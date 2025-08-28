Basel - Syngenta hat im ersten Halbjahr 2025 den Betriebsgewinn bei einem gehaltenen Umsatz deutlich verbessert. Nicht zuletzt die Landwirte in Nordamerika kauften kräftig die Produkte des Agrochemiekonzerns. In den Monaten Januar bis Juni stagnierte der Umsatz des Syngenta-Konzerns im Jahresvergleich bei 14,5 Milliarden US-Dollar. Zu konstanten Wechselkursen wären die Verkäufe um 2 Prozent gestiegen, teilte der Pflanzenschutz- und Saatguthersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab