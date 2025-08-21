Anzeige
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
20.08.25 | 08:10
7,250 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,2007,50008:27
PR Newswire
21.08.2025 08:06 Uhr
75 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 21

Bodycotewww.bodycote.com

21 August 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

20 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

36,997

Highest price paid per share (pence per share):

632.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

627.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

629.88p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,763,437 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 546,967 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,692,735 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

190

632

20/08/2025 08:05:03

00483200500TRLO0.1.1

XLON

17

632.5

20/08/2025 08:06:13

00483200749TRLO0.1.1

TRQX

66

632

20/08/2025 08:06:14

00483200758TRLO0.1.1

BATE

30

631.5

20/08/2025 08:06:16

00483200765TRLO0.1.1

CHIX

1

630

20/08/2025 08:10:17

00483201691TRLO0.1.1

XLON

30

631.5

20/08/2025 08:12:14

00483202000TRLO0.1.1

CHIX

17

630.5

20/08/2025 08:12:16

00483202004TRLO0.1.1

TRQX

66

632

20/08/2025 08:12:31

00483202053TRLO0.1.1

BATE

66

631

20/08/2025 08:12:40

00483202074TRLO0.1.1

XLON

123

631

20/08/2025 08:12:40

00483202073TRLO0.1.1

XLON

130

631

20/08/2025 08:14:55

00483202416TRLO0.1.1

XLON

60

631

20/08/2025 08:14:55

00483202417TRLO0.1.1

XLON

30

631.5

20/08/2025 08:18:19

00483203032TRLO0.1.1

CHIX

58

632

20/08/2025 08:18:42

00483203084TRLO0.1.1

BATE

8

632

20/08/2025 08:18:42

00483203085TRLO0.1.1

BATE

17

630.5

20/08/2025 08:19:13

00483203179TRLO0.1.1

TRQX

118

631

20/08/2025 08:19:52

00483203266TRLO0.1.1

XLON

72

631

20/08/2025 08:19:52

00483203267TRLO0.1.1

XLON

13

631.5

20/08/2025 08:24:25

00483203886TRLO0.1.1

CHIX

17

631.5

20/08/2025 08:24:25

00483203885TRLO0.1.1

CHIX

118

631

20/08/2025 08:29:51

00483204672TRLO0.1.1

XLON

72

631

20/08/2025 08:29:51

00483204673TRLO0.1.1

XLON

31

631.5

20/08/2025 08:31:21

00483205139TRLO0.1.1

CHIX

17

630.5

20/08/2025 08:31:27

00483205145TRLO0.1.1

TRQX

67

630.5

20/08/2025 08:31:34

00483205181TRLO0.1.1

BATE

17

630.5

20/08/2025 08:38:39

00483206458TRLO0.1.1

TRQX

61

629.5

20/08/2025 08:38:50

00483206518TRLO0.1.1

XLON

126

629.5

20/08/2025 08:38:50

00483206519TRLO0.1.1

XLON

31

630

20/08/2025 08:38:50

00483206517TRLO0.1.1

CHIX

3

629.5

20/08/2025 08:38:50

00483206520TRLO0.1.1

XLON

67

630

20/08/2025 08:39:02

00483206544TRLO0.1.1

BATE

66

629.5

20/08/2025 08:42:01

00483207090TRLO0.1.1

XLON

124

629.5

20/08/2025 08:42:01

00483207091TRLO0.1.1

XLON

4

630

20/08/2025 08:45:55

00483207936TRLO0.1.1

TRQX

13

630

20/08/2025 08:45:55

00483207935TRLO0.1.1

TRQX

8

630

20/08/2025 08:50:23

00483208698TRLO0.1.1

XLON

29

630

20/08/2025 08:50:23

00483208697TRLO0.1.1

XLON

2

630

20/08/2025 08:50:23

00483208700TRLO0.1.1

XLON

12

630

20/08/2025 08:50:23

00483208701TRLO0.1.1

XLON

50

630

20/08/2025 08:50:23

00483208699TRLO0.1.1

XLON

6

630

20/08/2025 08:50:23

00483208702TRLO0.1.1

XLON

2

630

20/08/2025 08:57:13

00483209940TRLO0.1.1

XLON

12

630

20/08/2025 08:57:13

00483209939TRLO0.1.1

XLON

12

630

20/08/2025 08:57:13

00483209941TRLO0.1.1

XLON

57

630

20/08/2025 08:57:13

00483209942TRLO0.1.1

XLON

31

630

20/08/2025 08:57:13

00483209944TRLO0.1.1

CHIX

67

630

20/08/2025 08:57:13

00483209943TRLO0.1.1

BATE

17

630

20/08/2025 08:57:13

00483209947TRLO0.1.1

TRQX

31

630

20/08/2025 08:57:13

00483209945TRLO0.1.1

CHIX

67

630

20/08/2025 08:57:13

00483209946TRLO0.1.1

BATE

190

630

20/08/2025 08:59:11

00483210323TRLO0.1.1

XLON

17

630

20/08/2025 09:00:38

00483210717TRLO0.1.1

TRQX

35

630

20/08/2025 09:01:32

00483210855TRLO0.1.1

XLON

40

630

20/08/2025 09:01:32

00483210858TRLO0.1.1

XLON

115

630

20/08/2025 09:01:32

00483210856TRLO0.1.1

XLON

31

630

20/08/2025 09:01:34

00483210867TRLO0.1.1

CHIX

30

630

20/08/2025 09:01:51

00483210916TRLO0.1.1

BATE

37

630

20/08/2025 09:01:51

00483210917TRLO0.1.1

BATE

53

630

20/08/2025 09:06:28

00483211726TRLO0.1.1

XLON

66

630

20/08/2025 09:06:28

00483211727TRLO0.1.1

XLON

71

630

20/08/2025 09:06:28

00483211728TRLO0.1.1

XLON

17

630

20/08/2025 09:09:38

00483212314TRLO0.1.1

TRQX

31

630

20/08/2025 09:10:52

00483212489TRLO0.1.1

CHIX

67

629

20/08/2025 09:11:13

00483212534TRLO0.1.1

BATE

110

629

20/08/2025 09:13:46

00483212914TRLO0.1.1

XLON

80

629

20/08/2025 09:13:46

00483212915TRLO0.1.1

XLON

17

629

20/08/2025 09:18:42

00483213603TRLO0.1.1

TRQX

4

628

20/08/2025 09:20:16

00483213847TRLO0.1.1

CHIX

13

628

20/08/2025 09:20:16

00483213846TRLO0.1.1

CHIX

67

629

20/08/2025 09:20:31

00483213874TRLO0.1.1

BATE

14

628

20/08/2025 09:21:10

00483213990TRLO0.1.1

CHIX

25

628.5

20/08/2025 09:21:10

00483213991TRLO0.1.1

XLON

81

628.5

20/08/2025 09:21:10

00483213992TRLO0.1.1

XLON

84

628.5

20/08/2025 09:21:10

00483213993TRLO0.1.1

XLON

17

629

20/08/2025 09:27:46

00483214954TRLO0.1.1

TRQX

190

628.5

20/08/2025 09:28:28

00483215034TRLO0.1.1

XLON

3

628

20/08/2025 09:29:32

00483215214TRLO0.1.1

CHIX

67

629

20/08/2025 09:29:49

00483215249TRLO0.1.1

BATE

28

629

20/08/2025 09:31:50

00483215516TRLO0.1.1

CHIX

190

629

20/08/2025 09:35:41

00483216300TRLO0.1.1

XLON

17

629

20/08/2025 09:36:38

00483216475TRLO0.1.1

TRQX

8

629

20/08/2025 09:38:44

00483216845TRLO0.1.1

CHIX

23

629

20/08/2025 09:38:44

00483216846TRLO0.1.1

CHIX

67

629

20/08/2025 09:38:59

00483216868TRLO0.1.1

BATE

12

629

20/08/2025 09:42:57

00483217447TRLO0.1.1

XLON

16

629

20/08/2025 09:42:57

00483217448TRLO0.1.1

XLON

162

629

20/08/2025 09:42:57

00483217449TRLO0.1.1

XLON

13

628.5

20/08/2025 09:45:26

00483217968TRLO0.1.1

TRQX

4

628.5

20/08/2025 09:45:26

00483217969TRLO0.1.1

TRQX

12

627.5

20/08/2025 09:47:43

00483218352TRLO0.1.1

CHIX

2

627.5

20/08/2025 09:47:43

00483218354TRLO0.1.1

CHIX

12

627.5

20/08/2025 09:47:43

00483218353TRLO0.1.1

CHIX

5

627.5

20/08/2025 09:47:43

00483218355TRLO0.1.1

CHIX

67

627.5

20/08/2025 09:49:34

00483218684TRLO0.1.1

BATE

89

628

20/08/2025 09:50:04

00483218730TRLO0.1.1

XLON

91

628

20/08/2025 09:50:04

00483218731TRLO0.1.1

XLON

10

628

20/08/2025 09:50:04

00483218732TRLO0.1.1

XLON

17

627.5

20/08/2025 09:54:18

00483219425TRLO0.1.1

TRQX

31

627.5

20/08/2025 09:56:51

00483219766TRLO0.1.1

CHIX

67

627.5

20/08/2025 09:57:11

00483219792TRLO0.1.1

BATE

60

627.5

20/08/2025 09:57:14

00483219803TRLO0.1.1

XLON

39

628

20/08/2025 09:57:14

00483219805TRLO0.1.1

XLON

91

628

20/08/2025 09:57:14

00483219804TRLO0.1.1

XLON

17

627.5

20/08/2025 10:03:03

00483220972TRLO0.1.1

TRQX

190

627

20/08/2025 10:04:26

00483221217TRLO0.1.1

XLON

5

627

20/08/2025 10:05:53

00483221442TRLO0.1.1

CHIX

26

627

20/08/2025 10:05:53

00483221441TRLO0.1.1

CHIX

31

627.5

20/08/2025 10:14:49

00483222970TRLO0.1.1

CHIX

56

627.5

20/08/2025 10:14:56

00483222975TRLO0.1.1

XLON

134

627.5

20/08/2025 10:14:56

00483222976TRLO0.1.1

XLON

67

628

20/08/2025 10:15:35

00483223073TRLO0.1.1

BATE

67

628

20/08/2025 10:17:41

00483223323TRLO0.1.1

BATE

17

627.5

20/08/2025 10:17:41

00483223324TRLO0.1.1

TRQX

3

628

20/08/2025 10:23:44

00483224346TRLO0.1.1

CHIX

12

628

20/08/2025 10:23:44

00483224347TRLO0.1.1

CHIX

12

628

20/08/2025 10:23:44

00483224348TRLO0.1.1

CHIX

4

628

20/08/2025 10:24:09

00483224401TRLO0.1.1

CHIX

67

628

20/08/2025 10:24:09

00483224400TRLO0.1.1

BATE

12

628

20/08/2025 10:32:35

00483226088TRLO0.1.1

CHIX

7

628

20/08/2025 10:32:35

00483226090TRLO0.1.1

CHIX

12

628

20/08/2025 10:32:35

00483226089TRLO0.1.1

CHIX

67

628

20/08/2025 10:32:54

00483226117TRLO0.1.1

BATE

41

627.5

20/08/2025 10:33:55

00483226254TRLO0.1.1

XLON

190

627.5

20/08/2025 10:33:55

00483226253TRLO0.1.1

XLON

149

627.5

20/08/2025 10:33:55

00483226255TRLO0.1.1

XLON

34

627.5

20/08/2025 10:34:11

00483226274TRLO0.1.1

TRQX

36

628

20/08/2025 10:47:32

00483228357TRLO0.1.1

CHIX

190

629.5

20/08/2025 10:59:06

00483230125TRLO0.1.1

XLON

12

629

20/08/2025 11:01:51

00483230535TRLO0.1.1

CHIX

11

629

20/08/2025 11:01:51

00483230537TRLO0.1.1

CHIX

15

629

20/08/2025 11:01:51

00483230536TRLO0.1.1

CHIX

83

629.5

20/08/2025 11:01:58

00483230546TRLO0.1.1

BATE

190

629

20/08/2025 11:03:36

00483230719TRLO0.1.1

XLON

190

629

20/08/2025 11:07:47

00483231346TRLO0.1.1

XLON

17

629

20/08/2025 11:08:19

00483231409TRLO0.1.1

CHIX

21

629

20/08/2025 11:08:19

00483231410TRLO0.1.1

CHIX

83

629.5

20/08/2025 11:08:28

00483231453TRLO0.1.1

BATE

190

629

20/08/2025 11:11:57

00483231953TRLO0.1.1

XLON

12

629

20/08/2025 11:14:42

00483232329TRLO0.1.1

CHIX

12

629

20/08/2025 11:14:42

00483232330TRLO0.1.1

CHIX

14

629

20/08/2025 11:14:42

00483232331TRLO0.1.1

CHIX

83

629.5

20/08/2025 11:15:02

00483232375TRLO0.1.1

BATE

21

629.5

20/08/2025 11:15:31

00483232475TRLO0.1.1

TRQX

190

629

20/08/2025 11:16:09

00483232559TRLO0.1.1

XLON

190

629

20/08/2025 11:20:20

00483232994TRLO0.1.1

XLON

2

629

20/08/2025 11:20:46

00483233039TRLO0.1.1

TRQX

19

629.5

20/08/2025 11:20:46

00483233040TRLO0.1.1

TRQX

83

629.5

20/08/2025 11:21:40

00483233162TRLO0.1.1

BATE

38

629

20/08/2025 11:27:10

00483233925TRLO0.1.1

CHIX

190

629

20/08/2025 11:27:10

00483233928TRLO0.1.1

XLON

9

629.5

20/08/2025 11:27:10

00483233927TRLO0.1.1

TRQX

12

629.5

20/08/2025 11:27:10

00483233926TRLO0.1.1

TRQX

83

629.5

20/08/2025 11:28:13

00483234059TRLO0.1.1

BATE

21

629.5

20/08/2025 11:29:14

00483234163TRLO0.1.1

TRQX

12

629.5

20/08/2025 11:35:10

00483235046TRLO0.1.1

TRQX

9

629.5

20/08/2025 11:35:10

00483235047TRLO0.1.1

TRQX

38

629

20/08/2025 11:37:06

00483235267TRLO0.1.1

CHIX

83

629.5

20/08/2025 11:37:06

00483235266TRLO0.1.1

BATE

38

629

20/08/2025 11:37:06

00483235268TRLO0.1.1

CHIX

190

629

20/08/2025 11:37:06

00483235269TRLO0.1.1

XLON

21

629.5

20/08/2025 11:37:11

00483235282TRLO0.1.1

TRQX

190

629

20/08/2025 11:39:12

00483235587TRLO0.1.1

XLON

153

629

20/08/2025 11:42:53

00483236107TRLO0.1.1

XLON

14

629

20/08/2025 11:43:02

00483236151TRLO0.1.1

XLON

7

629

20/08/2025 11:44:10

00483236306TRLO0.1.1

XLON

16

629

20/08/2025 11:44:10

00483236307TRLO0.1.1

XLON

21

629

20/08/2025 11:44:34

00483236339TRLO0.1.1

TRQX

2

629

20/08/2025 11:45:47

00483236520TRLO0.1.1

CHIX

83

629.5

20/08/2025 11:46:44

00483236705TRLO0.1.1

BATE

36

629.5

20/08/2025 11:52:11

00483237565TRLO0.1.1

CHIX

190

629.5

20/08/2025 11:52:11

00483237566TRLO0.1.1

XLON

88

629.5

20/08/2025 11:54:22

00483237929TRLO0.1.1

XLON

102

629.5

20/08/2025 11:54:22

00483237930TRLO0.1.1

XLON

38

629.5

20/08/2025 11:55:26

00483238122TRLO0.1.1

CHIX

50

629.5

20/08/2025 11:56:28

00483238252TRLO0.1.1

BATE

2

629.5

20/08/2025 11:56:28

00483238253TRLO0.1.1

BATE

14

629.5

20/08/2025 11:58:46

00483238530TRLO0.1.1

BATE

5

629.5

20/08/2025 11:58:46

00483238532TRLO0.1.1

BATE

12

629.5

20/08/2025 11:58:46

00483238531TRLO0.1.1

BATE

190

629.5

20/08/2025 11:58:56

00483238554TRLO0.1.1

XLON

21

629

20/08/2025 11:59:33

00483238645TRLO0.1.1

TRQX

2

629

20/08/2025 12:01:56

00483239025TRLO0.1.1

TRQX

7

629

20/08/2025 12:01:56

00483239027TRLO0.1.1

TRQX

12

629

20/08/2025 12:01:56

00483239026TRLO0.1.1

TRQX

38

629

20/08/2025 12:02:30

00483239117TRLO0.1.1

CHIX

190

629

20/08/2025 12:02:30

00483239118TRLO0.1.1

XLON

83

629

20/08/2025 12:03:06

00483239227TRLO0.1.1

BATE

12

629

20/08/2025 12:06:05

00483239561TRLO0.1.1

XLON

113

629

20/08/2025 12:06:05

00483239562TRLO0.1.1

XLON

11

629

20/08/2025 12:08:37

00483240938TRLO0.1.1

XLON

83

629

20/08/2025 12:08:37

00483240936TRLO0.1.1

BATE

244

629

20/08/2025 12:08:37

00483240937TRLO0.1.1

XLON

38

629

20/08/2025 12:08:37

00483240939TRLO0.1.1

CHIX

21

629

20/08/2025 12:08:37

00483240940TRLO0.1.1

TRQX

12

629

20/08/2025 12:10:53

00483242357TRLO0.1.1

TRQX

9

629

20/08/2025 12:10:53

00483242358TRLO0.1.1

TRQX

190

629

20/08/2025 12:11:39

00483242664TRLO0.1.1

XLON

57

629

20/08/2025 12:14:13

00483243724TRLO0.1.1

BATE

38

629

20/08/2025 12:14:13

00483243725TRLO0.1.1

CHIX

26

629

20/08/2025 12:14:13

00483243726TRLO0.1.1

BATE

125

629

20/08/2025 12:14:41

00483243936TRLO0.1.1

XLON

65

629

20/08/2025 12:19:35

00483244996TRLO0.1.1

XLON

18

629.5

20/08/2025 12:21:53

00483245402TRLO0.1.1

XLON

54

629.5

20/08/2025 12:21:53

00483245403TRLO0.1.1

XLON

39

629.5

20/08/2025 12:21:53

00483245404TRLO0.1.1

XLON

3

630

20/08/2025 12:29:02

00483246615TRLO0.1.1

CHIX

380

631

20/08/2025 12:39:08

00483248298TRLO0.1.1

XLON

82

631

20/08/2025 12:39:08

00483248300TRLO0.1.1

XLON

91

631

20/08/2025 12:39:08

00483248299TRLO0.1.1

XLON

7

631

20/08/2025 12:41:11

00483248641TRLO0.1.1

CHIX

111

631

20/08/2025 12:41:11

00483248640TRLO0.1.1

CHIX

21

631

20/08/2025 12:41:11

00483248644TRLO0.1.1

TRQX

31

631

20/08/2025 12:41:11

00483248642TRLO0.1.1

CHIX

476

631

20/08/2025 12:41:11

00483248643TRLO0.1.1

XLON

21

631

20/08/2025 12:41:11

00483248646TRLO0.1.1

TRQX

63

631

20/08/2025 12:41:11

00483248645TRLO0.1.1

TRQX

38

631

20/08/2025 12:45:17

00483249439TRLO0.1.1

CHIX

65

631

20/08/2025 12:46:31

00483249703TRLO0.1.1

XLON

117

631

20/08/2025 12:46:31

00483249702TRLO0.1.1

XLON

8

631

20/08/2025 12:46:31

00483249704TRLO0.1.1

XLON

166

630

20/08/2025 12:52:19

00483250658TRLO0.1.1

BATE

1

630

20/08/2025 12:52:19

00483250660TRLO0.1.1

BATE

82

630

20/08/2025 12:52:19

00483250661TRLO0.1.1

BATE

83

630

20/08/2025 12:52:19

00483250659TRLO0.1.1

BATE

83

630

20/08/2025 12:52:19

00483250662TRLO0.1.1

BATE

21

630

20/08/2025 12:54:07

00483250910TRLO0.1.1

TRQX

178

630

20/08/2025 12:55:15

00483251032TRLO0.1.1

XLON

12

630

20/08/2025 12:55:15

00483251033TRLO0.1.1

XLON

38

630

20/08/2025 12:58:52

00483251597TRLO0.1.1

CHIX

38

630

20/08/2025 13:01:26

00483252115TRLO0.1.1

BATE

45

630

20/08/2025 13:01:26

00483252116TRLO0.1.1

BATE

4

630

20/08/2025 13:03:06

00483252318TRLO0.1.1

XLON

66

630

20/08/2025 13:03:06

00483252317TRLO0.1.1

XLON

71

630

20/08/2025 13:03:06

00483252316TRLO0.1.1

XLON

15

630

20/08/2025 13:03:06

00483252319TRLO0.1.1

XLON

34

630

20/08/2025 13:03:06

00483252320TRLO0.1.1

XLON

38

629.5

20/08/2025 13:09:41

00483253210TRLO0.1.1

CHIX

2

629.5

20/08/2025 13:12:19

00483253641TRLO0.1.1

BATE

49

629.5

20/08/2025 13:12:19

00483253642TRLO0.1.1

BATE

32

630

20/08/2025 13:12:19

00483253643TRLO0.1.1

BATE

21

629.5

20/08/2025 13:12:29

00483253659TRLO0.1.1

TRQX

12

629.5

20/08/2025 13:13:08

00483253729TRLO0.1.1

AQXE

204

629.5

20/08/2025 13:13:08

00483253730TRLO0.1.1

AQXE

190

629

20/08/2025 13:14:50

00483254098TRLO0.1.1

XLON

21

629.5

20/08/2025 13:16:13

00483254318TRLO0.1.1

TRQX

21

629

20/08/2025 13:17:01

00483254436TRLO0.1.1

XLON

21

629

20/08/2025 13:17:01

00483254437TRLO0.1.1

XLON

148

629.5

20/08/2025 13:19:04

00483254779TRLO0.1.1

XLON

2

629.5

20/08/2025 13:20:28

00483254966TRLO0.1.1

CHIX

36

629.5

20/08/2025 13:20:28

00483254967TRLO0.1.1

CHIX

12

629.5

20/08/2025 13:21:08

00483255068TRLO0.1.1

AQXE

83

630

20/08/2025 13:23:03

00483255484TRLO0.1.1

BATE

9

629.5

20/08/2025 13:23:41

00483255599TRLO0.1.1

XLON

116

629.5

20/08/2025 13:23:41

00483255600TRLO0.1.1

XLON

65

629.5

20/08/2025 13:29:51

00483257054TRLO0.1.1

XLON

21

630

20/08/2025 13:29:51

00483257055TRLO0.1.1

TRQX

21

630

20/08/2025 13:33:36

00483257533TRLO0.1.1

TRQX

190

630.5

20/08/2025 13:35:36

00483257793TRLO0.1.1

XLON

38

631

20/08/2025 13:36:41

00483257956TRLO0.1.1

CHIX

83

631

20/08/2025 13:36:58

00483258020TRLO0.1.1

BATE

1

631

20/08/2025 13:38:42

00483258299TRLO0.1.1

TRQX

20

631

20/08/2025 13:38:42

00483258298TRLO0.1.1

TRQX

