DJ PTA-AFR: BKS Bank AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
BKS Bank AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Klagenfurt (pta000/28.08.2025/08:30 UTC+2) - BKS Bank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bks.at/ueber-uns/investor-relations/berichte-und-veroeffentlichungen-downloads Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: BKS Bank AG St. Veiter Ring 43 9020 Klagenfurt Österreich Ansprechpartner: Mag. Philipp Chladek Tel.: +43 664 805 567 025 E-Mail: investor.relations@bks.at Website: www.bks.at ISIN(s): AT0000624705 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1756362600359 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2025 02:30 ET (06:30 GMT)