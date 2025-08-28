Anzeige
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
27.08.25 | 08:08
7,200 Euro
-3,36 % -0,250
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,2507,60008:24
PR Newswire
28.08.2025 08:06 Uhr
76 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 28

Bodycotewww.bodycote.com

28 August 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

27 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

58,343

Highest price paid per share (pence per share):

635.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

626.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

631.80p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,595,270 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 715,134 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,860,902 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

150

633

27/08/2025 08:03:12

00484313756TRLO0.1.1

XLON

42

635

27/08/2025 08:06:32

00484314314TRLO0.1.1

CHIX

28

634.5

27/08/2025 08:08:34

00484314586TRLO0.1.1

TRQX

106

634.5

27/08/2025 08:08:34

00484314584TRLO0.1.1

BATE

150

634.5

27/08/2025 08:08:34

00484314585TRLO0.1.1

XLON

14

634.5

27/08/2025 08:08:34

00484314587TRLO0.1.1

AQXE

150

633.5

27/08/2025 08:09:27

00484314841TRLO0.1.1

XLON

300

635.5

27/08/2025 08:13:48

00484315447TRLO0.1.1

XLON

14

635

27/08/2025 08:13:48

00484315448TRLO0.1.1

AQXE

28

635

27/08/2025 08:13:48

00484315451TRLO0.1.1

TRQX

42

635

27/08/2025 08:13:48

00484315449TRLO0.1.1

CHIX

106

635

27/08/2025 08:13:48

00484315450TRLO0.1.1

BATE

32

635.5

27/08/2025 08:16:04

00484316103TRLO0.1.1

XLON

92

635.5

27/08/2025 08:16:04

00484316102TRLO0.1.1

XLON

26

635.5

27/08/2025 08:16:04

00484316104TRLO0.1.1

XLON

1

635

27/08/2025 08:17:19

00484316487TRLO0.1.1

AQXE

2

635.5

27/08/2025 08:18:05

00484316750TRLO0.1.1

XLON

44

635.5

27/08/2025 08:18:05

00484316751TRLO0.1.1

XLON

104

635.5

27/08/2025 08:18:05

00484316752TRLO0.1.1

XLON

150

635.5

27/08/2025 08:20:11

00484317443TRLO0.1.1

XLON

28

635.5

27/08/2025 08:21:51

00484317886TRLO0.1.1

TRQX

106

635

27/08/2025 08:22:10

00484317989TRLO0.1.1

BATE

42

635

27/08/2025 08:22:10

00484317991TRLO0.1.1

CHIX

150

635.5

27/08/2025 08:22:10

00484317990TRLO0.1.1

XLON

28

635.5

27/08/2025 08:24:01

00484318516TRLO0.1.1

TRQX

28

635.5

27/08/2025 08:29:32

00484320202TRLO0.1.1

TRQX

42

635

27/08/2025 08:29:43

00484320229TRLO0.1.1

CHIX

106

635

27/08/2025 08:29:43

00484320228TRLO0.1.1

BATE

450

635

27/08/2025 08:29:43

00484320230TRLO0.1.1

XLON

13

635

27/08/2025 08:29:58

00484320288TRLO0.1.1

AQXE

27

635

27/08/2025 08:29:58

00484320287TRLO0.1.1

AQXE

106

635

27/08/2025 08:31:28

00484320796TRLO0.1.1

BATE

42

635

27/08/2025 08:32:16

00484321046TRLO0.1.1

CHIX

21

634.5

27/08/2025 08:32:38

00484321234TRLO0.1.1

XLON

129

634.5

27/08/2025 08:32:38

00484321233TRLO0.1.1

XLON

22

634.5

27/08/2025 08:34:47

00484321875TRLO0.1.1

XLON

128

634.5

27/08/2025 08:34:47

00484321876TRLO0.1.1

XLON

15

635

27/08/2025 08:36:21

00484322351TRLO0.1.1

AQXE

96

635

27/08/2025 08:43:56

00484324596TRLO0.1.1

BATE

10

635

27/08/2025 08:43:56

00484324598TRLO0.1.1

BATE

42

635

27/08/2025 08:43:56

00484324597TRLO0.1.1

CHIX

150

635

27/08/2025 08:43:56

00484324599TRLO0.1.1

XLON

28

635

27/08/2025 08:43:56

00484324600TRLO0.1.1

TRQX

300

635

27/08/2025 08:46:13

00484325402TRLO0.1.1

XLON

28

634.5

27/08/2025 08:46:16

00484325414TRLO0.1.1

TRQX

14

634.5

27/08/2025 08:46:16

00484325415TRLO0.1.1

AQXE

20

634.5

27/08/2025 08:47:01

00484325561TRLO0.1.1

CHIX

22

634.5

27/08/2025 08:47:01

00484325562TRLO0.1.1

CHIX

106

634.5

27/08/2025 08:47:33

00484325799TRLO0.1.1

BATE

91

634.5

27/08/2025 08:48:52

00484326178TRLO0.1.1

XLON

59

634.5

27/08/2025 08:48:52

00484326179TRLO0.1.1

XLON

93

634.5

27/08/2025 08:51:54

00484327054TRLO0.1.1

XLON

57

634.5

27/08/2025 08:51:54

00484327055TRLO0.1.1

XLON

14

634.5

27/08/2025 08:53:00

00484327300TRLO0.1.1

AQXE

16

634.5

27/08/2025 08:54:51

00484327660TRLO0.1.1

TRQX

12

634.5

27/08/2025 08:54:51

00484327661TRLO0.1.1

TRQX

42

634.5

27/08/2025 08:55:20

00484327818TRLO0.1.1

CHIX

20

634.5

27/08/2025 08:55:21

00484327822TRLO0.1.1

XLON

71

634.5

27/08/2025 08:55:21

00484327821TRLO0.1.1

XLON

27

634.5

27/08/2025 08:55:21

00484327824TRLO0.1.1

XLON

32

634.5

27/08/2025 08:55:21

00484327823TRLO0.1.1

XLON

106

634.5

27/08/2025 08:56:17

00484328071TRLO0.1.1

BATE

150

633.5

27/08/2025 08:58:47

00484328706TRLO0.1.1

XLON

14

634

27/08/2025 09:01:34

00484329509TRLO0.1.1

AQXE

150

633.5

27/08/2025 09:04:05

00484330131TRLO0.1.1

XLON

7

633.5

27/08/2025 09:04:05

00484330132TRLO0.1.1

TRQX

21

633.5

27/08/2025 09:04:05

00484330133TRLO0.1.1

TRQX

42

633

27/08/2025 09:04:31

00484330301TRLO0.1.1

CHIX

14

633.5

27/08/2025 09:05:48

00484330974TRLO0.1.1

BATE

78

634

27/08/2025 09:05:48

00484330975TRLO0.1.1

BATE

14

634.5

27/08/2025 09:05:48

00484330976TRLO0.1.1

BATE

150

632.5

27/08/2025 09:06:35

00484331157TRLO0.1.1

XLON

150

631.5

27/08/2025 09:10:35

00484332129TRLO0.1.1

XLON

14

632.5

27/08/2025 09:11:09

00484332271TRLO0.1.1

AQXE

28

632

27/08/2025 09:13:51

00484332754TRLO0.1.1

TRQX

12

631.5

27/08/2025 09:14:36

00484332920TRLO0.1.1

XLON

12

631.5

27/08/2025 09:15:09

00484333049TRLO0.1.1

XLON

276

632

27/08/2025 09:18:57

00484334100TRLO0.1.1

XLON

106

632

27/08/2025 09:18:58

00484334118TRLO0.1.1

BATE

42

632

