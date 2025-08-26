Anzeige
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
26.08.25 | 08:14
7,450 Euro
+0,68 % +0,050
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,4507,75008:29
PR Newswire
26.08.2025 08:06 Uhr
10 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 26

Bodycotewww.bodycote.com

26 August 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

22 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

37,000

Highest price paid per share (pence per share):

650.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

627.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

639.64p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,689,613 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 620,791 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,766,559 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

100

629

22/08/2025 08:05:00

00483722028TRLO0.1.1

XLON

90

629.5

22/08/2025 08:05:00

00483722029TRLO0.1.1

XLON

17

630.5

22/08/2025 08:06:05

00483722241TRLO0.1.1

TRQX

29

629

22/08/2025 08:06:06

00483722245TRLO0.1.1

CHIX

67

630

22/08/2025 08:06:15

00483722272TRLO0.1.1

BATE

42

628.5

22/08/2025 08:10:00

00483723290TRLO0.1.1

XLON

119

628.5

22/08/2025 08:10:00

00483723289TRLO0.1.1

XLON

29

628.5

22/08/2025 08:10:00

00483723291TRLO0.1.1

XLON

190

627

22/08/2025 08:17:49

00483725980TRLO0.1.1

XLON

17

629

22/08/2025 08:19:09

00483726476TRLO0.1.1

TRQX

30

627.5

22/08/2025 08:19:10

00483726481TRLO0.1.1

CHIX

68

627

22/08/2025 08:19:52

00483726761TRLO0.1.1

BATE

190

627

22/08/2025 08:23:45

00483728037TRLO0.1.1

XLON

1

628

22/08/2025 08:25:05

00483728526TRLO0.1.1

TRQX

16

629

22/08/2025 08:25:05

00483728527TRLO0.1.1

TRQX

68

628

22/08/2025 08:25:29

00483728626TRLO0.1.1

BATE

13

628

22/08/2025 08:26:03

00483728785TRLO0.1.1

AQXE

190

628

22/08/2025 08:27:42

00483729298TRLO0.1.1

XLON

9

628.5

22/08/2025 08:31:16

00483730577TRLO0.1.1

TRQX

8

629

22/08/2025 08:31:16

00483730578TRLO0.1.1

TRQX

68

628

22/08/2025 08:31:56

00483730773TRLO0.1.1

BATE

2

628.5

22/08/2025 08:38:26

00483732985TRLO0.1.1

TRQX

15

629

22/08/2025 08:38:26

00483732986TRLO0.1.1

TRQX

52

628

22/08/2025 08:39:55

00483733430TRLO0.1.1

XLON

68

628

22/08/2025 08:39:55

00483733431TRLO0.1.1

BATE

328

628

22/08/2025 08:39:55

00483733432TRLO0.1.1

XLON

30

629.5

22/08/2025 08:43:25

00483734676TRLO0.1.1

CHIX

60

629.5

22/08/2025 08:45:05

00483735328TRLO0.1.1

CHIX

31

630.5

22/08/2025 08:55:26

00483738413TRLO0.1.1

CHIX

9

630

22/08/2025 08:59:52

00483739735TRLO0.1.1

AQXE

190

630

22/08/2025 08:59:52

00483739734TRLO0.1.1

XLON

9

630

22/08/2025 09:01:47

00483740402TRLO0.1.1

AQXE

190

630

22/08/2025 09:01:56

00483740454TRLO0.1.1

XLON

8

630.5

22/08/2025 09:02:07

00483740534TRLO0.1.1

CHIX

23

630.5

22/08/2025 09:02:07

00483740533TRLO0.1.1

CHIX

70

630

22/08/2025 09:04:58

00483741293TRLO0.1.1

XLON

82

630

22/08/2025 09:04:58

00483741292TRLO0.1.1

XLON

38

630

22/08/2025 09:04:58

00483741294TRLO0.1.1

XLON

13

629

22/08/2025 09:07:45

00483742080TRLO0.1.1

TRQX

70

629

22/08/2025 09:07:45

00483742078TRLO0.1.1

BATE

70

629

22/08/2025 09:07:45

00483742079TRLO0.1.1

BATE

18

629

22/08/2025 09:07:45

00483742081TRLO0.1.1

TRQX

5

629

22/08/2025 09:07:46

00483742082TRLO0.1.1

TRQX

190

629.5

22/08/2025 09:13:35

00483743530TRLO0.1.1

XLON

31

629.5

22/08/2025 09:14:09

00483743717TRLO0.1.1

CHIX

9

629

22/08/2025 09:16:26

00483744255TRLO0.1.1

AQXE

18

629

22/08/2025 09:16:26

00483744254TRLO0.1.1

TRQX

70

629

22/08/2025 09:16:26

00483744253TRLO0.1.1

BATE

9

629

22/08/2025 09:18:38

00483744836TRLO0.1.1

AQXE

82

629

22/08/2025 09:19:36

00483745060TRLO0.1.1

XLON

108

629

22/08/2025 09:19:36

00483745061TRLO0.1.1

XLON

12

629

22/08/2025 09:20:53

00483745375TRLO0.1.1

TRQX

6

629

22/08/2025 09:20:53

00483745376TRLO0.1.1

TRQX

70

628.5

22/08/2025 09:21:07

00483745562TRLO0.1.1

BATE

4

629.5

