Für den smarten Anleger: Solide Bilanz, große Projekte - warum jetzt ein interessanter Einstiegszeitpunkt ist

GoldMining präsentiert sich als seltene Kombination: starke Liquidität, substanzielle Rohstoffressourcen und eine Reihe von Beteiligungen mit eigenen Aufwertungsszenarien

stellen Sie sich vor, Sie halten einen Schatz in der Hand, der (noch) fast im Verborgenen ruht - zugleich aber das Potenzial hat, sich in strahlendes Gold zu verwandeln. GoldMining (WKN A2DHZ0) ist genau dieser Schatz: ein Unternehmen mit einem herausragenden Portfolio wertvoller Minenprojekte, Aktienbeteiligungen und wachstumsstarker Rohstoffe - bei gleichzeitig unaufgeregter Bewertung.

GoldMining (WKN A2DHZ0) ist kein typischer Bergbaukonzern - es ist ein strategischer Sammler wertvoller Ressourcen und Beteiligungen. Es hält umfangreiche Gold- und Gold-Kupferprojekte in allerhand Ländern der Amerikas sowie bedeutende Beteiligungen an Unternehmen wie NevGold Corp und Gold Royalty Corp, die ihm allein im zweiten Quartal 2025 enorme Wertsteigerungen brachten

Das Unternehmen liefert genau die Mischung, die Kleinanleger jetzt interessiert: ein großes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Ressourcen in stabilen Jurisdiktionen, eine außergewöhnlich starke Kasse und bedeutende Beteiligungen an schnell wachsenden, börsennotierten Minen- und Royalty-Firmen. Kombiniert mit einem Managementteam, das aus erfahrenen Major-Operatoren stammt, ergibt das eine attraktive, risikobewertete Chance - besonders weil der Markt den Wert offenbar noch nicht vollständig eingepreist hat.

Quelle GoldMining

Warum GoldMining jetzt auffällt - ein Investitionsargument

Kurz gesagt: Liquiditätsstarke Bilanz + große Ressourcen Side + wachstumsstarke Beteiligungen = optionalitätsreiches Investment. GoldMining (WKN A2DHZ0) besitzt fast 200 Millionen an Barmitteln und frei handelbaren Aktien, während das Unternehmen selbst ein Portfolio von Projekten mit zweistelligen Millionen-Unzen-Äquivalenten verwaltet. Zur gleichen Zeit entspricht die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt der Präsentation in etwa diesen liquiden Mitteln - ein klares Signal für eine Bewertungs-Diskrepanz.

Das ist kein reines Explorer-Storytelling: Mehrere Projekte sind weit genug fortgeschritten, um PEA/PA-Studien oder nennenswerte Ressourcen-Upgrades zu unterstützen, und einige Beteiligungen (z. B. Gold Royalty Corp.) sind bereits Cash-Flow-positiv.

Quelle GoldMining

Whistler - Das Flaggschiff mit Infrastrukturvorteil

Die wohl wichtigste Value-Komponente im Portfolio ist die Beteiligung an US Gold Mining (GoldMining hält rund 80%). Whistler in Alaska ist ein goldreicher Kupferporphyr mit mehreren starken Argumenten:

Ressourcengröße: frische Ressourcenschätzung mit mehreren Millionen Unzen (6,48 Mio. Indicated + 4,16 Mio. Inferred - Whistler gesamt).

frische Ressourcenschätzung mit mehreren Millionen Unzen (6,48 Mio. Indicated + 4,16 Mio. Inferred - Whistler gesamt). Infrastruktur: nur ~160 km (100 Meilen) von Anchorage, nahe geplanten staatlichen "Roads to Resources"-Initiativen - potenziell parzellierte Zugangskosten.

nur ~160 km (100 Meilen) von Anchorage, nahe geplanten staatlichen "Roads to Resources"-Initiativen - potenziell parzellierte Zugangskosten. Regulatorisch einfacherer Pfad: das Projekt liegt vollständig auf Staatsland (ein statt mehrere Landbesitzer/Behörden).

das Projekt liegt vollständig auf Staatsland (ein statt mehrere Landbesitzer/Behörden). Starker Bohrerfolg: ein jüngerer Tiefenbohrschnitt (Re-Entry Hole) lieferte 652 m ab Oberfläche mit ~1 g/t Au-Äquivalent - Hinweis auf einen durchgängigen, hochgradigeren Kern.

