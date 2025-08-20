Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 20.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
20.08.25 | 08:10
7,250 Euro
+1,40 % +0,100
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,2007,60009:01
PR Newswire
20.08.2025 08:06 Uhr
93 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 20

Bodycotewww.bodycote.com

20 August 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

19 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

37,000

Highest price paid per share (pence per share):

638.0p

Lowest price paid per share (pence per share):

632.0p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

634.63p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,800,434 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 509,970 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,655,738 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

175

632

19/08/2025 08:04:39

00482964468TRLO0.1.1

XLON

105

633.5

19/08/2025 08:19:55

00482966299TRLO0.1.1

XLON

70

633.5

19/08/2025 08:19:55

00482966300TRLO0.1.1

XLON

350

633.5

19/08/2025 08:19:55

00482966301TRLO0.1.1

XLON

62

633

19/08/2025 08:19:55

00482966302TRLO0.1.1

CHIX

31

633

19/08/2025 08:19:55

00482966303TRLO0.1.1

CHIX

37

635

19/08/2025 08:23:00

00482966666TRLO0.1.1

XLON

44

635

19/08/2025 08:23:00

00482966665TRLO0.1.1

XLON

45

635

19/08/2025 08:23:00

00482966667TRLO0.1.1

XLON

49

635

19/08/2025 08:23:00

00482966668TRLO0.1.1

XLON

61

634.5

19/08/2025 08:27:23

00482967356TRLO0.1.1

XLON

40

635

19/08/2025 08:27:23

00482967357TRLO0.1.1

XLON

32

635

19/08/2025 08:27:23

00482967359TRLO0.1.1

XLON

42

635

19/08/2025 08:27:23

00482967358TRLO0.1.1

XLON

31

634

19/08/2025 08:27:28

00482967361TRLO0.1.1

CHIX

23

636

19/08/2025 08:32:26

00482968045TRLO0.1.1

XLON

42

636

19/08/2025 08:32:26

00482968046TRLO0.1.1

XLON

110

636

19/08/2025 08:32:26

00482968047TRLO0.1.1

XLON

31

635.5

19/08/2025 08:32:57

00482968109TRLO0.1.1

CHIX

12

635

19/08/2025 08:33:01

00482968124TRLO0.1.1

AQXE

18

635

19/08/2025 08:33:01

00482968123TRLO0.1.1

AQXE

15

635

19/08/2025 08:34:01

00482968216TRLO0.1.1

AQXE

9

635

19/08/2025 08:36:24

00482968559TRLO0.1.1

AQXE

31

634.5

19/08/2025 08:38:53

00482968870TRLO0.1.1

CHIX

175

634.5

19/08/2025 08:38:53

00482968871TRLO0.1.1

XLON

34

635

19/08/2025 08:39:26

00482968956TRLO0.1.1

TRQX

68

635

19/08/2025 08:39:26

00482968955TRLO0.1.1

TRQX

175

635

19/08/2025 08:43:18

00482969403TRLO0.1.1

XLON

9

634

19/08/2025 08:44:00

00482969524TRLO0.1.1

AQXE

31

635

19/08/2025 08:45:58

00482969772TRLO0.1.1

CHIX

175

635

19/08/2025 08:48:42

00482970336TRLO0.1.1

XLON

31

634.5

19/08/2025 08:53:20

00482971560TRLO0.1.1

CHIX

32

635

19/08/2025 08:54:11

00482971794TRLO0.1.1

XLON

84

635

19/08/2025 08:54:11

00482971795TRLO0.1.1

XLON

59

635

19/08/2025 08:54:11

00482971796TRLO0.1.1

XLON

6

634.5

19/08/2025 08:58:10

00482972768TRLO0.1.1

AQXE

12

634.5

19/08/2025 08:58:10

00482972767TRLO0.1.1

AQXE

175

634.5

19/08/2025 08:59:40

00482973034TRLO0.1.1

XLON

130

634

19/08/2025 09:00:48

00482973405TRLO0.1.1

BATE

325

634

19/08/2025 09:00:48

00482973404TRLO0.1.1

BATE

17

634

19/08/2025 09:00:48

00482973408TRLO0.1.1

TRQX

65

634

19/08/2025 09:00:48

00482973406TRLO0.1.1

BATE

65

634

19/08/2025 09:00:48

00482973407TRLO0.1.1

BATE

34

634

19/08/2025 09:00:48

00482973409TRLO0.1.1

TRQX

15

634.5

19/08/2025 09:00:56

00482973422TRLO0.1.1

CHIX

16

634.5

19/08/2025 09:00:56

00482973420TRLO0.1.1

CHIX

9

634

19/08/2025 09:03:52

00482973864TRLO0.1.1

AQXE

175

633.5

19/08/2025 09:06:25

00482974105TRLO0.1.1

XLON

65

633.5

19/08/2025 09:10:12

00482975014TRLO0.1.1

BATE

1

633

19/08/2025 09:10:19

00482975024TRLO0.1.1

CHIX

17

633.5

19/08/2025 09:10:35

00482975040TRLO0.1.1

TRQX

1

634

19/08/2025 09:12:23

00482975818TRLO0.1.1

AQXE

8

634

19/08/2025 09:12:23

00482975819TRLO0.1.1

AQXE

32

633.5

19/08/2025 09:13:13

00482975909TRLO0.1.1

XLON

61

633.5

19/08/2025 09:13:13

00482975910TRLO0.1.1

XLON

82

633.5

19/08/2025 09:13:13

00482975911TRLO0.1.1

XLON

30

633

19/08/2025 09:15:21

00482976151TRLO0.1.1

CHIX

31

632.5