27/08/2025 09:19:54

00484334310TRLO0.1.1

CHIX

14

631.5

27/08/2025 09:20:48

00484334512TRLO0.1.1

AQXE

26

631.5

27/08/2025 09:22:37

00484334809TRLO0.1.1

XLON

124

631.5

27/08/2025 09:23:15

00484334906TRLO0.1.1

XLON

12

631.5

27/08/2025 09:23:47

00484335009TRLO0.1.1

TRQX

16

631.5

27/08/2025 09:23:47

00484335010TRLO0.1.1

TRQX

42

631.5

27/08/2025 09:24:29

00484335198TRLO0.1.1

CHIX

106

631.5

27/08/2025 09:26:02

00484335491TRLO0.1.1

BATE

44

631.5

27/08/2025 09:26:38

00484335574TRLO0.1.1

XLON

2

631.5

27/08/2025 09:26:38

00484335577TRLO0.1.1

XLON

12

631.5

27/08/2025 09:26:38

00484335576TRLO0.1.1

XLON

92

631.5

27/08/2025 09:26:38

00484335575TRLO0.1.1

XLON

2

631.5

27/08/2025 09:30:22

00484336323TRLO0.1.1

AQXE

12

631.5

27/08/2025 09:30:22

00484336322TRLO0.1.1

AQXE

43

631

27/08/2025 09:30:35

00484336353TRLO0.1.1

XLON

107

631

27/08/2025 09:30:35

00484336354TRLO0.1.1

XLON

28

631

27/08/2025 09:33:19

00484336903TRLO0.1.1

TRQX

42

631.5

27/08/2025 09:34:01

00484337037TRLO0.1.1

CHIX

27

631

27/08/2025 09:34:11

00484337075TRLO0.1.1

XLON

33

631

27/08/2025 09:34:11

00484337073TRLO0.1.1

XLON

85

631

27/08/2025 09:34:11

00484337074TRLO0.1.1

XLON

5

631

27/08/2025 09:34:11

00484337076TRLO0.1.1

XLON

78

631

27/08/2025 09:35:39

00484337520TRLO0.1.1

BATE

28

631.5

27/08/2025 09:35:39

00484337522TRLO0.1.1

BATE

43

631

27/08/2025 09:37:50

00484338001TRLO0.1.1

XLON

107

631

27/08/2025 09:37:50

00484338002TRLO0.1.1

XLON

12

630

27/08/2025 09:40:11

00484338442TRLO0.1.1

AQXE

19

631

27/08/2025 09:41:29

00484338659TRLO0.1.1

XLON

43

631

27/08/2025 09:41:29

00484338661TRLO0.1.1

XLON

85

631

27/08/2025 09:41:29

00484338660TRLO0.1.1

XLON

3

631

27/08/2025 09:41:29

00484338662TRLO0.1.1

XLON

2

630

27/08/2025 09:41:29

00484338663TRLO0.1.1

AQXE

4

630.5

27/08/2025 09:42:26

00484338850TRLO0.1.1

TRQX

24

630.5

27/08/2025 09:42:26

00484338849TRLO0.1.1

TRQX

16

631

27/08/2025 09:44:55

00484339394TRLO0.1.1

BATE

21

631

27/08/2025 09:44:55

00484339393TRLO0.1.1

BATE

24

631.5

27/08/2025 09:44:55

00484339395TRLO0.1.1

BATE

12

631.5

27/08/2025 09:44:55

00484339397TRLO0.1.1

BATE

16

631.5

27/08/2025 09:44:55

00484339398TRLO0.1.1

BATE

17

631.5

27/08/2025 09:44:55

00484339396TRLO0.1.1

BATE

150

630

27/08/2025 09:45:08

00484339431TRLO0.1.1

XLON

42

629.5

27/08/2025 09:46:18

00484339662TRLO0.1.1

CHIX

2

629.5

27/08/2025 09:47:59

00484340070TRLO0.1.1

AQXE

12

629.5

27/08/2025 09:47:59

00484340069TRLO0.1.1

AQXE

150

630

27/08/2025 09:48:49

00484340253TRLO0.1.1

XLON

2

629.5

27/08/2025 09:51:27

00484340910TRLO0.1.1

TRQX

12

629.5

27/08/2025 09:51:27

00484340909TRLO0.1.1

TRQX

14

629.5

27/08/2025 09:51:27

00484340908TRLO0.1.1

TRQX

30

630

27/08/2025 09:56:09

00484341678TRLO0.1.1

XLON

120

630

27/08/2025 09:56:09

00484341679TRLO0.1.1

XLON

150

630

27/08/2025 09:59:49

00484342378TRLO0.1.1

XLON

150

630

27/08/2025 10:03:10

00484343035TRLO0.1.1

XLON

47

629.5

27/08/2025 10:05:31

00484343457TRLO0.1.1

CHIX

118

629.5

27/08/2025 10:05:31

00484343456TRLO0.1.1

BATE

12

629.5

27/08/2025 10:05:31

00484343459TRLO0.1.1

TRQX

16

629.5

27/08/2025 10:05:31

00484343458TRLO0.1.1

AQXE

19

629.5

27/08/2025 10:05:31

00484343460TRLO0.1.1

TRQX

150

628

27/08/2025 10:06:30

00484343673TRLO0.1.1

XLON

150

626.5

27/08/2025 10:09:51

00484344344TRLO0.1.1

XLON

7

627

27/08/2025 10:11:37

00484344765TRLO0.1.1

TRQX

24

627

27/08/2025 10:11:37

00484344764TRLO0.1.1

TRQX

47

627

27/08/2025 10:11:47

00484344773TRLO0.1.1

CHIX

15

629

27/08/2025 10:11:49

00484344816TRLO0.1.1

AQXE

1

629.5

27/08/2025 10:11:49

00484344817TRLO0.1.1

AQXE

118

627

27/08/2025 10:12:07

00484344870TRLO0.1.1

BATE

11

628

27/08/2025 10:20:25

00484346515TRLO0.1.1

XLON

439

628

27/08/2025 10:21:04

00484346642TRLO0.1.1

XLON

16

628.5

27/08/2025 10:21:05

00484346645TRLO0.1.1

AQXE

118

628.5

27/08/2025 10:23:28

00484347070TRLO0.1.1

BATE

47

628.5

27/08/2025 10:23:41

00484347099TRLO0.1.1

CHIX

150

628.5

27/08/2025 10:23:41

00484347100TRLO0.1.1

XLON

31

628.5

27/08/2025 10:25:26

00484347389TRLO0.1.1

TRQX

150

628.5

27/08/2025 10:26:32

00484347595TRLO0.1.1

XLON

150

629

27/08/2025 10:29:52

00484348175TRLO0.1.1

XLON

12

629

27/08/2025 10:30:13

00484348235TRLO0.1.1

AQXE

4

629

27/08/2025 10:30:13

00484348236TRLO0.1.1

AQXE

150

629

27/08/2025 10:32:29

00484348652TRLO0.1.1

XLON

29

629

27/08/2025 10:32:33

00484348659TRLO0.1.1

CHIX

118

630

27/08/2025 10:36:47

00484349327TRLO0.1.1

BATE

150

630

27/08/2025 10:36:47

00484349328TRLO0.1.1

XLON

43

631

27/08/2025 10:48:52

00484351585TRLO0.1.1

XLON

80

631

27/08/2025 10:48:52

00484351587TRLO0.1.1

XLON

134

631

27/08/2025 10:48:52

00484351586TRLO0.1.1

XLON

193

631

27/08/2025 10:48:52

00484351588TRLO0.1.1

XLON

65

631

27/08/2025 10:48:55

00484351597TRLO0.1.1

CHIX

62

631

27/08/2025 10:48:55

00484351602TRLO0.1.1

TRQX

450

631

27/08/2025 10:50:41

00484351893TRLO0.1.1

XLON

47

631

27/08/2025 10:52:04

00484352210TRLO0.1.1

CHIX

31

631

27/08/2025 10:52:04

00484352211TRLO0.1.1

TRQX

31

631

27/08/2025 10:52:04

00484352212TRLO0.1.1

TRQX

150

631

27/08/2025 10:53:13

00484352431TRLO0.1.1

XLON

47

631

27/08/2025 10:54:07

00484352564TRLO0.1.1

CHIX

150

630.5

27/08/2025 10:55:56

00484352874TRLO0.1.1

XLON

78

630.5

27/08/2025 10:58:19

00484353434TRLO0.1.1

XLON

72

630.5

27/08/2025 10:58:19

00484353435TRLO0.1.1

XLON

9

630.5

27/08/2025 10:58:24

00484353457TRLO0.1.1