83

631

20/08/2025 13:39:07

00483258373TRLO0.1.1

BATE

38

630.5

20/08/2025 13:39:07

00483258374TRLO0.1.1

CHIX

190

630.5

20/08/2025 13:39:07

00483258375TRLO0.1.1

XLON

190

630.5

20/08/2025 13:39:07

00483258376TRLO0.1.1

XLON

38

631.5

20/08/2025 13:42:27

00483258973TRLO0.1.1

CHIX

190

630

20/08/2025 13:46:35

00483259438TRLO0.1.1

XLON

190

630

20/08/2025 13:49:55

00483259842TRLO0.1.1

XLON

53

630.5

20/08/2025 13:50:33

00483260104TRLO0.1.1

CHIX

2

630

20/08/2025 13:50:35

00483260116TRLO0.1.1

AQXE

14

630

20/08/2025 13:50:35

00483260117TRLO0.1.1

AQXE

30

630

20/08/2025 13:50:44

00483260161TRLO0.1.1

TRQX

116

629.5

20/08/2025 13:50:46

00483260167TRLO0.1.1

BATE

190

629.5

20/08/2025 13:53:17

00483260856TRLO0.1.1

XLON

105

629.5

20/08/2025 13:56:32

00483261548TRLO0.1.1

XLON

85

629.5

20/08/2025 13:56:32

00483261549TRLO0.1.1

XLON

16

629.5

20/08/2025 13:57:21

00483261797TRLO0.1.1

AQXE

53

629

20/08/2025 13:57:42

00483261898TRLO0.1.1

CHIX

30

629.5

20/08/2025 13:57:54

00483262129TRLO0.1.1

TRQX

116

629.5

20/08/2025 13:58:02

00483262217TRLO0.1.1

BATE

61

629.5

20/08/2025 13:59:53

00483262661TRLO0.1.1

XLON

64

629.5

20/08/2025 13:59:53

00483262663TRLO0.1.1

XLON

65

629.5

20/08/2025 13:59:53

00483262662TRLO0.1.1

XLON

190

628.5

20/08/2025 14:04:33

00483263803TRLO0.1.1

XLON

30

628.5

20/08/2025 14:07:19

00483264362TRLO0.1.1

TRQX

116

629

20/08/2025 14:07:36

00483264421TRLO0.1.1

BATE

53

628.5

20/08/2025 14:09:09

00483264622TRLO0.1.1

XLON

137

628.5

20/08/2025 14:09:09

00483264623TRLO0.1.1

XLON

53

628

20/08/2025 14:09:48

00483264778TRLO0.1.1

CHIX

16

628

20/08/2025 14:10:00

00483264807TRLO0.1.1

AQXE

85

628.5

20/08/2025 14:13:54

00483265442TRLO0.1.1

XLON

18

628.5

20/08/2025 14:13:54

00483265444TRLO0.1.1

XLON

65

628.5

20/08/2025 14:13:54

00483265443TRLO0.1.1

XLON

22

628.5

20/08/2025 14:13:54

00483265445TRLO0.1.1

XLON

12

628

20/08/2025 14:15:43

00483265847TRLO0.1.1

AQXE

53

628

20/08/2025 14:17:05

00483266106TRLO0.1.1

CHIX

4

628

20/08/2025 14:17:23

00483266132TRLO0.1.1

AQXE

2

628

20/08/2025 14:17:56

00483266237TRLO0.1.1

BATE

114

628

20/08/2025 14:17:56

00483266238TRLO0.1.1

BATE

30

627.5

20/08/2025 14:18:12

00483266272TRLO0.1.1

TRQX

130

627.5

20/08/2025 14:18:32

00483266349TRLO0.1.1

XLON

60

627.5

20/08/2025 14:18:32

00483266350TRLO0.1.1

XLON

190

627.5

20/08/2025 14:23:36

00483267344TRLO0.1.1

XLON

16

628

20/08/2025 14:25:29

00483267788TRLO0.1.1

AQXE

30

628

20/08/2025 14:27:42

00483268233TRLO0.1.1

TRQX

116

628

20/08/2025 14:28:10

00483268351TRLO0.1.1

BATE

14

628

20/08/2025 14:28:46

00483268452TRLO0.1.1

CHIX

39

628

20/08/2025 14:30:30

00483270166TRLO0.1.1

CHIX

84

628

20/08/2025 14:30:30

00483270168TRLO0.1.1

XLON

106

628

20/08/2025 14:30:30

00483270167TRLO0.1.1

XLON

11

628

20/08/2025 14:33:59

00483273437TRLO0.1.1

AQXE

104

628.5

20/08/2025 14:34:43

00483273872TRLO0.1.1

XLON

116

629

20/08/2025 14:35:26

00483274264TRLO0.1.1

BATE

53

629

20/08/2025 14:35:26

00483274265TRLO0.1.1

CHIX

16

629.5

20/08/2025 14:39:05

00483276078TRLO0.1.1

AQXE

53

629

20/08/2025 14:40:12

00483277138TRLO0.1.1

CHIX

189

628.5

20/08/2025 14:40:12

00483277140TRLO0.1.1

XLON

190

628.5

20/08/2025 14:40:12

00483277139TRLO0.1.1

XLON

87

628.5

20/08/2025 14:40:12

00483277141TRLO0.1.1

XLON

190

628.5

20/08/2025 14:40:12

00483277142TRLO0.1.1

XLON

30

628.5

20/08/2025 14:40:12

00483277143TRLO0.1.1

TRQX

61

629

20/08/2025 14:40:50

00483277471TRLO0.1.1

BATE

55

629

20/08/2025 14:41:09

00483277675TRLO0.1.1

BATE

53

630.5

20/08/2025 14:50:11

00483283983TRLO0.1.1

CHIX

116

630.5

20/08/2025 14:50:11

00483283982TRLO0.1.1

BATE

380

630.5

20/08/2025 14:50:11

00483283984TRLO0.1.1

XLON

30

630.5

20/08/2025 14:50:11

00483283987TRLO0.1.1

TRQX

87

630.5

20/08/2025 14:50:11

00483283985TRLO0.1.1

XLON

103

630.5

20/08/2025 14:50:11

00483283986TRLO0.1.1

XLON

30

630.5

20/08/2025 14:50:11

00483283988TRLO0.1.1

TRQX

16

630

20/08/2025 14:52:14

00483285080TRLO0.1.1

TRQX

10

630

20/08/2025 14:52:14

00483285081TRLO0.1.1

TRQX

4

630.5

20/08/2025 14:52:14

00483285082TRLO0.1.1

TRQX

53

630

20/08/2025 14:52:27

00483285215TRLO0.1.1

CHIX

116

630.5

20/08/2025 14:52:49

00483285422TRLO0.1.1

BATE

13

630

20/08/2025 14:54:05

00483286265TRLO0.1.1

XLON

56

630

20/08/2025 14:54:05

00483286267TRLO0.1.1

XLON

134

630

20/08/2025 14:54:05

00483286268TRLO0.1.1

XLON

177

630

20/08/2025 14:54:05

00483286266TRLO0.1.1

XLON

118

630.5

20/08/2025 14:56:15

00483288463TRLO0.1.1

XLON

72

630.5

20/08/2025 14:56:15

00483288464TRLO0.1.1

XLON

12

630.5

20/08/2025 14:58:29

00483290173TRLO0.1.1

TRQX

53

630.5

20/08/2025 14:58:31

00483290186TRLO0.1.1

CHIX

12

630.5

20/08/2025 14:58:31

00483290187TRLO0.1.1

TRQX

6

630.5

20/08/2025 14:58:34

00483290202TRLO0.1.1

TRQX

116

630

20/08/2025 15:00:00

00483291004TRLO0.1.1

BATE

12

630

20/08/2025 15:00:00

00483291005TRLO0.1.1

XLON

178

630

20/08/2025 15:00:00

00483291006TRLO0.1.1

XLON

190

630

20/08/2025 15:01:35

00483292971TRLO0.1.1

XLON

21

631.5

20/08/2025 15:04:39

00483294744TRLO0.1.1

CHIX

4

631.5

20/08/2025 15:04:39

00483294745TRLO0.1.1

CHIX

5

631.5

20/08/2025 15:04:39

00483294746TRLO0.1.1

CHIX

23

631.5

20/08/2025 15:04:39

00483294747TRLO0.1.1

CHIX

12

631

20/08/2025 15:08:23

00483297753TRLO0.1.1

AQXE

41

631

20/08/2025 15:08:23

00483297755TRLO0.1.1

AQXE

16

631

20/08/2025 15:08:23

00483297758TRLO0.1.1

AQXE

16

631

20/08/2025 15:08:23

00483297759TRLO0.1.1

AQXE

190

631

20/08/2025 15:08:23

00483297760TRLO0.1.1

XLON

116

630.5

20/08/2025 15:08:23

00483297763TRLO0.1.1

BATE

190

631

20/08/2025 15:08:23

00483297762TRLO0.1.1

XLON

30

630.5

20/08/2025 15:08:23

00483297765TRLO0.1.1

TRQX

53

630.5

20/08/2025 15:10:11

00483299011TRLO0.1.1

CHIX

190

630.5

20/08/2025 15:10:19

00483299079TRLO0.1.1

XLON

4

630.5

20/08/2025 15:10:56

00483299421TRLO0.1.1

BATE

30

630.5

20/08/2025 15:10:56

00483299423TRLO0.1.1

TRQX

112

630.5

20/08/2025 15:10:56

00483299422TRLO0.1.1

BATE

16

631

20/08/2025 15:11:41

00483299932TRLO0.1.1

AQXE

190

630

20/08/2025 15:11:44

00483299970TRLO0.1.1

XLON

190

630.5

20/08/2025 15:14:20

00483301861TRLO0.1.1

XLON

15

630.5

20/08/2025 15:14:35

00483302160TRLO0.1.1

CHIX

38

630.5

20/08/2025 15:14:35

00483302159TRLO0.1.1

CHIX

30

630.5

20/08/2025 15:14:52

00483302358TRLO0.1.1

TRQX

116

630.5

20/08/2025 15:15:36

00483302998TRLO0.1.1

BATE

91

630.5

20/08/2025 15:16:34

00483303845TRLO0.1.1

XLON

99

630.5

20/08/2025 15:16:34

00483303846TRLO0.1.1

XLON

90

630.5

20/08/2025 15:19:07

00483305563TRLO0.1.1

XLON

100

630.5

20/08/2025 15:19:07

00483305562TRLO0.1.1

XLON

1

630.5

20/08/2025 15:24:06

00483308199TRLO0.1.1

BATE

115

630.5

20/08/2025 15:24:06

00483308198TRLO0.1.1

BATE

30

630.5

20/08/2025 15:24:06

00483308201TRLO0.1.1

TRQX

190

630.5

20/08/2025 15:24:06

00483308200TRLO0.1.1

XLON

16

630

20/08/2025 15:24:55

00483308728TRLO0.1.1

AQXE

16

630

20/08/2025 15:24:55

00483308729TRLO0.1.1

AQXE

82

630

20/08/2025 15:24:55

00483308730TRLO0.1.1

XLON

30

630.5

20/08/2025 15:26:15

00483309509TRLO0.1.1

TRQX

116

630.5

20/08/2025 15:26:47

00483309797TRLO0.1.1

BATE

108

630

20/08/2025 15:27:26

00483310195TRLO0.1.1

XLON

53

630

20/08/2025 15:28:13

00483310613TRLO0.1.1

CHIX

53

630

20/08/2025 15:28:13

00483310614TRLO0.1.1

CHIX

190

630

20/08/2025 15:28:13

00483310615TRLO0.1.1

XLON

7

630

20/08/2025 15:29:00

00483311133TRLO0.1.1

AQXE

9

630

20/08/2025 15:29:00

00483311134TRLO0.1.1

AQXE

39

630

20/08/2025 15:30:53

00483312144TRLO0.1.1

CHIX

14

630

20/08/2025 15:30:53

00483312145TRLO0.1.1

CHIX

190

629.5

20/08/2025 15:31:01

00483312255TRLO0.1.1

XLON

30

630

20/08/2025 15:31:05

00483312304TRLO0.1.1

TRQX

23

630

20/08/2025 15:31:51

00483312748TRLO0.1.1

BATE

32

630.5

20/08/2025 15:31:51

00483312750TRLO0.1.1

BATE

61

630.5

