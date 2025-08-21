Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 21
www.bodycote.com
21 August 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
20 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
36,997
Highest price paid per share (pence per share):
632.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
627.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
629.88p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,763,437 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 546,967 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,692,735 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
190
632
20/08/2025 08:05:03
00483200500TRLO0.1.1
XLON
17
632.5
20/08/2025 08:06:13
00483200749TRLO0.1.1
TRQX
66
632
20/08/2025 08:06:14
00483200758TRLO0.1.1
BATE
30
631.5
20/08/2025 08:06:16
00483200765TRLO0.1.1
CHIX
1
630
20/08/2025 08:10:17
00483201691TRLO0.1.1
XLON
30
631.5
20/08/2025 08:12:14
00483202000TRLO0.1.1
CHIX
17
630.5
20/08/2025 08:12:16
00483202004TRLO0.1.1
TRQX
66
632
20/08/2025 08:12:31
00483202053TRLO0.1.1
BATE
66
631
20/08/2025 08:12:40
00483202074TRLO0.1.1
XLON
123
631
20/08/2025 08:12:40
00483202073TRLO0.1.1
XLON
130
631
20/08/2025 08:14:55
00483202416TRLO0.1.1
XLON
60
631
20/08/2025 08:14:55
00483202417TRLO0.1.1
XLON
30
631.5
20/08/2025 08:18:19
00483203032TRLO0.1.1
CHIX
58
632
20/08/2025 08:18:42
00483203084TRLO0.1.1
BATE
8
632
20/08/2025 08:18:42
00483203085TRLO0.1.1
BATE
17
630.5
20/08/2025 08:19:13
00483203179TRLO0.1.1
TRQX
118
631
20/08/2025 08:19:52
00483203266TRLO0.1.1
XLON
72
631
20/08/2025 08:19:52
00483203267TRLO0.1.1
XLON
13
631.5
20/08/2025 08:24:25
00483203886TRLO0.1.1
CHIX
17
631.5
20/08/2025 08:24:25
00483203885TRLO0.1.1
CHIX
118
631
20/08/2025 08:29:51
00483204672TRLO0.1.1
XLON
72
631
20/08/2025 08:29:51
00483204673TRLO0.1.1
XLON
31
631.5
20/08/2025 08:31:21
00483205139TRLO0.1.1
CHIX
17
630.5
20/08/2025 08:31:27
00483205145TRLO0.1.1
TRQX
67
630.5
20/08/2025 08:31:34
00483205181TRLO0.1.1
BATE
17
630.5
20/08/2025 08:38:39
00483206458TRLO0.1.1
TRQX
61
629.5
20/08/2025 08:38:50
00483206518TRLO0.1.1
XLON
126
629.5
20/08/2025 08:38:50
00483206519TRLO0.1.1
XLON
31
630
20/08/2025 08:38:50
00483206517TRLO0.1.1
CHIX
3
629.5
20/08/2025 08:38:50
00483206520TRLO0.1.1
XLON
67
630
20/08/2025 08:39:02
00483206544TRLO0.1.1
BATE
66
629.5
20/08/2025 08:42:01
00483207090TRLO0.1.1
XLON
124
629.5
20/08/2025 08:42:01
00483207091TRLO0.1.1
XLON
4
630
20/08/2025 08:45:55
00483207936TRLO0.1.1
TRQX
13
630
20/08/2025 08:45:55
00483207935TRLO0.1.1
TRQX
8
630
20/08/2025 08:50:23
00483208698TRLO0.1.1
XLON
29
630
20/08/2025 08:50:23
00483208697TRLO0.1.1
XLON
2
630
20/08/2025 08:50:23
00483208700TRLO0.1.1
XLON
12
630
20/08/2025 08:50:23
00483208701TRLO0.1.1
XLON
50
630
20/08/2025 08:50:23
00483208699TRLO0.1.1
XLON
6
630
20/08/2025 08:50:23
00483208702TRLO0.1.1
XLON
2
630
20/08/2025 08:57:13
00483209940TRLO0.1.1
XLON
12
630
20/08/2025 08:57:13
00483209939TRLO0.1.1
XLON
12
630
20/08/2025 08:57:13
00483209941TRLO0.1.1
XLON
57
630
20/08/2025 08:57:13
00483209942TRLO0.1.1
XLON
31
630
20/08/2025 08:57:13
00483209944TRLO0.1.1
CHIX
67
630
20/08/2025 08:57:13
00483209943TRLO0.1.1
BATE
17
630
20/08/2025 08:57:13
00483209947TRLO0.1.1
TRQX
31
630
20/08/2025 08:57:13
00483209945TRLO0.1.1
CHIX
67
630
20/08/2025 08:57:13
00483209946TRLO0.1.1
BATE
190
630
20/08/2025 08:59:11
00483210323TRLO0.1.1
XLON
17
630
20/08/2025 09:00:38
00483210717TRLO0.1.1
TRQX
35
630
20/08/2025 09:01:32
00483210855TRLO0.1.1
XLON
40
630
20/08/2025 09:01:32
00483210858TRLO0.1.1
XLON
115
630
20/08/2025 09:01:32
00483210856TRLO0.1.1
XLON
31
630
20/08/2025 09:01:34
00483210867TRLO0.1.1