22/08/2025 09:21:14

00483745640TRLO0.1.1

CHIX

27

629.5

22/08/2025 09:21:14

00483745639TRLO0.1.1

CHIX

190

628.5

22/08/2025 09:27:29

00483747726TRLO0.1.1

XLON

9

629

22/08/2025 09:27:29

00483747727TRLO0.1.1

AQXE

3

629

22/08/2025 09:30:09

00483748534TRLO0.1.1

TRQX

4

629

22/08/2025 09:30:09

00483748535TRLO0.1.1

TRQX

11

629

22/08/2025 09:30:09

00483748536TRLO0.1.1

TRQX

70

628.5

22/08/2025 09:30:38

00483748708TRLO0.1.1

BATE

15

629

22/08/2025 09:34:33

00483750074TRLO0.1.1

CHIX

16

629

22/08/2025 09:34:33

00483750075TRLO0.1.1

CHIX

9

629

22/08/2025 09:36:08

00483750764TRLO0.1.1

AQXE

70

629

22/08/2025 09:39:50

00483752244TRLO0.1.1

BATE

18

629

22/08/2025 09:45:57

00483754882TRLO0.1.1

TRQX

31

629

22/08/2025 09:45:57

00483754880TRLO0.1.1

CHIX

250

629

22/08/2025 09:45:57

00483754881TRLO0.1.1

XLON

130

629

22/08/2025 09:45:57

00483754883TRLO0.1.1

XLON

9

629

22/08/2025 09:46:11

00483755037TRLO0.1.1

AQXE

190

629

22/08/2025 09:48:19

00483756021TRLO0.1.1

XLON

70

628.5

22/08/2025 09:51:24

00483757150TRLO0.1.1

BATE

9

629

22/08/2025 09:53:17

00483757881TRLO0.1.1

AQXE

9

629

22/08/2025 10:02:05

00483761612TRLO0.1.1

AQXE

31

628.5

22/08/2025 10:02:16

00483761701TRLO0.1.1

CHIX

70

628.5

22/08/2025 10:02:16

00483761700TRLO0.1.1

BATE

190

629

22/08/2025 10:02:16

00483761699TRLO0.1.1

XLON

18

628.5

22/08/2025 10:02:16

00483761703TRLO0.1.1

TRQX

31

628.5

22/08/2025 10:02:16

00483761702TRLO0.1.1

CHIX

18

628.5

22/08/2025 10:02:16

00483761704TRLO0.1.1

TRQX

190

629

22/08/2025 10:05:01

00483762974TRLO0.1.1

XLON

5

629.5

22/08/2025 10:06:37

00483763473TRLO0.1.1

TRQX

13

629.5

22/08/2025 10:06:37

00483763474TRLO0.1.1

TRQX

70

629.5

22/08/2025 10:08:21

00483763922TRLO0.1.1

BATE

12

629.5

22/08/2025 10:08:21

00483763923TRLO0.1.1

CHIX

19

629.5

22/08/2025 10:08:21

00483763924TRLO0.1.1

CHIX

40

630

22/08/2025 10:10:12

00483764518TRLO0.1.1

XLON

83

630

22/08/2025 10:10:12

00483764517TRLO0.1.1

XLON

67

630

22/08/2025 10:10:12

00483764519TRLO0.1.1

XLON

12

630.5

22/08/2025 10:16:16

00483766833TRLO0.1.1

TRQX

70

631.5

22/08/2025 10:17:59

00483767371TRLO0.1.1

BATE

190

632

22/08/2025 10:17:59

00483767370TRLO0.1.1

XLON

5

632

22/08/2025 10:18:02

00483767379TRLO0.1.1

CHIX

26

632

22/08/2025 10:18:02

00483767378TRLO0.1.1

CHIX

190

632

22/08/2025 10:23:47

00483769820TRLO0.1.1

XLON

70

631.5

22/08/2025 10:26:04

00483770662TRLO0.1.1

BATE

31

632

22/08/2025 10:26:04

00483770661TRLO0.1.1

CHIX

31

632

22/08/2025 10:35:17

00483775815TRLO0.1.1

CHIX

70

632

22/08/2025 10:35:17

00483775813TRLO0.1.1

BATE

18

632

22/08/2025 10:42:17

00483778811TRLO0.1.1

TRQX

42

632

22/08/2025 10:42:17

00483778812TRLO0.1.1

TRQX

190

632

22/08/2025 10:42:17

00483778813TRLO0.1.1

XLON

190

632

22/08/2025 10:42:17

00483778814TRLO0.1.1

XLON

9

632

22/08/2025 10:42:17

00483778815TRLO0.1.1

AQXE

27

632

22/08/2025 10:42:17

00483778816TRLO0.1.1

AQXE

70

631.5

22/08/2025 10:43:07

00483779419TRLO0.1.1

BATE

31

631

22/08/2025 10:43:53

00483779897TRLO0.1.1

CHIX

190

631

22/08/2025 10:43:53

00483779898TRLO0.1.1

XLON

9

632

22/08/2025 10:44:30

00483780217TRLO0.1.1

AQXE

12

631

22/08/2025 10:50:23

00483783469TRLO0.1.1

XLON

178

631

22/08/2025 10:50:23

00483783468TRLO0.1.1

XLON

9

631.5

22/08/2025 10:51:14

00483783981TRLO0.1.1

AQXE

16

631

22/08/2025 10:51:40

00483784218TRLO0.1.1

BATE

54

631

22/08/2025 10:51:40

00483784219TRLO0.1.1

BATE

25

631

22/08/2025 10:57:01

00483786841TRLO0.1.1

XLON

99

631

22/08/2025 10:57:01

00483786842TRLO0.1.1

XLON

66

631

22/08/2025 10:57:01

00483786843TRLO0.1.1

XLON

9

631.5

22/08/2025 10:59:08

00483787976TRLO0.1.1

AQXE

10

631.5

22/08/2025 11:02:26

00483788662TRLO0.1.1

XLON

82

631.5

22/08/2025 11:02:26

00483788663TRLO0.1.1

XLON

25

631.5

22/08/2025 11:02:26

00483788664TRLO0.1.1

XLON

73

631.5

22/08/2025 11:02:26

00483788665TRLO0.1.1

XLON

31

632.5

22/08/2025 11:05:56

00483790088TRLO0.1.1

CHIX

31

632.5

22/08/2025 11:05:56

