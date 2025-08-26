Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 26
www.bodycote.com
26 August 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
22 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
37,000
Highest price paid per share (pence per share):
650.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
627.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
639.64p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,689,613 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 620,791 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,766,559 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
100
629
22/08/2025 08:05:00
00483722028TRLO0.1.1
XLON
90
629.5
22/08/2025 08:05:00
00483722029TRLO0.1.1
XLON
17
630.5
22/08/2025 08:06:05
00483722241TRLO0.1.1
TRQX
29
629
22/08/2025 08:06:06
00483722245TRLO0.1.1
CHIX
67
630
22/08/2025 08:06:15
00483722272TRLO0.1.1
BATE
42
628.5
22/08/2025 08:10:00
00483723290TRLO0.1.1
XLON
119
628.5
22/08/2025 08:10:00
00483723289TRLO0.1.1
XLON
29
628.5
22/08/2025 08:10:00
00483723291TRLO0.1.1
XLON
190
627
22/08/2025 08:17:49
00483725980TRLO0.1.1
XLON
17
629
22/08/2025 08:19:09
00483726476TRLO0.1.1
TRQX
30
627.5
22/08/2025 08:19:10
00483726481TRLO0.1.1
CHIX
68
627
22/08/2025 08:19:52
00483726761TRLO0.1.1
BATE
190
627
22/08/2025 08:23:45
00483728037TRLO0.1.1
XLON
1
628
22/08/2025 08:25:05
00483728526TRLO0.1.1
TRQX
16
629
22/08/2025 08:25:05
00483728527TRLO0.1.1
TRQX
68
628
22/08/2025 08:25:29
00483728626TRLO0.1.1
BATE
13
628
22/08/2025 08:26:03
00483728785TRLO0.1.1
AQXE
190
628
22/08/2025 08:27:42
00483729298TRLO0.1.1
XLON
9
628.5
22/08/2025 08:31:16
00483730577TRLO0.1.1
TRQX
8
629
22/08/2025 08:31:16
00483730578TRLO0.1.1
TRQX
68
628
22/08/2025 08:31:56
00483730773TRLO0.1.1
BATE
2
628.5
22/08/2025 08:38:26
00483732985TRLO0.1.1
TRQX
15
629
22/08/2025 08:38:26
00483732986TRLO0.1.1
TRQX
52
628
22/08/2025 08:39:55
00483733430TRLO0.1.1
XLON
68
628
22/08/2025 08:39:55
00483733431TRLO0.1.1
BATE
328
628
22/08/2025 08:39:55
00483733432TRLO0.1.1
XLON
30
629.5
22/08/2025 08:43:25
00483734676TRLO0.1.1
CHIX
60
629.5
22/08/2025 08:45:05
00483735328TRLO0.1.1
CHIX
31
630.5
22/08/2025 08:55:26
00483738413TRLO0.1.1
CHIX
9
630
22/08/2025 08:59:52
00483739735TRLO0.1.1
AQXE
190
630
22/08/2025 08:59:52
00483739734TRLO0.1.1
XLON
9
630
22/08/2025 09:01:47
00483740402TRLO0.1.1
AQXE
190
630
22/08/2025 09:01:56
00483740454TRLO0.1.1
XLON
8
630.5
22/08/2025 09:02:07
00483740534TRLO0.1.1
CHIX
23
630.5
22/08/2025 09:02:07
00483740533TRLO0.1.1
CHIX
70
630
22/08/2025 09:04:58
00483741293TRLO0.1.1
XLON
82
630
22/08/2025 09:04:58
00483741292TRLO0.1.1
XLON
38
630
22/08/2025 09:04:58
00483741294TRLO0.1.1
XLON
13
629
22/08/2025 09:07:45
00483742080TRLO0.1.1
TRQX
70
629
22/08/2025 09:07:45
00483742078TRLO0.1.1
BATE
70
629
22/08/2025 09:07:45
00483742079TRLO0.1.1
BATE
18
629
22/08/2025 09:07:45
00483742081TRLO0.1.1
TRQX
5
629
22/08/2025 09:07:46
00483742082TRLO0.1.1
TRQX
190
629.5
22/08/2025 09:13:35
00483743530TRLO0.1.1
XLON
31
629.5
22/08/2025 09:14:09
00483743717TRLO0.1.1
CHIX
9
629
22/08/2025 09:16:26
00483744255TRLO0.1.1
AQXE
18
629
22/08/2025 09:16:26
00483744254TRLO0.1.1
TRQX
70
629
22/08/2025 09:16:26
00483744253TRLO0.1.1
BATE
9
629
22/08/2025 09:18:38
00483744836TRLO0.1.1
AQXE
82
629
22/08/2025 09:19:36
00483745060TRLO0.1.1
XLON
108
629
22/08/2025 09:19:36
00483745061TRLO0.1.1
XLON
12
629
22/08/2025 09:20:53
00483745375TRLO0.1.1
TRQX
6
629
22/08/2025 09:20:53
00483745376TRLO0.1.1
TRQX
70
628.5
22/08/2025 09:21:07
00483745562TRLO0.1.1
BATE
4
629.5
22/08/2025 09:21:14
00483745640TRLO0.1.1
CHIX
27
629.5
22/08/2025 09:21:14
00483745639TRLO0.1.1
CHIX
190
628.5
22/08/2025 09:27:29
