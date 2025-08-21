Anzeige
WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450 | Ticker-Symbol: OX3
Frankfurt
21.08.25 | 08:03
21,200 Euro
-0,93 % -0,200
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
1-Jahres-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
21.08.2025 08:06 Uhr
70 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 21

21 August 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1831.6453 pence per share:

Date of purchase:

20 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

17,768

Lowest price paid per share (GBp):

1826.0000

Highest price paid per share (GBp):

1836.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1831.6453

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,397,844. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,397,844. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1831.5939

10,436

BATS Trading Europe

1831.7185

7,332

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

4

1826.00

08:19:27

00076711673TRLO0

XLON

4

1826.00

08:19:27

00076711672TRLO0

XLON

6

1826.00

08:24:00

00076711966TRLO0

XLON

4

1826.00

08:30:03

00076712314TRLO0

XLON

4

1826.00

08:30:03

00076712315TRLO0

XLON

233

1826.00

08:30:03

00076712316TRLO0

XLON

121

1826.00

08:49:23

00076712985TRLO0

XLON

100

1826.00

08:58:06

00076713311TRLO0

XLON

30

1826.00

08:58:06

00076713312TRLO0

XLON

227

1826.00

08:58:06

00076713313TRLO0

XLON

153

1826.00

08:58:06

00076713309TRLO0

BATE

156

1826.00

08:58:06

00076713310TRLO0

BATE

23

1828.00

09:11:22

00076713888TRLO0

BATE

233

1826.00

09:15:14

00076714046TRLO0

XLON

178

1826.00

09:15:14

00076714045TRLO0

BATE

164

1828.00

09:21:17

00076714291TRLO0

BATE

233

1830.00

09:41:05

00076714990TRLO0

XLON

25

1832.00

09:44:02

00076715128TRLO0

BATE

24

1832.00

09:44:02

00076715129TRLO0

BATE

75

1832.00

09:44:02

00076715130TRLO0

BATE

88

1832.00

09:57:02

00076715776TRLO0

BATE

5

1832.00

09:57:02

00076715777TRLO0

BATE

5

1832.00

10:00:57

00076715850TRLO0

BATE

10

1832.00

10:02:06

00076715865TRLO0

BATE

61

1832.00

10:05:32

00076716038TRLO0

BATE

42

1834.00

10:15:05

00076716394TRLO0

BATE

18

1834.00

10:15:05

00076716395TRLO0

BATE

42

1834.00

10:15:05

00076716396TRLO0

BATE

9

1836.00

10:15:06

00076716397TRLO0

XLON

7

1836.00

10:15:06

00076716398TRLO0

XLON

33

1836.00

10:15:06

00076716399TRLO0

XLON

117

1834.00

10:15:06

00076716401TRLO0

XLON

139

1834.00

10:15:06

00076716402TRLO0

XLON

133

1834.00

10:15:06

00076716400TRLO0

BATE

33

1834.00

10:15:06

00076716403TRLO0

XLON

100

1834.00

10:15:06

00076716404TRLO0

XLON

75

1834.00

10:15:06

00076716405TRLO0

XLON

216

1832.00

10:20:02

00076716506TRLO0

XLON

146

1832.00

10:20:02

00076716505TRLO0

BATE

235

1830.00

10:32:54

00076717024TRLO0

XLON

74

1830.00

10:32:54

00076717022TRLO0

BATE

105

1830.00

10:32:54

00076717023TRLO0

BATE

215

1830.00

10:45:08

00076717353TRLO0

XLON

21

1830.00

10:45:08

00076717354TRLO0

XLON

73

1828.00

10:57:30

00076717657TRLO0

BATE

41

1828.00

10:57:30

00076717659TRLO0

XLON

178

1828.00

10:57:30

00076717660TRLO0

XLON

122

1828.00

10:57:30

