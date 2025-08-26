© Foto: Frank Molter - dpaThyssenkrupp Marine Systems hat es in Kanada in die Endrunde geschafft. Premierminister Mark Carney sieht großes Potenzial für eine deutsch-norwegische Allianz - und Milliarden für Kiel.Die Marinesparte von Thyssenkrupp rückt ins Zentrum eines milliardenschweren Rüstungsdeals: Nach Angaben des kanadischen Premierministers Mark Carney gehört Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) zu den zwei Finalisten für den Kauf neuer Militär-U-Boote. Neben dem deutschen Unternehmen habe auch ein südkoreanischer Konkurrent alle technischen Anforderungen erfüllt. Das Wichtigste in den weiteren Gesprächen sei der wirtschaftliche Nutzen für Kanada, sagte Carney nach einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz …Den vollständigen Artikel lesen ...
