte Interessenübereinstimmung.

4. Mögliche Uplisting-Story

Mit wachsendem Volumen und steigender Wahrnehmung ist ein Wechsel in höhere Handelssegmente denkbar.

Warum Alset bei 0,07 € komplett verkannt ist

100%-Eigentümer eines KI-PaaS-Plattformbetreibers mit Ecosystem zu NVIDIA, Super Micro, Earthmade

eines KI-PaaS-Plattformbetreibers mit Ecosystem zu NVIDIA, Super Micro, Earthmade Hardware-Zugang durch Excel mit GPU-Clustern auf H100-Level

mit GPU-Clustern auf H100-Level HenonGPT als erstes Anwendungsprojekt mit Nachfragepotenzial

Aktive Insider-Käufe

Bewertung unter 10 Mio. Euro, keine Analysten-Coverage, kaum institutionelle Investoren

Das ist eine asymmetrische Investmentchance in ihrer reinsten Form.

Fazit: Alset AI ist bereit für den nächsten Schritt

Die Basis ist gelegt. Die Strategie ist klar. Die Execution läuft. Und der Markt hat es noch nicht bemerkt.



Wir glauben: Alset AI könnte eine der spannendsten Tech-Chancen unter 1 Euro sein.