TRQX

22

630.5

27/08/2025 10:58:24

00484353458TRLO0.1.1

TRQX

47

630.5

27/08/2025 10:59:13

00484353667TRLO0.1.1

CHIX

15

630

27/08/2025 10:59:52

00484353805TRLO0.1.1

BATE

118

631

27/08/2025 11:12:40

00484356019TRLO0.1.1

BATE

47

630.5

27/08/2025 11:12:42

00484356026TRLO0.1.1

CHIX

450

631

27/08/2025 11:12:42

00484356025TRLO0.1.1

XLON

16

630.5

27/08/2025 11:12:42

00484356029TRLO0.1.1

AQXE

47

630.5

27/08/2025 11:12:42

00484356027TRLO0.1.1

CHIX

80

630.5

27/08/2025 11:12:42

00484356028TRLO0.1.1

AQXE

150

630.5

27/08/2025 11:12:42

00484356031TRLO0.1.1

XLON

150

630.5

27/08/2025 11:12:42

00484356032TRLO0.1.1

XLON

150

630.5

27/08/2025 11:12:42

00484356033TRLO0.1.1

XLON

31

631

27/08/2025 11:12:42

00484356030TRLO0.1.1

TRQX

118

631

27/08/2025 11:14:05

00484356213TRLO0.1.1

BATE

27

631

27/08/2025 11:14:54

00484356336TRLO0.1.1

TRQX

4

631

27/08/2025 11:14:54

00484356337TRLO0.1.1

TRQX

150

631

27/08/2025 11:16:10

00484356571TRLO0.1.1

XLON

118

631

27/08/2025 11:16:27

00484356607TRLO0.1.1

BATE

9

631

27/08/2025 11:17:49

00484356829TRLO0.1.1

TRQX

10

631

27/08/2025 11:18:09

00484356929TRLO0.1.1

TRQX

12

631

27/08/2025 11:18:09

00484356928TRLO0.1.1

TRQX

118

631

27/08/2025 11:18:34

00484357008TRLO0.1.1

BATE

150

631

27/08/2025 11:18:35

00484357016TRLO0.1.1

XLON

118

631

27/08/2025 11:20:31

00484357317TRLO0.1.1

BATE

150

631

27/08/2025 11:20:42

00484357337TRLO0.1.1

XLON

103

630.5

27/08/2025 11:22:00

00484357637TRLO0.1.1

BATE

47

630.5

27/08/2025 11:22:00

00484357639TRLO0.1.1

CHIX

63

630.5

27/08/2025 11:22:00

00484357638TRLO0.1.1

BATE

2

630.5

27/08/2025 11:22:00

00484357641TRLO0.1.1

AQXE

55

630.5

27/08/2025 11:22:00

00484357640TRLO0.1.1

BATE

150

630.5

27/08/2025 11:22:00

00484357642TRLO0.1.1

XLON

14

630.5

27/08/2025 11:22:00

00484357643TRLO0.1.1

AQXE

49

630.5

27/08/2025 11:24:17

00484358066TRLO0.1.1

XLON

101

630.5

27/08/2025 11:24:17

00484358067TRLO0.1.1

XLON

16

630.5

27/08/2025 11:24:36

00484358138TRLO0.1.1

AQXE

12

630

27/08/2025 11:25:17

00484358357TRLO0.1.1

TRQX

19

630

27/08/2025 11:25:17

00484358358TRLO0.1.1

TRQX

35

630

27/08/2025 11:25:30

00484358622TRLO0.1.1

CHIX

5

630

27/08/2025 11:25:30

00484358623TRLO0.1.1

CHIX

7

630

27/08/2025 11:25:30

00484358624TRLO0.1.1

CHIX

12

630

27/08/2025 11:26:34

00484358963TRLO0.1.1

BATE

106

630

27/08/2025 11:26:34

00484358964TRLO0.1.1

BATE

150

630

27/08/2025 11:26:34

00484358965TRLO0.1.1

XLON

81

630

27/08/2025 11:29:00

00484359920TRLO0.1.1

XLON

12

630

27/08/2025 11:29:00

00484359922TRLO0.1.1

XLON

32

630

27/08/2025 11:29:00

00484359921TRLO0.1.1

XLON

12

630

27/08/2025 11:29:48

00484360254TRLO0.1.1

XLON

13

630

27/08/2025 11:29:48

00484360255TRLO0.1.1

XLON

31

630

27/08/2025 11:31:15

00484360524TRLO0.1.1

TRQX

150

634

27/08/2025 11:32:10

00484360705TRLO0.1.1

XLON

25

634.5

27/08/2025 11:34:02

00484361027TRLO0.1.1

CHIX

150

635

27/08/2025 11:36:32

00484361462TRLO0.1.1

XLON

16

634.5

27/08/2025 11:37:15

00484361610TRLO0.1.1

AQXE

16

634.5

27/08/2025 11:41:17

00484362294TRLO0.1.1

AQXE

7

634.5

27/08/2025 11:42:48

00484362505TRLO0.1.1

CHIX

40

634.5

27/08/2025 11:42:48

00484362506TRLO0.1.1

CHIX

28

633.5

27/08/2025 11:43:30

00484362596TRLO0.1.1

BATE

90

633.5

27/08/2025 11:50:33

00484363879TRLO0.1.1

BATE

118

633.5

27/08/2025 11:50:33

00484363880TRLO0.1.1

BATE

150

633.5

27/08/2025 11:50:33

00484363882TRLO0.1.1

XLON

300

633.5

27/08/2025 11:50:33

00484363881TRLO0.1.1

XLON

31

633

27/08/2025 11:50:33

00484363883TRLO0.1.1

TRQX

31

633

27/08/2025 11:50:33

00484363884TRLO0.1.1

TRQX

16

633.5

27/08/2025 11:50:55

00484363947TRLO0.1.1

AQXE

72

633

27/08/2025 11:52:29

00484364152TRLO0.1.1

XLON

78

633

27/08/2025 11:52:29

00484364153TRLO0.1.1

XLON

47

633

27/08/2025 11:52:40

00484364193TRLO0.1.1

CHIX

118

633

27/08/2025 11:53:59

00484364480TRLO0.1.1

BATE

57

633

27/08/2025 11:54:39

00484364579TRLO0.1.1

XLON

93

633

27/08/2025 11:54:39

00484364580TRLO0.1.1

XLON

150

632

27/08/2025 11:56:55

00484364956TRLO0.1.1

XLON

26

632

27/08/2025 11:59:50

00484365483TRLO0.1.1

TRQX

5

633

27/08/2025 11:59:50

00484365484TRLO0.1.1

TRQX

117

633

27/08/2025 12:00:00

00484365588TRLO0.1.1

XLON

33

633

27/08/2025 12:00:00

00484365589TRLO0.1.1

XLON

1

633.5

27/08/2025 12:00:21

00484365771TRLO0.1.1

AQXE

15

633.5

27/08/2025 12:00:21

00484365770TRLO0.1.1

AQXE

43

633

27/08/2025 12:01:31

00484365971TRLO0.1.1

CHIX

12

633.5

27/08/2025 12:06:26

00484367116TRLO0.1.1

AQXE

4

633.5

27/08/2025 12:06:30

00484367123TRLO0.1.1

AQXE

47

633

27/08/2025 12:07:57

00484367425TRLO0.1.1

CHIX

118

633

27/08/2025 12:07:57

00484367424TRLO0.1.1

BATE

150

633

27/08/2025 12:07:57

00484367427TRLO0.1.1

XLON

150

633

27/08/2025 12:07:57

00484367428TRLO0.1.1

XLON

300

633

27/08/2025 12:07:57

00484367426TRLO0.1.1

XLON

31

633

27/08/2025 12:07:57

00484367429TRLO0.1.1

TRQX

61

633

27/08/2025 12:10:03

00484367693TRLO0.1.1

BATE

12

633

27/08/2025 12:10:03

00484367695TRLO0.1.1

BATE

12

633

27/08/2025 12:10:03

00484367696TRLO0.1.1

BATE

13

633

27/08/2025 12:10:03

00484367694TRLO0.1.1

BATE

20

633

27/08/2025 12:10:03

00484367697TRLO0.1.1

BATE

150

633

27/08/2025 12:10:53

00484367939TRLO0.1.1

XLON

118

633.5

27/08/2025 12:18:34

00484369632TRLO0.1.1

BATE

106

633

27/08/2025 12:19:50

00484369884TRLO0.1.1

XLON

150

633

27/08/2025 12:19:50

00484369885TRLO0.1.1

XLON

150

633

27/08/2025 12:19:50

