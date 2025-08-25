Circus hat vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Forschungszuschuss in Höhe von 2 Mio. EUR erhalten, um die Entwicklung seiner autonomen mobilen Feldküche CA-M zu beschleunigen. Die CA-M, eine Containerversion der CA-1-Küche, kann mehr als 1.000 Mahlzeiten pro Ladung zubereiten und soll die Zuverlässigkeit der Lebensmittelversorgung in Verteidigungs- und Kriseneinsätzen verbessern. Während zivile Anwendungen auf wiederkehrende SaaS-Einnahmen angewiesen sind, ermöglicht der Verteidigungssektor einen margenstarken Geräteverkauf. Der Forschungszuschuss wird Circus dabei helfen, seine Verteidigungsabteilung auszubauen, seine Ingenieurteams zu vergrößern und die Markteinführungsstrategie für die CA-M zu beschleunigen. Wir bestätigen unsere KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 70,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se
© 2025 AlsterResearch