CHIX
30
630
20/08/2025 09:01:51
00483210916TRLO0.1.1
BATE
37
630
20/08/2025 09:01:51
00483210917TRLO0.1.1
BATE
53
630
20/08/2025 09:06:28
00483211726TRLO0.1.1
XLON
66
630
20/08/2025 09:06:28
00483211727TRLO0.1.1
XLON
71
630
20/08/2025 09:06:28
00483211728TRLO0.1.1
XLON
17
630
20/08/2025 09:09:38
00483212314TRLO0.1.1
TRQX
31
630
20/08/2025 09:10:52
00483212489TRLO0.1.1
CHIX
67
629
20/08/2025 09:11:13
00483212534TRLO0.1.1
BATE
110
629
20/08/2025 09:13:46
00483212914TRLO0.1.1
XLON
80
629
20/08/2025 09:13:46
00483212915TRLO0.1.1
XLON
17
629
20/08/2025 09:18:42
00483213603TRLO0.1.1
TRQX
4
628
20/08/2025 09:20:16
00483213847TRLO0.1.1
CHIX
13
628
20/08/2025 09:20:16
00483213846TRLO0.1.1
CHIX
67
629
20/08/2025 09:20:31
00483213874TRLO0.1.1
BATE
14
628
20/08/2025 09:21:10
00483213990TRLO0.1.1
CHIX
25
628.5
20/08/2025 09:21:10
00483213991TRLO0.1.1
XLON
81
628.5
20/08/2025 09:21:10
00483213992TRLO0.1.1
XLON
84
628.5
20/08/2025 09:21:10
00483213993TRLO0.1.1
XLON
17
629
20/08/2025 09:27:46
00483214954TRLO0.1.1
TRQX
190
628.5
20/08/2025 09:28:28
00483215034TRLO0.1.1
XLON
3
628
20/08/2025 09:29:32
00483215214TRLO0.1.1
CHIX
67
629
20/08/2025 09:29:49
00483215249TRLO0.1.1
BATE
28
629
20/08/2025 09:31:50
00483215516TRLO0.1.1
CHIX
190
629
20/08/2025 09:35:41
00483216300TRLO0.1.1
XLON
17
629
20/08/2025 09:36:38
00483216475TRLO0.1.1
TRQX
8
629
20/08/2025 09:38:44
00483216845TRLO0.1.1
CHIX
23
629
20/08/2025 09:38:44
00483216846TRLO0.1.1
CHIX
67
629
20/08/2025 09:38:59
00483216868TRLO0.1.1
BATE
12
629
20/08/2025 09:42:57
00483217447TRLO0.1.1
XLON
16
629
20/08/2025 09:42:57
00483217448TRLO0.1.1
XLON
162
629
20/08/2025 09:42:57
00483217449TRLO0.1.1
XLON
13
628.5
20/08/2025 09:45:26
00483217968TRLO0.1.1
TRQX
4
628.5
20/08/2025 09:45:26
00483217969TRLO0.1.1
TRQX
12
627.5
20/08/2025 09:47:43
00483218352TRLO0.1.1
CHIX
2
627.5
20/08/2025 09:47:43
00483218354TRLO0.1.1
CHIX
12
627.5
20/08/2025 09:47:43
00483218353TRLO0.1.1
CHIX
5
627.5
20/08/2025 09:47:43
00483218355TRLO0.1.1
CHIX
67
627.5
20/08/2025 09:49:34
00483218684TRLO0.1.1
BATE
89
628
20/08/2025 09:50:04
00483218730TRLO0.1.1
XLON
91
628
20/08/2025 09:50:04
00483218731TRLO0.1.1
XLON
10
628
20/08/2025 09:50:04
00483218732TRLO0.1.1
XLON
17
627.5
20/08/2025 09:54:18
00483219425TRLO0.1.1
TRQX
31
627.5
20/08/2025 09:56:51
00483219766TRLO0.1.1
CHIX
67
627.5
20/08/2025 09:57:11
00483219792TRLO0.1.1
BATE
60
627.5
20/08/2025 09:57:14
00483219803TRLO0.1.1
XLON
39
628
20/08/2025 09:57:14
00483219805TRLO0.1.1
XLON
91
628
20/08/2025 09:57:14
00483219804TRLO0.1.1
XLON
17
627.5
20/08/2025 10:03:03
00483220972TRLO0.1.1
TRQX
190
627
20/08/2025 10:04:26
00483221217TRLO0.1.1
XLON
5
627
20/08/2025 10:05:53
00483221442TRLO0.1.1
CHIX
26
627
20/08/2025 10:05:53
00483221441TRLO0.1.1
CHIX
31
627.5
20/08/2025 10:14:49
00483222970TRLO0.1.1
CHIX
56
627.5
20/08/2025 10:14:56
00483222975TRLO0.1.1
XLON
134
627.5
20/08/2025 10:14:56
00483222976TRLO0.1.1
XLON
67
628
20/08/2025 10:15:35
00483223073TRLO0.1.1
BATE
67
628
20/08/2025 10:17:41
00483223323TRLO0.1.1
BATE
17
627.5
20/08/2025 10:17:41
00483223324TRLO0.1.1
TRQX
3
628
20/08/2025 10:23:44
00483224346TRLO0.1.1
CHIX
12
628
20/08/2025 10:23:44
00483224347TRLO0.1.1
CHIX
12
628
20/08/2025 10:23:44
00483224348TRLO0.1.1
CHIX
4
628
20/08/2025 10:24:09
00483224401TRLO0.1.1
CHIX
67
628
20/08/2025 10:24:09
00483224400TRLO0.1.1
BATE
12
628
20/08/2025 10:32:35
00483226088TRLO0.1.1
CHIX
7
628
20/08/2025 10:32:35
00483226090TRLO0.1.1
CHIX
12
628
20/08/2025 10:32:35
00483226089TRLO0.1.1
CHIX
67
628
20/08/2025 10:32:54
00483226117TRLO0.1.1
BATE
41
627.5
20/08/2025 10:33:55
00483226254TRLO0.1.1
XLON
190
627.5
20/08/2025 10:33:55
00483226253TRLO0.1.1
XLON
149
627.5
20/08/2025 10:33:55
00483226255TRLO0.1.1
XLON
34
627.5