19/08/2025 09:19:24

00482976850TRLO0.1.1

CHIX

65

632.5

19/08/2025 09:19:26

00482976857TRLO0.1.1

BATE

17

632.5

19/08/2025 09:19:49

00482976880TRLO0.1.1

TRQX

35

632.5

19/08/2025 09:20:05

00482976908TRLO0.1.1

XLON

56

632.5

19/08/2025 09:20:05

00482976907TRLO0.1.1

XLON

84

632.5

19/08/2025 09:20:05

00482976906TRLO0.1.1

XLON

9

633.5

19/08/2025 09:21:03

00482976991TRLO0.1.1

AQXE

175

632.5

19/08/2025 09:26:53

00482977727TRLO0.1.1

XLON

12

632.5

19/08/2025 09:28:38

00482977895TRLO0.1.1

CHIX

19

632.5

19/08/2025 09:28:38

00482977896TRLO0.1.1

CHIX

65

632.5

19/08/2025 09:28:39

00482977901TRLO0.1.1

BATE

17

632.5

19/08/2025 09:29:06

00482977930TRLO0.1.1

TRQX

9

633

19/08/2025 09:29:34

00482977981TRLO0.1.1

AQXE

175

632.5

19/08/2025 09:33:37

00482978453TRLO0.1.1

XLON

65

632.5

19/08/2025 09:37:44

00482978921TRLO0.1.1

BATE

9

633

19/08/2025 09:37:58

00482978935TRLO0.1.1

AQXE

17

633

19/08/2025 09:40:15

00482979176TRLO0.1.1

TRQX

31

633

19/08/2025 09:40:15

00482979175TRLO0.1.1

CHIX

175

633

19/08/2025 09:40:17

00482979185TRLO0.1.1

XLON

9

633

19/08/2025 09:46:27

00482980230TRLO0.1.1

AQXE

31

633

19/08/2025 09:46:40

00482980268TRLO0.1.1

CHIX

65

633

19/08/2025 09:46:49

00482980279TRLO0.1.1

BATE

84

633

19/08/2025 09:46:57

00482980317TRLO0.1.1

XLON

15

633

19/08/2025 09:46:57

00482980319TRLO0.1.1

XLON

15

633

19/08/2025 09:46:57

00482980320TRLO0.1.1

XLON

61

633

19/08/2025 09:46:57

00482980318TRLO0.1.1

XLON

17

632.5

19/08/2025 09:47:13

00482980352TRLO0.1.1

TRQX

21

632

19/08/2025 09:53:36

00482981285TRLO0.1.1

XLON

70

632

19/08/2025 09:53:36

00482981284TRLO0.1.1

XLON

84

632

19/08/2025 09:53:36

00482981283TRLO0.1.1

XLON

9

633

19/08/2025 09:54:46

00482981477TRLO0.1.1

AQXE

31

632

19/08/2025 09:55:42

00482981604TRLO0.1.1

CHIX

30

632

19/08/2025 09:55:49

00482981619TRLO0.1.1

BATE

35

633

19/08/2025 09:55:49

00482981620TRLO0.1.1

BATE

17

632

19/08/2025 09:56:19

00482981701TRLO0.1.1

TRQX

175

632

19/08/2025 10:00:16

00482982148TRLO0.1.1

XLON

9

632.5

19/08/2025 10:03:09

00482982603TRLO0.1.1

AQXE

65

633

19/08/2025 10:04:44

00482982850TRLO0.1.1

BATE

31

632

19/08/2025 10:05:34

00482983093TRLO0.1.1

CHIX

17

632.5

19/08/2025 10:06:03

00482983215TRLO0.1.1

TRQX

1

633

19/08/2025 10:13:36

00482984639TRLO0.1.1

BATE

12

633

19/08/2025 10:13:36

00482984640TRLO0.1.1

BATE

39

633

19/08/2025 10:13:36

00482984638TRLO0.1.1

BATE

12

633

19/08/2025 10:14:02

00482984790TRLO0.1.1

BATE

1

633

19/08/2025 10:15:00

00482984928TRLO0.1.1

BATE

350

632.5

19/08/2025 10:22:29

00482986149TRLO0.1.1

XLON

65

633

19/08/2025 10:22:29

00482986148TRLO0.1.1

BATE

17

632.5

19/08/2025 10:22:29

00482986151TRLO0.1.1

TRQX

175

632.5

19/08/2025 10:22:29

00482986150TRLO0.1.1

XLON

17

632.5

19/08/2025 10:24:27

00482986662TRLO0.1.1

TRQX

175

632.5

19/08/2025 10:26:28

00482987162TRLO0.1.1

XLON

30

632.5

19/08/2025 10:31:19

00482988274TRLO0.1.1

BATE

12

633

19/08/2025 10:31:19

00482988275TRLO0.1.1

BATE

23

633

19/08/2025 10:31:19

00482988276TRLO0.1.1

BATE

12

632.5

19/08/2025 10:31:32

00482988307TRLO0.1.1

CHIX

27

632.5

19/08/2025 10:31:32

00482988306TRLO0.1.1

CHIX

51

633

19/08/2025 10:39:41

00482990309TRLO0.1.1

BATE

2

633

19/08/2025 10:39:41

00482990311TRLO0.1.1

BATE

12

633

19/08/2025 10:39:41

00482990310TRLO0.1.1

BATE

5

633

19/08/2025 10:42:38

00482991085TRLO0.1.1

CHIX

57

633

19/08/2025 10:42:38

00482991084TRLO0.1.1

CHIX

54

633

19/08/2025 10:47:56

00482993495TRLO0.1.1

CHIX

14

633

19/08/2025 10:48:07

00482993573TRLO0.1.1

BATE

51

633

19/08/2025 10:48:07

00482993572TRLO0.1.1

BATE

64

633

19/08/2025 10:49:42

00482995038TRLO0.1.1

XLON

111

633

19/08/2025 10:49:42

00482995039TRLO0.1.1

XLON

3

633.5

19/08/2025 10:56:21

00482999201TRLO0.1.1

CHIX

12

633.5

19/08/2025 10:56:21

00482999202TRLO0.1.1

CHIX

12

633.5

19/08/2025 10:57:29

00482999898TRLO0.1.1

CHIX

4

633.5

19/08/2025 10:57:29

00482999902TRLO0.1.1

CHIX

1

633

19/08/2025 10:58:00

00483000170TRLO0.1.1

XLON

12

633

19/08/2025 10:58:00

00483000169TRLO0.1.1

XLON

65

633

19/08/2025 10:58:01

00483000178TRLO0.1.1

BATE

12

633

19/08/2025 10:58:01

00483000179TRLO0.1.1

XLON

18

633

19/08/2025 10:58:01

