Die Circus SE (XETRA: CA1) hat auf ihrer Hauptversammlung am 25. August 2025 das Vertrauen der Aktionäre erhalten und mit starken Zukunftsperspektiven überrascht. Mit Serienproduktion, REWE-Deal und NATO-Zulassung rückt der Nebenwert in den Fokus von Anlegern. Hauptversammlung: Aktionäre setzen auf Wachstum Knapp die Hälfte des Grundkapitals war auf der Circus-HV vertreten - und die Anteilseigner gaben sämtlichen Beschlussvorlagen grünes Licht. CEO und Gründer Nikolas Bullwinkel sprach von einem "transformativem Jahr", in dem das Unternehmen den Sprung von Forschung & Entwicklung zur Kommerzialisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
