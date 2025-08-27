© Foto: Steffen Trumpf/dpaNovo Nordisk, Aroundtown, Eon und Commerzbank: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Deutsche Bank Research stuft Novo Nordisk auf "Buy" Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen (80,38 Euro) auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten. Berenberg stuft Aroundtown auf "Hold" Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien solide, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Das Immobilienunternehmen sei dank positiver Miettrends in allen …Den vollständigen Artikel lesen ...