00484369887TRLO0.1.1

XLON

194

633

27/08/2025 12:19:50

00484369886TRLO0.1.1

XLON

31

633

27/08/2025 12:19:50

00484369888TRLO0.1.1

TRQX

31

633

27/08/2025 12:19:50

00484369889TRLO0.1.1

TRQX

16

633

27/08/2025 12:19:50

00484369890TRLO0.1.1

AQXE

16

633

27/08/2025 12:19:50

00484369891TRLO0.1.1

AQXE

47

633

27/08/2025 12:20:53

00484370081TRLO0.1.1

CHIX

73

633

27/08/2025 12:20:53

00484370082TRLO0.1.1

CHIX

150

633

27/08/2025 12:22:05

00484370279TRLO0.1.1

XLON

118

633

27/08/2025 12:24:05

00484370635TRLO0.1.1

BATE

150

633

27/08/2025 12:24:05

00484370636TRLO0.1.1

XLON

31

633.5

27/08/2025 12:29:55

00484371722TRLO0.1.1

TRQX

16

633

27/08/2025 12:29:59

00484371728TRLO0.1.1

AQXE

118

633

27/08/2025 12:29:59

00484371727TRLO0.1.1

BATE

11

633.5

27/08/2025 12:30:01

00484371737TRLO0.1.1

CHIX

36

633.5

27/08/2025 12:30:01

00484371736TRLO0.1.1

CHIX

81

633.5

27/08/2025 12:30:05

00484371750TRLO0.1.1

XLON

61

633.5

27/08/2025 12:30:05

00484371751TRLO0.1.1

XLON

158

633.5

27/08/2025 12:30:05

00484371752TRLO0.1.1

XLON

31

633.5

27/08/2025 12:32:07

00484372091TRLO0.1.1

TRQX

69

633.5

27/08/2025 12:32:08

00484372095TRLO0.1.1

XLON

81

633.5

27/08/2025 12:32:08

00484372094TRLO0.1.1

XLON

16

633

27/08/2025 12:32:35

00484372164TRLO0.1.1

AQXE

47

633.5

27/08/2025 12:33:28

00484372313TRLO0.1.1

CHIX

69

633.5

27/08/2025 12:34:42

00484372490TRLO0.1.1

XLON

81

633.5

27/08/2025 12:34:42

00484372489TRLO0.1.1

XLON

118

633.5

27/08/2025 12:36:06

00484372684TRLO0.1.1

BATE

150

633

27/08/2025 12:38:17

00484373246TRLO0.1.1

XLON

25

633.5

27/08/2025 12:39:51

00484373648TRLO0.1.1

TRQX

6

633.5

27/08/2025 12:39:51

00484373650TRLO0.1.1

TRQX

12

633

27/08/2025 12:40:55

00484374128TRLO0.1.1

AQXE

4

633

27/08/2025 12:40:55

00484374129TRLO0.1.1

AQXE

150

632

27/08/2025 12:42:04

00484374314TRLO0.1.1

XLON

28

632.5

27/08/2025 12:43:36

00484374653TRLO0.1.1

CHIX

12

633.5

27/08/2025 12:43:36

00484374654TRLO0.1.1

CHIX

7

633.5

27/08/2025 12:43:36

00484374655TRLO0.1.1

CHIX

45

632.5

27/08/2025 12:45:42

00484375020TRLO0.1.1

BATE

73

632.5

27/08/2025 12:45:42

00484375021TRLO0.1.1

BATE

12

632.5

27/08/2025 12:49:50

00484375891TRLO0.1.1

TRQX

7

633.5

27/08/2025 12:49:50

00484375893TRLO0.1.1

TRQX

12

633.5

27/08/2025 12:49:50

00484375892TRLO0.1.1

TRQX

16

632.5

27/08/2025 12:50:57

00484376215TRLO0.1.1

AQXE

35

632.5

27/08/2025 12:50:58

00484376218TRLO0.1.1

XLON

5

632.5

27/08/2025 12:50:58

00484376219TRLO0.1.1

XLON

52

632.5

27/08/2025 12:50:58

00484376220TRLO0.1.1

XLON

16

632.5

27/08/2025 12:53:50

00484377033TRLO0.1.1

CHIX

7

632.5

27/08/2025 12:54:20

00484377119TRLO0.1.1

CHIX

24

632.5

27/08/2025 12:54:20

00484377118TRLO0.1.1

CHIX

358

632

27/08/2025 12:55:34

00484377341TRLO0.1.1

XLON

118

632.5

27/08/2025 12:56:01

00484377465TRLO0.1.1

BATE

150

632

27/08/2025 12:57:52

00484377884TRLO0.1.1

XLON

13

632.5

27/08/2025 12:59:47

00484378282TRLO0.1.1

TRQX

16

632.5

27/08/2025 12:59:47

00484378283TRLO0.1.1

TRQX

2

632.5

27/08/2025 12:59:47

00484378284TRLO0.1.1

TRQX

16

632

27/08/2025 13:00:49

00484378649TRLO0.1.1

AQXE

47

632.5

27/08/2025 13:03:08

00484379007TRLO0.1.1

CHIX

118

632.5

27/08/2025 13:04:52

00484379267TRLO0.1.1

BATE

31

632

27/08/2025 13:07:48

00484379796TRLO0.1.1

TRQX

4

632

27/08/2025 13:09:58

00484380130TRLO0.1.1

AQXE

12

632

27/08/2025 13:09:58

00484380129TRLO0.1.1

AQXE

11

632.5

27/08/2025 13:12:52

00484380641TRLO0.1.1

BATE

25

632.5

27/08/2025 13:12:52

00484380640TRLO0.1.1

BATE

82

632.5

27/08/2025 13:12:52

00484380639TRLO0.1.1

BATE

118

633

27/08/2025 13:16:47

00484381387TRLO0.1.1

XLON

108

633

27/08/2025 13:16:47

00484381388TRLO0.1.1

XLON

374

633

27/08/2025 13:16:47

00484381389TRLO0.1.1

XLON

300

633

27/08/2025 13:19:19

00484381997TRLO0.1.1

XLON

47

632.5

27/08/2025 13:19:38

00484382052TRLO0.1.1

CHIX

16

632.5

27/08/2025 13:19:38

00484382054TRLO0.1.1

AQXE

47

632.5

27/08/2025 13:19:38

00484382053TRLO0.1.1

CHIX

31

632.5

27/08/2025 13:19:38

00484382055TRLO0.1.1

TRQX

118

633

27/08/2025 13:20:55

00484382386TRLO0.1.1

BATE

300

632.5

27/08/2025 13:21:30

00484382516TRLO0.1.1

XLON

67

632.5

27/08/2025 13:23:15

00484382943TRLO0.1.1

XLON

83

632.5

27/08/2025 13:24:07

00484383201TRLO0.1.1

XLON

16

632.5

27/08/2025 13:24:51

00484383337TRLO0.1.1

AQXE

31

632.5

27/08/2025 13:24:51

00484383338TRLO0.1.1

TRQX

150

632.5

27/08/2025 13:26:24

00484383667TRLO0.1.1

XLON

47

632.5

27/08/2025 13:27:00

00484383791TRLO0.1.1

CHIX

16

632.5

27/08/2025 13:28:34

00484384177TRLO0.1.1

XLON

16

632.5

27/08/2025 13:28:34

00484384178TRLO0.1.1

XLON

118

632.5

27/08/2025 13:28:34

00484384176TRLO0.1.1

XLON

118

632

27/08/2025 13:29:01

00484384276TRLO0.1.1

BATE

31

632.5

27/08/2025 13:30:45

00484384764TRLO0.1.1

TRQX

150

632

27/08/2025 13:30:58

00484384799TRLO0.1.1

XLON

2

632

27/08/2025 13:31:25

00484384996TRLO0.1.1

AQXE

14

632

27/08/2025 13:31:25

00484384995TRLO0.1.1

AQXE

150

632

27/08/2025 13:32:53

00484385347TRLO0.1.1

XLON

150

632

27/08/2025 13:35:21

00484386248TRLO0.1.1

XLON

31

632.5

27/08/2025 13:36:00

00484386640TRLO0.1.1

TRQX

17

632.5

27/08/2025 13:37:23

00484387045TRLO0.1.1

XLON

47

632.5

27/08/2025 13:38:59

00484387425TRLO0.1.1

CHIX

118

632.5

27/08/2025 13:38:59

00484387424TRLO0.1.1

BATE

47

632.5

27/08/2025 13:38:59

00484387426TRLO0.1.1

CHIX

133

632.5

27/08/2025 13:38:59

00484387427TRLO0.1.1

XLON

16

632.5

27/08/2025 13:38:59

