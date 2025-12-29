DJ PTA-PVR: BKS Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

BKS Bank AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Klagenfurt (pta000/29.12.2025/17:00 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Name: UniCredit S.p.A. Registrierter Sitz und Staat: Mailand, Italien

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) UniCredit Bank Austria AG, CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H.

5. Datum der Schwellenberührung 23.12.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 29,78 0,65 30,43 45.805.760 Schwellenberührung Situation in der 29,78 n/a 29,78 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000624705 0 13.641.319 n/a 29,78 Summe: 13.641.319 29,78

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Instruments Laufzeit Abwicklung absolut in % Aktienkaufvertrag 30.06.2026 n/a Physisch 297895 0,65 Summe: 297.895 0,65

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) durch Ziffer (%) 1 UniCredit S.p.A. n/a n/a n/a 2 UniCredit Bank Austria 1 6,63 0,65 7,28 AG CABO 3 Beteiligungsgesellschaft 2 23,15 n/a 23,15 m.b.H.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

On 23 December 2025, UniCredit Bank Austria AG entered into a share purchase and transfer agreement regarding 297,895 shares in BKS Bank AG (\"SPA\"). The closing of the SPA is subject to inter alia receiving clearances from the competent financial market regulators.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: BKS Bank AG St. Veiter Ring 43 9020 Klagenfurt Österreich Ansprechpartner: Dr. Dieter Kohl Tel.: 0463-5858-139 E-Mail: dieter.kohl@bks.at Website: www.bks.at ISIN(s): AT0000624705 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1767024000915 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 11:00 ET (16:00 GMT)