00483000181TRLO0.1.1

XLON

84

633

19/08/2025 10:58:01

00483000180TRLO0.1.1

XLON

48

633

19/08/2025 10:58:01

00483000183TRLO0.1.1

XLON

175

633

19/08/2025 10:58:01

00483000185TRLO0.1.1

XLON

350

633

19/08/2025 10:58:01

00483000184TRLO0.1.1

XLON

18

632.5

19/08/2025 10:58:01

00483000192TRLO0.1.1

AQXE

45

632.5

19/08/2025 10:58:01

00483000193TRLO0.1.1

AQXE

17

632.5

19/08/2025 10:58:01

00483000194TRLO0.1.1

TRQX

17

632.5

19/08/2025 10:58:01

00483000196TRLO0.1.1

TRQX

34

632.5

19/08/2025 10:58:01

00483000195TRLO0.1.1

TRQX

14

632

19/08/2025 11:02:27

00483002899TRLO0.1.1

XLON

28

632

19/08/2025 11:02:27

00483002900TRLO0.1.1

XLON

49

632.5

19/08/2025 11:02:27

00483002902TRLO0.1.1

XLON

84

632.5

19/08/2025 11:02:27

00483002901TRLO0.1.1

XLON

31

632

19/08/2025 11:03:05

00483003332TRLO0.1.1

CHIX

65

632

19/08/2025 11:03:06

00483003343TRLO0.1.1

BATE

17

632

19/08/2025 11:03:38

00483003570TRLO0.1.1

TRQX

9

632

19/08/2025 11:04:33

00483003754TRLO0.1.1

AQXE

175

632

19/08/2025 11:06:29

00483004104TRLO0.1.1

XLON

31

632

19/08/2025 11:08:34

00483004636TRLO0.1.1

CHIX

65

632

19/08/2025 11:08:34

00483004642TRLO0.1.1

BATE

17

632

19/08/2025 11:09:06

00483004732TRLO0.1.1

TRQX

9

632

19/08/2025 11:09:42

00483004810TRLO0.1.1

AQXE

20

632

19/08/2025 11:10:31

00483004931TRLO0.1.1

XLON

71

632

19/08/2025 11:10:31

00483004929TRLO0.1.1

XLON

84

632

19/08/2025 11:10:31

00483004930TRLO0.1.1

XLON

31

632

19/08/2025 11:14:01

00483005559TRLO0.1.1

CHIX

65

632

19/08/2025 11:14:03

00483005566TRLO0.1.1

BATE

40

632

19/08/2025 11:14:35

00483005650TRLO0.1.1

XLON

84

632

19/08/2025 11:14:35

00483005651TRLO0.1.1

XLON

51

632

19/08/2025 11:14:35

00483005652TRLO0.1.1

XLON

17

632

19/08/2025 11:14:40

00483005658TRLO0.1.1

TRQX

9

632

19/08/2025 11:14:43

00483005669TRLO0.1.1

AQXE

175

632

19/08/2025 11:18:35

00483006321TRLO0.1.1

XLON

31

632

19/08/2025 11:19:32

00483006441TRLO0.1.1

CHIX

65

632

19/08/2025 11:19:32

00483006442TRLO0.1.1

BATE

1

632

19/08/2025 11:21:20

00483006746TRLO0.1.1

AQXE

12

632

19/08/2025 11:21:20

00483006747TRLO0.1.1

TRQX

5

632

19/08/2025 11:21:20

00483006748TRLO0.1.1

TRQX

8

632

19/08/2025 11:21:20

00483006749TRLO0.1.1

AQXE

74

632

19/08/2025 11:22:40

00483006943TRLO0.1.1

XLON

101

632

19/08/2025 11:22:40

00483006944TRLO0.1.1

XLON

65

632

19/08/2025 11:24:57

00483007467TRLO0.1.1

BATE

31

632

19/08/2025 11:26:44

00483007717TRLO0.1.1

CHIX

17

632

19/08/2025 11:26:44

00483007718TRLO0.1.1

TRQX

175

632

19/08/2025 11:26:44

00483007719TRLO0.1.1

XLON

31

632

19/08/2025 11:30:38

00483008275TRLO0.1.1

CHIX

65

632

19/08/2025 11:30:41

00483008281TRLO0.1.1

BATE

175

632

19/08/2025 11:31:02

00483008319TRLO0.1.1

XLON

17

632

19/08/2025 11:31:36

00483008406TRLO0.1.1

TRQX

175

632

19/08/2025 11:37:01

00483009252TRLO0.1.1

XLON

31

632

19/08/2025 11:38:36

00483009432TRLO0.1.1

CHIX

65

632

19/08/2025 11:38:43

00483009436TRLO0.1.1

BATE

17

632

19/08/2025 11:39:42

00483009550TRLO0.1.1

TRQX

84

632

19/08/2025 11:42:57

00483010163TRLO0.1.1

XLON

91

632

19/08/2025 11:42:57

00483010164TRLO0.1.1

XLON

4

632

19/08/2025 11:46:41

00483010732TRLO0.1.1

CHIX

3

632

19/08/2025 11:46:41

00483010735TRLO0.1.1

CHIX

12

632

19/08/2025 11:46:41

00483010733TRLO0.1.1

CHIX

12

632

19/08/2025 11:46:41

00483010734TRLO0.1.1

CHIX

1

632

19/08/2025 11:46:48

00483010753TRLO0.1.1

BATE

51

632

19/08/2025 11:46:48

00483010754TRLO0.1.1

BATE

13

632

19/08/2025 11:46:48

00483010755TRLO0.1.1

BATE

17

632

19/08/2025 11:47:47

00483010902TRLO0.1.1

TRQX

2

632

19/08/2025 11:48:56

00483011051TRLO0.1.1

XLON

55

632

19/08/2025 11:48:56

00483011053TRLO0.1.1

XLON

118

632

19/08/2025 11:48:56

00483011052TRLO0.1.1

XLON

12

632

19/08/2025 11:54:56

00483012040TRLO0.1.1

XLON

163

632

19/08/2025 11:54:56

00483012041TRLO0.1.1

XLON

65

632

19/08/2025 11:54:56

00483012043TRLO0.1.1

BATE

17

632.5

19/08/2025 11:58:38

00483012752TRLO0.1.1

TRQX

9

633

19/08/2025 12:00:00

00483012955TRLO0.1.1

AQXE

31

632.5

19/08/2025 12:00:00

00483012957TRLO0.1.1

CHIX

175

632.5

19/08/2025 12:00:26

00483013046TRLO0.1.1

XLON

12

633

19/08/2025 12:00:28

00483013056TRLO0.1.1

AQXE

18

633