00484387436TRLO0.1.1

AQXE

12

632.5

27/08/2025 13:41:50

00484388109TRLO0.1.1

XLON

26

632.5

27/08/2025 13:42:49

00484388549TRLO0.1.1

XLON

118

632.5

27/08/2025 13:42:49

00484388548TRLO0.1.1

BATE

15

632.5

27/08/2025 13:42:49

00484388551TRLO0.1.1

AQXE

262

632.5

27/08/2025 13:42:49

00484388550TRLO0.1.1

XLON

1

632.5

27/08/2025 13:42:49

00484388553TRLO0.1.1

AQXE

138

632.5

27/08/2025 13:42:49

00484388552TRLO0.1.1

XLON

31

632.5

27/08/2025 13:42:49

00484388554TRLO0.1.1

TRQX

47

632.5

27/08/2025 13:43:59

00484389167TRLO0.1.1

CHIX

19

632.5

27/08/2025 13:44:25

00484389243TRLO0.1.1

XLON

44

632.5

27/08/2025 13:44:25

00484389241TRLO0.1.1

XLON

99

632.5

27/08/2025 13:44:25

00484389242TRLO0.1.1

XLON

118

632.5

27/08/2025 13:45:27

00484389471TRLO0.1.1

BATE

31

632.5

27/08/2025 13:46:27

00484389768TRLO0.1.1

TRQX

44

632.5

27/08/2025 13:46:42

00484389843TRLO0.1.1

XLON

84

632.5

27/08/2025 13:46:42

00484389844TRLO0.1.1

XLON

22

632.5

27/08/2025 13:46:42

00484389845TRLO0.1.1

XLON

16

632

27/08/2025 13:47:47

00484390121TRLO0.1.1

AQXE

118

632.5

27/08/2025 13:49:08

00484390436TRLO0.1.1

XLON

32

632.5

27/08/2025 13:49:08

00484390437TRLO0.1.1

XLON

3

631.5

27/08/2025 13:50:03

00484390686TRLO0.1.1

CHIX

44

631.5

27/08/2025 13:50:03

00484390685TRLO0.1.1

CHIX

118

632

27/08/2025 13:50:50

00484390969TRLO0.1.1

BATE

150

631

27/08/2025 13:52:45

00484391527TRLO0.1.1

XLON

16

631.5

27/08/2025 13:52:45

00484391526TRLO0.1.1

AQXE

31

631.5

27/08/2025 13:52:51

00484391587TRLO0.1.1

TRQX

47

631.5

27/08/2025 13:54:42

00484392101TRLO0.1.1

CHIX

150

632

27/08/2025 13:57:03

00484392666TRLO0.1.1

XLON

118

632

27/08/2025 13:57:27

00484392827TRLO0.1.1

BATE

31

632

27/08/2025 13:57:27

00484392828TRLO0.1.1

TRQX

16

632

27/08/2025 13:57:51

00484392889TRLO0.1.1

AQXE

150

631.5

27/08/2025 13:58:54

00484393108TRLO0.1.1

XLON

300

632

27/08/2025 13:58:54

00484393107TRLO0.1.1

XLON

47

631

27/08/2025 14:00:02

00484393433TRLO0.1.1

CHIX

18

630

27/08/2025 14:01:53

00484394120TRLO0.1.1

BATE

100

630

27/08/2025 14:01:53

00484394118TRLO0.1.1

BATE

26

630

27/08/2025 14:02:29

00484394257TRLO0.1.1

TRQX

5

630

27/08/2025 14:02:29

00484394258TRLO0.1.1

TRQX

3

630

27/08/2025 14:03:22

00484394569TRLO0.1.1

AQXE

13

630

27/08/2025 14:03:22

00484394568TRLO0.1.1

AQXE

47

630

27/08/2025 14:05:59

00484395680TRLO0.1.1

CHIX

118

630

27/08/2025 14:07:48

00484396232TRLO0.1.1

BATE

31

630

27/08/2025 14:08:17

00484396445TRLO0.1.1

TRQX

16

630

27/08/2025 14:09:13

00484396772TRLO0.1.1

AQXE

140

630

27/08/2025 14:11:53

00484398033TRLO0.1.1

XLON

160

630.5

27/08/2025 14:12:22

00484398231TRLO0.1.1

XLON

47

630.5

27/08/2025 14:12:30

00484398276TRLO0.1.1

CHIX

450

630.5

27/08/2025 14:12:30

00484398277TRLO0.1.1

XLON

118

631

27/08/2025 14:13:54

00484398764TRLO0.1.1

BATE

31

631

27/08/2025 14:14:08

00484398841TRLO0.1.1

TRQX

150

631

27/08/2025 14:14:21

00484398878TRLO0.1.1

XLON

150

630.5

27/08/2025 14:14:21

00484398879TRLO0.1.1

XLON

150

630.5

27/08/2025 14:16:28

00484399436TRLO0.1.1

XLON

16

630.5

27/08/2025 14:17:04

00484399640TRLO0.1.1

AQXE

47

631

27/08/2025 14:17:46

00484399844TRLO0.1.1

CHIX

300

630.5

27/08/2025 14:18:45

00484400098TRLO0.1.1

XLON

118

631

27/08/2025 14:19:44

00484400379TRLO0.1.1

BATE

31

631

27/08/2025 14:19:55

00484400412TRLO0.1.1

TRQX

13

630.5

27/08/2025 14:20:57

00484400650TRLO0.1.1

AQXE

3

630.5

27/08/2025 14:20:57

00484400651TRLO0.1.1

AQXE

150

630

27/08/2025 14:22:11

00484400997TRLO0.1.1

XLON

12

630

27/08/2025 14:23:46

00484401568TRLO0.1.1

CHIX

20

630

27/08/2025 14:23:46

00484401567TRLO0.1.1

CHIX

15

630

27/08/2025 14:24:10

00484401740TRLO0.1.1

CHIX

150

630

27/08/2025 14:24:42

00484401945TRLO0.1.1

XLON

118

630

27/08/2025 14:25:43

00484402256TRLO0.1.1

BATE

31

630

27/08/2025 14:25:46

00484402265TRLO0.1.1

TRQX

16

630

27/08/2025 14:26:45

00484402587TRLO0.1.1

AQXE

10

630

27/08/2025 14:27:00

00484402706TRLO0.1.1

XLON

21

630

27/08/2025 14:27:00

00484402708TRLO0.1.1

XLON

119

630

27/08/2025 14:27:00

00484402707TRLO0.1.1

XLON

67

630

27/08/2025 14:29:13

00484403398TRLO0.1.1

XLON

41

630

27/08/2025 14:29:13

00484403400TRLO0.1.1

XLON

42

630

27/08/2025 14:29:13

00484403399TRLO0.1.1

XLON

47

629.5

27/08/2025 14:30:03

00484404357TRLO0.1.1

CHIX

81

630

27/08/2025 14:30:59

00484405103TRLO0.1.1

XLON

100

630

27/08/2025 14:30:59

00484405105TRLO0.1.1

XLON

119

630

27/08/2025 14:30:59

00484405104TRLO0.1.1

XLON

14

630

27/08/2025 14:31:02

00484405166TRLO0.1.1

TRQX

17

630

27/08/2025 14:31:02

00484405167TRLO0.1.1

TRQX

16

630

27/08/2025 14:31:07

00484405265TRLO0.1.1

BATE

102

630

27/08/2025 14:31:07

00484405266TRLO0.1.1

BATE

16

630

27/08/2025 14:31:36

00484405662TRLO0.1.1

AQXE

34

630

27/08/2025 14:33:01

00484406445TRLO0.1.1

XLON

116

630

27/08/2025 14:33:01

00484406446TRLO0.1.1

XLON

31

630

27/08/2025 14:34:34

00484407257TRLO0.1.1

TRQX

32

630

27/08/2025 14:34:43

00484407305TRLO0.1.1

BATE

86

630

27/08/2025 14:34:43

00484407306TRLO0.1.1

BATE

16

630

27/08/2025 14:34:56

00484407388TRLO0.1.1

CHIX

24

630

27/08/2025 14:34:56

00484407387TRLO0.1.1

CHIX

3

630

27/08/2025 14:34:56

00484407390TRLO0.1.1

CHIX

4

630

27/08/2025 14:34:56

00484407389TRLO0.1.1

CHIX

52

630

27/08/2025 14:35:24

00484407709TRLO0.1.1

XLON

248

630

27/08/2025 14:35:24

00484407710TRLO0.1.1

XLON

16

630

27/08/2025 14:35:28

00484407760TRLO0.1.1

AQXE

47

630

27/08/2025 14:37:05

