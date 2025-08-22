Die Circus SE (XETRA: CA1), ein globaler Technologieführer im Bereich KI-Software und Robotik für autonome Ernährungssysteme, hat vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) einen jährlichen Entwicklungs- und Forschungszuschuss in Höhe von 2 Mio. EUR erhalten. Die Fördermittel ermöglichen die beschleunigte Entwicklung des CA-M AI-Roboters, einer speziell für den Verteidigungssektor konzipierten Version des kommerziellen Flaggschiffs CA-1. CA-M: Autonome Truppenversorgung auf Basis bewährter Technologie Der CA-M Roboter baut auf der patentierten KI-Robotik-Plattform von Circus auf und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