19/08/2025 12:00:28

00483013055TRLO0.1.1

AQXE

4

633

19/08/2025 12:00:28

00483013057TRLO0.1.1

AQXE

5

633

19/08/2025 12:00:28

00483013058TRLO0.1.1

AQXE

6

633

19/08/2025 12:00:28

00483013059TRLO0.1.1

AQXE

9

633

19/08/2025 12:04:06

00483013668TRLO0.1.1

AQXE

62

633.5

19/08/2025 12:11:15

00483014891TRLO0.1.1

CHIX

19

633.5

19/08/2025 12:11:20

00483014907TRLO0.1.1

TRQX

15

633.5

19/08/2025 12:11:20

00483014908TRLO0.1.1

TRQX

175

633.5

19/08/2025 12:11:24

00483014930TRLO0.1.1

XLON

5

633.5

19/08/2025 12:13:19

00483015282TRLO0.1.1

TRQX

12

633.5

19/08/2025 12:13:19

00483015281TRLO0.1.1

TRQX

175

633.5

19/08/2025 12:13:21

00483015295TRLO0.1.1

XLON

1

633

19/08/2025 12:13:22

00483015298TRLO0.1.1

AQXE

62

633.5

19/08/2025 12:13:42

00483015349TRLO0.1.1

CHIX

350

633.5

19/08/2025 12:15:27

00483015579TRLO0.1.1

XLON

175

633.5

19/08/2025 12:19:05

00483016074TRLO0.1.1

XLON

17

635

19/08/2025 12:20:15

00483016291TRLO0.1.1

TRQX

23

635

19/08/2025 12:22:24

00483016582TRLO0.1.1

TRQX

11

635

19/08/2025 12:22:24

00483016583TRLO0.1.1

TRQX

5

635

19/08/2025 12:25:46

00483016973TRLO0.1.1

TRQX

12

635

19/08/2025 12:25:46

00483016972TRLO0.1.1

TRQX

24

635.5

19/08/2025 12:27:15

00483017267TRLO0.1.1

XLON

20

635.5

19/08/2025 12:27:15

00483017270TRLO0.1.1

XLON

48

635.5

19/08/2025 12:27:15

00483017269TRLO0.1.1

XLON

84

635.5

19/08/2025 12:27:15

00483017268TRLO0.1.1

XLON

84

635.5

19/08/2025 12:27:15

00483017271TRLO0.1.1

XLON

40

635.5

19/08/2025 12:27:15

00483017272TRLO0.1.1

XLON

50

635.5

19/08/2025 12:27:15

00483017273TRLO0.1.1

XLON

350

635.5

19/08/2025 12:29:40

00483017670TRLO0.1.1

XLON

390

635

19/08/2025 12:31:40

00483017919TRLO0.1.1

BATE

31

635

19/08/2025 12:31:40

00483017922TRLO0.1.1

CHIX

62

635

19/08/2025 12:31:40

00483017921TRLO0.1.1

CHIX

65

635

19/08/2025 12:31:40

00483017920TRLO0.1.1

BATE

17

635

19/08/2025 12:31:40

00483017926TRLO0.1.1

TRQX

31

635

19/08/2025 12:31:40

00483017924TRLO0.1.1

CHIX

40

635

19/08/2025 12:31:40

00483017925TRLO0.1.1

AQXE

65

635

19/08/2025 12:31:40

00483017923TRLO0.1.1

BATE

4

635

19/08/2025 12:31:40

00483017927TRLO0.1.1

AQXE

9

635

19/08/2025 12:31:40

00483017928TRLO0.1.1

AQXE

87

635

19/08/2025 12:32:16

00483018023TRLO0.1.1

XLON

88

635

19/08/2025 12:32:16

00483018024TRLO0.1.1

XLON

9

635

19/08/2025 12:33:50

00483018192TRLO0.1.1

AQXE

175

634.5

19/08/2025 12:37:06

00483018769TRLO0.1.1

XLON

65

635

19/08/2025 12:38:48

00483019051TRLO0.1.1

BATE

31

634.5

19/08/2025 12:38:48

00483019053TRLO0.1.1

CHIX

9

635

19/08/2025 12:38:55

00483019062TRLO0.1.1

AQXE

1

635

19/08/2025 12:40:29

00483019304TRLO0.1.1

TRQX

16

635

19/08/2025 12:40:29

00483019305TRLO0.1.1

TRQX

175

634.5

19/08/2025 12:45:33

00483020046TRLO0.1.1

XLON

9

635

19/08/2025 12:49:34

00483020674TRLO0.1.1

AQXE

18

634.5

19/08/2025 12:49:59

00483020749TRLO0.1.1

CHIX

13

634.5

19/08/2025 12:49:59

00483020750TRLO0.1.1

CHIX

65

635

19/08/2025 12:50:08

00483020809TRLO0.1.1

BATE

17

635

19/08/2025 12:51:58

00483021103TRLO0.1.1

TRQX

12

634.5

19/08/2025 12:54:02

00483021389TRLO0.1.1

XLON

163

634.5

19/08/2025 12:54:02

00483021390TRLO0.1.1

XLON

65

634.5

19/08/2025 13:01:11

00483022855TRLO0.1.1

BATE

9

633.5

19/08/2025 13:01:31

00483022952TRLO0.1.1

AQXE

31

634.5

19/08/2025 13:01:31

00483022951TRLO0.1.1

CHIX

175

633.5

19/08/2025 13:01:51

00483023005TRLO0.1.1

XLON

17

634

19/08/2025 13:02:40

00483023079TRLO0.1.1

TRQX

175

633.5

19/08/2025 13:08:26

00483023862TRLO0.1.1

XLON

8

634

19/08/2025 13:10:02

00483024008TRLO0.1.1

CHIX

23

634

19/08/2025 13:10:02

00483024007TRLO0.1.1

CHIX

65

633.5

19/08/2025 13:10:10

00483024028TRLO0.1.1

BATE

17

634

19/08/2025 13:11:41

00483024258TRLO0.1.1

TRQX

9

633.5

19/08/2025 13:15:08

00483024811TRLO0.1.1

AQXE

175

633.5

19/08/2025 13:15:08

00483024810TRLO0.1.1

XLON

31

634.5

19/08/2025 13:20:55

00483025692TRLO0.1.1

CHIX

17

634.5

19/08/2025 13:21:42

00483025842TRLO0.1.1

TRQX

175

634.5

19/08/2025 13:21:42

00483025843TRLO0.1.1

XLON

9

634

19/08/2025 13:28:19

00483026896TRLO0.1.1

AQXE

18

634

19/08/2025 13:28:19

00483026895TRLO0.1.1

AQXE

31

634.5

19/08/2025 13:28:19

00483026894TRLO0.1.1

CHIX

175