20/08/2025 10:34:11
00483226274TRLO0.1.1
TRQX
36
628
20/08/2025 10:47:32
00483228357TRLO0.1.1
CHIX
190
629.5
20/08/2025 10:59:06
00483230125TRLO0.1.1
XLON
12
629
20/08/2025 11:01:51
00483230535TRLO0.1.1
CHIX
11
629
20/08/2025 11:01:51
00483230537TRLO0.1.1
CHIX
15
629
20/08/2025 11:01:51
00483230536TRLO0.1.1
CHIX
83
629.5
20/08/2025 11:01:58
00483230546TRLO0.1.1
BATE
190
629
20/08/2025 11:03:36
00483230719TRLO0.1.1
XLON
190
629
20/08/2025 11:07:47
00483231346TRLO0.1.1
XLON
17
629
20/08/2025 11:08:19
00483231409TRLO0.1.1
CHIX
21
629
20/08/2025 11:08:19
00483231410TRLO0.1.1
CHIX
83
629.5
20/08/2025 11:08:28
00483231453TRLO0.1.1
BATE
190
629
20/08/2025 11:11:57
00483231953TRLO0.1.1
XLON
12
629
20/08/2025 11:14:42
00483232329TRLO0.1.1
CHIX
12
629
20/08/2025 11:14:42
00483232330TRLO0.1.1
CHIX
14
629
20/08/2025 11:14:42
00483232331TRLO0.1.1
CHIX
83
629.5
20/08/2025 11:15:02
00483232375TRLO0.1.1
BATE
21
629.5
20/08/2025 11:15:31
00483232475TRLO0.1.1
TRQX
190
629
20/08/2025 11:16:09
00483232559TRLO0.1.1
XLON
190
629
20/08/2025 11:20:20
00483232994TRLO0.1.1
XLON
2
629
20/08/2025 11:20:46
00483233039TRLO0.1.1
TRQX
19
629.5
20/08/2025 11:20:46
00483233040TRLO0.1.1
TRQX
83
629.5
20/08/2025 11:21:40
00483233162TRLO0.1.1
BATE
38
629
20/08/2025 11:27:10
00483233925TRLO0.1.1
CHIX
190
629
20/08/2025 11:27:10
00483233928TRLO0.1.1
XLON
9
629.5
20/08/2025 11:27:10
00483233927TRLO0.1.1
TRQX
12
629.5
20/08/2025 11:27:10
00483233926TRLO0.1.1
TRQX
83
629.5
20/08/2025 11:28:13
00483234059TRLO0.1.1
BATE
21
629.5
20/08/2025 11:29:14
00483234163TRLO0.1.1
TRQX
12
629.5
20/08/2025 11:35:10
00483235046TRLO0.1.1
TRQX
9
629.5
20/08/2025 11:35:10
00483235047TRLO0.1.1
TRQX
38
629
20/08/2025 11:37:06
00483235267TRLO0.1.1
CHIX
83
629.5
20/08/2025 11:37:06
00483235266TRLO0.1.1
BATE
38
629
20/08/2025 11:37:06
00483235268TRLO0.1.1
CHIX
190
629
20/08/2025 11:37:06
00483235269TRLO0.1.1
XLON
21
629.5
20/08/2025 11:37:11
00483235282TRLO0.1.1
TRQX
190
629
20/08/2025 11:39:12
00483235587TRLO0.1.1
XLON
153
629
20/08/2025 11:42:53
00483236107TRLO0.1.1
XLON
14
629
20/08/2025 11:43:02
00483236151TRLO0.1.1
XLON
7
629
20/08/2025 11:44:10
00483236306TRLO0.1.1
XLON
16
629
20/08/2025 11:44:10
00483236307TRLO0.1.1
XLON
21
629
20/08/2025 11:44:34
00483236339TRLO0.1.1
TRQX
2
629
20/08/2025 11:45:47
00483236520TRLO0.1.1
CHIX
83
629.5
20/08/2025 11:46:44
00483236705TRLO0.1.1
BATE
36
629.5
20/08/2025 11:52:11
00483237565TRLO0.1.1
CHIX
190
629.5
20/08/2025 11:52:11
00483237566TRLO0.1.1
XLON
88
629.5
20/08/2025 11:54:22
00483237929TRLO0.1.1
XLON
102
629.5
20/08/2025 11:54:22
00483237930TRLO0.1.1
XLON
38
629.5
20/08/2025 11:55:26
00483238122TRLO0.1.1
CHIX
50
629.5
20/08/2025 11:56:28
00483238252TRLO0.1.1
BATE
2
629.5
20/08/2025 11:56:28
00483238253TRLO0.1.1
BATE
14
629.5
20/08/2025 11:58:46
00483238530TRLO0.1.1
BATE
5
629.5
20/08/2025 11:58:46
00483238532TRLO0.1.1
BATE
12
629.5
20/08/2025 11:58:46
00483238531TRLO0.1.1
BATE
190
629.5
20/08/2025 11:58:56
00483238554TRLO0.1.1
XLON
21
629
20/08/2025 11:59:33
00483238645TRLO0.1.1
TRQX
2
629
20/08/2025 12:01:56
00483239025TRLO0.1.1
TRQX
7
629
20/08/2025 12:01:56
00483239027TRLO0.1.1
TRQX
12
629
20/08/2025 12:01:56
00483239026TRLO0.1.1
TRQX
38
629
20/08/2025 12:02:30
00483239117TRLO0.1.1
CHIX
190
629
20/08/2025 12:02:30
00483239118TRLO0.1.1
XLON
83
629
20/08/2025 12:03:06
00483239227TRLO0.1.1
BATE
12
629
20/08/2025 12:06:05
00483239561TRLO0.1.1
XLON
113
629
20/08/2025 12:06:05
00483239562TRLO0.1.1
XLON
11
629
20/08/2025 12:08:37
00483240938TRLO0.1.1
XLON
83
629
20/08/2025 12:08:37
00483240936TRLO0.1.1
BATE
244
629
20/08/2025 12:08:37
00483240937TRLO0.1.1
XLON
38
629
20/08/2025 12:08:37
00483240939TRLO0.1.1
CHIX
21
629
20/08/2025 12:08:37
00483240940TRLO0.1.1
TRQX
