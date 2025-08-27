DJ PTA-News: capsensixx AG: capsensixx steigert das EBITDA im 1. Halbjahr 2025 um 4,3%

Die capsensixx Gruppe (cpx) weist im ersten Halbjahr 2025 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 4,4 Mio. Euro im Konzern aus. Die Provisionserträge konnten um 15,2% (brutto) bzw. 6,2% (netto) auf insgesamt 16,6 Mio. Euro Nettoprovisionseinnahmen gesteigert werden. Dies verdeutlicht den stabilen Wachstumskurs in den Basis-Geschäftsfeldern der capsensixx AG. Den Anstieg der Nettoprovisionseinnahmen begründet im Wesentlichen die positive Entwicklung beim Ergebnis vor Ertragssteuern mit einem Anstieg von 5,9%. Das EBITDA ist um 4,3% von 4,8 Mio. Euro im Vorjahr auf 5,0 Mio. Euro im aktuellen Geschäftsjahr gestiegen.

Der allgemeine Verwaltungsaufwand ist um 6,5% bzw. um 0,7 Mio. Euro angestiegen. Dies resultiert daraus, dass sich der Personalaufwand wegen des Ausbaus von Geschäftsaktivitäten in zukünftige Wachstumsfelder um 3,3% (0,2 Mio. Euro) erhöht hat. Zusätzlich verzeichnen die anderen Verwaltungsaufwendungen und der sonstige betriebliche Aufwand einen Anstieg um 11,4%.

Das Ergebnis je Aktie (verwässert / unverwässert) steigt um 6,3% auf 0,51 EUR je Aktie (Vorjahr: 0,48 EUR je Aktie)

Zweite Jahreshälfte unter Prämisse weichender Unsicherheiten

Der Vorstand geht von einem saisonal bedingten moderaten dritten Quartal und anschließenden belebenden Marktimpulsen im vierten Quartal aus und bestätigt die Jahresprognose. cpx weist daraufhin, dass zuverlässige Prognosen für die weitere Geschäftsentwicklung in Anbetracht der nicht vorhersehbaren exogenen Einflussfaktoren dennoch nur eingeschränkt gemacht werden können.

Der vollständige Halbjahresbericht 2025 steht auf der Internetseite zur Verfügung: https://www.capsensixx.de/ berichte/

