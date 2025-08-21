EQS-News: BDT Media Automation GmbH
Halbjahresbericht
BDT Media Automation GmbH übertrifft im ersten Halbjahr 2025 mit rund 71 Mio. Euro den Planumsatz um 2 % trotz unsicherer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
Gemäß dem ungeprüften Konzern-Halbjahresabschluss 2025, der auf der Unternehmenswebseite unter www.bdt.de/ir einsehbar ist, ging der Umsatz wie erwartet gegenüber dem Vorjahreswert von 88,7 Mio. Euro zurück, lag jedoch mit 71,0 Mio. Euro rund 2 % über Budget. Die Rohmarge konnte dabei von 27,6 % auf nun 29,8 % gesteigert werden. Der rapide Kursrückgang des US-Dollars im Vergleich zum Euro führte im ersten Halbjahr 2025 zu Kursverlusten in Höhe von etwa 3 Mio. Euro. Bereinigt um diesen nicht-operativen Effekt lag das EBITDA bei 6,5 Mio. Euro (Vorjahr: 8,4 Mio. Euro) und damit ebenfalls leicht über Budget. Die daraus resultierende bereinigte EBITDA-Marge im Verhältnis zum Umsatz betrug 9,1 % (Vorjahr: 9,5 %).
Bilanziell konnte das Eigenkapital von 16,5 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024 auf 17,0 Mio. Euro zum 30. Juni 2025 und die Eigenkapitalquote damit von 22,3 % auf 32,6 % verbessert werden. Die liquiden Mittel erhöhten sich von 7,9 Mio. Euro auf 11,2 Mio. Euro.
Dr. Holger Rath, Geschäftsführer und CFO der Gruppe, freut sich: "Im international unsicheren Umfeld konnten wir ein respektables Ergebnis bei Umsatz und Ertrag erzielen, die jeweils leicht über Budget lagen. Zudem haben wir auf mehreren internationalen Cloud-Messen unser neues Produkt "Orion", eine leistungsstarke "ultra high density" (UHD) Archivierungslösung speziell für Cloud-Dienstleister, erfolgreich vorgestellt und dadurch eine hohe Aufmerksamkeit im Markt erzielt. Damit blicken wir zuversichtlich in das zweite Halbjahr 2025 und sehen uns gut positioniert für die Zukunft."
Für das Gesamtjahr 2025 erwartet BDT unverändert einen Jahresüberschuss unter dem Vorjahresniveau von 9,0 Mio. Euro (abhängig von der Entwicklung des US-Dollars: voraussichtlich zwischen 2,5 Mio. Euro und 5,0 Mio. Euro) sowie einen Anstieg der Eigenkapitalquote.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BDT Media Automation GmbH
|Saline 29
|78628 Rottweil
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)741 248 01
|Fax:
|+49 (0) 7426 / 248-224
|E-Mail:
|info@bdt.de
|Internet:
|www.bdt.de
|ISIN:
|DE000A2E4A94, DE000A351YN0
|WKN:
|A2E4A9, A351YN
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange
