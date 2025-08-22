BDT Media Automation GmbH übertrifft im ersten Halbjahr 2025 mit rund 71 Mio. Euro den Planumsatz um 2 % trotz unsicherer wirtschaftlicher RahmenbedingungenDie BDT Media Automation GmbH (BDT), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), hat im ersten Halbjahr 2025 die Umsatzplanung leicht übertroffen. Das ist bei den ...

