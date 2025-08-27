Anzeige
Mittwoch, 27.08.2025
Breaking: AlsetAI zündet nächste Stufe - Neue Allianz mit CHIP Datacentres & Hochkarätige Vorstände markieren Wendepunkt
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
26.08.25 | 08:14
7,450 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,2007,50008:21
PR Newswire
27.08.2025 08:06 Uhr
78 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 27

Bodycotewww.bodycote.com

27 August 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

26 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

36,000

Highest price paid per share (pence per share):

645.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

629.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

633.97p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,653,613 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 656,791 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,802,559 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

210

643

26/08/2025 08:05:30

00484083455TRLO0.1.1

XLON

27

645

26/08/2025 08:11:36

00484085279TRLO0.1.1

CHIX

66

645

26/08/2025 08:11:36

00484085280TRLO0.1.1

BATE

210

645.5

26/08/2025 08:11:36

00484085278TRLO0.1.1

XLON

17

645.5

26/08/2025 08:11:36

00484085281TRLO0.1.1

TRQX

66

645

26/08/2025 08:13:35

00484085753TRLO0.1.1

BATE

27

644.5

26/08/2025 08:13:46

00484085808TRLO0.1.1

CHIX

17

645.5

26/08/2025 08:14:01

00484085876TRLO0.1.1

TRQX

46

645

26/08/2025 08:16:14

00484086869TRLO0.1.1

XLON

139

645

26/08/2025 08:16:14

00484086870TRLO0.1.1

XLON

25

645

26/08/2025 08:16:14

00484086871TRLO0.1.1

XLON

9

644.5

26/08/2025 08:17:00

00484087195TRLO0.1.1

AQXE

9

642.5

26/08/2025 08:17:25

00484087359TRLO0.1.1

AQXE

17

641

26/08/2025 08:17:49

00484087485TRLO0.1.1

TRQX

17

639

26/08/2025 08:18:03

00484087553TRLO0.1.1

BATE

43

641

26/08/2025 08:18:03

00484087554TRLO0.1.1

BATE

6

641.5

26/08/2025 08:18:03

00484087555TRLO0.1.1

BATE

27

639

26/08/2025 08:18:33

00484087691TRLO0.1.1

CHIX

9

637.5

26/08/2025 08:19:25

00484087961TRLO0.1.1

AQXE

34

641.5

26/08/2025 08:30:15

00484091291TRLO0.1.1

TRQX

56

641.5

26/08/2025 08:30:21

00484091327TRLO0.1.1

XLON

84

641.5

26/08/2025 08:30:21

00484091328TRLO0.1.1

XLON

280

641.5

26/08/2025 08:30:21

00484091329TRLO0.1.1

XLON

54

642

26/08/2025 08:31:58

00484091807TRLO0.1.1

CHIX

210

642

26/08/2025 08:33:28

00484092192TRLO0.1.1

XLON

132

640.5

26/08/2025 08:33:47

00484092260TRLO0.1.1

BATE

18

641

26/08/2025 08:33:54

00484092297TRLO0.1.1

AQXE

9

641

26/08/2025 08:37:01

00484093255TRLO0.1.1

AQXE

27

641.5

26/08/2025 08:44:58

00484095818TRLO0.1.1

CHIX

17

641.5

26/08/2025 08:44:58

00484095819TRLO0.1.1

TRQX

9

641.5

26/08/2025 08:45:30

00484095983TRLO0.1.1

AQXE

65

642

26/08/2025 08:46:02

00484096095TRLO0.1.1

XLON

64

642

26/08/2025 08:46:02

00484096097TRLO0.1.1

XLON

81

642

26/08/2025 08:46:02

00484096096TRLO0.1.1

XLON

17

641.5

26/08/2025 08:47:04

00484096375TRLO0.1.1

TRQX

66

641.5

26/08/2025 08:47:04

00484096372TRLO0.1.1

BATE

13

641.5

26/08/2025 08:47:29

00484096479TRLO0.1.1

CHIX

14

641.5

26/08/2025 08:47:29

00484096478TRLO0.1.1

CHIX

66

641.5

26/08/2025 08:48:49

00484096697TRLO0.1.1

BATE

210

641

26/08/2025 08:49:14

00484096782TRLO0.1.1

XLON

73

640.5

26/08/2025 08:58:09

00484098939TRLO0.1.1

XLON

27

641

26/08/2025 08:58:15

00484098968TRLO0.1.1

CHIX

11

640.5

26/08/2025 08:59:52

00484099480TRLO0.1.1

TRQX

137

640.5

26/08/2025 08:59:52

00484099479TRLO0.1.1

XLON

58

640

26/08/2025 09:00:11

00484099644TRLO0.1.1

BATE

1

640

26/08/2025 09:00:11

00484099645TRLO0.1.1

AQXE

8

640

26/08/2025 09:00:11

00484099646TRLO0.1.1

BATE

6

640.5

26/08/2025 09:00:11

00484099647TRLO0.1.1

TRQX

8

640

26/08/2025 09:00:11

00484099648TRLO0.1.1

AQXE

17

639.5

26/08/2025 09:04:40

00484100829TRLO0.1.1

TRQX

88

639.5

26/08/2025 09:05:44

00484101244TRLO0.1.1

XLON

9

640

26/08/2025 09:07:02

00484101593TRLO0.1.1

AQXE

11

640

26/08/2025 09:09:57

00484102387TRLO0.1.1

CHIX

16

640

26/08/2025 09:09:57

00484102388TRLO0.1.1

CHIX

66

639.5

26/08/2025 09:09:59

00484102403TRLO0.1.1

BATE

27

641

26/08/2025 09:16:16

00484104538TRLO0.1.1

CHIX

66

641

26/08/2025 09:16:16

00484104539TRLO0.1.1

BATE

332

641

26/08/2025 09:16:23

00484104558TRLO0.1.1

XLON

9

641

26/08/2025 09:16:24

00484104563TRLO0.1.1

AQXE

4

639.5

26/08/2025 09:21:07

00484105667TRLO0.1.1

TRQX

13

639.5

26/08/2025 09:21:07

00484105666TRLO0.1.1

TRQX

9

641

26/08/2025 09:22:10

00484106015TRLO0.1.1

AQXE

79

640

26/08/2025 09:24:00

00484106428TRLO0.1.1

XLON

48

640

26/08/2025 09:24:00

00484106430TRLO0.1.1

XLON

83

640

26/08/2025 09:24:00

00484106429TRLO0.1.1

XLON

17

640.5

26/08/2025 09:26:03

00484106953TRLO0.1.1

TRQX

27

640

26/08/2025 09:26:07

00484106994TRLO0.1.1

CHIX

66

640

26/08/2025 09:26:18

00484107029TRLO0.1.1

BATE

9

638.5

26/08/2025 09:31:44

00484108603TRLO0.1.1

AQXE

23

638.5

26/08/2025 09:32:48

00484108851TRLO0.1.1

XLON

110

638.5

26/08/2025 09:32:48

00484108850TRLO0.1.1

XLON

77

639

26/08/2025 09:32:48

00484108852TRLO0.1.1

XLON

17

638

26/08/2025 09:34:14

00484109139TRLO0.1.1

TRQX

11

638

26/08/2025 09:35:36

00484109456TRLO0.1.1

CHIX

16

638

26/08/2025 09:35:36

00484109457TRLO0.1.1

CHIX

66

639.5

26/08/2025 09:35:50

00484109534TRLO0.1.1

BATE

17

637.5

26/08/2025 09:43:25

00484111087TRLO0.1.1

TRQX

75

636.5

26/08/2025 09:43:40

00484111122TRLO0.1.1

XLON

135

636.5

26/08/2025 09:43:40

00484111121TRLO0.1.1

XLON

9

636.5

26/08/2025 09:44:39

00484111246TRLO0.1.1

AQXE

27

637.5

26/08/2025 09:44:52

00484111290TRLO0.1.1

CHIX

66

639

26/08/2025 09:45:05

00484111337TRLO0.1.1

BATE

210

637

26/08/2025 09:49:26

00484112200TRLO0.1.1

XLON

9

637

26/08/2025 09:49:35

00484112262TRLO0.1.1

AQXE

6

637

26/08/2025 09:52:29

00484113480TRLO0.1.1

TRQX

11

637

26/08/2025 09:52:29

00484113479TRLO0.1.1

TRQX

27

637

26/08/2025 09:54:03

00484113996TRLO0.1.1

CHIX

64

637

26/08/2025 09:54:22

00484114063TRLO0.1.1

BATE

2

638.5

26/08/2025 09:54:22

00484114064TRLO0.1.1

BATE

82

636.5

26/08/2025 09:58:01

00484114963TRLO0.1.1

XLON

128

636.5

26/08/2025 09:58:01

00484114964TRLO0.1.1

XLON

9

637

26/08/2025 09:58:32

00484115066TRLO0.1.1

AQXE

17

634.5

26/08/2025 10:03:01

00484116069TRLO0.1.1

TRQX

66

635

26/08/2025 10:03:20

00484116132TRLO0.1.1

BATE

210

634.5

26/08/2025 10:05:37

00484116511TRLO0.1.1

XLON

9

635

26/08/2025 10:06:47

00484116783TRLO0.1.1

AQXE

27

634

26/08/2025 10:08:37

00484117151TRLO0.1.1

CHIX

17

634

26/08/2025 10:09:51

00484117370TRLO0.1.1

TRQX

8

634

26/08/2025 10:11:38

00484117731TRLO0.1.1

CHIX

19

634

26/08/2025 10:11:38

00484117730TRLO0.1.1

CHIX

66

633

26/08/2025 10:11:52

00484117754TRLO0.1.1

BATE

4

634

26/08/2025 10:13:12

00484117990TRLO0.1.1

XLON

206

634

26/08/2025 10:13:12

00484117991TRLO0.1.1

XLON

9

634

26/08/2025 10:15:00

00484118336TRLO0.1.1

AQXE

17

633.5

26/08/2025 10:18:17

00484119267TRLO0.1.1

TRQX

27

634

26/08/2025 10:20:09

00484119889TRLO0.1.1

CHIX

66

633.5

26/08/2025 10:20:20

00484119919TRLO0.1.1

BATE

90

633.5

26/08/2025 10:20:56

00484120089TRLO0.1.1

XLON

120

633.5

26/08/2025 10:20:56

00484120090TRLO0.1.1

XLON

9

633.5

26/08/2025 10:23:15

00484120718TRLO0.1.1

AQXE

6

631.5

26/08/2025 10:28:27

00484121991TRLO0.1.1

TRQX

11

631.5

26/08/2025 10:28:27

00484121990TRLO0.1.1

TRQX

210

631.5

26/08/2025 10:28:35

00484122044TRLO0.1.1

XLON

27

631.5

26/08/2025 10:28:39

00484122060TRLO0.1.1

CHIX

1

631.5

26/08/2025 10:28:53

00484122106TRLO0.1.1

BATE

65

631.5

26/08/2025 10:28:53

00484122105TRLO0.1.1

BATE

9

632

26/08/2025 10:31:07

00484122831TRLO0.1.1

AQXE

17

632

26/08/2025 10:34:00

00484123684TRLO0.1.1

TRQX

27

632

26/08/2025 10:35:31

00484124118TRLO0.1.1

CHIX

9

632

26/08/2025 10:37:32

00484124755TRLO0.1.1

AQXE

66

631.5

26/08/2025 10:40:00

00484125577TRLO0.1.1

BATE

210

631.5

26/08/2025 10:40:00

00484125578TRLO0.1.1

XLON

5

631

26/08/2025 10:40:27

00484125741TRLO0.1.1

TRQX

12

631

26/08/2025 10:40:27

00484125742TRLO0.1.1

TRQX

78

631

26/08/2025 10:41:47

00484126293TRLO0.1.1

XLON

84

631

26/08/2025 10:41:47

