Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 22.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Comeback des Goldrauschs - diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 853022 | ISIN: AT0000624705 | Ticker-Symbol: BK5
Stuttgart
22.10.25 | 07:36
16,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BKS BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BKS BANK AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
22.10.2025 10:03 Uhr
209 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: BKS Bank AG: Ergebnisrückgang zum 3. Quartal 2025

DJ PTA-Adhoc: BKS Bank AG: Ergebnisrückgang zum 3. Quartal 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

BKS Bank AG: Ergebnisrückgang zum 3. Quartal 2025

Klagenfurt (pta000/22.10.2025/09:27 UTC+2)

Der Konzernperiodenüberschuss nach Steuern der Emittentin wird in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 voraussichtlich zwischen EUR 105 Mio und EUR 115 Mio betragen und damit unter dem Ergebnis der ersten drei Quartale des Jahres 2024 (EUR 137 Mio) liegen.

Diese Entwicklung ist eine Folge des gesunkenen Leitzinsniveaus und der immer noch verhaltenen Konjunkturentwicklung im Hauptmarkt Österreich.

Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2025 wird die Emittentin voraussichtlich am 20. November 2025 bekanntgeben und veröffentlichen.

Die Emittentin blickt trotz der gegenwärtigen verhaltenen konjunkturellen Wachstumserwartung grundsätzlich positiv auf die weitere Geschäftsentwicklung und wird an ihrer strategischen Ausrichtung forciert weiterarbeiten.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BKS Bank AG 
           St. Veiter Ring 43 
           9020 Klagenfurt 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Dr. Dieter Kohl 
Tel.:         0463-5858-139 
E-Mail:        dieter.kohl@bks.at 
Website:       www.bks.at 
ISIN(s):       AT0000624705 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761118020942 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2025 03:27 ET (07:27 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.