20/08/2025 15:31:51

00483312749TRLO0.1.1

BATE

190

630

20/08/2025 15:33:22

00483313558TRLO0.1.1

XLON

88

630

20/08/2025 15:35:46

00483314645TRLO0.1.1

XLON

53

630

20/08/2025 15:35:46

00483314646TRLO0.1.1

CHIX

102

630

20/08/2025 15:35:46

00483314647TRLO0.1.1

XLON

190

630

20/08/2025 15:35:46

00483314648TRLO0.1.1

XLON

30

630

20/08/2025 15:35:46

00483314649TRLO0.1.1

TRQX

116

630.5

20/08/2025 15:36:09

00483314933TRLO0.1.1

BATE

70

630

20/08/2025 15:39:35

00483316943TRLO0.1.1

XLON

84

630

20/08/2025 15:39:35

00483316942TRLO0.1.1

XLON

106

630

20/08/2025 15:39:35

00483316941TRLO0.1.1

XLON

75

630.5

20/08/2025 15:44:06

00483319486TRLO0.1.1

XLON

5

631

20/08/2025 15:45:08

00483320100TRLO0.1.1

TRQX

10

631

20/08/2025 15:45:08

00483320101TRLO0.1.1

TRQX

36

631

20/08/2025 15:45:27

00483320308TRLO0.1.1

CHIX

53

631

20/08/2025 15:45:27

00483320307TRLO0.1.1

CHIX

17

631

20/08/2025 15:45:27

00483320309TRLO0.1.1

CHIX

17

631

20/08/2025 15:46:33

00483321096TRLO0.1.1

XLON

250

631

20/08/2025 15:46:33

00483321097TRLO0.1.1

XLON

158

631

20/08/2025 15:46:33

00483321098TRLO0.1.1

XLON

190

631

20/08/2025 15:46:33

00483321099TRLO0.1.1

XLON

1

631

20/08/2025 15:47:53

00483321858TRLO0.1.1

TRQX

29

631

20/08/2025 15:47:53

00483321857TRLO0.1.1

TRQX

17

631

20/08/2025 15:47:54

00483321871TRLO0.1.1

CHIX

36

631

20/08/2025 15:47:54

00483321872TRLO0.1.1

CHIX

5

631

20/08/2025 15:48:28

00483322165TRLO0.1.1

XLON

84

631

20/08/2025 15:48:28

00483322166TRLO0.1.1

XLON

101

631

20/08/2025 15:48:28

00483322167TRLO0.1.1

XLON

116

630.5

20/08/2025 15:49:06

00483322465TRLO0.1.1

BATE

116

630.5

20/08/2025 15:49:06

00483322466TRLO0.1.1

BATE

3

631

20/08/2025 15:49:41

00483322990TRLO0.1.1

TRQX

27

631

20/08/2025 15:49:41

00483322991TRLO0.1.1

TRQX

64

630

20/08/2025 15:50:17

00483323685TRLO0.1.1

AQXE

190

630

20/08/2025 15:50:17

00483323684TRLO0.1.1

XLON

16

630

20/08/2025 15:50:17

00483323686TRLO0.1.1

AQXE

25

630.5

20/08/2025 15:51:23

00483324400TRLO0.1.1

BATE

91

630.5

20/08/2025 15:51:23

00483324401TRLO0.1.1

BATE

53

630.5

20/08/2025 15:52:10

00483324816TRLO0.1.1

CHIX

2

630.5

20/08/2025 15:52:28

00483324980TRLO0.1.1

TRQX

28

630.5

20/08/2025 15:52:28

00483324981TRLO0.1.1

TRQX

190

630

20/08/2025 15:52:37

00483325090TRLO0.1.1

XLON

16

630

20/08/2025 15:52:38

00483325098TRLO0.1.1

AQXE

55

630.5

20/08/2025 15:53:40

00483325826TRLO0.1.1

BATE

61

630.5

20/08/2025 15:53:40

00483325825TRLO0.1.1

BATE

11

630

20/08/2025 15:54:30

00483326322TRLO0.1.1

XLON

179

630

20/08/2025 15:54:30

00483326324TRLO0.1.1

XLON

12

630

20/08/2025 15:56:27

00483327575TRLO0.1.1

CHIX

25

630

20/08/2025 15:56:27

00483327574TRLO0.1.1

CHIX

14

630

20/08/2025 15:56:27

00483327576TRLO0.1.1

CHIX

2

630

20/08/2025 15:56:27

00483327577TRLO0.1.1

CHIX

107

630

20/08/2025 15:56:31

00483327633TRLO0.1.1

XLON

83

630

20/08/2025 15:56:31

00483327634TRLO0.1.1

XLON

26

630.5

20/08/2025 15:57:49

00483328667TRLO0.1.1

BATE

90

630.5

20/08/2025 15:57:49

00483328668TRLO0.1.1

BATE

4

630

20/08/2025 15:59:32

00483330099TRLO0.1.1

TRQX

6

630

20/08/2025 15:59:32

00483330100TRLO0.1.1

TRQX

51

630

20/08/2025 16:00:01

00483330486TRLO0.1.1

XLON

190

630

20/08/2025 16:00:01

00483330487TRLO0.1.1

XLON

53

630.5

20/08/2025 16:03:15

00483332719TRLO0.1.1

CHIX

190

630.5

20/08/2025 16:03:15

00483332720TRLO0.1.1

XLON

190

630.5

20/08/2025 16:03:15

00483332721TRLO0.1.1

XLON

329

630.5

20/08/2025 16:03:15

00483332722TRLO0.1.1

XLON

7

630.5

20/08/2025 16:05:52

00483334408TRLO0.1.1

BATE

116

630.5

20/08/2025 16:05:52

00483334407TRLO0.1.1

BATE

39

631.5

20/08/2025 16:09:06

00483336375TRLO0.1.1

BATE

109

631.5

20/08/2025 16:09:06

00483336374TRLO0.1.1

BATE

53

631.5

20/08/2025 16:09:06

00483336377TRLO0.1.1

CHIX

77

631.5

20/08/2025 16:09:06

00483336376TRLO0.1.1

BATE

53

631.5

20/08/2025 16:09:06

00483336378TRLO0.1.1

CHIX

53

631.5

20/08/2025 16:09:06

