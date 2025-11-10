Anzeige
Montag, 10.11.2025
Glencore schließt wohl größte Kupferhütte - Kupferpreis vor Rallye? Neuer Explorer im Fokus!
WKN: 853022 | ISIN: AT0000624705
Stuttgart
10.11.25 | 08:12
16,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
10.11.2025 10:15 Uhr
PTA-PVR: BKS Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: BKS Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

BKS Bank AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Klagenfurt (pta000/10.11.2025/09:40 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Name: Klaus Umek

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) Klaus Umek, Petrus Advisers Investments Fund L.P., Petrus Advisers Active Value UCITS SICAV, Petrus Advisers Master ICAV

5. Datum der Schwellenberührung 7.11.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     2,5          1,72                   4,22      45.805.760 
Schwellenberührung 
 Situation in der n/a          n/a                    n/a 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT0000624705 132.055          1.011.059          0,29           2,21 
  Summe:                      1.143.114                        2,5

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
Call option     open-ended  Anytime           788156       1,72 
                        Summe:         788.156       1,72

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0        0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Direkt     Direkt gehaltene  Direkt gehaltene Finanz-/ Total von 
  Ziffer        Name       kontrolliert  Stimmrechte in Aktien  sonstige Instrumente (%) beiden (%) 
                      durch Ziffer       (%) 
1       Klaus Umek                  0,29          1,72            2,01 
2       Petrus Advisers Ltd    1         1,23          n/a            1,23 
       Petrus Advisers 
3       Investments General    2         n/a          n/a            n/a 
       Partner Inc. 
4       Petrus Advisers      3         0,97          n/a            0,97 
       Investments Fund L.P.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

The percentage of 1.23% listed in point 8 of this notification for Petrus Advisers Ltd. under \"shares held directly\" relates to 566,511 shares which are held by Petrus Advisers Active Value UCITS SICAV and Petrus Advisers Master ICAV, but whose voting rights can be exercised by Petrus Advisers Ltd. free of instructions and at its discretion on the basis of corresponding contractual agreements. Petrus Advisers Active Value UCITS SICAV and Petrus Advisers Master ICAV are not mentioned in item 8. because they are not affiliated in terms of corporate law with any of the natural or legal persons listed in item 8. Their shares are attributed to Petrus Advisers Ltd. according to section 133 Austrian Stock Exchange Act, because the voting rights relating to the 566,511 shares held by Petrus Advisers Active Value UCITS SICAV and Petrus Advisers Master ICAV are exercised by Petrus Advisers Ltd. free of instructions and at its own discretion on the basis of corresponding contractual agreements.

Aussender:      BKS Bank AG 
           St. Veiter Ring 43 
           9020 Klagenfurt 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Dr. Dieter Kohl 
Tel.:         0463-5858-139 
E-Mail:        dieter.kohl@bks.at 
Website:       www.bks.at 
ISIN(s):       AT0000624705 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762764000458 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 03:40 ET (08:40 GMT)

© 2025 Dow Jones News