12
629
20/08/2025 12:10:53
00483242357TRLO0.1.1
TRQX
9
629
20/08/2025 12:10:53
00483242358TRLO0.1.1
TRQX
190
629
20/08/2025 12:11:39
00483242664TRLO0.1.1
XLON
57
629
20/08/2025 12:14:13
00483243724TRLO0.1.1
BATE
38
629
20/08/2025 12:14:13
00483243725TRLO0.1.1
CHIX
26
629
20/08/2025 12:14:13
00483243726TRLO0.1.1
BATE
125
629
20/08/2025 12:14:41
00483243936TRLO0.1.1
XLON
65
629
20/08/2025 12:19:35
00483244996TRLO0.1.1
XLON
18
629.5
20/08/2025 12:21:53
00483245402TRLO0.1.1
XLON
54
629.5
20/08/2025 12:21:53
00483245403TRLO0.1.1
XLON
39
629.5
20/08/2025 12:21:53
00483245404TRLO0.1.1
XLON
3
630
20/08/2025 12:29:02
00483246615TRLO0.1.1
CHIX
380
631
20/08/2025 12:39:08
00483248298TRLO0.1.1
XLON
82
631
20/08/2025 12:39:08
00483248300TRLO0.1.1
XLON
91
631
20/08/2025 12:39:08
00483248299TRLO0.1.1
XLON
7
631
20/08/2025 12:41:11
00483248641TRLO0.1.1
CHIX
111
631
20/08/2025 12:41:11
00483248640TRLO0.1.1
CHIX
21
631
20/08/2025 12:41:11
00483248644TRLO0.1.1
TRQX
31
631
20/08/2025 12:41:11
00483248642TRLO0.1.1
CHIX
476
631
20/08/2025 12:41:11
00483248643TRLO0.1.1
XLON
21
631
20/08/2025 12:41:11
00483248646TRLO0.1.1
TRQX
63
631
20/08/2025 12:41:11
00483248645TRLO0.1.1
TRQX
38
631
20/08/2025 12:45:17
00483249439TRLO0.1.1
CHIX
65
631
20/08/2025 12:46:31
00483249703TRLO0.1.1
XLON
117
631
20/08/2025 12:46:31
00483249702TRLO0.1.1
XLON
8
631
20/08/2025 12:46:31
00483249704TRLO0.1.1
XLON
166
630
20/08/2025 12:52:19
00483250658TRLO0.1.1
BATE
1
630
20/08/2025 12:52:19
00483250660TRLO0.1.1
BATE
82
630
20/08/2025 12:52:19
00483250661TRLO0.1.1
BATE
83
630
20/08/2025 12:52:19
00483250659TRLO0.1.1
BATE
83
630
20/08/2025 12:52:19
00483250662TRLO0.1.1
BATE
21
630
20/08/2025 12:54:07
00483250910TRLO0.1.1
TRQX
178
630
20/08/2025 12:55:15
00483251032TRLO0.1.1
XLON
12
630
20/08/2025 12:55:15
00483251033TRLO0.1.1
XLON
38
630
20/08/2025 12:58:52
00483251597TRLO0.1.1
CHIX
38
630
20/08/2025 13:01:26
00483252115TRLO0.1.1
BATE
45
630
20/08/2025 13:01:26
00483252116TRLO0.1.1
BATE
4
630
20/08/2025 13:03:06
00483252318TRLO0.1.1
XLON
66
630
20/08/2025 13:03:06
00483252317TRLO0.1.1
XLON
71
630
20/08/2025 13:03:06
00483252316TRLO0.1.1
XLON
15
630
20/08/2025 13:03:06
00483252319TRLO0.1.1
XLON
34
630
20/08/2025 13:03:06
00483252320TRLO0.1.1
XLON
38
629.5
20/08/2025 13:09:41
00483253210TRLO0.1.1
CHIX
2
629.5
20/08/2025 13:12:19
00483253641TRLO0.1.1
BATE
49
629.5
20/08/2025 13:12:19
00483253642TRLO0.1.1
BATE
32
630
20/08/2025 13:12:19
00483253643TRLO0.1.1
BATE
21
629.5
20/08/2025 13:12:29
00483253659TRLO0.1.1
TRQX
12
629.5
20/08/2025 13:13:08
00483253729TRLO0.1.1
AQXE
204
629.5
20/08/2025 13:13:08
00483253730TRLO0.1.1
AQXE
190
629
20/08/2025 13:14:50
00483254098TRLO0.1.1
XLON
21
629.5
20/08/2025 13:16:13
00483254318TRLO0.1.1
TRQX
21
629
20/08/2025 13:17:01
00483254436TRLO0.1.1
XLON
21
629
20/08/2025 13:17:01
00483254437TRLO0.1.1
XLON
148
629.5
20/08/2025 13:19:04
00483254779TRLO0.1.1
XLON
2
629.5
20/08/2025 13:20:28
00483254966TRLO0.1.1
CHIX
36
629.5
20/08/2025 13:20:28
00483254967TRLO0.1.1
CHIX
12
629.5
20/08/2025 13:21:08
00483255068TRLO0.1.1
AQXE
83
630
20/08/2025 13:23:03
00483255484TRLO0.1.1
BATE
9
629.5
20/08/2025 13:23:41
00483255599TRLO0.1.1
XLON
116
629.5
20/08/2025 13:23:41
00483255600TRLO0.1.1
XLON
65
629.5
20/08/2025 13:29:51
00483257054TRLO0.1.1
XLON
21
630
20/08/2025 13:29:51
00483257055TRLO0.1.1
TRQX
21
630
20/08/2025 13:33:36
00483257533TRLO0.1.1
TRQX
190
630.5
20/08/2025 13:35:36
00483257793TRLO0.1.1
XLON
38
631
20/08/2025 13:36:41
00483257956TRLO0.1.1
CHIX
83
631
20/08/2025 13:36:58
00483258020TRLO0.1.1
BATE
1
631
20/08/2025 13:38:42
00483258299TRLO0.1.1
TRQX
20
631
20/08/2025 13:38:42
00483258298TRLO0.1.1
TRQX
83
631
20/08/2025 13:39:07
00483258373TRLO0.1.1
BATE
38
630.5
