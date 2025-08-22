Das Instrument ICLA SE0017885379 CELL IMPACT AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 25.08.2025
The instrument ICLA SE0017885379 CELL IMPACT AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.08.2025 and ex capital adjustment on 25.08.2025
Das Instrument 6TW NO0010917719 ARCTIC FISH HOLDINGS NK10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.08.2025
The instrument 6TW NO0010917719 ARCTIC FISH HOLDINGS NK10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.08.2025
Das Instrument 939 CA8949421017 TREATMENT.COM AI O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 25.08.2025
The instrument 939 CA8949421017 TREATMENT.COM AI O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.08.2025 and ex capital adjustment on 25.08.2025
Das Instrument ESHB BMG3122U1457 ESPRIT HLDGS HD-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 25.08.2025
The instrument ESHB BMG3122U1457 ESPRIT HLDGS HD-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.08.2025 and ex capital adjustment on 25.08.2025
Das Instrument UMDK DE000A2YN702 UMT UTD MOB.TECHN. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 25.08.2025
The instrument UMDK DE000A2YN702 UMT UTD MOB.TECHN. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.08.2025 and ex capital adjustment on 25.08.2025
Das Instrument 5T0 NO0010890965 BEWI ASA NK 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.08.2025
The instrument 5T0 NO0010890965 BEWI ASA NK 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.08.2025
The instrument ICLA SE0017885379 CELL IMPACT AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.08.2025 and ex capital adjustment on 25.08.2025
Das Instrument 6TW NO0010917719 ARCTIC FISH HOLDINGS NK10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.08.2025
The instrument 6TW NO0010917719 ARCTIC FISH HOLDINGS NK10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.08.2025
Das Instrument 939 CA8949421017 TREATMENT.COM AI O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 25.08.2025
The instrument 939 CA8949421017 TREATMENT.COM AI O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.08.2025 and ex capital adjustment on 25.08.2025
Das Instrument ESHB BMG3122U1457 ESPRIT HLDGS HD-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 25.08.2025
The instrument ESHB BMG3122U1457 ESPRIT HLDGS HD-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.08.2025 and ex capital adjustment on 25.08.2025
Das Instrument UMDK DE000A2YN702 UMT UTD MOB.TECHN. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 25.08.2025
The instrument UMDK DE000A2YN702 UMT UTD MOB.TECHN. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.08.2025 and ex capital adjustment on 25.08.2025
Das Instrument 5T0 NO0010890965 BEWI ASA NK 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.08.2025
The instrument 5T0 NO0010890965 BEWI ASA NK 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.08.2025
© 2025 Xetra Newsboard