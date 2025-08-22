Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidia
© 2025 Der Aktionär TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|193,90
|193,96
|09:14
|193,94
|193,98
|09:14
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:51
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidia
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidi
► Artikel lesen
|08:50
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidia
|Cracker Barrel erlebt nach einem umstrittenen Logo-Wechsel einen heftigen Kursrutsch: Das traditionsreiche Markenbild wurde durch ein modernes Design ersetzt, was viele Kunden und Anleger verstimmt....
► Artikel lesen
|08:47
|Apple übernimmt Entwickler des Open Policy Agents
|08:39
|Plötzliche Preiserhöhung bei Apple: iPhone-Nutzer in Deutschland zittern schon
|08:23
|Streamingabo: Apple verteuert TV+ erneut
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:51
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidia
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidi
► Artikel lesen
|08:50
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidia
|Cracker Barrel erlebt nach einem umstrittenen Logo-Wechsel einen heftigen Kursrutsch: Das traditionsreiche Markenbild wurde durch ein modernes Design ersetzt, was viele Kunden und Anleger verstimmt....
► Artikel lesen
|08:21
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidia
|Am deutschen Aktienmarkt herrscht aktuell Zurückhaltung. Der DAX schloss gestern nach einer gewissen Richtungssuche mit minimalen Gewinnen ab. Auch heute deutet sich zum Start erst einmal wenig Bewegung...
► Artikel lesen
|00:42
|Cracker Barrel Unveils New Logo As Part Of $700 Mln Transformation, But Faces Backlash
|WASHINGTON (dpa-AFX) - Cracker Barrel is shedding a major piece of its identity in a bid to modernize. The Southern-inspired casual dining chain unveiled a new logo this week, eliminating the...
► Artikel lesen
|Do
|Cracker Barrel shares nosedive following storm over logo change
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:02
|Nvidia: Weiter Ärger mit China
|Der US-Technologiekonzern Nvidia hat Zulieferer wie Samsung, Amkor und Foxconn aufgefordert, die Produktion im Zusammenhang mit den H20-Chips für China auszusetzen. Hintergrund sind Pekings Sicherheitsbedenken...
► Artikel lesen
|08:51
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidia
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidi
► Artikel lesen
|08:50
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidia
|Cracker Barrel erlebt nach einem umstrittenen Logo-Wechsel einen heftigen Kursrutsch: Das traditionsreiche Markenbild wurde durch ein modernes Design ersetzt, was viele Kunden und Anleger verstimmt....
► Artikel lesen
|08:49
|Nvidia's Jensen Huang arrives in Taiwan to visit TSMC (update)
|08:43
|China issues new warning for Nvidia AI chips
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:02
|DAX blickt auf Jackson Hole - Commerzbank, CTS Eventim, Renk, Südzucker und Vonovia im Check
|Der DAX zeigt sich vor der wichtigen Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole weiter zurückhaltend. Quasi unverändert dürfte der deutsche Leitindex am Freitag in den...
► Artikel lesen
|08:51
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidia
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidi
► Artikel lesen
|08:50
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidia
|Cracker Barrel erlebt nach einem umstrittenen Logo-Wechsel einen heftigen Kursrutsch: Das traditionsreiche Markenbild wurde durch ein modernes Design ersetzt, was viele Kunden und Anleger verstimmt....
► Artikel lesen
|08:25
|Südzucker patzt auf ganzer Linie
|08:21
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidia
|Am deutschen Aktienmarkt herrscht aktuell Zurückhaltung. Der DAX schloss gestern nach einer gewissen Richtungssuche mit minimalen Gewinnen ab. Auch heute deutet sich zum Start erst einmal wenig Bewegung...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:59
|Elon Musk and X reach settlement with axed Twitter workers
|08:53
|Friday newspaper round-up: Elon Musk, JCB, Standard Chartered
|08:51
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidia
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidi
► Artikel lesen
|08:50
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidia
|Cracker Barrel erlebt nach einem umstrittenen Logo-Wechsel einen heftigen Kursrutsch: Das traditionsreiche Markenbild wurde durch ein modernes Design ersetzt, was viele Kunden und Anleger verstimmt....
► Artikel lesen
|08:41
|Die Probleme bei Tesla reißen nicht ab: Nun ermittelt die US-Behörde
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:54
|Walmart Doubles Down On Discounts To Fight Tariff-Induced Inflation As Lower, Middle-Income Shoppers Adjust Spending Habits
|08:51
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidia
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidi
► Artikel lesen
|08:50
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidia
|Cracker Barrel erlebt nach einem umstrittenen Logo-Wechsel einen heftigen Kursrutsch: Das traditionsreiche Markenbild wurde durch ein modernes Design ersetzt, was viele Kunden und Anleger verstimmt....
► Artikel lesen
|08:30
|Walmart: Tacheles
|Die Ergebnisse des letzten Geschäftsquartals waren ein Warnsignal. Der US-Supermarkt-Gigant Walmart setzte zwar mehr um als erwartet. Der Gewinn blieb aber klar hinter den Prognosen zurück. Und in Bezug...
► Artikel lesen
|08:21
|Märkte am Morgen: Südzucker, Tesla, Apple, Walmart, Cracker Barrel, Nvidia
|Am deutschen Aktienmarkt herrscht aktuell Zurückhaltung. Der DAX schloss gestern nach einer gewissen Richtungssuche mit minimalen Gewinnen ab. Auch heute deutet sich zum Start erst einmal wenig Bewegung...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|APPLE INC
|193,98
|+0,09 %
|CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC
|48,000
|+1,69 %
|NVIDIA CORPORATION
|148,52
|-1,49 %
|SUEDZUCKER AG
|10,240
|0,00 %
|TESLA INC
|275,10
|-0,25 %
|WALMART INC
|84,73
|+0,38 %