00483747726TRLO0.1.1
XLON
9
629
22/08/2025 09:27:29
00483747727TRLO0.1.1
AQXE
3
629
22/08/2025 09:30:09
00483748534TRLO0.1.1
TRQX
4
629
22/08/2025 09:30:09
00483748535TRLO0.1.1
TRQX
11
629
22/08/2025 09:30:09
00483748536TRLO0.1.1
TRQX
70
628.5
22/08/2025 09:30:38
00483748708TRLO0.1.1
BATE
15
629
22/08/2025 09:34:33
00483750074TRLO0.1.1
CHIX
16
629
22/08/2025 09:34:33
00483750075TRLO0.1.1
CHIX
9
629
22/08/2025 09:36:08
00483750764TRLO0.1.1
AQXE
70
629
22/08/2025 09:39:50
00483752244TRLO0.1.1
BATE
18
629
22/08/2025 09:45:57
00483754882TRLO0.1.1
TRQX
31
629
22/08/2025 09:45:57
00483754880TRLO0.1.1
CHIX
250
629
22/08/2025 09:45:57
00483754881TRLO0.1.1
XLON
130
629
22/08/2025 09:45:57
00483754883TRLO0.1.1
XLON
9
629
22/08/2025 09:46:11
00483755037TRLO0.1.1
AQXE
190
629
22/08/2025 09:48:19
00483756021TRLO0.1.1
XLON
70
628.5
22/08/2025 09:51:24
00483757150TRLO0.1.1
BATE
9
629
22/08/2025 09:53:17
00483757881TRLO0.1.1
AQXE
9
629
22/08/2025 10:02:05
00483761612TRLO0.1.1
AQXE
31
628.5
22/08/2025 10:02:16
00483761701TRLO0.1.1
CHIX
70
628.5
22/08/2025 10:02:16
00483761700TRLO0.1.1
BATE
190
629
22/08/2025 10:02:16
00483761699TRLO0.1.1
XLON
18
628.5
22/08/2025 10:02:16
00483761703TRLO0.1.1
TRQX
31
628.5
22/08/2025 10:02:16
00483761702TRLO0.1.1
CHIX
18
628.5
22/08/2025 10:02:16
00483761704TRLO0.1.1
TRQX
190
629
22/08/2025 10:05:01
00483762974TRLO0.1.1
XLON
5
629.5
22/08/2025 10:06:37
00483763473TRLO0.1.1
TRQX
13
629.5
22/08/2025 10:06:37
00483763474TRLO0.1.1
TRQX
70
629.5
22/08/2025 10:08:21
00483763922TRLO0.1.1
BATE
12
629.5
22/08/2025 10:08:21
00483763923TRLO0.1.1
CHIX
19
629.5
22/08/2025 10:08:21
00483763924TRLO0.1.1
CHIX
40
630
22/08/2025 10:10:12
00483764518TRLO0.1.1
XLON
83
630
22/08/2025 10:10:12
00483764517TRLO0.1.1
XLON
67
630
22/08/2025 10:10:12
00483764519TRLO0.1.1
XLON
12
630.5
22/08/2025 10:16:16
00483766833TRLO0.1.1
TRQX
70
631.5
22/08/2025 10:17:59
00483767371TRLO0.1.1
BATE
190
632
22/08/2025 10:17:59
00483767370TRLO0.1.1
XLON
5
632
22/08/2025 10:18:02
00483767379TRLO0.1.1
CHIX
26
632
22/08/2025 10:18:02
00483767378TRLO0.1.1
CHIX
190
632
22/08/2025 10:23:47
00483769820TRLO0.1.1
XLON
70
631.5
22/08/2025 10:26:04
00483770662TRLO0.1.1
BATE
31
632
22/08/2025 10:26:04
00483770661TRLO0.1.1
CHIX
31
632
22/08/2025 10:35:17
00483775815TRLO0.1.1
CHIX
70
632
22/08/2025 10:35:17
00483775813TRLO0.1.1
BATE
18
632
22/08/2025 10:42:17
00483778811TRLO0.1.1
TRQX
42
632
22/08/2025 10:42:17
00483778812TRLO0.1.1
TRQX
190
632
22/08/2025 10:42:17
00483778813TRLO0.1.1
XLON
190
632
22/08/2025 10:42:17
00483778814TRLO0.1.1
XLON
9
632
22/08/2025 10:42:17
00483778815TRLO0.1.1
AQXE
27
632
22/08/2025 10:42:17
00483778816TRLO0.1.1
AQXE
70
631.5
22/08/2025 10:43:07
00483779419TRLO0.1.1
BATE
31
631
22/08/2025 10:43:53
00483779897TRLO0.1.1
CHIX
190
631
22/08/2025 10:43:53
00483779898TRLO0.1.1
XLON
9
632
22/08/2025 10:44:30
00483780217TRLO0.1.1
AQXE
12
631
22/08/2025 10:50:23
00483783469TRLO0.1.1
XLON
178
631
22/08/2025 10:50:23
00483783468TRLO0.1.1
XLON
9
631.5
22/08/2025 10:51:14
00483783981TRLO0.1.1
AQXE
16
631
22/08/2025 10:51:40
00483784218TRLO0.1.1
BATE
54
631
22/08/2025 10:51:40
00483784219TRLO0.1.1
BATE
25
631
22/08/2025 10:57:01
00483786841TRLO0.1.1
XLON
99
631
22/08/2025 10:57:01
00483786842TRLO0.1.1
XLON
66
631
22/08/2025 10:57:01
00483786843TRLO0.1.1
XLON
9
631.5
22/08/2025 10:59:08
00483787976TRLO0.1.1
AQXE
10
631.5
22/08/2025 11:02:26
00483788662TRLO0.1.1
XLON
82
631.5
22/08/2025 11:02:26
00483788663TRLO0.1.1
XLON
25
631.5
22/08/2025 11:02:26
00483788664TRLO0.1.1
XLON
73
631.5
22/08/2025 11:02:26
00483788665TRLO0.1.1
XLON
31
632.5
22/08/2025 11:05:56
00483790088TRLO0.1.1
CHIX
31
632.5
22/08/2025 11:05:56
00483790089TRLO0.1.1
CHIX
70
632.5
22/08/2025 11:05:56
00483790087TRLO0.1.1
BATE
70
632.5
22/08/2025 11:05:56