00484408780TRLO0.1.1

CHIX

69

630

27/08/2025 14:37:13

00484408882TRLO0.1.1

XLON

81

630

27/08/2025 14:37:13

00484408881TRLO0.1.1

XLON

14

630

27/08/2025 14:38:11

00484409393TRLO0.1.1

TRQX

17

630

27/08/2025 14:38:11

00484409392TRLO0.1.1

TRQX

118

630

27/08/2025 14:38:27

00484409490TRLO0.1.1

BATE

4

630

27/08/2025 14:38:51

00484409664TRLO0.1.1

AQXE

12

630

27/08/2025 14:38:51

00484409663TRLO0.1.1

AQXE

14

630

27/08/2025 14:39:11

00484409829TRLO0.1.1

XLON

70

630

27/08/2025 14:39:11

00484409830TRLO0.1.1

XLON

66

630

27/08/2025 14:39:11

00484409832TRLO0.1.1

XLON

150

630

27/08/2025 14:39:11

00484409831TRLO0.1.1

XLON

47

630

27/08/2025 14:40:48

00484410601TRLO0.1.1

CHIX

300

630

27/08/2025 14:41:40

00484411115TRLO0.1.1

XLON

62

630

27/08/2025 14:42:18

00484411501TRLO0.1.1

BATE

300

630.5

27/08/2025 14:44:13

00484412537TRLO0.1.1

XLON

47

631.5

27/08/2025 14:45:07

00484412900TRLO0.1.1

CHIX

150

632

27/08/2025 14:47:43

00484414153TRLO0.1.1

XLON

16

632

27/08/2025 14:51:09

00484415862TRLO0.1.1

AQXE

16

632

27/08/2025 14:51:09

00484415863TRLO0.1.1

AQXE

16

632

27/08/2025 14:51:09

00484415864TRLO0.1.1

AQXE

47

632

27/08/2025 14:51:09

00484415865TRLO0.1.1

CHIX

118

632

27/08/2025 14:51:09

00484415866TRLO0.1.1

BATE

131

632

27/08/2025 14:51:09

00484415869TRLO0.1.1

XLON

150

632

27/08/2025 14:51:09

00484415870TRLO0.1.1

XLON

169

632

27/08/2025 14:51:09

00484415868TRLO0.1.1

XLON

174

632

27/08/2025 14:51:09

00484415867TRLO0.1.1

BATE

150

632

27/08/2025 14:51:09

00484415871TRLO0.1.1

XLON

150

632

27/08/2025 14:51:09

00484415872TRLO0.1.1

XLON

31

632

27/08/2025 14:51:09

00484415873TRLO0.1.1

TRQX

31

632

27/08/2025 14:51:09

00484415874TRLO0.1.1

TRQX

31

632

27/08/2025 14:51:09

00484415875TRLO0.1.1

TRQX

47

632

27/08/2025 14:53:07

00484418333TRLO0.1.1

CHIX

15

632

27/08/2025 14:53:15

00484418562TRLO0.1.1

BATE

118

632

27/08/2025 14:53:32

00484418820TRLO0.1.1

XLON

32

632

27/08/2025 14:53:32

00484418821TRLO0.1.1

XLON

76

632

27/08/2025 14:53:32

00484418822TRLO0.1.1

BATE

137

632

27/08/2025 14:57:20

00484421039TRLO0.1.1

XLON

16

632.5

27/08/2025 14:59:24

00484422135TRLO0.1.1

AQXE

22

632.5

27/08/2025 14:59:24

00484422136TRLO0.1.1

XLON

128

632.5

27/08/2025 14:59:24

00484422137TRLO0.1.1

XLON

31

632.5

27/08/2025 14:59:24

00484422139TRLO0.1.1

TRQX

31

632.5

27/08/2025 14:59:24

00484422140TRLO0.1.1

TRQX

313

632.5

27/08/2025 14:59:24

00484422138TRLO0.1.1

XLON

47

632.5

27/08/2025 14:59:32

00484422236TRLO0.1.1

CHIX

47

632

27/08/2025 14:59:48

00484422506TRLO0.1.1

CHIX

31

632

27/08/2025 14:59:48

00484422510TRLO0.1.1

TRQX

68

632

27/08/2025 14:59:48

00484422508TRLO0.1.1

XLON

82

632

27/08/2025 14:59:48

00484422509TRLO0.1.1

XLON

118

632

27/08/2025 14:59:48

00484422507TRLO0.1.1

BATE

15

632.5

27/08/2025 15:02:47

00484424386TRLO0.1.1

BATE

150

632.5

27/08/2025 15:02:47

00484424387TRLO0.1.1

XLON

54

632.5

27/08/2025 15:02:47

00484424388TRLO0.1.1

XLON

96

632.5

27/08/2025 15:02:47

00484424389TRLO0.1.1

XLON

47

632.5

27/08/2025 15:02:52

00484424428TRLO0.1.1

CHIX

300

632.5

27/08/2025 15:06:01

00484426247TRLO0.1.1

XLON

57

632.5

27/08/2025 15:06:01

00484426250TRLO0.1.1

BATE

130

632.5

27/08/2025 15:06:01

00484426249TRLO0.1.1

BATE

150

632.5

27/08/2025 15:06:01

00484426248TRLO0.1.1

XLON

47

632.5

27/08/2025 15:06:01

00484426252TRLO0.1.1

CHIX

61

632.5

27/08/2025 15:06:01

00484426251TRLO0.1.1

BATE

16

632.5

27/08/2025 15:07:31

00484426974TRLO0.1.1

AQXE

16

632.5

27/08/2025 15:07:31

00484426975TRLO0.1.1

AQXE

16

632.5

27/08/2025 15:07:31

00484426976TRLO0.1.1

AQXE

16

632.5

27/08/2025 15:07:31

00484426977TRLO0.1.1

AQXE

31

632.5

27/08/2025 15:07:31

00484426979TRLO0.1.1

TRQX

31

632.5

27/08/2025 15:07:31

00484426980TRLO0.1.1

TRQX

150

632.5

27/08/2025 15:07:31

00484426978TRLO0.1.1

XLON

38

632.5

27/08/2025 15:08:11

00484427338TRLO0.1.1

BATE

80

632.5

27/08/2025 15:08:11

00484427339TRLO0.1.1

BATE

67

632

27/08/2025 15:09:28

00484428038TRLO0.1.1

XLON

83

632

27/08/2025 15:09:28

00484428039TRLO0.1.1

XLON

47

632

27/08/2025 15:09:29

00484428050TRLO0.1.1

CHIX

31

632

27/08/2025 15:09:55

00484428261TRLO0.1.1

TRQX

14

632.5

27/08/2025 15:10:46

00484428735TRLO0.1.1

AQXE

2

632.5

27/08/2025 15:10:46

00484428736TRLO0.1.1

AQXE

49

632

27/08/2025 15:11:03

00484428874TRLO0.1.1

BATE

69

632.5

27/08/2025 15:11:03

00484428875TRLO0.1.1

BATE

150

632

27/08/2025 15:11:34

00484429070TRLO0.1.1

XLON

47

632

27/08/2025 15:13:00

00484429758TRLO0.1.1

CHIX

31

632

27/08/2025 15:13:19

00484430031TRLO0.1.1

TRQX

186

632

27/08/2025 15:13:35

00484430151TRLO0.1.1

XLON

23

632

27/08/2025 15:13:35

00484430153TRLO0.1.1

XLON

91

632

27/08/2025 15:13:35

00484430152TRLO0.1.1

XLON

3

632.5

27/08/2025 15:14:08

00484430431TRLO0.1.1

AQXE

13

632.5

27/08/2025 15:14:08

00484430430TRLO0.1.1

AQXE

60

632.5

27/08/2025 15:14:31

00484430614TRLO0.1.1

BATE

58

632.5

27/08/2025 15:14:31

00484430615TRLO0.1.1

BATE

150

632

27/08/2025 15:15:38

00484431030TRLO0.1.1

XLON

31

632

27/08/2025 15:16:45

00484431507TRLO0.1.1

TRQX

12

632.5

27/08/2025 15:17:35

00484431875TRLO0.1.1

AQXE

4

632.5

27/08/2025 15:17:35

00484431876TRLO0.1.1

AQXE

150

632

27/08/2025 15:17:39

00484431923TRLO0.1.1

XLON

15

632

27/08/2025 15:18:00

00484432074TRLO0.1.1

BATE

103

632

27/08/2025 15:18:00

00484432075TRLO0.1.1

BATE

87

632

27/08/2025 15:19:42

00484433698TRLO0.1.1

XLON

135

632