00484126294TRLO0.1.1

XLON

48

631.5

26/08/2025 10:41:47

00484126295TRLO0.1.1

XLON

27

631

26/08/2025 10:42:09

00484126387TRLO0.1.1

CHIX

66

631

26/08/2025 10:42:19

00484126440TRLO0.1.1

BATE

17

631

26/08/2025 10:47:01

00484128056TRLO0.1.1

TRQX

66

631

26/08/2025 10:48:56

00484128668TRLO0.1.1

BATE

210

631

26/08/2025 10:49:19

00484128797TRLO0.1.1

XLON

110

631.5

26/08/2025 10:54:06

00484130262TRLO0.1.1

XLON

100

631.5

26/08/2025 10:54:06

00484130263TRLO0.1.1

XLON

17

631.5

26/08/2025 10:54:11

00484130292TRLO0.1.1

TRQX

27

631

26/08/2025 10:55:01

00484130637TRLO0.1.1

CHIX

66

631

26/08/2025 10:55:34

00484130873TRLO0.1.1

BATE

27

631

26/08/2025 10:57:18

00484131484TRLO0.1.1

CHIX

9

631

26/08/2025 10:58:21

00484131881TRLO0.1.1

AQXE

18

631

26/08/2025 10:58:21

00484131882TRLO0.1.1

AQXE

85

631.5

26/08/2025 10:58:32

00484131924TRLO0.1.1

XLON

11

631.5

26/08/2025 10:58:32

00484131927TRLO0.1.1

XLON

13

631.5

26/08/2025 10:58:32

00484131926TRLO0.1.1

XLON

79

631.5

26/08/2025 10:58:32

00484131925TRLO0.1.1

XLON

22

631.5

26/08/2025 10:58:32

00484131928TRLO0.1.1

XLON

17

631.5

26/08/2025 10:59:56

00484132339TRLO0.1.1

TRQX

27

631.5

26/08/2025 11:01:40

00484132763TRLO0.1.1

CHIX

12

631

26/08/2025 11:02:22

00484132907TRLO0.1.1

BATE

3

631.5

26/08/2025 11:04:01

00484133227TRLO0.1.1

XLON

207

631.5

26/08/2025 11:04:01

00484133228TRLO0.1.1

XLON

9

631.5

26/08/2025 11:05:09

00484133451TRLO0.1.1

AQXE

11

632

26/08/2025 11:09:48

00484134349TRLO0.1.1

CHIX

210

632

26/08/2025 11:09:48

00484134350TRLO0.1.1

XLON

11

632

26/08/2025 11:10:21

00484134428TRLO0.1.1

CHIX

210

632

26/08/2025 11:14:46

00484135390TRLO0.1.1

XLON

210

632.5

26/08/2025 11:20:30

00484138043TRLO0.1.1

XLON

44

632.5

26/08/2025 11:25:27

00484139210TRLO0.1.1

XLON

65

632.5

26/08/2025 11:25:27

00484139211TRLO0.1.1

XLON

79

632.5

26/08/2025 11:25:27

00484139212TRLO0.1.1

XLON

22

632.5

26/08/2025 11:25:27

00484139213TRLO0.1.1

XLON

59

632.5

26/08/2025 11:28:56

00484139876TRLO0.1.1

CHIX

252

632.5

26/08/2025 11:28:58

00484139888TRLO0.1.1

BATE

17

632.5

26/08/2025 11:29:10

00484139929TRLO0.1.1

TRQX

210

632.5

26/08/2025 11:31:15

00484140356TRLO0.1.1

XLON

34

632.5

26/08/2025 11:31:55

00484140483TRLO0.1.1

TRQX

34

632.5

26/08/2025 11:31:55

00484140484TRLO0.1.1

TRQX

66

632.5

26/08/2025 11:31:55

00484140482TRLO0.1.1

BATE

66

632.5

26/08/2025 11:34:18

00484140948TRLO0.1.1

BATE

4

632

26/08/2025 11:34:18

00484140949TRLO0.1.1

AQXE

27

632

26/08/2025 11:34:18

00484140950TRLO0.1.1

AQXE

54

632

26/08/2025 11:34:18

00484140951TRLO0.1.1

CHIX

5

632

26/08/2025 11:34:18

00484140952TRLO0.1.1

AQXE

9

630.5

26/08/2025 11:36:28

00484141761TRLO0.1.1

AQXE

210

630.5

26/08/2025 11:46:36

00484145245TRLO0.1.1

XLON

83

630.5

26/08/2025 11:49:55

00484145909TRLO0.1.1

BATE

21

630.5

26/08/2025 11:50:03

00484145931TRLO0.1.1

TRQX

34

630.5

26/08/2025 11:50:06

00484145950TRLO0.1.1

CHIX

6

630.5

26/08/2025 11:54:34

00484147057TRLO0.1.1

XLON

97

630.5

26/08/2025 11:54:34

00484147058TRLO0.1.1

XLON

107

630.5

26/08/2025 11:54:34

00484147059TRLO0.1.1

XLON

21

630.5

26/08/2025 12:00:15

00484148008TRLO0.1.1

TRQX

4

630

26/08/2025 12:00:34

00484148074TRLO0.1.1

CHIX

30

630

26/08/2025 12:00:34

00484148075TRLO0.1.1

CHIX

83

630.5

26/08/2025 12:00:40

00484148086TRLO0.1.1

BATE

91

630

26/08/2025 12:02:41

00484148516TRLO0.1.1

XLON

119

630

26/08/2025 12:03:52

00484148762TRLO0.1.1

XLON

210

630

26/08/2025 12:06:37

00484149338TRLO0.1.1

XLON

21

629.5

26/08/2025 12:07:03

00484149395TRLO0.1.1

TRQX

2

629.5

26/08/2025 12:07:33

00484149461TRLO0.1.1

CHIX

32

629.5

26/08/2025 12:07:33

00484149462TRLO0.1.1

CHIX

83

630.5

26/08/2025 12:07:37

00484149468TRLO0.1.1

BATE

83

630.5

26/08/2025 12:14:35

00484150906TRLO0.1.1

BATE

11

630

26/08/2025 12:18:29

00484151703TRLO0.1.1

XLON

199

630

26/08/2025 12:18:29

00484151704TRLO0.1.1

XLON

210

630

26/08/2025 12:18:29

00484151705TRLO0.1.1

XLON

21

630.5

26/08/2025 12:21:27

00484152332TRLO0.1.1

TRQX

88

631

26/08/2025 12:21:42

00484152376TRLO0.1.1

XLON

56

631

26/08/2025 12:21:42

00484152378TRLO0.1.1

XLON

66

631

26/08/2025 12:21:42

00484152377TRLO0.1.1

XLON

57

630.5

26/08/2025 12:24:51

00484152887TRLO0.1.1

BATE

3

631

26/08/2025 12:26:26

00484153119TRLO0.1.1

XLON

207

631

26/08/2025 12:26:26

00484153120TRLO0.1.1

XLON

65

631.5

26/08/2025 12:32:15

00484154248TRLO0.1.1

XLON

68

631.5

26/08/2025 12:38:19

00484155302TRLO0.1.1

CHIX

83

631.5

26/08/2025 12:38:19

00484155301TRLO0.1.1

BATE

34

631.5

26/08/2025 12:38:19

00484155303TRLO0.1.1

CHIX

145

631.5

26/08/2025 12:38:19

00484155304TRLO0.1.1

XLON

11

631

26/08/2025 12:39:52

00484155616TRLO0.1.1

AQXE

11

631

26/08/2025 12:39:52

00484155618TRLO0.1.1

AQXE

55

631

26/08/2025 12:39:52

00484155617TRLO0.1.1

AQXE

21

631

26/08/2025 12:39:52

00484155619TRLO0.1.1

TRQX

21

631

26/08/2025 12:39:52

00484155620TRLO0.1.1

TRQX

21

631

26/08/2025 12:39:52

00484155621TRLO0.1.1

TRQX

50

631

26/08/2025 12:40:07

00484155655TRLO0.1.1

BATE

27

631.5

26/08/2025 12:40:07

00484155656TRLO0.1.1

BATE

6

631.5

26/08/2025 12:40:07

00484155657TRLO0.1.1

BATE

210

631

26/08/2025 12:40:31

00484155810TRLO0.1.1

XLON

1

631

26/08/2025 12:44:57

00484156547TRLO0.1.1

AQXE

10

631

26/08/2025 12:44:57

00484156548TRLO0.1.1

AQXE

21

631

26/08/2025 12:48:47

00484157410TRLO0.1.1

TRQX

210

631

26/08/2025 12:48:47

00484157409TRLO0.1.1

XLON

83

631.5

26/08/2025 12:50:32

00484157858TRLO0.1.1

BATE

34

632.5

26/08/2025 12:56:06

00484158932TRLO0.1.1

CHIX

25

632.5

26/08/2025 12:56:06

00484158933TRLO0.1.1

CHIX

9

632.5

26/08/2025 12:56:06

00484158934TRLO0.1.1

CHIX

210

632.5

26/08/2025 12:57:04

00484159077TRLO0.1.1

XLON

109

633.5

26/08/2025 13:13:33

00484162043TRLO0.1.1

BATE

210

633.5

26/08/2025 13:13:40

00484162064TRLO0.1.1

XLON

11

633

26/08/2025 13:16:39

00484162665TRLO0.1.1

AQXE

22

633

26/08/2025 13:16:39

00484162663TRLO0.1.1

AQXE

34

633.5

26/08/2025 13:16:39

00484162664TRLO0.1.1

CHIX

83

633.5

26/08/2025 13:16:39

00484162662TRLO0.1.1

BATE

21

633

26/08/2025 13:16:39

00484162668TRLO0.1.1

TRQX

34

633.5

26/08/2025 13:16:39

00484162666TRLO0.1.1

CHIX

210

633.5

26/08/2025 13:16:39

00484162667TRLO0.1.1

XLON

21

633

26/08/2025 13:16:39

00484162669TRLO0.1.1

TRQX

21

632

26/08/2025 13:17:32

00484162812TRLO0.1.1

TRQX

210

632

26/08/2025 13:17:32

00484162811TRLO0.1.1

XLON

6

631.5

26/08/2025 13:19:39

00484163182TRLO0.1.1

CHIX

28

631.5

26/08/2025 13:19:39

00484163181TRLO0.1.1

CHIX

83

633

26/08/2025 13:19:40

00484163193TRLO0.1.1

BATE

11

632

26/08/2025 13:22:01

00484163713TRLO0.1.1

AQXE

210

631.5

26/08/2025 13:23:34

00484163992TRLO0.1.1

XLON

79

633

26/08/2025 13:30:00

00484165374TRLO0.1.1

XLON

131

633

26/08/2025 13:30:00

00484165373TRLO0.1.1

XLON

34

633

26/08/2025 13:30:08

00484165434TRLO0.1.1

CHIX

21

633

26/08/2025 13:30:08

00484165435TRLO0.1.1

TRQX

11

632.5

26/08/2025 13:30:46

00484165573TRLO0.1.1

AQXE

21

633

26/08/2025 13:32:48

00484166125TRLO0.1.1

TRQX

210

632.5

26/08/2025 13:34:17

00484166528TRLO0.1.1

XLON

83

632

26/08/2025 13:34:21

00484166572TRLO0.1.1

BATE

34

632

26/08/2025 13:35:45

00484166867TRLO0.1.1

CHIX

1

632.5

26/08/2025 13:35:57

00484166901TRLO0.1.1

AQXE

3

632.5

26/08/2025 13:35:57

00484166902TRLO0.1.1

AQXE

7

632.5

26/08/2025 13:35:57

00484166903TRLO0.1.1

AQXE

83

632.5

26/08/2025 13:38:39

00484167452TRLO0.1.1

XLON

127

632.5

26/08/2025 13:38:39

00484167453TRLO0.1.1

XLON

21

632.5

26/08/2025 13:39:41

00484167642TRLO0.1.1

TRQX

83

632.5

26/08/2025 13:39:41

00484167641TRLO0.1.1

BATE

11

633

26/08/2025 13:41:38

00484168066TRLO0.1.1

AQXE

34

632

26/08/2025 13:41:38

00484168067TRLO0.1.1

CHIX

83

632.5

26/08/2025 13:41:38

00484168070TRLO0.1.1

BATE

210

632

26/08/2025 13:42:57

00484168971TRLO0.1.1

XLON

21

632

26/08/2025 13:44:33

00484169426TRLO0.1.1

TRQX

13

631

26/08/2025 13:47:17

00484170357TRLO0.1.1

CHIX

11

631

26/08/2025 13:47:17

00484170359TRLO0.1.1

CHIX

83

631.5

26/08/2025 13:47:22

00484170372TRLO0.1.1

BATE

11

631.5

26/08/2025 13:47:23

00484170376TRLO0.1.1

AQXE

210

631.5

26/08/2025 13:47:39

00484170455TRLO0.1.1

XLON

210

631.5

26/08/2025 13:51:37

00484171562TRLO0.1.1

XLON

2

631.5

26/08/2025 13:54:20

00484172530TRLO0.1.1

AQXE

83

631.5

26/08/2025 13:54:20

00484172531TRLO0.1.1

BATE

34

632.5

26/08/2025 13:55:46

00484173078TRLO0.1.1

CHIX

21

633

26/08/2025 13:55:47

00484173091TRLO0.1.1

TRQX

210

632.5

26/08/2025 13:56:29

00484173307TRLO0.1.1

XLON

9

633

26/08/2025 13:56:55

00484173387TRLO0.1.1

AQXE

21

632.5

26/08/2025 13:58:11

00484173650TRLO0.1.1

TRQX

11

632

26/08/2025 13:58:46

00484173756TRLO0.1.1

AQXE

34

631.5

26/08/2025 13:59:25

00484173892TRLO0.1.1

CHIX

83

632.5

26/08/2025 13:59:31

00484173915TRLO0.1.1

BATE

110

631.5

26/08/2025 14:00:42

00484174271TRLO0.1.1

XLON

100

631.5

26/08/2025 14:00:42

00484174272TRLO0.1.1

XLON

21

631

26/08/2025 14:02:57

00484175219TRLO0.1.1

TRQX

11

632

26/08/2025 14:04:53

00484175637TRLO0.1.1

AQXE

83

631.5

26/08/2025 14:06:09

00484175915TRLO0.1.1

BATE

11

632

26/08/2025 14:11:15

00484177018TRLO0.1.1

AQXE

210

631

26/08/2025 14:11:18

00484177041TRLO0.1.1

XLON

21

631

26/08/2025 14:11:21

00484177044TRLO0.1.1

TRQX

83

631

26/08/2025 14:12:56

00484177467TRLO0.1.1

BATE

210

631

26/08/2025 14:13:18

00484177577TRLO0.1.1

XLON

34

630.5

26/08/2025 14:14:48

00484177972TRLO0.1.1

CHIX

44

630.5

26/08/2025 14:14:48

00484177973TRLO0.1.1

CHIX

210

630.5

26/08/2025 14:14:48

00484177974TRLO0.1.1

XLON

11

632

26/08/2025 14:17:34

00484178584TRLO0.1.1

AQXE

21

630.5

26/08/2025 14:17:34

00484178585TRLO0.1.1

TRQX

210

631.5

26/08/2025 14:22:50

00484179909TRLO0.1.1

XLON

11

632

26/08/2025 14:23:48

00484180123TRLO0.1.1

AQXE

11

632

26/08/2025 14:30:09

00484182189TRLO0.1.1

AQXE

17

632

26/08/2025 14:30:18

00484182304TRLO0.1.1

TRQX

1

632

26/08/2025 14:30:18

00484182305TRLO0.1.1

TRQX

1

632

26/08/2025 14:30:18

00484182306TRLO0.1.1

TRQX

2

632

26/08/2025 14:30:21

00484182348TRLO0.1.1

TRQX

34

632

26/08/2025 14:30:21

00484182346TRLO0.1.1

CHIX

210

632

26/08/2025 14:30:21

00484182347TRLO0.1.1

XLON

83

631.5

26/08/2025 14:30:21

00484182349TRLO0.1.1

BATE

83

631.5

26/08/2025 14:30:21

00484182350TRLO0.1.1

BATE

210

631.5

26/08/2025 14:30:21

00484182351TRLO0.1.1

XLON

21

631

26/08/2025 14:31:25

00484182858TRLO0.1.1

TRQX

34

631

26/08/2025 14:31:25

00484182857TRLO0.1.1

CHIX

34

630

26/08/2025 14:32:03

00484183235TRLO0.1.1

CHIX

94

631.5

26/08/2025 14:32:31

00484183411TRLO0.1.1

XLON

116

631.5

26/08/2025 14:32:31

00484183410TRLO0.1.1

XLON

210

632

26/08/2025 14:35:26

00484184714TRLO0.1.1

XLON

83

631.5

26/08/2025 14:36:48

00484185278TRLO0.1.1

BATE

34

631.5

26/08/2025 14:36:48

00484185279TRLO0.1.1

CHIX

83

631.5

26/08/2025 14:36:48

00484185280TRLO0.1.1

BATE

11

631.5

26/08/2025 14:36:48

00484185282TRLO0.1.1

AQXE

21

631.5

26/08/2025 14:36:48

00484185281TRLO0.1.1

TRQX

11

631.5

26/08/2025 14:39:59

00484186875TRLO0.1.1

AQXE

21

631.5

26/08/2025 14:39:59

00484186874TRLO0.1.1

TRQX

210

631.5

26/08/2025 14:39:59

00484186873TRLO0.1.1

XLON

34

631.5

26/08/2025 14:40:10

00484186955TRLO0.1.1

CHIX

83

631.5

26/08/2025 14:40:14

00484186968TRLO0.1.1

BATE

11

631.5

26/08/2025 14:41:43

00484187775TRLO0.1.1

AQXE

45

631.5

26/08/2025 14:41:46

00484187796TRLO0.1.1

XLON

165

631.5

26/08/2025 14:41:46

00484187795TRLO0.1.1

XLON

2

631.5

26/08/2025 14:42:14

00484187958TRLO0.1.1

TRQX

1

631.5

26/08/2025 14:42:14

00484187960TRLO0.1.1

TRQX

5

631.5

26/08/2025 14:42:14

00484187959TRLO0.1.1

TRQX

13

631.5

26/08/2025 14:42:14

00484187961TRLO0.1.1

TRQX

28

631.5

26/08/2025 14:44:29

00484189008TRLO0.1.1

BATE

55

631.5

26/08/2025 14:44:29

00484189006TRLO0.1.1

BATE

34

631

26/08/2025 14:44:45

00484189176TRLO0.1.1

CHIX

171

631

26/08/2025 14:44:45

00484189177TRLO0.1.1

XLON

21

631.5

26/08/2025 14:45:12

00484189459TRLO0.1.1

TRQX

11

631.5

26/08/2025 14:45:36

00484190131TRLO0.1.1

AQXE

2

631.5

26/08/2025 14:48:35

00484198320TRLO0.1.1

BATE

81

631.5

26/08/2025 14:48:35

00484198322TRLO0.1.1

BATE

5

631.5

26/08/2025 14:48:41

00484198456TRLO0.1.1

CHIX

29

631.5