20/08/2025 13:39:07
00483258374TRLO0.1.1
CHIX
190
630.5
20/08/2025 13:39:07
00483258375TRLO0.1.1
XLON
190
630.5
20/08/2025 13:39:07
00483258376TRLO0.1.1
XLON
38
631.5
20/08/2025 13:42:27
00483258973TRLO0.1.1
CHIX
190
630
20/08/2025 13:46:35
00483259438TRLO0.1.1
XLON
190
630
20/08/2025 13:49:55
00483259842TRLO0.1.1
XLON
53
630.5
20/08/2025 13:50:33
00483260104TRLO0.1.1
CHIX
2
630
20/08/2025 13:50:35
00483260116TRLO0.1.1
AQXE
14
630
20/08/2025 13:50:35
00483260117TRLO0.1.1
AQXE
30
630
20/08/2025 13:50:44
00483260161TRLO0.1.1
TRQX
116
629.5
20/08/2025 13:50:46
00483260167TRLO0.1.1
BATE
190
629.5
20/08/2025 13:53:17
00483260856TRLO0.1.1
XLON
105
629.5
20/08/2025 13:56:32
00483261548TRLO0.1.1
XLON
85
629.5
20/08/2025 13:56:32
00483261549TRLO0.1.1
XLON
16
629.5
20/08/2025 13:57:21
00483261797TRLO0.1.1
AQXE
53
629
20/08/2025 13:57:42
00483261898TRLO0.1.1
CHIX
30
629.5
20/08/2025 13:57:54
00483262129TRLO0.1.1
TRQX
116
629.5
20/08/2025 13:58:02
00483262217TRLO0.1.1
BATE
61
629.5
20/08/2025 13:59:53
00483262661TRLO0.1.1
XLON
64
629.5
20/08/2025 13:59:53
00483262663TRLO0.1.1
XLON
65
629.5
20/08/2025 13:59:53
00483262662TRLO0.1.1
XLON
190
628.5
20/08/2025 14:04:33
00483263803TRLO0.1.1
XLON
30
628.5
20/08/2025 14:07:19
00483264362TRLO0.1.1
TRQX
116
629
20/08/2025 14:07:36
00483264421TRLO0.1.1
BATE
53
628.5
20/08/2025 14:09:09
00483264622TRLO0.1.1
XLON
137
628.5
20/08/2025 14:09:09
00483264623TRLO0.1.1
XLON
53
628
20/08/2025 14:09:48
00483264778TRLO0.1.1
CHIX
16
628
20/08/2025 14:10:00
00483264807TRLO0.1.1
AQXE
85
628.5
20/08/2025 14:13:54
00483265442TRLO0.1.1
XLON
18
628.5
20/08/2025 14:13:54
00483265444TRLO0.1.1
XLON
65
628.5
20/08/2025 14:13:54
00483265443TRLO0.1.1
XLON
22
628.5
20/08/2025 14:13:54
00483265445TRLO0.1.1
XLON
12
628
20/08/2025 14:15:43
00483265847TRLO0.1.1
AQXE
53
628
20/08/2025 14:17:05
00483266106TRLO0.1.1
CHIX
4
628
20/08/2025 14:17:23
00483266132TRLO0.1.1
AQXE
2
628
20/08/2025 14:17:56
00483266237TRLO0.1.1
BATE
114
628
20/08/2025 14:17:56
00483266238TRLO0.1.1
BATE
30
627.5
20/08/2025 14:18:12
00483266272TRLO0.1.1
TRQX
130
627.5
20/08/2025 14:18:32
00483266349TRLO0.1.1
XLON
60
627.5
20/08/2025 14:18:32
00483266350TRLO0.1.1
XLON
190
627.5
20/08/2025 14:23:36
00483267344TRLO0.1.1
XLON
16
628
20/08/2025 14:25:29
00483267788TRLO0.1.1
AQXE
30
628
20/08/2025 14:27:42
00483268233TRLO0.1.1
TRQX
116
628
20/08/2025 14:28:10
00483268351TRLO0.1.1
BATE
14
628
20/08/2025 14:28:46
00483268452TRLO0.1.1
CHIX
39
628
20/08/2025 14:30:30
00483270166TRLO0.1.1
CHIX
84
628
20/08/2025 14:30:30
00483270168TRLO0.1.1
XLON
106
628
20/08/2025 14:30:30
00483270167TRLO0.1.1
XLON
11
628
20/08/2025 14:33:59
00483273437TRLO0.1.1
AQXE
104
628.5
20/08/2025 14:34:43
00483273872TRLO0.1.1
XLON
116
629
20/08/2025 14:35:26
00483274264TRLO0.1.1
BATE
53
629
20/08/2025 14:35:26
00483274265TRLO0.1.1
CHIX
16
629.5
20/08/2025 14:39:05
00483276078TRLO0.1.1
AQXE
53
629
20/08/2025 14:40:12
00483277138TRLO0.1.1
CHIX
189
628.5
20/08/2025 14:40:12
00483277140TRLO0.1.1
XLON
190
628.5
20/08/2025 14:40:12
00483277139TRLO0.1.1
XLON
87
628.5
20/08/2025 14:40:12
00483277141TRLO0.1.1
XLON
190
628.5
20/08/2025 14:40:12
00483277142TRLO0.1.1
XLON
30
628.5
20/08/2025 14:40:12
00483277143TRLO0.1.1
TRQX
61
629
20/08/2025 14:40:50
00483277471TRLO0.1.1
BATE
55
629
20/08/2025 14:41:09
00483277675TRLO0.1.1
BATE
53
630.5
20/08/2025 14:50:11
00483283983TRLO0.1.1
CHIX
116
630.5
20/08/2025 14:50:11
00483283982TRLO0.1.1
BATE
380
630.5
20/08/2025 14:50:11
00483283984TRLO0.1.1
XLON
30
630.5
20/08/2025 14:50:11
00483283987TRLO0.1.1
TRQX
87
630.5
20/08/2025 14:50:11
00483283985TRLO0.1.1
XLON
103
630.5
20/08/2025 14:50:11
00483283986TRLO0.1.1
XLON
30
630.5
20/08/2025 14:50:11
00483283988TRLO0.1.1
TRQX
16
630
20/08/2025 14:52:14
00483285080TRLO0.1.1
TRQX
10
630
20/08/2025 14:52:14
00483285081TRLO0.1.1
TRQX
4
630.5
20/08/2025 14:52:14
00483285082TRLO0.1.1
TRQX
53
630
20/08/2025 14:52:27
00483285215TRLO0.1.1
CHIX
116
630.5
20/08/2025 14:52:49
00483285422TRLO0.1.1
BATE
13
630
20/08/2025 14:54:05
00483286265TRLO0.1.1
XLON
56
630
20/08/2025 14:54:05
00483286267TRLO0.1.1
XLON
134
630
20/08/2025 14:54:05
00483286268TRLO0.1.1
XLON
177
630
20/08/2025 14:54:05
00483286266TRLO0.1.1
XLON
118
630.5
20/08/2025 14:56:15
00483288463TRLO0.1.1
XLON
72
630.5
20/08/2025 14:56:15
00483288464TRLO0.1.1
XLON
12
630.5
20/08/2025 14:58:29
00483290173TRLO0.1.1
TRQX
53
630.5
20/08/2025 14:58:31
00483290186TRLO0.1.1
CHIX
12
630.5
20/08/2025 14:58:31
00483290187TRLO0.1.1
TRQX
6
630.5
20/08/2025 14:58:34
00483290202TRLO0.1.1
TRQX
116
630
20/08/2025 15:00:00
00483291004TRLO0.1.1
BATE
12
630
20/08/2025 15:00:00
00483291005TRLO0.1.1
XLON
178
630
20/08/2025 15:00:00
00483291006TRLO0.1.1
XLON
190
630
20/08/2025 15:01:35
00483292971TRLO0.1.1
XLON
21
631.5
20/08/2025 15:04:39
00483294744TRLO0.1.1
CHIX
4
631.5
20/08/2025 15:04:39
00483294745TRLO0.1.1
CHIX
5
631.5
20/08/2025 15:04:39
00483294746TRLO0.1.1
CHIX
23
631.5
20/08/2025 15:04:39
00483294747TRLO0.1.1
CHIX
12
631
20/08/2025 15:08:23
00483297753TRLO0.1.1
AQXE
41
631
20/08/2025 15:08:23
00483297755TRLO0.1.1
AQXE
16
631
20/08/2025 15:08:23
00483297758TRLO0.1.1
AQXE
16
631
20/08/2025 15:08:23
00483297759TRLO0.1.1
AQXE
190
631
20/08/2025 15:08:23
00483297760TRLO0.1.1
XLON
116
630.5
20/08/2025 15:08:23
00483297763TRLO0.1.1
BATE
190
631
20/08/2025 15:08:23
00483297762TRLO0.1.1
XLON
30
630.5
20/08/2025 15:08:23
00483297765TRLO0.1.1
TRQX
53
630.5
20/08/2025 15:10:11
00483299011TRLO0.1.1
CHIX
190
630.5
20/08/2025 15:10:19
00483299079TRLO0.1.1
XLON
4
630.5
20/08/2025 15:10:56
00483299421TRLO0.1.1
BATE
30
630.5
20/08/2025 15:10:56
00483299423TRLO0.1.1
TRQX
112
630.5
20/08/2025 15:10:56
00483299422TRLO0.1.1
BATE
16
631
20/08/2025 15:11:41
00483299932TRLO0.1.1
AQXE
190
630
20/08/2025 15:11:44
00483299970TRLO0.1.1
XLON
190
630.5
20/08/2025 15:14:20
00483301861TRLO0.1.1
XLON
15
630.5
20/08/2025 15:14:35
00483302160TRLO0.1.1
CHIX
38
630.5
20/08/2025 15:14:35
00483302159TRLO0.1.1
CHIX
30
630.5
20/08/2025 15:14:52
00483302358TRLO0.1.1
TRQX
116
630.5
20/08/2025 15:15:36
00483302998TRLO0.1.1
BATE
91
630.5
20/08/2025 15:16:34
00483303845TRLO0.1.1
XLON
99
630.5
20/08/2025 15:16:34
00483303846TRLO0.1.1
XLON
90
630.5
20/08/2025 15:19:07
00483305563TRLO0.1.1
XLON
100
630.5
20/08/2025 15:19:07
00483305562TRLO0.1.1
XLON
1
630.5
20/08/2025 15:24:06
00483308199TRLO0.1.1
BATE
115
630.5
20/08/2025 15:24:06
00483308198TRLO0.1.1
BATE
30
630.5
20/08/2025 15:24:06
00483308201TRLO0.1.1
TRQX
190
630.5
20/08/2025 15:24:06
00483308200TRLO0.1.1
XLON
16
630
20/08/2025 15:24:55
00483308728TRLO0.1.1
AQXE
16
630
20/08/2025 15:24:55
00483308729TRLO0.1.1
AQXE
82
630
20/08/2025 15:24:55
00483308730TRLO0.1.1
XLON
30
630.5
20/08/2025 15:26:15
00483309509TRLO0.1.1
TRQX
116
630.5
20/08/2025 15:26:47
00483309797TRLO0.1.1
BATE
108
630
20/08/2025 15:27:26
00483310195TRLO0.1.1
XLON
53
630
20/08/2025 15:28:13
00483310613TRLO0.1.1
CHIX
53
630
20/08/2025 15:28:13
00483310614TRLO0.1.1
CHIX
190
630
20/08/2025 15:28:13
00483310615TRLO0.1.1
XLON
7
630
20/08/2025 15:29:00
00483311133TRLO0.1.1
AQXE
9
630
20/08/2025 15:29:00
00483311134TRLO0.1.1
AQXE
39
630
20/08/2025 15:30:53
00483312144TRLO0.1.1
CHIX
14
630
20/08/2025 15:30:53
00483312145TRLO0.1.1
CHIX
190
629.5
20/08/2025 15:31:01
00483312255TRLO0.1.1
XLON
30
630
20/08/2025 15:31:05
00483312304TRLO0.1.1
TRQX
23
630
20/08/2025 15:31:51
00483312748TRLO0.1.1
BATE
32
630.5
20/08/2025 15:31:51
00483312750TRLO0.1.1
BATE
61
630.5
20/08/2025 15:31:51
00483312749TRLO0.1.1