27/08/2025 15:19:42

00484433699TRLO0.1.1

XLON

78

632

27/08/2025 15:19:42

00484433700TRLO0.1.1

XLON

31

632

27/08/2025 15:20:08

00484433886TRLO0.1.1

TRQX

16

632

27/08/2025 15:21:14

00484434536TRLO0.1.1

CHIX

31

632

27/08/2025 15:21:14

00484434537TRLO0.1.1

CHIX

47

632

27/08/2025 15:21:14

00484434535TRLO0.1.1

CHIX

16

632

27/08/2025 15:21:14

00484434538TRLO0.1.1

AQXE

105

632

27/08/2025 15:21:44

00484434776TRLO0.1.1

BATE

13

632

27/08/2025 15:21:44

00484434777TRLO0.1.1

BATE

150

632

27/08/2025 15:23:07

00484435275TRLO0.1.1

XLON

300

632

27/08/2025 15:23:07

00484435274TRLO0.1.1

XLON

150

632

27/08/2025 15:23:07

00484435276TRLO0.1.1

XLON

31

632

27/08/2025 15:23:34

00484435471TRLO0.1.1

TRQX

16

632

27/08/2025 15:24:25

00484435846TRLO0.1.1

AQXE

47

632

27/08/2025 15:24:55

00484436351TRLO0.1.1

CHIX

118

632

27/08/2025 15:25:15

00484436644TRLO0.1.1

BATE

18

632

27/08/2025 15:26:16

00484437515TRLO0.1.1

XLON

150

632

27/08/2025 15:26:16

00484437516TRLO0.1.1

XLON

132

632

27/08/2025 15:26:16

00484437517TRLO0.1.1

XLON

150

632

27/08/2025 15:26:16

00484437518TRLO0.1.1

XLON

31

632

27/08/2025 15:26:57

00484438071TRLO0.1.1

TRQX

19

632

27/08/2025 15:27:19

00484438275TRLO0.1.1

CHIX

28

632

27/08/2025 15:27:19

00484438276TRLO0.1.1

CHIX

3

632

27/08/2025 15:27:49

00484438735TRLO0.1.1

AQXE

13

632

27/08/2025 15:27:49

00484438734TRLO0.1.1

AQXE

118

632

27/08/2025 15:28:28

00484439125TRLO0.1.1

BATE

59

632

27/08/2025 15:28:33

00484439174TRLO0.1.1

XLON

91

632

27/08/2025 15:28:33

00484439173TRLO0.1.1

XLON

47

632

27/08/2025 15:30:17

00484440484TRLO0.1.1

CHIX

31

632

27/08/2025 15:30:22

00484440504TRLO0.1.1

TRQX

50

631

27/08/2025 15:30:47

00484440729TRLO0.1.1

XLON

100

631

27/08/2025 15:30:47

00484440731TRLO0.1.1

XLON

300

631

27/08/2025 15:30:47

00484440730TRLO0.1.1

XLON

16

631.5

27/08/2025 15:31:22

00484441062TRLO0.1.1

AQXE

118

631

27/08/2025 15:32:16

00484441708TRLO0.1.1

BATE

150

630

27/08/2025 15:32:36

00484442176TRLO0.1.1

XLON

31

630.5

27/08/2025 15:34:09

00484443010TRLO0.1.1

TRQX

21

631

27/08/2025 15:36:09

00484443728TRLO0.1.1

BATE

97

631

27/08/2025 15:36:09

00484443729TRLO0.1.1

BATE

15

630

27/08/2025 15:36:11

00484443734TRLO0.1.1

XLON

135

630

27/08/2025 15:36:11

00484443735TRLO0.1.1

XLON

150

630

27/08/2025 15:36:11

00484443736TRLO0.1.1

XLON

16

630

27/08/2025 15:36:18

00484443776TRLO0.1.1

AQXE

31

630.5

27/08/2025 15:37:54

00484444979TRLO0.1.1

TRQX

16

630

27/08/2025 15:38:54

00484445467TRLO0.1.1

AQXE

47

629.5

27/08/2025 15:39:59

00484445899TRLO0.1.1

CHIX

47

629.5

27/08/2025 15:39:59

00484445900TRLO0.1.1

CHIX

150

629.5

27/08/2025 15:39:59

00484445901TRLO0.1.1

XLON

150

629.5

27/08/2025 15:39:59

00484445902TRLO0.1.1

XLON

150

629.5

27/08/2025 15:39:59

00484445903TRLO0.1.1

XLON

118

630.5

27/08/2025 15:39:59

00484445904TRLO0.1.1

BATE

31

629.5

27/08/2025 15:41:45

00484446770TRLO0.1.1

TRQX

141

629.5

27/08/2025 15:42:40

00484447181TRLO0.1.1

XLON

8

629.5

27/08/2025 15:42:40

00484447186TRLO0.1.1

XLON

1

629.5

27/08/2025 15:42:43

00484447198TRLO0.1.1

CHIX

1

629.5

27/08/2025 15:42:43

00484447199TRLO0.1.1

XLON

118

630

27/08/2025 15:43:52

00484447792TRLO0.1.1

BATE

135

630

27/08/2025 15:44:47

00484448204TRLO0.1.1

XLON

15

630

27/08/2025 15:44:47

00484448205TRLO0.1.1

XLON

10

630

27/08/2025 15:45:01

00484448335TRLO0.1.1

CHIX

36

630

27/08/2025 15:45:01

00484448334TRLO0.1.1

CHIX

150

629.5

27/08/2025 15:46:34

00484449255TRLO0.1.1

XLON

31

629.5

27/08/2025 15:46:34

00484449257TRLO0.1.1

TRQX

150

629.5

27/08/2025 15:46:34

00484449256TRLO0.1.1

XLON

20

630

27/08/2025 15:46:50

00484449455TRLO0.1.1

CHIX

27

630

27/08/2025 15:46:50

00484449454TRLO0.1.1

CHIX

1

630

27/08/2025 15:47:45

00484450119TRLO0.1.1

BATE

41

630

27/08/2025 15:47:45

00484450120TRLO0.1.1

BATE

76

630

27/08/2025 15:48:07

00484450313TRLO0.1.1

BATE

150

630

27/08/2025 15:50:51

00484452100TRLO0.1.1

XLON

150

630

27/08/2025 15:50:51

00484452101TRLO0.1.1

XLON

150

630

27/08/2025 15:50:51

00484452102TRLO0.1.1

XLON

150

630

27/08/2025 15:50:51

00484452103TRLO0.1.1

XLON

150

630.5

27/08/2025 15:53:17

00484453219TRLO0.1.1

XLON

131

630.5

27/08/2025 15:54:57

00484454325TRLO0.1.1

XLON

19

630.5

27/08/2025 15:54:57

00484454326TRLO0.1.1

XLON

31

630.5

27/08/2025 15:54:59

00484454345TRLO0.1.1

TRQX

116

630.5

27/08/2025 15:55:00

00484454355TRLO0.1.1

BATE

47

630.5

27/08/2025 15:57:07

00484455483TRLO0.1.1

CHIX

47

630.5

27/08/2025 15:57:07

00484455484TRLO0.1.1

CHIX

118

630.5

27/08/2025 15:57:07

00484455485TRLO0.1.1

BATE

150

630.5

27/08/2025 15:57:07

00484455486TRLO0.1.1

XLON

31

630.5

27/08/2025 15:57:07

00484455488TRLO0.1.1

TRQX

150

630.5

27/08/2025 15:57:07

00484455487TRLO0.1.1

XLON

31

630.5

27/08/2025 15:57:07

00484455489TRLO0.1.1

TRQX

30

630.5

27/08/2025 15:59:31

00484456856TRLO0.1.1

CHIX

72

630.5

27/08/2025 15:59:31

00484456857TRLO0.1.1

BATE

150

630.5

27/08/2025 15:59:31

00484456858TRLO0.1.1

XLON

150

630.5

27/08/2025 15:59:31

00484456859TRLO0.1.1

XLON

11

630.5

27/08/2025 15:59:31

00484456860TRLO0.1.1

CHIX

46

630.5

27/08/2025 15:59:31

00484456861TRLO0.1.1

BATE

6

630.5

27/08/2025 15:59:53

00484457179TRLO0.1.1

CHIX

27

630.5

27/08/2025 16:00:19

00484457601TRLO0.1.1

TRQX

4

630.5

27/08/2025 16:00:40

00484457880TRLO0.1.1

TRQX

150

631

27/08/2025 16:01:53

00484458572TRLO0.1.1

XLON

47

631

27/08/2025 16:02:12

00484458767TRLO0.1.1