00483790090TRLO0.1.1
BATE
190
632.5
22/08/2025 11:06:42
00483790319TRLO0.1.1
XLON
12
632.5
22/08/2025 11:09:13
00483791323TRLO0.1.1
CHIX
19
632.5
22/08/2025 11:09:13
00483791324TRLO0.1.1
CHIX
70
633.5
22/08/2025 11:18:14
00483795055TRLO0.1.1
BATE
19
633.5
22/08/2025 11:18:18
00483795059TRLO0.1.1
CHIX
12
633.5
22/08/2025 11:18:18
00483795060TRLO0.1.1
CHIX
18
633
22/08/2025 11:18:25
00483795085TRLO0.1.1
TRQX
18
633
22/08/2025 11:18:25
00483795087TRLO0.1.1
TRQX
54
633
22/08/2025 11:18:25
00483795086TRLO0.1.1
TRQX
190
633
22/08/2025 11:18:25
00483795088TRLO0.1.1
XLON
190
633
22/08/2025 11:18:25
00483795089TRLO0.1.1
XLON
26
633.5
22/08/2025 11:20:09
00483795296TRLO0.1.1
CHIX
70
633.5
22/08/2025 11:20:15
00483795316TRLO0.1.1
BATE
5
633.5
22/08/2025 11:20:15
00483795317TRLO0.1.1
CHIX
190
633.5
22/08/2025 11:20:53
00483795414TRLO0.1.1
XLON
18
633.5
22/08/2025 11:21:27
00483795484TRLO0.1.1
TRQX
190
634
22/08/2025 11:24:00
00483795857TRLO0.1.1
XLON
31
634
22/08/2025 11:24:08
00483795874TRLO0.1.1
CHIX
70
634
22/08/2025 11:24:08
00483795873TRLO0.1.1
BATE
9
634
22/08/2025 11:24:25
00483795903TRLO0.1.1
AQXE
12
634
22/08/2025 11:26:38
00483796280TRLO0.1.1
AQXE
190
635
22/08/2025 11:29:18
00483796667TRLO0.1.1
XLON
70
634.5
22/08/2025 11:31:11
00483796927TRLO0.1.1
BATE
18
634.5
22/08/2025 11:31:11
00483796929TRLO0.1.1
TRQX
31
634.5
22/08/2025 11:31:11
00483796928TRLO0.1.1
CHIX
9
634.5
22/08/2025 11:31:11
00483796931TRLO0.1.1
AQXE
15
634.5
22/08/2025 11:31:11
00483796930TRLO0.1.1
AQXE
9
633
22/08/2025 11:32:13
00483797119TRLO0.1.1
AQXE
18
633
22/08/2025 11:33:42
00483797418TRLO0.1.1
TRQX
190
633
22/08/2025 11:33:44
00483797421TRLO0.1.1
XLON
70
633
22/08/2025 11:35:34
00483797714TRLO0.1.1
BATE
23
633.5
22/08/2025 11:36:42
00483797897TRLO0.1.1
CHIX
8
633.5
22/08/2025 11:36:42
00483797898TRLO0.1.1
CHIX
9
633
22/08/2025 11:38:40
00483798217TRLO0.1.1
AQXE
82
633.5
22/08/2025 11:40:11
00483798433TRLO0.1.1
XLON
82
633.5
22/08/2025 11:40:11
00483798434TRLO0.1.1
XLON
26
633.5
22/08/2025 11:40:11
00483798435TRLO0.1.1
XLON
1
633.5
22/08/2025 11:41:58
00483798743TRLO0.1.1
TRQX
17
633.5
22/08/2025 11:41:58
00483798742TRLO0.1.1
TRQX
70
633
22/08/2025 11:43:51
00483798997TRLO0.1.1
BATE
31
633.5
22/08/2025 11:44:36
00483799092TRLO0.1.1
CHIX
9
633
22/08/2025 11:46:21
00483799442TRLO0.1.1
AQXE
190
633
22/08/2025 11:46:36
00483799475TRLO0.1.1
XLON
18
633.5
22/08/2025 11:50:06
00483799884TRLO0.1.1
TRQX
70
633
22/08/2025 11:52:07
00483800130TRLO0.1.1
BATE
190
633
22/08/2025 11:52:55
00483800209TRLO0.1.1
XLON
31
632.5
22/08/2025 11:52:56
00483800212TRLO0.1.1
CHIX
9
633
22/08/2025 11:54:04
00483800364TRLO0.1.1
AQXE
13
633
22/08/2025 11:58:16
00483800980TRLO0.1.1
TRQX
5
633
22/08/2025 11:58:16
00483800981TRLO0.1.1
TRQX
70
632.5
22/08/2025 12:00:10
00483801350TRLO0.1.1
BATE
12
632.5
22/08/2025 12:00:45
00483801453TRLO0.1.1
CHIX
19
632.5
22/08/2025 12:00:45
00483801454TRLO0.1.1
CHIX
9
633
22/08/2025 12:00:49
00483801460TRLO0.1.1
AQXE
18
633
22/08/2025 12:03:15
00483801950TRLO0.1.1
TRQX
70
632.5
22/08/2025 12:04:16
00483802153TRLO0.1.1
BATE
3
633
22/08/2025 12:04:37
00483802201TRLO0.1.1
AQXE
6
633
22/08/2025 12:04:37
00483802200TRLO0.1.1
AQXE
31
632.5
22/08/2025 12:04:41
00483802208TRLO0.1.1
CHIX
18
633
22/08/2025 12:07:12
00483802578TRLO0.1.1
TRQX
70
632.5
22/08/2025 12:08:17
00483802751TRLO0.1.1
BATE
9
633
22/08/2025 12:08:21
00483802754TRLO0.1.1
AQXE
31
632.5
22/08/2025 12:08:47
00483802809TRLO0.1.1
CHIX
380
632.5
22/08/2025 12:08:49
00483802814TRLO0.1.1
XLON
12
633
22/08/2025 12:11:04
00483803127TRLO0.1.1
XLON
82
633
22/08/2025 12:11:04
00483803128TRLO0.1.1
XLON
96
633
22/08/2025 12:11:04
00483803129TRLO0.1.1
XLON
18
633
22/08/2025 12:11:12
00483803152TRLO0.1.1
TRQX
190
633
22/08/2025 12:12:01
00483803285TRLO0.1.1
XLON
9
633
22/08/2025 12:12:07
00483803300TRLO0.1.1
AQXE
31
633
22/08/2025 12:12:49
00483803453TRLO0.1.1
CHIX
70
633
22/08/2025 12:13:01
00483803485TRLO0.1.1
BATE
66
633
22/08/2025 12:14:41
00483803880TRLO0.1.1
XLON
124
633
22/08/2025 12:14:41
00483803879TRLO0.1.1
XLON
9
633
22/08/2025 12:15:54
00483804037TRLO0.1.1
AQXE
19
633
22/08/2025 12:16:55
00483804164TRLO0.1.1
CHIX
12
633
22/08/2025 12:17:01
00483804195TRLO0.1.1
CHIX
9
633
22/08/2025 12:20:18
00483804594TRLO0.1.1
AQXE
70
633
22/08/2025 12:20:18
00483804595TRLO0.1.1
BATE
18
633
22/08/2025 12:20:18
00483804596TRLO0.1.1
TRQX
18
633
22/08/2025 12:20:18
00483804597TRLO0.1.1
TRQX
380
633
22/08/2025 12:20:18
00483804598TRLO0.1.1
XLON
190
633
22/08/2025 12:20:18
00483804599TRLO0.1.1
XLON
18
633.5
22/08/2025 12:25:17
00483805251TRLO0.1.1
TRQX
12
633.5
22/08/2025 12:25:47
00483805309TRLO0.1.1
CHIX
58
632
22/08/2025 12:32:16
00483806232TRLO0.1.1
XLON
9
632
22/08/2025 12:32:16
00483806234TRLO0.1.1
XLON
123
632
22/08/2025 12:32:16
00483806233TRLO0.1.1
XLON
190
636
22/08/2025 12:48:08
00483808367TRLO0.1.1
XLON
42
636
22/08/2025 12:54:47
00483809239TRLO0.1.1
CHIX
25
636
22/08/2025 12:55:47
00483809384TRLO0.1.1
TRQX
97
636
22/08/2025 12:55:47
00483809383TRLO0.1.1
BATE
190
636
22/08/2025 12:57:27
00483809608TRLO0.1.1
XLON
42
636
22/08/2025 13:07:53
00483811420TRLO0.1.1
CHIX
25
636
22/08/2025 13:08:15
00483811457TRLO0.1.1
TRQX
97
636
22/08/2025 13:08:25
00483811468TRLO0.1.1
BATE
12
636
22/08/2025 13:11:50
00483811948TRLO0.1.1
XLON
82
636.5
22/08/2025 13:13:21
00483812247TRLO0.1.1
XLON
96
636.5
22/08/2025 13:13:21
00483812248TRLO0.1.1
XLON
190
636.5
22/08/2025 13:13:21
00483812249TRLO0.1.1
XLON
1
636
22/08/2025 13:13:27
00483812279TRLO0.1.1
AQXE
12
636
22/08/2025 13:16:36
00483813147TRLO0.1.1
AQXE
13
636
22/08/2025 13:16:36
00483813148TRLO0.1.1
AQXE
190
636
22/08/2025 13:17:48
00483813306TRLO0.1.1
XLON
13
636
22/08/2025 13:19:35
00483813535TRLO0.1.1
AQXE
7
636
22/08/2025 13:19:57
00483813581TRLO0.1.1
CHIX
2
636.5
22/08/2025 13:19:57
00483813583TRLO0.1.1
CHIX
26
636.5
22/08/2025 13:19:57
00483813582TRLO0.1.1
CHIX
7
636.5
22/08/2025 13:19:57
00483813584TRLO0.1.1
CHIX
7
636
22/08/2025 13:24:36
00483814209TRLO0.1.1
XLON
85
636
22/08/2025 13:24:36
00483814210TRLO0.1.1
XLON
98
636
22/08/2025 13:24:36
00483814211TRLO0.1.1
XLON
16
636
22/08/2025 13:25:12
00483814264TRLO0.1.1
TRQX
190
637.5
22/08/2025 13:30:41
00483815183TRLO0.1.1
XLON
25
637.5
22/08/2025 13:31:13
00483815282TRLO0.1.1
TRQX
42
638
22/08/2025 13:43:21
00483817595TRLO0.1.1
CHIX
42
638
22/08/2025 13:43:21
00483817596TRLO0.1.1
CHIX
25
638
22/08/2025 13:43:21
00483817598TRLO0.1.1
TRQX
42
638
22/08/2025 13:43:21
00483817597TRLO0.1.1
CHIX
34
638
22/08/2025 13:43:21
00483817599TRLO0.1.1
TRQX
190
638
22/08/2025 13:43:21
00483817600TRLO0.1.1
XLON
190
638
22/08/2025 13:43:21
00483817601TRLO0.1.1
XLON
190
638
22/08/2025 13:43:21
00483817602TRLO0.1.1
XLON
59
638
22/08/2025 13:45:54
00483817971TRLO0.1.1
XLON
24
638
22/08/2025 13:45:54
00483817973TRLO0.1.1
XLON
107
638
22/08/2025 13:45:54
00483817972TRLO0.1.1
XLON
69
638
22/08/2025 13:47:52
00483818340TRLO0.1.1
XLON
6
638
22/08/2025 13:47:52
00483818342TRLO0.1.1
XLON
115
638
22/08/2025 13:47:52
00483818341TRLO0.1.1
XLON
1
638
22/08/2025 13:48:46
00483818528TRLO0.1.1
CHIX
36
638
22/08/2025 13:48:46
00483818529TRLO0.1.1
CHIX
5
638
22/08/2025 13:50:13
00483818750TRLO0.1.1
CHIX
25
638
22/08/2025 13:50:13
00483818751TRLO0.1.1
TRQX
87
637.5
22/08/2025 13:50:13
00483818753TRLO0.1.1
BATE
107
637.5
22/08/2025 13:50:13
00483818752TRLO0.1.1
BATE
97
637.5
22/08/2025 13:50:13
00483818754TRLO0.1.1
BATE
97
637.5
22/08/2025 13:50:13
00483818755TRLO0.1.1
BATE
97
637.5
22/08/2025 13:50:13
00483818756TRLO0.1.1
BATE
190
637.5
22/08/2025 13:50:53
00483818917TRLO0.1.1
XLON
13
637.5
22/08/2025 13:54:05
00483819496TRLO0.1.1
AQXE
13
637.5
22/08/2025 13:54:05
00483819497TRLO0.1.1
AQXE
13
637.5
22/08/2025 13:54:05
00483819498TRLO0.1.1
AQXE
13
637.5
22/08/2025 13:54:05
00483819499TRLO0.1.1
AQXE
13
637.5
22/08/2025 13:54:05
00483819500TRLO0.1.1
AQXE
190
637.5
22/08/2025 13:54:13
00483819512TRLO0.1.1
XLON
20
637
22/08/2025 13:54:45
00483819602TRLO0.1.1
CHIX
97
637.5
22/08/2025 13:55:34
00483819696TRLO0.1.1
BATE
8
637.5
22/08/2025 13:55:42
00483819707TRLO0.1.1
TRQX
17
637.5
22/08/2025 13:55:42
00483819708TRLO0.1.1
TRQX
12
638
22/08/2025 14:00:23
00483820682TRLO0.1.1
XLON
20
639.5
22/08/2025 14:12:08
00483822926TRLO0.1.1
CHIX
22
639.5
22/08/2025 14:12:08
00483822927TRLO0.1.1
CHIX
190
639.5
22/08/2025 14:12:08
00483822928TRLO0.1.1
XLON
27
640
22/08/2025 14:15:37
00483823642TRLO0.1.1
BATE
109
640.5
22/08/2025 14:31:27
00483829157TRLO0.1.1
XLON
190
640.5
22/08/2025 14:31:27
00483829156TRLO0.1.1
XLON
81
640.5
22/08/2025 14:31:27
00483829158TRLO0.1.1
XLON
1
640.5
22/08/2025 14:32:26
00483829748TRLO0.1.1
TRQX
5
640.5
22/08/2025 14:32:26
00483829747TRLO0.1.1
TRQX
6
640.5
22/08/2025 14:32:26
00483829749TRLO0.1.1
TRQX
13
640.5
22/08/2025 14:32:37
00483829856TRLO0.1.1
TRQX
164
640.5
22/08/2025 14:32:37
00483829855TRLO0.1.1
XLON
25
640.5
22/08/2025 14:32:37
00483829857TRLO0.1.1
TRQX
25
640.5
22/08/2025 14:32:37
00483829859TRLO0.1.1
TRQX
204
640.5
22/08/2025 14:32:37
00483829858TRLO0.1.1
XLON
25
640.5
22/08/2025 14:32:37
00483829860TRLO0.1.1
TRQX
190
640.5
22/08/2025 14:32:37
00483829861TRLO0.1.1
XLON
190
640.5
22/08/2025 14:32:37
00483829862TRLO0.1.1
XLON
190
640.5
22/08/2025 14:32:37
00483829863TRLO0.1.1
XLON
70
640
22/08/2025 14:32:37
00483829864TRLO0.1.1
BATE
47
640
22/08/2025 14:32:37
00483829865TRLO0.1.1
BATE
3
640
22/08/2025 14:33:31
00483830218TRLO0.1.1
AQXE
4
640
22/08/2025 14:33:31
00483830219TRLO0.1.1
AQXE
2
640
22/08/2025 14:33:58
00483830361TRLO0.1.1
AQXE
2
640
22/08/2025 14:33:58
00483830362TRLO0.1.1
AQXE
2
640
22/08/2025 14:34:32
00483830673TRLO0.1.1
AQXE
5
640
22/08/2025 14:34:32
00483830674TRLO0.1.1
AQXE
25
640.5
22/08/2025 14:34:49
00483830825TRLO0.1.1
TRQX
42
640
22/08/2025 14:34:50
00483830837TRLO0.1.1
CHIX
50
640
22/08/2025 14:34:50
00483830838TRLO0.1.1
BATE
97
640
22/08/2025 14:34:50
00483830839TRLO0.1.1
BATE
42
640
22/08/2025 14:34:50
00483830841TRLO0.1.1
CHIX
42
640
22/08/2025 14:34:50
00483830842TRLO0.1.1
CHIX
64
640
22/08/2025 14:34:50
00483830840TRLO0.1.1
CHIX
97
640
22/08/2025 14:34:50
00483830843TRLO0.1.1
BATE
8
640
22/08/2025 14:34:51
00483830850TRLO0.1.1
AQXE
13
640
22/08/2025 14:34:51
00483830851TRLO0.1.1
AQXE
13
640
22/08/2025 14:34:51
00483830852TRLO0.1.1
AQXE
13
640
22/08/2025 14:34:51
00483830853TRLO0.1.1
AQXE
190
640
22/08/2025 14:34:51
00483830855TRLO0.1.1
XLON
97
640
22/08/2025 14:37:18
00483831981TRLO0.1.1
BATE
13
640
22/08/2025 14:37:21
00483832007TRLO0.1.1
AQXE
190
639.5
22/08/2025 14:37:30
00483832067TRLO0.1.1
XLON
17
640
22/08/2025 14:37:30
00483832071TRLO0.1.1
CHIX
25
640
22/08/2025 14:37:30
00483832072TRLO0.1.1
CHIX
25
640
22/08/2025 14:38:09
00483832368TRLO0.1.1
TRQX
97
640
22/08/2025 14:39:21
00483832780TRLO0.1.1
BATE
190
640
22/08/2025 14:39:53
00483832932TRLO0.1.1
XLON
13
640
22/08/2025 14:41:19
00483833589TRLO0.1.1
AQXE
190
640
22/08/2025 14:42:09
00483833910TRLO0.1.1
XLON
10
640
22/08/2025 14:42:30
00483834023TRLO0.1.1
CHIX
32
640
22/08/2025 14:42:50
00483834187TRLO0.1.1
CHIX
25
640
22/08/2025 14:43:39
00483834451TRLO0.1.1
TRQX
97
640
22/08/2025 14:43:39
00483834452TRLO0.1.1
BATE
14
640.5
22/08/2025 14:57:38
00483840054TRLO0.1.1
TRQX
83
640.5
22/08/2025 14:58:56
00483840608TRLO0.1.1
CHIX
97
640.5
22/08/2025 14:58:56
00483840607TRLO0.1.1
BATE
11
640.5
22/08/2025 14:58:56
00483840610TRLO0.1.1
TRQX
25
640.5
22/08/2025 14:58:56