634

19/08/2025 13:28:19

00483026897TRLO0.1.1

XLON

17

634

19/08/2025 13:29:45

00483027080TRLO0.1.1

TRQX

65

633.5

19/08/2025 13:31:51

00483027454TRLO0.1.1

BATE

130

633.5

19/08/2025 13:31:51

00483027453TRLO0.1.1

BATE

175

634

19/08/2025 13:32:27

00483027618TRLO0.1.1

XLON

62

634.5

19/08/2025 13:39:26

00483028732TRLO0.1.1

CHIX

31

634.5

19/08/2025 13:39:26

00483028733TRLO0.1.1

CHIX

34

634.5

19/08/2025 13:39:26

00483028734TRLO0.1.1

TRQX

175

634.5

19/08/2025 13:39:26

00483028735TRLO0.1.1

XLON

175

634.5

19/08/2025 13:41:20

00483029110TRLO0.1.1

XLON

17

634.5

19/08/2025 13:43:28

00483029449TRLO0.1.1

TRQX

175

634.5

19/08/2025 13:43:28

00483029448TRLO0.1.1

XLON

1

634

19/08/2025 13:43:31

00483029465TRLO0.1.1

AQXE

31

634.5

19/08/2025 13:48:21

00483030548TRLO0.1.1

CHIX

12

634.5

19/08/2025 13:48:21

00483030549TRLO0.1.1

XLON

163

634.5

19/08/2025 13:48:21

00483030550TRLO0.1.1

XLON

12

634.5

19/08/2025 13:52:31

00483031314TRLO0.1.1

XLON

31

634.5

19/08/2025 13:52:31

00483031313TRLO0.1.1

CHIX

163

634.5

19/08/2025 13:52:31

00483031315TRLO0.1.1

XLON

2

634.5

19/08/2025 13:52:31

00483031317TRLO0.1.1

TRQX

10

634.5

19/08/2025 13:52:31

00483031318TRLO0.1.1

TRQX

15

634.5

19/08/2025 13:52:31

00483031316TRLO0.1.1

TRQX

7

634.5

19/08/2025 13:52:31

00483031321TRLO0.1.1

TRQX

175

634.5

19/08/2025 13:54:46

00483031619TRLO0.1.1

XLON

31

634.5

19/08/2025 14:04:52

00483033267TRLO0.1.1

CHIX

62

634.5

19/08/2025 14:04:52

00483033266TRLO0.1.1

CHIX

12

634.5

19/08/2025 14:04:52

00483033270TRLO0.1.1

TRQX

175

634.5

19/08/2025 14:04:52

00483033268TRLO0.1.1

XLON

175

634.5

19/08/2025 14:04:52

00483033269TRLO0.1.1

XLON

175

634.5

19/08/2025 14:04:52

00483033271TRLO0.1.1

XLON

8

634

19/08/2025 14:04:52

00483033274TRLO0.1.1

AQXE

9

634

19/08/2025 14:04:52

00483033272TRLO0.1.1

AQXE

9

634

19/08/2025 14:04:52

00483033275TRLO0.1.1

AQXE

17

634

19/08/2025 14:04:52

00483033273TRLO0.1.1

AQXE

9

634

19/08/2025 14:04:52

00483033276TRLO0.1.1

AQXE

9

634

19/08/2025 14:04:52

00483033277TRLO0.1.1

AQXE

9

634

19/08/2025 14:04:52

00483033278TRLO0.1.1

AQXE

1

634.5

19/08/2025 14:04:52

00483033280TRLO0.1.1

TRQX

1

634.5

19/08/2025 14:04:52

00483033282TRLO0.1.1

TRQX

11

634.5

19/08/2025 14:04:52

00483033281TRLO0.1.1

TRQX

22

634.5

19/08/2025 14:04:52

00483033279TRLO0.1.1

TRQX

175

634.5

19/08/2025 14:07:28

00483033783TRLO0.1.1

XLON

1

634.5

19/08/2025 14:10:00

00483034130TRLO0.1.1

TRQX

65

634

19/08/2025 14:12:16

00483034458TRLO0.1.1

BATE

325

634

19/08/2025 14:12:16

00483034459TRLO0.1.1

BATE

3

634.5

19/08/2025 14:12:16

00483034457TRLO0.1.1

TRQX

65

634

19/08/2025 14:12:16

00483034460TRLO0.1.1

BATE

175

634.5

19/08/2025 14:12:16

00483034461TRLO0.1.1

XLON

12

635.5

19/08/2025 14:15:10

00483034946TRLO0.1.1

CHIX

17

635.5

19/08/2025 14:15:10

00483034947TRLO0.1.1

TRQX

19

635.5

19/08/2025 14:16:03

00483035101TRLO0.1.1

CHIX

65

635

19/08/2025 14:16:03

00483035102TRLO0.1.1

BATE

175

635

19/08/2025 14:16:46

00483035200TRLO0.1.1

XLON

9

634.5

19/08/2025 14:18:57

00483035503TRLO0.1.1

AQXE

31

634.5

19/08/2025 14:19:03

00483035520TRLO0.1.1

CHIX

65

634.5

19/08/2025 14:19:11

00483035571TRLO0.1.1

BATE

17

635

19/08/2025 14:20:27

00483035778TRLO0.1.1

TRQX

9

634.5

19/08/2025 14:20:57

00483035877TRLO0.1.1

AQXE

84

635

19/08/2025 14:21:22

00483035932TRLO0.1.1

XLON

91

635

19/08/2025 14:21:22

00483035933TRLO0.1.1

XLON

10

634

19/08/2025 14:24:22

00483036389TRLO0.1.1

AQXE

31

634

19/08/2025 14:25:20

00483036537TRLO0.1.1

CHIX

65

634

19/08/2025 14:25:27

00483036555TRLO0.1.1

BATE

175

633.5

19/08/2025 14:26:03

00483036620TRLO0.1.1

XLON

17

634

19/08/2025 14:26:50

00483036767TRLO0.1.1

TRQX

9

633

19/08/2025 14:30:09

00483038901TRLO0.1.1

AQXE

107

633

19/08/2025 14:30:24

00483039024TRLO0.1.1

XLON

31

633.5

19/08/2025 14:31:39

00483039603TRLO0.1.1

CHIX

5

633.5

19/08/2025 14:32:16

00483039832TRLO0.1.1

TRQX

12

633.5

19/08/2025 14:32:16

00483039831TRLO0.1.1

TRQX

243

633.5

19/08/2025 14:33:13

00483040186TRLO0.1.1

XLON

65

633.5

19/08/2025 14:33:32

00483040320TRLO0.1.1

BATE

17

633.5

19/08/2025 14:35:27

00483041387TRLO0.1.1

TRQX

83

633.5

19/08/2025 14:35:52

