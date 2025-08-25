Aktie mit glänzendem Potenzial: Warum jetzt ein Blick auf diesen Silber- und Goldproduzenten lohnt

Anzeige / Werbung

Die Kombination aus Wachstumserwartung, fairer Bewertung und spannender Unternehmensgeschichte macht Sierra Madre Gold & Silver zu einer Aktie, die sowohl Herz als auch Verstand anspricht.

Ein Investment in Gold- und Silberaktien kann besonders interessant sein, wenn Sie von weiter steigenden Edelmetallpreisen ausgehen und zugleich mit anhaltenden geopolitischen oder wirtschaftlichen Unsicherheiten rechnen.

Es gibt eine Reihe überzeugender Gründe, warum Aktien aus diesem Sektor derzeit attraktiv erscheinen - sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus markttechnischer Sicht:

Schutz vor Inflation: Gold und Silber gelten traditionell als Absicherung gegen Kaufkraftverluste. Angesichts des weltweiten Inflationsdrucks, etwa durch hohe Energiepreise oder Lieferkettenprobleme, könnten Edelmetalle und die Aktien entsprechender Unternehmen profitieren. Geopolitische Spannungen: Konflikte wie der Krieg in der Ukraine oder die Instabilität im Nahen Osten erhöhen die Nachfrage nach "sicheren Häfen". Dies wirkt sich positiv auf Edelmetalle und damit auch auf die Bergbauunternehmen aus. Schwäche des US-Dollar: Da Edelmetalle in Dollar gehandelt werden, führt ein schwächerer Greenback häufig zu steigenden Preisen. Hohe US-Staatsverschuldung oder eine lockerere Geldpolitik könnten diesen Trend verstärken. Zinsentwicklung: Zwar können steigende Zinsen Gold belasten, doch mögliche Zinssenkungen - wie sie etwa für 2025 von der US-Notenbank signalisiert werden - schaffen Rückenwind für Edelmetalle, da Anleihen im Vergleich an Attraktivität verlieren. Angebots- und Nachfragesituation: Die Förderung ist teuer und neue Minenprojekte benötigen Jahre bis zur Produktion. Gleichzeitig steigt insbesondere beim Silber die industrielle Nachfrage, etwa durch Solartechnologie und Elektronik - was zu einem knapperen Markt führt. Attraktive Bewertungen: Viele Gold- und Silberproduzenten sind im Verhältnis zu den Rohstoffpreisen aktuell niedrig bewertet. Unternehmen mit soliden Bilanzen und geringen Produktionskosten könnten hiervon besonders profitieren. Diversifikation im Portfolio: Edelmetallaktien weisen eine geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen auf und sind daher ein wertvoller Baustein in einem breit gestreuten Portfolio.

Stellen Sie sich dir vor: Sie sind mitten in Mexiko, umgeben von historischen Minen, und plötzlich erwacht eine frühere Silber- und Goldmine zu neuem Leben. Genau das macht Sierra Madre Gold & Silver ( ISIN CA8263XP1041 WKN A3CM97) - ein Unternehmen, das die Vergangenheit nutzt, um die Zukunft greifbar zu machen.

Die Geschichte von Sierra Madre Gold liest sich wie das klassische Mining-Case: ein historisches, bereits produzierendes Projekt, ein erfahrenes Managementteam, rascher Restart und nun mehrere Auslöser, die das Unternehmen aus dem Schatten ziehen könnten.

Das Unternehmen betreibt die La Guitarra Silber-Gold-Mine südlich von Mexiko-Stadt. La Guitarra, einst im Dornröschenschlaf, wurde von Sierra Madre übernommen und - in atemberaubenden Tempo - ab dem 1. Januar 2025 zur kommerziellen Produktion gebracht. Vier Monate später lieferte das erste vollständige Produktionsquartal bereits beeindruckende Zahlen: 165.093 Silberäquivalent-Unzen verkauft und dabei Einnahmen von 4,8 Millionen US-Dollar, die über 535.000?US-Dollar Cashflow generierten

Wichtigster operativer Hebel ist die Wiederinbetriebnahme des nahegelegenen Colosso-Minenzentrums: Colosso bringt nach Unternehmensangaben rund 1,7x höhere Silbergrade und 1,2x höhere Goldgrade im Vergleich zu La Guitarra. Im Mix erwartet man etwa ein Drittel Colosso-Material zu zwei Dritteln La Guitarra -Material - sofortiger Hebel auf Cashflow und AISC.

