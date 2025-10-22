DJ PTA-Adhoc: BKS Bank AG: Ergebnisrückgang zum 3. Quartal 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

BKS Bank AG: Ergebnisrückgang zum 3. Quartal 2025

Klagenfurt (pta000/22.10.2025/09:27 UTC+2)

Der Konzernperiodenüberschuss nach Steuern der Emittentin wird in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 voraussichtlich zwischen EUR 105 Mio und EUR 115 Mio betragen und damit unter dem Ergebnis der ersten drei Quartale des Jahres 2024 (EUR 137 Mio) liegen.

Diese Entwicklung ist eine Folge des gesunkenen Leitzinsniveaus und der immer noch verhaltenen Konjunkturentwicklung im Hauptmarkt Österreich.

Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2025 wird die Emittentin voraussichtlich am 20. November 2025 bekanntgeben und veröffentlichen.

Die Emittentin blickt trotz der gegenwärtigen verhaltenen konjunkturellen Wachstumserwartung grundsätzlich positiv auf die weitere Geschäftsentwicklung und wird an ihrer strategischen Ausrichtung forciert weiterarbeiten.