Für Sie als Anleger bedeutet das: Whistler ist kein akademisches Ziel - es ist ein wachsendes, skalierbares Projekt mit frühen Wirtschaftskennzahlen, tieferem High-Grade-Kern und Infrastruktur-Katalysatoren, die den Wert erheblich hebeln können.

La Mina (Kolumbien) und São Jorge (Brasilien) - Wachstumsszenarien

La Mina (Kolumbien) ist eine Cluster-Porphyr-Geologie: drei Depots innerhalb ~1 km, PEA mit guter Wirtschaftlichkeit (Basispreis studiogerecht konservativ) und eine Erweiterung von >1 Mio. Unzen in einem jüngeren Bohrprogramm zu extrem niedrigen Entdeckungskosten.

Ein relevanter Punkt: die PEA nutzte einen Basisgoldpreis von 1.750 USD/oz - bei aktuellen Goldpreisen (deutlich über diesem Niveau) verschieben sich NPV/IRR deutlich nach oben.

São Jorge (Tapajós, Brasilien) ist ein regionaler Spielraum mit einem bereits definierten Ressourcenkern (~700k Indicated + 700k Inferred) und großen Bodenanomalien (12 x 7 km). Die Kombination aus Infrastruktur (nahe Highway), Explorationsagenda und Verfügbarkeit weiterer Targets macht Projekte wie São Jorge zu klaren Wachstumstreibern.

Quelle GoldMining

NevGold & Rea Uranium mit optionalem Upside

GoldMining (WKN A2DHZ0) hat strategische Spin Offs und Beteiligungen aufgelegt: NevGold besitzt Nutmeg Mountain in Idaho - wir halten ~28% der Anteile. Das ist ein Multiplikator: kostenlose Upside, wenn Nevgold bohrt und Ressourcen aufwertet. Zusätzlich besitzt GoldMining ein großes Uran-Landpaket (125.000 ha) in der Athabasca-Region (75% GoldMining / 25% Orano). In Zeiten steigender Rohstoffinteressen bei Uran ist das eine attraktive "Wildcard".

NevGold ist ein aufstrebender Junior-Explorer mit zwei spannenden Kernprojekten: Nutmeg Mountain in Idaho und Limousine Butte in Nevada. Durch die strategische Partnerschaft mit NevGold profitiert GoldMining direkt von deren Fortschritten und Entwicklungen, während gleichzeitig eine bedeutende Beteiligung erhalten bleibt. Auch wenn sich der prozentuale Anteil im Laufe der Zeit verringern dürfte, steht fest: GoldMining setzt langfristig auf NevGold und vertraut auf die Kompetenz des Teams, die Projekte erfolgreich voranzubringen. Die Fortschritte bei Nutmeg Mountain und Limousine Butte bleiben dabei ein wesentlicher Faktor für künftiges Wachstum.

Auch das Rea-Uranprojekt in der renommierten Athabasca-Region rückt zunehmend in den Fokus. Gemeinsam mit dem Partner Orano, der 25% an dem Projekt hält und umfangreiche Expertise sowie Ressourcen einbringt, bereitet GoldMining die nächsten Explorationsschritte vor. Die Zieldefinition für die Bohrungen läuft bereits, und die Genehmigungsprozesse sind in vollem Gange. Das Management zeigt sich optimistisch, bald mit ersten Bohrprogrammen starten zu können. Für Investoren bedeutet dies: spannende Perspektiven in einem strategisch wichtigen Zukunftsrohstoff, der die Diversifikation und das Potenzial von GoldMining weiter unterstreicht.

Crucero: GoldMining's verborgener Schatz im Herzen Perus

Stell Sie sich vor, ein altes Tagebuch öffnet sich und enthüllt Erzählungen von Goldadern - doch da versteckt sich etwas, das noch wertvoller sein könnte: Antimon. Genau das passiert beim Crucero-Projekt von GoldMining (WKN A2DHZ0): Bohrergebnisse, die bislang nur Gold zeigten, verleihen plötzlich eine neue Dimension. Minerale, die einst übersehen wurden, entfalten inzwischen ein ganz neues Leuchtfeuer.

Im Fokus: Bohrloch DDH-43 lieferte beeindruckende Werte - 1,08 Gramm Gold pro Tonne und 0,69% Antimon über satte 93 Meter - das ergibt 3,51?g/t Goldäquivalent (AuEq)

In DDH-37 zeigt sich ein ähnliches Muster: 0,92?g/t Gold und knappe 1% Antimon auf 60 Metern - ein klares Signal, dass Gold und Antimon gemeinsam attraktive Schätze bilden

Was diesen Fund besonders spannend macht: Antimon hat sich als strategisch bedeutender Rohstoff etabliert - mit Preisen, die von rund 11?600?USD pro Tonne Anfang 2024 auf etwa 55?000?USD pro Tonne gestiegen sind

Das bedeutet: Was früher unbedeutend war, steht heute im Rampenlicht.

CEO Alastair Still bringt es auf den Punkt: Ein duales Gold-Antimon-System eröffnet neue Möglichkeiten und könnte den Wert des Crucero-Projekts erheblich steigern

Zudem arbeitet GoldMining aktiv daran, Antimon in die nächste Mineralressourcenschätzung zu integrieren - ein Schritt mit Potenzial zur Neudimensionierung des Projekts .

Die Leitung ist kein typisches Junior-Team:

CEO Alastair Still bringt Jahrzehnte an Major-Erfahrung (Newmont, Goldcorp, Kinross) und Produktions-Track-Record mit; Co-Chair Amir Adnani ist Seriengründer, und David Garofalo (ehem. Goldcorp CEO) sitzt als Co-Chair mit an Bord. Tim Smith leitet US Gold Mining als erfahrenen Explorationsexperten vor Ort.

Quelle GoldMining

Fundamentale Fakten, die Vertrauen schaffen

Rohstoffportfolio der Spitzenklasse : Rund 12,4 Millionen Goldäquivalent?Unzen in den Kategorien "Measured & Indicated", plus weitere 9,1 Millionen in "Inferred" - überaus beeindruckend

: Rund in den Kategorien "Measured & Indicated", plus - überaus beeindruckend Kupfer als Hidden Champion : Allein die eigenen Projekte enthalten mehr als 1,2 Milliarden Pfund Kupfer, zusätzlich zählt das Alaskan Whistler-Projekt - via U.S.GoldMining - zu den größten Single-Assets mit über einer Milliarde Pfund Kupfer und das in einem Moment, in dem Kupferpreise durch steigende Nachfrage aus Energiesektor und Handelspolitik boomen.

: Allein die eigenen Projekte enthalten mehr als 1,2 Milliarden Pfund Kupfer, zusätzlich zählt das Alaskan Whistler-Projekt - via U.S.GoldMining - zu den größten Single-Assets mit über einer Milliarde Pfund Kupfer und das in einem Moment, in dem Kupferpreise durch steigende Nachfrage aus Energiesektor und Handelspolitik boomen. Neue Entwicklungen fördern Wert: Die Genehmigung für Bohrungen im Rea-Uranium-Projekt in Alberta sowie aktuelle Bohrergebnisse aus Peru, Brasilien und Kolumbien zeigen deutlich: Die eine oder andere Entdeckung könnte neue Dynamik bringen

Warum GoldMining jetzt unterbewertet sein könnte

Wir sehen mehrere Gründe, warum der Markt das Potenzial von GoldMining noch nicht voll eingepreist hat - und folglich warum jetzt eine interessante Einstiegschance bestehen könnte:

Starke Bilanz reduziert Verwässerungsrisiko: Mit ~C$200 Mio. in liquiden Mitteln hat das Management Spielraum, ohne sofort Kapital über Verwässerung aufnehmen zu müssen. Das ist in der Juniorszene ein seltener Luxus.