00483840611TRLO0.1.1
TRQX
25
640.5
22/08/2025 14:58:56
00483840612TRLO0.1.1
TRQX
95
640.5
22/08/2025 14:58:56
00483840609TRLO0.1.1
BATE
190
640.5
22/08/2025 14:58:56
00483840613TRLO0.1.1
XLON
580
640.5
22/08/2025 14:58:56
00483840614TRLO0.1.1
XLON
370
640.5
22/08/2025 14:58:56
00483840615TRLO0.1.1
XLON
26
640.5
22/08/2025 14:59:02
00483840673TRLO0.1.1
AQXE
2
640.5
22/08/2025 14:59:02
00483840676TRLO0.1.1
BATE
13
640.5
22/08/2025 14:59:02
00483840675TRLO0.1.1
AQXE
97
640.5
22/08/2025 14:59:02
00483840677TRLO0.1.1
BATE
1
640.5
22/08/2025 14:59:02
00483840678TRLO0.1.1
CHIX
30
640.5
22/08/2025 14:59:02
00483840679TRLO0.1.1
CHIX
12
640.5
22/08/2025 14:59:15
00483840745TRLO0.1.1
CHIX
16
643.5
22/08/2025 15:07:11
00483848814TRLO0.1.1
CHIX
380
643.5
22/08/2025 15:07:11
00483848815TRLO0.1.1
XLON
9
643.5
22/08/2025 15:07:11
00483848817TRLO0.1.1
XLON
181
643.5
22/08/2025 15:07:11
00483848816TRLO0.1.1
XLON
42
645
22/08/2025 15:09:44
00483850362TRLO0.1.1
CHIX
190
645
22/08/2025 15:09:57
00483850552TRLO0.1.1
XLON
10
645
22/08/2025 15:10:12
00483850778TRLO0.1.1
BATE
190
645.5
22/08/2025 15:12:08
00483852563TRLO0.1.1
XLON
97
645.5
22/08/2025 15:12:24
00483852696TRLO0.1.1
BATE
42
646.5
22/08/2025 15:15:13
00483855234TRLO0.1.1
CHIX
25
646.5
22/08/2025 15:15:14
00483855242TRLO0.1.1
TRQX
42
646.5
22/08/2025 15:15:15
00483855245TRLO0.1.1
XLON
148
646.5
22/08/2025 15:15:15
00483855246TRLO0.1.1
XLON
34
646
22/08/2025 15:15:16
00483855254TRLO0.1.1
BATE
63
646
22/08/2025 15:15:16
00483855253TRLO0.1.1
BATE
87
646
22/08/2025 15:15:16
00483855252TRLO0.1.1
BATE
50
646
22/08/2025 15:15:16
00483855255TRLO0.1.1
TRQX
13
646
22/08/2025 15:15:17
00483855257TRLO0.1.1
AQXE
39
646
22/08/2025 15:15:17
00483855256TRLO0.1.1
AQXE
42
646
22/08/2025 15:18:48
00483857943TRLO0.1.1
CHIX
97
646
22/08/2025 15:18:48
00483857942TRLO0.1.1
BATE
25
646
22/08/2025 15:18:48
00483857946TRLO0.1.1
TRQX
190
646
22/08/2025 15:18:48
00483857944TRLO0.1.1
XLON
190
646
22/08/2025 15:18:48
00483857945TRLO0.1.1
XLON
13
646
22/08/2025 15:18:48
00483857947TRLO0.1.1
AQXE
190
646
22/08/2025 15:21:00
00483859077TRLO0.1.1
XLON
42
646
22/08/2025 15:21:01
00483859086TRLO0.1.1
CHIX
25
646
22/08/2025 15:21:10
00483859155TRLO0.1.1
TRQX
18
646
22/08/2025 15:21:47
00483859567TRLO0.1.1
BATE
79
646
22/08/2025 15:21:47
00483859569TRLO0.1.1
BATE
13
646
22/08/2025 15:22:52
00483860295TRLO0.1.1
AQXE
190
645.5
22/08/2025 15:23:28
00483860632TRLO0.1.1
XLON
42
646.5
22/08/2025 15:24:50
00483861575TRLO0.1.1
CHIX
25
647
22/08/2025 15:26:22
00483862617TRLO0.1.1
TRQX
190
647
22/08/2025 15:27:23
00483862983TRLO0.1.1
XLON
42
647
22/08/2025 15:28:59
00483863607TRLO0.1.1
CHIX
30
647.5
22/08/2025 15:29:44
00483863910TRLO0.1.1
XLON
160
647.5
22/08/2025 15:29:44
00483863911TRLO0.1.1
XLON
97
647
22/08/2025 15:30:17
00483864115TRLO0.1.1
BATE
25
647
22/08/2025 15:30:17
00483864116TRLO0.1.1
TRQX
167
647
22/08/2025 15:31:56
00483864758TRLO0.1.1
XLON
23
647
22/08/2025 15:31:56
00483864759TRLO0.1.1
XLON
8
647.5
22/08/2025 15:33:37
00483865383TRLO0.1.1
TRQX
13
647.5
22/08/2025 15:33:37
00483865384TRLO0.1.1
TRQX
4
647.5
22/08/2025 15:33:37
00483865385TRLO0.1.1
TRQX
49
648
22/08/2025 15:34:27
00483865647TRLO0.1.1
XLON
141
648
22/08/2025 15:34:27
00483865648TRLO0.1.1
XLON
42
648
22/08/2025 15:34:44
00483865777TRLO0.1.1
CHIX
42
648.5
22/08/2025 15:39:06
00483867284TRLO0.1.1
CHIX
190
648.5
22/08/2025 15:39:06
00483867285TRLO0.1.1
XLON
190
648.5
22/08/2025 15:39:06
00483867287TRLO0.1.1
XLON
25
648.5
22/08/2025 15:39:06
00483867290TRLO0.1.1
TRQX
190
648.5
22/08/2025 15:39:06
00483867289TRLO0.1.1
XLON
13
648.5
22/08/2025 15:39:06
00483867304TRLO0.1.1
AQXE
26
648.5
22/08/2025 15:39:06
00483867305TRLO0.1.1
AQXE
4
648.5
22/08/2025 15:39:06
00483867306TRLO0.1.1
AQXE
9
648.5
22/08/2025 15:39:06
