Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 28
www.bodycote.com
28 August 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
27 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
58,343
Highest price paid per share (pence per share):
635.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
626.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
631.80p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,595,270 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 715,134 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,860,902 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
150
633
27/08/2025 08:03:12
00484313756TRLO0.1.1
XLON
42
635
27/08/2025 08:06:32
00484314314TRLO0.1.1
CHIX
28
634.5
27/08/2025 08:08:34
00484314586TRLO0.1.1
TRQX
106
634.5
27/08/2025 08:08:34
00484314584TRLO0.1.1
BATE
150
634.5
27/08/2025 08:08:34
00484314585TRLO0.1.1
XLON
14
634.5
27/08/2025 08:08:34
00484314587TRLO0.1.1
AQXE
150
633.5
27/08/2025 08:09:27
00484314841TRLO0.1.1
XLON
300
635.5
27/08/2025 08:13:48
00484315447TRLO0.1.1
XLON
14
635
27/08/2025 08:13:48
00484315448TRLO0.1.1
AQXE
28
635
27/08/2025 08:13:48
00484315451TRLO0.1.1
TRQX
42
635
27/08/2025 08:13:48
00484315449TRLO0.1.1
CHIX
106
635
27/08/2025 08:13:48
00484315450TRLO0.1.1
BATE
32
635.5
27/08/2025 08:16:04
00484316103TRLO0.1.1
XLON
92
635.5
27/08/2025 08:16:04
00484316102TRLO0.1.1
XLON
26
635.5
27/08/2025 08:16:04
00484316104TRLO0.1.1
XLON
1
635
27/08/2025 08:17:19
00484316487TRLO0.1.1
AQXE
2
635.5
27/08/2025 08:18:05
00484316750TRLO0.1.1
XLON
44
635.5
27/08/2025 08:18:05
00484316751TRLO0.1.1
XLON
104
635.5
27/08/2025 08:18:05
00484316752TRLO0.1.1
XLON
150
635.5
27/08/2025 08:20:11
00484317443TRLO0.1.1
XLON
28
635.5
27/08/2025 08:21:51
00484317886TRLO0.1.1
TRQX
106
635
27/08/2025 08:22:10
00484317989TRLO0.1.1
BATE
42
635
27/08/2025 08:22:10
00484317991TRLO0.1.1
CHIX
150
635.5
27/08/2025 08:22:10
00484317990TRLO0.1.1
XLON
28
635.5
27/08/2025 08:24:01
00484318516TRLO0.1.1
TRQX
28
635.5
27/08/2025 08:29:32
00484320202TRLO0.1.1
TRQX
42
635
27/08/2025 08:29:43
00484320229TRLO0.1.1
CHIX
106
635
27/08/2025 08:29:43
00484320228TRLO0.1.1
BATE
450
635
27/08/2025 08:29:43
00484320230TRLO0.1.1
XLON
13
635
27/08/2025 08:29:58
00484320288TRLO0.1.1
AQXE
27
635
27/08/2025 08:29:58
00484320287TRLO0.1.1
AQXE
106
635
27/08/2025 08:31:28
00484320796TRLO0.1.1
BATE
42
635
27/08/2025 08:32:16
00484321046TRLO0.1.1
CHIX
21
634.5
27/08/2025 08:32:38
00484321234TRLO0.1.1
XLON
129
634.5
27/08/2025 08:32:38
00484321233TRLO0.1.1
XLON
22
634.5
27/08/2025 08:34:47
00484321875TRLO0.1.1
XLON
128
634.5
27/08/2025 08:34:47
00484321876TRLO0.1.1
XLON
15
635
27/08/2025 08:36:21
00484322351TRLO0.1.1
AQXE
96
635
27/08/2025 08:43:56
00484324596TRLO0.1.1
BATE
10
635
27/08/2025 08:43:56
00484324598TRLO0.1.1
BATE
42
635
27/08/2025 08:43:56
00484324597TRLO0.1.1
CHIX
150
635
27/08/2025 08:43:56
00484324599TRLO0.1.1
XLON
28
635
27/08/2025 08:43:56
00484324600TRLO0.1.1
TRQX
300
635
27/08/2025 08:46:13
00484325402TRLO0.1.1
XLON
28
634.5
27/08/2025 08:46:16
00484325414TRLO0.1.1
TRQX
14
634.5
27/08/2025 08:46:16
00484325415TRLO0.1.1
AQXE
20
634.5
27/08/2025 08:47:01
00484325561TRLO0.1.1
CHIX
22
634.5
27/08/2025 08:47:01
00484325562TRLO0.1.1
CHIX
106
634.5
27/08/2025 08:47:33
00484325799TRLO0.1.1
BATE
91
634.5
27/08/2025 08:48:52
00484326178TRLO0.1.1
XLON
59
634.5
27/08/2025 08:48:52
00484326179TRLO0.1.1
XLON
93
634.5
27/08/2025 08:51:54
00484327054TRLO0.1.1
XLON
57
634.5
27/08/2025 08:51:54
00484327055TRLO0.1.1
XLON
14
634.5
27/08/2025 08:53:00
00484327300TRLO0.1.1
AQXE
16
634.5
27/08/2025 08:54:51
00484327660TRLO0.1.1
TRQX
12
634.5
27/08/2025 08:54:51
00484327661TRLO0.1.1
TRQX
42
634.5
27/08/2025 08:55:20
00484327818TRLO0.1.1
CHIX
20
634.5
27/08/2025 08:55:21
00484327822TRLO0.1.1
XLON
71
634.5
27/08/2025 08:55:21
00484327821TRLO0.1.1
XLON
27
634.5
27/08/2025 08:55:21
00484327824TRLO0.1.1
XLON
32
634.5
27/08/2025 08:55:21
00484327823TRLO0.1.1
XLON
106
634.5
27/08/2025 08:56:17
00484328071TRLO0.1.1
BATE
150
633.5
27/08/2025 08:58:47
00484328706TRLO0.1.1
XLON
14
634
27/08/2025 09:01:34
00484329509TRLO0.1.1
AQXE
150
633.5
27/08/2025 09:04:05
00484330131TRLO0.1.1
XLON
7
633.5
27/08/2025 09:04:05
00484330132TRLO0.1.1
TRQX
21
633.5
27/08/2025 09:04:05
00484330133TRLO0.1.1
TRQX
42
633
27/08/2025 09:04:31
00484330301TRLO0.1.1
CHIX
14
633.5
27/08/2025 09:05:48
00484330974TRLO0.1.1
BATE
78
634
27/08/2025 09:05:48
00484330975TRLO0.1.1
BATE
14
634.5
27/08/2025 09:05:48
00484330976TRLO0.1.1
BATE
150
632.5
27/08/2025 09:06:35
00484331157TRLO0.1.1
XLON
150
631.5
27/08/2025 09:10:35
00484332129TRLO0.1.1
XLON
14
632.5
27/08/2025 09:11:09
00484332271TRLO0.1.1
AQXE
28
632
27/08/2025 09:13:51
00484332754TRLO0.1.1
TRQX
12
631.5
27/08/2025 09:14:36
00484332920TRLO0.1.1
XLON
12
631.5
27/08/2025 09:15:09
00484333049TRLO0.1.1
XLON
276
632
27/08/2025 09:18:57
00484334100TRLO0.1.1
XLON
106
632
27/08/2025 09:18:58
00484334118TRLO0.1.1
BATE
42
632
27/08/2025 09:19:54
00484334310TRLO0.1.1
CHIX
14
631.5
27/08/2025 09:20:48
00484334512TRLO0.1.1
AQXE
26
631.5
27/08/2025 09:22:37
00484334809TRLO0.1.1
XLON
124
631.5
27/08/2025 09:23:15
00484334906TRLO0.1.1
XLON
12
631.5
27/08/2025 09:23:47
00484335009TRLO0.1.1
TRQX
16
631.5
27/08/2025 09:23:47
00484335010TRLO0.1.1
TRQX
42
631.5
27/08/2025 09:24:29
00484335198TRLO0.1.1
CHIX
106
631.5
27/08/2025 09:26:02
00484335491TRLO0.1.1
BATE
44
631.5
27/08/2025 09:26:38
00484335574TRLO0.1.1
XLON
2
631.5
27/08/2025 09:26:38
00484335577TRLO0.1.1
XLON
12
631.5
27/08/2025 09:26:38
00484335576TRLO0.1.1
XLON
92
631.5
27/08/2025 09:26:38
00484335575TRLO0.1.1
XLON
2
631.5
27/08/2025 09:30:22
00484336323TRLO0.1.1
AQXE
12
631.5
27/08/2025 09:30:22
00484336322TRLO0.1.1
AQXE
43
631
27/08/2025 09:30:35
00484336353TRLO0.1.1
XLON
107
631
27/08/2025 09:30:35
00484336354TRLO0.1.1
XLON
28
631
27/08/2025 09:33:19
00484336903TRLO0.1.1
TRQX
42
631.5
27/08/2025 09:34:01
00484337037TRLO0.1.1
CHIX
27
631
27/08/2025 09:34:11
00484337075TRLO0.1.1
XLON
33
631
27/08/2025 09:34:11
00484337073TRLO0.1.1
XLON
85
631
27/08/2025 09:34:11
00484337074TRLO0.1.1
XLON
5
631
27/08/2025 09:34:11
00484337076TRLO0.1.1
XLON
78
631
27/08/2025 09:35:39
00484337520TRLO0.1.1
BATE
28
631.5
27/08/2025 09:35:39
00484337522TRLO0.1.1
BATE
43
631
27/08/2025 09:37:50
00484338001TRLO0.1.1
XLON
107
631
27/08/2025 09:37:50
00484338002TRLO0.1.1
XLON
12
630
27/08/2025 09:40:11
00484338442TRLO0.1.1
AQXE
19
631
27/08/2025 09:41:29
00484338659TRLO0.1.1
XLON
43
631
27/08/2025 09:41:29
00484338661TRLO0.1.1
XLON
85
631
27/08/2025 09:41:29
00484338660TRLO0.1.1
XLON
3
631
27/08/2025 09:41:29
00484338662TRLO0.1.1
XLON
2
630
27/08/2025 09:41:29
00484338663TRLO0.1.1
AQXE
4
630.5
27/08/2025 09:42:26
00484338850TRLO0.1.1
TRQX
24
630.5
27/08/2025 09:42:26
00484338849TRLO0.1.1
TRQX
16
631
27/08/2025 09:44:55
00484339394TRLO0.1.1
BATE
21
631
27/08/2025 09:44:55
00484339393TRLO0.1.1
BATE
24
631.5
27/08/2025 09:44:55
00484339395TRLO0.1.1
BATE
12
631.5
|
27/08/2025 09:44:55
00484339397TRLO0.1.1
BATE
16
631.5
27/08/2025 09:44:55
00484339398TRLO0.1.1
BATE
17
631.5
27/08/2025 09:44:55
00484339396TRLO0.1.1
BATE
150
630
27/08/2025 09:45:08
00484339431TRLO0.1.1
XLON
42
629.5
27/08/2025 09:46:18
00484339662TRLO0.1.1
CHIX
2
629.5
27/08/2025 09:47:59
00484340070TRLO0.1.1
AQXE
12
629.5
27/08/2025 09:47:59
00484340069TRLO0.1.1
AQXE
150
630
27/08/2025 09:48:49
00484340253TRLO0.1.1
XLON
2
629.5
27/08/2025 09:51:27
00484340910TRLO0.1.1
TRQX
12
629.5
27/08/2025 09:51:27
00484340909TRLO0.1.1
TRQX
14
629.5
27/08/2025 09:51:27
00484340908TRLO0.1.1
TRQX
30
630
27/08/2025 09:56:09
00484341678TRLO0.1.1
XLON
120
630
27/08/2025 09:56:09
00484341679TRLO0.1.1
XLON
150
630
27/08/2025 09:59:49
00484342378TRLO0.1.1
XLON
150
630
27/08/2025 10:03:10
00484343035TRLO0.1.1
XLON
47
629.5
27/08/2025 10:05:31
00484343457TRLO0.1.1
CHIX
118
629.5
27/08/2025 10:05:31
00484343456TRLO0.1.1
BATE
12
629.5
27/08/2025 10:05:31
00484343459TRLO0.1.1
TRQX
16
629.5
27/08/2025 10:05:31
00484343458TRLO0.1.1
AQXE
19
629.5
27/08/2025 10:05:31
00484343460TRLO0.1.1
TRQX
150
628
27/08/2025 10:06:30
00484343673TRLO0.1.1
XLON
150
626.5
27/08/2025 10:09:51
00484344344TRLO0.1.1
XLON
7
627
27/08/2025 10:11:37
00484344765TRLO0.1.1
TRQX
24
627
27/08/2025 10:11:37
00484344764TRLO0.1.1
TRQX
47
627
27/08/2025 10:11:47
00484344773TRLO0.1.1
CHIX
15
629
27/08/2025 10:11:49
00484344816TRLO0.1.1
AQXE
1
629.5
27/08/2025 10:11:49
00484344817TRLO0.1.1
AQXE
118
627
27/08/2025 10:12:07
00484344870TRLO0.1.1
BATE
11
628
27/08/2025 10:20:25
00484346515TRLO0.1.1
XLON
439
628
27/08/2025 10:21:04
00484346642TRLO0.1.1
XLON
16
628.5
27/08/2025 10:21:05
00484346645TRLO0.1.1
AQXE
118
628.5
27/08/2025 10:23:28
00484347070TRLO0.1.1
BATE
47
628.5
27/08/2025 10:23:41
00484347099TRLO0.1.1
CHIX
150
628.5
27/08/2025 10:23:41
00484347100TRLO0.1.1
XLON
31
628.5
27/08/2025 10:25:26
00484347389TRLO0.1.1
TRQX
150
628.5
27/08/2025 10:26:32
00484347595TRLO0.1.1
XLON
150
629
27/08/2025 10:29:52
00484348175TRLO0.1.1
XLON
12
629
27/08/2025 10:30:13
00484348235TRLO0.1.1
AQXE
4
629
27/08/2025 10:30:13
00484348236TRLO0.1.1
AQXE
150
629
27/08/2025 10:32:29
00484348652TRLO0.1.1
XLON
29
629
27/08/2025 10:32:33
00484348659TRLO0.1.1
CHIX
118
630
27/08/2025 10:36:47
00484349327TRLO0.1.1
BATE
150
630
27/08/2025 10:36:47
00484349328TRLO0.1.1
XLON
43
631
27/08/2025 10:48:52
00484351585TRLO0.1.1
XLON
80
631
27/08/2025 10:48:52
00484351587TRLO0.1.1
XLON
134
631
27/08/2025 10:48:52
00484351586TRLO0.1.1
XLON
193
631
27/08/2025 10:48:52
00484351588TRLO0.1.1
XLON
65
631
27/08/2025 10:48:55
00484351597TRLO0.1.1
CHIX
62
631
27/08/2025 10:48:55
00484351602TRLO0.1.1
TRQX
450
631
27/08/2025 10:50:41
00484351893TRLO0.1.1
XLON
47
631
27/08/2025 10:52:04
00484352210TRLO0.1.1
CHIX
31
631
27/08/2025 10:52:04
00484352211TRLO0.1.1
TRQX
31
631
27/08/2025 10:52:04
00484352212TRLO0.1.1
TRQX
150
631
27/08/2025 10:53:13
00484352431TRLO0.1.1
XLON
47
631
27/08/2025 10:54:07
00484352564TRLO0.1.1
CHIX
150
630.5
27/08/2025 10:55:56
00484352874TRLO0.1.1
XLON
78
630.5
27/08/2025 10:58:19
00484353434TRLO0.1.1
XLON
72
630.5
27/08/2025 10:58:19
00484353435TRLO0.1.1
XLON
9
630.5
27/08/2025 10:58:24
00484353457TRLO0.1.1
TRQX
22
630.5
27/08/2025 10:58:24
00484353458TRLO0.1.1
TRQX
47
630.5
27/08/2025 10:59:13
00484353667TRLO0.1.1
CHIX
15
630
27/08/2025 10:59:52
00484353805TRLO0.1.1
BATE
118
631