00483790089TRLO0.1.1

CHIX

70

632.5

22/08/2025 11:05:56

00483790087TRLO0.1.1

BATE

70

632.5

22/08/2025 11:05:56

00483790090TRLO0.1.1

BATE

190

632.5

22/08/2025 11:06:42

00483790319TRLO0.1.1

XLON

12

632.5

22/08/2025 11:09:13

00483791323TRLO0.1.1

CHIX

19

632.5

22/08/2025 11:09:13

00483791324TRLO0.1.1

CHIX

70

633.5

22/08/2025 11:18:14

00483795055TRLO0.1.1

BATE

19

633.5

22/08/2025 11:18:18

00483795059TRLO0.1.1

CHIX

12

633.5

22/08/2025 11:18:18

00483795060TRLO0.1.1

CHIX

18

633

22/08/2025 11:18:25

00483795085TRLO0.1.1

TRQX

18

633

22/08/2025 11:18:25

00483795087TRLO0.1.1

TRQX

54

633

22/08/2025 11:18:25

00483795086TRLO0.1.1

TRQX

190

633

22/08/2025 11:18:25

00483795088TRLO0.1.1

XLON

190

633

22/08/2025 11:18:25

00483795089TRLO0.1.1

XLON

26

633.5

22/08/2025 11:20:09

00483795296TRLO0.1.1

CHIX

70

633.5

22/08/2025 11:20:15

00483795316TRLO0.1.1

BATE

5

633.5

22/08/2025 11:20:15

00483795317TRLO0.1.1

CHIX

190

633.5

22/08/2025 11:20:53

00483795414TRLO0.1.1

XLON

18

633.5

22/08/2025 11:21:27

00483795484TRLO0.1.1

TRQX

190

634

22/08/2025 11:24:00

00483795857TRLO0.1.1

XLON

31

634

22/08/2025 11:24:08

00483795874TRLO0.1.1

CHIX

70

634

22/08/2025 11:24:08

00483795873TRLO0.1.1

BATE

9

634

22/08/2025 11:24:25

00483795903TRLO0.1.1

AQXE

12

634

22/08/2025 11:26:38

00483796280TRLO0.1.1

AQXE

190

635

22/08/2025 11:29:18

00483796667TRLO0.1.1

XLON

70

634.5

22/08/2025 11:31:11

00483796927TRLO0.1.1

BATE

18

634.5

22/08/2025 11:31:11

00483796929TRLO0.1.1

TRQX

31

634.5

22/08/2025 11:31:11

00483796928TRLO0.1.1

CHIX

9

634.5

22/08/2025 11:31:11

00483796931TRLO0.1.1

AQXE

15

634.5

22/08/2025 11:31:11

00483796930TRLO0.1.1

AQXE

9

633

22/08/2025 11:32:13

00483797119TRLO0.1.1

AQXE

18

633

22/08/2025 11:33:42

00483797418TRLO0.1.1

TRQX

190

633

22/08/2025 11:33:44

00483797421TRLO0.1.1

XLON

70

633

22/08/2025 11:35:34

00483797714TRLO0.1.1

BATE

23

633.5

22/08/2025 11:36:42

00483797897TRLO0.1.1

CHIX

8

633.5

22/08/2025 11:36:42

00483797898TRLO0.1.1

CHIX

9

633

22/08/2025 11:38:40

00483798217TRLO0.1.1

AQXE

82

633.5

22/08/2025 11:40:11

00483798433TRLO0.1.1

XLON

82

633.5

22/08/2025 11:40:11

00483798434TRLO0.1.1

XLON

26

633.5

22/08/2025 11:40:11

00483798435TRLO0.1.1

XLON

1

633.5

22/08/2025 11:41:58

00483798743TRLO0.1.1

TRQX

17

633.5

22/08/2025 11:41:58

00483798742TRLO0.1.1

TRQX

70

633

22/08/2025 11:43:51

00483798997TRLO0.1.1

BATE

31

633.5

22/08/2025 11:44:36

00483799092TRLO0.1.1

CHIX

9

633

22/08/2025 11:46:21

00483799442TRLO0.1.1

AQXE

190

633

22/08/2025 11:46:36

00483799475TRLO0.1.1

XLON

18

633.5

22/08/2025 11:50:06

00483799884TRLO0.1.1

TRQX

70

633

22/08/2025 11:52:07

00483800130TRLO0.1.1

BATE

190

633

22/08/2025 11:52:55

00483800209TRLO0.1.1

XLON

31

632.5

22/08/2025 11:52:56

00483800212TRLO0.1.1

CHIX

9

633

22/08/2025 11:54:04

00483800364TRLO0.1.1

AQXE

13

633

22/08/2025 11:58:16

00483800980TRLO0.1.1

TRQX

5

633

22/08/2025 11:58:16

00483800981TRLO0.1.1

TRQX

70

632.5

22/08/2025 12:00:10

00483801350TRLO0.1.1

BATE

12

632.5

22/08/2025 12:00:45

00483801453TRLO0.1.1

CHIX

19

632.5

22/08/2025 12:00:45

00483801454TRLO0.1.1

CHIX

9

633

22/08/2025 12:00:49

00483801460TRLO0.1.1

AQXE

18

633

22/08/2025 12:03:15

00483801950TRLO0.1.1

TRQX

70

632.5

22/08/2025 12:04:16

00483802153TRLO0.1.1

BATE

3

633

22/08/2025 12:04:37

00483802201TRLO0.1.1

AQXE

6

633

22/08/2025 12:04:37

00483802200TRLO0.1.1

AQXE

31

632.5

22/08/2025 12:04:41

00483802208TRLO0.1.1

CHIX

18

633

22/08/2025 12:07:12

00483802578TRLO0.1.1

TRQX

70

632.5

22/08/2025 12:08:17

00483802751TRLO0.1.1

BATE

9

633

22/08/2025 12:08:21

00483802754TRLO0.1.1

AQXE

31

632.5

22/08/2025 12:08:47

00483802809TRLO0.1.1

CHIX

380

632.5

22/08/2025 12:08:49

00483802814TRLO0.1.1

XLON

12

633

22/08/2025 12:11:04

00483803127TRLO0.1.1

XLON

82

633

22/08/2025 12:11:04

00483803128TRLO0.1.1

XLON

96

633

22/08/2025 12:11:04

00483803129TRLO0.1.1

XLON

18

633

22/08/2025 12:11:12

00483803152TRLO0.1.1

TRQX

190

633

22/08/2025 12:12:01

00483803285TRLO0.1.1

XLON

9

633

22/08/2025 12:12:07

00483803300TRLO0.1.1

AQXE

31

633

22/08/2025 12:12:49

00483803453TRLO0.1.1

CHIX

70

633

22/08/2025 12:13:01

00483803485TRLO0.1.1

BATE

66

633

22/08/2025 12:14:41

00483803880TRLO0.1.1

XLON

124

633

22/08/2025 12:14:41

00483803879TRLO0.1.1

XLON

9

633

22/08/2025 12:15:54

00483804037TRLO0.1.1

AQXE

19

633

22/08/2025 12:16:55

00483804164TRLO0.1.1

CHIX

12

633

22/08/2025 12:17:01

00483804195TRLO0.1.1

CHIX

9

633

22/08/2025 12:20:18

00483804594TRLO0.1.1

AQXE

70

633

22/08/2025 12:20:18

00483804595TRLO0.1.1

BATE

18

633

22/08/2025 12:20:18

00483804596TRLO0.1.1

TRQX

18

633

22/08/2025 12:20:18

00483804597TRLO0.1.1

TRQX

380

633

22/08/2025 12:20:18

00483804598TRLO0.1.1

XLON

190

633

22/08/2025 12:20:18

00483804599TRLO0.1.1

XLON

18

633.5

22/08/2025 12:25:17

00483805251TRLO0.1.1

TRQX

12

633.5

22/08/2025 12:25:47

00483805309TRLO0.1.1

CHIX

58

632

22/08/2025 12:32:16

00483806232TRLO0.1.1

XLON

9

632

22/08/2025 12:32:16

00483806234TRLO0.1.1

XLON

123

632

22/08/2025 12:32:16

00483806233TRLO0.1.1

XLON

190

636

22/08/2025 12:48:08

00483808367TRLO0.1.1

XLON

42

636

22/08/2025 12:54:47

00483809239TRLO0.1.1

CHIX

25

636

22/08/2025 12:55:47

00483809384TRLO0.1.1

TRQX

97

636

22/08/2025 12:55:47

00483809383TRLO0.1.1

BATE

190

636

22/08/2025 12:57:27

00483809608TRLO0.1.1

XLON

42

636

22/08/2025 13:07:53

00483811420TRLO0.1.1

CHIX

25

636

22/08/2025 13:08:15

00483811457TRLO0.1.1

TRQX

97

636

22/08/2025 13:08:25

00483811468TRLO0.1.1

BATE

12

636

22/08/2025 13:11:50

00483811948TRLO0.1.1

XLON

82

636.5

22/08/2025 13:13:21

00483812247TRLO0.1.1

XLON

96

636.5

22/08/2025 13:13:21

00483812248TRLO0.1.1

XLON

190

636.5

22/08/2025 13:13:21

00483812249TRLO0.1.1

XLON

1

636

22/08/2025 13:13:27

00483812279TRLO0.1.1

AQXE

12

636

22/08/2025 13:16:36

00483813147TRLO0.1.1

AQXE

13

636

22/08/2025 13:16:36

00483813148TRLO0.1.1

AQXE

190

636

22/08/2025 13:17:48

00483813306TRLO0.1.1

XLON

13

636

22/08/2025 13:19:35

00483813535TRLO0.1.1

AQXE

7

636

22/08/2025 13:19:57

00483813581TRLO0.1.1

CHIX

2

636.5

22/08/2025 13:19:57

00483813583TRLO0.1.1

CHIX

26

636.5

22/08/2025 13:19:57

00483813582TRLO0.1.1

CHIX

7

636.5

22/08/2025 13:19:57

00483813584TRLO0.1.1

CHIX

7

636

22/08/2025 13:24:36

00483814209TRLO0.1.1

XLON

85

636

22/08/2025 13:24:36

00483814210TRLO0.1.1

XLON

98

636

22/08/2025 13:24:36

00483814211TRLO0.1.1

XLON

16

636

22/08/2025 13:25:12

00483814264TRLO0.1.1

TRQX

190

637.5

22/08/2025 13:30:41

00483815183TRLO0.1.1

XLON

25

637.5

22/08/2025 13:31:13

00483815282TRLO0.1.1

TRQX

42

638

22/08/2025 13:43:21

00483817595TRLO0.1.1

CHIX

42

638

22/08/2025 13:43:21

00483817596TRLO0.1.1

CHIX

25

638

22/08/2025 13:43:21

00483817598TRLO0.1.1

TRQX

42

638

22/08/2025 13:43:21

00483817597TRLO0.1.1

CHIX

34

638

22/08/2025 13:43:21

00483817599TRLO0.1.1

TRQX

190

638

22/08/2025 13:43:21

00483817600TRLO0.1.1

XLON

190

638

22/08/2025 13:43:21

00483817601TRLO0.1.1

XLON

190

638

22/08/2025 13:43:21

00483817602TRLO0.1.1

XLON

59

638

22/08/2025 13:45:54

00483817971TRLO0.1.1

XLON

24

638

22/08/2025 13:45:54

00483817973TRLO0.1.1

XLON

107

638

22/08/2025 13:45:54

00483817972TRLO0.1.1

XLON

69

638

22/08/2025 13:47:52

00483818340TRLO0.1.1

XLON

6

638

22/08/2025 13:47:52

00483818342TRLO0.1.1

XLON

115

638

22/08/2025 13:47:52

00483818341TRLO0.1.1

XLON

1

638

22/08/2025 13:48:46

00483818528TRLO0.1.1

CHIX

36

638

22/08/2025 13:48:46

00483818529TRLO0.1.1

CHIX

5

638

22/08/2025 13:50:13

00483818750TRLO0.1.1

CHIX

25

638

22/08/2025 13:50:13

00483818751TRLO0.1.1

TRQX

87

637.5

22/08/2025 13:50:13

00483818753TRLO0.1.1

BATE

107

637.5

22/08/2025 13:50:13

00483818752TRLO0.1.1

BATE

97

637.5

22/08/2025 13:50:13

00483818754TRLO0.1.1

BATE

97

637.5

22/08/2025 13:50:13

00483818755TRLO0.1.1

BATE

97

637.5

22/08/2025 13:50:13