00483041659TRLO0.1.1

XLON

92

633.5

19/08/2025 14:35:52

00483041660TRLO0.1.1

XLON

65

633.5

19/08/2025 14:35:58

00483041743TRLO0.1.1

BATE

65

633.5

19/08/2025 14:38:18

00483042960TRLO0.1.1

BATE

175

633.5

19/08/2025 14:38:26

00483043001TRLO0.1.1

XLON

17

633.5

19/08/2025 14:39:09

00483043321TRLO0.1.1

TRQX

9

633.5

19/08/2025 14:40:46

00483044032TRLO0.1.1

AQXE

31

633.5

19/08/2025 14:40:46

00483044031TRLO0.1.1

CHIX

65

633.5

19/08/2025 14:41:59

00483044592TRLO0.1.1

BATE

175

633.5

19/08/2025 14:41:59

00483044593TRLO0.1.1

XLON

17

633.5

19/08/2025 14:42:48

00483044914TRLO0.1.1

TRQX

13

633.5

19/08/2025 14:43:01

00483044964TRLO0.1.1

CHIX

18

633.5

19/08/2025 14:43:01

00483044965TRLO0.1.1

CHIX

9

633.5

19/08/2025 14:43:25

00483045125TRLO0.1.1

AQXE

175

633.5

19/08/2025 14:43:51

00483045234TRLO0.1.1

XLON

31

633.5

19/08/2025 14:45:26

00483046106TRLO0.1.1

CHIX

65

633.5

19/08/2025 14:45:36

00483046198TRLO0.1.1

BATE

9

632.5

19/08/2025 14:45:38

00483046206TRLO0.1.1

AQXE

17

633

19/08/2025 14:46:26

00483046634TRLO0.1.1

TRQX

53

633.5

19/08/2025 14:48:00

00483047402TRLO0.1.1

XLON

122

633.5

19/08/2025 14:48:00

00483047401TRLO0.1.1

XLON

31

634.5

19/08/2025 14:56:01

00483050964TRLO0.1.1

CHIX

31

634.5

19/08/2025 14:56:01

00483050965TRLO0.1.1

CHIX

31

634.5

19/08/2025 14:56:01

00483050966TRLO0.1.1

CHIX

12

634.5

19/08/2025 14:59:32

00483052205TRLO0.1.1

CHIX

19

634.5

19/08/2025 14:59:32

00483052206TRLO0.1.1

CHIX

700

635

19/08/2025 15:01:17

00483053316TRLO0.1.1

XLON

195

635

19/08/2025 15:01:20

00483053380TRLO0.1.1

BATE

17

635

19/08/2025 15:01:21

00483053391TRLO0.1.1

TRQX

31

635

19/08/2025 15:01:47

00483053642TRLO0.1.1

CHIX

175

635

19/08/2025 15:03:11

00483054398TRLO0.1.1

XLON

65

635

19/08/2025 15:03:27

00483054573TRLO0.1.1

BATE

17

635

19/08/2025 15:03:39

00483054675TRLO0.1.1

TRQX

31

635

19/08/2025 15:04:09

00483055041TRLO0.1.1

CHIX

65

635

19/08/2025 15:05:37

00483056097TRLO0.1.1

BATE

17

635

19/08/2025 15:05:40

00483056107TRLO0.1.1

TRQX

8

635

19/08/2025 15:06:53

00483056989TRLO0.1.1

CHIX

23

635

19/08/2025 15:06:53

00483056988TRLO0.1.1

CHIX

65

635

19/08/2025 15:07:33

00483057455TRLO0.1.1

BATE

17

635

19/08/2025 15:07:58

00483057795TRLO0.1.1

TRQX

12

634.5

19/08/2025 15:10:03

00483060846TRLO0.1.1

XLON

175

634.5

19/08/2025 15:10:03

00483060848TRLO0.1.1

XLON

175

634.5

19/08/2025 15:10:03

00483060849TRLO0.1.1

XLON

338

634.5

19/08/2025 15:10:03

00483060847TRLO0.1.1

XLON

31

635

19/08/2025 15:10:17

00483060983TRLO0.1.1

CHIX

65

635

19/08/2025 15:10:21

00483061056TRLO0.1.1

BATE

17

634.5

19/08/2025 15:12:25

00483062550TRLO0.1.1

TRQX

17

634.5

19/08/2025 15:12:25

00483062552TRLO0.1.1

TRQX

34

634.5

19/08/2025 15:12:25

00483062551TRLO0.1.1

TRQX

141

635

19/08/2025 15:13:33

00483063676TRLO0.1.1

XLON

34

635

19/08/2025 15:13:33

00483063678TRLO0.1.1

XLON

62

635

19/08/2025 15:17:09

00483066261TRLO0.1.1

CHIX

80

635

19/08/2025 15:17:09

00483066262TRLO0.1.1

XLON

95

635

19/08/2025 15:17:09

00483066263TRLO0.1.1

XLON

17

635.5

19/08/2025 15:18:25

00483066981TRLO0.1.1

TRQX

12

636

19/08/2025 15:29:55

00483072875TRLO0.1.1

CHIX

31

636

19/08/2025 15:29:55

00483072873TRLO0.1.1

CHIX

31

636

19/08/2025 15:29:55

00483072874TRLO0.1.1

CHIX

130

636

19/08/2025 15:30:18

00483073102TRLO0.1.1

BATE

65

636

19/08/2025 15:30:18

00483073103TRLO0.1.1

BATE

65

636

19/08/2025 15:30:18

00483073104TRLO0.1.1

BATE

65

636

19/08/2025 15:30:18

00483073105TRLO0.1.1

BATE

175

636

19/08/2025 15:30:18

00483073106TRLO0.1.1

XLON

175

636

19/08/2025 15:30:18

00483073107TRLO0.1.1

XLON

119

636

19/08/2025 15:31:17

00483073564TRLO0.1.1

XLON

175

637.5

19/08/2025 15:33:42

00483074785TRLO0.1.1

XLON

17

637.5

19/08/2025 15:33:55

00483074926TRLO0.1.1

TRQX

50

637.5

19/08/2025 15:33:55

00483074925TRLO0.1.1

CHIX

175

637.5

19/08/2025 15:35:23

00483075739TRLO0.1.1

XLON

9

637

19/08/2025 15:35:52

00483075910TRLO0.1.1

AQXE

62

637.5

19/08/2025 15:35:52

00483075909TRLO0.1.1

CHIX

9

637

19/08/2025 15:35:52

00483075912TRLO0.1.1

AQXE

65

637

19/08/2025 15:35:52

00483075914TRLO0.1.1

BATE

130

637

19/08/2025 15:35:52

00483075913TRLO0.1.1

BATE

135

