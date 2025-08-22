Mitteilung der PCC SE:

PCC im ersten Halbjahr mit Ertragsrückgang bei leicht steigendem Konzernumsatz

- PCC-Gruppe steigert Halbjahresumsatz um 0,6 % auf 487,7 Millionen €, EBITDA geht um 30,8 % zurück

Die Duisburger Beteiligungsholding PCC SE hat im ersten Halbjahr 2025 Umsatz und Rohertrag in einem herausfordernden Marktumfeld gesteigert. Höhere Fixkosten, Zinsaufwendungen sowie Wechselkursverluste hatten allerdings weitere Ergebnisrückgänge zur Folge.

Der Konzernumsatz ging im zweiten Quartal zum Vorjahresquartal um 2,7 % auf 236,5 Millionen € zurück. Im ersten Halbjahr stieg er um 0,6 % auf 487,7 Millionen €, was im Wesentlichen aus dem Mengenwachstum in den Segmenten Tenside & Derivate und Logistik resultierte. In den übrigen Segmenten belastete der anhaltende Preiswettbewerb die Umsatzentwicklung, insbesondere im Segment Silizium & Derivate.

Der Rohertrag stieg im zweiten Quartal um 10,2 % auf 77,5 Millionen €, die Rohertragsquote erhöhte sich damit auf 32,7 %. Kumuliert ergibt sich für ...