26/08/2025 14:48:41

00484198457TRLO0.1.1

CHIX

58

631.5

26/08/2025 14:48:51

00484198686TRLO0.1.1

XLON

152

631.5

26/08/2025 14:48:51

00484198685TRLO0.1.1

XLON

21

631.5

26/08/2025 14:50:29

00484200358TRLO0.1.1

TRQX

210

631.5

26/08/2025 14:51:23

00484202668TRLO0.1.1

XLON

34

632

26/08/2025 14:53:04

00484205564TRLO0.1.1

CHIX

21

633

26/08/2025 14:55:31

00484207223TRLO0.1.1

TRQX

11

633

26/08/2025 14:59:42

00484209228TRLO0.1.1

AQXE

22

633

26/08/2025 14:59:42

00484209229TRLO0.1.1

AQXE

21

633

26/08/2025 14:59:42

00484209231TRLO0.1.1

TRQX

34

633

26/08/2025 14:59:42

00484209230TRLO0.1.1

CHIX

3

634.5

26/08/2025 15:03:28

00484211487TRLO0.1.1

XLON

32

634.5

26/08/2025 15:03:28

00484211488TRLO0.1.1

XLON

5

634.5

26/08/2025 15:03:28

00484211489TRLO0.1.1

XLON

2

634.5

26/08/2025 15:11:54

00484215472TRLO0.1.1

CHIX

21

634.5

26/08/2025 15:11:54

00484215473TRLO0.1.1

TRQX

42

634.5

26/08/2025 15:11:54

00484215474TRLO0.1.1

TRQX

204

635.5

26/08/2025 15:12:50

00484215888TRLO0.1.1

XLON

6

635.5

26/08/2025 15:12:50

00484215889TRLO0.1.1

XLON

571

635.5

26/08/2025 15:12:50

00484215890TRLO0.1.1

XLON

61

635.5

26/08/2025 15:12:50

00484215891TRLO0.1.1

XLON

182

635.5

26/08/2025 15:12:50

00484215892TRLO0.1.1

XLON

3

635.5

26/08/2025 15:12:50

00484215893TRLO0.1.1

XLON

3

635.5

26/08/2025 15:12:50

00484215894TRLO0.1.1

XLON

6

635.5

26/08/2025 15:12:50

00484215895TRLO0.1.1

XLON

151

635.5

26/08/2025 15:12:50

00484215896TRLO0.1.1

XLON

72

635.5

26/08/2025 15:12:50

00484215897TRLO0.1.1

XLON

83

635.5

26/08/2025 15:12:51

00484215900TRLO0.1.1

BATE

34

635.5

26/08/2025 15:15:45

00484217622TRLO0.1.1

CHIX

100

635.5

26/08/2025 15:15:45

00484217621TRLO0.1.1

CHIX

21

635.5

26/08/2025 15:15:45

00484217625TRLO0.1.1

TRQX

210

635.5

26/08/2025 15:15:45

00484217623TRLO0.1.1

XLON

210

635.5

26/08/2025 15:15:45

00484217624TRLO0.1.1

XLON

415

635.5

26/08/2025 15:20:13

00484219899TRLO0.1.1

BATE

34

635.5

26/08/2025 15:20:13

00484219901TRLO0.1.1

CHIX

83

635.5

26/08/2025 15:20:13

00484219900TRLO0.1.1

BATE

210

635.5

26/08/2025 15:20:13

00484219902TRLO0.1.1

XLON

21

635.5

26/08/2025 15:20:13

00484219904TRLO0.1.1

TRQX

210

635.5

26/08/2025 15:20:13

00484219903TRLO0.1.1

XLON

92

635.5

26/08/2025 15:22:06

00484220608TRLO0.1.1

XLON

118

635.5

26/08/2025 15:22:06

00484220607TRLO0.1.1

XLON

34

635.5

26/08/2025 15:22:16

00484220896TRLO0.1.1

CHIX

21

635.5

26/08/2025 15:22:20

00484220977TRLO0.1.1

TRQX

77

635.5

26/08/2025 15:22:51

00484221179TRLO0.1.1

BATE

6

635.5

26/08/2025 15:22:51

00484221180TRLO0.1.1

BATE

5

635

26/08/2025 15:24:11

00484221794TRLO0.1.1

AQXE

61

635.5

26/08/2025 15:26:54

00484222965TRLO0.1.1

AQXE

11

635.5

26/08/2025 15:26:54

00484222966TRLO0.1.1

AQXE

34

635.5

26/08/2025 15:26:54

00484222968TRLO0.1.1

CHIX

83

635.5

26/08/2025 15:26:54

00484222967TRLO0.1.1

BATE

210

635.5

26/08/2025 15:26:54

00484222969TRLO0.1.1

XLON

21

635.5

26/08/2025 15:26:54

00484222970TRLO0.1.1

TRQX

11

635.5

26/08/2025 15:26:54

00484222974TRLO0.1.1

AQXE

34

635

26/08/2025 15:28:59

00484223763TRLO0.1.1

CHIX

83

635

26/08/2025 15:29:04

00484223778TRLO0.1.1

BATE

5

635

26/08/2025 15:29:05

00484223781TRLO0.1.1

TRQX

16

635

26/08/2025 15:29:05

00484223782TRLO0.1.1

TRQX

11

635

26/08/2025 15:30:42

00484224466TRLO0.1.1

AQXE

21

635

26/08/2025 15:31:52

00484225054TRLO0.1.1

TRQX

34

635

26/08/2025 15:32:40

00484225436TRLO0.1.1

CHIX

83

635.5

26/08/2025 15:36:09

00484230139TRLO0.1.1

BATE

210

635.5

26/08/2025 15:36:16

00484230327TRLO0.1.1

XLON

34

635.5

26/08/2025 15:37:22

00484232125TRLO0.1.1

CHIX

210

635.5

26/08/2025 15:38:05

00484233050TRLO0.1.1

XLON

83

635.5

26/08/2025 15:38:15

00484233178TRLO0.1.1

BATE

210

635.5

26/08/2025 15:40:06

00484234773TRLO0.1.1

XLON

83

635.5

26/08/2025 15:41:27

00484235608TRLO0.1.1

BATE

34

635.5

26/08/2025 15:42:02

00484235994TRLO0.1.1

CHIX

210

635.5

26/08/2025 15:42:02

00484235995TRLO0.1.1

XLON

210

635.5

26/08/2025 15:44:05

00484237155TRLO0.1.1

XLON

34

635.5

26/08/2025 15:46:03

00484238224TRLO0.1.1