CHIX

14

631

27/08/2025 16:02:12

00484458768TRLO0.1.1

CHIX

137

631

27/08/2025 16:02:58

00484459212TRLO0.1.1

XLON

13

631

27/08/2025 16:03:53

00484459845TRLO0.1.1

XLON

450

631

27/08/2025 16:03:53

00484459846TRLO0.1.1

XLON

45

631

27/08/2025 16:03:53

00484459848TRLO0.1.1

XLON

105

631

27/08/2025 16:03:53

00484459847TRLO0.1.1

XLON

150

631

27/08/2025 16:03:53

00484459849TRLO0.1.1

XLON

47

631

27/08/2025 16:05:35

00484460803TRLO0.1.1

CHIX

80

631

27/08/2025 16:05:35

00484460802TRLO0.1.1

CHIX

127

631

27/08/2025 16:05:48

00484460874TRLO0.1.1

XLON

150

631.5

27/08/2025 16:07:16

00484461770TRLO0.1.1

XLON

356

631.5

27/08/2025 16:07:18

00484461805TRLO0.1.1

BATE

31

631.5

27/08/2025 16:07:25

00484461882TRLO0.1.1

TRQX

47

631.5

27/08/2025 16:07:44

00484462136TRLO0.1.1

CHIX

100

631.5

27/08/2025 16:07:45

00484462143TRLO0.1.1

XLON

150

631.5

27/08/2025 16:08:47

00484462697TRLO0.1.1

XLON

523

631.5

27/08/2025 16:08:47

00484462696TRLO0.1.1

XLON

150

631.5

27/08/2025 16:08:47

00484462698TRLO0.1.1

XLON

17

631.5

27/08/2025 16:09:52

00484463413TRLO0.1.1

AQXE

47

632

27/08/2025 16:09:52

00484463414TRLO0.1.1

CHIX

118

632.5

27/08/2025 16:10:55

00484464081TRLO0.1.1

BATE

236

632.5

27/08/2025 16:10:55

00484464080TRLO0.1.1

BATE

450

632.5

27/08/2025 16:10:56

00484464084TRLO0.1.1

XLON

150

633.5

27/08/2025 16:13:30

00484465726TRLO0.1.1

XLON

31

633.5

27/08/2025 16:13:32

00484465751TRLO0.1.1

TRQX

47

633.5

27/08/2025 16:13:38

00484465787TRLO0.1.1

CHIX

155

633.5

27/08/2025 16:13:39

00484465869TRLO0.1.1

TRQX

16

633

27/08/2025 16:13:52

00484465972TRLO0.1.1

AQXE

118

633

27/08/2025 16:13:52

00484465974TRLO0.1.1

BATE

118

633

27/08/2025 16:13:52

00484465975TRLO0.1.1

BATE

175

633

27/08/2025 16:13:52

00484465973TRLO0.1.1

AQXE

450

633

27/08/2025 16:13:52

00484465977TRLO0.1.1

XLON

150

633.5

27/08/2025 16:13:52

00484465976TRLO0.1.1

XLON

150

633.5

27/08/2025 16:13:52

00484465978TRLO0.1.1

XLON

172

633

27/08/2025 16:15:40

00484467333TRLO0.1.1

BATE

240

633

27/08/2025 16:15:40

00484467334TRLO0.1.1

BATE

85

633.5

27/08/2025 16:15:40

00484467340TRLO0.1.1

XLON

66

633.5

27/08/2025 16:15:40

00484467341TRLO0.1.1

XLON

76

633.5

27/08/2025 16:15:40

00484467343TRLO0.1.1

XLON

118

633.5

27/08/2025 16:15:40

00484467342TRLO0.1.1

XLON

19

633.5

27/08/2025 16:15:40

00484467346TRLO0.1.1

XLON

131

633.5

27/08/2025 16:15:40

00484467345TRLO0.1.1

XLON

464

633.5

27/08/2025 16:15:40

00484467344TRLO0.1.1

XLON

31

633

27/08/2025 16:15:41

00484467349TRLO0.1.1

TRQX

94

633

27/08/2025 16:15:44

00484467370TRLO0.1.1

CHIX

149

633

27/08/2025 16:15:44

00484467369TRLO0.1.1

CHIX

16

633

27/08/2025 16:15:48

00484467437TRLO0.1.1

AQXE

16

632.5

27/08/2025 16:17:32

00484468375TRLO0.1.1

AQXE

52

632.5

27/08/2025 16:17:37

00484468486TRLO0.1.1

CHIX

115

632.5

27/08/2025 16:17:47

00484468568TRLO0.1.1

TRQX

160

632.5

27/08/2025 16:18:00

00484468675TRLO0.1.1

BATE

521

632

27/08/2025 16:18:01

00484468686TRLO0.1.1

XLON

52

632.5

27/08/2025 16:19:15

00484469545TRLO0.1.1

AQXE

16

632.5

27/08/2025 16:19:15

00484469546TRLO0.1.1

AQXE

60

632.5

27/08/2025 16:19:45

00484469863TRLO0.1.1

CHIX

28

632.5

27/08/2025 16:19:46

00484469924TRLO0.1.1

BATE

95

632.5

27/08/2025 16:19:46

00484469926TRLO0.1.1

BATE

41

632

27/08/2025 16:20:02

00484470114TRLO0.1.1

TRQX

1

632.5

27/08/2025 16:20:02

00484470115TRLO0.1.1

TRQX

91

632

27/08/2025 16:20:08

00484470203TRLO0.1.1

XLON

91

632

27/08/2025 16:20:08

00484470205TRLO0.1.1

XLON

118

632

27/08/2025 16:20:08

00484470204TRLO0.1.1

XLON

427

632

27/08/2025 16:20:08

00484470206TRLO0.1.1

XLON

22

632

27/08/2025 16:21:37

00484471365TRLO0.1.1

AQXE

27

632

27/08/2025 16:21:44

00484471442TRLO0.1.1

CHIX

27

632

27/08/2025 16:21:44

00484471443TRLO0.1.1

CHIX

50

632

27/08/2025 16:21:45

00484471445TRLO0.1.1

TRQX

13

632.5

27/08/2025 16:21:45

00484471446TRLO0.1.1

TRQX

9

632

27/08/2025 16:22:06

00484471653TRLO0.1.1

BATE

19

632

27/08/2025 16:22:06

00484471654TRLO0.1.1

BATE

19

632.5

27/08/2025 16:22:06

00484471655TRLO0.1.1

BATE

113

632.5

27/08/2025 16:22:06

00484471656TRLO0.1.1

BATE

91

632

27/08/2025 16:22:10

00484471699TRLO0.1.1

XLON

95

632

27/08/2025 16:22:10

00484471701TRLO0.1.1

XLON

118

632

27/08/2025 16:22:10

00484471700TRLO0.1.1

XLON

202

632

27/08/2025 16:22:10

00484471702TRLO0.1.1

XLON

57

632

27/08/2025 16:23:46

00484472608TRLO0.1.1

CHIX

22

632

27/08/2025 16:23:53

00484472694TRLO0.1.1

AQXE

16

632

27/08/2025 16:23:56

00484472727TRLO0.1.1

TRQX

25

632

27/08/2025 16:23:56

00484472728TRLO0.1.1

TRQX

157

632

27/08/2025 16:24:22

00484472936TRLO0.1.1

BATE

245

632.5

27/08/2025 16:25:11

00484473642TRLO0.1.1

XLON

470

632.5

27/08/2025 16:25:11

00484473643TRLO0.1.1

XLON

45

634

27/08/2025 16:26:45

00484474474TRLO0.1.1

TRQX

20

633.5

27/08/2025 16:26:48

00484474493TRLO0.1.1

AQXE

61

633.5

27/08/2025 16:26:48

00484474495TRLO0.1.1

CHIX

85

633.5

27/08/2025 16:26:48

00484474496TRLO0.1.1

XLON

117

633.5

27/08/2025 16:26:48

00484474494TRLO0.1.1

BATE

174

633.5

27/08/2025 16:26:48

00484474497TRLO0.1.1

XLON

240

633.5

27/08/2025 16:27:08

00484474693TRLO0.1.1

XLON

11

633.5

27/08/2025 16:27:08

00484474694TRLO0.1.1

XLON

4

633.5

27/08/2025 16:27:11

00484474702TRLO0.1.1

AQXE

17

633.5

27/08/2025 16:27:11

00484474703TRLO0.1.1

BATE

10

633

27/08/2025 16:29:07

00484475785TRLO0.1.1

CHIX

65

633

27/08/2025 16:29:07

00484475786TRLO0.1.1

XLON


