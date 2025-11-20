DJ PTA-AFR: BKS Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Klagenfurt (pta000/20.11.2025/10:15 UTC+1) - BKS Bank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Quartalsbericht 2025 (Q3) Internet-Veröffentlichung: https://www.bks.at/investor-relations/berichte-und-veroeffentlichungen Veröffentlichungsdatum: 20.11.2025
Kurzbeschreibung: -- EUR 111,8 Mio. Gewinn nach Steuern hält sich auf einem hohen Niveau -- Zinsergebnis dank konsequenten Zinsmanagements nahe Vorjahreswert -- Wertpapiernachfrage und attraktives Produktangebot steigert Provisionsergebnis -- Risikovorsorgen spiegeln die anhaltend schwache Wirtschaftsentwicklung wider
Aussender: BKS Bank AG St. Veiter Ring 43 9020 Klagenfurt Österreich Ansprechpartner: Mag. Philipp Chladek Tel.: +43 664 805 567 025 E-Mail: investor.relations@bks.at Website: www.bks.at ISIN(s): AT0000624705 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