00483818756TRLO0.1.1

BATE

190

637.5

22/08/2025 13:50:53

00483818917TRLO0.1.1

XLON

13

637.5

22/08/2025 13:54:05

00483819496TRLO0.1.1

AQXE

13

637.5

22/08/2025 13:54:05

00483819497TRLO0.1.1

AQXE

13

637.5

22/08/2025 13:54:05

00483819498TRLO0.1.1

AQXE

13

637.5

22/08/2025 13:54:05

00483819499TRLO0.1.1

AQXE

13

637.5

22/08/2025 13:54:05

00483819500TRLO0.1.1

AQXE

190

637.5

22/08/2025 13:54:13

00483819512TRLO0.1.1

XLON

20

637

22/08/2025 13:54:45

00483819602TRLO0.1.1

CHIX

97

637.5

22/08/2025 13:55:34

00483819696TRLO0.1.1

BATE

8

637.5

22/08/2025 13:55:42

00483819707TRLO0.1.1

TRQX

17

637.5

22/08/2025 13:55:42

00483819708TRLO0.1.1

TRQX

12

638

22/08/2025 14:00:23

00483820682TRLO0.1.1

XLON

20

639.5

22/08/2025 14:12:08

00483822926TRLO0.1.1

CHIX

22

639.5

22/08/2025 14:12:08

00483822927TRLO0.1.1

CHIX

190

639.5

22/08/2025 14:12:08

00483822928TRLO0.1.1

XLON

27

640

22/08/2025 14:15:37

00483823642TRLO0.1.1

BATE

109

640.5

22/08/2025 14:31:27

00483829157TRLO0.1.1

XLON

190

640.5

22/08/2025 14:31:27

00483829156TRLO0.1.1

XLON

81

640.5

22/08/2025 14:31:27

00483829158TRLO0.1.1

XLON

1

640.5

22/08/2025 14:32:26

00483829748TRLO0.1.1

TRQX

5

640.5

22/08/2025 14:32:26

00483829747TRLO0.1.1

TRQX

6

640.5

22/08/2025 14:32:26

00483829749TRLO0.1.1

TRQX

13

640.5

22/08/2025 14:32:37

00483829856TRLO0.1.1

TRQX

164

640.5

22/08/2025 14:32:37

00483829855TRLO0.1.1

XLON

25

640.5

22/08/2025 14:32:37

00483829857TRLO0.1.1

TRQX

25

640.5

22/08/2025 14:32:37

00483829859TRLO0.1.1

TRQX

204

640.5

22/08/2025 14:32:37

00483829858TRLO0.1.1

XLON

25

640.5

22/08/2025 14:32:37

00483829860TRLO0.1.1

TRQX

190

640.5

22/08/2025 14:32:37

00483829861TRLO0.1.1

XLON

190

640.5

22/08/2025 14:32:37

00483829862TRLO0.1.1

XLON

190

640.5

22/08/2025 14:32:37

00483829863TRLO0.1.1

XLON

70

640

22/08/2025 14:32:37

00483829864TRLO0.1.1

BATE

47

640

22/08/2025 14:32:37

00483829865TRLO0.1.1

BATE

3

640

22/08/2025 14:33:31

00483830218TRLO0.1.1

AQXE

4

640

22/08/2025 14:33:31

00483830219TRLO0.1.1

AQXE

2

640

22/08/2025 14:33:58

00483830361TRLO0.1.1

AQXE

2

640

22/08/2025 14:33:58

00483830362TRLO0.1.1

AQXE

2

640

22/08/2025 14:34:32

00483830673TRLO0.1.1

AQXE

5

640

22/08/2025 14:34:32

00483830674TRLO0.1.1

AQXE

25

640.5

22/08/2025 14:34:49

00483830825TRLO0.1.1

TRQX

42

640

22/08/2025 14:34:50

00483830837TRLO0.1.1

CHIX

50

640

22/08/2025 14:34:50

00483830838TRLO0.1.1

BATE

97

640

22/08/2025 14:34:50

00483830839TRLO0.1.1

BATE

42

640

22/08/2025 14:34:50

00483830841TRLO0.1.1

CHIX

42

640

22/08/2025 14:34:50

00483830842TRLO0.1.1

CHIX

64

640

22/08/2025 14:34:50

00483830840TRLO0.1.1

CHIX

97

640

22/08/2025 14:34:50

00483830843TRLO0.1.1

BATE

8

640

22/08/2025 14:34:51

00483830850TRLO0.1.1

AQXE

13

640

22/08/2025 14:34:51

00483830851TRLO0.1.1

AQXE

13

640

22/08/2025 14:34:51

00483830852TRLO0.1.1

AQXE

13

640

22/08/2025 14:34:51

00483830853TRLO0.1.1

AQXE

190

640

22/08/2025 14:34:51

00483830855TRLO0.1.1

XLON

97

640

22/08/2025 14:37:18

00483831981TRLO0.1.1

BATE

13

640

22/08/2025 14:37:21

00483832007TRLO0.1.1

AQXE

190

639.5

22/08/2025 14:37:30

00483832067TRLO0.1.1

XLON

17

640

22/08/2025 14:37:30

00483832071TRLO0.1.1

CHIX

25

640

22/08/2025 14:37:30

00483832072TRLO0.1.1

CHIX

25

640

22/08/2025 14:38:09

00483832368TRLO0.1.1

TRQX

97

640

22/08/2025 14:39:21

00483832780TRLO0.1.1

BATE

190

640

22/08/2025 14:39:53

00483832932TRLO0.1.1

XLON

13

640

22/08/2025 14:41:19

00483833589TRLO0.1.1

AQXE

190

640

22/08/2025 14:42:09

00483833910TRLO0.1.1

XLON

10

640

22/08/2025 14:42:30

00483834023TRLO0.1.1

CHIX

32

640

22/08/2025 14:42:50

00483834187TRLO0.1.1

CHIX

25

640

22/08/2025 14:43:39

00483834451TRLO0.1.1

TRQX

97

640

22/08/2025 14:43:39

00483834452TRLO0.1.1

BATE

14

640.5

22/08/2025 14:57:38

00483840054TRLO0.1.1

TRQX

83

640.5

22/08/2025 14:58:56

00483840608TRLO0.1.1

CHIX

97

640.5

22/08/2025 14:58:56

00483840607TRLO0.1.1

BATE

11

640.5

22/08/2025 14:58:56