BATE
190
630
20/08/2025 15:33:22
00483313558TRLO0.1.1
XLON
88
630
20/08/2025 15:35:46
00483314645TRLO0.1.1
XLON
53
630
20/08/2025 15:35:46
00483314646TRLO0.1.1
CHIX
102
630
20/08/2025 15:35:46
00483314647TRLO0.1.1
XLON
190
630
20/08/2025 15:35:46
00483314648TRLO0.1.1
XLON
30
630
20/08/2025 15:35:46
00483314649TRLO0.1.1
TRQX
116
630.5
20/08/2025 15:36:09
00483314933TRLO0.1.1
BATE
70
630
20/08/2025 15:39:35
00483316943TRLO0.1.1
XLON
84
630
20/08/2025 15:39:35
00483316942TRLO0.1.1
XLON
106
630
20/08/2025 15:39:35
00483316941TRLO0.1.1
XLON
75
630.5
20/08/2025 15:44:06
00483319486TRLO0.1.1
XLON
5
631
20/08/2025 15:45:08
00483320100TRLO0.1.1
TRQX
10
631
20/08/2025 15:45:08
00483320101TRLO0.1.1
TRQX
36
631
20/08/2025 15:45:27
00483320308TRLO0.1.1
CHIX
53
631
20/08/2025 15:45:27
00483320307TRLO0.1.1
CHIX
17
631
20/08/2025 15:45:27
00483320309TRLO0.1.1
CHIX
17
631
20/08/2025 15:46:33
00483321096TRLO0.1.1
XLON
250
631
20/08/2025 15:46:33
00483321097TRLO0.1.1
XLON
158
631
20/08/2025 15:46:33
00483321098TRLO0.1.1
XLON
190
631
20/08/2025 15:46:33
00483321099TRLO0.1.1
XLON
1
631
20/08/2025 15:47:53
00483321858TRLO0.1.1
TRQX
29
631
20/08/2025 15:47:53
00483321857TRLO0.1.1
TRQX
17
631
20/08/2025 15:47:54
00483321871TRLO0.1.1
CHIX
36
631
20/08/2025 15:47:54
00483321872TRLO0.1.1
CHIX
5
631
20/08/2025 15:48:28
00483322165TRLO0.1.1
XLON
84
631
20/08/2025 15:48:28
00483322166TRLO0.1.1
XLON
101
631
20/08/2025 15:48:28
00483322167TRLO0.1.1
XLON
116
630.5
20/08/2025 15:49:06
00483322465TRLO0.1.1
BATE
116
630.5
20/08/2025 15:49:06
00483322466TRLO0.1.1
BATE
3
631
20/08/2025 15:49:41
00483322990TRLO0.1.1
TRQX
27
631
20/08/2025 15:49:41
00483322991TRLO0.1.1
TRQX
64
630
20/08/2025 15:50:17
00483323685TRLO0.1.1
AQXE
190
630
20/08/2025 15:50:17
00483323684TRLO0.1.1
XLON
16
630
20/08/2025 15:50:17
00483323686TRLO0.1.1
AQXE
25
630.5
20/08/2025 15:51:23
00483324400TRLO0.1.1
BATE
91
630.5
20/08/2025 15:51:23
00483324401TRLO0.1.1
BATE
53
630.5
20/08/2025 15:52:10
00483324816TRLO0.1.1
CHIX
2
630.5
20/08/2025 15:52:28
00483324980TRLO0.1.1
TRQX
28
630.5
20/08/2025 15:52:28
00483324981TRLO0.1.1
TRQX
190
630
20/08/2025 15:52:37
00483325090TRLO0.1.1
XLON
16
630
20/08/2025 15:52:38
00483325098TRLO0.1.1
AQXE
55
630.5
20/08/2025 15:53:40
00483325826TRLO0.1.1
BATE
61
630.5
20/08/2025 15:53:40
00483325825TRLO0.1.1
BATE
11
630
20/08/2025 15:54:30
00483326322TRLO0.1.1
XLON
179
630
20/08/2025 15:54:30
00483326324TRLO0.1.1
XLON
12
630
20/08/2025 15:56:27
00483327575TRLO0.1.1
CHIX
25
630
20/08/2025 15:56:27
00483327574TRLO0.1.1
CHIX
14
630
20/08/2025 15:56:27
00483327576TRLO0.1.1
CHIX
2
630
20/08/2025 15:56:27
00483327577TRLO0.1.1
CHIX
107
630
20/08/2025 15:56:31
00483327633TRLO0.1.1
XLON
83
630
20/08/2025 15:56:31
00483327634TRLO0.1.1
XLON
26
630.5
20/08/2025 15:57:49
00483328667TRLO0.1.1
BATE
90
630.5
20/08/2025 15:57:49
00483328668TRLO0.1.1
BATE
4
630
20/08/2025 15:59:32
00483330099TRLO0.1.1
TRQX
6
630
20/08/2025 15:59:32
00483330100TRLO0.1.1
TRQX
51
630
20/08/2025 16:00:01
00483330486TRLO0.1.1
XLON
190
630
20/08/2025 16:00:01
00483330487TRLO0.1.1
XLON
53
630.5
20/08/2025 16:03:15
00483332719TRLO0.1.1
CHIX
190
630.5
20/08/2025 16:03:15
00483332720TRLO0.1.1
XLON
190
630.5
20/08/2025 16:03:15
00483332721TRLO0.1.1
XLON
329
630.5
20/08/2025 16:03:15
00483332722TRLO0.1.1
XLON
7
630.5
20/08/2025 16:05:52
00483334408TRLO0.1.1
BATE
116
630.5
20/08/2025 16:05:52
00483334407TRLO0.1.1
BATE
39
631.5
20/08/2025 16:09:06
00483336375TRLO0.1.1
BATE
109
631.5
20/08/2025 16:09:06
00483336374TRLO0.1.1
BATE
53
631.5
20/08/2025 16:09:06
00483336377TRLO0.1.1
CHIX
77
631.5
20/08/2025 16:09:06
00483336376TRLO0.1.1
BATE
53
631.5
20/08/2025 16:09:06
00483336378TRLO0.1.1
CHIX
53
631.5
20/08/2025 16:09:06
00483336379TRLO0.1.1