637

19/08/2025 15:35:52

00483075911TRLO0.1.1

AQXE

175

637

19/08/2025 15:35:52

00483075915TRLO0.1.1

XLON

406

637

19/08/2025 15:35:52

00483075916TRLO0.1.1

XLON

17

636.5

19/08/2025 15:35:54

00483075965TRLO0.1.1

TRQX

34

636.5

19/08/2025 15:35:54

00483075964TRLO0.1.1

TRQX

17

636.5

19/08/2025 15:35:54

00483075966TRLO0.1.1

TRQX

6

637

19/08/2025 15:38:03

00483077269TRLO0.1.1

AQXE

3

637

19/08/2025 15:38:03

00483077270TRLO0.1.1

AQXE

31

637

19/08/2025 15:38:27

00483077526TRLO0.1.1

CHIX

65

637

19/08/2025 15:38:31

00483077540TRLO0.1.1

BATE

9

637

19/08/2025 15:40:13

00483078565TRLO0.1.1

AQXE

82

637

19/08/2025 15:40:31

00483078782TRLO0.1.1

XLON

93

637

19/08/2025 15:40:31

00483078781TRLO0.1.1

XLON

15

637

19/08/2025 15:41:04

00483079200TRLO0.1.1

CHIX

3

637

19/08/2025 15:41:04

00483079201TRLO0.1.1

CHIX

13

637

19/08/2025 15:41:04

00483079202TRLO0.1.1

CHIX

65

637

19/08/2025 15:41:14

00483079280TRLO0.1.1

BATE

9

637

19/08/2025 15:42:39

00483080170TRLO0.1.1

AQXE

175

637

19/08/2025 15:42:46

00483080232TRLO0.1.1

XLON

12

637

19/08/2025 15:43:46

00483080862TRLO0.1.1

CHIX

12

637

19/08/2025 15:43:46

00483080863TRLO0.1.1

CHIX

7

637

19/08/2025 15:43:46

00483080864TRLO0.1.1

CHIX

65

637

19/08/2025 15:43:49

00483080911TRLO0.1.1

BATE

49

637

19/08/2025 15:44:28

00483081417TRLO0.1.1

XLON

126

637

19/08/2025 15:44:28

00483081416TRLO0.1.1

XLON

1

637

19/08/2025 15:45:21

00483081830TRLO0.1.1

AQXE

8

637

19/08/2025 15:45:21

00483081831TRLO0.1.1

AQXE

175

637

19/08/2025 15:46:14

00483082136TRLO0.1.1

XLON

17

636.5

19/08/2025 15:46:15

00483082139TRLO0.1.1

TRQX

34

636.5

19/08/2025 15:46:15

00483082140TRLO0.1.1

TRQX

17

636.5

19/08/2025 15:46:15

00483082141TRLO0.1.1

TRQX

17

636.5

19/08/2025 15:46:15

00483082142TRLO0.1.1

TRQX

31

637

19/08/2025 15:46:26

00483082190TRLO0.1.1

CHIX

65

637

19/08/2025 15:46:30

00483082207TRLO0.1.1

BATE

9

637

19/08/2025 15:47:09

00483082649TRLO0.1.1

AQXE

126

637

19/08/2025 15:48:24

00483083723TRLO0.1.1

XLON

49

637

19/08/2025 15:48:24

00483083724TRLO0.1.1

XLON

9

637

19/08/2025 15:48:59

00483084210TRLO0.1.1

AQXE

31

637

19/08/2025 15:48:59

00483084218TRLO0.1.1

CHIX

26

637

19/08/2025 15:49:07

00483084291TRLO0.1.1

BATE

39

637

19/08/2025 15:49:07

00483084292TRLO0.1.1

BATE

1

637

19/08/2025 15:51:26

00483085454TRLO0.1.1

AQXE

8

637

19/08/2025 15:51:26

00483085455TRLO0.1.1

AQXE

156

636.5

19/08/2025 15:51:37

00483085550TRLO0.1.1

XLON

31

637

19/08/2025 15:51:41

00483085561TRLO0.1.1

CHIX

65

637

19/08/2025 15:51:47

00483085599TRLO0.1.1

BATE

17

637

19/08/2025 15:52:36

00483085950TRLO0.1.1

TRQX

9

637

19/08/2025 15:53:51

00483086602TRLO0.1.1

AQXE

31

637

19/08/2025 15:54:20

00483086832TRLO0.1.1

CHIX

65

637

19/08/2025 15:54:23

00483086843TRLO0.1.1

BATE

17

637

19/08/2025 15:54:35

00483086926TRLO0.1.1

TRQX

142

636.5

19/08/2025 15:55:00

00483087150TRLO0.1.1

XLON

23

636.5

19/08/2025 15:55:00

00483087151TRLO0.1.1

XLON

1

637

19/08/2025 15:56:52

00483088106TRLO0.1.1

AQXE

8

637

19/08/2025 15:56:52

00483088107TRLO0.1.1

AQXE

17

637

19/08/2025 15:56:52

00483088108TRLO0.1.1

TRQX

554

637

19/08/2025 15:56:57

00483088151TRLO0.1.1

XLON

31

637

19/08/2025 15:56:57

00483088156TRLO0.1.1

CHIX

65

637

19/08/2025 15:57:02

00483088183TRLO0.1.1

BATE

9

637

19/08/2025 15:58:46

00483089322TRLO0.1.1

AQXE

17

637

19/08/2025 15:58:51

00483089350TRLO0.1.1

TRQX

77

637

19/08/2025 15:59:07

00483089414TRLO0.1.1

XLON

98

637

19/08/2025 15:59:07

00483089413TRLO0.1.1

XLON

175

636

19/08/2025 15:59:26

00483089565TRLO0.1.1

XLON

9

637

19/08/2025 16:01:08

00483090583TRLO0.1.1

AQXE

31

636.5

19/08/2025 16:01:15

00483090627TRLO0.1.1

CHIX

65

636.5

19/08/2025 16:01:15

00483090628TRLO0.1.1

BATE

175

636.5

19/08/2025 16:01:15

00483090629TRLO0.1.1

XLON

175

636.5

19/08/2025 16:01:15

00483090630TRLO0.1.1

XLON

4

636

19/08/2025 16:01:18

00483090641TRLO0.1.1

TRQX

9

637

19/08/2025 16:03:08

00483091455TRLO0.1.1

AQXE

9

637

19/08/2025 16:05:12

00483092460TRLO0.1.1

AQXE

9

637

19/08/2025 16:07:43

00483093738TRLO0.1.1

AQXE

700

637

19/08/2025 16:08:15

00483094011TRLO0.1.1

XLON

31

637

19/08/2025 16:08:16

00483094022TRLO0.1.1