00076717661TRLO0

XLON

95

1828.00

10:57:30

00076717662TRLO0

XLON

104

1828.00

10:57:30

00076717658TRLO0

BATE

212

1828.00

11:29:07

00076718954TRLO0

XLON

12

1828.00

11:29:07

00076718955TRLO0

XLON

154

1828.00

11:29:07

00076718953TRLO0

BATE

81

1826.00

11:30:05

00076718985TRLO0

BATE

89

1826.00

11:30:05

00076718986TRLO0

BATE

226

1832.00

11:44:10

00076719399TRLO0

XLON

12

1832.00

11:44:13

00076719406TRLO0

BATE

41

1832.00

11:44:13

00076719407TRLO0

BATE

5

1832.00

11:44:16

00076719408TRLO0

BATE

23

1832.00

11:44:18

00076719412TRLO0

BATE

2

1832.00

11:44:19

00076719413TRLO0

BATE

2

1832.00

11:44:31

00076719414TRLO0

BATE

226

1830.00

11:45:06

00076719427TRLO0

XLON

187

1830.00

11:45:06

00076719428TRLO0

BATE

26

1834.00

12:25:57

00076720570TRLO0

XLON

238

1834.00

12:25:57

00076720571TRLO0

XLON

7

1834.00

12:26:05

00076720574TRLO0

BATE

295

1834.00

12:26:05

00076720575TRLO0

BATE

12

1834.00

12:31:32

00076720780TRLO0

BATE

6

1834.00

12:31:32

00076720781TRLO0

BATE

23

1834.00

12:41:57

00076721074TRLO0

XLON

13

1834.00

12:41:57

00076721075TRLO0

XLON

23

1834.00

12:41:57

00076721076TRLO0

XLON

38

1834.00

12:41:57

00076721077TRLO0

XLON

61

1834.00

12:41:57

00076721078TRLO0

XLON

12

1834.00

12:41:57

00076721079TRLO0

XLON

172

1834.00

12:42:41

00076721091TRLO0

BATE

147

1834.00

12:50:12

00076721308TRLO0

BATE

5

1832.00

12:53:03

00076721380TRLO0

XLON

4

1832.00

12:53:03

00076721381TRLO0

XLON

60

1832.00

13:15:03

00076722049TRLO0

BATE

4

1832.00

13:15:03

00076722050TRLO0

XLON

13

1832.00

13:15:03

00076722051TRLO0

XLON

31

1832.00

13:15:03

00076722052TRLO0

XLON

2

1832.00

13:15:03

00076722053TRLO0

XLON

3

1832.00

13:15:03

00076722054TRLO0

XLON

6

1832.00

13:15:03

00076722055TRLO0

XLON

67

1836.00

13:23:45

00076722393TRLO0

BATE

188

1836.00

13:23:45

00076722394TRLO0

BATE

2

1836.00

13:25:52

00076722461TRLO0

BATE

75

1836.00

13:25:52

00076722462TRLO0

BATE

9

1836.00

13:33:52

00076722757TRLO0

BATE

158

1836.00

13:33:52

00076722758TRLO0

BATE

65

1834.00

13:39:01

00076722855TRLO0

XLON

91

1834.00

13:39:01

00076722856TRLO0

XLON

23

1834.00

13:39:01

00076722857TRLO0

XLON

153

1836.00

13:41:52

00076722930TRLO0

BATE

242

1834.00

13:55:15

00076723324TRLO0

XLON

58

1834.00

13:55:15

00076723325TRLO0

XLON

217

1834.00

13:55:15

00076723326TRLO0

XLON

219

1834.00

13:55:15

00076723327TRLO0

XLON

242

1834.00

13:55:15

00076723328TRLO0

XLON

232

1834.00

13:55:15

00076723322TRLO0

BATE

212

1834.00

14:09:54

00076723847TRLO0

XLON

231

1834.00

14:09:54

00076723849TRLO0

XLON

256

1834.00

14:09:54

00076723850TRLO0

XLON

93

1834.00

14:09:54

00076723846TRLO0

BATE

4

1834.00

14:09:54

00076723848TRLO0

BATE

50

1834.00

14:09:54

00076723851TRLO0

BATE

333

1832.00

14:15:36

00076724132TRLO0

XLON

146

1832.00

14:15:36

00076724131TRLO0

BATE

161

1832.00

14:15:36

00076724133TRLO0

BATE

48

1832.00

14:17:32

00076724298TRLO0

BATE

17

1832.00

14:33:32

00076725052TRLO0

BATE

229

1832.00

14:33:32

00076725053TRLO0

BATE

33

1832.00

14:38:15

00076725208TRLO0

BATE

10

1832.00

14:38:19

00076725211TRLO0

BATE

85

1832.00

14:38:24

00076725219TRLO0

XLON

170

1832.00

14:41:10

00076725349TRLO0

XLON

131

1832.00

14:41:10

00076725350TRLO0

BATE

152

1832.00

14:41:10

00076725351TRLO0

BATE

100

1832.00

14:41:10

00076725352TRLO0

XLON

75

1832.00

14:41:10

00076725353TRLO0

XLON

52

1832.00

14:41:10

00076725354TRLO0

XLON

248

1834.00

14:49:58

00076726409TRLO0

XLON

87

1834.00

14:49:58

00076726410TRLO0

XLON

86

1834.00

14:49:58

00076726411TRLO0

XLON

43

1834.00

14:50:00

00076726413TRLO0

XLON

42

1834.00

14:50:00

00076726414TRLO0

XLON

2

1834.00

14:50:00

00076726415TRLO0

XLON

113

1834.00

14:51:13

00076726502TRLO0

BATE

248

1832.00

14:51:19

00076726514TRLO0

XLON

226

1832.00

14:56:26

00076727034TRLO0

XLON

180

1832.00

14:56:26

00076727033TRLO0

BATE

167

1832.00

14:59:26

00076727477TRLO0

BATE

85

1836.00

15:05:23

00076728531TRLO0

XLON

215

1836.00

15:05:23

00076728532TRLO0

XLON

66

1836.00

15:05:23

00076728533TRLO0

XLON

169

1836.00

15:05:23

00076728530TRLO0

BATE

66

1836.00

15:05:23

00076728534TRLO0

XLON

26

1836.00

15:05:23

00076728535TRLO0

XLON

199

1836.00

15:07:29

00076728678TRLO0

XLON

7

1836.00

15:07:29

00076728676TRLO0

BATE

136

1836.00

15:07:29

00076728677TRLO0

BATE

40

1836.00

15:07:29

00076728679TRLO0

BATE

256

1832.00

15:14:22

00076729208TRLO0

XLON

113

1834.00

15:16:52

00076729483TRLO0

BATE

74

1830.00

15:17:16

00076729557TRLO0

XLON

142

1830.00

15:17:16

00076729558TRLO0

XLON

156

1830.00

15:17:16

00076729556TRLO0

BATE

4

1830.00

15:27:41

00076730318TRLO0

XLON

253

1830.00

15:27:41

00076730320TRLO0

XLON

99

1830.00

15:27:41

00076730317TRLO0

BATE

76

1830.00

15:27:41

00076730319TRLO0

BATE

175

1830.00

15:27:41

00076730321TRLO0

BATE

4

1832.00

15:41:00

00076731235TRLO0

XLON

8

1832.00

15:41:00

00076731236TRLO0

XLON

12

1832.00

15:41:00

00076731237TRLO0

XLON

12

1832.00

15:41:00

00076731238TRLO0

XLON

145

1832.00

15:41:01

00076731243TRLO0

XLON

31

1832.00

15:41:01

00076731244TRLO0

XLON

13

1832.00

15:41:01

00076731245TRLO0

BATE

12

1832.00

15:41:01

00076731246TRLO0

BATE

113

1832.00

15:41:01

00076731247TRLO0

BATE

166

1832.00

15:45:01

00076731491TRLO0

BATE

48

1830.00

15:47:23

00076731676TRLO0

XLON

192

1830.00

15:47:23

00076731677TRLO0

XLON

166

1830.00

15:47:23

00076731675TRLO0

BATE

76

1830.00

15:47:23

00076731678TRLO0

XLON

68

1830.00

15:47:23

00076731679TRLO0

XLON

65

1830.00

15:47:23

00076731680TRLO0

XLON

192

1830.00

15:52:12

00076731892TRLO0

XLON

45

1830.00

15:54:51

00076732055TRLO0

BATE

15

1830.00

15:57:28

00076732331TRLO0

XLON

4

1830.00

15:59:28

00076732472TRLO0

XLON

92

1830.00

15:59:28

00076732473TRLO0

XLON

1

1830.00

15:59:28

00076732474TRLO0

XLON

47

1830.00

15:59:28

00076732476TRLO0

XLON

46

1830.00

15:59:28

00076732478TRLO0

XLON

110

1830.00

15:59:28

00076732480TRLO0

XLON

216

1830.00

15:59:28

00076732481TRLO0

XLON

66

1830.00

15:59:28

00076732475TRLO0

BATE

69

1830.00

15:59:28

00076732477TRLO0

BATE

144

1830.00

15:59:28

00076732479TRLO0

BATE

145

1830.00

16:02:28

00076732840TRLO0

BATE

5

1830.00

16:02:45

00076732872TRLO0

BATE

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