00483867317TRLO0.1.1
AQXE
190
648.5
22/08/2025 15:40:49
00483868414TRLO0.1.1
XLON
42
648.5
22/08/2025 15:40:58
00483868461TRLO0.1.1
CHIX
6
648.5
22/08/2025 15:41:13
00483868611TRLO0.1.1
TRQX
19
648.5
22/08/2025 15:41:13
00483868610TRLO0.1.1
TRQX
97
648
22/08/2025 15:41:20
00483868724TRLO0.1.1
BATE
97
648
22/08/2025 15:41:20
00483868725TRLO0.1.1
BATE
97
648
22/08/2025 15:41:20
00483868726TRLO0.1.1
BATE
13
648.5
22/08/2025 15:41:52
00483868972TRLO0.1.1
AQXE
39
648
22/08/2025 15:42:50
00483869548TRLO0.1.1
XLON
97
649
22/08/2025 15:44:19
00483870243TRLO0.1.1
BATE
42
649
22/08/2025 15:44:19
00483870244TRLO0.1.1
CHIX
151
649
22/08/2025 15:44:19
00483870245TRLO0.1.1
XLON
25
649
22/08/2025 15:44:19
00483870246TRLO0.1.1
TRQX
13
649.5
22/08/2025 15:46:26
00483871102TRLO0.1.1
AQXE
190
649.5
22/08/2025 15:46:37
00483871187TRLO0.1.1
XLON
3
650
22/08/2025 15:48:48
00483872848TRLO0.1.1
XLON
187
650
22/08/2025 15:48:48
00483872847TRLO0.1.1
XLON
97
650
22/08/2025 15:50:27
00483874253TRLO0.1.1
BATE
55
650
22/08/2025 15:50:31
00483874281TRLO0.1.1
CHIX
13
650
22/08/2025 15:50:31
00483874282TRLO0.1.1
CHIX
11
650
22/08/2025 15:50:33
00483874301TRLO0.1.1
AQXE
2
650
22/08/2025 15:50:33
00483874302TRLO0.1.1
AQXE
91
650
22/08/2025 15:50:38
00483874328TRLO0.1.1
XLON
99
650
22/08/2025 15:50:38
00483874327TRLO0.1.1
XLON
25
649.5
22/08/2025 15:50:42
00483874353TRLO0.1.1
TRQX
190
649
22/08/2025 15:51:53
00483874953TRLO0.1.1
XLON
97
649.5
22/08/2025 15:52:14
00483875134TRLO0.1.1
BATE
13
650
22/08/2025 15:52:40
00483875268TRLO0.1.1
AQXE
97
649
22/08/2025 15:52:44
00483875284TRLO0.1.1
BATE
42
649
22/08/2025 15:52:46
00483875299TRLO0.1.1
CHIX
25
649.5
22/08/2025 15:52:52
00483875397TRLO0.1.1
TRQX
190
649
22/08/2025 15:53:48
00483875834TRLO0.1.1
XLON
28
649
22/08/2025 15:55:01
00483876300TRLO0.1.1
CHIX
14
649
22/08/2025 15:55:01
00483876301TRLO0.1.1
CHIX
25
649
22/08/2025 15:55:03
00483876323TRLO0.1.1
TRQX
13
649
22/08/2025 15:55:46
00483876631TRLO0.1.1
AQXE
9
649
22/08/2025 15:56:00
00483876723TRLO0.1.1
BATE
10
649
22/08/2025 15:56:00
00483876724TRLO0.1.1
BATE
13
649
22/08/2025 15:56:00
00483876725TRLO0.1.1
BATE
65
649
22/08/2025 15:56:00
00483876726TRLO0.1.1
BATE
42
649
22/08/2025 15:57:30
00483877231TRLO0.1.1
CHIX
42
650
22/08/2025 16:00:57
00483878654TRLO0.1.1
CHIX
570
650
22/08/2025 16:00:57
00483878655TRLO0.1.1
XLON
25
650
22/08/2025 16:01:17
00483878844TRLO0.1.1
TRQX
59
650
22/08/2025 16:02:46
00483879601TRLO0.1.1
XLON
131
650
22/08/2025 16:02:46
00483879602TRLO0.1.1
XLON
39
650
22/08/2025 16:02:57
00483879672TRLO0.1.1
CHIX
1
650
22/08/2025 16:03:10
00483879763TRLO0.1.1
CHIX
65
650
22/08/2025 16:04:43
00483880458TRLO0.1.1
XLON
125
650
22/08/2025 16:04:43
00483880459TRLO0.1.1
XLON
1
650
22/08/2025 16:05:02
00483880574TRLO0.1.1
TRQX
1
650
22/08/2025 16:05:22
00483880698TRLO0.1.1
TRQX
23
650
22/08/2025 16:06:02
00483880927TRLO0.1.1
TRQX
25
650
22/08/2025 16:06:02
00483880928TRLO0.1.1
TRQX
25
650
22/08/2025 16:06:02
00483880929TRLO0.1.1
TRQX
42
650
22/08/2025 16:06:07
00483880947TRLO0.1.1
CHIX
380
650
22/08/2025 16:06:48
00483881147TRLO0.1.1
XLON
42
650
22/08/2025 16:08:22
00483881726TRLO0.1.1
CHIX
62
649.5
22/08/2025 16:08:22
00483881728TRLO0.1.1
BATE
97
649.5
22/08/2025 16:08:22
00483881729TRLO0.1.1
BATE
159
649.5
22/08/2025 16:08:22
00483881727TRLO0.1.1
XLON
31
649.5
22/08/2025 16:08:22
00483881730TRLO0.1.1
XLON
190
649.5
22/08/2025 16:08:22
00483881731TRLO0.1.1
XLON
190
649.5
22/08/2025 16:08:22
00483881732TRLO0.1.1
XLON
35
649.5
22/08/2025 16:08:22
00483881733TRLO0.1.1
BATE
97
649.5
22/08/2025 16:08:22
00483881734TRLO0.1.1
BATE
97
649.5
22/08/2025 16:08:22
00483881735TRLO0.1.1
BATE
25
650
22/08/2025 16:08:25
00483881758TRLO0.1.1
TRQX
159
650
22/08/2025 16:10:47
00483882810TRLO0.1.1
XLON
31
650
22/08/2025 16:10:47