Im Sommer wurde eine aufgestockte Privatplatzierung in Höhe von CA$19,5 Millionen (inkl. Beteiligung von Management, First Majestic und einem CA$3 Mio. Investment von Eric Sprott) abgeschlossen. Dadurch konnte Sierra Madre die Mietflotte durch eigene Maschinen ersetzen, was laut Management ~US$3/oz Reduktion der All-in-Sustaining-Costs (AISC) bringen soll. Q1 AISC lag bei knapp US$29/oz; Analystenschätzungen zielen auf US$20-22/oz. Bei aktuellen Metallpreisen ergibt das ordentliche Margen.

Q1 Cash aus Betrieb : ~US$535k

: ~US$535k Q1 Investitionen : ~US$600k

: ~US$600k Private Placement : CA$19,5 Mio. (inkl. Eric Sprott CA$3 Mio.)

: CA$19,5 Mio. (inkl. Eric Sprott CA$3 Mio.) First Majestic Darlehen : US$5 Mio. (Zinsen ~15% laut CEO)

: US$5 Mio. (Zinsen ~15% laut CEO) AISC Q1: ~US$29/oz (Ziel: US$20-22/oz)

Explorations-Upside: East District & historische "Bonanza"-Grade

Das eigentliche Bewertungs-Upside liegt in der Exploration: Der East District (Mina de Agua, El Rincon) war historisch ein hochproduktives Silber-Gold-Revier. Historische Berichte nennen spektakuläre Head-Grades (z. B. ~6,5 g/t Au und 860 g/t Ag in bestimmten Abschnitten). Sierra Madre plant 20-25k Meter Bohrprogramm - genau hier liegt das Potential für einen signifikanten Re-Rating-Effekt, falls moderne Bohrungen die historischen Signale bestätigen.

Quelle Sierra Madre Gold & Silver

Erholungsraten von Sierra Madre bewegen sich im historischen Durchschnitt

Die Erholungsrate ist ein wesentlicher Maßstab für die Effizienz und Rentabilität im Bergbau. Sierra Madre strebt derzeit Werte von über 80% an - ein Niveau, das es dem Unternehmen erlaubt, den Großteil des geförderten Materials effizient zu verarbeiten. Eine derart hohe Rückgewinnungsquote ist entscheidend, um Verluste zu minimieren und die Profitabilität nachhaltig zu sichern.

Die aktuellen Abbauaktivitäten konzentrieren sich dabei auf hochgradigere Ressourcen, was die Verarbeitung zusätzlich optimiert. Durch die gezielte Auswahl der Lagerstätten kann Sierra Madre die Erträge steigern, ohne Kompromisse bei der Produktionsqualität einzugehen.

Erkundungsprogramme mit großem Potenzial

Neben der laufenden Produktion setzt das Unternehmen verstärkt auf die Exploration neuer Ressourcen. Mit mehr als 60 Kilometern potenzieller Erkundungszonen verfügt Sierra Madre über eine beträchtliche Grundlage, um seine Ressourcenschätze langfristig auszubauen.

Die Entscheidung, die Explorationsaktivitäten voranzutreiben, wird von den günstigen Marktbedingungen für Gold und Silber unterstützt. Damit schafft das Unternehmen die Basis, zusätzliche Vorkommen zu erschließen und gleichzeitig seine Produktionskapazitäten schrittweise zu erweitern.

Sierra Madre mit klaren Wachstumszielen in der Produktion

Das Unternehmen hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Bis Ende 2027 soll die tägliche Verarbeitungsrate auf 1.000 Tonnen gesteigert werden. Dieses Vorhaben zielt nicht nur auf eine Ausweitung der Kapazitäten ab, sondern auch auf eine Senkung der Betriebskosten - insbesondere durch Investitionen in moderne Ausrüstung.

Anstatt Maschinen zu mieten, setzt Sierra Madre Gold & Silver ( ISIN CA8263XP1041 WKN A3CM97) künftig verstärkt auf den Kauf neuer Geräte, was die Effizienz verbessert und die Rentabilität erhöht. Diese strategischen Maßnahmen verschaffen dem Unternehmen einen klaren Vorteil in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld.

Die Minenentwicklung bleibt dabei ein komplexer Prozess, der kontinuierliche Anpassungen erfordert. Sierra Madre begegnet diesen Herausforderungen mit einer durchdachten Strategie: Der Fokus auf hochgradige Ressourcen steigert die Effizienz, während eine flexible Planung ermöglicht, sowohl niedrig- als auch hochgradiges Material wirtschaftlich zu verarbeiten.

Gerade in einem Markt mit volatilen Edelmetallpreisen erweist sich diese Flexibilität als entscheidender Erfolgsfaktor und stärkt die Position des Unternehmens für nachhaltiges Wachstum.

Für Kleinanleger ist es spannend zu sehen, dass Sierra Madre Gold & Silver ( ISIN CA8263XP1041 WKN A3CM97) eine klare Wachstumsstrategie verfolgt, die direkt auf Wertsteigerung abzielt. Das Unternehmen setzt darauf, seine Produktionskapazitäten auszubauen und gleichzeitig neue Ressourcen zu erschließen. Investitionen in moderne Infrastruktur und effizientere Technologie sorgen dafür, dass die Abläufe schlanker und kostengünstiger werden. Das Ziel ist eindeutig: In den nächsten Jahren die tägliche Verarbeitungsrate auf 650 bis 750 Tonnen zu erhöhen, durch bessere Ausrüstung die Betriebskosten zu senken und die erzielten Gewinne wieder in die Weiterentwicklung der Mine zu investieren. Für Anleger bedeutet das: steigende Produktionszahlen, höhere Cashflows und ein Unternehmen, das seine Gewinne gezielt ins Wachstum steckt.

Sierra Madre Gold & Silver: Aufsteiger mit glänzendem Potenzial

Für Kleinanleger bietet Sierra Madre Gold & Silver ( ISIN CA8263XP1041 WKN A3CM97) eine seltene Gelegenheit: Ein Unternehmen, das aus historischen Wurzeln neu emporsteigt, mit klaren Ergebnissen, einem erfahrenen Team und einem Aktienkurs, der günstiges Einstiegspotenzial signalisiert. Die Kombination aus Wachstumserwartung, fairer Bewertung und spannender Unternehmensgeschichte macht Sierra Madre Gold & Silver ( ISIN CA8263XP1041 WKN A3CM97) zu einer Aktie, die sowohl Herz als auch Verstand anspricht.

Warum gerade jetzt ein guter Moment ist:

Günstiger Einstieg : Die Aktie wird an der TSX Venture (Ticker: SM) für etwa 0,84?CAD gehandelt , was laut Analystenschätzungen rund 34% unter ihrem fairen Wert liegt (Fair Value?~?1,28?CAD)

: Die Aktie wird an der TSX Venture (Ticker: SM) für etwa , was laut Analystenschätzungen rund liegt (Fair Value?~?1,28?CAD) Kursdruck der Vergangenheit : Der Kurs liegt mit etwa 0,84?CAD deutlich über dem 52-Wochen-Tief (0,34?CAD), aber unter dem Hoch von 0,90?CAD - was Raum für Wachstum lässt

: Der Kurs liegt mit etwa deutlich über dem 52-Wochen-Tief (0,34?CAD), aber unter dem Hoch von 0,90?CAD - was Raum für Wachstum lässt Starker Umsatztrend : Bereits 2024 erzielte Sierra Madre Umsätze von 6,5 Millionen USD aus La Guitarra; Q1 2025 legte direkt kräftig nach

: Bereits 2024 erzielte Sierra Madre Umsätze von aus La Guitarra; Q1 2025 legte direkt kräftig nach Erfahrung, die Vertrauen schafft: Das Management-Team verfügt über tiefes Wissen und Erfahrung im Bergbau - Mitglieder waren einst auch für den Betrieb von La Guitarra zuständig

Sierra Madre Gold & Silver ( ISIN CA8263XP1041 WKN A3CM97) präsentiert sich als echte Chance für Anleger: Mit einem klaren Fokus auf vielversprechende Gold- und Silberprojekte in Mexiko und dem erfolgreichen Start der kommerziellen Produktion bei La Guitarra hat das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein erreicht. Dank bestehender Infrastruktur und großem Explorationspotenzial ist Sierra Madre hervorragend im wachsenden Edelmetallmarkt positioniert. Und das ist erst der Anfang - mit den zusätzlichen Projekten Tepic und La Tigra, die noch enormes Entwicklungspotenzial bergen, stehen die nächsten Wachstumsschritte bereits in den Startlöchern.

Für Anleger bedeutet das: Hier bietet sich die seltene Gelegenheit, früh in ein Unternehmen einzusteigen, das noch ganz am Anfang einer spannenden Wachstumsstory steht. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 95 Millionen Euro ist Sierra Madre Gold & Silver ( ISIN CA8263XP1041 WKN A3CM97) nach wie vor extrem günstig bewertet - ein idealer Zeitpunkt, um sich rechtzeitig zu positionieren, bevor der Markt dieses Potenzial voll erkennt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.sierramadregoldandsilver.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Sierra Madre Gold & Silver wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