00483840610TRLO0.1.1

TRQX

25

640.5

22/08/2025 14:58:56

00483840611TRLO0.1.1

TRQX

25

640.5

22/08/2025 14:58:56

00483840612TRLO0.1.1

TRQX

95

640.5

22/08/2025 14:58:56

00483840609TRLO0.1.1

BATE

190

640.5

22/08/2025 14:58:56

00483840613TRLO0.1.1

XLON

580

640.5

22/08/2025 14:58:56

00483840614TRLO0.1.1

XLON

370

640.5

22/08/2025 14:58:56

00483840615TRLO0.1.1

XLON

26

640.5

22/08/2025 14:59:02

00483840673TRLO0.1.1

AQXE

2

640.5

22/08/2025 14:59:02

00483840676TRLO0.1.1

BATE

13

640.5

22/08/2025 14:59:02

00483840675TRLO0.1.1

AQXE

97

640.5

22/08/2025 14:59:02

00483840677TRLO0.1.1

BATE

1

640.5

22/08/2025 14:59:02

00483840678TRLO0.1.1

CHIX

30

640.5

22/08/2025 14:59:02

00483840679TRLO0.1.1

CHIX

12

640.5

22/08/2025 14:59:15

00483840745TRLO0.1.1

CHIX

16

643.5

22/08/2025 15:07:11

00483848814TRLO0.1.1

CHIX

380

643.5

22/08/2025 15:07:11

00483848815TRLO0.1.1

XLON

9

643.5

22/08/2025 15:07:11

00483848817TRLO0.1.1

XLON

181

643.5

22/08/2025 15:07:11

00483848816TRLO0.1.1

XLON

42

645

22/08/2025 15:09:44

00483850362TRLO0.1.1

CHIX

190

645

22/08/2025 15:09:57

00483850552TRLO0.1.1

XLON

10

645

22/08/2025 15:10:12

00483850778TRLO0.1.1

BATE

190

645.5

22/08/2025 15:12:08

00483852563TRLO0.1.1

XLON

97

645.5

22/08/2025 15:12:24

00483852696TRLO0.1.1

BATE

42

646.5

22/08/2025 15:15:13

00483855234TRLO0.1.1

CHIX

25

646.5

22/08/2025 15:15:14

00483855242TRLO0.1.1

TRQX

42

646.5

22/08/2025 15:15:15

00483855245TRLO0.1.1

XLON

148

646.5

22/08/2025 15:15:15

00483855246TRLO0.1.1

XLON

34

646

22/08/2025 15:15:16

00483855254TRLO0.1.1

BATE

63

646

22/08/2025 15:15:16

00483855253TRLO0.1.1

BATE

87

646

22/08/2025 15:15:16

00483855252TRLO0.1.1

BATE

50

646

22/08/2025 15:15:16

00483855255TRLO0.1.1

TRQX

13

646

22/08/2025 15:15:17

00483855257TRLO0.1.1

AQXE

39

646

22/08/2025 15:15:17

00483855256TRLO0.1.1

AQXE

42

646

22/08/2025 15:18:48

00483857943TRLO0.1.1

CHIX

97

646

22/08/2025 15:18:48

00483857942TRLO0.1.1

BATE

25

646

22/08/2025 15:18:48

00483857946TRLO0.1.1

TRQX

190

646

22/08/2025 15:18:48

00483857944TRLO0.1.1

XLON

190

646

22/08/2025 15:18:48

00483857945TRLO0.1.1

XLON

13

646

22/08/2025 15:18:48

00483857947TRLO0.1.1

AQXE

190

646

22/08/2025 15:21:00

00483859077TRLO0.1.1

XLON

42

646

22/08/2025 15:21:01

00483859086TRLO0.1.1

CHIX

25

646

22/08/2025 15:21:10

00483859155TRLO0.1.1

TRQX

18

646

22/08/2025 15:21:47

00483859567TRLO0.1.1

BATE

79

646

22/08/2025 15:21:47

00483859569TRLO0.1.1

BATE

13

646

22/08/2025 15:22:52

00483860295TRLO0.1.1

AQXE

190

645.5

22/08/2025 15:23:28

00483860632TRLO0.1.1

XLON

42

646.5

22/08/2025 15:24:50

00483861575TRLO0.1.1

CHIX

25

647

22/08/2025 15:26:22

00483862617TRLO0.1.1

TRQX

190

647

22/08/2025 15:27:23

00483862983TRLO0.1.1

XLON

42

647

22/08/2025 15:28:59

00483863607TRLO0.1.1

CHIX

30

647.5

22/08/2025 15:29:44

00483863910TRLO0.1.1

XLON

160

647.5

22/08/2025 15:29:44

00483863911TRLO0.1.1

XLON

97

647

22/08/2025 15:30:17

00483864115TRLO0.1.1

BATE

25

647

22/08/2025 15:30:17

00483864116TRLO0.1.1

TRQX

167

647

22/08/2025 15:31:56

00483864758TRLO0.1.1

XLON

23

647

22/08/2025 15:31:56

00483864759TRLO0.1.1

XLON

8

647.5

22/08/2025 15:33:37

00483865383TRLO0.1.1

TRQX

13

647.5

22/08/2025 15:33:37

00483865384TRLO0.1.1

TRQX

4

647.5

22/08/2025 15:33:37

00483865385TRLO0.1.1

TRQX

49

648

22/08/2025 15:34:27

00483865647TRLO0.1.1

XLON

141

648

22/08/2025 15:34:27

00483865648TRLO0.1.1

XLON

42

648

22/08/2025 15:34:44

00483865777TRLO0.1.1

CHIX

42

648.5

22/08/2025 15:39:06

00483867284TRLO0.1.1

CHIX

190

648.5

22/08/2025 15:39:06

00483867285TRLO0.1.1

XLON

190

648.5

22/08/2025 15:39:06

00483867287TRLO0.1.1

XLON

25

648.5

22/08/2025 15:39:06

00483867290TRLO0.1.1

TRQX

190

648.5

22/08/2025 15:39:06

00483867289TRLO0.1.1

XLON

13

648.5

22/08/2025 15:39:06

00483867304TRLO0.1.1

AQXE

26

648.5

22/08/2025 15:39:06

00483867305TRLO0.1.1

AQXE

4

648.5

22/08/2025 15:39:06

00483867306TRLO0.1.1

