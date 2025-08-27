Der PV-Modulproduzent Solar Fabrik geht mit seinem neuen Full-Black-Modul an den Start. Das Produkt hat eine Nennleistung von 475 Watt und einen Wirkungsgrad von 23,3 Prozent. Die Solar Fabrik GmbH gibt den Startschuss für die Auslieferung eines neuen Full-Black-Moduls. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich um das Mono S4 Halfcut BC Full Black. Dieses stehe dem Fachhandel in weiten Teilen Deutschlands nun zur Verfügung. Die Nennleistung des Moduls liegt bei 475 Watt, der Wirkungsgrad bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver