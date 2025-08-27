Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 27.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 854019 | ISIN: AT0000625504 | Ticker-Symbol: ZTY
Stuttgart
27.08.25 | 07:41
59,00 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BTV VIER LAENDER BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BTV VIER LAENDER BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
61,0064,0009:36
Dow Jones News
27.08.2025 09:33 Uhr
79 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: BTV Vier Länder Bank AG: Sehr erfreuliches Ergebnis im ersten Halbjahr

DJ PTA-News: BTV Vier Länder Bank AG: Sehr erfreuliches Ergebnis im ersten Halbjahr

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BTV Vier Länder Bank AG: Sehr erfreuliches Ergebnis im ersten Halbjahr

Innsbruck (pta000/27.08.2025/09:00 UTC+2)

Die BTV Vier Länder Bank hat im zweiten Quartal trotz des volatilen Umfeldes in allen relevanten Segmenten Marktanteilsgewinne erzielt. Das Eigenkapital konnte auf 2,6 Mrd. EUR gesteigert werden und ist damit das höchste in der 121-jährigen Unternehmensgeschichte.

Im ersten Halbjahr kann sich die BTV Vier Länder Bank über ein anhaltend hohes Kundenvertrauen freuen. Mit einem Eigenkapital in Höhe von 2,6 Mrd. EUR zeichnet sie sich als sichere und solide Bank aus. Die betreuten Kundengelder stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 1 Mrd. EUR auf 20,3 Mrd. EUR. Die Primärmittel kletterten um 187 Mio. EUR auf über 11 Mrd. EUR. Die Kundenforderungen wuchsen um 264 Mio. EUR auf knapp 9 Mrd. EUR. Die Bilanzsumme entwickelte sich stabil und lag mit 15,1 Mrd. EUR um 0,3 Mrd. EUR über dem Vorjahresvergleichswert.

Der Periodenüberschuss vor Steuern sank auf 139,4 Mio. EUR. "Wir sind mit der operativen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr sehr zufrieden. Angesichts des herausfordernden Umfeldes leisten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine hervorragende Arbeit. Den Rückgang haben wir erwartet, da das Ergebnis im vergangenen Jahr durch Sondereffekte beeinflusst wurde. Erfreulicherweise fiel das Ergebnis aber über Budget aus", erklärt Gerhard Burtscher.

Die Zahlen im Überblick 

Bilanz             Ist        Ist 
 
                                  Veränderung 
BTV Konzern (IFRS)       30.06.2025    30.06.2024 
 
Kundenforderungen       8.962 Mio. EUR  8.698 Mio. EUR  +264 Mio. EUR 
Primärmittel          11.029 Mio. EUR  10.842 Mio. EUR  +187 Mio. EUR 
Betreute Kundengelder     20.297 Mio. EUR  19.275 Mio. EUR  +1.022 Mio. EUR 
Bilanzsumme          15.111 Mio. EUR  14.811 Mio. EUR  +299 Mio. EUR 
Eigenkapital          2.585 Mio. EUR  2.434 Mio. EUR  +151 Mio. EUR 
GuV 
BTV KONZERN (IFRS) 
Periodenüberschuss vor Steuern 139,4 Mio. EUR  203,5 Mio. EUR  -64,1 Mio. EUR

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BTV Vier Länder Bank AG 
           Stadtforum 1 
           6020 Innsbruck 
           Österreich 
Ansprechpartner:   MMag. Marion Plattner 
Tel.:         +43 505 333 - 1409 
E-Mail:        marion.plattner@btv.at 
Website:       www.btv.at 
ISIN(s):       AT0000625504 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756278000343 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.