Tecnotree, ein global tätiger Anbieter von digitalen Business Support Systems (BSS), gibt heute mit Stolz die erfolgreiche Lieferung eines zukunftsweisenden, komplett integrierten BSS-Ökosystems für Emtel bekannt. Dies bedeutet einen großen Fortschritt für die Interaktion mit Kunden, den Vertrieb und die Erbringung von Dienstleistungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250828299897/de/

Tecnotree Empowering Emtel with a New-Generation Customer Experience

Die Transformation umfasst Customer Lifecycle Management, Product Order Management, Inventory POS, Self-Care sowie ein Dealer Portal, die alle nahtlos in Emtel's Convergent Billing System integriert wurden. Die Lösung bietet eine stabile Verwaltung der Workflows und ist auf die speziellen geschäftlichen Anforderungen von Emtel zugeschnitten. So werden Flexibilität und Effizienz erhöht und der Kunde steht an erster Stelle.

Dank dieser Transformation hat Emtel fortschrittliche digitale Plattformen eingeführt. Diese optimieren die Operationen mit Händlern, vereinfachen Prozesse am Point-of-Sale und bieten intelligentes Kundenmanagement in Echtzeit. Aufgrund einer erweiterten Automatisierung werden Dienstleistungen schneller erbracht und die Kontrolle der operativen Prozesse wird verbessert. So agiert Emtel nun flexibel und auf datengestützter Basis.

Dank der Transformation kann Emtel die Bedürfnisse der Kunden voraussehen, schnell auf Veränderungen im Markt reagieren und neue Umsatzchancen erschließen. Dies sind die Voraussetzungen für eine dauerhafte Führungsposition im Telekomsektor.

In der kommenden Phase 2 dieser Transformation werden die Fähigkeiten von Emtel durch eine leistungsstarke Kombination aus KI-unterstützter Kampagnenintelligenz und nahtloser Omnichannel-Integration noch mehr erweitert. Es werden dann über Technotree's Campaign Manager Orchestrationen möglich sein, die in Echtzeit von Events unterstützt werden, was die Flexibilität erhöht und die Spanne bis zur Marktreife verkürzt. Darüber hinaus wird das Commission Management Program implementiert ein transparentes, automatisiertes und leistungsbasiertes Incentive-System für Händler und Agenten. So wird Emtel in der Lage sein, personalisierte Erlebnisse zu bieten, die Leistung der Partner zu steigern und die Kundenloyalität über alle Touchpoints hinweg zu erhöhen.

Padma Ravichander, CEO, Tecnotree, kommentierte:

"Unsere Partnerschaft mit Emtel zeigt die Fähigkeit von Tecnotree, effektive, zukunftsorientierte digitale Ökosysteme zu liefern, die die Interaktion mit Kunden und die Unternehmensleistung transformieren. Diese Implementierung ist ein Beweis für unsere Mission, intelligente, zusammensetzbare Plattformen zu erstellen, die es Telekomanbietern ermöglichen, in der digitalen Ära eine Führungsrolle zu übernehmen. Wir sind stolz auf diese Beziehung und freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitieren."

Kresh Goomany, CEO, Emtel Mauritius, fügte hinzu:

"Tecnotree hat uns dabei geholfen, unser digitales Rückgrat zu stärken und die Interaktion mit unseren Kunden auf ein neues Level zu heben. Ihre Fähigkeit, komplexe Vorgänge passgenau auf einer einzigen Plattform zusammenzuführen, hat für uns die Voraussetzungen geschaffen, flexibel und intelligent in der heutigen Telekommunikationsbranche zu wachsen und zu konkurrieren."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250828299897/de/

Contacts:

Mediakontakt

Prianca Ravichander, CMO CCO, Tecnotree

prianca.ravichander@tecnotree.com