27/08/2025 11:12:40
00484356019TRLO0.1.1
BATE
47
630.5
27/08/2025 11:12:42
00484356026TRLO0.1.1
CHIX
450
631
27/08/2025 11:12:42
00484356025TRLO0.1.1
XLON
16
630.5
27/08/2025 11:12:42
00484356029TRLO0.1.1
AQXE
47
630.5
27/08/2025 11:12:42
00484356027TRLO0.1.1
CHIX
80
630.5
27/08/2025 11:12:42
00484356028TRLO0.1.1
AQXE
150
630.5
27/08/2025 11:12:42
00484356031TRLO0.1.1
XLON
150
630.5
27/08/2025 11:12:42
00484356032TRLO0.1.1
XLON
150
630.5
27/08/2025 11:12:42
00484356033TRLO0.1.1
XLON
31
631
27/08/2025 11:12:42
00484356030TRLO0.1.1
TRQX
118
631
27/08/2025 11:14:05
00484356213TRLO0.1.1
BATE
27
631
27/08/2025 11:14:54
00484356336TRLO0.1.1
TRQX
4
631
27/08/2025 11:14:54
00484356337TRLO0.1.1
TRQX
150
631
27/08/2025 11:16:10
00484356571TRLO0.1.1
XLON
118
631
27/08/2025 11:16:27
00484356607TRLO0.1.1
BATE
9
631
27/08/2025 11:17:49
00484356829TRLO0.1.1
TRQX
10
631
27/08/2025 11:18:09
00484356929TRLO0.1.1
TRQX
12
631
27/08/2025 11:18:09
00484356928TRLO0.1.1
TRQX
118
631
27/08/2025 11:18:34
00484357008TRLO0.1.1
BATE
150
631
27/08/2025 11:18:35
00484357016TRLO0.1.1
XLON
118
631
27/08/2025 11:20:31
00484357317TRLO0.1.1
BATE
150
631
27/08/2025 11:20:42
00484357337TRLO0.1.1
XLON
103
630.5
27/08/2025 11:22:00
00484357637TRLO0.1.1
BATE
47
630.5
27/08/2025 11:22:00
00484357639TRLO0.1.1
CHIX
63
630.5
27/08/2025 11:22:00
00484357638TRLO0.1.1
BATE
2
630.5
27/08/2025 11:22:00
00484357641TRLO0.1.1
AQXE
55
630.5
27/08/2025 11:22:00
00484357640TRLO0.1.1
BATE
150
630.5
27/08/2025 11:22:00
00484357642TRLO0.1.1
XLON
14
630.5
27/08/2025 11:22:00
00484357643TRLO0.1.1
AQXE
49
630.5
27/08/2025 11:24:17
00484358066TRLO0.1.1
XLON
101
630.5
27/08/2025 11:24:17
00484358067TRLO0.1.1
XLON
16
630.5
27/08/2025 11:24:36
00484358138TRLO0.1.1
AQXE
12
630
27/08/2025 11:25:17
00484358357TRLO0.1.1
TRQX
19
630
27/08/2025 11:25:17
00484358358TRLO0.1.1
TRQX
35
630
27/08/2025 11:25:30
00484358622TRLO0.1.1
CHIX
5
630
27/08/2025 11:25:30
00484358623TRLO0.1.1
CHIX
7
630
27/08/2025 11:25:30
00484358624TRLO0.1.1
CHIX
12
630
27/08/2025 11:26:34
00484358963TRLO0.1.1
BATE
106
630
27/08/2025 11:26:34
00484358964TRLO0.1.1
BATE
150
630
27/08/2025 11:26:34
00484358965TRLO0.1.1
XLON
81
630
27/08/2025 11:29:00
00484359920TRLO0.1.1
XLON
12
630
27/08/2025 11:29:00
00484359922TRLO0.1.1
XLON
32
630
27/08/2025 11:29:00
00484359921TRLO0.1.1
XLON
12
630
27/08/2025 11:29:48
00484360254TRLO0.1.1
XLON
13
630
27/08/2025 11:29:48
00484360255TRLO0.1.1
XLON
31
630
27/08/2025 11:31:15
00484360524TRLO0.1.1
TRQX
150
634
27/08/2025 11:32:10
00484360705TRLO0.1.1
XLON
25
634.5
27/08/2025 11:34:02
00484361027TRLO0.1.1
CHIX
150
635
27/08/2025 11:36:32
00484361462TRLO0.1.1
XLON
16
634.5
27/08/2025 11:37:15
00484361610TRLO0.1.1
AQXE
16
634.5
27/08/2025 11:41:17
00484362294TRLO0.1.1
AQXE
7
634.5
27/08/2025 11:42:48
00484362505TRLO0.1.1
CHIX
40
634.5
27/08/2025 11:42:48
00484362506TRLO0.1.1
CHIX
28
633.5
27/08/2025 11:43:30
00484362596TRLO0.1.1
BATE
90
633.5
27/08/2025 11:50:33
00484363879TRLO0.1.1
BATE
118
633.5
27/08/2025 11:50:33
00484363880TRLO0.1.1
BATE
150
633.5
27/08/2025 11:50:33
00484363882TRLO0.1.1
XLON
300
633.5
27/08/2025 11:50:33
00484363881TRLO0.1.1
XLON
31
633
27/08/2025 11:50:33
00484363883TRLO0.1.1
TRQX
31
633
27/08/2025 11:50:33
00484363884TRLO0.1.1
TRQX
16
633.5
27/08/2025 11:50:55
00484363947TRLO0.1.1
AQXE
72
633
27/08/2025 11:52:29
00484364152TRLO0.1.1
XLON
78
633
27/08/2025 11:52:29
00484364153TRLO0.1.1
XLON
47
633
27/08/2025 11:52:40
00484364193TRLO0.1.1
CHIX
118
633
27/08/2025 11:53:59
00484364480TRLO0.1.1
BATE
57
633
27/08/2025 11:54:39
00484364579TRLO0.1.1
XLON
93
633
27/08/2025 11:54:39
00484364580TRLO0.1.1
XLON
150
632
27/08/2025 11:56:55
00484364956TRLO0.1.1
XLON
26
632
27/08/2025 11:59:50
00484365483TRLO0.1.1
TRQX
5
633
27/08/2025 11:59:50
00484365484TRLO0.1.1
TRQX
117
633
27/08/2025 12:00:00
00484365588TRLO0.1.1
XLON
33
633
27/08/2025 12:00:00
00484365589TRLO0.1.1
XLON
1
633.5
27/08/2025 12:00:21
00484365771TRLO0.1.1
AQXE
15
633.5
27/08/2025 12:00:21
00484365770TRLO0.1.1
AQXE
43
633
27/08/2025 12:01:31
00484365971TRLO0.1.1
CHIX
12
633.5
27/08/2025 12:06:26
00484367116TRLO0.1.1
AQXE
4
633.5
27/08/2025 12:06:30
00484367123TRLO0.1.1
AQXE
47
633
27/08/2025 12:07:57
00484367425TRLO0.1.1
CHIX
118
633
27/08/2025 12:07:57
00484367424TRLO0.1.1
BATE
150
633
27/08/2025 12:07:57
00484367427TRLO0.1.1
XLON
150
633
27/08/2025 12:07:57
00484367428TRLO0.1.1
XLON
300
633
27/08/2025 12:07:57
00484367426TRLO0.1.1
XLON
31
633
27/08/2025 12:07:57
00484367429TRLO0.1.1
TRQX
61
633
27/08/2025 12:10:03
00484367693TRLO0.1.1
BATE
12
633
27/08/2025 12:10:03
00484367695TRLO0.1.1
BATE
12
633
27/08/2025 12:10:03
00484367696TRLO0.1.1
BATE
13
633
27/08/2025 12:10:03
00484367694TRLO0.1.1
BATE
20
633
27/08/2025 12:10:03
00484367697TRLO0.1.1
BATE
150
633
27/08/2025 12:10:53
00484367939TRLO0.1.1
XLON
118
633.5
27/08/2025 12:18:34
00484369632TRLO0.1.1
BATE
106
633
27/08/2025 12:19:50
00484369884TRLO0.1.1
XLON
150
633
27/08/2025 12:19:50
00484369885TRLO0.1.1
XLON
150
633
27/08/2025 12:19:50
00484369887TRLO0.1.1
XLON
194
633
27/08/2025 12:19:50
00484369886TRLO0.1.1
XLON
31
633
27/08/2025 12:19:50
00484369888TRLO0.1.1
TRQX
31
633
27/08/2025 12:19:50
