Die Nachfrage nach Rüstungsgütern ist groß. Am Mittwoch eröffnete Rheinmetall ein neues Werk für Artilleriemunition in Niedersachsen. Nicht die einzige Neuigkeit vom Rüstungsriesen, die dem Aktienkurs neuen Schwung verleihen könnte. Mit dem neuen Werk festigt der Konzern seine Position als stärkster Hersteller von 155-Millimeter-Geschossen in der westlichen Welt. Sie werden derzeit vor allem von der Ukraine gebraucht, zu deren wichtigsten Lieferanten Rheinmetall zählt. Die Serienproduktion im niedersächsischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag