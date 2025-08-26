EQS-News: HomeToGo SE
/ Schlagwort(e): Ankauf
HomeToGo erwartet Vollzug der transformativen Interhome-Übernahme spätestens bis zum 29. August nach der heutigen Fusionskontrollfreigabe der parallelen Hotelplan-Transaktion
Luxemburg, 26. August 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), die europäische Ferienhausgruppe, gibt bekannt, dass ihre bislang bedeutendste Akquisition voraussichtlich bis spätestens 29. August vollzogen sein wird. Durch die transformative Übernahme von Interhome, Europas zweitgrößtem Spezialisten zur Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen, wird HomeToGo zur führenden Ferienhausgruppe in Europa. Diese Transaktion ist der Abschluss der strategischen Transformation von HomeToGo hin zu einem B2B-Unternehmen, in dem HomeToGo_PRO, das profitable und schnell wachsende B2B-Segment der Gruppe, zum größten Geschäftsfeld des Unternehmens wird. Die Akquisition wird auf kombinierter Pro-forma-Basis die konsolidierten IFRS-Umsatzerlöse der HomeToGo Group für 2024 um ~55% erhöhen und das bereinigte EBITDA verdreifachen, was zu einem deutlich positiven Free Cash Flow führen wird.
Die heutige Bekanntgabe folgt nachdem die Schweizer Wettbewerbskommission (WEKO) die Übernahme der Hotelplan Group (ohne Interhome) durch die DERTOUR Group ohne Auflagen genehmigt hat. Mit dieser Freigabe ist der letzte regulatorische Schritt erfolgt, der die Übernahme von Interhome durch HomeToGo bislang verzögert hatte.
Mit dem geplanten Abschluss dieser Transaktion wird Interhome Teil von HomeToGo_PRO, dem B2B-Segment der HomeToGo Group für Software- und technologiebasierte Servicelösungen für den gesamten Ferienhausmarkt. Das sehr profitable Interhome-Geschäft wird das Finanzprofil von HomeToGo erheblich stärken und HomeToGo_PRO durch die erweiterte Tiefe und Reichweite des Serviceangebots weiter als Marktführer für Software- und technologiebasierte Servicelösungen für den Ferienhausmarkt positionieren. Die Integration von Interhome in das B2B-Segment HomeToGo_PRO macht dieses zum größten Direktanbieter von Ferienhäusern und -wohnungen für Drittplattformen.