00483336379TRLO0.1.1

CHIX

190

631.5

20/08/2025 16:09:06

00483336380TRLO0.1.1

XLON

380

631.5

20/08/2025 16:09:06

00483336381TRLO0.1.1

XLON

48

631.5

20/08/2025 16:09:06

00483336383TRLO0.1.1

AQXE

175

631.5

20/08/2025 16:09:06

00483336382TRLO0.1.1

XLON

15

631.5

20/08/2025 16:09:06

00483336384TRLO0.1.1

XLON

16

631.5

20/08/2025 16:09:06

00483336385TRLO0.1.1

AQXE

16

631.5

20/08/2025 16:09:06

00483336386TRLO0.1.1

AQXE

30

631.5

20/08/2025 16:09:06

00483336387TRLO0.1.1

TRQX

30

631.5

20/08/2025 16:09:06

00483336389TRLO0.1.1

TRQX

95

631.5

20/08/2025 16:09:06

00483336388TRLO0.1.1

TRQX

16

631.5

20/08/2025 16:11:03

00483337661TRLO0.1.1

AQXE

41

631.5

20/08/2025 16:11:18

00483337847TRLO0.1.1

BATE

75

631.5

20/08/2025 16:11:18

00483337848TRLO0.1.1

BATE

190

630.5

20/08/2025 16:11:18

00483337853TRLO0.1.1

XLON

53

631

20/08/2025 16:11:26

00483337919TRLO0.1.1

CHIX

30

631

20/08/2025 16:11:43

00483338051TRLO0.1.1

TRQX

41

631

20/08/2025 16:13:35

00483339254TRLO0.1.1

BATE

75

631.5

20/08/2025 16:13:35

00483339255TRLO0.1.1

BATE

16

631.5

20/08/2025 16:13:42

00483339418TRLO0.1.1

AQXE

86

630.5

20/08/2025 16:13:51

00483339551TRLO0.1.1

XLON

104

630.5

20/08/2025 16:13:51

00483339550TRLO0.1.1

XLON

380

630.5

20/08/2025 16:13:51

00483339552TRLO0.1.1

XLON

5

630.5

20/08/2025 16:14:11

00483339812TRLO0.1.1

CHIX

48

630.5

20/08/2025 16:14:11

00483339813TRLO0.1.1

CHIX

13

631

20/08/2025 16:14:27

00483339935TRLO0.1.1

TRQX

17

631

20/08/2025 16:14:27

00483339936TRLO0.1.1

TRQX

16

631

20/08/2025 16:15:27

00483340673TRLO0.1.1

XLON

23

631

20/08/2025 16:15:27

00483340674TRLO0.1.1

XLON

23

631

20/08/2025 16:15:27

00483340675TRLO0.1.1

XLON

149

631

20/08/2025 16:17:26

00483342393TRLO0.1.1

XLON

809

631.5

20/08/2025 16:20:26

00483345028TRLO0.1.1

XLON

52

631.5

20/08/2025 16:20:28

00483345060TRLO0.1.1

CHIX

108

631.5

20/08/2025 16:20:28

00483345061TRLO0.1.1

CHIX

4

631.5

20/08/2025 16:20:43

00483345258TRLO0.1.1

TRQX

87

631.5

20/08/2025 16:20:43

00483345259TRLO0.1.1

TRQX

112

631

20/08/2025 16:20:43

00483345261TRLO0.1.1

BATE

114

631

20/08/2025 16:20:43

00483345262TRLO0.1.1

BATE

5

631

20/08/2025 16:22:22

00483347771TRLO0.1.1

AQXE

11

631

20/08/2025 16:22:22

00483347770TRLO0.1.1

AQXE

23

631

20/08/2025 16:22:22

00483347772TRLO0.1.1

AQXE

29

631

20/08/2025 16:22:22

00483347773TRLO0.1.1

AQXE

113

631.5

20/08/2025 16:22:27

00483347914TRLO0.1.1

XLON

622

631.5

20/08/2025 16:22:27

00483347915TRLO0.1.1

XLON

33

631.5

20/08/2025 16:22:49

00483348298TRLO0.1.1

CHIX

6

631.5

20/08/2025 16:22:51

00483348430TRLO0.1.1

TRQX

3

631.5

20/08/2025 16:24:07

00483349521TRLO0.1.1

BATE

355

631.5

20/08/2025 16:24:07

00483349522TRLO0.1.1

XLON

210

631.5

20/08/2025 16:24:27

00483349751TRLO0.1.1

BATE

107

631.5

20/08/2025 16:24:27

00483349752TRLO0.1.1

BATE

122

631.5

20/08/2025 16:24:27

00483349753TRLO0.1.1

BATE

20

631.5

20/08/2025 16:24:28

00483349765TRLO0.1.1

CHIX

73

631.5

20/08/2025 16:25:11

00483350436TRLO0.1.1

TRQX

49

630.5

20/08/2025 16:25:12

00483350452TRLO0.1.1

CHIX

178

631

20/08/2025 16:25:12

00483350451TRLO0.1.1

XLON

38

630.5

20/08/2025 16:25:18

00483350507TRLO0.1.1

CHIX

8

631

20/08/2025 16:25:31

00483350673TRLO0.1.1

AQXE

16

631

20/08/2025 16:25:31

00483350674TRLO0.1.1

AQXE

65

631

20/08/2025 16:26:13

00483351279TRLO0.1.1

BATE

2

630.5

20/08/2025 16:26:19

00483351363TRLO0.1.1

CHIX

5

630.5

20/08/2025 16:26:28

00483351479TRLO0.1.1

CHIX

1

631

20/08/2025 16:27:04

00483351973TRLO0.1.1

TRQX

22

631

20/08/2025 16:27:23

00483352324TRLO0.1.1

XLON

96

631

20/08/2025 16:27:26

00483352348TRLO0.1.1

XLON

114

631

20/08/2025 16:27:26

00483352349TRLO0.1.1

XLON

1

630.5

20/08/2025 16:28:24

00483353179TRLO0.1.1

AQXE

1

630.5

20/08/2025 16:28:43

00483353396TRLO0.1.1

AQXE

2

630.5

20/08/2025 16:28:43

00483353397TRLO0.1.1

AQXE

1

630.5

20/08/2025 16:29:54

00483354743TRLO0.1.1

AQXE


