DJ PTA-Adhoc: BKS Bank AG: Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

BKS Bank AG: Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025

Klagenfurt (pta000/26.02.2026/12:41 UTC+1)

Der Vorstand der BKS Bank AG hat beschlossen, der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,50 (Vorjahr: EUR 0,40) je Stammstückaktie für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen.

Vorbehaltlich der Billigung des Aufsichtsrates in seiner Sitzung am 31. März 2026 sowie der Genehmigung der Aktionärinnen und Aktionäre der BKS Bank AG in der Hauptversammlung am 08. Mai 2026 würden insgesamt EUR 22.902.880,-- an die Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet.

Aussender: BKS Bank AG St. Veiter Ring 43 9020 Klagenfurt Österreich Ansprechpartner: Mag. Philipp Chladek Tel.: +43 664 805 567 025 E-Mail: investor.relations@bks.at Website: www.bks.at ISIN(s): AT0000624705 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

