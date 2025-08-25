Mit den Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell im Rücken hat der DAX zum Wochenschluss etwas Boden gutgemacht. Powells Rede auf der jährlichen Notenbankkonferenz in Jackson Hole war der Höhepunkt der Handelswoche.Palantir erlebt nach starken Gewinnen eine Korrektur - für Tech-Analyst Dan Ives ist das nur eine gesunde Konsolidierung, das KI-Potenzial bleibe riesig. Intel sorgt derweil für Schlagzeilen, weil Donald Trump mit einem staatlichen Einstieg liebäugelt, was die Aktie kräftig nach oben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär