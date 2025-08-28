Mit 18 Megawatt Gesamtleistung soll in Waldburg das größte Agri-Photovoltaik-Projekt in Süddeutschland entstehen. Der Projektentwickler Solmotion will die beiden Solaranlagen des Projektes bauen Waldburg soll Standort des größten Agri-Photovoltaik-Projekts in Süddeutschland werden. Der Gemeinderat hatte im März den Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan und Flächennutzungsplan zum Bau zweier Anlagen mit einer Gesamtleistung von 18 Megawatt gefasst. Die Realisierung soll durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