00484369889TRLO0.1.1
TRQX
16
633
27/08/2025 12:19:50
00484369890TRLO0.1.1
AQXE
16
633
27/08/2025 12:19:50
00484369891TRLO0.1.1
AQXE
47
633
27/08/2025 12:20:53
00484370081TRLO0.1.1
CHIX
73
633
27/08/2025 12:20:53
00484370082TRLO0.1.1
CHIX
150
633
27/08/2025 12:22:05
00484370279TRLO0.1.1
XLON
118
633
27/08/2025 12:24:05
00484370635TRLO0.1.1
BATE
150
633
27/08/2025 12:24:05
00484370636TRLO0.1.1
XLON
31
633.5
27/08/2025 12:29:55
00484371722TRLO0.1.1
TRQX
16
633
27/08/2025 12:29:59
00484371728TRLO0.1.1
AQXE
118
633
27/08/2025 12:29:59
00484371727TRLO0.1.1
BATE
11
633.5
27/08/2025 12:30:01
00484371737TRLO0.1.1
CHIX
36
633.5
27/08/2025 12:30:01
00484371736TRLO0.1.1
CHIX
81
633.5
27/08/2025 12:30:05
00484371750TRLO0.1.1
XLON
61
633.5
27/08/2025 12:30:05
00484371751TRLO0.1.1
XLON
158
633.5
27/08/2025 12:30:05
00484371752TRLO0.1.1
XLON
31
633.5
27/08/2025 12:32:07
00484372091TRLO0.1.1
TRQX
69
633.5
27/08/2025 12:32:08
00484372095TRLO0.1.1
XLON
81
|
633.5
27/08/2025 12:32:08
00484372094TRLO0.1.1
XLON
16
633
27/08/2025 12:32:35
00484372164TRLO0.1.1
AQXE
47
633.5
27/08/2025 12:33:28
00484372313TRLO0.1.1
CHIX
69
633.5
27/08/2025 12:34:42
00484372490TRLO0.1.1
XLON
81
633.5
27/08/2025 12:34:42
00484372489TRLO0.1.1
XLON
118
633.5
27/08/2025 12:36:06
00484372684TRLO0.1.1
BATE
150
633
27/08/2025 12:38:17
00484373246TRLO0.1.1
XLON
25
633.5
27/08/2025 12:39:51
00484373648TRLO0.1.1
TRQX
6
633.5
27/08/2025 12:39:51
00484373650TRLO0.1.1
TRQX
12
633
27/08/2025 12:40:55
00484374128TRLO0.1.1
AQXE
4
633
27/08/2025 12:40:55
00484374129TRLO0.1.1
AQXE
150
632
27/08/2025 12:42:04
00484374314TRLO0.1.1
XLON
28
632.5
27/08/2025 12:43:36
00484374653TRLO0.1.1
CHIX
12
633.5
27/08/2025 12:43:36
00484374654TRLO0.1.1
CHIX
7
633.5
27/08/2025 12:43:36
00484374655TRLO0.1.1
CHIX
45
632.5
27/08/2025 12:45:42
00484375020TRLO0.1.1
BATE
73
632.5
27/08/2025 12:45:42
00484375021TRLO0.1.1
BATE
12
632.5
27/08/2025 12:49:50
00484375891TRLO0.1.1
TRQX
7
633.5
27/08/2025 12:49:50
00484375893TRLO0.1.1
TRQX
12
633.5
27/08/2025 12:49:50
00484375892TRLO0.1.1
TRQX
16
632.5
27/08/2025 12:50:57
00484376215TRLO0.1.1
AQXE
35
632.5
27/08/2025 12:50:58
00484376218TRLO0.1.1
XLON
5
632.5
27/08/2025 12:50:58
00484376219TRLO0.1.1
XLON
52
632.5
27/08/2025 12:50:58
00484376220TRLO0.1.1
XLON
16
632.5
27/08/2025 12:53:50
00484377033TRLO0.1.1
CHIX
7
632.5
27/08/2025 12:54:20
00484377119TRLO0.1.1
CHIX
24
632.5
27/08/2025 12:54:20
00484377118TRLO0.1.1
CHIX
358
632
27/08/2025 12:55:34
00484377341TRLO0.1.1
XLON
118
632.5
27/08/2025 12:56:01
00484377465TRLO0.1.1
BATE
150
632
27/08/2025 12:57:52
00484377884TRLO0.1.1
XLON
13
632.5
27/08/2025 12:59:47
00484378282TRLO0.1.1
TRQX
16
632.5
27/08/2025 12:59:47
00484378283TRLO0.1.1
TRQX
2
632.5
27/08/2025 12:59:47
00484378284TRLO0.1.1
TRQX
16
632
27/08/2025 13:00:49
00484378649TRLO0.1.1
AQXE
47
632.5
27/08/2025 13:03:08
00484379007TRLO0.1.1
CHIX
118
632.5
27/08/2025 13:04:52
00484379267TRLO0.1.1
BATE
31
632
27/08/2025 13:07:48
00484379796TRLO0.1.1
TRQX
4
632
27/08/2025 13:09:58
00484380130TRLO0.1.1
AQXE
12
632
27/08/2025 13:09:58
00484380129TRLO0.1.1
AQXE
11
632.5
27/08/2025 13:12:52
00484380641TRLO0.1.1
BATE
25
632.5
27/08/2025 13:12:52
00484380640TRLO0.1.1
BATE
82
632.5
27/08/2025 13:12:52
00484380639TRLO0.1.1
BATE
118
633
27/08/2025 13:16:47
00484381387TRLO0.1.1
XLON
108
633
27/08/2025 13:16:47
00484381388TRLO0.1.1
XLON
374
633
27/08/2025 13:16:47
00484381389TRLO0.1.1
XLON
300
633
27/08/2025 13:19:19
00484381997TRLO0.1.1
XLON
47
632.5
27/08/2025 13:19:38
00484382052TRLO0.1.1
CHIX
16
632.5
27/08/2025 13:19:38
00484382054TRLO0.1.1
AQXE
47
632.5
27/08/2025 13:19:38
00484382053TRLO0.1.1
CHIX
31
632.5
27/08/2025 13:19:38
00484382055TRLO0.1.1
TRQX
118
633
27/08/2025 13:20:55
00484382386TRLO0.1.1
BATE
300
632.5
27/08/2025 13:21:30
00484382516TRLO0.1.1
XLON
67
632.5
27/08/2025 13:23:15
00484382943TRLO0.1.1
XLON
83
632.5
27/08/2025 13:24:07
00484383201TRLO0.1.1
XLON
16
632.5
27/08/2025 13:24:51
00484383337TRLO0.1.1
AQXE
31
632.5
27/08/2025 13:24:51
00484383338TRLO0.1.1
TRQX
150
632.5
27/08/2025 13:26:24
00484383667TRLO0.1.1
XLON
47
632.5
27/08/2025 13:27:00
00484383791TRLO0.1.1
CHIX
16
632.5
27/08/2025 13:28:34
00484384177TRLO0.1.1
XLON
16
632.5
27/08/2025 13:28:34
00484384178TRLO0.1.1
XLON
118
632.5
27/08/2025 13:28:34
00484384176TRLO0.1.1
XLON
118
632
27/08/2025 13:29:01
00484384276TRLO0.1.1
BATE
31
632.5
27/08/2025 13:30:45
00484384764TRLO0.1.1
TRQX
150
632
27/08/2025 13:30:58
00484384799TRLO0.1.1
XLON
2
632
27/08/2025 13:31:25
00484384996TRLO0.1.1
AQXE
14
632
27/08/2025 13:31:25
00484384995TRLO0.1.1
AQXE
150
632
27/08/2025 13:32:53
00484385347TRLO0.1.1
XLON
150
632
27/08/2025 13:35:21
00484386248TRLO0.1.1
XLON
31
632.5
27/08/2025 13:36:00
00484386640TRLO0.1.1
TRQX
17
632.5
27/08/2025 13:37:23
00484387045TRLO0.1.1
XLON
47
632.5
27/08/2025 13:38:59
00484387425TRLO0.1.1
CHIX
118
632.5
27/08/2025 13:38:59
00484387424TRLO0.1.1
BATE
47
632.5
27/08/2025 13:38:59
00484387426TRLO0.1.1
CHIX
133
632.5
27/08/2025 13:38:59
00484387427TRLO0.1.1
XLON
16
632.5
27/08/2025 13:38:59
00484387436TRLO0.1.1
AQXE
12
632.5
27/08/2025 13:41:50
00484388109TRLO0.1.1
XLON
26
632.5
27/08/2025 13:42:49
00484388549TRLO0.1.1
