BDT Media Automation GmbH übertrifft im ersten Halbjahr 2025 mit rund 71 Mio. Euro den Planumsatz um 2 % trotz unsicherer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen



21.08.2025 / 16:52 CET/CEST

Rottweil, 21. August 2025. Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), hat im ersten Halbjahr 2025 die Umsatzplanung leicht übertroffen. Das ist bei den aktuellen globalen Rahmenbedingungen, die besonders von internationalen Zoll- und Handelsquerelen geprägt sind, bemerkenswert, da BDT rund 95 % des Konzernumsatzes im nicht-europäischen Ausland erwirtschaftet. Gemäß dem ungeprüften Konzern-Halbjahresabschluss 2025, der auf der Unternehmenswebseite unter www.bdt.de/ir einsehbar ist, ging der Umsatz wie erwartet gegenüber dem Vorjahreswert von 88,7 Mio. Euro zurück, lag jedoch mit 71,0 Mio. Euro rund 2 % über Budget. Die Rohmarge konnte dabei von 27,6 % auf nun 29,8 % gesteigert werden. Der rapide Kursrückgang des US-Dollars im Vergleich zum Euro führte im ersten Halbjahr 2025 zu Kursverlusten in Höhe von etwa 3 Mio. Euro. Bereinigt um diesen nicht-operativen Effekt lag das EBITDA bei 6,5 Mio. Euro (Vorjahr: 8,4 Mio. Euro) und damit ebenfalls leicht über Budget. Die daraus resultierende bereinigte EBITDA-Marge im Verhältnis zum Umsatz betrug 9,1 % (Vorjahr: 9,5 %). Bilanziell konnte das Eigenkapital von 16,5 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024 auf 17,0 Mio. Euro zum 30. Juni 2025 und die Eigenkapitalquote damit von 22,3 % auf 32,6 % verbessert werden. Die liquiden Mittel erhöhten sich von 7,9 Mio. Euro auf 11,2 Mio. Euro. Dr. Holger Rath, Geschäftsführer und CFO der Gruppe, freut sich: "Im international unsicheren Umfeld konnten wir ein respektables Ergebnis bei Umsatz und Ertrag erzielen, die jeweils leicht über Budget lagen. Zudem haben wir auf mehreren internationalen Cloud-Messen unser neues Produkt "Orion", eine leistungsstarke "ultra high density" (UHD) Archivierungslösung speziell für Cloud-Dienstleister, erfolgreich vorgestellt und dadurch eine hohe Aufmerksamkeit im Markt erzielt. Damit blicken wir zuversichtlich in das zweite Halbjahr 2025 und sehen uns gut positioniert für die Zukunft." Für das Gesamtjahr 2025 erwartet BDT unverändert einen Jahresüberschuss unter dem Vorjahresniveau von 9,0 Mio. Euro (abhängig von der Entwicklung des US-Dollars: voraussichtlich zwischen 2,5 Mio. Euro und 5,0 Mio. Euro) sowie einen Anstieg der Eigenkapitalquote.



Über die BDT-Gruppe:

Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 300 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, China und Singapur.

>> www.bdt.de



Kontakt:

BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: anleihe@bdt.de

Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail: linh.chung@better-orange.de



