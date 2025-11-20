Anzeige
Europa im Fokus: Die Lage spitzt sich zu - und ein Player profitiert
PTA-AFR: BKS Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

DJ PTA-AFR: BKS Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Veröffentlichung eines Quartalsberichts

BKS Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Klagenfurt (pta000/20.11.2025/10:15 UTC+1) - BKS Bank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht 2025 (Q3) Internet-Veröffentlichung: https://www.bks.at/investor-relations/berichte-und-veroeffentlichungen Veröffentlichungsdatum: 20.11.2025

Kurzbeschreibung: -- EUR 111,8 Mio. Gewinn nach Steuern hält sich auf einem hohen Niveau -- Zinsergebnis dank konsequenten Zinsmanagements nahe Vorjahreswert -- Wertpapiernachfrage und attraktives Produktangebot steigert Provisionsergebnis -- Risikovorsorgen spiegeln die anhaltend schwache Wirtschaftsentwicklung wider

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BKS Bank AG 
           St. Veiter Ring 43 
           9020 Klagenfurt 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Philipp Chladek 
Tel.:         +43 664 805 567 025 
E-Mail:        investor.relations@bks.at 
Website:       www.bks.at 
ISIN(s):       AT0000624705 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763630100833 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 04:15 ET (09:15 GMT)

© 2025 Dow Jones News