XLON
118
632.5
27/08/2025 13:42:49
00484388548TRLO0.1.1
BATE
15
632.5
27/08/2025 13:42:49
00484388551TRLO0.1.1
AQXE
262
632.5
27/08/2025 13:42:49
00484388550TRLO0.1.1
XLON
1
632.5
27/08/2025 13:42:49
00484388553TRLO0.1.1
AQXE
138
632.5
27/08/2025 13:42:49
00484388552TRLO0.1.1
XLON
31
632.5
27/08/2025 13:42:49
00484388554TRLO0.1.1
TRQX
47
632.5
27/08/2025 13:43:59
00484389167TRLO0.1.1
CHIX
19
632.5
27/08/2025 13:44:25
00484389243TRLO0.1.1
XLON
44
632.5
27/08/2025 13:44:25
00484389241TRLO0.1.1
XLON
99
632.5
27/08/2025 13:44:25
00484389242TRLO0.1.1
XLON
118
632.5
27/08/2025 13:45:27
00484389471TRLO0.1.1
BATE
31
632.5
27/08/2025 13:46:27
00484389768TRLO0.1.1
TRQX
44
632.5
27/08/2025 13:46:42
00484389843TRLO0.1.1
XLON
84
632.5
27/08/2025 13:46:42
00484389844TRLO0.1.1
XLON
22
632.5
27/08/2025 13:46:42
00484389845TRLO0.1.1
XLON
16
632
27/08/2025 13:47:47
00484390121TRLO0.1.1
AQXE
118
632.5
27/08/2025 13:49:08
00484390436TRLO0.1.1
XLON
32
632.5
27/08/2025 13:49:08
00484390437TRLO0.1.1
XLON
3
631.5
27/08/2025 13:50:03
00484390686TRLO0.1.1
CHIX
44
631.5
27/08/2025 13:50:03
00484390685TRLO0.1.1
CHIX
118
632
27/08/2025 13:50:50
00484390969TRLO0.1.1
BATE
150
631
27/08/2025 13:52:45
00484391527TRLO0.1.1
XLON
16
631.5
27/08/2025 13:52:45
00484391526TRLO0.1.1
AQXE
31
631.5
27/08/2025 13:52:51
00484391587TRLO0.1.1
TRQX
47
631.5
27/08/2025 13:54:42
00484392101TRLO0.1.1
CHIX
150
632
27/08/2025 13:57:03
00484392666TRLO0.1.1
XLON
118
632
27/08/2025 13:57:27
00484392827TRLO0.1.1
BATE
31
632
27/08/2025 13:57:27
00484392828TRLO0.1.1
TRQX
16
632
27/08/2025 13:57:51
00484392889TRLO0.1.1
AQXE
150
631.5
27/08/2025 13:58:54
00484393108TRLO0.1.1
XLON
300
632
27/08/2025 13:58:54
00484393107TRLO0.1.1
XLON
47
631
27/08/2025 14:00:02
00484393433TRLO0.1.1
CHIX
18
630
27/08/2025 14:01:53
00484394120TRLO0.1.1
BATE
100
630
27/08/2025 14:01:53
00484394118TRLO0.1.1
BATE
26
630
27/08/2025 14:02:29
00484394257TRLO0.1.1
TRQX
5
630
27/08/2025 14:02:29
00484394258TRLO0.1.1
TRQX
3
630
27/08/2025 14:03:22
00484394569TRLO0.1.1
AQXE
13
630
27/08/2025 14:03:22
00484394568TRLO0.1.1
AQXE
47
630
27/08/2025 14:05:59
00484395680TRLO0.1.1
CHIX
118
630
27/08/2025 14:07:48
00484396232TRLO0.1.1
BATE
31
630
27/08/2025 14:08:17
00484396445TRLO0.1.1
TRQX
16
630
27/08/2025 14:09:13
00484396772TRLO0.1.1
AQXE
140
630
27/08/2025 14:11:53
00484398033TRLO0.1.1
XLON
160
630.5
27/08/2025 14:12:22
00484398231TRLO0.1.1
XLON
47
630.5
27/08/2025 14:12:30
00484398276TRLO0.1.1
CHIX
450
630.5
27/08/2025 14:12:30
00484398277TRLO0.1.1
XLON
118
631
27/08/2025 14:13:54
00484398764TRLO0.1.1
BATE
31
631
27/08/2025 14:14:08
00484398841TRLO0.1.1
TRQX
150
631
27/08/2025 14:14:21
00484398878TRLO0.1.1
XLON
150
630.5
27/08/2025 14:14:21
00484398879TRLO0.1.1
XLON
150
630.5
27/08/2025 14:16:28
00484399436TRLO0.1.1
XLON
16
630.5
27/08/2025 14:17:04
00484399640TRLO0.1.1
AQXE
47
631
27/08/2025 14:17:46
00484399844TRLO0.1.1
CHIX
300
630.5
27/08/2025 14:18:45
00484400098TRLO0.1.1
XLON
118
631
27/08/2025 14:19:44
00484400379TRLO0.1.1
BATE
31
631
27/08/2025 14:19:55
00484400412TRLO0.1.1
TRQX
13
630.5
27/08/2025 14:20:57
00484400650TRLO0.1.1
AQXE
3
630.5
27/08/2025 14:20:57
00484400651TRLO0.1.1
AQXE
150
630
27/08/2025 14:22:11
00484400997TRLO0.1.1
XLON
12
630
27/08/2025 14:23:46
00484401568TRLO0.1.1
CHIX
20
630
27/08/2025 14:23:46
00484401567TRLO0.1.1
CHIX
15
630
27/08/2025 14:24:10
00484401740TRLO0.1.1
CHIX
150
630
27/08/2025 14:24:42
00484401945TRLO0.1.1
XLON
118
630
27/08/2025 14:25:43
00484402256TRLO0.1.1
BATE
31
630
27/08/2025 14:25:46
00484402265TRLO0.1.1
TRQX
16
630
27/08/2025 14:26:45
00484402587TRLO0.1.1
AQXE
10
630
27/08/2025 14:27:00
00484402706TRLO0.1.1
XLON
21
630
27/08/2025 14:27:00
00484402708TRLO0.1.1
XLON
119
630
27/08/2025 14:27:00
00484402707TRLO0.1.1
XLON
67
630
27/08/2025 14:29:13
00484403398TRLO0.1.1
XLON
41
630
27/08/2025 14:29:13
00484403400TRLO0.1.1
XLON
42
630
27/08/2025 14:29:13
00484403399TRLO0.1.1
XLON
47
629.5
27/08/2025 14:30:03
00484404357TRLO0.1.1
CHIX
81
630
27/08/2025 14:30:59
00484405103TRLO0.1.1
XLON
100
630
27/08/2025 14:30:59
00484405105TRLO0.1.1
XLON
119
630
27/08/2025 14:30:59
00484405104TRLO0.1.1
XLON
14
630
27/08/2025 14:31:02
00484405166TRLO0.1.1
TRQX
17
630
27/08/2025 14:31:02
00484405167TRLO0.1.1
TRQX
16
630
27/08/2025 14:31:07
00484405265TRLO0.1.1
BATE
102
630
27/08/2025 14:31:07
00484405266TRLO0.1.1
BATE
16
630
27/08/2025 14:31:36
00484405662TRLO0.1.1
AQXE
34
630
27/08/2025 14:33:01
00484406445TRLO0.1.1
XLON
116
630
27/08/2025 14:33:01
00484406446TRLO0.1.1
XLON
31
630
27/08/2025 14:34:34
00484407257TRLO0.1.1
TRQX
32
630
27/08/2025 14:34:43
00484407305TRLO0.1.1
BATE
86
630
27/08/2025 14:34:43
00484407306TRLO0.1.1
BATE
16
630
27/08/2025 14:34:56
00484407388TRLO0.1.1
CHIX
24
630
27/08/2025 14:34:56
00484407387TRLO0.1.1
CHIX
3
630
27/08/2025 14:34:56
00484407390TRLO0.1.1
CHIX
4
630
27/08/2025 14:34:56
00484407389TRLO0.1.1
CHIX
52
630
27/08/2025 14:35:24
00484407709TRLO0.1.1
XLON
248
630
27/08/2025 14:35:24
00484407710TRLO0.1.1
XLON
16
630
27/08/2025 14:35:28
00484407760TRLO0.1.1
AQXE
47
630
27/08/2025 14:37:05
00484408780TRLO0.1.1
CHIX
69
630
27/08/2025 14:37:13
00484408882TRLO0.1.1
XLON
81
630