AQXE

9

648.5

22/08/2025 15:39:06

00483867317TRLO0.1.1

AQXE

190

648.5

22/08/2025 15:40:49

00483868414TRLO0.1.1

XLON

42

648.5

22/08/2025 15:40:58

00483868461TRLO0.1.1

CHIX

6

648.5

22/08/2025 15:41:13

00483868611TRLO0.1.1

TRQX

19

648.5

22/08/2025 15:41:13

00483868610TRLO0.1.1

TRQX

97

648

22/08/2025 15:41:20

00483868724TRLO0.1.1

BATE

97

648

22/08/2025 15:41:20

00483868725TRLO0.1.1

BATE

97

648

22/08/2025 15:41:20

00483868726TRLO0.1.1

BATE

13

648.5

22/08/2025 15:41:52

00483868972TRLO0.1.1

AQXE

39

648

22/08/2025 15:42:50

00483869548TRLO0.1.1

XLON

97

649

22/08/2025 15:44:19

00483870243TRLO0.1.1

BATE

42

649

22/08/2025 15:44:19

00483870244TRLO0.1.1

CHIX

151

649

22/08/2025 15:44:19

00483870245TRLO0.1.1

XLON

25

649

22/08/2025 15:44:19

00483870246TRLO0.1.1

TRQX

13

649.5

22/08/2025 15:46:26

00483871102TRLO0.1.1

AQXE

190

649.5

22/08/2025 15:46:37

00483871187TRLO0.1.1

XLON

3

650

22/08/2025 15:48:48

00483872848TRLO0.1.1

XLON

187

650

22/08/2025 15:48:48

00483872847TRLO0.1.1

XLON

97

650

22/08/2025 15:50:27

00483874253TRLO0.1.1

BATE

55

650

22/08/2025 15:50:31

00483874281TRLO0.1.1

CHIX

13

650

22/08/2025 15:50:31

00483874282TRLO0.1.1

CHIX

11

650

22/08/2025 15:50:33

00483874301TRLO0.1.1

AQXE

2

650

22/08/2025 15:50:33

00483874302TRLO0.1.1

AQXE

91

650

22/08/2025 15:50:38

00483874328TRLO0.1.1

XLON

99

650

22/08/2025 15:50:38

00483874327TRLO0.1.1

XLON

25

649.5

22/08/2025 15:50:42

00483874353TRLO0.1.1

TRQX

190

649

22/08/2025 15:51:53

00483874953TRLO0.1.1

XLON

97

649.5

22/08/2025 15:52:14

00483875134TRLO0.1.1

BATE

13

650

22/08/2025 15:52:40

00483875268TRLO0.1.1

AQXE

97

649

22/08/2025 15:52:44

00483875284TRLO0.1.1

BATE

42

649

22/08/2025 15:52:46

00483875299TRLO0.1.1

CHIX

25

649.5

22/08/2025 15:52:52

00483875397TRLO0.1.1

TRQX

190

649

22/08/2025 15:53:48

00483875834TRLO0.1.1

XLON

28

649

22/08/2025 15:55:01

00483876300TRLO0.1.1

CHIX

14

649

22/08/2025 15:55:01

00483876301TRLO0.1.1

CHIX

25

649

22/08/2025 15:55:03

00483876323TRLO0.1.1

TRQX

13

649

22/08/2025 15:55:46

00483876631TRLO0.1.1

AQXE

9

649

22/08/2025 15:56:00

00483876723TRLO0.1.1

BATE

10

649

22/08/2025 15:56:00

00483876724TRLO0.1.1

BATE

13

649

22/08/2025 15:56:00

00483876725TRLO0.1.1

BATE

65

649

22/08/2025 15:56:00

00483876726TRLO0.1.1

BATE

42

649

22/08/2025 15:57:30

00483877231TRLO0.1.1

CHIX

42

650

22/08/2025 16:00:57

00483878654TRLO0.1.1

CHIX

570

650

22/08/2025 16:00:57

00483878655TRLO0.1.1

XLON

25

650

22/08/2025 16:01:17

00483878844TRLO0.1.1

TRQX

59

650

22/08/2025 16:02:46

00483879601TRLO0.1.1

XLON

131

650

22/08/2025 16:02:46

00483879602TRLO0.1.1

XLON

39

650

22/08/2025 16:02:57

00483879672TRLO0.1.1

CHIX

1

650

22/08/2025 16:03:10

00483879763TRLO0.1.1

CHIX

65

650

22/08/2025 16:04:43

00483880458TRLO0.1.1

XLON

125

650

22/08/2025 16:04:43

00483880459TRLO0.1.1

XLON

1

650

22/08/2025 16:05:02

00483880574TRLO0.1.1

TRQX

1

650

22/08/2025 16:05:22

00483880698TRLO0.1.1

TRQX

23

650

22/08/2025 16:06:02

00483880927TRLO0.1.1

TRQX

25

650

22/08/2025 16:06:02

00483880928TRLO0.1.1

TRQX

25

650

22/08/2025 16:06:02

00483880929TRLO0.1.1

TRQX

42

650

22/08/2025 16:06:07

00483880947TRLO0.1.1

CHIX

380

650

22/08/2025 16:06:48

00483881147TRLO0.1.1

XLON

42

650

22/08/2025 16:08:22

00483881726TRLO0.1.1

CHIX

62

649.5

22/08/2025 16:08:22

00483881728TRLO0.1.1

BATE

97

649.5

22/08/2025 16:08:22

00483881729TRLO0.1.1

BATE

159

649.5

22/08/2025 16:08:22

00483881727TRLO0.1.1

XLON

31

649.5

22/08/2025 16:08:22

00483881730TRLO0.1.1

XLON

190

649.5

22/08/2025 16:08:22

00483881731TRLO0.1.1

XLON

190

649.5

22/08/2025 16:08:22

00483881732TRLO0.1.1

XLON

35

649.5

22/08/2025 16:08:22

00483881733TRLO0.1.1

BATE

97

649.5

22/08/2025 16:08:22

00483881734TRLO0.1.1

BATE

97

649.5

22/08/2025 16:08:22

00483881735TRLO0.1.1

BATE

25

650

22/08/2025 16:08:25

00483881758TRLO0.1.1

TRQX

159

650

22/08/2025 16:10:47

00483882810TRLO0.1.1

XLON

31

650

22/08/2025 16:10:47

00483882812TRLO0.1.1

XLON

190

650

22/08/2025 16:10:47

00483882811TRLO0.1.1

XLON

42

650.5

22/08/2025 16:11:39

00483883229TRLO0.1.1

CHIX

25

650.5

22/08/2025 16:11:40

00483883233TRLO0.1.1

TRQX

97

650.5

22/08/2025 16:11:47

00483883271TRLO0.1.1

BATE

190

650.5

22/08/2025 16:12:47

00483883748TRLO0.1.1

XLON

13

650.5

22/08/2025 16:13:07

00483883890TRLO0.1.1

AQXE

25

650

22/08/2025 16:13:07

00483883892TRLO0.1.1

TRQX

42

650

22/08/2025 16:13:07

00483883893TRLO0.1.1

CHIX

97

650

22/08/2025 16:13:07

00483883891TRLO0.1.1

BATE

36

650

22/08/2025 16:13:42

00483884149TRLO0.1.1

AQXE

169

650.5

22/08/2025 16:15:01

00483884724TRLO0.1.1

XLON

37

650.5

22/08/2025 16:15:01

00483884726TRLO0.1.1

XLON

110

650.5

22/08/2025 16:15:01

00483884725TRLO0.1.1

XLON

1

650.5

22/08/2025 16:15:01

00483884728TRLO0.1.1

XLON

69

650.5

22/08/2025 16:15:01

00483884729TRLO0.1.1

XLON

320

650.5

22/08/2025 16:15:01

00483884727TRLO0.1.1

XLON

35

650.5

22/08/2025 16:15:01

00483884730TRLO0.1.1

XLON

13

650

22/08/2025 16:15:14

00483884919TRLO0.1.1

AQXE

29

650

22/08/2025 16:15:14

00483884918TRLO0.1.1

AQXE

21

650

22/08/2025 16:15:14

00483884920TRLO0.1.1

AQXE

77

650

22/08/2025 16:15:33

00483885101TRLO0.1.1

TRQX

16

650

22/08/2025 16:16:56

00483885710TRLO0.1.1

AQXE

6

650

22/08/2025 16:16:56

00483885711TRLO0.1.1

AQXE

60

650.5

22/08/2025 16:17:24

00483885835TRLO0.1.1

XLON

41

650.5

22/08/2025 16:17:24

00483885837TRLO0.1.1

XLON

102

650.5

22/08/2025 16:17:24

00483885836TRLO0.1.1

XLON

320

650.5

22/08/2025 16:17:24

00483885838TRLO0.1.1

XLON

21

650.5

22/08/2025 16:17:24

00483885839TRLO0.1.1

XLON

280

650

22/08/2025 16:18:06

00483886093TRLO0.1.1

BATE

24

650

22/08/2025 16:18:06

00483886095TRLO0.1.1

BATE

27

650

22/08/2025 16:18:06

00483886096TRLO0.1.1

TRQX

73

650

22/08/2025 16:18:06

00483886097TRLO0.1.1

BATE

44

650

22/08/2025 16:20:10

00483886994TRLO0.1.1

CHIX

28

650

22/08/2025 16:20:10

00483886995TRLO0.1.1

CHIX

42

650

22/08/2025 16:20:10

00483886997TRLO0.1.1

CHIX

94

650

22/08/2025 16:20:10

00483886996TRLO0.1.1

CHIX

23

650

22/08/2025 16:20:10

00483886998TRLO0.1.1

TRQX

148

650

22/08/2025 16:20:10

00483886999TRLO0.1.1

XLON

7

650

22/08/2025 16:20:11

00483887021TRLO0.1.1

AQXE

10

650

22/08/2025 16:20:11

00483887022TRLO0.1.1

AQXE

191

650

22/08/2025 16:21:06

00483887442TRLO0.1.1

BATE

22

650

22/08/2025 16:21:08

00483887453TRLO0.1.1

BATE

87

650.5

22/08/2025 16:22:47

00483888287TRLO0.1.1

XLON

70

650.5

22/08/2025 16:22:47

00483888288TRLO0.1.1

XLON

41

650.5

22/08/2025 16:22:47

00483888289TRLO0.1.1

XLON

320

650.5

22/08/2025 16:22:47

00483888290TRLO0.1.1

XLON

87

650.5

22/08/2025 16:22:47

00483888291TRLO0.1.1

XLON

1

650.5

22/08/2025 16:22:47

00483888293TRLO0.1.1

XLON

42

650.5

22/08/2025 16:22:47

00483888292TRLO0.1.1

XLON

23

650

22/08/2025 16:23:03

00483888383TRLO0.1.1

AQXE

36

650

22/08/2025 16:23:22

00483888500TRLO0.1.1

TRQX

56

650

22/08/2025 16:23:55

00483888696TRLO0.1.1

CHIX

122

650

22/08/2025 16:23:55

00483888697TRLO0.1.1

BATE

110

650

22/08/2025 16:24:45

00483889054TRLO0.1.1

XLON

173

650

22/08/2025 16:24:45

00483889055TRLO0.1.1

XLON

7

649.5

22/08/2025 16:24:56

00483889152TRLO0.1.1

AQXE

39

649.5

22/08/2025 16:25:00

00483889209TRLO0.1.1

CHIX

24

650

22/08/2025 16:25:38

00483889479TRLO0.1.1

TRQX

81

650

22/08/2025 16:25:49

00483889575TRLO0.1.1

BATE

4

649.5

22/08/2025 16:25:55

00483889625TRLO0.1.1

AQXE

2

650

22/08/2025 16:27:04

00483890188TRLO0.1.1

TRQX

2

649.5

22/08/2025 16:27:15

00483890273TRLO0.1.1

AQXE

6

649.5

22/08/2025 16:27:15

00483890274TRLO0.1.1

CHIX

18

649.5

22/08/2025 16:27:33

00483890383TRLO0.1.1

CHIX

5

649.5

22/08/2025 16:28:23

00483890779TRLO0.1.1

CHIX

4

650

22/08/2025 16:28:39

00483890901TRLO0.1.1

AQXE

5

650

22/08/2025 16:28:49

00483890981TRLO0.1.1

CHIX

127

650

22/08/2025 16:28:54

00483891017TRLO0.1.1

XLON

178

650

22/08/2025 16:28:54

00483891018TRLO0.1.1

XLON