CHIX

31

637

19/08/2025 16:08:16

00483094023TRLO0.1.1

CHIX

65

637

19/08/2025 16:08:17

00483094025TRLO0.1.1

BATE

65

637

19/08/2025 16:08:17

00483094026TRLO0.1.1

BATE

83

637

19/08/2025 16:10:15

00483094933TRLO0.1.1

XLON

92

637

19/08/2025 16:10:15

00483094932TRLO0.1.1

XLON

31

636.5

19/08/2025 16:10:21

00483094970TRLO0.1.1

CHIX

31

636.5

19/08/2025 16:10:21

00483094971TRLO0.1.1

CHIX

18

636.5

19/08/2025 16:10:21

00483094974TRLO0.1.1

AQXE

31

636.5

19/08/2025 16:10:21

00483094972TRLO0.1.1

CHIX

31

636.5

19/08/2025 16:10:21

00483094973TRLO0.1.1

CHIX

175

636.5

19/08/2025 16:10:21

00483094975TRLO0.1.1

XLON

188

636.5

19/08/2025 16:10:21

00483094979TRLO0.1.1

BATE

7

637

19/08/2025 16:10:21

00483094980TRLO0.1.1

BATE

17

636.5

19/08/2025 16:11:31

00483095543TRLO0.1.1

TRQX

10

636.5

19/08/2025 16:11:31

00483095544TRLO0.1.1

TRQX

71

636.5

19/08/2025 16:11:31

00483095545TRLO0.1.1

TRQX

65

637

19/08/2025 16:12:19

00483095930TRLO0.1.1

BATE

9

636.5

19/08/2025 16:12:23

00483095969TRLO0.1.1

AQXE

156

636.5

19/08/2025 16:12:25

00483095995TRLO0.1.1

XLON

19

636.5

19/08/2025 16:12:25

00483095996TRLO0.1.1

XLON

31

636.5

19/08/2025 16:12:32

00483096074TRLO0.1.1

CHIX

17

636.5

19/08/2025 16:13:44

00483096664TRLO0.1.1

TRQX

13

636.5

19/08/2025 16:14:29

00483097065TRLO0.1.1

CHIX

18

636.5

19/08/2025 16:14:29

00483097066TRLO0.1.1

CHIX

65

636.5

19/08/2025 16:14:31

00483097076TRLO0.1.1

BATE

53

636

19/08/2025 16:14:41

00483097131TRLO0.1.1

XLON

122

636

19/08/2025 16:14:41

00483097130TRLO0.1.1

XLON

175

636

19/08/2025 16:14:41

00483097129TRLO0.1.1

XLON

3

636.5

19/08/2025 16:14:42

00483097135TRLO0.1.1

AQXE

6

636.5

19/08/2025 16:14:42

00483097136TRLO0.1.1

AQXE

31

636

19/08/2025 16:14:49

00483097172TRLO0.1.1

XLON

144

636

19/08/2025 16:14:49

00483097173TRLO0.1.1

XLON

1

636.5

19/08/2025 16:15:37

00483097419TRLO0.1.1

TRQX

16

636.5

19/08/2025 16:15:37

00483097420TRLO0.1.1

TRQX

54

636.5

19/08/2025 16:15:37

00483097421TRLO0.1.1

TRQX

31

638

19/08/2025 16:17:43

00483098039TRLO0.1.1

CHIX

118

638

19/08/2025 16:17:43

00483098040TRLO0.1.1

CHIX

44

638

19/08/2025 16:20:06

00483099244TRLO0.1.1

CHIX

33

637.5

19/08/2025 16:20:40

00483099529TRLO0.1.1

AQXE

36

637.5

19/08/2025 16:20:40

00483099528TRLO0.1.1

AQXE

65

637.5

19/08/2025 16:20:40

00483099532TRLO0.1.1

BATE

195

637.5

19/08/2025 16:20:40

00483099530TRLO0.1.1

BATE

251

637.5

19/08/2025 16:20:40

00483099531TRLO0.1.1

BATE

175

637.5

19/08/2025 16:20:40

00483099533TRLO0.1.1

XLON

644

637.5

19/08/2025 16:20:40

00483099534TRLO0.1.1

XLON

175

637.5

19/08/2025 16:20:40

00483099535TRLO0.1.1

XLON

175

637.5

19/08/2025 16:20:40

00483099536TRLO0.1.1

XLON

175

637.5

19/08/2025 16:20:40

00483099537TRLO0.1.1

XLON

52

637.5

19/08/2025 16:20:43

00483099596TRLO0.1.1

TRQX

2

637.5

19/08/2025 16:20:43

00483099597TRLO0.1.1

TRQX

14

637.5

19/08/2025 16:20:43

00483099598TRLO0.1.1

TRQX

207

636.5

19/08/2025 16:21:52

00483100185TRLO0.1.1

XLON

35

637.5

19/08/2025 16:22:00

00483100247TRLO0.1.1

CHIX

51

637

19/08/2025 16:22:35

00483100627TRLO0.1.1

BATE

23

637

19/08/2025 16:23:01

00483100859TRLO0.1.1

TRQX

320

637

19/08/2025 16:24:05

00483101428TRLO0.1.1

XLON

92

637

19/08/2025 16:24:05

00483101429TRLO0.1.1

XLON

13

637

19/08/2025 16:24:10

00483101486TRLO0.1.1

CHIX

26

637

19/08/2025 16:24:10

00483101487TRLO0.1.1

CHIX

22

637

19/08/2025 16:24:15

00483101526TRLO0.1.1

AQXE

31

637

19/08/2025 16:24:36

00483101649TRLO0.1.1

BATE

46

637

19/08/2025 16:24:36

00483101650TRLO0.1.1

BATE

24

637

19/08/2025 16:25:27

00483102292TRLO0.1.1

TRQX

126

637

19/08/2025 16:26:22

00483102842TRLO0.1.1

XLON

191

637

19/08/2025 16:26:22

00483102843TRLO0.1.1

XLON

25

637

19/08/2025 16:26:28

00483102902TRLO0.1.1

BATE

42

637

19/08/2025 16:26:28

00483102903TRLO0.1.1

BATE

31

636.5

19/08/2025 16:26:31

00483102914TRLO0.1.1

CHIX

13

637

19/08/2025 16:27:40

00483103565TRLO0.1.1

AQXE

9

637

19/08/2025 16:27:55

00483103663TRLO0.1.1

CHIX

9

636.5

19/08/2025 16:29:49

00483104837TRLO0.1.1

TRQX

57

636.5

19/08/2025 16:29:55

00483104999TRLO0.1.1

XLON


© 2025 PR Newswire
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.