CHIX

83

635.5

26/08/2025 15:46:03

00484238223TRLO0.1.1

BATE

210

635.5

26/08/2025 15:46:03

00484238225TRLO0.1.1

XLON

2

635

26/08/2025 15:47:40

00484238990TRLO0.1.1

AQXE

11

635

26/08/2025 15:47:40

00484238989TRLO0.1.1

AQXE

10

635.5

26/08/2025 15:47:55

00484239140TRLO0.1.1

XLON

58

635.5

26/08/2025 15:47:55

00484239138TRLO0.1.1

XLON

142

635.5

26/08/2025 15:47:55

00484239139TRLO0.1.1

XLON

9

635

26/08/2025 15:49:51

00484240015TRLO0.1.1

AQXE

11

635

26/08/2025 15:49:51

00484240016TRLO0.1.1

AQXE

8

635

26/08/2025 15:49:51

00484240019TRLO0.1.1

TRQX

11

635

26/08/2025 15:49:51

00484240017TRLO0.1.1

AQXE

13

635

26/08/2025 15:49:51

00484240018TRLO0.1.1

TRQX

21

635

26/08/2025 15:49:51

00484240020TRLO0.1.1

TRQX

21

635

26/08/2025 15:49:51

00484240021TRLO0.1.1

TRQX

21

635

26/08/2025 15:49:51

00484240022TRLO0.1.1

TRQX

129

635

26/08/2025 15:50:02

00484240149TRLO0.1.1

XLON

25

635

26/08/2025 15:50:02

00484240151TRLO0.1.1

XLON

56

635

26/08/2025 15:50:02

00484240150TRLO0.1.1

XLON

34

635

26/08/2025 15:52:04

00484241042TRLO0.1.1

CHIX

83

635

26/08/2025 15:52:04

00484241043TRLO0.1.1

BATE

60

635

26/08/2025 15:52:04

00484241045TRLO0.1.1

XLON

150

635

26/08/2025 15:52:04

00484241044TRLO0.1.1

XLON

11

635

26/08/2025 15:52:06

00484241058TRLO0.1.1

AQXE

1

635

26/08/2025 15:53:01

00484241334TRLO0.1.1

TRQX

20

635

26/08/2025 15:53:01

00484241335TRLO0.1.1

TRQX

34

634.5

26/08/2025 15:54:33

00484241923TRLO0.1.1

CHIX

2

634.5

26/08/2025 15:54:38

00484241965TRLO0.1.1

BATE

81

634.5

26/08/2025 15:54:38

00484241966TRLO0.1.1

BATE

1

635

26/08/2025 15:55:18

00484242261TRLO0.1.1

AQXE

10

635

26/08/2025 15:55:18

00484242262TRLO0.1.1

AQXE

53

634.5

26/08/2025 15:55:28

00484242322TRLO0.1.1

XLON

117

634.5

26/08/2025 15:55:28

00484242323TRLO0.1.1

XLON

40

634.5

26/08/2025 15:55:28

00484242324TRLO0.1.1

XLON

21

634.5

26/08/2025 15:57:14

00484243034TRLO0.1.1

TRQX

1

634.5

26/08/2025 15:58:50

00484243768TRLO0.1.1

CHIX

5

634.5

26/08/2025 15:58:50

00484243769TRLO0.1.1

CHIX

13

634.5

26/08/2025 15:58:50

00484243771TRLO0.1.1

CHIX

15

634.5

26/08/2025 15:58:50

00484243770TRLO0.1.1

CHIX

11

635

26/08/2025 15:59:23

00484243934TRLO0.1.1

AQXE

93

634.5

26/08/2025 15:59:30

00484244031TRLO0.1.1

XLON

117

634.5

26/08/2025 15:59:30

00484244030TRLO0.1.1

XLON

1

634.5

26/08/2025 16:00:41

00484244759TRLO0.1.1

TRQX

6

634.5

26/08/2025 16:00:41

00484244760TRLO0.1.1

TRQX

4

634.5

26/08/2025 16:00:41

00484244762TRLO0.1.1

TRQX

10

634.5

26/08/2025 16:00:41

00484244761TRLO0.1.1

TRQX

83

634

26/08/2025 16:00:58

00484244879TRLO0.1.1

BATE

4

634.5

26/08/2025 16:01:27

00484245100TRLO0.1.1

XLON

206

634.5

26/08/2025 16:01:27

00484245101TRLO0.1.1

XLON

1

634.5

26/08/2025 16:03:05

00484245772TRLO0.1.1

TRQX

5

634.5

26/08/2025 16:03:05

00484245771TRLO0.1.1

TRQX

6

634.5

26/08/2025 16:03:05

00484245773TRLO0.1.1

TRQX

9

634.5

26/08/2025 16:03:05

00484245774TRLO0.1.1

TRQX

210

634.5

26/08/2025 16:03:27

00484245978TRLO0.1.1

XLON

66

634.5

26/08/2025 16:05:08

00484246742TRLO0.1.1

XLON

144

634.5

26/08/2025 16:05:08

00484246743TRLO0.1.1

XLON

21

634.5

26/08/2025 16:05:15

00484246804TRLO0.1.1

TRQX

4

634.5

26/08/2025 16:06:26

00484247343TRLO0.1.1

CHIX

7

634.5

26/08/2025 16:06:26

00484247342TRLO0.1.1

CHIX

2

634.5

26/08/2025 16:06:26

00484247344TRLO0.1.1

CHIX

55

634.5

26/08/2025 16:06:40

00484247431TRLO0.1.1

CHIX

83

634.5

26/08/2025 16:06:40

00484247430TRLO0.1.1

BATE

166

634.5

26/08/2025 16:06:40

00484247429TRLO0.1.1

BATE

117

634.5

26/08/2025 16:14:19

00484250983TRLO0.1.1

XLON

40

635

26/08/2025 16:14:19

00484250984TRLO0.1.1

XLON

24

635

26/08/2025 16:14:19

00484250986TRLO0.1.1

XLON

67

635

26/08/2025 16:14:19

00484250985TRLO0.1.1

XLON

79

635

26/08/2025 16:14:19

00484250987TRLO0.1.1

XLON

68

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251106TRLO0.1.1

CHIX

22

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251110TRLO0.1.1

AQXE

34

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251107TRLO0.1.1

CHIX

34