27/08/2025 14:37:13
00484408881TRLO0.1.1
XLON
14
630
27/08/2025 14:38:11
00484409393TRLO0.1.1
TRQX
17
630
27/08/2025 14:38:11
00484409392TRLO0.1.1
TRQX
118
630
27/08/2025 14:38:27
00484409490TRLO0.1.1
BATE
4
630
27/08/2025 14:38:51
00484409664TRLO0.1.1
AQXE
12
630
27/08/2025 14:38:51
00484409663TRLO0.1.1
AQXE
14
630
27/08/2025 14:39:11
00484409829TRLO0.1.1
XLON
70
630
27/08/2025 14:39:11
00484409830TRLO0.1.1
XLON
66
630
27/08/2025 14:39:11
00484409832TRLO0.1.1
XLON
150
630
27/08/2025 14:39:11
00484409831TRLO0.1.1
XLON
47
630
27/08/2025 14:40:48
00484410601TRLO0.1.1
CHIX
300
630
27/08/2025 14:41:40
00484411115TRLO0.1.1
XLON
62
630
27/08/2025 14:42:18
00484411501TRLO0.1.1
BATE
300
630.5
27/08/2025 14:44:13
00484412537TRLO0.1.1
XLON
47
631.5
27/08/2025 14:45:07
00484412900TRLO0.1.1
CHIX
150
632
27/08/2025 14:47:43
00484414153TRLO0.1.1
XLON
16
632
27/08/2025 14:51:09
00484415862TRLO0.1.1
AQXE
16
632
27/08/2025 14:51:09
00484415863TRLO0.1.1
AQXE
16
632
27/08/2025 14:51:09
00484415864TRLO0.1.1
AQXE
47
632
27/08/2025 14:51:09
00484415865TRLO0.1.1
CHIX
118
632
27/08/2025 14:51:09
00484415866TRLO0.1.1
BATE
131
632
27/08/2025 14:51:09
00484415869TRLO0.1.1
XLON
150
632
27/08/2025 14:51:09
00484415870TRLO0.1.1
XLON
169
632
27/08/2025 14:51:09
00484415868TRLO0.1.1
XLON
174
632
27/08/2025 14:51:09
00484415867TRLO0.1.1
BATE
150
632
27/08/2025 14:51:09
00484415871TRLO0.1.1
XLON
150
632
27/08/2025 14:51:09
00484415872TRLO0.1.1
XLON
31
632
27/08/2025 14:51:09
00484415873TRLO0.1.1
TRQX
31
632
27/08/2025 14:51:09
00484415874TRLO0.1.1
TRQX
31
632
27/08/2025 14:51:09
00484415875TRLO0.1.1
TRQX
47
632
27/08/2025 14:53:07
00484418333TRLO0.1.1
CHIX
15
632
27/08/2025 14:53:15
00484418562TRLO0.1.1
BATE
118
632
27/08/2025 14:53:32
00484418820TRLO0.1.1
XLON
32
632
27/08/2025 14:53:32
00484418821TRLO0.1.1
XLON
76
632
27/08/2025 14:53:32
00484418822TRLO0.1.1
BATE
137
632
27/08/2025 14:57:20
00484421039TRLO0.1.1
XLON
16
632.5
27/08/2025 14:59:24
00484422135TRLO0.1.1
AQXE
22
632.5
27/08/2025 14:59:24
00484422136TRLO0.1.1
XLON
128
632.5
27/08/2025 14:59:24
00484422137TRLO0.1.1
XLON
31
632.5
27/08/2025 14:59:24
00484422139TRLO0.1.1
TRQX
31
632.5
27/08/2025 14:59:24
00484422140TRLO0.1.1
TRQX
313
632.5
27/08/2025 14:59:24
00484422138TRLO0.1.1
XLON
47
632.5
27/08/2025 14:59:32
00484422236TRLO0.1.1
CHIX
47
632
27/08/2025 14:59:48
00484422506TRLO0.1.1
CHIX
31
632
27/08/2025 14:59:48
00484422510TRLO0.1.1
TRQX
68
632
27/08/2025 14:59:48
00484422508TRLO0.1.1
XLON
82
632
27/08/2025 14:59:48
00484422509TRLO0.1.1
XLON
118
632
27/08/2025 14:59:48
00484422507TRLO0.1.1
BATE
15
632.5
27/08/2025 15:02:47
00484424386TRLO0.1.1
BATE
150
632.5
27/08/2025 15:02:47
00484424387TRLO0.1.1
XLON
54
632.5
27/08/2025 15:02:47
00484424388TRLO0.1.1
XLON
96
632.5
27/08/2025 15:02:47
00484424389TRLO0.1.1
XLON
47
632.5
27/08/2025 15:02:52
00484424428TRLO0.1.1
CHIX
300
632.5
27/08/2025 15:06:01
00484426247TRLO0.1.1
XLON
57
632.5
27/08/2025 15:06:01
00484426250TRLO0.1.1
BATE
130
632.5
27/08/2025 15:06:01
00484426249TRLO0.1.1
BATE
150
632.5
27/08/2025 15:06:01
00484426248TRLO0.1.1
XLON
47
632.5
27/08/2025 15:06:01
00484426252TRLO0.1.1
CHIX
61
632.5
27/08/2025 15:06:01
00484426251TRLO0.1.1
BATE
16
632.5
27/08/2025 15:07:31
00484426974TRLO0.1.1
AQXE
16
632.5
27/08/2025 15:07:31
00484426975TRLO0.1.1
AQXE
16
632.5
27/08/2025 15:07:31
00484426976TRLO0.1.1
AQXE
16
632.5
27/08/2025 15:07:31
00484426977TRLO0.1.1
AQXE
31
632.5
27/08/2025 15:07:31
00484426979TRLO0.1.1
TRQX
31
632.5
27/08/2025 15:07:31
00484426980TRLO0.1.1
TRQX
150
632.5
27/08/2025 15:07:31
00484426978TRLO0.1.1
XLON
38
632.5
27/08/2025 15:08:11
00484427338TRLO0.1.1
BATE
80
632.5
27/08/2025 15:08:11
00484427339TRLO0.1.1
BATE
67
632
27/08/2025 15:09:28
00484428038TRLO0.1.1
XLON
83
632
27/08/2025 15:09:28
00484428039TRLO0.1.1
XLON
47
632
27/08/2025 15:09:29
00484428050TRLO0.1.1
CHIX
31
632
27/08/2025 15:09:55
00484428261TRLO0.1.1
TRQX
14
632.5
27/08/2025 15:10:46
00484428735TRLO0.1.1
AQXE
2
632.5
27/08/2025 15:10:46
00484428736TRLO0.1.1
AQXE
49
632
27/08/2025 15:11:03
00484428874TRLO0.1.1
BATE
69
632.5
27/08/2025 15:11:03
00484428875TRLO0.1.1
BATE
150
632
27/08/2025 15:11:34
00484429070TRLO0.1.1
XLON
47
632
27/08/2025 15:13:00
00484429758TRLO0.1.1
CHIX
31
632
27/08/2025 15:13:19
00484430031TRLO0.1.1
TRQX
186
632
27/08/2025 15:13:35
00484430151TRLO0.1.1
XLON
23
632
27/08/2025 15:13:35
00484430153TRLO0.1.1
XLON
91
632
27/08/2025 15:13:35
00484430152TRLO0.1.1
XLON
3
632.5
27/08/2025 15:14:08
00484430431TRLO0.1.1
AQXE
13
632.5
27/08/2025 15:14:08
00484430430TRLO0.1.1
AQXE
60
632.5
27/08/2025 15:14:31
00484430614TRLO0.1.1
BATE
58
632.5
27/08/2025 15:14:31
00484430615TRLO0.1.1
BATE
150
632
27/08/2025 15:15:38
00484431030TRLO0.1.1
XLON
31
632
27/08/2025 15:16:45
00484431507TRLO0.1.1
TRQX
12
632.5
27/08/2025 15:17:35
00484431875TRLO0.1.1
AQXE
4
632.5
27/08/2025 15:17:35
00484431876TRLO0.1.1
AQXE
150
632
27/08/2025 15:17:39
00484431923TRLO0.1.1
XLON
15
632
27/08/2025 15:18:00
00484432074TRLO0.1.1
BATE
103
632
27/08/2025 15:18:00
00484432075TRLO0.1.1
BATE
87
632
27/08/2025 15:19:42
00484433698TRLO0.1.1
XLON
135
632
27/08/2025 15:19:42
00484433699TRLO0.1.1
XLON
78
632
27/08/2025 15:19:42
