PTA-PVR: BKS Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

1. Emittent BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Name: Klaus Umek

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) Klaus Umek, Petrus Advisers Investments Fund L.P., Petrus Advisers Active Value UCITS SICAV, Petrus Advisers Master ICAV

5. Datum der Schwellenberührung 7.11.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 2,5 1,72 4,22 45.805.760 Schwellenberührung Situation in der n/a n/a n/a vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000624705 132.055 1.011.059 0,29 2,21 Summe: 1.143.114 2,5

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Call option open-ended Anytime 788156 1,72 Summe: 788.156 1,72

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) durch Ziffer (%) 1 Klaus Umek 0,29 1,72 2,01 2 Petrus Advisers Ltd 1 1,23 n/a 1,23 Petrus Advisers 3 Investments General 2 n/a n/a n/a Partner Inc. 4 Petrus Advisers 3 0,97 n/a 0,97 Investments Fund L.P.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

The percentage of 1.23% listed in point 8 of this notification for Petrus Advisers Ltd. under \"shares held directly\" relates to 566,511 shares which are held by Petrus Advisers Active Value UCITS SICAV and Petrus Advisers Master ICAV, but whose voting rights can be exercised by Petrus Advisers Ltd. free of instructions and at its discretion on the basis of corresponding contractual agreements. Petrus Advisers Active Value UCITS SICAV and Petrus Advisers Master ICAV are not mentioned in item 8. because they are not affiliated in terms of corporate law with any of the natural or legal persons listed in item 8. Their shares are attributed to Petrus Advisers Ltd. according to section 133 Austrian Stock Exchange Act, because the voting rights relating to the 566,511 shares held by Petrus Advisers Active Value UCITS SICAV and Petrus Advisers Master ICAV are exercised by Petrus Advisers Ltd. free of instructions and at its own discretion on the basis of corresponding contractual agreements.