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251108TRLO0.1.1

CHIX

34

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251109TRLO0.1.1

CHIX

11

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251111TRLO0.1.1

AQXE

83

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251112TRLO0.1.1

BATE

11

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251113TRLO0.1.1

AQXE

11

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251114TRLO0.1.1

AQXE

11

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251115TRLO0.1.1

AQXE

11

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251116TRLO0.1.1

AQXE

11

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251117TRLO0.1.1

AQXE

83

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251118TRLO0.1.1

BATE

83

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251119TRLO0.1.1

BATE

83

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251120TRLO0.1.1

BATE

93

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251121TRLO0.1.1

XLON

210

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251122TRLO0.1.1

XLON

210

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251123TRLO0.1.1

XLON

210

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251124TRLO0.1.1

XLON

210

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251125TRLO0.1.1

XLON

21

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251127TRLO0.1.1

TRQX

21

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251128TRLO0.1.1

TRQX

210

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251126TRLO0.1.1

XLON

21

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251129TRLO0.1.1

TRQX

21

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251130TRLO0.1.1

TRQX

21

634.5

26/08/2025 16:14:36

00484251131TRLO0.1.1

TRQX

420

636.5

26/08/2025 16:17:56

00484252731TRLO0.1.1

XLON

27

636.5

26/08/2025 16:19:55

00484253789TRLO0.1.1

XLON

87

636.5

26/08/2025 16:19:55

00484253788TRLO0.1.1

XLON

9

636.5

26/08/2025 16:19:55

00484253790TRLO0.1.1

XLON

87

636.5

26/08/2025 16:19:55

00484253791TRLO0.1.1

XLON

34

636

26/08/2025 16:20:41

00484254302TRLO0.1.1

CHIX

118

636

26/08/2025 16:20:41

00484254301TRLO0.1.1

CHIX

34

636

26/08/2025 16:20:41

00484254303TRLO0.1.1

CHIX

83

636

26/08/2025 16:20:41

00484254304TRLO0.1.1

BATE

83

636

26/08/2025 16:20:41

00484254305TRLO0.1.1

BATE

210

636

26/08/2025 16:20:41

00484254308TRLO0.1.1

XLON

291

636

26/08/2025 16:20:41

00484254306TRLO0.1.1

BATE

915

636

26/08/2025 16:20:41

00484254307TRLO0.1.1

XLON

21

636

26/08/2025 16:20:41

00484254309TRLO0.1.1

TRQX

21

636

26/08/2025 16:20:41

00484254310TRLO0.1.1

TRQX

67

636

26/08/2025 16:20:41

00484254311TRLO0.1.1

TRQX

50

636

26/08/2025 16:22:25

00484255414TRLO0.1.1

CHIX

35

635.5

26/08/2025 16:22:25

00484255415TRLO0.1.1

AQXE

11

635.5

26/08/2025 16:22:25

00484255416TRLO0.1.1

AQXE

22

635.5

26/08/2025 16:22:25

00484255418TRLO0.1.1

AQXE

63

635.5

26/08/2025 16:22:25

00484255417TRLO0.1.1

BATE

18

635

26/08/2025 16:22:25

00484255420TRLO0.1.1

TRQX

167

635.5

26/08/2025 16:22:25

00484255419TRLO0.1.1

XLON

137

634

26/08/2025 16:24:19

00484256289TRLO0.1.1

BATE

3

634

26/08/2025 16:24:28

00484256376TRLO0.1.1

XLON

45

634

26/08/2025 16:24:28

00484256375TRLO0.1.1

XLON

298

634

26/08/2025 16:24:28

00484256377TRLO0.1.1

XLON

2

634

26/08/2025 16:24:50

00484256544TRLO0.1.1

TRQX

40

634

26/08/2025 16:24:50

00484256545TRLO0.1.1

TRQX

20

634.5

26/08/2025 16:24:50

00484256546TRLO0.1.1

AQXE

2

634

26/08/2025 16:25:30

00484256955TRLO0.1.1

CHIX

4

634

26/08/2025 16:25:30

00484256956TRLO0.1.1

CHIX

48

634

26/08/2025 16:25:30

00484256957TRLO0.1.1

CHIX

88

633.5

26/08/2025 16:25:40

00484257054TRLO0.1.1

XLON

76

634

26/08/2025 16:26:22

00484257430TRLO0.1.1

BATE

9

634

26/08/2025 16:27:29

00484258303TRLO0.1.1

AQXE

5

633.5

26/08/2025 16:27:30

00484258315TRLO0.1.1

TRQX

9

633.5

26/08/2025 16:27:30

00484258313TRLO0.1.1

CHIX

242

633.5

26/08/2025 16:27:30

00484258314TRLO0.1.1

XLON

10

633.5

26/08/2025 16:27:58

00484258512TRLO0.1.1

TRQX

2

633

26/08/2025 16:28:11

00484258657TRLO0.1.1

CHIX