Mit ~C$200 Mio. in liquiden Mitteln hat das Management Spielraum, ohne sofort Kapital über Verwässerung aufnehmen zu müssen. Das ist in der Juniorszene ein seltener Luxus. Optionen im Portfolio: Die Kombination aus Direktprojekten, Spin Outs und einer aktiven Equity-Position schafft multiple Value-Realisation-Pfade. Marktteilnehmer, die nur einzelne Projekte betrachten, unterschätzen so leicht den NAV.

Die Kombination aus Direktprojekten, Spin Outs und einer aktiven Equity-Position schafft multiple Value-Realisation-Pfade. Marktteilnehmer, die nur einzelne Projekte betrachten, unterschätzen so leicht den NAV. Katalysatoren in Sicht: Ergebnisse des São Jorge-Bohrprogramms, Fortschritte bei Whistler und erste Resultate aus Athabasca-Bohrungen sind klare News-Trigger, die die Wahrnehmung und Bewertung rasch verändern könnten.

Ergebnisse des São Jorge-Bohrprogramms, Fortschritte bei Whistler und erste Resultate aus Athabasca-Bohrungen sind klare News-Trigger, die die Wahrnehmung und Bewertung rasch verändern könnten. Makro-Umfeld spricht für Gold: In Phasen steigender Unsicherheit oder Inflation tendiert Gold zu Outperformance; ein beginnender Goldbullenmarkt würde Hebelwirkung auf GoldMining haben.

GoldMining (WKN A2DHZ0) ist kein konservatives Depot-Instrument, sondern eine gut kapitalisierte, optionsreiche Junior-Story mit mehreren Hebeln zur Wertrealisierung. Für Anleger, die an einen anhaltenden Goldaufschwung glauben und spekulative Positionen in ihrem Portfolio tolerieren, bietet sich jetzt ein sinnvoller Einstiegszeitpunkt: starke Bilanz, große Ressourcensets, aktive Bohrprogramme und kluge Managementschritte (Spin Outs) zusammen schaffen eine attraktive Asymmetrie. Beobachten Sie die kommenden Bohr- und Studien-Updates als Entscheidungs-Trigger.

"Wir sind jetzt in einer Harvest-Phase - wir realisieren und fangen an, Wert zu schaffen."

- Alastair Still, CEO GoldMining Inc.

GoldMining (WKN A2DHZ0) präsentiert sich als seltene Kombination: starke Liquidität, substanzielle Rohstoffressourcen und eine Reihe von Beteiligungen mit eigenen Aufwertungsszenarien. Die jüngsten Bohrerfolge bei Whistler und die klaren Infrastruktur-Katalysatoren in Alaska geben dem Wert treibende Impulse - während die Marktpreisbewertung diese Story aktuell nur teilweise reflektiert. Für Anleger, die Risiko aktiv managen können und einen mehrmonatigen bis mehrjährigen Horizont haben, ist GoldMining eine klare Kauf Idee (Swing-/Core-Position). Beobachten Sie die nächsten Bohrupdates von US Gold Mining, Ergebnisse aus La Mina/São Jorge und Quartalszahlen der Beteiligungen: Diese Events werden die Kursrichtung definitiv beeinflussen.

Einige Analysten bewerten GoldMining daher als deutlich unterbewertet und sehen vielversprechende Chancen für eine positive Entwicklung in der Zukunft.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie https://www.goldmining.com/, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