CHIX
190
631.5
20/08/2025 16:09:06
00483336380TRLO0.1.1
XLON
380
631.5
20/08/2025 16:09:06
00483336381TRLO0.1.1
XLON
48
631.5
20/08/2025 16:09:06
00483336383TRLO0.1.1
AQXE
175
631.5
20/08/2025 16:09:06
00483336382TRLO0.1.1
XLON
15
631.5
20/08/2025 16:09:06
00483336384TRLO0.1.1
XLON
16
631.5
20/08/2025 16:09:06
00483336385TRLO0.1.1
AQXE
16
631.5
20/08/2025 16:09:06
00483336386TRLO0.1.1
AQXE
30
631.5
20/08/2025 16:09:06
00483336387TRLO0.1.1
TRQX
30
631.5
20/08/2025 16:09:06
00483336389TRLO0.1.1
TRQX
95
631.5
20/08/2025 16:09:06
00483336388TRLO0.1.1
TRQX
16
631.5
20/08/2025 16:11:03
00483337661TRLO0.1.1
AQXE
41
631.5
20/08/2025 16:11:18
00483337847TRLO0.1.1
BATE
75
631.5
20/08/2025 16:11:18
00483337848TRLO0.1.1
BATE
190
630.5
20/08/2025 16:11:18
00483337853TRLO0.1.1
XLON
53
631
20/08/2025 16:11:26
00483337919TRLO0.1.1
CHIX
30
631
20/08/2025 16:11:43
00483338051TRLO0.1.1
TRQX
41
631
20/08/2025 16:13:35
00483339254TRLO0.1.1
BATE
75
631.5
20/08/2025 16:13:35
00483339255TRLO0.1.1
BATE
16
631.5
20/08/2025 16:13:42
00483339418TRLO0.1.1
AQXE
86
630.5
20/08/2025 16:13:51
00483339551TRLO0.1.1
XLON
104
630.5
20/08/2025 16:13:51
00483339550TRLO0.1.1
XLON
380
630.5
20/08/2025 16:13:51
00483339552TRLO0.1.1
XLON
5
630.5
20/08/2025 16:14:11
00483339812TRLO0.1.1
CHIX
48
630.5
20/08/2025 16:14:11
00483339813TRLO0.1.1
CHIX
13
631
20/08/2025 16:14:27
00483339935TRLO0.1.1
TRQX
17
631
20/08/2025 16:14:27
00483339936TRLO0.1.1
TRQX
16
631
20/08/2025 16:15:27
00483340673TRLO0.1.1
XLON
23
631
20/08/2025 16:15:27
00483340674TRLO0.1.1
XLON
23
631
20/08/2025 16:15:27
00483340675TRLO0.1.1
XLON
149
631
20/08/2025 16:17:26
00483342393TRLO0.1.1
XLON
809
631.5
20/08/2025 16:20:26
00483345028TRLO0.1.1
XLON
52
631.5
20/08/2025 16:20:28
00483345060TRLO0.1.1
CHIX
108
631.5
20/08/2025 16:20:28
00483345061TRLO0.1.1
CHIX
4
631.5
20/08/2025 16:20:43
00483345258TRLO0.1.1
TRQX
87
631.5
20/08/2025 16:20:43
00483345259TRLO0.1.1
TRQX
112
631
20/08/2025 16:20:43
00483345261TRLO0.1.1
BATE
114
631
20/08/2025 16:20:43
00483345262TRLO0.1.1
BATE
5
631
20/08/2025 16:22:22
00483347771TRLO0.1.1
AQXE
11
631
20/08/2025 16:22:22
00483347770TRLO0.1.1
AQXE
23
631
20/08/2025 16:22:22
00483347772TRLO0.1.1
AQXE
29
631
20/08/2025 16:22:22
00483347773TRLO0.1.1
AQXE
113
631.5
20/08/2025 16:22:27
00483347914TRLO0.1.1
XLON
622
631.5
20/08/2025 16:22:27
00483347915TRLO0.1.1
XLON
33
631.5
20/08/2025 16:22:49
00483348298TRLO0.1.1
CHIX
6
631.5
20/08/2025 16:22:51
00483348430TRLO0.1.1
TRQX
3
631.5
20/08/2025 16:24:07
00483349521TRLO0.1.1
BATE
355
631.5
20/08/2025 16:24:07
00483349522TRLO0.1.1
XLON
210
631.5
20/08/2025 16:24:27
00483349751TRLO0.1.1
BATE
107
631.5
20/08/2025 16:24:27
00483349752TRLO0.1.1
BATE
122
631.5
20/08/2025 16:24:27
00483349753TRLO0.1.1
BATE
20
631.5
20/08/2025 16:24:28
00483349765TRLO0.1.1
CHIX
73
631.5
20/08/2025 16:25:11
00483350436TRLO0.1.1
TRQX
49
630.5
20/08/2025 16:25:12
00483350452TRLO0.1.1
CHIX
178
631
20/08/2025 16:25:12
00483350451TRLO0.1.1
XLON
38
630.5
20/08/2025 16:25:18
00483350507TRLO0.1.1
CHIX
8
631
20/08/2025 16:25:31
00483350673TRLO0.1.1
AQXE
16
631
20/08/2025 16:25:31
00483350674TRLO0.1.1
AQXE
65
631
20/08/2025 16:26:13
00483351279TRLO0.1.1
BATE
2
630.5
20/08/2025 16:26:19
00483351363TRLO0.1.1
CHIX
5
630.5
20/08/2025 16:26:28
00483351479TRLO0.1.1
CHIX
1
631
20/08/2025 16:27:04
00483351973TRLO0.1.1
TRQX
22
631
20/08/2025 16:27:23
00483352324TRLO0.1.1
XLON
96
631
20/08/2025 16:27:26
00483352348TRLO0.1.1
XLON
114
631
20/08/2025 16:27:26
00483352349TRLO0.1.1
XLON
1
630.5
20/08/2025 16:28:24
00483353179TRLO0.1.1
AQXE
1
630.5
20/08/2025 16:28:43
00483353396TRLO0.1.1
AQXE
2
630.5
20/08/2025 16:28:43
00483353397TRLO0.1.1
AQXE
1
630.5
20/08/2025 16:29:54
00483354743TRLO0.1.1
AQXE