00484433700TRLO0.1.1
XLON
31
632
27/08/2025 15:20:08
00484433886TRLO0.1.1
TRQX
16
632
27/08/2025 15:21:14
00484434536TRLO0.1.1
CHIX
31
632
27/08/2025 15:21:14
00484434537TRLO0.1.1
CHIX
47
632
27/08/2025 15:21:14
00484434535TRLO0.1.1
CHIX
16
632
27/08/2025 15:21:14
00484434538TRLO0.1.1
AQXE
105
632
27/08/2025 15:21:44
00484434776TRLO0.1.1
BATE
13
632
27/08/2025 15:21:44
00484434777TRLO0.1.1
BATE
150
632
27/08/2025 15:23:07
00484435275TRLO0.1.1
XLON
300
632
27/08/2025 15:23:07
00484435274TRLO0.1.1
XLON
150
632
27/08/2025 15:23:07
00484435276TRLO0.1.1
XLON
31
632
27/08/2025 15:23:34
00484435471TRLO0.1.1
TRQX
16
632
27/08/2025 15:24:25
00484435846TRLO0.1.1
AQXE
47
632
27/08/2025 15:24:55
00484436351TRLO0.1.1
CHIX
118
632
27/08/2025 15:25:15
00484436644TRLO0.1.1
BATE
18
632
27/08/2025 15:26:16
00484437515TRLO0.1.1
XLON
150
632
27/08/2025 15:26:16
00484437516TRLO0.1.1
XLON
132
632
27/08/2025 15:26:16
00484437517TRLO0.1.1
XLON
150
632
27/08/2025 15:26:16
00484437518TRLO0.1.1
XLON
31
632
27/08/2025 15:26:57
00484438071TRLO0.1.1
TRQX
19
632
27/08/2025 15:27:19
00484438275TRLO0.1.1
CHIX
28
632
27/08/2025 15:27:19
00484438276TRLO0.1.1
CHIX
3
632
27/08/2025 15:27:49
00484438735TRLO0.1.1
AQXE
13
632
27/08/2025 15:27:49
00484438734TRLO0.1.1
AQXE
118
632
27/08/2025 15:28:28
00484439125TRLO0.1.1
BATE
59
632
27/08/2025 15:28:33
00484439174TRLO0.1.1
XLON
91
632
27/08/2025 15:28:33
00484439173TRLO0.1.1
XLON
47
632
27/08/2025 15:30:17
00484440484TRLO0.1.1
CHIX
31
632
27/08/2025 15:30:22
00484440504TRLO0.1.1
TRQX
50
631
27/08/2025 15:30:47
00484440729TRLO0.1.1
XLON
100
631
27/08/2025 15:30:47
00484440731TRLO0.1.1
XLON
300
631
27/08/2025 15:30:47
00484440730TRLO0.1.1
XLON
16
631.5
27/08/2025 15:31:22
00484441062TRLO0.1.1
AQXE
118
631
27/08/2025 15:32:16
00484441708TRLO0.1.1
BATE
150
630
27/08/2025 15:32:36
00484442176TRLO0.1.1
XLON
31
630.5
|
27/08/2025 15:34:09
00484443010TRLO0.1.1
TRQX
21
631
27/08/2025 15:36:09
00484443728TRLO0.1.1
BATE
97
631
27/08/2025 15:36:09
00484443729TRLO0.1.1
BATE
15
630
27/08/2025 15:36:11
00484443734TRLO0.1.1
XLON
135
630
27/08/2025 15:36:11
00484443735TRLO0.1.1
XLON
150
630
27/08/2025 15:36:11
00484443736TRLO0.1.1
XLON
16
630
27/08/2025 15:36:18
00484443776TRLO0.1.1
AQXE
31
630.5
27/08/2025 15:37:54
00484444979TRLO0.1.1
TRQX
16
630
27/08/2025 15:38:54
00484445467TRLO0.1.1
AQXE
47
629.5
27/08/2025 15:39:59
00484445899TRLO0.1.1
CHIX
47
629.5
27/08/2025 15:39:59
00484445900TRLO0.1.1
CHIX
150
629.5
27/08/2025 15:39:59
00484445901TRLO0.1.1
XLON
150
629.5
27/08/2025 15:39:59
00484445902TRLO0.1.1
XLON
150
629.5
27/08/2025 15:39:59
00484445903TRLO0.1.1
XLON
118
630.5
27/08/2025 15:39:59
00484445904TRLO0.1.1
BATE
31
629.5
27/08/2025 15:41:45
00484446770TRLO0.1.1
TRQX
141
629.5
27/08/2025 15:42:40
00484447181TRLO0.1.1
XLON
8
629.5
27/08/2025 15:42:40
00484447186TRLO0.1.1
XLON
1
629.5
27/08/2025 15:42:43
00484447198TRLO0.1.1
CHIX
1
629.5
27/08/2025 15:42:43
00484447199TRLO0.1.1
XLON
118
630
27/08/2025 15:43:52
00484447792TRLO0.1.1
BATE
135
630
27/08/2025 15:44:47
00484448204TRLO0.1.1
XLON
15
630
27/08/2025 15:44:47
00484448205TRLO0.1.1
XLON
10
630
27/08/2025 15:45:01
00484448335TRLO0.1.1
CHIX
36
630
27/08/2025 15:45:01
00484448334TRLO0.1.1
CHIX
150
629.5
27/08/2025 15:46:34
00484449255TRLO0.1.1
XLON
31
629.5
27/08/2025 15:46:34
00484449257TRLO0.1.1
TRQX
150
629.5
27/08/2025 15:46:34
00484449256TRLO0.1.1
XLON
20
630
27/08/2025 15:46:50
00484449455TRLO0.1.1
CHIX
27
630
27/08/2025 15:46:50
00484449454TRLO0.1.1
CHIX
1
630
27/08/2025 15:47:45
00484450119TRLO0.1.1
BATE
41
630
27/08/2025 15:47:45
00484450120TRLO0.1.1
BATE
76
630
27/08/2025 15:48:07
00484450313TRLO0.1.1
BATE
150
630
27/08/2025 15:50:51
00484452100TRLO0.1.1
XLON
150
630
27/08/2025 15:50:51
00484452101TRLO0.1.1
XLON
150
630
27/08/2025 15:50:51
00484452102TRLO0.1.1
XLON
150
630
27/08/2025 15:50:51
00484452103TRLO0.1.1
XLON
150
630.5
27/08/2025 15:53:17
00484453219TRLO0.1.1
XLON
131
630.5
27/08/2025 15:54:57
00484454325TRLO0.1.1
XLON
19
630.5
27/08/2025 15:54:57
00484454326TRLO0.1.1
XLON
31
630.5
27/08/2025 15:54:59
00484454345TRLO0.1.1
TRQX
116
630.5
27/08/2025 15:55:00
00484454355TRLO0.1.1
BATE
47
630.5
27/08/2025 15:57:07
00484455483TRLO0.1.1
CHIX
47
630.5
27/08/2025 15:57:07
00484455484TRLO0.1.1
CHIX
118
630.5
27/08/2025 15:57:07
00484455485TRLO0.1.1
BATE
150
630.5
27/08/2025 15:57:07
00484455486TRLO0.1.1
XLON
31
630.5
27/08/2025 15:57:07
00484455488TRLO0.1.1
TRQX
150
630.5
27/08/2025 15:57:07
00484455487TRLO0.1.1
XLON
31
630.5
27/08/2025 15:57:07
00484455489TRLO0.1.1
TRQX
30
630.5
27/08/2025 15:59:31
00484456856TRLO0.1.1
CHIX
72
630.5
27/08/2025 15:59:31
00484456857TRLO0.1.1
BATE
150
630.5
27/08/2025 15:59:31
00484456858TRLO0.1.1
XLON
150
630.5
27/08/2025 15:59:31
00484456859TRLO0.1.1
XLON
11
630.5
27/08/2025 15:59:31
00484456860TRLO0.1.1
CHIX
46
630.5
27/08/2025 15:59:31
00484456861TRLO0.1.1
BATE
6
630.5
27/08/2025 15:59:53
00484457179TRLO0.1.1
CHIX
27
630.5
27/08/2025 16:00:19
00484457601TRLO0.1.1
TRQX
4
630.5
27/08/2025 16:00:40
00484457880TRLO0.1.1
TRQX
150
631
27/08/2025 16:01:53
00484458572TRLO0.1.1
XLON
47
631
27/08/2025 16:02:12
00484458767TRLO0.1.1
CHIX
14
631
27/08/2025 16:02:12