00483882812TRLO0.1.1
XLON
190
650
22/08/2025 16:10:47
00483882811TRLO0.1.1
XLON
42
650.5
22/08/2025 16:11:39
00483883229TRLO0.1.1
CHIX
25
650.5
22/08/2025 16:11:40
00483883233TRLO0.1.1
TRQX
97
650.5
22/08/2025 16:11:47
00483883271TRLO0.1.1
BATE
190
650.5
22/08/2025 16:12:47
00483883748TRLO0.1.1
XLON
13
650.5
22/08/2025 16:13:07
00483883890TRLO0.1.1
AQXE
25
650
22/08/2025 16:13:07
00483883892TRLO0.1.1
TRQX
42
650
22/08/2025 16:13:07
00483883893TRLO0.1.1
CHIX
97
650
22/08/2025 16:13:07
00483883891TRLO0.1.1
BATE
36
650
22/08/2025 16:13:42
00483884149TRLO0.1.1
AQXE
169
650.5
22/08/2025 16:15:01
00483884724TRLO0.1.1
XLON
37
650.5
22/08/2025 16:15:01
00483884726TRLO0.1.1
XLON
110
650.5
22/08/2025 16:15:01
00483884725TRLO0.1.1
XLON
1
650.5
22/08/2025 16:15:01
00483884728TRLO0.1.1
XLON
69
650.5
22/08/2025 16:15:01
00483884729TRLO0.1.1
XLON
320
650.5
22/08/2025 16:15:01
00483884727TRLO0.1.1
XLON
35
650.5
22/08/2025 16:15:01
00483884730TRLO0.1.1
XLON
13
650
22/08/2025 16:15:14
00483884919TRLO0.1.1
AQXE
29
650
22/08/2025 16:15:14
00483884918TRLO0.1.1
AQXE
21
650
22/08/2025 16:15:14
00483884920TRLO0.1.1
AQXE
77
650
22/08/2025 16:15:33
00483885101TRLO0.1.1
TRQX
16
650
22/08/2025 16:16:56
00483885710TRLO0.1.1
AQXE
6
650
22/08/2025 16:16:56
00483885711TRLO0.1.1
AQXE
60
650.5
22/08/2025 16:17:24
00483885835TRLO0.1.1
XLON
41
650.5
22/08/2025 16:17:24
00483885837TRLO0.1.1
XLON
102
650.5
22/08/2025 16:17:24
00483885836TRLO0.1.1
XLON
320
650.5
22/08/2025 16:17:24
00483885838TRLO0.1.1
XLON
21
650.5
22/08/2025 16:17:24
00483885839TRLO0.1.1
XLON
280
650
22/08/2025 16:18:06
00483886093TRLO0.1.1
BATE
24
650
22/08/2025 16:18:06
00483886095TRLO0.1.1
BATE
27
650
22/08/2025 16:18:06
00483886096TRLO0.1.1
TRQX
73
650
22/08/2025 16:18:06
00483886097TRLO0.1.1
BATE
44
650
22/08/2025 16:20:10
00483886994TRLO0.1.1
CHIX
28
650
22/08/2025 16:20:10
00483886995TRLO0.1.1
CHIX
42
650
22/08/2025 16:20:10
00483886997TRLO0.1.1
CHIX
94
650
22/08/2025 16:20:10
00483886996TRLO0.1.1
CHIX
23
650
22/08/2025 16:20:10
00483886998TRLO0.1.1
TRQX
148
650
22/08/2025 16:20:10
00483886999TRLO0.1.1
XLON
7
650
22/08/2025 16:20:11
00483887021TRLO0.1.1
AQXE
10
650
22/08/2025 16:20:11
00483887022TRLO0.1.1
AQXE
191
650
22/08/2025 16:21:06
00483887442TRLO0.1.1
BATE
22
650
22/08/2025 16:21:08
00483887453TRLO0.1.1
BATE
87
650.5
22/08/2025 16:22:47
00483888287TRLO0.1.1
XLON
70
650.5
22/08/2025 16:22:47
00483888288TRLO0.1.1
XLON
41
650.5
22/08/2025 16:22:47
00483888289TRLO0.1.1
XLON
320
650.5
22/08/2025 16:22:47
00483888290TRLO0.1.1
XLON
87
650.5
22/08/2025 16:22:47
00483888291TRLO0.1.1
XLON
1
650.5
22/08/2025 16:22:47
00483888293TRLO0.1.1
XLON
42
650.5
22/08/2025 16:22:47
00483888292TRLO0.1.1
XLON
23
650
22/08/2025 16:23:03
00483888383TRLO0.1.1
AQXE
36
650
22/08/2025 16:23:22
00483888500TRLO0.1.1
TRQX
56
650
22/08/2025 16:23:55
00483888696TRLO0.1.1
CHIX
122
650
22/08/2025 16:23:55
00483888697TRLO0.1.1
BATE
110
650
22/08/2025 16:24:45
00483889054TRLO0.1.1
XLON
173
650
22/08/2025 16:24:45
00483889055TRLO0.1.1
XLON
7
649.5
22/08/2025 16:24:56
00483889152TRLO0.1.1
AQXE
39
649.5
22/08/2025 16:25:00
00483889209TRLO0.1.1
CHIX
24
650
22/08/2025 16:25:38
00483889479TRLO0.1.1
TRQX
81
650
22/08/2025 16:25:49
00483889575TRLO0.1.1
BATE
4
649.5
22/08/2025 16:25:55
00483889625TRLO0.1.1
AQXE
2
650
22/08/2025 16:27:04
00483890188TRLO0.1.1
TRQX
2
649.5
22/08/2025 16:27:15
00483890273TRLO0.1.1
AQXE
6
649.5
22/08/2025 16:27:15
00483890274TRLO0.1.1
CHIX
18
649.5
22/08/2025 16:27:33
00483890383TRLO0.1.1
CHIX
5
649.5
22/08/2025 16:28:23
00483890779TRLO0.1.1
CHIX
4
650
22/08/2025 16:28:39
00483890901TRLO0.1.1
AQXE
5
650
22/08/2025 16:28:49
00483890981TRLO0.1.1
CHIX
127
650
22/08/2025 16:28:54
00483891017TRLO0.1.1
XLON
178
650
22/08/2025 16:28:54
00483891018TRLO0.1.1
XLON