WKN: A2G9M1 | ISIN: DE000A2G9M17 | Ticker-Symbol: CPX
Frankfurt
27.08.25 | 08:08
20,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
CAPSENSIXX AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAPSENSIXX AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
20,20029,60009:19
Dow Jones News
27.08.2025 08:33 Uhr
213 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: capsensixx AG: capsensixx steigert das EBITDA im 1. Halbjahr 2025 um 4,3%

DJ PTA-News: capsensixx AG: capsensixx steigert das EBITDA im 1. Halbjahr 2025 um 4,3%

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

capsensixx AG: capsensixx steigert das EBITDA im 1. Halbjahr 2025 um 4,3%

Frankfurt am Main (pta000/27.08.2025/08:00 UTC+2)

Die capsensixx Gruppe (cpx) weist im ersten Halbjahr 2025 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 4,4 Mio. Euro im Konzern aus. Die Provisionserträge konnten um 15,2% (brutto) bzw. 6,2% (netto) auf insgesamt 16,6 Mio. Euro Nettoprovisionseinnahmen gesteigert werden. Dies verdeutlicht den stabilen Wachstumskurs in den Basis-Geschäftsfeldern der capsensixx AG. Den Anstieg der Nettoprovisionseinnahmen begründet im Wesentlichen die positive Entwicklung beim Ergebnis vor Ertragssteuern mit einem Anstieg von 5,9%. Das EBITDA ist um 4,3% von 4,8 Mio. Euro im Vorjahr auf 5,0 Mio. Euro im aktuellen Geschäftsjahr gestiegen.

Der allgemeine Verwaltungsaufwand ist um 6,5% bzw. um 0,7 Mio. Euro angestiegen. Dies resultiert daraus, dass sich der Personalaufwand wegen des Ausbaus von Geschäftsaktivitäten in zukünftige Wachstumsfelder um 3,3% (0,2 Mio. Euro) erhöht hat. Zusätzlich verzeichnen die anderen Verwaltungsaufwendungen und der sonstige betriebliche Aufwand einen Anstieg um 11,4%.

Das Ergebnis je Aktie (verwässert / unverwässert) steigt um 6,3% auf 0,51 EUR je Aktie (Vorjahr: 0,48 EUR je Aktie)

Zweite Jahreshälfte unter Prämisse weichender Unsicherheiten

Der Vorstand geht von einem saisonal bedingten moderaten dritten Quartal und anschließenden belebenden Marktimpulsen im vierten Quartal aus und bestätigt die Jahresprognose. cpx weist daraufhin, dass zuverlässige Prognosen für die weitere Geschäftsentwicklung in Anbetracht der nicht vorhersehbaren exogenen Einflussfaktoren dennoch nur eingeschränkt gemacht werden können.

Der vollständige Halbjahresbericht 2025 steht auf der Internetseite zur Verfügung: https://www.capsensixx.de/ berichte/

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      capsensixx AG 
           Bettinastraße 57-59 
           60325 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Constantin Stürner 
Tel.:         +49 69 247479930 
E-Mail:        C.Stuerner@peh.de 
Website:       www.capsensixx.de 
ISIN(s):       DE000A2G9M17 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756274400341 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