00484458768TRLO0.1.1
CHIX
137
631
27/08/2025 16:02:58
00484459212TRLO0.1.1
XLON
13
631
27/08/2025 16:03:53
00484459845TRLO0.1.1
XLON
450
631
27/08/2025 16:03:53
00484459846TRLO0.1.1
XLON
45
631
27/08/2025 16:03:53
00484459848TRLO0.1.1
XLON
105
631
27/08/2025 16:03:53
00484459847TRLO0.1.1
XLON
150
631
27/08/2025 16:03:53
00484459849TRLO0.1.1
XLON
47
631
27/08/2025 16:05:35
00484460803TRLO0.1.1
CHIX
80
631
27/08/2025 16:05:35
00484460802TRLO0.1.1
CHIX
127
631
27/08/2025 16:05:48
00484460874TRLO0.1.1
XLON
150
631.5
27/08/2025 16:07:16
00484461770TRLO0.1.1
XLON
356
631.5
27/08/2025 16:07:18
00484461805TRLO0.1.1
BATE
31
631.5
27/08/2025 16:07:25
00484461882TRLO0.1.1
TRQX
47
631.5
27/08/2025 16:07:44
00484462136TRLO0.1.1
CHIX
100
631.5
27/08/2025 16:07:45
00484462143TRLO0.1.1
XLON
150
631.5
27/08/2025 16:08:47
00484462697TRLO0.1.1
XLON
523
631.5
27/08/2025 16:08:47
00484462696TRLO0.1.1
XLON
150
631.5
27/08/2025 16:08:47
00484462698TRLO0.1.1
XLON
17
631.5
27/08/2025 16:09:52
00484463413TRLO0.1.1
AQXE
47
632
27/08/2025 16:09:52
00484463414TRLO0.1.1
CHIX
118
632.5
27/08/2025 16:10:55
00484464081TRLO0.1.1
BATE
236
632.5
27/08/2025 16:10:55
00484464080TRLO0.1.1
BATE
450
632.5
27/08/2025 16:10:56
00484464084TRLO0.1.1
XLON
150
633.5
27/08/2025 16:13:30
00484465726TRLO0.1.1
XLON
31
633.5
27/08/2025 16:13:32
00484465751TRLO0.1.1
TRQX
47
633.5
27/08/2025 16:13:38
00484465787TRLO0.1.1
CHIX
155
633.5
27/08/2025 16:13:39
00484465869TRLO0.1.1
TRQX
16
633
27/08/2025 16:13:52
00484465972TRLO0.1.1
AQXE
118
633
27/08/2025 16:13:52
00484465974TRLO0.1.1
BATE
118
633
27/08/2025 16:13:52
00484465975TRLO0.1.1
BATE
175
633
27/08/2025 16:13:52
00484465973TRLO0.1.1
AQXE
450
633
27/08/2025 16:13:52
00484465977TRLO0.1.1
XLON
150
633.5
27/08/2025 16:13:52
00484465976TRLO0.1.1
XLON
150
633.5
27/08/2025 16:13:52
00484465978TRLO0.1.1
XLON
172
633
27/08/2025 16:15:40
00484467333TRLO0.1.1
BATE
240
633
27/08/2025 16:15:40
00484467334TRLO0.1.1
BATE
85
633.5
27/08/2025 16:15:40
00484467340TRLO0.1.1
XLON
66
633.5
27/08/2025 16:15:40
00484467341TRLO0.1.1
XLON
76
633.5
27/08/2025 16:15:40
00484467343TRLO0.1.1
XLON
118
633.5
27/08/2025 16:15:40
00484467342TRLO0.1.1
XLON
19
633.5
27/08/2025 16:15:40
00484467346TRLO0.1.1
XLON
131
633.5
27/08/2025 16:15:40
00484467345TRLO0.1.1
XLON
464
633.5
27/08/2025 16:15:40
00484467344TRLO0.1.1
XLON
31
633
27/08/2025 16:15:41
00484467349TRLO0.1.1
TRQX
94
633
27/08/2025 16:15:44
00484467370TRLO0.1.1
CHIX
149
633
27/08/2025 16:15:44
00484467369TRLO0.1.1
CHIX
16
633
27/08/2025 16:15:48
00484467437TRLO0.1.1
AQXE
16
632.5
27/08/2025 16:17:32
00484468375TRLO0.1.1
AQXE
52
632.5
27/08/2025 16:17:37
00484468486TRLO0.1.1
CHIX
115
632.5
27/08/2025 16:17:47
00484468568TRLO0.1.1
TRQX
160
632.5
27/08/2025 16:18:00
00484468675TRLO0.1.1
BATE
521
632
27/08/2025 16:18:01
00484468686TRLO0.1.1
XLON
52
632.5
27/08/2025 16:19:15
00484469545TRLO0.1.1
AQXE
16
632.5
27/08/2025 16:19:15
00484469546TRLO0.1.1
AQXE
60
632.5
27/08/2025 16:19:45
00484469863TRLO0.1.1
CHIX
28
632.5
27/08/2025 16:19:46
00484469924TRLO0.1.1
BATE
95
632.5
27/08/2025 16:19:46
00484469926TRLO0.1.1
BATE
41
632
27/08/2025 16:20:02
00484470114TRLO0.1.1
TRQX
1
632.5
27/08/2025 16:20:02
00484470115TRLO0.1.1
TRQX
91
632
27/08/2025 16:20:08
00484470203TRLO0.1.1
XLON
91
632
27/08/2025 16:20:08
00484470205TRLO0.1.1
XLON
118
632
27/08/2025 16:20:08
00484470204TRLO0.1.1
XLON
427
632
27/08/2025 16:20:08
00484470206TRLO0.1.1
XLON
22
632
27/08/2025 16:21:37
00484471365TRLO0.1.1
AQXE
27
632
27/08/2025 16:21:44
00484471442TRLO0.1.1
CHIX
27
632
27/08/2025 16:21:44
00484471443TRLO0.1.1
CHIX
50
632
27/08/2025 16:21:45
00484471445TRLO0.1.1
TRQX
13
632.5
27/08/2025 16:21:45
00484471446TRLO0.1.1
TRQX
9
632
27/08/2025 16:22:06
00484471653TRLO0.1.1
BATE
19
632
27/08/2025 16:22:06
00484471654TRLO0.1.1
BATE
19
632.5
27/08/2025 16:22:06
00484471655TRLO0.1.1
BATE
113
632.5
27/08/2025 16:22:06
00484471656TRLO0.1.1
BATE
91
632
27/08/2025 16:22:10
00484471699TRLO0.1.1
XLON
95
632
27/08/2025 16:22:10
00484471701TRLO0.1.1
XLON
118
632
27/08/2025 16:22:10
00484471700TRLO0.1.1
XLON
202
632
27/08/2025 16:22:10
00484471702TRLO0.1.1
XLON
57
632
27/08/2025 16:23:46
00484472608TRLO0.1.1
CHIX
22
632
27/08/2025 16:23:53
00484472694TRLO0.1.1
AQXE
16
632
27/08/2025 16:23:56
00484472727TRLO0.1.1
TRQX
25
632
27/08/2025 16:23:56
00484472728TRLO0.1.1
TRQX
157
632
27/08/2025 16:24:22
00484472936TRLO0.1.1
BATE
245
632.5
27/08/2025 16:25:11
00484473642TRLO0.1.1
XLON
470
632.5
27/08/2025 16:25:11
00484473643TRLO0.1.1
XLON
45
634
27/08/2025 16:26:45
00484474474TRLO0.1.1
TRQX
20
633.5
27/08/2025 16:26:48
00484474493TRLO0.1.1
AQXE
61
633.5
27/08/2025 16:26:48
00484474495TRLO0.1.1
CHIX
85
633.5
27/08/2025 16:26:48
00484474496TRLO0.1.1
XLON
117
633.5
27/08/2025 16:26:48
00484474494TRLO0.1.1
BATE
174
633.5
27/08/2025 16:26:48
00484474497TRLO0.1.1
XLON
240
633.5
27/08/2025 16:27:08
00484474693TRLO0.1.1
XLON
11
633.5
27/08/2025 16:27:08
00484474694TRLO0.1.1
XLON
4
633.5
27/08/2025 16:27:11
00484474702TRLO0.1.1
AQXE
17
633.5
27/08/2025 16:27:11
00484474703TRLO0.1.1
BATE
10
633
27/08/2025 16:29:07
00484475785TRLO0.1.1
CHIX
65
633
27/08/2025 16:29:07
00484475786TRLO0.1.1
XLON