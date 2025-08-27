DJ PTA-News: BTV Vier Länder Bank AG: Sehr erfreuliches Ergebnis im ersten Halbjahr

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BTV Vier Länder Bank AG: Sehr erfreuliches Ergebnis im ersten Halbjahr

Innsbruck (pta000/27.08.2025/09:00 UTC+2)

Die BTV Vier Länder Bank hat im zweiten Quartal trotz des volatilen Umfeldes in allen relevanten Segmenten Marktanteilsgewinne erzielt. Das Eigenkapital konnte auf 2,6 Mrd. EUR gesteigert werden und ist damit das höchste in der 121-jährigen Unternehmensgeschichte.

Im ersten Halbjahr kann sich die BTV Vier Länder Bank über ein anhaltend hohes Kundenvertrauen freuen. Mit einem Eigenkapital in Höhe von 2,6 Mrd. EUR zeichnet sie sich als sichere und solide Bank aus. Die betreuten Kundengelder stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 1 Mrd. EUR auf 20,3 Mrd. EUR. Die Primärmittel kletterten um 187 Mio. EUR auf über 11 Mrd. EUR. Die Kundenforderungen wuchsen um 264 Mio. EUR auf knapp 9 Mrd. EUR. Die Bilanzsumme entwickelte sich stabil und lag mit 15,1 Mrd. EUR um 0,3 Mrd. EUR über dem Vorjahresvergleichswert.

Der Periodenüberschuss vor Steuern sank auf 139,4 Mio. EUR. "Wir sind mit der operativen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr sehr zufrieden. Angesichts des herausfordernden Umfeldes leisten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine hervorragende Arbeit. Den Rückgang haben wir erwartet, da das Ergebnis im vergangenen Jahr durch Sondereffekte beeinflusst wurde. Erfreulicherweise fiel das Ergebnis aber über Budget aus", erklärt Gerhard Burtscher.

Die Zahlen im Überblick

Bilanz Ist Ist Veränderung BTV Konzern (IFRS) 30.06.2025 30.06.2024 Kundenforderungen 8.962 Mio. EUR 8.698 Mio. EUR +264 Mio. EUR Primärmittel 11.029 Mio. EUR 10.842 Mio. EUR +187 Mio. EUR Betreute Kundengelder 20.297 Mio. EUR 19.275 Mio. EUR +1.022 Mio. EUR Bilanzsumme 15.111 Mio. EUR 14.811 Mio. EUR +299 Mio. EUR Eigenkapital 2.585 Mio. EUR 2.434 Mio. EUR +151 Mio. EUR GuV BTV KONZERN (IFRS) Periodenüberschuss vor Steuern 139,4 Mio. EUR 203,5 Mio. EUR -64,1 Mio. EUR

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: BTV Vier Länder Bank AG Stadtforum 1 6020 Innsbruck Österreich Ansprechpartner: MMag. Marion Plattner Tel.: +43 505 333 - 1409 E-Mail: marion.plattner@btv.at Website: www.btv.at ISIN(s): AT0000625504 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756278000343 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)